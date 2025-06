Jotform vs. Microsoft Forms: welke formulierbouwer is geschikt voor u?

Online formulieren zijn niet langer alleen maar digitale papierwerk, maar handige hulpmiddelen voor het verzamelen van feedback, het uitvoeren van enquêtes en het afhandelen van interne verzoeken. Jotform en Microsoft Forms zijn twee populaire platforms voor het maken van dergelijke formulieren.

Met beide kunt u online formulieren maken, reacties verzamelen en gegevens analyseren. Maar de manier waarop ze dit doen – en wat ze verder nog te bieden hebben – maakt het verschil.

Vandaag vergelijken we hoe deze twee formulierbouwers zich tot elkaar verhouden, zodat u met vertrouwen het beste platform voor uw behoeften kunt kiezen en uw formulierbouwproces soepel kunt laten verlopen.

Wat is Jotform?

via Jotform

Jotform is een tool voor het maken, aanpassen en delen van online formulieren. Het kan worden gebruikt voor enquêtes, registraties en het innen van betalingen.

Het is een formulierbouwer zonder code, wat betekent dat u geen kennis van coderen nodig hebt om formulieren te maken met Jotform. Sleep gewoon de gewenste velden naar de juiste plaats en uw formulier is klaar!

Bovendien biedt Jotform verschillende geavanceerde functies, zoals voorwaardelijke logica, formuliervertaling, white labeling, geautomatiseerde werkstromen en gegevensrapportage, waarmee gebruikers formuliergegevens efficiënt kunnen maken en beheren.

Jotform is ideaal voor wie snel formulieren wil maken, zonder codering of gedoe.

Functies van Jotform

Jotform, de koploper op het gebied van het maken van formulieren zonder code, laat u niet alleen enquêtes en vragenlijsten maken. Het is zorgvuldig ontworpen om individuen en bedrijven te helpen bij het verzamelen, bijhouden en analyseren van gegevens om werkstromen te stroomlijnen.

Hier zijn enkele van de belangrijkste functies:

Functie #1: Gebruiksgemak

De eerste What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG) formulierbouwer, Jotform, is gemaakt om het aanmaken van formulieren sneller en slimmer te maken met zijn beginnersvriendelijke drag-and-drop interface.

De tool is eenvoudig te gebruiken en er is geen code nodig om een formulier te maken. U kunt velden toevoegen, layouts aanpassen en een voorbeeld van het formulier bekijken, allemaal met een paar klikken! Het overzichtelijke dashboard helpt u gemakkelijk door het platform te navigeren en toegang te krijgen tot de functies. Zelfs de mobiele versie van de tool heeft een overzichtelijke en intuïtieve interface.

Functie #2: Formulieren aanmaken en beheren

Jotform biedt naast het maken van eenvoudige formulieren nog diverse andere functies. Denk hierbij aan formuliervertaling, conversie, white labeling en nog veel meer. U kunt ook goedkeuringswerkstromen instellen, formulieren toewijzen aan teamleden en automatische antwoorden inschakelen.

Met voorwaardelijke logica kunt u intuïtieve formulieren maken die e-mails naar specifieke gebruikers sturen en aangepaste bedankberichten genereren. U kunt ook velden weergeven of verbergen op basis van de invoer van een gebruiker.

Een andere unieke functie is QR-codeformulieren. Hiermee kunnen gebruikers uw formulieren openen door een QR-code op hun mobiele apparaat te scannen. Bovendien kunt u offline mobiele formulieren maken, wat een groot voordeel is.

Functie #3: Veiligheid

Wist u dat 29% van de mensen het invullen van online formulieren vermijdt vanwege zorgen over de veiligheid van hun gegevens? Jotform beschikt echter over hoogwaardige maatregelen en certificeringen voor gegevensbeveiliging om dit probleem aan te pakken.

Het platform beweert te voldoen aan belangrijke normen en regelgeving op het gebied van gegevensbeveiliging, zoals PCI-DSS, GDPR, CCPS, FERPA en HIPAA. Bovendien zijn alle formulieren beveiligd met 256-bits SSL-encryptie voor extra veiligheid.

➡️ Lees meer: Hoe schrijf je een enquêterapport: voorbeelden en tips

Functie #4: Sjablonen

Jotform biedt meer dan 10.000 kant-en-klare sjablonen voor het maken van formulieren. Deze zijn volledig aanpasbaar. U kunt dus widgets toevoegen/verwijderen, de kleuren, schema's en achtergronden van formulieren wijzigen en zelfs integraties van derden naar keuze insluiten.

