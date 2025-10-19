De beste Monday.com-sjablonen voor marketingplannen om te proberen in 2025

Marketingteams verliezen vaak dagen aan het plannen van campagnes – ze verdrinken in spreadsheets terwijl de strategie op een laag pitje komt te staan. De marketingsjablonen van Monday.com zijn er om daar verandering in te brengen.

Ondertussen wacht je echt marketingwerk op je.

Sjablonen zijn er om deze reden, en als je Monday.com gebruikt, kan de juiste marketingplansjabloon je uren, zelfs dagen, aan voorbereidingstijd besparen.

In deze blogpost bekijken we de beste marketingplansjablonen van Monday.com die je helpen om orde te scheppen in de chaos. Daarnaast bekijken we een paar ClickUp-sjablonen om een meer bruikbare werkruimte te creëren. 🎯

Wat maakt een goede Monday.com-marketingplansjabloon?

Een goede Monday.com-marketingplansjabloon helpt je een volledig beeld te krijgen van je marketinginspanningen zonder dat je door verspreide tools of bestanden hoeft te spitten.

Dit is waar je op moet letten bij sjablonen voor strategische planning:

verdeel campagnes in kleinere, uitvoerbare taken*, zodat iedereen weet wat er moet gebeuren en wanneer

wijs taken en teamverantwoordelijkheden* toe aan de juiste mensen om eigenheid en verantwoordelijkheid te stimuleren

Definieer marketingdoelen en marketing-KPI's om je team duidelijke targets en een gedeeld gevoel van richting te geven

Stel deadlines, mijlpalen en tijdlijnen vast zodat uw team het werk effectief kan indelen en knelpunten kan voorkomen

Automatiseer herinneringen, taakoverdrachten en statusupdates om heen-en-weer-gepraat te verminderen en tijd te besparen

blijf budgetten, werkelijke kosten en toewijzing van middelen bij* om ervoor te zorgen dat campagnes binnen het bereik en het budget blijven

🧠 Leuk weetje: John Wanamaker, een 19e-eeuwse Amerikaanse koopman, wordt vaak beschouwd als de vader van de moderne marketing. Hij zei ooit: "De helft van het geld dat ik aan reclame uitgeef, is verspild; het probleem is dat ik niet weet welke helft. " Dat citaat duikt vandaag de dag nog steeds op in marketingplannen.

Monday.com-sjablonen voor marketingplannen in één oogopslag

10 Monday.com-sjablonen voor marketingplannen

Hier hebben we 10 van de meest bruikbare marketingplansjablonen op een rijtje gezet om je werk te stroomlijnen, je teams synchroniseren en campagnes zonder vertraging van de grond te krijgen. 👀

1. Sjabloon voor marketingstrategie

De marketingstrategiesjabloon is een overzichtelijke, driemaandelijkse uitsplitsing van je belangrijkste marketinginitiatieven. Hiermee kun je belangrijke campagnes voor het eerste tot en met het vierde kwartaal in kaart brengen, teamleden toewijzen, de voortgang bijhouden met statusupdates en tijdlijnen visualiseren.

Met ingebouwde velden voor prioriteit, budget en doelen maakt deze Monday.com-marketingplansjabloon het gemakkelijk om uw team op één lijn te brengen over wat het belangrijkst is en knelpunten op te sporen voordat ze uit de hand lopen.

📌 Ideaal voor: Marketingmanagers of leidinggevenden van bureaus die kwartaalcampagnes en een marketingcommunicatiestrategie abonneren.

2. Sjabloon voor clientcampagnes voor bureaus

Met de marketingplansjabloon van Monday.com kunnen bedrijven in één overzichtelijke lay-out met kleur zien wat er wanneer wordt gelanceerd, hoe elke campagne presteert en welke kanalen de meeste aandacht krijgen.

Je vindt er ook widgets voor campagneverzoeken en uitgaven per kanaal, zodat je in één oogopslag de prestaties en prioriteiten kunt zien. En ja, er zit zelfs een speelse lama-widget in om de eentonigheid te doorbreken (een beetje plezier kan nooit kwaad).

ideaal voor: *Bureaus die meerdere client-campagnes beheren en op zoek zijn naar een dashboard-achtige marketingroadmap-sjabloon.

