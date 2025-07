10 sjablonen voor tijdblokken in Notion om je planning onder de knie te krijgen

Tijdblokken zien er op papier misschien goed uit, maar in het echte leven verloopt alles zelden volgens plan. Afleidingen, onverwachte taken en veranderende prioriteiten gooien zelfs de best opgestelde abonnementen vaak in de war.

De juiste sjabloon voor tijdblokken maakt hier het verschil.

In deze blogpost vind je sjablonen voor tijdblokken van Notion waarmee je de controle behoudt. En als je op zoek bent naar iets geavanceerder, bespreken we ook sjablonen van ClickUp waarmee je momentum kunt behouden. 🤩

Wilt u tijdblokken beter begrijpen voordat we verder gaan?

We hebben precies de video voor u! 👇🏽

Wat maakt een goede sjabloon voor tijdblokken in Notion?

Hier is waar u op moet letten bij het kiezen van sjablonen voor tijdblokken in Notion:

Tijdindicatoren: Met speciale velden voor datum, dag en tijd houd je taken in lijn met je dagelijkse planning

Visuele prioritering: Met kleurgecodeerde tags of prioriteitslabels kunt u snel zien wat uw onmiddellijke aandacht vereist

Voortgang bijhouden: Met selectievakjes, voltooiingsbalken of databases om bij te houden wat er klaar is en wat er nog in uitvoering is

Dagelijkse flexibiliteit: u kunt taken verslepen als prioriteiten verschuiven, zonder dat uw planning in de war raakt

Pauzes plannen: Moedigt u aan om tijd te blokken voor rust, beweging of reflectie om uw productiviteit op lange termijn te behouden

Taakreflectie: Ruimte bieden voor dagelijkse of wekelijkse evaluaties om uw routine te beoordelen, aan te passen en te verbeteren

10 sjablonen voor tijdblokken in Notion

Hier zijn enkele populaire sjablonen voor tijdblokkering van Notion waarmee u uw dag kunt plannen, taken kunt prioriteren en de voortgang kunt bijhouden. 👇🏼

1. Sjabloon voor tijdblokkering

via Notion

Wilt u uw tijdbeheer vereenvoudigen? Deze sjabloon verdeelt uw dag in specifieke tijdsblokken, waardoor u gemakkelijker vooruit kunt plannen en u zich kunt concentreren op wat belangrijk is, zonder mentale rommel.

Met de kleurgecodeerde categorieën kunt u snel uw planning scannen en wanneer abonnementen veranderen (want dat gebeurt altijd), kunt u items en gebeurtenissen eenvoudig verslepen en aanpassen zonder uw planning voor de rest van de dag in de war te brengen.

📌 Ideaal voor: Personen die duidelijkheid en controle willen zonder elk uur te hoeven micromanagen

2. Sjabloon voor tijdblokken

via Notion

Dankzij de taakgerichte layout van deze sjabloon kunt u eenvoudig beginnen met het opsommen van wat er moet gebeuren. U kunt taken sorteren in categorieën zoals studie, beheer of boodschappen, en ze taggen op basis van prioriteit, zodat u altijd weet wat u eerst moet doen.

Het kan ook worden gebruikt als routinebouwer. Gebruik het dagelijks om gewoontes te ontwikkelen, gefocust te blijven en waar nodig aanpassingen te doen, zodat u uw werk efficiënt kunt prioriteren.

📌 Ideaal voor: Individuen die meer structuur in hun dagen willen, minder beslissingsmoeheid en een schema dat zich aan hen aanpast

3. ULTIMATE sjabloon voor tijdblokkering

via Notion

Deze Notion-sjabloon biedt een overzichtelijke installatie voor doelgerichte dagelijkse planning.

U krijgt een ingebouwde navigatiebalk met snelle toegang tot uw takeninbox, kalender en volledige taken database, handig om georganiseerd te blijven zonder extra klikken. Het maakt rechtstreeks verbinding met Notion Calendar, waardoor het gemakkelijker wordt om uw week te beheren.

Bovendien kunt u, afhankelijk van uw abonnement, schakelen tussen weergaven zoals Tijdblokken (week), Gebeurtenissen (week) en Gebeurtenissen (maand). Er is ook een gedetailleerde tutorial om u op weg te helpen.