Functie #5: Integraties

Jotform kan worden geïntegreerd met meer dan 100 apps en software van derden, zodat u formulieren kunt maken en tegelijkertijd de verzamelde gegevens kunt beheren. Dit omvat:

Betaalgateways (PayPal, Stripe, enz.)

CRM-systemen (HubSpot, Zoho, enz. )

E-mailmarketingtools (Mailchimp, ActiveCampaign, enz. )

Projectmanagementsoftware (Asana, Trello, enz. ) en nog veel meer

Prijzen van Jotform

Starter: Free Forever

Bronze: $39/maand

Silver: $49/maand

Gold: $ 129/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

💡 Pro-tip: Gebruik actiegerichte oproepen zoals 'Boek mijn plek', 'Ontvang de gratis handleiding' of 'Start mijn gratis proefversie'. Dit geeft gebruikers een reden om te klikken en versterkt de waarde. ✅

Wat is Microsoft Forms?

via Microsoft Forms

Microsoft Forms, onderdeel van de Microsoft Suite, is een cloudgebaseerde formulierbouwer waarmee individuen en organisaties feedbackformulieren, quizzen, polls enz. kunnen maken voor het verzamelen van gegevens.

De tool heeft een ontwerp zonder code en een overzichtelijke, minimalistische gebruikersinterface. Dus of u nu medewerkerstevredenheidsonderzoeken of ingebedde formulieren wilt maken, u kunt dat eenvoudig doen zonder technische expertise.

Met Microsoft Forms kunt u ook formuliergegevens importeren, vooraf invullen en formulieren invoegen in tools zoals PowerPoint, Excel, SharePoint, OneNote en andere Microsoft-producten. Dit maakt het ideaal voor docenten, HR-professionals, organisatoren van evenementen en bedrijfsteams.

Functies van Microsoft Forms

Microsoft Forms is een handige tool voor snelle, eenvoudige gegevensverzameling. Het is ontworpen met het oog op eenvoud. Gebruikers kunnen moeiteloos enquêtes, polls en quizzen maken en delen, waardoor het verzamelen van dagelijkse feedback snel, overzichtelijk en georganiseerd verloopt binnen het Microsoft-ecosysteem.

Hier zijn enkele van de belangrijkste functies:

Functie #1: Gebruiksgemak

Microsoft Forms is eenvoudig te gebruiken en te navigeren, vooral voor mensen die bekend zijn met andere Microsoft-producten.

Het platform heeft een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke interface en biedt verschillende tools om helemaal zelf formulieren te ontwerpen. Net als Jotform is het gebouwd op een code-vrije architectuur, dus u hebt geen programmeerkennis nodig om het te gebruiken. Het ontbreekt echter aan een speciale drag-and-drop-builder.

Functie #2: Formulieren aanmaken en beheren

Microsoft Forms biedt basisfuncties voor het aanmaken van formulieren, zoals vertakkingen, het aanpassen van thema's, enz. De functies voor het verwerken en beheren van formulieren zijn echter uitzonderlijk.

Met Microsoft Forms kunnen gebruikers bijvoorbeeld formulierreacties in realtime bijhouden, automatische grafieken en samenvattingen maken, samenwerken en formulieren delen met teamgenoten, en nog veel meer.

Bovendien biedt het ondersteuning in meerdere talen. U kunt dus quizzen, polls enz. maken in meerdere talen, zoals Engels, Spaans, Frans, Duits enzovoort. U kunt ook formuliergegevens visualiseren met krachtige analyses

Functie #3: Veiligheid

Net als andere producten uit de Microsoft 365 Suite biedt Microsoft Forms veiligheid op ondernemingsniveau aan zijn gebruikers. Het voldoet aan belangrijke gegevensstandaarden en regelgeving, zoals GDPR, HIPAA en FERPA, en versleutelt alle gegevens die via een formulier worden gedeeld.

Bovendien hebben alleen beheerders toegang tot het formulier, de activiteiten en de gegevens. Toegang door onbevoegde derden is niet toegestaan.