🔍 Wist je dat? In 1959 nam Mattel Barbie-commercials op in The Mickey Mouse Club, waarmee het een van de eerste speelgoedmerken was die een marketingplan opbouwde rond kinderen die tv keken. Barbie werd een wereldwijd icoon, en dat begon met een slimme vroege target.

3. Sjabloon voor social media planner

De Monday.com Social Media Planner Sjabloon biedt je een kleurgecodeerde kalender voor het plannen en categoriseren van sociale content op basis van dagen en soorten posts.

Je kunt persoonlijke berichten, leuke campagnes, vragen over betrokkenheid of goed presterende favorieten organiseren om hiaten in de content te voorkomen en een stabiel publicatieritme aan te houden. Het is eenvoudig, maar effectief.

📌 Ideaal voor: Marketingteams of social media-leads die een snel visueel overzicht willen van hun contentmix in deze tool voor campagnebeheer.

4. Sjabloon voor gebeurtenisbeheer

De Monday.com-sjabloon voor evenementenbeheer helpt marketingteams en -bureaus bij het plannen, bijhouden en evalueren van evenementgerichte campagnes met duidelijkheid. Het brengt budgetbewaking, werkelijke uitgaven en campagnetijdlijnen samen in een visueel dashboard dat gemakkelijk te scannen en te delen is.

Wat hier vooral handig is, is de weergave Jaarlijkse campagnes , die geplande en voltooide campagnes van elkaar scheidt, zodat je het tempo en de resultaten gedurende het hele kalenderjaar kunt volgen.

📌 Ideaal voor: Marketingleads of professionals van bureaus die seizoensgebonden promoties, merkactivaties of client-gebeurtenissen organiseren.

5. Facebook Ads-integratiesjabloon

Van kosten en vertoningen tot klikfrequenties en totale resultaten, alles is overzichtelijk georganiseerd in de Facebook Ads Integration Template van Monday, zodat je campagnegroepen in één oogopslag kunt vergelijken.

Met de ingebouwde statuskolom kun je bijhouden welke campagnes actief zijn of gepauzeerd, terwijl de samenvattingsrij automatisch je totale advertentie-uitgaven en resultaten bijhoudt, ideaal voor rapportage of het direct optimaliseren van budgetten.

📌 Ideaal voor: Marketingleads of betaalde mediateams die meerdere Facebook-campagnes beheren.

💡 Pro-tip: Behandel de sjabloon als een hypothesetest, niet als een checklist. In plaats van mechanisch elk vakje in te vullen, kun je elke sectie gebruiken om je aannames ter discussie te stellen. Als je campagnedoelstelling te veilig aanvoelt, vraag jezelf dan af: wat is de meest risicovolle versie hiervan die tien keer zoveel resultaat zou kunnen opleveren?

6. Sjabloon voor kansen na gebeurtenissen

De Monday.com-sjabloon voor kansen na gebeurtenissen helpt teams om follow-ups van gebeurtenissen om te zetten in gerichte, traceerbare volgende stappen. Het geeft je een overzicht van leads van gebeurtenissen, ticketverkoopprestaties, feedback van deelnemers en algemene tevredenheid.

Het is vooral handig om te zien welke leads het waard zijn om te koesteren en hoe je gebeurtenis zich verhoudt tot de verwachtingen.

📌 Ideaal voor: Marketingmanagers of client-teams die de impact van gebeurtenissen willen evalueren, leads willen opvolgen en feedback van deelnemers willen verzamelen.

7. Sjabloon voor contentkalender

De Monday.com-sjabloon voor contentkalenders is bedoeld voor teams die content willen plannen en publiceren zonder chaos. Je krijgt een kalenderweergave die wordt gesynchroniseerd met statusupdates, eigendomsgegevens en publicatieplatforms, zodat je altijd weet wat er wordt gepubliceerd, waar en wie dit doet.