📌 Ideaal voor: Freelancers en professionals die persoonlijke routines of seizoensgebonden doelen beheren, of gewoon weer controle willen krijgen over hun tijd

💡 Pro-tip: Gebruik visuele timers (zoals een zandloper of een kleurveranderend lampje) tijdens geblokkeerde tijd om een tactiele of visuele cue te geven die je tijdsbesef en gevoel van urgentie versterkt.

4. Sjabloon voor dagelijkse tijdblokken

via Notion

Deze sjabloon voor tijdblokken in Notion is geïnspireerd op de tijdblokplanner van Cal Newport en brengt je dag overzichtelijk en doelgericht in kaart. Het begint met dagelijkse prioriteiten en eindigt met reflectie, zodat je weet waar je tijd is gebleven.

Je vindt drie weergaven: een tijdlijn voor planning, een tabel voor details en een grafiek die je dagelijkse minuten opsplitst in cirkeldiagrammen zoals focus, vergaderingen, pauzes en zelfs oppervlakkig werk.

📌 Ideaal voor: Studenten en liefhebbers van diepgaand werk die hun planning per uur willen abonneren

5. Sjabloon voor takenlijst (tijdblokken + Pomodoro)

via Notion

Deze Notion-sjabloon voegt tijdblokken samen met de Pomodoro-techniek voor een scherpe, duurzame focus. Elk blok duurt 30 minuten en bestaat uit 25 minuten intensief werk en vijf minuten herstel.

Taken worden gegroepeerd op tijdstip van de dag (ochtend, middag, avond, nacht, middernacht), waardoor je een natuurlijk ritme kunt volgen. Wat nog meer? Ingebouwde voortgang bijhouden (Niet gestart → In uitvoering → Klaar) controleert de werkstroom, terwijl de kolom 'Herzien abonnement' direct wordt aangepast.

📌 Ideaal voor: Personen die taken met een hoge werkdruk beheren die gefocuste werkcycli en herstelpauzes vereisen

6. Sjabloon voor tijdblokbeheer

via Notion

De sjabloon voor tijdblokken van Notion bevat een weekmanager waarmee je tijdblokken voor je hele week kunt invullen. Bovendien kun je met het paneel Snelle acties taken toevoegen of met één klik naar je weekoverzicht gaan, wat voor meer efficiëntie zorgt.

De interface is overzichtelijk en vrij van afleidingen, en er is zelfs een korte video-handleiding van Aurelius Tjin om je te helpen het meeste uit tijdblokken te halen.

📌 Ideaal voor: Professionals die graag de hele week vooruit plannen en dagelijkse beslissingsmoeheid willen vermijden.

7. Sjabloon voor tijdblokken en aftellen naar gebeurtenissen

via Notion

Deze sjabloon voor projectmanagement van Notion voegt dagelijkse tijdblokken samen met een aftelsysteem voor gebeurtenissen. Het is ideaal voor het in evenwicht brengen van de uitvoering van taken met deadlines op lange termijn.

Gebruik de aanpasbare tijdlijnweergave om uw dag in kaart te brengen en laat het systeem vervolgens automatisch taken om middernacht resetten, zodat u elke dag fris kunt beginnen. Een ingebouwde timer helpt u verantwoordelijk te blijven en gecategoriseerde blokken voor Werk, Routine en Leven houden prioriteiten gesegmenteerd en duidelijk.

📌 Ideaal voor: Planners die moeten jongleren met de taken van vandaag en tegelijkertijd langetermijndoelen en deadlines in het oog moeten houden

🔍 Wist u dat? Het concept van tijdblokken sluit nauw aan bij ultradiane ritmes. Dit zijn natuurlijke cycli in uw lichaam die aangeven dat u het meest efficiënt werkt in blokken van 90 minuten.

8. Ultieme sjabloon voor tijdboxing

via Notion

Deze sjabloon is gericht op het stellen van gestructureerde doelen door middel van time boxing. Het begint met langetermijndoelen, die vervolgens worden opgesplitst in mijlpalen, elk met een eigen deadline, zodat uw wekelijkse abonnementen altijd aansluiten op het grotere geheel.

Er zijn ook twee lay-outstijlen: minimalistisch voor focus en esthetisch, als u de voorkeur geeft aan een aantrekkelijke visuele interface. Bovendien helpt de mijlpaal-tracker u om uw dagelijkse planning te koppelen aan de daadwerkelijke voortgang, en de ingebouwde video met uitleg maakt de installatie eenvoudig.

