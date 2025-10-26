13 beste AI-agentbouwers voor automatisering van werkstroom in 2025

Uit een rapport van McKinsey blijkt dat bijna 30% van de werkuren in verschillende sectoren kan worden geautomatiseerd met AI.

Dat is geen waarschuwing, maar een kans.

Stel je voor: verkoopoverdrachten die automatisch plaatsvinden, rapportage die zichzelf opstelt en onboarding-checklists die worden voltooid nog voordat je erom vraagt. AI versnelt niet alleen het werk, maar begint het werk ook zelf nog te doen.

Met no-code en low-code AI-agentbouwers kunt u digitale teamgenoten creëren die denken, beslissen en handelen in al uw tools, zonder dat u hoeft te code.

In deze gids hebben we de krachtigste AI-agentbouwers verzameld die u nu kunt gebruiken om tijd te besparen, handmatige inspanningen te verminderen en u te concentreren op de belangrijke zaken.

Maak kennis met uw toekomstige team van onvermoeibare digitale medewerkers.

Waar moet u op letten bij AI-agentbouwers?

Sommige AI-agents automatiseren de basis. Andere helpen u bij het coördineren van werk tussen verschillende tools. De beste agents voelen alsof ze vanaf het begin voor uw team zijn gebouwd.

Dit is waar het om gaat bij het kiezen van een AI-agentbouwer 👇

*multi-stapslogica: Kan de AI-agent verder gaan dan 'als-dit-dan-dat'? Zoek naar tools die vertakkende werkstroom, voorwaardelijke triggers en beslissingsbomen ondersteunen. Zo kunnen uw AI-agenten echte operators worden

Integratie met uw tools: Of u nu Slack, Salesforce, Notion of Zapier gebruikt, controleer of de agentmogelijkheden native of API-niveau-integratie ondersteunen. Naadloze integratie is essentieel voor schaalbare agentontwikkeling

Natuurlijke taalinterface: Builders waarmee u werkstroom in gewoon Engels kunt beschrijven (en vervolgens uitvoeren) maken de installatie veel sneller en intuïtiever. Met deze AI-mogelijkheid hoeft u niet voor elke kleine wijziging naar het technische team te gaan; u kunt de aanpassingen zelf doen

Contextbewustzijn: Agents met geheugen of contextvolging zorgen voor een soepelere ervaring, vooral in gebruikssituaties waarbij contact met klanten plaatsvindt. Dit verbetert ook de prestaties van agents op de lange termijn

Veiligheid en toestemmingcontroles: Als uw agent aangepaste gegevens of interne bestanden verwerkt, hebt u beveiliging en veiligheid op ondernemingsniveau nodig. Zoek naar rol-gebaseerde toegang, gegevensversleuteling en auditlogboeken in het agentplatform van uw keuze

👀 Wist u dat? De eerste AI-agent, Logic Theorist (1956), werd ontworpen door Newell, Shaw en Simon om wiskundige stellingen te bewijzen. Het bootste menselijk redeneren na en ontdekte zelfs een efficiënter bewijs dan dat in Principia Mathematica.

AI-agentbouwers in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste tools om intelligente AI-agents te bouwen zonder code te schrijven.

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen ClickUp Interne productiviteit en contextbewuste taakagenten Teamgrootte: Ideaal voor startups, multifunctionele teams en ondernemingen Autopilot Agents, ClickUp Brain, native automatiseringen, multimodel AI, ingebouwde workflows Voor altijd gratis; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Crew AI Op rol gebaseerde, multi-agent-orkestratie Teamgrootte: Ideaal voor onderzoeks-, plannings- en analysewerkstroom Agentrollen (bijv. onderzoeker, planner), sequentiële/gelijktijdige werkstroom, vectorgeheugen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 25 per maand UiPath RPA + AI-agentaautomatisering op ondernemingsniveau Teamgrootte: Ideaal voor IT-, financiële en klantenserviceteams Agentbouwer, Orchestrator, human-in-loop, AI Center-integraties Betaalde abonnementen vanaf $ 25 per maand Postman AI Agent Builder Visuele API-gekoppelde AI-werkstroom Teamgrootte: Ideaal voor product-, API- en DevOps-teams Drag-and-drop-werkstroom, multi-LLM-testen, meer dan 18.000 API-integraties Aangepaste prijzen Vertex AI Agent Builder Enterprise-agenten binnen het Google Cloud-ecosysteem Teamgrootte: Ideaal voor datateams en enterprise-ontwikkelaars die GCP gebruiken Agent Dev Kit, vooraf gebouwde connectoren, serverloze agent-engine Aangepaste prijzen Zapier AI-agents Automatisering op basis van natuurlijke taal Teamgrootte: Ideaal voor operaties, marketing en kleine en middelgrote bedrijven meer dan 6000 integraties, AI-agents met meerdere stappen, interne API-toegang Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 29,99/maand LangChain Modulair, ontwikkelaarsvriendelijk agentframework Teamgrootte: Ideaal voor AI-ingenieurs die aangepaste logica bouwen Tool chaining, LangGraph-orkestratie, meer dan 50 integraties Gratis (pay-as-you-go); Plus vanaf $ 39/maand Botpress Meertalige conversational AI-agents Teamgrootte: Ideaal voor CX- en automatiseringteams Visuele werkstroom editor, NLU/NLP-engine, zelfhosting, API/databasetoegang Gratis (pay-as-you-go); Plus vanaf $ 89/maand Haystack Retrieval-augmented generation (RAG) pipelinesTeamgrootte: Ideaal voor AI-onderzoeksteams en enterprise search-teams Modulaire agents, ToolInvoker, ondersteuning voor meerdere retrievers, observeerbaarheid Gratis (open source) AutoGen Op Python gebaseerde samenwerking tussen meerdere agents Teamgrootte: Ideaal voor technische teams die onderzoeks- of ontwikkelingswerkstroom automatiseren UserProxy-patroon, Assistant+Critic-loops, modelonafhankelijke configuratie Gratis (open source) Voiceflow Ontwerp en implementatie van AI-agenten voor spraak/chatten Teamgrootte: Ideaal voor product-, ondersteunings- en CX-teams Visuele agentbouwer, multimodale interface, Dialog API-export Free abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 60 per maand Microsoft Copilot In Microsoft 365 geïntegreerde AI-agents Teamgrootte: Ideaal voor productiviteit van de onderneming en IT-activiteiten Copilot Studio, agentbouwer voor natuurlijke taal, Microsoft Graph Vanaf $ 20 per gebruiker per maand Relevance AI No-code AI-agenten voor operationele teams Teamgrootte: Ideaal voor verkoop, marketing en backoffice-automatisering Drag-and-drop-bouwer, vectoropslag, vooraf gebouwde agents (AI BDR, enz. ) Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 19 per maand

