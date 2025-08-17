10 beste alternatieven voor Samsung Notes voor digitale notities

Samsung Notes klaart de klus – totdat dat niet meer het geval is. Misschien begon u met een snelle boodschappenlijst of wat informele krabbels tijdens een vergadering. Maar naarmate uw notitiebehoeften groeiden – aantekeningen van lessen, projectplannen, onderzoeksopzet – merkte u misschien dat u tegen de limieten aanliep.

Synchroniseren tussen verschillende platforms wordt lastig. Samenwerken lijkt onmogelijk. En uw aantekeningen? Die zitten vast in één ecosysteem.

De realiteit is simpel: wat goed werkt voor eenvoudige lijsten of handgeschreven memo's, schiet vaak tekort wanneer u complexe digitale tekstbestanden beheert of probeert georganiseerd te blijven op verschillende apparaten.

Daarom gaan veel studenten, professionals en productiviteitsliefhebbers op zoek naar betere organisatiehulpmiddelen. Ze willen een app voor notities die niet alleen notities beheert, maar ook samenwerking, uitgebreidere opmaak en naadloze toegang vanaf elke locatie ondersteunt.

In deze gids hebben we 10 van de beste alternatieven voor Samsung Notes verzameld om u te helpen uw werkstroom te stroomlijnen. Spoiler alert: ClickUp staat op de eerste plaats!

Beperkingen van Samsung Notes

De Samsung Notes-app is gepolijst en heeft een aantal geweldige functies, maar laten we eerlijk zijn: hij is gemaakt met Samsung-gebruikers in gedachten, en dat brengt een aantal onvermijdelijke beperkingen met zich mee:

Beperkte ondersteuning voor meerdere platforms : het meest geschikt voor Samsung-telefoons en S Pen, met beperkte of geen ondersteuning voor Windows, iOS en webbrowsers

Basis samenwerking : geen ingebouwde : geen ingebouwde tools voor teamsamenwerking of tools voor realtime delen

Opslagruimte gebonden : Aantekeningen worden voornamelijk gesynchroniseerd via Samsung Cloud, wat de migratie naar andere ecosystemen kan bemoeilijken

Eenvoudige functie : Geweldig als : Geweldig als basistool voor het maken van notities , maar deze gratis app mist geavanceerde opties zoals het koppelen van taken, AI-samenvattingen of organisatie in databasestijl

Beperkingen handschrift: Hoewel solide, is de handschriftherkenning niet zo geavanceerd als die van concurrenten zoals GoodNotes

💡 Pro-tip: De Outline Note-Taking Method is een gamechanger als je notities in een overzichtelijke, logische werkstroom wilt organiseren. Door je notities hiërarchisch te structureren – met koppen, subkoppen en opsommingstekens – kun je sleutelideeën en details vastleggen op een manier die gemakkelijk te scannen en later te bekijken is. Dit is vooral handig voor vergaderingen, lezingen of andere situaties waarin je snel informatie krijgt die je snel moet verwerken.

Samsung Notes-alternatieven in één oogopslag

Hier is je spiekbriefje met de beste alternatieven voor Samsung Notes: voor wie ze het meest geschikt zijn, wat ze bieden en wat ze precies kosten (alle prijzen in USD).

