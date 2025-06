10 beste AI-cursussen voor HR-professionals om voorop te blijven lopen in 2025

Bijblijven op het gebied van AI is niet langer een 'nice to have' voor HR-professionals. Het is een basisvoorwaarde voor het optimaliseren van processen met behoud van de menselijke verbinding die een bloeiende werkplek bevordert.

Maar wie heeft er tijd om dat allemaal uit te zoeken, tussen het jongleren met onboarding, cultuur, compliance en een miljoen vragen van zowel nieuwe als ervaren medewerkers?

Ondertussen halen bedrijven snel hun achterstand in.

Gartner onthult dat 38% van de HR-leiders in 2024 "generatieve AI (GenAI) aan het testen is, de implementatie ervan plant of al heeft geïmplementeerd", tegenover 19% in juni 2023.

Het goede nieuws: u hoeft geen datawetenschapper te worden om de voordelen van AI in HR-processen te realiseren. U hebt alleen de juiste AI-cursus nodig, speciaal voor u ontwikkeld, niet voor ontwikkelaars.

In deze gids helpen we je de meest praktische en actuele AI-cursussen voor HR-professionals te vinden.

Of je nu net begint of voorop wilt lopen in HR-innovatie, deze cursussen geven je de kennis en tools om je carrière toekomstbestendig te maken, zonder je kalender te overladen.

⚠️ Kijk op de website van de cursus voor de meest recente prijzen, modules en beoordelingen.

Waarom hebben HR-professionals AI-kennis nodig?

Het gebruik van AI onder HR-professionals steeg van 58% in 2024 tot 72% in 2025. Dit cijfer wijst op een sterke en groeiende trend van AI-integratie in HR-processen, waaronder werving en training.

Nu AI steeds populairder wordt, bespreken we een aantal sleutelfactoren die de snelle acceptatie ervan onder HR-professionals stimuleren:

Gegevens gebruiken voor slimmere beslissingen : HR-professionals gebruiken AI om wervingstrends te identificeren, risico's op personeelsverloop te voorspellen en personeelsplanning te optimaliseren met echte inzichten

Automatisering van repetitieve taken : AI helpt hen tijd te besparen op handmatig werk, zoals het bijhouden van verlof en het beheren van secundaire arbeidsvoorwaarden, waardoor er meer aandacht overblijft voor strategie en cultuur

Persoonlijke ondersteuning van medewerkers : HR-managers kunnen de onboarding, leertrajecten en carrièregroei van medewerkers op maat afstemmen met AI-gestuurde inzichten

Sneller en eerlijker rekruteren : AI-tools voor HR scannen cv's efficiënt, verminderen vooroordelen en helpen u diverse, goed presterende teams samen te stellen

Uw vaardigheden toekomstbestendig maken: HR-professionals gebruiken AI ook om relevant te blijven in een veranderende werkomgeving en bij verschuivende markttrends

🧠 Leuk weetje: ​De AI-aangedreven ' hiring assistant ' van LinkedIn kan gepersonaliseerde berichten opstellen voor kandidaten, wat resulteert in een 44% hogere acceptatiegraad dan traditionele methoden.

Sleutel functies van AI-cursussen voor HR-professionals

Met zoveel opties kan het overweldigend zijn om de juiste AI-cursus voor uw rol in human resources te kiezen. Concentreer u op deze onmisbare functies:

Leer kunstmatige intelligentie voor HR-functies : Kies een cursus die AI, machine learning en data-analyse voor HR vereenvoudigt

Ga aan de slag met AI-tools voor samenwerking : leer werken met AI-aangedreven recruitmentsoftware en prestatiebeheertools die u dagelijks gebruikt

Pas generatieve AI toe op echte HR-scenario's : zoek een cursus met AI die helpt bij de algehele planning van human resources, zoals automatisering van taken, screening van cv's, gepersonaliseerd leren en sentimentanalyse op de werkplek

Word een expert in AI-implementatie in HR : Cursussen moeten worden gegeven door professionals met ervaring op het snijvlak van human resources en opkomende technologieën, idealiter met praktijkvoorbeelden van bekende bedrijven. Zo leert u niet alleen de theorie, maar ook de toepassing van AI-implementatie, verandermanagement, compliance en risicobeoordeling voor HR

Behaal door de branche erkende certificeringen : kies een cursus die CPD- (Continuing Professional Development) of CE- (Continuing Education) kredieten of HR-associatiecertificeringen biedt