Bovendien kun je content ook in weergave bekijken op status, zoals Gepubliceerd of Goedgekeurd, waardoor het makkelijker wordt om beoordelingen en deadlines te coördineren.

📌 Ideaal voor: Content- en campagnemanagers die meerdere stukken content jongleren op verschillende moderne projectmanagementplatforms.

8. Sjabloon voor marketingplanning

Deze Monday.com-marketingplansjabloon organiseert campagnes op hoog niveau en de wekelijkse uitvoering ervan. Het combineert een kalenderweergave van lopende promoties met campagnespecifieke uitgaven- en prestatiewidgets.

Het dashboard toont budgetverdelingen, kanaaltoewijzingen en campagneverzoeken, zodat je binnen enkele seconden zowel een totaalweergave als een gedetailleerd weergave krijgt. Het houdt ook bij wat er gepland staat en hoe het presteert op platforms zoals YouTube, Instagram en Mailchimp.

📌 Ideaal voor: Marketingteamleiders en client-facing bureau managers die promotiestrategieën willen coördineren en duidelijke updates willen presenteren aan leidinggevenden of clients.

9. Sjabloon voor productmarketinglancering

De marketingplansjabloon van Monday.com fungeert als uw missiecontrole voor alles, van het ontwikkelen van berichten tot PR-aankondigingen en het uitvoeren van campagnes.

Bovenaan biedt het dashboard een snelle gezondheidscheck: algemene voortgang, CTR, uitgaven en kanaalverdeling (met een handig cirkeldiagram). Vervolgens kunt u in de tijdlijnweergave inzoomen op campagnestadia, die zijn voorzien van kleurcodes op basis van status, zoals Bezig mee, Gepland of Lancering.

📌 Ideaal voor: Productmarketeers, lanceringsmanagers en multifunctionele teams.

🧠 Leuk weetje: Subaru ontdekte dat veel van hun kopers hondenliefhebbers waren. Daarom had hun hele campagne als functie honden die in Subaru's reden, veiligheidsgordels droegen en op roadtrips gingen. Dit zorgde voor een stijging in de verkoop en merkentrouw.

10. Communicatie- en PR-sjabloon

De marketingplansjabloon van Monday.com vervangt verspreide documenten en een overvolle inbox door een overzichtelijk bord dat laat zien wie wat doet, hoe elk persbericht of elke pitch staat en wanneer deze moet worden ingediend.

Bovendien bevat het kolommen voor sleutelgegevens zoals status, eigenaar, deadlines en kanalen, zodat je alles kunt beheren, van influencercampagnes en PR-acties tot interne communicatie en verklaringen van leidinggevenden.

📌 Ideaal voor: communicatieteams, PR-professionals en brand leads.

Limieten van Monday.com voor marketingprojecten

Monday.com biedt weliswaar marketingsjablonen om je op weg te helpen, maar als je je er eenmaal in verdiept, zul je merken dat ze niet volledig ondersteunen de flexibiliteit en diepgang die echte campagnes nodig hebben.

Hier beginnen de limieten zichtbaar te worden. 👇

Het ontbreken van invoervalidatie maakt gegevensinvoer lastig. Je kunt bepaalde velden niet verplicht stellen of waarden beperken (zoals de instelling van een minimum of maximum), wat vaak leidt tot inconsistente of onvolledige informatie

de toestemmingcontroles zijn nog steeds te basaal. * Je kunt bepaalde velden niet verbergen voor bepaalde gebruikers of gedetailleerde bewerking toewijzen, wat uitdagingen oplevert op het gebied van toegang, veiligheid en transparantie

de gebruikersinterface is niet altijd intuïtief*; hoewel het platform visueel overzichtelijk is, voelen nieuwe gebruikers zich vaak overweldigd en kan de lay-out niet worden aangepast aan de werkstroom van je team

De installatie is tijdrovend, wat betekent dat teams vaak meer training nodig hebben dan verwacht, waardoor de onboarding vertraging oploopt

schaalbaarheid wordt een uitdaging *naarmate je bedrijf groeit, omdat de starre sjablonen en beperkte flexibiliteit het moeilijker maken om complexe, functieoverschrijdende werkstroom te beheren

🔍 Wist je dat? In de jaren 90 liet Pepsi in zijn 'Pepsi Points'-campagne een straaljager zien in de reclame voor zeven miljoen punten. Iemand spaarde daadwerkelijk punten en probeerde deze in te wisselen, maar klaagde Pepsi later aan toen het bedrijf weigerde hem de straaljager te geven.