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Zet notities direct om in taken, gezamenlijke documenten en Whiteboards. Maak AI-vergaderingssamenvattingen en doorzoek al uw notities met Connected Search Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Evernote Converteer aantekeningen direct naar taken, gezamenlijke documenten en whiteboards, AI-vergaderingssamenvattingen en universele zoekopdrachten Particulieren, kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaald abonnement vanaf $ 14,99 Notion Aanpasbare werkruimtes en databases, gekoppelde pagina's en sjablonen, realtime samenwerking, integraties Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 Obsidian Ondersteuning voor Markdown, lokale opslagruimte en privacy, grafische weergave voor het koppelen van notities, ecosysteem van plug-ins Particulieren, kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde add-ons vanaf $ 5 Microsoft OneNote Handschrift en tekenen, diepe MS Office-integratie, audio-aantekeningen, synchroniseren tussen apparaten Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; inbegrepen bij Microsoft 365 Google Keep Snelle notities en checklists, spraak-naar-tekst, kleurcodering en labels, herinneringen voor locatie/tijd Particulieren, kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar Apple Notes iCloud synchroniseren, handschrift/schetsen, notities vergrendelen, realtime samenwerken Particulieren, kleine bedrijven Gratis (met Apple-apparaat) Joplin End-to-end-versleuteling, ondersteuning voor Markdown, plug-inbibliotheek, webknipper Particulieren, kleine bedrijven Aangepaste prijzen GoodNotes Handschrift naar tekst, PDF-markeringen, digitale notitieblokken, zoeken in handgeschreven notities Particulieren, kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6,99 Standaardnotities End-to-end-versleuteling, Markdown en rich text, synchroniseren tussen verschillende platforms, extensies voor productiviteit Particulieren, kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 63

De beste alternatieven voor Samsung Notes

Als u serieus bent over het verbeteren van uw notities, is het de moeite waard om te weten wat elke app daadwerkelijk te bieden heeft (en waar ze u mogelijk in de weg staan).

Sommige tools zijn ontworpen voor zeer gericht schrijven, terwijl andere blinken uit in flexibiliteit, zodat u kunt brainstormen, plannen en samenwerken op één plek.

We hebben hieronder elk alternatief voor Samsung Notes uitgesplitst: waar het het beste in is, waar u op moet letten en wat echte gebruikers ervan vinden, zodat u zonder vallen en opstaan de perfecte oplossing kunt vinden.

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één productiviteit met taakbeheer)

Probeer ClickUp gratis Breng uw hele team op één pagina samen om dingen gedaan te krijgen met ClickUp

Samsung Notes is geweldig voor snelle lijstjes, maar wat als je met je notities iets moet doen? Dat is waar ClickUp , de alles-in-één app voor werk, het verschil maakt. Je schrijft niet alleen gedachten op, je zet ze om in taken, gezamenlijke documenten en volledige projecten.

Of u nu brainstormt over ideeën, aantekeningen maakt tijdens vergaderingen of volledige projecten beheert, met ClickUp kunt u het allemaal doen zonder ooit van tabblad te wisselen.

Bovendien kunt u met AI-gegenereerde samenvattingen met ClickUp Brain in Documenten en Kladblok uw aantekeningen in enkele seconden opschonen.

Maak AI-gegenereerde samenvattingen binnen ClickUp Documenten

ClickUp Documenten

Maak kennis met ClickUp Docs, waar uw aantekeningen worden omgezet in dynamische documenten waarop u samen kunt werken. U kunt geneste pagina's maken, rijke tekst toevoegen, media insluiten en zelfs taken rechtstreeks in uw document koppelen. Nu kunnen uw brainstormsessies en uitvoering naast elkaar plaatsvinden.

In tegenstelling tot Samsung Notes, dat uw aantekeningen statisch houdt, houdt ClickUp ze bruikbaar. Bovendien kunt u ClickUp Docs gebruiken om uw aantekeningen en teksten te verfijnen met ClickUp Brain!

Vat snel belangrijke updates uit uw notities, opmerkingen, statuswijzigingen, nieuwe subtaken en belangrijke projectupdates samen met ClickUp Brain

ClickUp Notepad

En als u iets eenvoudigers nodig hebt? ClickUp Notepad is een eenvoudige tool om snel ideeën te noteren. Het is lichtgewicht, afleidingsvrij en perfect voor het vastleggen van gedachten wanneer de inspiratie toeslaat. Maar waar ClickUp echt in uitblinkt, is de mogelijkheid om meer te doen met uw notities.