Functie #4: Sjablonen

Microsoft Forms heeft een bibliotheek met vooraf ontworpen sjablonen om het aanmaken van formulieren voor beginners te vergemakkelijken. Dit omvat sjablonen voor polls, quizzen, feedbackformulieren voor klanten, enquêtes, vragenlijsten en registraties voor gebeurtenissen.

Elke sjabloon is overzichtelijk, professioneel ontworpen en aanpasbaar. U kunt vraagtypes (meerkeuze, tekst, beoordeling, enz.), thema's, vertakkingslogica en meer wijzigen.

Functie #5: Integraties

Microsoft Forms is een geweldige tool, vooral als u al andere Microsoft-apps gebruikt. Het kan naadloos worden geïntegreerd met Excel, Teams, SharePoint en OneDrive.

U kunt bijvoorbeeld formulierantwoorden rechtstreeks naar Excel exporteren voor een grondigere analyse of ze eenvoudig delen binnen Teams-chats en -kanalen om het team op de hoogte te houden. Het blinkt uit met Power Automate, waardoor het handig is voor interne werkstromen en rapportage.

Prijzen van Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic: $ 7,20/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $ 15,00/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium: $ 26,40/maand per gebruiker

Microsoft 365 Apps voor Business: $ 9,90/maand per gebruiker

🧠 Leuk weetje: Formulieren verzamelen niet alleen gegevens, ze helpen ook bij het vastleggen en omzetten van leads. De gemiddelde conversieratio van formulieren in alle sectoren is 2%-3%. 😯

Jotform vs. Microsoft Forms: functies vergeleken

Zowel Jotform als Microsoft Forms zijn robuuste tools voor het maken van formulieren met verschillende handige functies. Maar welke moet u kiezen?

Laten we dus de functies van beide tools vergelijken om te zien welk platform wint: Microsoft Forms of Jotform. Voordat we dieper ingaan op de vergelijking, volgt hier een korte vergelijkingstabel tussen Jotform en Microsoft Forms.

Functie Jotform Microsoft Forms Gebruiksgemak Drag-and-drop-bouwer, beginnersvriendelijk Geen slepen en neerzetten; minder intuïtief voor beginners Formulieren aanmaken en beheren Geavanceerde voorwaardelijke logica voor complexe formulieren Basisvertakking voor eenvoudige formulieren Veiligheid Voldoet aan gegevensstandaarden, veilig Veiligheid op bedrijfsniveau met Azure AD-integratie Sjablonen meer dan 10.000 aanpasbare sjablonen in verschillende categorieën Beperkte selectie van sjablonen Integraties Uitgebreide integraties met externe partijen (CRM's, betalingen, PM-tools, enz. ) Beperkt tot het Microsoft-ecosysteem (Excel, Teams, enz.) Prijzen Gratis abonnement (maximaal 5 formulieren); betaalde abonnementen vanaf $ 39/maand Gratis voor gebruikers van Microsoft; premium abonnementen vanaf $ 6/maand (jaarlijkse facturering)

Functie #1: Gebruiksgemak

Jotform en Microsoft Forms zijn formulierbouwers zonder code met intuïtieve interfaces en eenvoudige navigatie. Het belangrijkste verschil zit echter in hun benadering van het bouwen van formulieren.

Terwijl Jotform gebruikers in staat stelt formulieren te maken met een drag-and-drop-editor, ontbreekt deze functie in Microsoft Forms. Dit kan voor sommige gebruikers, vooral voor degenen die geen ervaring hebben met het maken van formulieren, een extra leercurve betekenen.

🏆 Winnaar: Jotform is dankzij de drag-and-drop-builder een gebruiksvriendelijkere tool voor beginners.

Functie #2: Formulieren aanmaken en beheren

Jotform heeft verschillende functies voor het maken van formulieren. Het belangrijkste is dat het geavanceerde voorwaardelijke logica biedt, waarmee u specifieke vragen kunt tonen op basis van eerdere antwoorden, waardoor formulieren praktischer worden.

Microsoft Forms heeft ook een vergelijkbare functie, genaamd 'formuliervertakking'. Hoewel dit handig is voor eenvoudige werkstromen, is Jotform de betere optie voor complexe, meerlagige voorwaarden.

🏆 Winnaar: Jotform blinkt uit als het betere alternatief dankzij de grote verscheidenheid aan geavanceerde formulierfuncties.