Alternatieve Monday.com-sjablonen voor marketingplannen

Wanneer teams meer flexibiliteit, betere campagne-bijhouden en een soepelere manier van samenwerken nodig hebben, is ClickUp de voor de hand liggende keuze. Het is de alles-in-één app voor werk, ontwikkeld om alles aan te kunnen, van hoogwaardige marketingstrategieën tot dagelijkse content-taak.

Met sjablonen die zijn ontworpen voor echte marketingwerkstroom, kunt u abonnementen, uitvoeren en aanpassen zonder ook maar iets te missen.

Dit is wat een gebruiker te zeggen had:

Met ClickUp kunnen we laten zien wat er met onze marketinginitiatieven is gebeurd in een regionaal weergave of een campagneweergave. Hierbij kijken we onder andere naar wat voor soort activiteiten we uitvoeren en in welke funnelfase we ze hebben getagd. Op deze manier kan het senior management gemakkelijk op de hoogte blijven van de status van een project.

Laten we nu eens nader kijken naar de sjabloonopties voor marketingplannen van ClickUp!

1. ClickUp-sjabloon voor marketingplan

Gratis sjabloon downloaden Plan, volg en optimaliseer je marketingcampagne met de ClickUp-sjabloon voor marketingplannen

De ClickUp-marketingplansjabloon biedt een overzichtelijke structuur met kleur om prioriteiten voor campagnes, doelen en tijdlijnen te visualiseren. Zo kun je eenvoudig de voortgang bijhouden van belangrijke initiatieven, zoals het vergroten van het webverkeer, het versterken van de merkbekendheid en het verbeteren van de gebruikerservaring.

Elke taak bevat velden voor deadlines, kwartalen, status, inspanningsniveau en impactkanalen (zoals sociale media, website of mobiel), waardoor je een uitgebreid 360°-weergave krijgt van je marketingroadmap. Met ingebouwde labels voor inspanning en taaktype (zoals sleutel resultaten) blijft je team gefocust op wat de prestaties stimuleert.

📌 Ideaal voor: Marketingmanagers, teamleiders en professionals bij bureaus die een plug-and-play campagneplanner willen.

2. ClickUp-sjabloon voor gebeurtenismarketingplan

Gratis sjabloon downloaden Blijf evenementen van begin tot eind bijhouden met de ClickUp-sjabloon voor evenementmarketingplannen

De ClickUp-sjabloon voor gebeurtenismarketing is een praktisch, op fasen gebaseerd systeem dat is ontworpen om uw hele campagne op één lijn te houden, van de eerste e-mail tot de uiteindelijke omzetrapporten. Het verdeelt uw werk in drie intuïtieve fasen: planning, implementatie en evaluatie.

Wat deze sjabloon zo handig maakt, is dat hij heel duidelijk aangeeft wie de eigendom heeft, tot op het niveau van specifieke rollen zoals communicatiespecialist of evenementmarketing-specialist, en dat combineert met zichtbaarheid van het budget per taak. Je weet wie wat doet, wanneer en hoeveel er is uitgegeven (of bespaard).

📌 Ideaal voor: Leads in gebeurtenismarketing, brand managers en communicatieteams die multichannel gebeurtenispromoties abonneert.

💡 Pro-tip: Ga direct naar het gedeelte over positionering voordat je iets anders aanraakt. Bepaal hoe je wilt dat het publiek zich voelt over de campagne en laat die toon de rest van het plan bepalen. Dit zorgt voor een sterkere samenhang tussen berichten, kanalen en middelen.