Gebruik de uitgebreide bewerkingsfunctie in ClickUp Notepad om uw aantekeningen tot leven te brengen

Met slechts een paar klikken kunt u een notitie omzetten in een taak met ClickUp-taken, compleet met deadlines, toegewezen personen en herinneringen. Vaarwel, vergeten ideeën.

Zorg ervoor dat beslissingen worden omgezet in actie door notities om te zetten in traceerbare ClickUp-taken

ClickUp Whiteboards

Voor visuele denkers biedt ClickUp ook Whiteboards: een flexibele ruimte om ideeën te brainstormen, werkstromen in kaart te brengen of projectplannen te schetsen. Ideaal wanneer plaknotities en lineaire lijsten niet volstaan.

Werk samen met uw team of werk alleen met ClickUp Whiteboard

ClickUp AI Notetaker

En laten we de ster van de show niet vergeten: de ClickUp AI Notetaker.

Zorg ervoor dat u niets mist of kwijtraakt tijdens vergaderingen met de ClickUp AI Notetaker

Deze tool neemt uw vergaderingen automatisch op, transcribeert ze en vat ze samen, zodat u niet meer in realtime hoeft te noteren. U hoeft niet meer te jongleren met uw concentratie en aantekeningen.

De beste functies van ClickUp

Zet transcripties van vergaderingen direct om in bruikbare taken met AI

Pas documenten aan met sjablonen, bladwijzers en rijke media-insluitingen

Houd brainstormsessies georganiseerd met Whiteboards met slepen en neerzetten

Maak geneste subpagina's in Documenten om complexe projecten eenvoudig te structureren

Beheer de status en prioriteit van taken rechtstreeks in uw notities

Zoek direct in taken, notities en documenten met Connected Search

Synchroniseer updates in realtime, zodat uw hele team overal op één lijn blijft

Beperkingen van ClickUp

De mobiele app biedt minder functies voor bewerking dan de desktop-versie

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een TrustRadius -recensie zegt

Ik gebruik het dagelijks als taakbeheer en als hulpmiddel voor het organiseren van notities en de werkstroom... Ik ben productiever omdat ik al mijn notities op één plek kan bewaren.

💡 Pro-tip: De Cornell-methode voor het maken van notities is perfect voor het organiseren van notities met ingebouwde beoordeling. Het verdeelt uw pagina in secties: een hoofdnotitiegebied, een kolom voor trefwoorden of vragen en een ruimte voor een samenvatting onderaan. Deze layout helpt u actief met uw notities bezig te zijn, waardoor u ze later gemakkelijker kunt terugvinden en bestuderen — ideaal voor studenten of professionals die zich voorbereiden op vergaderingen en presentaties.

2. Evernote (het beste voor webclips en notities in meerdere formaten)

via Evernote

Heb je een miljoen tabbladen open en geen plek om ze op te slaan? Evernote helpt je uit de brand. Evernote staat bekend om zijn krachtige Web Clipper, waarmee je moeiteloos artikelen, pdf's, afbeeldingen en zelfs hele webpagina's kunt opslaan en netjes kunt ordenen voor later. Het is de ultieme verzamelplaats voor onderzoekers, schrijvers en iedereen die graag ideeën van overal verzamelt.

Terwijl Samsung Notes zich beperkt tot eenvoudige tekst en tekeningen, biedt Evernote een enorme veelzijdigheid. Je kunt je content ordenen in notitieboeken, notities taggen om ze gemakkelijk terug te vinden en zelfs checklists, audio en bijlagen op één plek insluiten. Dankzij offline toegang heb je je notities altijd bij de hand, of je nu onderweg bent of in het vliegtuig zit.

Als je een digitale archiefkast nodig hebt die is gemaakt om alles vast te leggen – niet alleen je eigen gedachten – dan overtreft Evernote Samsung Notes met gemak in zowel diepgang als flexibiliteit.

