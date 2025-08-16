15 sjablonen voor fitnessdagboeken voor doelen in 2025

De laatste drie of vier herhalingen zorgen ervoor dat de spieren groeien. Dit gebied van pijn onderscheidt een kampioen van iemand die geen kampioen is.

Ben je het zat dat je fitnessabonnementen steeds mislukken? Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt. Een sjabloon voor een fitnessdagboek geeft je duidelijkheid om je trainingen te voltooien.

Of u nu personal trainer, fitnessliefhebber of sportschoolbezoeker bent, met deze afdrukbare sjablonen voor fitnessplanners blijft u op koers. Ze helpen u bij het bijhouden van krachttoename, maaltijdplannen en mijlpalen van clients.

Laten we dus stap voor stap aan je fitnessavontuur beginnen.

🧠 Leuk weetje: Uit onderzoek blijkt dat mensen die hun doelen met de hand opschrijven, 42% meer kans hebben om ze te bereiken. Papieren sjablonen blijven populair in een digitale wereld.

Wat is een sjabloon voor een fitnessdagboek?

Een sjabloon voor een fitnessdagboek is een kant-en-klaar format (digitaal of afdrukbaar) waarmee u uw trainingen, maaltijden en gewoontes kunt bijhouden en uw fitnessdoelen kunt bereiken op één plek.

Of je nu de voorkeur geeft aan een gestroomlijnde app of een gratis afdrukbaar fitnessdagboek dat je op je koelkast vastmaakt, met deze sjablonen hoef je niet meer te gissen wat je moet bijhouden en hoe.

Je hoeft niet helemaal vanaf nul te beginnen om gemotiveerd te blijven. Deze sjablonen voor het bijhouden van trainingen hebben gestructureerde pagina's, zoals trainingslogboeken, secties voor het bijhouden van gewoontes, doelvolgers en ruimte voor reflecties of aantekeningen.

Voorbeeld: Je bent bezig met het opbouwen van een nieuwe gewoonte om aan krachttraining te doen. Met de trainingstracker in het sjabloon voor een fitnessdagboek kun je elke sessie bijhouden, hoeveel je tilt, hoeveel herhalingen je doet, hoe je je voelt en welke dagen je hebt overgeslagen en waarom.

In plaats van te denken: "Wat moet ik vandaag schrijven?", neemt het sjabloon het giswerk uit dit proces. Kom opdagen, noteer de sleutelwoorden en blijf gemotiveerd door je acties vast te leggen.

Na verloop van tijd vormen deze kleine invoergegevens samen iets groters: zichtbaarheid van uw voortgang, inzicht in wat uw routine helpt of hindert, en een duidelijk overzicht om uw verbeteringen in kaart te brengen.

15 beste sjablonen voor fitnessdagboeken

een van de redenen waarom fitnessliefhebbers, trainers en wellnesscoaches moeite hebben om consistent te blijven, is niet een gebrek aan motivatie. Het is het ontbreken van een eenvoudig, centraal systeem om alles bij te houden.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. ClickUp organiseert al je fitnessgegevens – trainingen, voeding, voortgangsrapporten en persoonlijke doelen – in één werkruimte. Je ziet alles in één oogopslag, van trainingsschema's tot langetermijntrends. Je houdt niet alleen je fitnessreis bij, je leert er ook van.

Met ClickUp Dashboards kunt u taken prioriteren, voortgang bijhouden en u concentreren op wat echt belangrijk is

Laten we nu eens kijken naar enkele fitnesssjablonen die je helpen om goede voornemens om te zetten in vaste gewoontes:

1. ClickUp-sjabloon voor trainingslogboek

Gratis sjabloon downloaden Categoriseer je trainingsdagen in cardio, krachttraining, rustdagen en core met de sjabloon voor een trainingslogboek van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor trainingslogboek is gemaakt voor fitnessliefhebbers die meer willen dan een standaard checklist. Als je graag precies wilt weten wat je vorige week hebt getild, hoe lang je tussen de sets hebt gerust of of je deadlifts verbeteren, samen met andere belangrijke statistieken, dan is dit alles wat je nodig hebt.