De beste AI-agentbouwers

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

AI verandert de manier waarop we dingen klaar krijgen, en dankzij een nieuwe golf van platforms kunnen teams nu gemakkelijker hun eigen slimme, autonome agents bouwen.

Hier zijn enkele van de beste AI-agentbouwers die de verandering leiden 👇

1. ClickUp (het beste voor interne productiviteit en taakagenten)

Bouw contextbewuste AI-agents en automatiseer beslissingen met ClickUp Autopilot Agents

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, stelt teams in staat om AI-agents rechtstreeks in hun werkruimte te bouwen.

Met ClickUp Autopilot Agents kunt u aangepaste AI-agents bouwen die beslissingen nemen op basis van de context.

Creëer intelligente AI-agents volgens uw werkstroom met ClickUp Autopilot Agents

Wanneer iemand bijvoorbeeld een bericht plaatst in Slack of een formulier indient, kan de agent die input analyseren, de taakvoorwaarden controleren en de juiste volgende stap toewijzen. U kunt instructies instellen, kennis uit de werkruimte invoeren en native tools zoals Docs, Tasks en Comments gebruiken om de agent het gevoel te geven dat hij deel uitmaakt van uw team.

⚡ Snelle hack: Bouw een aangepaste AI-agent in ClickUp: Ga naar de ruimte, map of lijst waar u de agent wilt hebben

Klik op het pictogram Autopilot Agent bovenaan

Klik op Nieuwe agent

Stel de trigger, voorwaarde, actie en instructies in (Hulp nodig bij het schrijven van instructies? Klik op Vraag Brain om hulp )

Geef uw agent een naam en klik vervolgens op Maken

Test het een keer, pas het indien nodig aan en u bent klaar

Hier nauw mee verbonden is ClickUp Brain, dat AI centraal stelt in uw werkstroom. Het legt verbinding met uw daadwerkelijke werk – taken, documenten en opmerkingen – en helpt bij het genereren van taaksamenvattingen, het opstellen van e-mails of het opsplitsen van grote projecten in subtaken.

Genereer automatisch taken en subtaaken met ClickUp Brain

Voor routinematig werk kunt u met ClickUp Automatisering geautomatiseerde regels instellen voor repetitieve handelingen, zoals het toewijzen van eigenaren, de instelling van deadlines of het bijwerken van statussen.

Maar u bent niet beperkt tot statuswijzigingen of veldupdates. ClickUp ondersteunt webhooks, aangepaste acties en triggers voor het aanmaken van taken, wat betekent dat u ClickUp-gebeurtenissen naar externe systemen kunt doorsturen of Autopilot Agents direct kunt activeren.

Een verzonden formulier kan bijvoorbeeld een taak genereren, waardoor een Autopilot Agent automatisch het verzoek samenvat, de urgentie tag en een toegewezen persoon voorstelt.

Omdat automatiseringen native binnen ClickUp worden uitgevoerd, is er geen vertraging of afhankelijkheid van connectoren van derden. U bepaalt zelf het tijdstip van uitvoering, het bereik (map/lijst/ruimte) en de output.

Als uw team het beu is om verschillende tools voor taken, documenten, chatten en AI aan elkaar te plakken, biedt ClickUp u één plek om alles te bouwen, beheren en te automatiseren, met agents die uw werk begrijpen.