De beste functies van Evernote

Maak belangrijke aantekeningen vast bovenaan een notitieblok voor snelle toegang

Stel deadlines en herinneringen in om de deadlines van taken bij te houden

Maak rechtstreeks aantekeningen in pdf's in uw notities

Scan handgeschreven memo's of notities en maak ze doorzoekbaar

Deel notities of hele notitieblokken met teamgenoten met slechts één klik

Synchroniseer automatisch op meerdere apparaten voor realtime updates

Beperkingen van Evernote

Het gratis abonnement beperkt het synchroniseren tot twee apparaten

Zonder goede organisatiegewoontes kan het snel rommelig worden

Prijzen van Evernote

Free

Persoonlijk: $ 14,99/maand

Professioneel: $ 17,99/maand

Beoordelingen en recensies van Evernote

G2 : 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 8.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Evernote?

Een G2-recensie luidt:

Ik kan bijna alles opslaan in mijn Evernote-account: getypte notities, knipsels van websites, PDF-bestanden, foto's. De functies Web Clipper en 'E-mail naar inbox' zijn voor mij bijzonder handig.

💡 Pro-tip: De methode voor het maken van notities in zinnen draait om snelheid en eenvoud. Je noteert elk nieuw stukje informatie als een aparte zin, zodat je snel details kunt vastleggen zonder je zorgen te maken over de structuur. Het is een solide methode wanneer de informatie snel gaat, zoals tijdens lezingen, brainstormsessies of snelle vergaderingen.

3. Notion (het beste voor aanpasbare werkruimtes en databases)

via Notion

In tegenstelling tot Samsung Notes, dat het simpel houdt met mappen en tekst, kunt u met Notion gekoppelde systemen bouwen. U kunt aantekeningen koppelen, video's insluiten, dynamische tabellen maken en zelfs volledige project dashboards uitvoeren. Dankzij realtime samenwerking en aanpasbare sjablonen kunt u uw installatie eenvoudig schalen, of u nu alleen werkt of met een team.

Als je klaar bent om platte notities achter je te laten en iets groters wilt opbouwen, biedt Notion je de vrijheid en flexibiliteit die Samsung Notes gewoon niet heeft.

De beste functies van Notion

Bouw gekoppelde databases voor georganiseerde, dynamische content

Sleep afbeeldingen, code blokken en insluitingen

Werk live samen met teamleden op gedeelde pagina's

Stel terugkerende taken en herinneringen in

Verbind Notion met tools zoals Slack, Google Drive en Trello

Dupliceer sjablonen die door de community zijn gemaakt om tijd te besparen

Beperkingen van Notion

Offline modus kan wisselend werken

Zoeken wordt trager bij grote installaties

Prijzen van Notion

Free

Persoonlijk : $ 12/maand per gebruiker

Professional : $ 24/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2 : 4,7/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Notion?

Een recensie van Capterra zegt:

Geniet van de gebruiksvriendelijke interface, de flexibiliteit om alle tools te creëren die u wilt, onbeperkte gegevens en bestandsuploads, Notion-grafieken en automatisering.

📚 Lees ook: Voorbeelden van takenlijsten om meer gedaan te krijgen op het werk

4. Obsidian (het beste voor liefhebbers van Markdown en lokale notities)

via Obsidian

Obsidian is waar uw aantekeningen niet langer statisch zijn, maar tot leven komen. Ontworpen voor schrijvers, onderzoekers en grote denkers, verandert het platte tekst in een web van onderling verbonden ideeën dat met u meegroeit.

Elke notitie wordt opgeslagen als een lokaal Markdown-bestand, waardoor u volledige privacy en controle hebt – geen cloud nodig. De grafische weergave is een opvallende functie, waarmee u relaties tussen uw notities in kaart kunt brengen als een visuele mindmap. U kunt ideeën direct koppelen, uw installatie aanpassen met krachtige plug-ins en uw werkruimte precies zo vormgeven als u wilt.