Met deze sjabloon voor een fitnessdagboek kunt u uw trainingen gedetailleerd bijhouden en vastleggen, inclusief oefeningen, sets, herhalingen, gewichten en duur. Het bevat aangepaste velden zoals spiergroep of type training (cardio, flexibiliteit, kracht), zodat u uw fysieke voortgang in de loop van de tijd kunt visualiseren. In een sectie voor aantekeningen kunt u reflecteren, uw aanpak aanpassen of tips voor toekomstige trainingen opschrijven.

Meest geschikt voor: Fitnessgerichte mensen die serieus bezig zijn met spieropbouw of datafanaten die graag elke herhaling en nieuwe oefening bijhouden via sjablonen voor trainingslogboeken

2. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer dagelijkse taken zoals slaap, waterinname, affirmaties en voedingsgewoonten met de sjabloon voor het bijhouden van 75 gewoontes van ClickUp

De 75 Hard Challenge is zwaar, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Het vereist dagelijkse discipline op meerdere vlakken, en als je één dag overslaat, begint de teller weer op nul.

De ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-sjabloon biedt je een gestructureerde ruimte om 75 dagen lang je dagelijkse trainingen, een gallon water, gezonde maaltijden, mindset-lectuur en meer bij te houden. Deze sjabloon voor een fitnessplanner bevat takenchecklists, wekelijkse evaluaties en automatische resets voor terugkerende doelen, zodat je niets over het hoofd ziet.

Wat deze app zo bijzonder maakt, is hoe het de training opsplitst. Je krijgt een visuele weergave van de voortgang (zoals Gantt en Samenvatting), dagelijkse checklist voor gewoontes en statussen zoals 'Ik heb het gedaan', 'In uitvoering' of 'Nog te doen', zodat je je streak niet uit het oog verliest.

Meest geschikt voor: Zeer gemotiveerde personen die streven naar totale discipline op het gebied van fitness, mindset en voeding

💡 Productiviteitstip: Hieronder vindt u 75 harde professionele tips, geherformuleerd als plaknotities die u in ClickUp Documenten kunt plaatsen: 📌 Routine & structuur Titel: Noteer het voordat je gaat slapenAantekening: Plan vanavond de trainingen en maaltijden voor morgen. 📌 Snelkoppeling voor training Titel: Wandelingen tellen meeAantekening: Een wandeling van 45 minuten = een geldige training. Gebruik deze om na te denken, te herstellen of naar een audioboek te luisteren. Blijf in beweging. 📌 Voortgang bijhouden Titel: Noteer je gevoelens en herhalingenAantekening: Houd je stemming, slaap en energie bij. Je zult patronen en mentale overwinningen ontdekken die niet op de weegschaal te zien zijn.

3. ClickUp Sjabloon voor dagelijks actieplan

Gratis sjabloon downloaden Houd elke actie in je fitnessavontuur bij met de sjabloon voor dagelijkse actieplannen van ClickUp

Het sjabloon voor een dagelijks actieplan van ClickUp helpt je om consistent te blijven door je trainingen in je dagelijkse schema op te nemen in plaats van ze als bijzaak te behandelen. Laat je fitnessdoelen niet op de achtergrond raken door je drukke schema.

Met dit sjabloon voor een fitnessdagboek kun je naast je andere taken tijd blokkeren voor training, maaltijden, mobiliteit en zelfs herstel. Je kunt prioriteiten toekennen, afhankelijkheid instellen (zoals opwarmen voor het hardlopen) en een realistisch, uitgebalanceerd schema maken.

Om alles flexibel te houden, kunt u de tijdlijn of lijstweergave gebruiken om dingen te verplaatsen zonder het overzicht te verliezen. Voeg aantekeningen toe om successen of obstakels vast te leggen en reflecteer op uw dag.

Meest geschikt voor: Drukke professionals die trainingen combineren met werk, gezin en het dagelijks leven, en weloverwogen beslissingen willen nemen op basis van hun trainingslogboek

💡 Pro-tip: Maar als je ooit vastloopt en denkt: "Waar moet ik me vandaag op concentreren?" Dan komt ClickUp Brain je te hulp. Je kunt Brain gebruiken om je dagelijkse abonnement te genereren op basis van je bredere fitnessdoelen. Het vat ook de taken van gisteren voor je samen, zodat je daarop kunt reflecteren en je doelen kunt bijstellen. Heb je vage doelen zoals 'beter eten' of 'meer bewegen'? Brain helpt je deze te herformuleren en te verfijnen tot specifieke, uitvoerbare stappen. Je kunt het zelfs vragen om routines voor je op te stellen. Bijvoorbeeld een 4-daagse trainingsschema of het opsplitsen van je mobiliteitsoefeningen in dagelijkse subtaakjes. Gebruik ClickUp Brain om een eenvoudige routine te genereren en je fitnessdoelen te bereiken