📌 Ideaal voor: Doelstellers die dagelijkse tijdsblokken willen koppelen aan mijlpalen op lange termijn en de voortgang consistent willen bijhouden

9. Sjabloon voor tijdbeheer

via Notion

De sjabloon voor tijdmanagement combineert tijdblokken met gebiedsgebaseerde registratie voor persoonlijke en professionele prioriteiten. Naast de dagelijkse planner beschikt het over een taakbeheerder met Kanban- en kalenderweergave, zodat u altijd op de hoogte blijft van wat er in uitvoering is, is uitgesteld of klaar is.

Wat opvalt is de scheiding tussen persoonlijke en zakelijke gebieden. Je kunt tijdbudgetten toewijzen aan verschillende categorieën, zoals gezondheid, marketing of het aanmaken van content, en precies zien waar je week naartoe gaat.

📌 Ideaal voor: Individuen die zowel werk als persoonlijke prioriteiten beheren en precies willen zien waar hun tijd naartoe gaat

10. Sjabloon voor tijdblokkering

via Notion

Als u uw tijd liever in lagen weergeeft (dagelijks, wekelijks of maandelijks), biedt deze plannersjabloon u precies wat u zoekt.

Het ingebouwde prioriteitssysteem sorteert taken op basis van urgentie en belangrijkheid. Elk blok heeft een kleurcode, waardoor je gemakkelijk werk en persoonlijke taken kunt onderscheiden zonder erover na te denken. Verder is er een visuele component die je helpt productiviteitsdalingen te herkennen en je werkstijl indien nodig aan te passen.

📌 Ideaal voor: Particulieren en professionals die willen overschakelen van reactief naar doelgericht plannen zonder het proces te ingewikkeld te maken

💡 Pro-tip: Plan energie-audits als blokken waarin je bijhoudt hoe je je voelt tijdens verschillende taken of op verschillende momenten. Na een paar weken kun je je blokken aanpassen aan je werkelijke energiepatronen.

Beperkingen van Notion

Notion is een flexibele app voor tijdblokken, maar heeft duidelijke beperkingen, vooral als het gaat om het opzetten en schalen van werkstromen. Deze omvatten:

Geen geneste sjablonen: Je kunt geen sjablonen nesten in dagelijkse terugkerende taken. Nesten werkt alleen in wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse herhalingen, en zelfs dan slechts tot drie niveaus

Geen bescherming van formules: Alle gebruikers kunnen formules bekijken en bewerken. Er is geen ingebouwde manier om ze te vergrendelen of te beveiligen tegen onbedoelde wijzigingen

Basisgegevensverwerking: Tabellen hebben geen geavanceerde filter-, draaitabel- of nummerverwerkingsfuncties. Notion is niet ontworpen voor diepgaande tijdgegevensanalyse

📖 Lees ook: Beste alternatieven voor Notion

Alternatieve sjablonen voor Notion

Als de beperkte structuur van Notion niet meer voldoet, bieden de sjablonen van ClickUp meer flexibiliteit voor het beheren van realtime werklast, cross-functionele projecten en aanpasbare werkstromen.

Als beste tool voor tijdbeheer kunt u eigendom toewijzen, overdrachten automatiseren en planningen visualiseren in verschillende weergaven, allemaal vanuit één sjabloon.

U hoeft ons niet op ons woord te geloven! Dit is wat Mendel R., een gebruiker van ClickUp, vindt van de app:

ClickUp is de ruggengraat van ons bureau. We gebruiken het voor alles: projectmanagement, sprintplanning, tijdregistratie, documentatie en zelfs updates voor klanten. De aanpassingsmogelijkheden zijn ongeëvenaard. Dankzij automatisering, aangepaste velden, dashboards, AI-reacties en taakgerelateerd chatten hebben we Slack, Notion en een tiental andere tools overbodig gemaakt. Het is zeldzaam om een platform te vinden dat krachtig genoeg is voor ontwikkelaars, maar ook intuïtief genoeg voor klanten.