Of je nu een persoonlijke wiki aan het opbouwen bent, een boek aan het schrijven bent of gewoon dol bent op het idee van een tweede brein, Obsidian biedt de flexibiliteit en creatieve vrijheid die Samsung Notes niet kan evenaren.

De beste functies van Obsidian

Pas uw werkruimte aan met community-plug-ins en thema's

Bekijk een live preview van Markdown-opmaak terwijl u typt

Maak interne koppelingen tussen notities met een eenvoudige snelkoppeling [[ ]]

Organiseer notities in mappen of gebruik tags voor flexibel sorteren

Navigeer eenvoudig met terugkoppelings- en grafieknavigatievensters

Exporteer uw volledige kennisbank als platte tekst voor draagbaarheid

Beperkingen van Obsidian

Geen ingebouwde samenwerking

Sommige plug-ins moeten handmatig worden geïnstalleerd

Prijzen van Obsidian

Gratis voor persoonlijk gebruik

Optionele add-ons: Synchroniseren: $ 5/maand per gebruiker Publiceren: $ 10/maand per gebruiker

Synchroniseren: $ 5/maand per gebruiker

Publiceren: $ 10/maand per gebruiker

Synchroniseren: $ 5/maand per gebruiker

Publiceren: $ 10/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Obsidian

G2 : geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4,8/5 (meer dan 35 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Obsidian?

Een G2-recensie luidt:

Obsidian is een overzichtelijke app voor het maken van Markdown-notities. Hoewel Obsidian niet zo veel functies heeft als apps voor het maken van notities die al langer bestaan, zoals OneNote, zijn de mogelijkheden van Obsidian meer dan voldoende voor dagelijks gebruik. Het ontbreken van synchronisatie, zelfs in de standaardversie met licentie, is echter een minpunt.

💡 Pro-tip: De mindmapping-methode is ideaal voor visuele denkers die graag in één oogopslag de verbanden tussen ideeën zien. In plaats van lineaire notities begin je met een centraal idee en vertak je naar gerelateerde onderwerpen, subonderwerpen en details. Deze methode voor het maken van notities is handig voor het plannen van projecten, creatieve sessies of het aanpakken van complexe onderwerpen waarbij de relaties tussen ideeën belangrijk zijn.

5. Microsoft OneNote (het beste voor handgeschreven notities en fans van MS Office)

via Microsoft OneNote

Microsoft OneNote voelt als een echt notitieboek, maar dan slimmer. Het is gemaakt voor mensen die graag met de hand krabbelen, schetsen en ideeën vastleggen, terwijl ze alles op al hun apparaten georganiseerd houden.

In tegenstelling tot Samsung Notes, dat meestal gekoppeld is aan uw telefoon of tablet, synchroniseert OneNote naadloos met Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten. De layout met notitieblokken en secties voelt intuïtief aan, zodat u zonder gedoe kunt schakelen tussen handgeschreven notities, getypte lijsten en ingesloten bestanden.

Bonus: het werkt goed met de volledige Microsoft 365-suite, waardoor het eenvoudig is om e-mails, spreadsheets en vergadernotities op te halen.

De beste functies van Microsoft OneNote

Leg handgeschreven notities en tekeningen eenvoudig vast

Moeiteloos synchroniseren op alle belangrijke apparaten

Organiseer met notitieblokken, secties en paginatabs

Tag belangrijke informatie voor snelle raadpleging

Integreer met Outlook, Excel en Teams

Neem audio-aantekeningen rechtstreeks in uw pagina's op

Beperkingen van Microsoft OneNote

De beste functies, zoals geavanceerd synchroniseren en volledige integratie, zijn gekoppeld aan een Microsoft 365-abonnement

Ondersteunt geen Markdown, wat sommige schrijvers en ontwikkelaars wellicht missen

Prijzen van Microsoft OneNote

Free

Inbegrepen bij Microsoft 365 ($ 9,99 per gebruiker/maand)

Beoordelingen en recensies van Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Microsoft OneNote?