Begrijp ethische AI in HR : kies cursussen die aansluiten bij uw professionele doelen voor uw werk en die u leren hoe u vooringenomenheid kunt detecteren, privacy kunt beschermen, eerlijkheid in besluitvorming kunt waarborgen en AI-transparantie kunt bevorderen

Zoek naar interactieve onderdelen : uitleg over AI-tools (bijv. ChatGPT, Pymetrics, Eightfold), casestudy's of simulaties, en sjablonen of prompts die u direct kunt toepassen in uw HR-werkstromen, zodat u sneller leert

Afgestemd op uw drukke agenda: korte, behapbare lessen (5-15 minuten) die u tussen vergaderingen of tijdens de lunch kunt voltooien, kunnen motiverender zijn dan lange modules die dagen of weken in beslag nemen

Door deze kenmerken te beoordelen, vindt u de juiste cursus die u in staat stelt om AI in HR strategisch, ethisch en met echte impact in te zetten!

📖 Lees ook: De beste voorspellende analysesoftware voor datagestuurde beslissingen

Beste AI-cursussen voor HR-professionals

Leren hoe je AI gebruikt, is één ding. Maar het in de praktijk brengen – het stroomlijnen van werving, onboarding, feedback van medewerkers en rapportage? Dat is waar de meeste HR-tools tekortschieten.

Daarom combineren veel vooruitstrevende HR-teams hun AI-opleiding met ClickUp, de alles-in-één app voor werk waarmee je het geleerde in de praktijk kunt brengen.

ClickUp is niet alleen voor projectmanagers of IT-teams. Met aanpasbare werkstromen, AI-schrijfassistenten, wervingspijplijnen, sjablonen voor onboarding en automatische herinneringen is het ontworpen om het echte dagelijkse werk van HR en uw leermethodologie te ondersteunen.

Als u serieus van plan bent om AI-inzichten om te zetten in actie, biedt ClickUp u een flexibele, schaalbare manier om uw HR-processen naar de toekomst te brengen, zonder te hoeven schakelen tussen tientallen tools.

Hier zijn enkele top AI-cursussen voor professionals en tips van experts om er het maximale uit te halen met ClickUp voor HR-teams.

1. Toegepaste AI voor human resources door LinkedIn

Applied AI for Human Resources is een LinkedIn Learning-cursus die is ontworpen om HR-professionals te helpen kunstmatige intelligentie te integreren in hun werkstromen.

Deze cursus van 79 minuten, gegeven door Kumaran Ponnambalam, verkent AI in HR, van het voorspellen van personeelsverloop tot het analyseren van netwerken en het aanbevelen van trainingen.

Deelnemers doen praktische ervaring op met Python, Jupyter Notebooks, TensorFlow en Keras. De cursus is beschikbaar via een abonnement op LinkedIn Learning, dat $ 39,99 per maand kost of $ 19,99 per maand bij een jaarabonnement. De cursus heeft een beoordeling van 4,5/5 met meer dan 1000 beoordelingen op LinkedIn.

Wat zeggen mensen over de cursus?

Een recensie op LinkedIn Learning zegt:

Deze cursus is een echte aanrader! Deze cursus is erg nuttig voor mensen die geïnteresseerd zijn in het toepassen van datawetenschap/AI in een HR-context. De cursus wordt gegeven aan de hand van praktijkvoorbeelden, waardoor deze erg praktisch en interessant is. Een must voor HR-professionals en data-analisten die AI willen inzetten voor slimmere besluitvorming!

Deze cursus is een echte aanrader! Deze cursus is erg nuttig voor mensen die geïnteresseerd zijn in het toepassen van datawetenschap/AI in een HR-context. De cursus wordt gegeven aan de hand van praktijkvoorbeelden, waardoor deze erg praktisch en interessant is. Een must voor HR-professionals en data-analisten die AI willen inzetten voor slimmere besluitvorming!

💡 Pro-tip: Maak gebruik van AI-recruitmenttools om het screenen van cv's te automatiseren, de matching van kandidaten te verbeteren en vooroordelen bij het aannemen van personeel te verminderen.

2. Certificaatprogramma Kunstmatige Intelligentie voor HR door AIHR

het Artificial Intelligence for HR Certificate Program van AIHR behandelt het gebruik van AI in HR, het beheersen van prompt design, het toepassen van generatieve AI en het ontwikkelen van AI-strategieën voor zakelijk succes. De cursus kan in eigen tempo worden gevolgd en duurt ongeveer 35 uur, verdeeld over 12 weken. Je voltooit ook een afstudeerproject om in aanmerking te komen voor een certificaat.