3. ClickUp-sjabloon voor het beheer van marketingcampagnes

Gratis sjabloon downloaden Coördineer en meet de voortgang van je initiatieven met de ClickUp-sjabloon voor marketingcampagnebeheer

De ClickUp-sjabloon voor marketingcampagnebeheer is een flexibele, visuele manier om campagnes in elke fase te organiseren. Met taken gegroepeerd per fase (Planning, Productie, Lancering, Evaluatie, Retentie) krijgt uw team een glashelder beeld van wat er moet gebeuren, wie verantwoordelijk is en wanneer het moet gebeuren.

Elke kaart is overzichtelijk gelabeld met marketingkanalen (zoals Social Media of Intern), teams (Marketingteam, Social Media Team) en soorten deliverables, waardoor onduidelijkheid wordt verminderd en de afstemming binnen het team wordt verbeterd. U kunt zelfs subtaak toevoegen voor nog meer gedetailleerdheid.

📌 Ideaal voor: Marketingmanagers, teamleiders en bureaus die meerfasige campagnes coördineren.

4. ClickUp-sjabloon voor socialemediacontentplan

Gratis sjabloon downloaden Organiseer je socialemediacontent met de ClickUp-sjabloon voor socialemediacontent

De ClickUp Social Media Content Plan sjabloon is een handig hulpmiddel om boeiende posts voor de hele maand in kaart te brengen. Het organiseert je campagne-ideeën in één weergave, waardoor het supermakkelijk is om posttypes, thema's (van Valentijnsdag en Black History Month tot Super Bowl Friday), deadlines en bijgevoegde bestanden bij te houden.

Deze sjabloon werkt vooral goed voor seizoensgebonden en cultureel relevante campagnes. De sjabloon is al gestructureerd met berichttitels en publicatiedata, waardoor uw team meteen aan de slag kan in plaats van elke week opnieuw te moeten beginnen.

📌 Ideaal voor: Socialemediamanagers, contentmakers of marketingassistenten die een eenvoudige, kant-en-klare sjabloon nodig hebben om dagelijkse posts te plannen, bij te houden en te organiseren.

🧠 Leuk weetje: Het socialemediateam van KFC volgde precies 11 mensen op Twitter (omdat er 11 kruiden en specerijen zijn, snap je?): de vijf Spice Girls en zes mannen met de naam Herb. Toen iemand deze subtiele grap ontdekte, ging deze viraal en leverde miljoenen aan publiciteit op.

5. ClickUp-sjabloon voor marketingactieplan

Gratis sjabloon downloaden Maak een overzicht van alles wat je nodig hebt om een product te verkopen met de ClickUp Marketing Action Plan sjabloon

De ClickUp Marketing Action Plan sjabloon biedt je een gestructureerde, doel-gerichte manier om je marketingstrategieën tot leven te brengen.

Het is gebaseerd op het SMART-raamwerk (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) en helpt je campagnes in kaart te brengen met een duidelijke intentie en uitvoerbare duidelijkheid. Deze sjabloon is perfect voor teams die het waarom achter een campagne willen koppelen aan het hoe.

📌 Ideaal voor: Marketingteamleiders, projectmanagers of consultants die een doelgerichte marketingplansjabloon nodig hebben.

6. ClickUp-sjabloon voor strategisch marketingplan

Gratis sjabloon downloaden Maak en voer je volgende campagne uit met de ClickUp Strategic Marketing Plan sjabloon

De ClickUp Strategic Marketing Plan sjabloon is gebaseerd op de OKR-methodologie (Objectives and Key Results) en biedt een gestructureerde aanpak om je marketinginspanningen af te stemmen op meetbare resultaten. Het maakt het gemakkelijk om belangrijke doelstellingen, zoals een rebranding van het bedrijf, te definiëren en deze op te splitsen in uitvoerbare kernresultaten, die per kwartaal en met een voortgangsbalk kunnen worden bijgehouden.

Je krijgt ook realtime zichtbaarheid in wat op schema ligt, risico loopt of al is bereikt, zodat je snel obstakels kunt identificeren en bijsturen voordat de deadlines verstrijken.

📌 Ideaal voor: Strategische marketingleads, CMO's en groeiteams om hoogwaardige doelen te beheren met meetbare resultaten voor campagnes, content en digitale kanalen.