4. ClickUp Sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan

Gratis sjabloon downloaden Gebruik kleurgecodeerde voortgangsindicatoren om je algehele welzijn bij te houden met behulp van ClickUp's sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan

Niet alle fitnessdoelen zijn fysiek. Misschien train je voor een marathon, wil je sterker worden of meer discipline ontwikkelen. Met de sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan van ClickUp kun je SMART-doelen stellen, deze opsplitsen in stappen en je voortgang bijhouden.

Dit sjabloon biedt u een duidelijke structuur om die doelen na te streven als onderdeel van een breder persoonlijk ontwikkelingsproces. U vindt velden voor motivatie, de status van taken ('Niet gestart', 'Op schema', 'Doel bereikt') en zelfs aantekeningen over wat werkt. Het is flexibel genoeg om uw trainingsroutine, maaltijden en dagelijkse successen bij te houden en tegelijkertijd verbeteringen op lange termijn te plannen.

Meest geschikt voor: Fitnessbewuste mensen die zowel aan hun lichaam als hun mindset werken

Het lichaam bereikt wat de geest gelooft.

5. ClickUp Sjabloon voor persoonlijke gewoonten bijhouden

Gratis sjabloon downloaden Bekijk je dagelijkse doelen voor stappen, hydratatie en lezen via een voortgangsbalk in de sjabloon voor persoonlijke gewoonten van ClickUp

Soms is het moeilijkste aan een fitnessroutine om vol te houden. Met de sjabloon voor persoonlijke gewoonten van ClickUp wordt je voortgang zichtbaar en worden je successen beloond.

Deze sjabloon houdt dagelijkse activiteiten bij, zoals trainingen, waterinname, stretchen, maaltijden of het aantal stappen. Visuele grafieken laten zien welke microgewoontes je volhoudt en welke aandacht nodig hebben. Een gezonde levensstijl komt niet vanzelf.

Je kunt automatische herinneringen instellen, patronen bijhouden of een app voor het bijhouden van goede gewoontes gebruiken om je gezonde routines voorop te houden, zonder dat je uit het ritme raakt.

Meest geschikt voor: Iedereen die klein begint of momentum wil opbouwen om af te vallen, spieren op te bouwen of het algehele welzijn te verbeteren met behulp van een digitale habit tracker

Wil je je fitnessreis gemakkelijker opdelen in haalbare stappen? Ontdek hoe je het Start-Stop-Doorgaan-raamwerk kunt toepassen op je fitnessreis ⬇️

6. ClickUp Sjabloon voor dagelijkse takenlijst

Gratis sjabloon downloaden Pas je takenlijsten aan met behulp van de sjabloon voor dagelijkse takenlijsten van ClickUp

Met de sjabloon voor dagelijkse takenlijst van ClickUp kun je je dag organiseren en gezondheidsgewoontes en fitnessdoelen opnemen. Gebruik deze sjabloon om een trainingslogboek te maken met een lijst van oefeningen, maaltijden, hydratatiedoelen of zelfs herstel- en mindsetroutines naast je werktaken.

Je kunt items prioriteren, deadlines instellen en ze afvinken als je ze hebt voltooid. Creëer momentum met elke kleine overwinning. Aan het einde van de dag kun je een korte aantekening maken om bij te houden hoe je je voelde, wat werkte of wat je morgen kunt verbeteren.

Meest geschikt voor: Taakgerichte fitnessliefhebbers en gezondheidscoaches die een gevoel van voldoening halen uit het afvinken van een takenlijst

📮 ClickUp Insight: Gezondheid en fitness zijn de belangrijkste persoonlijke doelen van de respondenten van onze enquête, maar 38% geeft toe dat ze hun voortgang niet consequent bijhouden. 🤦 Dat is een groot verschil tussen intentie en actie! ClickUp kan u helpen uw fitness op een hoger niveau te brengen met de speciale sjablonen voor het bijhouden van gewoontes en terugkerende taken. Stel u voor dat u moeiteloos die routines opbouwt, elke training bijhoudt en die meditatiereeks sterk houdt. 💫 Echte resultaten: Gebruikers van ClickUp melden een verdubbeling van hun productiviteit, omdat je alleen op koers kunt blijven als je ook daadwerkelijk kunt zien hoe ver je bent.