Het programma kost $ 975. AIHR-cursussen hebben een beoordeling van 4,66 op 5 op basis van 11.187 beoordelingen. ​

3. AI-toepassingen in personeelsmanagement door Coursera

AI Applications in People Management is een Coursera-cursus aangeboden door de Universiteit van Pennsylvania. De cursus bestaat uit vier modules met een flexibel rooster en duurt ongeveer negen uur, verdeeld over drie weken.

De cursus is ontworpen om HR-professionals te helpen kunstmatige intelligentie te integreren in hun werkstromen en behandelt machine learning, datagestuurde besluitvorming en het verminderen van vooringenomenheid met behulp van blockchaintechnologie. U leert niet alleen de toepassingen van AI in HR, maar ook de mogelijke uitdagingen waar u rekening mee moet houden.

De cursus heeft een beoordeling van 4,8 uit 5 gekregen op basis van 244 beoordelingen. Inschrijven is gratis en de cursus is inbegrepen bij Coursera Plus, dat $ 25 per maand kost bij jaarlijkse facturering.

💡 Pro-tip: Wil je AI-aangedreven HR-tools in ClickUp onder de knie krijgen? ClickUp University biedt praktische oefeningen om u te helpen ClickUp Brain in te zetten voor werving, training en personeelsbeheer. Leer hoe u werkstromen kunt automatiseren, werknemersgegevens kunt analyseren en HR-taken kunt stroomlijnen.

4. Kunstmatige intelligentie in HR door Josh Bersin Academy

De cursus Artificial Intelligence in HR van Josh Bersin Academy helpt HR-professionals AI te integreren in talentacquisitie, leren en personeelsplanning. De cursus behandelt de basisprincipes van AI, praktische toepassingen en ethische overwegingen in slechts vijf weken en vereist een investering van ongeveer vijf uur.

De cursus omvat SHRM- en HRCI-kredieten, plus een certificaat van voltooiing. Toegang vereist een abonnement van $ 49/maand of $ 495/jaar, waarmee alle academiecursussen worden ontgrendeld.

👀 Wist u dat? Bedrijven als Hitachi en Texans Credit Union hebben AI geïntegreerd in hun onboardingprocessen, waardoor de tijd tot productiviteit en de administratieve lasten aanzienlijk zijn verminderd. De digitale AI-assistent van Hitachi heeft de onboardingtijd met vier dagen verkort en de betrokkenheid van HR-medewerkers teruggebracht van 20 naar 12 uur per nieuwe medewerker.

5. Generatieve AI in HR door CHRMP

De Generative AI in HR-certificering van CHRMP is een programma van zes weekenden onder leiding van een instructeur dat u onderdompelt in de basisprincipes van generatieve AI. Het biedt instructies voor het automatiseren van taken, het verbeteren van de besluitvorming en het personaliseren van werknemerservaringen.

De cursus omvat zes modules, live sessies, extra bronnen en een gratis lidmaatschap van zes maanden voor Continuing Professional Development (CPD). Na voltooiing ontvang je een door blockchain geverifieerd certificaat waarmee je je expertise in AI-gedreven HR-praktijken kunt aantonen.

Veel cursussen leren je hoe je generatieve AI in HR kunt implementeren, maar met de AI-functies van ClickUp Brain kun je het ook echt doen. Van het opstellen van functieomschrijvingen tot het samenvatten van aantekeningen van vergaderingen of het maken van checklists voor nieuwe medewerkers, ClickUp Brain werkt als een ingebouwde HR-assistent, rechtstreeks in je ClickUp-werkruimte. Vraag ClickUp Brain om e-mails voor u op te stellen U kunt het vragen om e-mails naar kandidaten te genereren, beleid op een meer menselijke toon te herschrijven of direct vragen van het team te beantwoorden op basis van uw interne documenten. Dit is vooral krachtig in combinatie met de automatiseringstools van ClickUp, waarmee je je AI-kennis omzet in echte, herhaalbare processen.