🎥 Stop met het improviseren van campagnes. Deze korte video geeft je 5 stappen + een plug-and-play-sjabloon om meetbare doelen in te stellen, een campagnekalender op te stellen, je ICP te definiëren, KPI's live bij te houden en je team op één lijn te houden. Blijf tot het einde kijken voor RACE, het eenvoudige raamwerk dat je playbook toekomstbestendig maakt.

7. ClickUp-sjabloon voor contentmarketingplan

Gratis sjabloon downloaden Geef prioriteit aan de meest effectieve strategieën met de ClickUp-sjabloon voor contentmarketingplannen

De ClickUp-sjabloon voor contentmarketing biedt je een slim, kleurgecodeerd systeem om in kaart te brengen wat voor soort content je maakt, waar deze naartoe gaat en wanneer deze live gaat.

Als je blogposts schrijft, posters ontwerpt, video-bewerking uitvoert of infographics publiceert, helpt deze sjabloon je om alles te sorteren op content-type, platform, afdeling en zelfs layout.

Alles is per maand geordend, zodat je snel een overzicht krijgt van campagnes op basis van tijd, kanaal (zoals Instagram, Facebook, LinkedIn en YouTube) en object, of die nu promotioneel, educatief of engagementgericht is.

📌 Ideaal voor: Contentmanagers, creatieve leiders en multifunctionele marketingteams.

🔍 Wist je dat? In Zuid-Korea heeft Dunkin' in het openbaar vervoer van Seoul apparaten geïnstalleerd met de naam 'Flavor Radio', die de geur van donuts verspreiden wanneer hun radiojingle wordt afgespeeld. Creatieve marketingabonnementen op hun best.

8. ClickUp-sjabloon voor contentplan

Gratis sjabloon downloaden Breng je contentdoelen en -doelstellingen in kaart met de ClickUp-sjabloon voor contentplanning

De ClickUp Content Plan sjabloon is een krachtige visuele planner voor contentmarketeers die meerdere campagnes tegelijk beheren.

Elk kalenderblok geeft overzichtelijk de titel van de content, de goedkeuringsstatus (zoals Goedgekeurd, In afwachting, Moet worden beoordeeld), het type content (Bericht, Blog, Korte clip, Lange video), benodigde middelen (infographics, korte clips, enz. ) en de contentpijler waaronder het valt (bijv. handleidingen, gebruiker tips, product- of wekelijkse thema's).

📌 Ideaal voor: Marketingmanagers, socialemediateams en contentstrategen die een weergave willen hebben van wekelijkse of maandelijkse deliverables.

9. ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes

Gratis sjabloon downloaden Organiseer onderwerpen en berichten met de ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes

De ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes is een strategisch kader voor het plannen van e-mailcampagnes met een hoge conversie. Het verdeelt je werkstroom in eenvoudig uit te voeren subtaaken, zoals het plannen van je doelstelling, het schrijven van pakkende koppen, het beknopt houden van de tekst en het insluiten van beeldmateriaal.

Duidelijke checklistitems voor marketingcampagnes zorgen voor consistentie tussen campagnes, of je je nu richt op leads, klanten of het opnieuw betrekken van je publiek.

📌 Ideaal voor: E-mailmarketeers, eigenaren van kleine bedrijven en contentteams die het aanmaken van campagnes willen stroomlijnen en tegelijkertijd de betrokkenheid en conversies willen vergroten.

10. ClickUp-sjabloon voor advertentieschema

Gratis sjabloon downloaden Plan en visualiseer de volledige marketingtijdlijn met de ClickUp Ads Schedule Template

De ClickUp Ads Schedule Sjabloon is een gestroomlijnde planningstool die is ontworpen om uw advertentie-inspanningen via verschillende marketingkanalen te organiseren.

Taken worden overzichtelijk gegroepeerd op marketingtype (Social Media, Print, Research, Local) en elke invoer toont sleutel campagnedetails zoals startdatum en deadline, status (Open, Approval, Delivered, Rejected), fiscaal kwartaal en de specifieke marketingdoelstelling.