Een G2-recensie luidt:

Ik gebruik OneNote dagelijks om mijn dagelijkse werkzaamheden en follow-ups bij te houden. Het is geweldig dat we afbeeldingen en diagrammen aan de notities kunnen toevoegen om de context weer te geven. Dankzij de synchronisatieoptie heb ik overal en vanaf elk apparaat toegang tot mijn notities.

6. Google Keep (het beste voor snelle notities en checklists)

via Google Keep

Google Keep is snel, kleurrijk en gebruiksvriendelijk. Zie het als uw digitale prikbord met notities, altijd binnen handbereik. Het is ontworpen voor mensen die snel iets willen noteren en verder willen gaan, of het nu gaat om een boodschappenlijstje, een plotseling idee of een spraakmemo voor onderweg.

Hoewel Samsung Notes een vergelijkbare snelle notitie-ervaring biedt, loopt Google Keep voorop dankzij de diepgaande integratie in het Google-ecosysteem. Je notities worden direct gesynchroniseerd op alle apparaten die zijn aangemeld bij je Google-account, zonder gedoe en zonder limieten.

De beste functies van Google Keep

Maak binnen enkele seconden aantekeningen en lijsten

Gebruik spraak-naar-tekst voor handsfree notities

Gebruik kleur codes en labels voor notities om ze gemakkelijk te sorteren

Stel locatiegebaseerde of tijdgebaseerde herinneringen in

Deel notities direct met vrienden of teamgenoten

Automatisch synchroniseren met Google Drive

Beperkingen van Google Keep

Biedt geen opmaak voor rich text – u bent beperkt tot eenvoudige notities en checklists

Geen mapstructuur; u moet vertrouwen op kleurcodering en labels, wat rommelig kan worden met veel notities

Prijzen van Google Keep

Free

Beoordelingen en recensies van Google Keep

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: De Dual Coding Theory, waarbij afbeeldingen en woorden samen worden gebruikt om de leerling te ondersteunen bij het onthouden, bewijst dat visuele notities een zeer effectieve leerstrategie zijn.

7. Apple Notes (het beste voor gebruikers van het Apple-ecosysteem)

via Apple Notes

Apple Notes houdt alles overzichtelijk, eenvoudig en superhandig – precies wat je van Apple verwacht. Als je een iPhone, iPad of Mac hebt, is het je ingebouwde sidekick voor alles, van boodschappenlijstjes tot grote brainstormsessies.

Het beste deel? Het werkt gewoon. Je notities worden dankzij iCloud direct gesynchroniseerd op al je Apple-apparaten, zodat je altijd up-to-date bent zonder erbij na te denken. In vergelijking met Samsung Notes en sommige andere alternatieven voor Apple Notes, die vastzitten in hun eigen ecosysteem, werkt Apple Notes prachtig samen met de volledige Apple-lineup – en ziet het er ook nog eens goed uit.

U kunt schetsen met uw vinger of Apple Pencil, documenten scannen, gevoelige informatie vergrendelen met Face ID en zelfs notities delen met vrienden of collega's. Het is eenvoudig maar verrassend krachtig, en als u een Apple-gebruiker bent, is het eerlijk gezegd moeilijk te verslaan.