7. ClickUp sjabloon voor maandelijkse planner

Gratis sjabloon downloaden Organiseer je fitnessreis per maand met de maandelijkse plannersjabloon van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor maandelijkse planning helpt je om uit te zoomen en met perspectief voor je lichaam te plannen. Je kunt sleutelblokken voor training (kracht, cardio, herstel) in kaart brengen, rustdagen invoegen en mijlpalen instellen voor grotere fitnessdoelen, zoals '5 km hardlopen' of 'een 30-daagse split voltooien'. En je kunt activiteiten zelfs categoriseren op spiergroep, prioriteit of type training.

De flexibele weergave van de kalender helpt je je energie te verdelen, burn-out te voorkomen en in balans te blijven met je levensstijl.

Meest geschikt voor: Mensen die doelen stellen en maandelijks zicht willen hebben op hun trainingen en energiecycli

Ik haatte elke minuut van de training, maar ik zei tegen mezelf: 'Geef niet op. Lijd nu en leef de rest van je leven als een kampioen.

8. ClickUp-sjabloon voor maaltijdplanning

Gratis sjabloon downloaden Bekijk je dagelijkse maaltijden, maaltijdtypes en dieetabonnementen, zoals keto, plantaardig en uitgebalanceerd, en houd je waterinname bij met de sjabloon voor maaltijdplanning van ClickUp

Als je geen voedingsplan hebt, kom je misschien in de verleiding om junkfood en ongezonde maaltijden te eten, vooral wanneer je werk, training en herstel moet combineren. Daar komt de sjabloon voor maaltijdplanning van ClickUp om de hoek kijken.

Probeer dit sjabloon voor maaltijdplanning om uw maaltijden te plannen op basis van uw fitnessdoelen. Dit gratis afdrukbare fitnessdagboek is ideaal voor het bijhouden van uw dagelijkse maaltijden, calorieën en macro's, en zelfs voor het koppelen van maaltijden aan trainingsdagen voor betere prestaties.

Het bevat ook velden voor het plannen van boodschappen, voorbereidende aantekeningen en dieetvoorkeuren. Wil je minder afval produceren of voor de hele week koken? Deze sjabloon ondersteunt het allemaal, zonder dat je een extra app nodig hebt.

Meest geschikt voor: Gezondheidsbewuste mensen die hun voeding willen afstemmen op hun trainingsdoelen

9. ClickUp Sjabloon voor zelfzorgabonnement

Gratis sjabloon downloaden Houd je mentale, fysieke en spirituele activiteiten bij met behulp van de sjabloon voor zelfzorgabonnementen van ClickUp

De sjabloon voor zelfzorgabonnementen van ClickUp is ontworpen om je te helpen je balans te herstellen en je emotionele en fysieke herstel bewust bij te houden. Gebruik het om beweging, mindfulness, voeding, slaap en mentale wellnessactiviteiten te plannen, net als elke andere training.

Het sjabloon voor een zelfzorgabonnement bevat categorieën voor verschillende soorten zorg en laat je nadenken over stemmingswisselingen, energieniveaus en signalen van burn-out. Je kunt zelfs een persoonlijk dashboard maken om je welzijn, doelen en routines allemaal op één plek te beheren.

Meest geschikt voor: Beginnende gebruikers die stress willen verminderen voor een beter welzijn en gewoontes willen opbouwen buiten de sportschool

10. ClickUp-sjabloon voor actieplan

Gratis sjabloon downloaden Organiseer taken op status: Nog te doen, In uitvoering en Klaar, in combinatie met wekelijkse, maandelijkse en driemaandelijkse evaluatiefrequenties met behulp van het sjabloon voor actieplannen van ClickUp

Als je een fitnesscoach bent, helpt de sjabloon voor actieplannen van ClickUp je bij het structureren en beheren van het fitnessavontuur van je clients.