De beste functies van ClickUp

Typ wat u nodig hebt: Gebruik natuurlijke taalprompts om Gebruik natuurlijke taalprompts om AI-werkstroomautomatisering te bouwen zonder te hoeven rommelen met dropdownmenu's of logische blokken

Kies het juiste model voor de taak: schakel tussen externe AI-modellen zoals GPT-4o, Claude Opus, Gemini 2. 5 en andere, afhankelijk van uw behoeften

Kies uit een uitgebreide sjabloonbibliotheek: Creëer vanaf nul aangepaste automatiseringen die precies aansluiten op de behoeften van uw team, met meer dan 100 vooraf gebouwde automatiseringssjablonen

documenten en wiki's: *Creëer, koppel en organiseer projectkennis naast taken om alles op één plek te bewaren. Met een ingebouwde AI-persoonlijke assistent kunt u updates samenvatten, automatisch documenten genereren en ideeën omzetten in actie

geïntegreerde chat: *Verstuur berichten binnen elke taak, elk document of elk dashboard, zodat elke discussie in context blijft met ClickUp Chat . Je kunt teamgenoten taggen, actiepunten toewijzen vanuit berichten, links of bestanden insluiten en zelfs berichten direct omzetten in taken

dashboards en rapportage: *Krijg realtime, aanpasbare widgets om alles bij te houden, van sprintsnelheid tot teamwerkbelasting en OKR-voortgang, en deel belangrijke rapporten via client-vriendelijke weergaven in ClickUp Dashboards

Whiteboards: Breng werkstroom in kaart, brainstorm ideeën en koppel taken rechtstreeks vanuit plaknotities, vormen of stroomdiagrammen met behulp van Breng werkstroom in kaart, brainstorm ideeën en koppel taken rechtstreeks vanuit plaknotities, vormen of stroomdiagrammen met behulp van ClickUp Whiteboards . Wijs werk toe, leg verbindingen en zet planning om in uitvoering zonder het bord te verlaten

Limiet van ClickUp

Het enorme nummer aanpassingen kan nieuwe gebruikers overweldigen

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie van Capterra zegt

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is de aanpasbaarheid en flexibiliteit. Of het nu gaat om het creëren van op maat gemaakte werkstroom voor verschillende teams (zoals marketing en webontwikkeling), het gebruik van aangepaste velden om specifieke projectdetails bij te houden of het automatiseren van repetitieve taken, ClickUp stelt me in staat om het aan te passen aan onze exacte behoeften. Het helpt om alles op één plek te houden, waardoor projectmanagement en communicatie tussen teams naadloos verlopen. Bovendien besparen de integraties en automatiseringen ons zoveel tijd, dat we ons kunnen concentreren op wat echt belangrijk is.

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is de aanpasbaarheid en flexibiliteit. Of het nu gaat om het creëren van op maat gemaakte werkstroom voor verschillende teams (zoals marketing en webontwikkeling), het gebruik van aangepaste velden om specifieke projectdetails bij te houden of het automatiseren van repetitieve taken, ClickUp stelt me in staat om het aan te passen aan onze exacte behoeften. Het helpt om alles op één plek te houden, waardoor projectmanagement en communicatie tussen teams naadloos verlopen. Bovendien besparen de integraties en automatiseringen ons zoveel tijd, dat we ons kunnen concentreren op wat echt belangrijk is.

2. Crew AI (het meest geschikt voor het coördineren van AI-agents op rol met geheugen en menselijke overdrachten)

via Crew AI

Met Crew AI kunt u verder gaan dan eenmalige agents en autonome teams van AI-agents samenstellen die in realtime kunnen samenwerken. Elke agent krijgt een rol toegewezen (zoals 'onderzoeker', 'planner' of 'beoordelaar') en een set tools of vaardigheden, waardoor ze kunnen samenwerken aan een gezamenlijk doel.

Het is een multi-agent AI-agentplatform, een Python-framework. Het is geschikt voor het coördineren van meerstapswerkstroom, zoals het genereren van rapporten, productonderzoek of het plannen van marketingcampagnes, waarbij coördinatie tussen gespecialiseerde agents cruciaal is.

Dit type AI-agent is collaboratief en gericht op doel, en ontworpen om complexe werkstroom af te handelen door middel van gestructureerde toewijzing van rollen en coördinatie.

De beste functies van Crew AI

Bouw sequentiële of werkstroom met vertakking met behulp van Crew- en Sequential/ConcurrentFlow-klassen om samenwerking tussen meerdere agents te structureren

Maak gebruik van CLI-gegenereerde project-structuren en YAML-configuraties voor een snelle implementatie van onderzoeks-/rapportagepijplijnen

Configureer het geheugen van agents met behulp van vectordatabases zoals FAISS of Chroma om contextueel geheugen mogelijk te maken en herhaling tussen taken te verminderen

Limiet van Crew AI

Inconsistente output van agents en moeilijkheden bij het interpreteren van de eindresultaten kunnen de bruikbaarheid ervan een limiet stellen

Prijzen van Crew AI

Basis: Gratis

Professional: $ 25/maand

*onderneming: Aangepaste prijzen

Crew AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

👀 Wist u dat? In 2017 werd Sophia, de humanoïde robot gemaakt door Hanson Robotics, staatsburger van Saoedi-Arabië – de eerste robot die het staatsburgerschap kreeg.

Het bouwen van AI-agents is één ding, ze effectief gebruiken is iets heel anders. 🎥 In deze video ziet u hoe u AI kunt gebruiken als persoonlijke assistent om agenda's te beheren, berichten op te stellen en routinetaken uit te voeren. Zo ziet u precies wat geweldige agentbouwers mogelijk maken.

3. UiPath (het beste voor AI-agent-orkestratie op ondernemingsniveau)

via UiPath

UiPath combineert robotische procesautomatisering (RPA) met zijn nieuwe agentische AI-mogelijkheden. Met UiPath Agent Builder kunnen bedrijven low-code AI-agents creëren die zijn getraind om contextbewuste, end-to-end-processen af te handelen, zoals factuurverwerking en klantinteracties.