📌 Ideaal voor: Marketingcoördinatoren, advertentiebeheerders en multifunctionele teams die een gecentraliseerde weergave van alle contactpunten van campagnes nodig hebben.

💡 Pro-tip: Benadruk wat er niet gedaan zal worden. De meeste sjablonen vragen wat er wel inbegrepen is, maar door een regel toe te voegen voor dingen die bewust zijn weggelaten (zoals 'Geen influencer-push' of 'Geen early access-campagne') kun je verwachtingen op elkaar afstemmen en voorkomen dat de scope uit de hand loopt.

11. ClickUp-brandingsjabloon

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor een consistente branding met de ClickUp-brandingssjabloon

De ClickUp-brandingsjabloon verdeelt het planningsproces in duidelijke fases, zoals Onboarding en Briefing, die elk gevuld zijn met vooraf gedefinieerde taken die de samenwerking tussen teams stroomlijnen.

Met verschillende rollen zoals Projectmanager en Financiën die aan taken worden toegewezen en kleurrijke goedkeuringen (bijv. interne goedkeuring versus goedkeuring door de client), is het ontworpen om zowel creatieve als administratieve werkstroom te ondersteunen.

📌 Ideaal voor: Marketingmanagers, teamleiders en professionals bij bureaus die een eenvoudige oplossing nodig hebben om merkcampagnes te organiseren.

12. ClickUp-sjabloon voor verkoop- en marketingplan

Gratis sjabloon downloaden Beheer je strategie beter met de ClickUp-sjabloon voor verkoop- en marketingplannen

De ClickUp-sjabloon voor verkoop- en marketingplannen helpt je om je omzetdoelen af te stemmen op markttrends en uitvoerbare taken. Het organiseert je verkoop- en marketingstrategie in logische categorieën zoals Omzetdoelen, Actiepunten, Kopersprofielen, PEST-analyse en Concurrentieanalyse.

Elke kaart bevat relevante data, afbeeldingen en subtaken, waardoor het visueel aantrekkelijk en praktisch is voor cross-functionele planning. Het vertelt je niet alleen wat je nog te doen hebt, maar helpt je ook te zien waarom je het doet, met elementen zoals het bijhouden van economische trends en concurrentieonderzoek die rechtstreeks in de werkstroom zijn ingebouwd.

📌 Ideaal voor: Marketingmanagers, teamleiders en professionals bij bureaus die op data gebaseerde verkoop- en campagnestrategieën ontwikkelen.

📮 ClickUp Insight: 55% van de managers legt het 'waarom' achter marketingprojecten uit door taken te koppelen aan grotere uitdagingen of doelen. Dat betekent dat 45% die standaard voor proces boven doel kiest, kan leiden tot een gebrek aan motivatie en gedrevenheid onder teamleden. Zelfs high performers moeten zien hoe belangrijk hun werk is en betekenis vinden in wat ze doen. Het is tijd om de kloof te overbruggen. Verbind individuele taken aan overkoepelende doelen en doelstellingen in ClickUp. Gebruik ingebouwde relaties en afhankelijkheden om te laten zien hoe elke inspanning bijdraagt aan het grotere geheel, waardoor de taken voor iedereen in je team zinvoller worden. 💫 Echte resultaten: Cartoon Network gebruikte de functies voor socialemediamanagement van ClickUp om de publicatie van content vier maanden eerder af te ronden en twee keer zoveel sociale kanalen te beheren met dezelfde teamgrootte.

13. ClickUp-sjabloon voor marketingkalender

Gratis sjabloon downloaden Beheer taken soepel binnen de ClickUp-marketingkalender sjabloon

De ClickUp-marketingkalendersjabloon biedt een uitgebreid, visueel overzicht van je marketingschema door taken, deadlines en gebeurtenissen te ordenen in een intuïtief kalenderformat. Bovendien verhoogt het de productiviteit door workflowautomatisering en realtime updates over de voortgang van campagnes.

Het ontwerp stimuleert proactieve planning en zorgt ervoor dat alle elementen van een marketingcampagne effectief worden gecoördineerd.

📌 Ideaal voor: Marketingteams, contentstrategen en campagnemanagers.