🎯 Instance kan bijvoorbeeld helpen bij:

Werknemers herhalen de content van de cursus en bereiden zich voor op certificering met slimme samenvattingen van de lessen

Bouw automatiseringen in natuurlijke taal die werknemers herinneringen sturen om hun cursussen op tijd te voltooien

Verdeel een groot doel, zoals "Voltooi de cursus Generatieve AI in HR van CHRMP" met één klik in behapbare subtaak

Maak automatisch subtaken aan op basis van taaknamen en beschrijvingen met ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: Slechts 7% van de professionals vertrouwt voornamelijk op AI voor taakbeheer en organisatie. Dit kan komen doordat de tools beperkt zijn tot specifieke apps zoals agenda's, takenlijsten of e-mailapps. Met ClickUp wordt dezelfde AI gebruikt voor uw e-mail of andere communicatiewerkstromen, kalender, taken en documentatie. Vraag gewoon: "Wat zijn mijn prioriteiten vandaag?". ClickUp Brain doorzoekt uw werkruimte en vertelt u precies wat er op uw bord ligt, op basis van urgentie en belangrijkheid. Zo consolideert ClickUp meer dan 5 apps voor u in één superapp!

6. HR Masterclass van Oxford Management Centre: Kunstmatige intelligentie voor HR-professionals

Wilt u een leerprogramma dat online training combineert met persoonlijke sessies? De HR Masterclass: Artificial Intelligence for HR Professionals van Oxford Management Centre biedt een vijfdaagse intensieve training voor senior HR-leiders, personeelsplanners en organisatieontwerpers op verschillende locaties, waaronder Londen, Dubai en Parijs.

De cursus behandelt de basisprincipes van AI, AI-gestuurde werving, personeelsplanning, ethische AI-integratie en het opstellen van actieplannen voor AI-implementatie. De trainingsmethodologie omvat door experts geleide workshops, groepsdiscussies en rollenspellen om het praktische leren en de samenwerking tussen collega's te verbeteren.

De online sessies kosten $ 3.950, terwijl de persoonlijke lessen variëren van $ 5.950 tot $ 7.950, afhankelijk van de locatie en de timing van de sessies.

7. Generatieve AI in HR & L&D door GSDC

De Generative AI in HR & L&D-certificering van de Global Skill Development Council (GSDC) geeft HR- en Learning & Development-professionals meer mogelijkheden. Hiermee kunnen ze generatieve AI gebruiken voor talentwerving, werknemersbetrokkenheid en gepersonaliseerde training.

Dit programma behandelt de basisprincipes van AI, natuurlijke taalverwerking en praktische toepassingen in HR- en L&D-contexten.

Het certificeringsexamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, met een vereiste score van 65% om te slagen, en biedt levenslange geldigheid met een gratis herkansingsmogelijkheid.

💡 Pro-tip: Een AI-cursus volgen is nog maar het begin – pas als je wat je hebt geleerd organiseert, zie je echt resultaat. Met ClickUp Docs kunnen HR-teams cursusmateriaal, interne wiki's en aantekeningen van vergaderingen op één plek opslaan. Je kunt eenvoudig gedeelde documenten maken voor beleid, AI-prompts of leerpunten en deze rechtstreeks koppelen aan taken of trainingswerkstromen. Bovendien kunnen teamleden dankzij gezamenlijke bewerking en realtime opmerkingen gemakkelijk samen nadenken over de cursuscontent, procesupdates documenteren of nieuwe trainingsgidsen opstellen terwijl ze het geleerde toepassen. Maak en beheer HR-documenten, waaronder werknemersprofielen, trainingsstatus, cursusmateriaal en meer in ClickUp Docs

8. Master of AI in HR & Recruitment door Udemy

De Master of AI in HR & Recruitment van Udemy biedt 80 uur aan content en behandelt AI-toepassingen in talentacquisitie, werknemersbetrokkenheid en prestatiebeheer.

De cursus omvat praktijkgerichte casestudy's, hands-on projecten en praktische tools om de besluitvorming op HR-gebied te verbeteren. Je bouwt je eigen chatbot voor werving en onboarding, leert over DEI en het verminderen van vooroordelen in AI, beheerst de automatisering van werving en krijgt ook live coaching en ondersteuning.

De cursus is ontworpen voor alle vaardigheidsniveaus en overbrugt de kloof tussen traditionele HR-praktijken en AI-gedreven innovatie. De cursus heeft een beoordeling van 4,3 uit 5 op basis van 1.678 beoordelingen en kost $ 44,99.

9. Gen AI Prompt Design voor HR door AIHR

De Gen AI Prompt Design for HR van AIHR is een minicursus die HR-professionals de essentiële vaardigheden bijbrengt om generatieve AI effectief in te zetten.