Het is ontworpen voor het bouwen van AI-agents die zowel schaalbaar als compliant zijn. Ondersteund door UiPath Orchestrator en ingebouwde veiligheid, slaat het een brug tussen deterministische automatisering en besluitvormende AI, geschikt voor aangepaste AI-agents in werkstroom van onderneming.

De beste functies van UiPath

Automatiseer geautomatiseerde werkstroom en escaleer naar menselijke operators met ingebouwde human-in-the-loop die ondersteunen

Integreer naadloos met UiPath Studio-robots, API's, intelligente documentverwerking en externe AI-modellen

Gebruik Orchestrator en Maestro om meerdere agents in ondernemingsomgevingen te implementeren, te monitoren en te coördineren

Limiet van UiPath

Limiet transparantie en controle over hoe context wordt opgehaald en toegepast, waardoor complexe werkstroom moeilijker te verfijnen zijn zonder begeleide ondersteuning

Prijzen van UiPath

Basis: $ 25/maand

Standaard: Aangepaste prijzen

*onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van UiPath

G2: 4,6/5 (meer dan 7.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over UiPath?

Een G2-recensie zegt

Het UiPath-platform biedt een gebruiksvriendelijke interface, workflowontwerp met slepen en neerzetten en uitstekende integratiemogelijkheden met applicaties van ondernemingen. Het versnelt de ontwikkeling van automatisering en maakt snelle implementatie mogelijk met herbruikbare componenten. De Orchestrator biedt robuuste controle en monitoring voor RPA-processen, en het AI Center opent deuren voor intelligente automatisering.

Het UiPath-platform biedt een gebruiksvriendelijke interface, workflowontwerp met slepen en neerzetten en uitstekende integratiemogelijkheden met applicaties van onderneming. Het versnelt de ontwikkeling van automatisering en maakt snelle implementatie mogelijk met herbruikbare componenten. De Orchestrator biedt robuuste controle en monitoring voor RPA-processen, en het AI Center opent deuren voor intelligente automatisering.

📚 Lees meer: Voorbeelden en use cases van werkstroomautomatisering

4. Postman AI Agent Builder (het meest geschikt voor het bouwen van API-gekoppelde agents met behulp van visuele werkstroom en LLM's)

via Postman AI Agent Builder

Met de Postman AI Agent Builder kunnen teams aangepaste AI-agents maken die API's aanroepen, complexe werkstroom doorlopen en realtime logica verwerken zonder ook maar één regel code te schrijven.

De AI Agent Builder is gebouwd op Postman Flows en stelt u in staat om grote taalmodellen te koppelen aan API's met behulp van drag-and-drop-blokken, geheugen toe te voegen, voorwaarde in te stellen en de uitvoer van agentsjablonen te debuggen, allemaal binnen dezelfde interface.

De beste functies van Postman AI Agent Builder

Test meerdere modellen tegelijkertijd (GPT, Claude, Gemini, enz.), vergelijk de kwaliteit van de reacties, de latentie en de kosten rechtstreeks in Postman.

Ontdek meer dan 18.000 openbare API's en integreer naadloos met toonaangevende LLM's met behulp van het AI-protocol.

Converteer automatisch elke API in het Postman Public API Network naar 'agent-ready' tools en genereer server code (MCP) om LLM-aangedreven werkstroom te ondersteunen.

Limiet van Postman AI Agent Builder

Kan vastlopen of crashen bij het verwerken van grote collecties, vooral op minder krachtige machines.

Prijzen van Postman AI Agent Builder

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Postman AI Agent Builder

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📮 ClickUp Insight: Slechts 10% van de respondenten van onze enquête gebruikt spraakassistenten (4%) of geautomatiseerde agents (6%) voor AI-toepassingen, terwijl 62% de voorkeur geeft aan conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. De lagere acceptatie van assistenten en agents kan te wijten zijn aan het feit dat deze tools vaak zijn geoptimaliseerd voor specifieke taken, zoals handsfree bediening of specifieke werkstroom. ClickUp biedt u het beste van twee werelden. ClickUp Brain fungeert als een conversationele AI-assistent die u kan helpen bij een breed bereik aan gebruikssituaties. Aan de andere kant kunnen AI-aangedreven agents binnen ClickUp Chat-kanalen vragen beantwoorden, problemen triëren of zelfs specifieke taken uitvoeren!

5. Vertex AI Agent Builder (het meest geschikt voor het bouwen van AI-agents die klaar zijn voor gebruik binnen het ecosysteem van Google Cloud)

via Vertex AI Agent Builder

Met Vertex AI Agent Builder kunt u slimme AI-agents bouwen die met elkaar kunnen communiceren, bedrijfsgegevens kunnen ophalen en samen taken kunnen voltooien, allemaal binnen het Google-ecosysteem.

U krijgt een eenvoudige Agent Development Kit (ADK) om het gedrag van agents te definiëren in eenvoudige Python, om open standaarden zoals Agent2Agent te ondersteunen (zodat agents die met verschillende tools zijn gebouwd toch kunnen samenwerken) en om vooraf gebouwde connectoren te gebruiken om gegevens uit interne systemen binnen te halen.