Hier zijn zes sjablonen voor tijdblokken van ClickUp, de alles-in-één app voor werk, om uit te proberen. ⏰

1. Sjabloon voor het blokkeren van schema's in ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan uw persoonlijke en professionele schema's nauwkeurig met behulp van de sjabloon voor het blokken van schema's van ClickUp

De sjabloon voor het blokkeren van de planning van ClickUp beschermt uw tijd. In plaats van te schakelen tussen meerdere kalenders en apps, krijgt u toegang tot zeven uniforme weergaven die u uw dagelijkse planning, locaties voor geplande taken (startpagina, kantoor of andere) en een planningsformulier laten zien, zodat u uw tijd kunt visualiseren zoals u dat wilt.

Een goede tip voor tijdmanagement om het meeste uit deze sjabloon te halen, is door gebruik te maken van de aangepaste velden van ClickUp, zoals Waar of Specifieke locatie, om je dag nauwkeurig te taggen en filteren.

Als je te maken hebt met overlappende projecten of gedeelde kalenders, helpen taakafhankelijkheden en beschikbaarheidstags je om de controle te behouden zonder te twijfelen aan tijdlijnen of overboekingen.

📌 Ideaal voor: Professionals met onvoorspelbare schema's en hybride werknemers die taken en overlappende verplichtingen op meerdere locaties moeten combineren

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers gebruikt gepersonaliseerde strategieën voor tijdbeheer. Maar de meeste tools voor werkstroombeheer bieden nog geen robuuste ingebouwde functies voor tijdbeheer of prioritering, wat effectieve prioritering kan belemmeren. De AI-aangedreven plannings- en tijdregistratiefuncties van ClickUp helpen je om dit giswerk om te zetten in datagestuurde beslissingen. Het kan zelfs optimale focusvensters voor taken voorstellen. Bouw een aangepast tijdbeheersysteem dat zich aanpast aan hoe je daadwerkelijk werkt! Plan, herschik en blokkeer automatisch focus-tijd met de ClickUp-kalender

2. Sjabloon voor dagelijkse tijdblokken van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan elk uur van je dag met de ClickUp-sjabloon voor dagelijkse tijdblokken

Als u te veel taken opneemt en uw tijd onderschat, biedt de sjabloon voor dagelijkse tijdblokkering van ClickUp u een realistische, flexibele structuur om uw dag te plannen.

Met de weergave Tijdblokken van dit sjabloon kunt u uw dag in kaart brengen op basis van uw werkelijke bandbreedte, niet alleen op basis van uw intenties. De weergave Dagelijkse taken biedt een duidelijk overzicht van uw belangrijkste prioriteiten, zodat kleinere taken zich niet opstapelen. En wanneer er afleidingen opduiken, vangt de Prioriteitenmatrix deze op, zodat ze uw werkstroom niet verstoren.

📌 Ideaal voor: Individuen, zoals studenten, oprichters of projectmanagers, die geneigd zijn zich te veel hooi op te nemen of een burn-out te krijgen

3. ClickUp-sjabloon voor blokplanning

Gratis sjabloon downloaden Houd uw dag gestructureerd en vrij van afleiding met de ClickUp-sjabloon voor blokplanning

De sjabloon voor blokplanning van ClickUp biedt u 18 aanpasbare taakstatussen, zodat u genuanceerde fasen in verschillende werkstromen kunt bijhouden. U kunt taken toewijzen met behulp van het veld Afdeling om verantwoordelijkheden te sorteren zonder elk detail te hoeven micromanagen.

De echte waarde? De weergaven Werklast en Taken tijdlijn laten zien wie op capaciteit zit en wat er risico loopt voordat het een bottleneck wordt.

📌 Ideaal voor: Projectmanagers, marketingteams en consultants die overlappende deadlines tussen verschillende afdelingen beheren.

💡Pro-tip: Schakel AI-tijdblokkering in uw ClickUp-kalender in (bliksempictogram ⚡️ in het paneel Prioriteiten) om ClickUp op intelligente wijze focustijd voor uw geschatte taken te laten plannen, waarbij automatisch bestaande gebeurtenissen worden gesplitst of opnieuw gepland. Als een taak van twee uur in conflict komt met een vergadering, past ClickUp het blok voor u aan, zonder dat u handmatig hoeft te schuiven. Blokkeer automatisch tijd voor taken met prioriteit met behulp van de AI-kalender van ClickUp

4. ClickUp-sjabloon voor tijdboxen

Gratis sjabloon downloaden Verdeel grote projecten in uitvoerbare blokken met de ClickUp Time Box-sjabloon

Het is gemakkelijk om een perfecte dag te plannen, totdat je drie uur aan een taak van 30 minuten besteedt en al het andere in het honderd loopt. De ClickUp Time Box-sjabloon lost dit op met ingebouwde limieten die voor meer duidelijkheid zorgen.