In slechts 3,5 uur leert u hoogwaardige prompts opstellen, typische HR-toepassingen verkennen en een sjabloongebaseerd raamwerk toepassen dat aan verschillende HR-rollen kan worden aangepast. Ontdek prompt chaining en leer hoe u AI veilig kunt inzetten via deze training.

Deze cursus voor beginners bestaat uit één module met vier lessen en biedt praktische kennis om uw HR-taken te transformeren.

Hoewel er geen specifieke beoordelingen worden gegeven, heeft AIHR een algemene beoordeling van 4,66 op 5 voor al zijn cursussen. Voor deze cursus is AIHR's Full Academy Access vereist, die $ 1.625 kost.

10. Undergraduate Certificate in AI voor HR-professionals door Stanmore School of Business

Het Undergraduate Certificate in AI for HR Professionals van Stanmore School of Business stelt HR-leiders in staat om kunstmatige intelligentie te integreren in talentmanagement, werving en personeelsanalyse.

Dit online programma is ontworpen voor zowel huidige professionals als aspirant-professionals en biedt flexibele studiemogelijkheden: een versnelde opleiding van 1 maand of een standaardopleiding van 2 maanden.

Het curriculum omvat AI-gedreven talentacquisitie, machine learning voor prestatieanalyse en ethische AI-praktijken in HR. De cursuskosten bedragen $ 181 voor de versnelde opleiding en $ 116 voor de standaardmodus.

Hoe kiest u de juiste AI-cursus?

Het vinden van een AI-cursus die aansluit bij uw behoeften als HR-professional vereist een zorgvuldige evaluatie van verschillende sleutelfactoren.

Hier is wat u moet overwegen bij het selecteren van uw cursus:

Cursusinhoud en focus: Zorg ervoor dat de cursus de sleutelbegrippen van AI voor HR behandelt, zoals machine learning en natuurlijke taalverwerking, en aansluit bij uw implementatiedoelen Geschikt vaardigheidsniveau: controleer de vereisten; sommige cursussen vereisen geavanceerde wiskundige kennis, terwijl andere geschikt zijn voor beginners met basiskennis van Python. Kies een cursus die aansluit bij uw expertise en u stimuleert om nieuwe dingen te leren zonder dat u overweldigd raakt Praktische toepassing: kies voor cursussen die werkstroomautomatisering en deep learning aanleren aan de hand van echte HR-scenario's, waarbij AI wordt toegepast in rekrutering, engagement en prestatiebeheer Format en planning: Beslis of de cursusstructuur past bij uw beschikbaarheid, of u kiest voor flexibel online leren of vaste lesuren Erkenning door de sector: selecteer cursussen van gerenommeerde instellingen of platforms om ervoor te zorgen dat uw certificaat waarde heeft voor huidige en toekomstige werkgevers Ondersteunende bronnen: Bekijk het beschikbare lesmateriaal, de begeleiding en technische ondersteuning, want uitgebreide bronnen helpen bij het beheersen van complexe AI-concepten Kosten versus waarde: weeg de cursusprijs af tegen de vaardigheden en certificering die u opdoet, aangezien sommige duurdere cursussen uitgebreide content en meer waarde bieden Praktijkgericht: zoek naar praktische oefeningen, HR-boeken en AI-tools om uw kennis en toepassing te verdiepen Feedback van studenten: Lees beoordelingen van HR-professionals om een beeld te krijgen van echte leerervaringen en resultaten

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor het stellen van doelen en het bijhouden van voortgang voor Excel en ClickUp

AI implementeren in HR

HR-teams hebben een solide abonnement nodig om AI voor hen te laten werken. Hier is een praktische routekaart voor het integreren van AI in HR-processen, het overwinnen van veelvoorkomende hindernissen en het effectief trainen van uw team.

Gids voor de implementatie van AI in HR-processen

Begin met precies te bepalen waar u AI bij wilt inzetten. Misschien wilt u het screenen van cv's versnellen of betere trainingsprogramma's ontwikkelen.

Geef prioriteit aan gebieden met een grote impact waar AI tijd kan besparen of de besluitvorming kan verbeteren, zoals werving, onboarding, prestatiebeheer en werknemersbetrokkenheid. Breng uw huidige werkstromen in kaart, lokaliseer inefficiënties en voeg AI toe waar het waarde toevoegt zonder te verstoren wat al werkt in verschillende HR-functies.