De beste functies van Vertex AI Agent Builder

Gebruik ADK om multi-agent-werkstroom te bouwen in minder dan 100 regels Python, waarbij u logica, guardrails en orchestrations definieert.

Maak verbinding met agents met ondernemingsgegevens en tools met behulp van MCP en meer dan 100 vooraf gebouwde Google Cloud-connectoren voor realtime ondersteuning.

Implementeer met de serverloze Agent Engine, die zorgt voor beheerde schaalbaarheid, stateful memory, productiebewaking en foutopsporing.

Limiet van Vertex AI Agent Builder

Het gedrag van black-box-modellen maakt het moeilijk om de output te interpreteren, optimaliseren of verfijnen.

Prijzen voor Vertex AI Agent Builder

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Vertex AI Agent Builder

G2: 4,6/5 (meer dan 7.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Vertex AI Agent Builder?

Een recensie van Capterra zegt:

Het beste aan Vertex AI is de kant-en-klare AutoML-functie met een low-code, schaalbare en efficiënte infrastructuur. Plug-ins en uniforme platformmogelijkheden helpen bij integraties, kalibraties en het monitoren van resultaten.

Het beste aan Vertex AI is de kant-en-klare AutoML-functie met een low-code, schaalbare en efficiënte infrastructuur. Plug-ins en uniforme platformmogelijkheden helpen bij integraties, kalibraties en het monitoren van resultaten.

🧠 Leuk weetje: Tijdens het allereerste voetbaltoernooi voor humanoïde robots in China werd een robotspeler na een botsing op een brancard van het veld gedragen – ja, een brancard... voor een robot! De volledig autonome wedstrijd zat vol met valpartijen, blessures en AI-gestuurde actie!

6. Zapier AI-agents (het meest geschikt voor de automatisering van bedrijfswerkstroom met natuurlijke taalagents)

Zapier AI Agents neemt traditionele Zaps en geeft ze een boost met natuurlijke taalautomatisering.

In plaats van handmatig individuele automatiseringen te creëren, kunt u nu in gewoon Engels beschrijven wat u wilt, bijvoorbeeld 'creëer een taak in Asana wanneer een lead een formulier invult', en de AI bouwt de automatisering voor u. Deze AI-agents voor bedrijven kunnen ook logisch redeneren, API's aanroepen en taken doorgeven aan andere tools in uw stack.

De beste functies van Zapier AI-agents

Implementeer agents die meerstapsacties uitvoeren in meer dan 6000 integraties, zoals Gmail, HubSpot, Notion en Salesforce.

Wijs doelen toe aan elke agent en laat ze zelfstandig werken, inclusief het opvragen van gegevens, het bijwerken van records of het versturen van e-mails.

Maak gebruik van het ontwikkelaarsplatform van Zapier om privé-apps te integreren of interne API's beschikbaar te maken voor gebruik door agents.

Limiet van Zapier AI-agents

Voor sommige complexe werkstroom is nog steeds een traditionele Zap-installatie nodig, omdat door AI gegenereerde Zaps randgevallen of afhankelijkheden kunnen missen

Prijzen van Zapier AI-agents

Free Forever

Professional: $ 29,99/maand

Team: $103,99/maand

onderneming: *Aangepaste prijzen

Zapier AI-agents beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 7.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zapier AI-agents?

Een G2-recensie zegt

Ik vind het erg prettig dat Zapier zo gebruiksvriendelijk is en dat het zo eenvoudig is om anderen te laten zien hoe ze ermee kunnen bouwen. Ik gebruik het vooral voor automatisering, maar ik ben van plan om de AI-agent- en tabel-functies te verkennen zodra ik wat tijd heb. Wat ik het leukst vind, is het grote aantal apps waarmee het verbinding maakt. Zelfs de zeldzame apps hebben meestal triggers, wat supercool is. Sommige mensen zeggen dat Zapier duur is, maar ik vind dat als je hun ingebouwde tools op de juiste manier gebruikt, het eigenlijk een hele goede waarde heeft en heel gemakkelijk in te stellen. Tot slot, de paar keer dat ik verbinding moest maken met hun klantenservice, waren ze geweldig en echt behulpzaam!

Ik vind het erg prettig dat Zapier zo gebruiksvriendelijk is en dat het zo eenvoudig is om anderen te laten zien hoe ze ermee kunnen bouwen. Ik gebruik het vooral voor automatiseringen, maar ik ben van plan om de AI-agenten en tabellenfuncties te verkennen zodra ik wat tijd heb. Wat ik het leukste vind, is het grote aantal apps waarmee het verbinding maakt. Zelfs de zeldzame apps hebben meestal triggers, wat supercool is. Sommige mensen zeggen dat Zapier duur is, maar ik vind dat als je hun ingebouwde tools op de juiste manier gebruikt, het eigenlijk een hele goede waarde heeft en heel gemakkelijk in te stellen. Tot slot, de paar keer dat ik verbinding moest maken met hun klantenservice, waren ze geweldig en echt behulpzaam!

7. LangChain (het meest geschikt voor het bouwen van modulaire, meerstap AI-agents met taalmodelketens)

via LangChain

In tegenstelling tot een traditionele chatbot die binnen vaste parameters reageert, kan een AI-agent die is gebouwd met LangChain plannen, redeneren en meerstapacties uitvoeren, waardoor hij contextbewust is. Het maakt gebruik van een open-sourceframework.