Gebruik het sjabloon om overkoepelende fitnessdoelen op te splitsen in haalbare taken. Als een client bijvoorbeeld in drie maanden tijd 10 kilo wil afvallen, kunt u wekelijkse training- en voedingstaken maken die bijdragen aan dit doel.

Je kunt het abonnement opsplitsen in taken die nog moeten worden gedaan, taken die bezig zijn en taken die klaar zijn. Wijs vervolgens deadlines toe aan elke taak om ervoor te zorgen dat clients op schema blijven. Plan regelmatige check-ins om de voortgang te beoordelen en indien nodig aanpassingen te maken.

Meest geschikt voor: Fitnesscoaches die een gestructureerde, transparante en interactieve aanpak van personal training hanteren

11. ClickUp Sjabloon voor jaarlijkse fitnessdoelen

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor persoonlijke jaardoelen van ClickUp om je SMART-doelen bij te houden

Als je genoeg hebt van kortlopende abonnementen die snel vervelen, dan is de sjabloon voor jaarlijkse fitnessdoelen van ClickUp iets voor jou. Deze sjabloon voor een fitnessdagboek helpt je om afstand te nemen en groter te denken, met 12 maanden aan beweging, mindset, voeding en mijlpalen.

Je kunt SMART-doelen stellen, sleutelacties vastleggen en de maandelijkse voortgang visueel bijhouden. Dit systeem houdt je gefocust op je dagelijkse inspanningen en resultaten op lange termijn, of je nu traint om spiermassa op te bouwen, vet te verliezen of consistent te blijven. In elk gedeelte kun je nadenken over wat werkt, je aanpak aanpassen en geleidelijk gewoontes opbouwen met behulp van ideeën uit het fitnessdagboek.

Meest geschikt voor: Sportliefhebbers en beginners die werken aan langdurige veranderingen en niet alleen snel willen afvallen

12. ClickUp Sjabloon voor dagelijkse fitnessdoelen

gratis sjabloon downloaden Houd dagelijkse doelen bij per categorie met ingebouwde SMART-uitsplitsingen in de ClickUp Daily Goal Tracker

Als je net terug bent van een pauze of je gewoon wilt concentreren op het behouden van je conditie, helpt de ClickUp Fitness Daily Goal Template je om je te concentreren op wat je vandaag kunt beïnvloeden. Met deze eenvoudige maar krachtige sjabloon voor een fitnessdagboek kun je elke dag één duidelijk doel opschrijven.

Je kunt je aandachtspunten (zoals cardio of kracht) opnemen, je stemming bijhouden en achteraf reflecteren. Het is snel in te vullen, gemakkelijk vol te houden en ontworpen om je op koers te houden, zelfs als je motivatie even weg is. Gebruik het om dagelijkse gewoontes bij te houden, aantekeningen te maken over wat je energie heeft gegeven (of gekost) en je inspanningen te vieren.

Meest geschikt voor: Mensen die weer momentum willen opbouwen in hun fitnessreis – één dag, één training, één overwinning tegelijk

13. Sjabloon voor persoonlijke planner voor gewichtsverlies door Canva

via Canva

Met de Weight Loss Tracker Personal Planner Template kunt u uw gewicht, lichaamsmaten en mijlpalen in een overzichtelijk format bijhouden. Deze gratis afdrukbare sjabloon voor een fitnessdagboek kunt u personaliseren met kleuren, citaten en doelen. De sjabloon is eenvoudig en heeft kolommen voor wekelijkse gewichtstoename en -afname.

Meest geschikt voor: Visuele denkers die hun gewichtsverlies gedurende het jaar duidelijk in kaart willen brengen

14. Sjabloon voor planner voor gezonde gewoontes van Canva

via Canva

De sjabloon voor het bijhouden van gezonde gewoontes omvat alles van hydratatie en slaap tot energieniveaus en dagelijkse beweging, zodat u patronen kunt herkennen.

Omdat dit sjabloon voor het bijhouden van trainingen bewerkbaar is, kunt u secties toevoegen, verwijderen of hernoemen op basis van uw rente. Wilt u maaltijden, calorieën of hoe u zich op bepaalde dagen voelt bijhouden? Geen probleem. Gebruikt u liever een afgedrukte versie op uw koelkast of bureau? Dit sjabloon is daarvoor gemaakt.