ClickUp Whiteboards helpen u bij het brainstormen, het in kaart brengen van werkstromen en het visualiseren van uw AI-implementatieplan. Of u nu een nieuwe AI-gestuurde onboarding-werkstroom ontwerpt of de tijdlijn voor de training van uw team uitstippelt, met Whiteboards zet u ideeën met slechts een paar klikken om in uitvoerbare taken.

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de Eisenhower Matrix-sjabloon van ClickUp om prioriteiten te stellen voor AI-implementatietaken in uw HR-organisatie

Breng uw prioriteiten in kaart met behulp van een eenvoudige Eisenhower Matrix-sjabloon in ClickUp Whiteboards: sorteer AI-projecten op wat urgent en belangrijk is, wat belangrijk maar niet urgent is, enzovoort. Zo kunt u eerst de juiste dingen aanpakken.

Hier is een steekproef van een tijdlijn die goed werkt:

Week 1-2: Bepaal welke gegevens u nodig hebt en zorg dat u deze bij de hand hebt

Week 3-4: Privacy-instellingen

Week 7-10: Voer kleine tests uit en los problemen op

Na de lancering: blijf het team trainen en controleer hoe alles werkt

Kies tools die naadloos aansluiten op uw bestaande gebruik en uw gegevens veilig houden.

Uitdagingen bij de implementatie van AI in HR-afdelingen overwinnen

Veelvoorkomende hindernissen bij het gebruik van AI-tools zijn weerstand tegen verandering, zorgen over privacy en onduidelijke ROI. Om deze te overwinnen, moet u prioriteit geven aan transparantie, stakeholders vroeg bij het proces betrekken en gebruiksvriendelijke tools kiezen die zijn ontworpen voor niet-technische gebruikers.

Let op deze veelvoorkomende obstakels:

AI-bias vereist onmiddellijke aandacht —de algoritmen kunnen eerdere vooroordelen in uw gegevens oppikken. Regelmatige controles helpen deze problemen vroegtijdig op te sporen

Er zijn duidelijke richtlijnen nodig voor privacy en eerlijkheid . Stel een ethisch kader op waarin u duidelijk aangeeft hoe u AI gaat gebruiken en gegevens gaat beschermen

Sommige teamleden maken zich misschien zorgen dat AI hun baan zal overnemen. Laat hen zien hoe AI hen helpt beter te werken, in plaats van hen te vervangen

Technische problemen komen ook voor. Zorg ervoor dat uw huidige systemen AI aankunnen en dat u over een IT-back-up beschikt wanneer dat nodig is

Best practices voor het trainen van het HR-team in AI-technologieën

Maak uw HR-medewerkers vertrouwd met AI door middel van gerichte training:

Schrijf ze in voor HR Analytics-cursussen en AI-workshops. Hiermee bouwen ze praktische vaardigheden op die ze kunnen gebruiken

Zet manieren op om feedback over de AI-tools te verzamelen. Gebruik wat je leert om dingen beter te laten werken

Houd uw IT-team op de hoogte – zij zijn cruciaal voor een soepele overgang naar nieuwe technologie

Bied microlearning-sessies, praktische tool walkthroughs en praktijkcases voor talentontwikkeling

Moedig experimenten aan en bouw een gedeelde hub of HR-module (zoals een ClickUp-document) voor lessen, prompts en veelgestelde vragen

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Chat om een speciale thread aan te maken voor de uitrol van uw AI-training. Het is een geweldige manier om vragen, updates en gedeelde inzichten op één plek te bewaren, zodat uw team samen kan leren zonder heen en weer te schakelen tussen e-mailthreads of verloren Slack-berichten. Wijs berichten in realtime toe aan je HR-team om trainingen bij te houden op ClickUp Chat

Geef AI in HR een nieuwe definitie met ClickUp

De weg naar het beheersen van AI in HR gaat niet alleen over het opdoen van nieuwe technische vaardigheden, maar ook over het heroverwegen van hoe we omgaan met talentmanagement, werknemerservaring en dynamiek op de werkplek.

Elk programma dat we hebben behandeld heeft waarde, maar het is belangrijk om het programma te kiezen dat het beste bij uw behoeften en carrièredoelen past. AI is geen wondermiddel. U moet kritische vragen blijven stellen over vooringenomenheid, eerlijkheid en privacy. De beste HR-professionals weten dat ethische overwegingen de leidraad moeten zijn bij elke beslissing over het gebruik van AI-tools.

De cursussen die we hebben onderzocht, bieden u een solide basis om deze uitdagingen aan te gaan.

Wilt u sneller leren en uw nieuwe AI-vaardigheden in de praktijk brengen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!