U kunt ook componenten (ketens, agents, geheugen, tools) stapelen om meerstapsassistenten te creëren die denken, handelen en itereren. Dankzij het modulaire ontwerp hebben AI-agents toegang tot externe tools, API's of bestanden om meer geavanceerde taken te voltooien. Ontwikkelaars kunnen AI-agents ook aangepast worden om specifieke logica, werkstroom of besluitvormingspaden te volgen die passen bij unieke use cases.

De beste functies van LangChain

Combineer LLM's met tooloproepen met behulp van ReAct-achtige besluitvorming of aangepaste ketenlogica om complexe, autonome werkstroom te ondersteunen

Inclusief kant-en-klare ondersteuning om zoekmachines, bestandsladers, vectordatabases, API's, Bash-uitvoering en meer dan 50 tools te ondersteunen

Gebruik LangGraph, een orchestration layer voor LangChain, om ontwikkelaars te helpen bij het bouwen van stateful, multi-actor applicaties met LLMs

Limiet van LangChain

Door frequente versie-updates moeten ontwikkelaars code herschrijven om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwste versie

Prijzen van LangChain

Ontwikkelaar: Gratis (betalen naar gebruik)

Plus: $ 39/maand (betalen naar gebruik)

*onderneming: Aangepaste prijzen

LangChain-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over LangChain?

Een G2-recensie zegt

Het is een van de beste pakketten die nodig zijn om grote taalmodellen te gebruiken in het veld van generatieve AI. Het is gemakkelijk aan te passen, werkt als een werk en wordt voortdurend geüpgraded om compatibel te blijven met de nieuwste technologie.

Het is een van de beste pakketten die nodig zijn om grote taalmodellen te gebruiken in het veld van generatieve AI. Het is gemakkelijk aan te passen, werkt als een werk en wordt voortdurend geüpgraded om compatibel te blijven met de nieuwste technologie.

8. Botpress (het beste voor meertalige, conversatiegerichte AI-agents met NLU en visuele werkstroom editor)

via Botpress

Botpress is een open-source conversational AI-platform dat is ontwikkeld voor ontwikkelaars die volledige controle willen hebben over hoe hun agents worden ontworpen, geïmplementeerd en gelokaliseerd.

Het combineert natuurlijke taalbegrip (NLU) met een visuele gesprekstudio, waardoor u logica, intenties en acties kunt beheren zonder uitgebreide code te schrijven. U kunt agents inzetten op verschillende kanalen, zoals WhatsApp, Messenger of aangepaste UI's, en elk aspect van de interactielogica aanpassen.

De beste functies van Botpress

Gebruik de Visual Flow Editor om complexe gespreklogica te bouwen met voorwaarde sprongen, slots en gebeurtenissen

Implementeer uw agents lokaal, op cloudplatforms of op edge-apparaten met behulp van Docker, Kubernetes of de ingebouwde Botpress Cloud

Integreer externe API's of databases rechtstreeks in werkstroom met behulp van native code hooks of HTTP-oproepen

Limiet van Botpress

Vector Database optimaliseert alle documenten opnieuw telkens wanneer u nieuwe uploadt

Prijzen van Botpress

Pay-as-you-go: $0 + AI-uitgaven/maand

Plus: $89 + AI-uitgaven/maand

Team: $495 + AI-uitgaven/maand

onderneming: vanaf $ 2000/maand (bij een looptijd van 3 jaar)

Botpress-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Botpress?

Een recensie van Capterra zegt

Ik vind het prettig dat Botpress veelzijdig is in zijn functionaliteit. Het wordt geleverd met geweldige ingebouwde tools en biedt de mogelijkheid om aangepaste code in te sluiten.

Ik vind het prettig dat Botpress veelzijdig is in zijn functionaliteit. Het wordt geleverd met geweldige ingebouwde tools en biedt de mogelijkheid om aangepaste code in te sluiten.

📚 Lees meer: Het verschil tussen machine learning en kunstmatige intelligentie

9. Haystack (het meest geschikt voor het bouwen van aangepaste RAG-pijplijnen op basis van documenten, API's en vectordatabases)

via Haystack

Haystack, van Deepset, is een open-source AI-orkestratieframework dat is ontwikkeld voor ontwikkelaars om productieklaar LLM-agents te maken. Het is geschikt voor het creëren van complexe retrieval-augmented generation (RAG)-pijplijnen, zoeksystemen en meerstap agentische werkstroom.

Met modulaire componenten (retrievers, generators en tools), JSON-schemavalidatie, parallelle tooluitvoering en ingebouwde monitoring helpt Haystack bij het ontwerpen, testen, implementeren en schalen van intelligente applicaties in cloud- en on-premises-omgevingen.

De beste functies van Haystack

Combineer dichte (op embedding gebaseerde) en dunne (op trefwoorden gebaseerde) zoekmachines om nauwkeurige antwoorden te geven uit grote tekstverzamelingen

Maak verbinding met retrievers, generators, ToolInvoker, validators en meer om AI-werkstroom op maat te bouwen

Gebruik Haystack's Agent om te plannen, te beslissen welke tool je wilt gebruiken, API-aanroepen uit te voeren, documenten op te halen en te herhalen, waardoor dynamisch, intelligent gedrag ontstaat

Limiet van Haystack

Haystack is sterk afhankelijk van Elasticsearch, wat de prestaties voor grootschalige werklasten kan vertragen

Prijzen van Haystack

Open source-framework

Haystack-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Haystack?