Deze lijstsjabloon verdeelt projecten in duidelijke blokken met daadwerkelijke eindtijden met behulp van de weergave Time Box Schedule. U voorkomt overboeking van taken omdat elke taak een echt tijdvak krijgt, niet alleen een selectievakje. Nog beter? De weergave Tasks Planner voegt net genoeg beschermingsmaatregelen toe om prioriteiten te stapelen zonder dat u uw dag voortdurend hoeft te herschikken.

Wat deze sjabloon zo bijzonder maakt, is de waarschuwing voor afhankelijkheid. Deze geeft een melding wanneer u taken probeert in te plannen die nog niet kunnen worden gestart, waardoor u geen tijd verspilt.

📌 Ideaal voor: Mensen die complexe opdrachten beheren, zoals freelancers, leidinggevenden bij bureaus of studenten die hun studie moeten combineren met andere taken

📖 Lees ook: Technieken voor tijdmanagement om de productiviteit van uw team te verhogen

5. ClickUp-sjabloon voor uurroosters

Gratis sjabloon downloaden Houd elk uur en elke dollar bij met de sjabloon voor urenschema's van ClickUp

De sjabloon voor uurschema's van ClickUp is ontworpen voor mensen die hun tijd en inkomsten tegelijkertijd moeten bijhouden.

De Weergave van daadwerkelijke uitbetaling laat zien hoeveel inkomsten elke taak genereert, zodat u geen tijd verspilt aan werk dat niet loont. Bovendien houdt de Weergave van uitbetaling per toegewezen persoon de inkomsten van alle bijdragers bij, wat vooral handig is voor freelancers en teams met meerdere clients of projecten.

Met zeven aangepaste velden zoals Prestaties, Frequentie en Totale uitbetaling verandert de sjabloon uw planning in een live dashboard met kosten en baten.

📌 Ideaal voor: Freelancers en teamleiders die de bestede uren moeten afstemmen op de daadwerkelijke financiële resultaten

🧠 Leuk weetje: Benjamin Franklin was een van de eerste tijdblokkers. Hij plande zijn dag per uur en vroeg zichzelf elke ochtend: 'Wat ga ik vandaag doen?' Deze gewoonte hielp hem gefocust en productief te blijven.

6. ClickUp sjabloon voor projectmanagementplanning

Gratis sjabloon downloaden Krijg een duidelijk beeld van projectfasen met de sjabloon voor projectmanagement van ClickUp

De sjabloon voor projectmanagement van ClickUp zet verspreide projectupdates om in een gestructureerd visueel abonnement.

Met de Project Phase View kunt u projectresultaten per fase ordenen, zodat u altijd weet waar zich knelpunten vormen. En wat meer is: met de Risks Issues View kunt u rode vlaggen vroegtijdig signaleren, zodat u tijd hebt om problemen op te lossen voordat ze uw planning in de war sturen.

De combinatie van aangepaste velden zoals Voortgang, Lead en Probleemniveau helpt u ook om prioriteiten in evenwicht te houden zonder voortdurend kosten, inspanningen en eigendom te herberekenen.

📌 Ideaal voor: Functieoverschrijdende teams, projectmanagers of consultants die risicovolle projecten met strikte tijdlijnen beheren

Stap over naar ClickUp voor dynamische planning

Notion-sjablonen zijn ideaal voor solo-planning en snelle tijdblokkering. Ze zijn eenvoudig, overzichtelijk en doen wat ze moeten doen, totdat je merkt dat ze niet helemaal integreren met je taken en projecten.

De sjablonen van ClickUp gaan een stap verder. Met aanpasbare weergaven, realtime bijhouden van de werklast, automatisering en gedetailleerde taakstatussen kunt u echte prioriteiten beheren met echte gegevens.

Klaar om een tijdblokkeringssysteem op te zetten dat zich echt aanpast aan uw dag? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