De beste functies van Apple Notes

Synchroniseer automatisch via iCloud op al uw Apple-apparaten

Voeg eenvoudig handgeschreven tekst, schetsen en gescande documenten toe

Vergrendel privé-aantekeningen met een wachtwoord of Face ID

Organiseer met mappen, tags en slim zoeken

Werk in realtime samen aan gedeelde notities

Maak checklists met eenvoudige tik-om-te-voltooien-functionaliteit

Beperkingen van Apple Notes

Het exporteren van notities is beperkt: u kunt content delen of kopiëren, maar notities verplaatsen naar een andere app of platform gaat niet altijd even soepel

De opmaakopties zijn vrij eenvoudig in vergelijking met meer geavanceerde tools zoals Notion of ClickUp

Prijzen van Apple Notes

Gratis (met Apple-apparaat)

Beoordelingen en recensies van Apple Notes

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

📮 ClickUp Insight: 49% van de respondenten van onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen maakt nog steeds handgeschreven aantekeningen – een verrassende trend in een tijdperk waarin digitaal centraal staat. Deze afhankelijkheid van pen en papier kan een persoonlijke voorkeur zijn of een teken dat digitale tools voor het maken van notities niet volledig zijn geïntegreerd in de werkstromen. Tegelijkertijd bleek uit een ander onderzoek van ClickUp dat 35% van de mensen 30 minuten of meer besteedt aan het samenvatten van vergaderingen, het delen van actiepunten en het informeren van teams. 👀 ClickUp AI Notetaker elimineert deze administratieve last! Laat AI automatisch uw vergaderingen vastleggen, transcriberen en samenvatten, terwijl actiepunten worden geïdentificeerd en toegewezen – geen handgeschreven notities of handmatige follow-ups meer nodig! Verhoog de productiviteit met wel 30% dankzij de directe vergaderverslagen, geautomatiseerde taken en gecentraliseerde werkstromen van ClickUp.

8. Joplin (het beste voor open-source privacy en encryptie)

via Joplin

Als het gaat om privacy, neemt Joplin geen halve maatregelen. Deze open-source app is gemaakt voor mensen die volledige controle willen: geen trackers, geen datamining, alleen uw notities, vergrendeld en veilig.

Samsung Notes houdt het simpel, maar koppelt je aan zijn cloud. Joplin draait de rollen om met end-to-end-versleuteling en de optie om je notities lokaal op te slaan of te synchroniseren via vertrouwde services zoals Dropbox of OneDrive.

Het is een droom die uitkomt voor fans van Markdown, met strak schrijven, krachtige tags en een groeiende bibliotheek met plug-ins om alles precies naar wens aan te passen. Als je iemand bent die waarde hecht aan veiligheid en graag sleutelt, biedt Joplin je de flexibiliteit waarbij privacy voorop staat, iets wat Samsung Notes simpelweg niet kan evenaren.

De beste functies van Joplin

Beveilig uw aantekeningen met krachtige end-to-end-versleuteling

Schrijf zonder afleiding met volledige ondersteuning voor Markdown

Synchroniseer tussen apparaten met behulp van diensten die u kiest

Breid de functionaliteit uit met krachtige plug-ins en thema's

Clip hele webpagina's rechtstreeks in uw notities

Tag, sorteer en zoek voor een snelle organisatie

Beperkingen van Joplin

De interface is overzichtelijk, maar voelt wat kaal aan in vergelijking met slimmere apps zoals Notion of Evernote

Geen ingebouwde functies voor samenwerking – ideaal voor individueel gebruik, maar niet geschikt voor teams

Prijzen van Joplin

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Joplin

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

🧠 Wist u dat? Walter Pauk, docent aan de Cornell University, ontwikkelde de Cornell-methode in de jaren 50.

9. GoodNotes (het beste voor handgeschreven digitale notities)

via GoodNotes

GoodNotes geeft het gevoel van schrijven op papier en tilt dit naar een hoger niveau met digitale magie. Het is favoriet onder studenten, kunstenaars en iedereen die van handgeschreven notities houdt, maar ook alle voordelen van digitaal wil, zoals doorzoekbare krabbels en PDF-markeringen.