Een G2-recensie zegt

Haystack is een krachtig open-source Python-framework voor het bouwen van pijplijnen voor natuurlijke taalverwerking (NLP). Het biedt een bereik van vooraf gebouwde componenten voor veelvoorkomende NLP-taken, evenals het ondersteunen van verschillende vooraf getrainde taalmodellen en deep learning-frameworks. Dit maakt het eenvoudig om geavanceerde NLP-toepassingen te bouwen en te implementeren, zoals chatbots, documentzoekmachines of vraag-antwoord-systemen.

Haystack is een krachtig open-source Python-framework voor het bouwen van pijplijnen voor natuurlijke taalverwerking (NLP). Het biedt een bereik van vooraf gebouwde componenten voor veelvoorkomende NLP-taken, evenals het ondersteunen van verschillende vooraf getrainde taalmodellen en deep learning-frameworks. Dit maakt het eenvoudig om geavanceerde NLP-toepassingen te bouwen en te implementeren, zoals chatbots, documentzoekmachines of vraag-antwoord-systemen.

🧠 Leuk weetje: De term 'kunstmatige intelligentie' werd in 1956 bedacht tijdens de beroemde Dartmouth Workshop door John McCarthy, Marvin Minsky en anderen, en wordt vaak gezien als de officiële geboorte van AI als veld.

10. AutoGen (het meest geschikt voor Python-teams die multi-agent-systemen bouwen die code autonoom uitvoeren)

via AutoGen

AutoGen is ontwikkeld door Microsoft Research en helpt bij het bouwen van agent-systemen die werken op basis van instructies in natuurlijke taal.

Een typische installatie koppelt een 'UserProxy'-agent (die het doel vastlegt en de resultaten beoordeelt) aan meerdere ChatCompletion- of Assistant-agenten (onderzoeker, programmeur, criticus). Ze communiceren via een event loop totdat de UserProxy besluit dat de taak is voltooid, waardoor u een patroon krijgt om onderzoeksrapporten, data-analyses of iteratieve programmeersessies te automatiseren.

De beste functies van AutoGen

Voer 'Assistant + Critic'-lussen uit, waarbij de ene agent code schrijft en de andere deze controleert, zodat fouten worden opgespoord voordat de code wordt uitgevoerd

Roep Python-toolaanroepen op zodat agents bibliotheken kunnen importeren, websites kunnen scrapen of gegevensanalyses kunnen uitvoeren binnen een beveiligde sandbox

Wissel LLM-back-ends (OpenAI, Azure OpenAI, lokale modellen) met één enkele configuratieregel, zodat pijplijnen modelonafhankelijk blijven

Limiet van AutoGen

Kan moeite hebben met complexe taken zoals multihop-vragen en is niet ideaal voor klantgerichte toepassingen

Prijzen van AutoGen

Open source-framework

AutoGen-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

11. Voiceflow (het meest geschikt voor het ontwerpen, testen en implementeren van AI-agents in gesprekken op verschillende kanalen)

via Voiceflow

Voiceflow is een conversational AI-toolbouwer waarmee teams spraak- of chatagents kunnen ontwerpen en lanceren met behulp van een visuele, codevrije interface.

Het ondersteunt multimodale interfaces (spraak, tekst, knoppen, beeld), realtime prototyping en eenvoudige overdracht naar engineering. Het is een gecentraliseerde hub voor multifunctionele teams om samen dynamische assistenten te creëren voor verschillende platforms, zoals Alexa, Google Assistant, websites en berichtenapps.

De beste functies van Voiceflow

Sluit OpenAI, Claude, Cohere of aangepaste API's aan om statische werkstroom te combineren met generatieve AI voor slimmere gesprekken

Implementeer assistenten op websites, mobiele apps, slimme luidsprekers of berichtenplatforms zonder de logica opnieuw te hoeven bouwen

Exporteer werkstroom via de Dialog API of aangepaste code om agents rechtstreeks in apps of telefoonsystemen in te bouwen

Limiet van Voiceflow

Incidentele bugs, functie-updates en verouderde functies kunnen bestaande werkstroom verstoren, waardoor teams delen van de agent opnieuw moeten bouwen of aspecten van het aanmaken van agents opnieuw moeten bekijken

Prijzen van Voiceflow

Starter: Gratis (100 krediet)

Pro: $ 60/maand (10.000 krediet)

Business: $ 150/maand (30.000 krediet)

onderneming: *Aangepaste prijzen (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Voiceflow

G2: 4,7/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Voiceflow?

Een G2-recensie zegt

Gebruiksgemak, gebruiksvriendelijke gebruiker, veel gebruikers die er gebruik van maken en de Voiceflow-community maken het heel eenvoudig om ondersteund te worden als je ergens mee vastloopt. Ik gebruik het zelf elke dag en heb al heel veel agents gebouwd. Ik zou het eerlijk gezegd iedereen aanraden. Om het te implementeren, hoef je alleen maar een stukje code uit de instellingen te kopiëren en klaar is Kees. [sic]

Gebruiksgemak, gebruiksvriendelijke gebruiker, veel gebruikers die er gebruik van maken en de Voiceflow-community maken het heel eenvoudig om ondersteund te worden als je ergens mee vastloopt. Ik gebruik het zelf elke dag en heb al heel veel agents gebouwd. Ik zou het eerlijk gezegd iedereen aanraden. Om het te implementeren, hoef je alleen maar een stukje code uit de instelling te kopiëren en je bent klaar. [sic]

12. Microsoft Copilot (het meest geschikt voor het bouwen en implementeren van AI-agents in Microsoft 365-apps)

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilot combineert de kracht van op GPT-4 gebaseerde AI met native integratie in Microsoft 365.