Meest geschikt voor: Iedereen die een systeem wil om gewoontes bij te houden en een flexibele layout om zijn of haar doelen voor lichaam en geest te ondersteunen

15. Sjabloon voor yoga/meditatieplanner door Template.net

Als jouw versie van fitness bestaat uit vertragen, dieper ademen en naar binnen keren, dan is dit sjabloon voor een fitnessdagboek iets voor jou. Met het sjabloon voor yoga/meditatie kun je je rustmomenten in kaart brengen, net zoals anderen een training plannen.

Houd je sessies, rustdagen, stemmingen en reflecties bij. Er is ruimte om verschillende soorten beweging in te plannen, zoals yoga-werkstromen, ademhalingsoefeningen of meditatie, en om te documenteren hoe je je voor en na voelt. Beschikbaar in meerdere formaten (PDF, Word, Apple Pages), eenvoudig af te drukken of digitaal aan te passen.

Meest geschikt voor: Bewuste sporters en meditatieliefhebbers die op zoek zijn naar helderheid, rust en structuur

Wat maakt een goede sjabloon voor een fitnessdagboek?

Hoe kies je nu het fitnessdagboek sjabloon dat voor jou werkt?

Een goede sjabloon voor een fitnessdagboek biedt een goede balans tussen structuur en flexibiliteit. Het geeft structuur aan uw invoer, maar biedt voldoende flexibiliteit om zich aan te passen aan de veranderende routine, voorkeuren en doelen van uw fitnessreis.

Dit is wat een handig dagboek onderscheidt van een dagboek dat je kunt gebruiken om doelen te stellen en na week 2 weer aan de kant legt:

Training bijhouden: Niemand wil 15 minuten besteden aan het vastleggen van een training van 45 minuten. Sjablonen moeten het gemakkelijk maken om oefeningen, sets, herhalingen en gewichten te noteren

Ruimte voor het instellen van doelen en reflectie: Een goed sjabloon heeft vooraf ingevulde secties voor wekelijkse doelen, persoonlijke records of 'hoe ik me voelde na de sessie' om je gemotiveerd te houden. Er moet ruimte zijn om kleine overwinningen en tegenslagen te noteren, want Een goed sjabloon heeftvooraf ingevulde secties voor wekelijkse doelen, persoonlijke records of 'hoe ik me voelde na de sessie' om je gemotiveerd te houden. Er moet ruimte zijn om kleine overwinningen en tegenslagen te noteren, want het opbouwen van goede gewoontes omvat zowel voortgang als uitdagingen

Voedingslogboek: U kunt het totale aantal calorieën, voedingsmiddelen, vochtinname of zelfs een eenvoudige maaltijd met meer of minder voedingsstoffen registreren

Voortgang bijhouden: Visuele elementen zoals grafieken, PR-logboeken, tabellen met lichaamsmaten of maandelijkse overzichtspagina's helpen je bij het bijhouden van veranderingen die niet dagelijks, maandelijks of wekelijks zichtbaar zijn

Aanpasbaarheid en flexibiliteit in format: Een goed sjabloon voor een fitnessdagboek moet aanpasbare velden bieden die passen bij uw trainingsroutine, doelen en spiergroepen

Minimale rommel: Fitnessliefhebbers willen niet door affirmaties en citaten over maaltijdvoorbereiding scrollen. De beste sjablonen zijn overzichtelijk, direct en bevatten alleen wat echt nuttig is

Gebruik afdrukbare sjablonen tijdens trainingen (voor snelheid) en zet vervolgens wekelijks de sleutelgegevens over verschillende spiergroepen over naar uw digitale sjabloon om grafieken, trends en voortgang op lange termijn te bekijken. Dit is geschikt voor iedereen, van professionele fitnessatleten tot coaches die trainingsschema's plannen en beginners die een gezonde levensstijl willen opbouwen.

Bijhouden, reflecteren, aanpassen: bouw je fitnessroutine op met ClickUp

Je doelen zijn niet zo ver weg als ze lijken. Met de juiste sjabloon is de volgende stap al in kaart gebracht.

Met de sjablonen voor fitnessdagboeken van ClickUp kun je eenvoudig bijhouden wat belangrijk is, nadenken over wat werkt en je fitnessdoelen aanpassen zonder je overweldigd te voelen.