Samsung Notes biedt basisfuncties voor handgeschreven notities, maar GoodNotes gaat een stap verder met nauwkeurige tools, prachtige sjablonen en razendsnelle conversie van handgeschreven tekst naar tekst. Je kunt je notities ordenen in strakke digitale notitieblokken, PDF's annoteren als een professional en zelfs zoeken in handgeschreven content (ja, zelfs je rommelige krabbels).

Als u wilt dat uw tablet aanvoelt als het ultieme papieren notitieboek, zonder de rommel, dan is GoodNotes mijlenver voor op Samsung Notes, zowel qua ontwerp als qua kracht.

De beste functies van GoodNotes

Zet handgeschreven tekst om in tekst met de hoogste nauwkeurigheid

Markeer PDF's, dia's en documenten rechtstreeks

Organiseer met digitale notitieblokken en aangepaste omslagen

Krijg toegang tot een breed bereik aan papiersjablonen en stickers

Zoek in handgeschreven en getypte aantekeningen

Werk samen door notitieblokken met anderen te delen

Beperkingen van GoodNotes

Geen functies voor realtime samenwerking – delen is alleen voor weergave

De beste ervaring is op iPad; ondersteuning voor Android en Windows is nog in ontwikkeling

Prijzen van GoodNotes

eenmalig voor iOS-apparaten: $ 9,99

Android-apparaat: $ 6,99 per maand

Eenmalige aankoop in de App Store: $ 29,99

Beoordelingen en recensies van GoodNotes

G2: 4,8/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 60 beoordelingen)

10. Standard Notes (het beste voor veilige, versleutelde notities)

via Standard Notes

Als veiligheid uw belangrijkste zorg is, is Standard Notes iets voor u. In tegenstelling tot Samsung Notes wordt alles standaard versleuteld, zodat uw gegevens van begin tot eind worden beschermd. Het is overzichtelijk, minimalistisch en ondersteunt Markdown en rich text.

Met synchronisatie tussen verschillende platforms en optionele extensies voor productiviteit is Standard Notes geschikt voor iedereen die waarde hecht aan eenvoud en veiligheid. Hoewel het standaardprogramma eenvoudig is, kunnen gevorderde gebruikers upgraden voor uitgebreide functies zoals thema's, bestandsbijlagen en back-uptools.

De beste functies van Standard Notes

End-to-end-versleuteling

Ondersteuning voor Markdown en rich text

Synchroniseren tussen verschillende platforms

Extensies voor productiviteit

Beperkingen van Standard Notes

Zeer grote aantekeningen (meer dan 1 MB) kunnen de prestaties negatief beïnvloeden vanwege de versleutelingsverwerking op uw apparaat

Prijzen van Standard Notes

Gratis abonnement beschikbaar

Productiviteitsabonnement: $ 63/jaar

Professioneel abonnement: $ 84/jaar

Beoordelingen en recensies van Standard Notes

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Maak uw notities de moeite waard met ClickUp

Of je nu snel ideeën wilt opschrijven of bestaande notities wilt importeren, het vinden van de juiste app voor notities maakt het verschil. Samsung Notes is een solide start, vooral als je trouw bent aan het Samsung-ecosysteem, maar laten we eerlijk zijn, soms heb je meer flexibiliteit nodig.

Misschien is het de naadloze synchronisatie tussen apparaten. Misschien is het de betere organisatie, samenwerking of slimme AI-tools die u helpen sneller te werken. Dat is waar deze alternatieven voor notitie-apps uitblinken.

ClickUp is de ideale keuze als u alles – notities, taken, projecten – op één krachtig platform wilt hebben. Notion en Obsidian geven u volledige creatieve controle, terwijl GoodNotes en Apple Notes zijn gemaakt voor liefhebbers van handgeschreven notities die precisie en afwerking willen.

De meeste van deze apps voor het maken van notities bieden gratis abonnementen, zodat u kunt experimenteren en de beste app voor uw werkstroom kunt vinden.

Klaar om uw notities naar een hoger niveau te tillen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en til uw notities naar een hoger niveau.