Met Copilot Studio kan uw team AI-agents bouwen voor productiviteit met behulp van eenvoudige natuurlijke taalprompts of drag-and-drop-tools, en deze vervolgens implementeren in Teams-chatten, SharePoint, Outlook en Word om taken te automatiseren, vragen te beantwoorden of activiteiten te stroomlijnen.

De beste functies van Microsoft Copilot

Gebruik het tabblad 'Beschrijven' om agents te bouwen door te schrijven wat u nodig hebt, en Copilot Studio vertaalt dit naar werkende logica

Voeg Microsoft Graph, SharePoint of webgegevens toe en integreer acties of API-triggers zonder ontwikkelingsmiddelen

Houd het gebruik bij, beheer de capaciteit en controleer de implementatieopties, of meet het gebruik om kostenoverschrijdingen te voorkomen

Limiet van Microsoft Copilot

Copilot kan soms de context of toon verkeerd interpreteren, waardoor handmatige bewerkingen nodig zijn

Prijzen van Microsoft Copilot

$ 20 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Microsoft Copilot

G2: 4,4/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Copilot?

Een recensie op Reddit zegt

We gebruiken het intern. Het is als een eigen zoekmachine voor uw bedrijf. U kunt het vragen om documenten of zelfs om informatie uit de documentatie op te zoeken. Het is ook goed in het samenvatten van gesprekken en e-mails. Ik kan het vragen om alle e-mails die ik in de afgelopen 24 uur heb ontvangen samen te vatten en het geeft me een goed overzicht van de belangrijke zaken.

We gebruiken het intern. Het is als een eigen zoekmachine voor uw bedrijf. U kunt het vragen om documenten of zelfs om informatie uit de documentatie op te zoeken. Het is ook goed in het samenvatten van gesprekken en e-mails. Ik kan het vragen om alle e-mails die ik in de afgelopen 24 uur heb ontvangen samen te vatten en het vertelt me heel goed wat de belangrijke dingen zijn.

13. Relevance AI (het meest geschikt voor operationele teams die no-code AI-agenten bouwen en beheren)

via Relevance AI

Relevance AI is een no-code platform dat is ontwikkeld voor operationele teams, startups en ontwikkelaars die 'AI-medewerkers' willen inzetten. De AI-agent kan meerstapwerkstroom automatiseren op het gebied van verkoop, marketing, ondersteuning en backoffice-activiteiten.

Agenten kunnen worden getraind op interne processen met behulp van geüploade bestanden of URL's en worden visueel ingezet via een drag-and-drop-interface. Met plug-and-play-integraties met CRM's, e-mail, Slack en meer, is het gebouwd voor snelle automatisering op productieniveau.

Relevantie Beste functies van AI

Ontwerp multi-agent-systemen met drag-and-drop-logica en vooraf gebouwde agents (bijvoorbeeld 'Bosh' voor het boeken van vergaderingen, 'Lima' voor lifecycle marketing)

Gespecialiseerde agents zoals de AI BDR Agent voor de automatisering van commerciële prospectie, inclusief leadonderzoek, kwalificatie en follow-up

Vectoropslag voor het beheren van tekst-, beeld- en audiogegevens; ondersteunt sentimentanalyse en zoekopdrachten op basis van overeenkomsten voor ongestructureerde datasets

Relevantie AI limiet

Gebruikers worden vaak geconfronteerd met aangepaste problemen, wat de integratie van het project kan vertragen en een limiet kan leggen aan de flexibiliteit voor complexe werkstroom

Relevantie AI-prijzen

Free Forever

Pro : $ 19/maand

Team : $199/maand

Business : $ 599/maand

*onderneming: Aangepaste prijzen

Relevantie AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Relevance AI?

Een G2-recensie zegt

Ik waardeer de flexibiliteit van Relevance AI enorm en het feit dat je aangepaste Python-code aan je agent kunt toevoegen. Het is ook eenvoudig te integreren met andere tools.

Ik waardeer de flexibiliteit van Relevance AI enorm en het feit dat je aangepaste Python-code aan je agent kunt toevoegen. Het is ook eenvoudig te integreren met andere tools.

Maak kennis met de toekomst van werk in vergadering met ClickUp

AI-agents communiceren al namens u met klanten, brengen inzichten naar voren, automatiseren gegevensinvoer en coördineren zelfs volledige werkstroom. Taken die voorheen door grote teams werden uitgevoerd.

Centraal in deze verschuiving staat ClickUp. Het is niet langer alleen een tool voor projectmanagement. Met Autopilot Agents, ClickUp Brain en automatisering op basis van natuurlijke taal biedt het u alles wat u nodig hebt om taken om te zetten in acties en ideeën in uitvoering.

U beheert niet langer het werk. U ontwerpt een systeem dat dat voor u doet.

Meld u aan bij ClickUp en maak vandaag nog uw eerste intelligente agent.