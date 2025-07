Kan ChatGPT audio transcriberen?

Ik heb me vandaag aangemeld voor NoteTaker en was aangenaam verrast. Mijn oude werkstroom was:

– transcriptie inschakelen in Google Meet tijdens het gesprek– wachten op transcriptie per e-mail– transcriptie kopiëren/plakken naar een aangepaste ChatGPT-agent voor vergadernotulen– uitvoer kopiëren/plakken naar het document van de client in ClickUp– taken aanmaken op basis van actiepunten– notulen/aantekeningen delen met het team in ClickUp-chat

Nieuwe werkstroom:

– ClickUp meldt me vergadernotities– verplaats deze naar het document van de client– vraag de AI om de taken uit de volgende stappen met opdrachten aan te makendeel de aantekeningen in de ClickUp-chat met het teamIk ben hier echt van onder de indruk, omdat ik geen andere tool nodig heb om dit allemaal te doen. Het zit allemaal in de ClickUp-interface. Maakt verbinding met mijn Google Agenda en werkt gewoon super naadloos.