Functie #3: Veiligheid

Zowel Jotform als Microsoft Forms bieden een robuuste platformveiligheid. Ze voldoen aan de belangrijkste gegevensstandaarden en -voorschriften en volgen veilige methoden voor gegevensverzameling om maximale integriteit te garanderen.

De veiligheid van Microsoft Forms op bedrijfsniveau is echter ongeëvenaard: een gouden standaard in de tech-industrie. De naadloze integratie met Azure AD versterkt de privacy en toegangscontrole van gegevens nog verder.

🏆 Winnaar: Microsoft Forms is veiliger dan Jotform dankzij de beveiligingsmaatregelen op ondernemingsniveau en de integratie met Azure.

📮 ClickUp Insight: 22% van onze respondenten is nog steeds op hun hoede bij het gebruik van AI op het werk. De helft maakt zich zorgen over de privacy van hun gegevens, terwijl de andere helft niet zeker weet of ze kunnen vertrouwen op wat AI hen vertelt. ClickUp pakt beide problemen direct aan met robuuste veiligheidsmaatregelen en door bij elk antwoord gedetailleerde links naar taken en bronnen te genereren. Dit betekent dat zelfs de meest voorzichtige teams kunnen profiteren van de productiviteitsboost zonder zich zorgen te maken over de veiligheid van hun informatie of de betrouwbaarheid van de resultaten.

Functie #4: Sjablonen

De sjabloonbibliotheek van Jotform is enorm en veelzijdig, met meer dan 10.000 opties voor alle doeleinden: persoonlijk, educatief, zakelijk, enz. Dit maakt het geschikt voor de meeste gebruikers met weinig tot geen ervaring in het maken van formulieren.

Hoewel Microsoft Forms ook kant-en-klare sjablonen voor formulieren biedt, is het aanbod beperkt, waardoor het alleen geschikt is voor mensen die snel eenvoudige formulieren willen opstellen.

🏆 Winnaar: Jotform is de betere keuze vanwege het brede bereik aan aanpasbare sjablonen.

Functie #5: Integraties

Jotform biedt verschillende integraties van derden met belangrijke productiviteitstools, projectmanagementsoftware, CRM, betalingsgateways en andere diensten. Deze integraties helpen bij het maken en beheren van formulieren in verschillende werkstromen.

Microsoft Forms kan alleen worden geïntegreerd met Microsoft Office-tools zoals Excel, PowerPoint en Teams. Dit beperkt de veelzijdigheid en geschiktheid van het platform.

🏆 Winnaar: Jotform is de duidelijke winnaar en biedt meer veelzijdige plug-ins van derden.

Jotform vs. Microsoft Forms: prijzen

Op het eerste gezicht lijkt Jotform misschien een lucratiever alternatief dan Microsoft Forms, en dat is ook logisch. Jotform biedt al zijn gebruikers een gratis abonnement met een limiet van 5 formulieren per maand.

Als u deze limiet echter overschrijdt, moet u maar liefst $ 39/maand (voor 25 formulieren) betalen, wat verder stijgt tot $ 49/maand (voor 50 formulieren) en $ 129/maand (voor 100 formulieren). Hier begint het ineens duur te worden.

Aan de andere kant is Microsoft Forms volledig gratis voor alle houders van een Microsoft-account, waardoor het een beter alternatief is voor Jotform. Zelfs als u toegang nodig hebt tot premiumfuncties, beginnen de betaalde abonnementen bij slechts $ 7,20/maand voor één gebruiker. Bij jaarlijkse facturering daalt deze prijs verder tot $ 6/maand per gebruiker.

🏆 Winnaar: Microsoft Forms wint de kroon als meest kosteneffectieve oplossing voor het maken van formulieren, beter dan Jotform.

Jotform vs. Microsoft Forms op Reddit

We hebben Reddit doorzocht om te ontdekken wat mensen vinden van Jotform en Microsoft Forms. Terwijl we door de vele reacties scrolden, kwam het volgende naar voren:

Veel gebruikers waarderen het gebruiksgemak van Jotform. Ze vinden het echter niet de juiste tool voor het maken van complexe formulieren:

Jotform is erg eenvoudig, wat goed kan zijn voor kleine bedrijven met eenvoudige verzoeken. Maar als u een groot bedrijf bent en werkstromen of integraties moet maken, kan dit een uitdaging zijn of een functie die Jotform niet biedt.

Jotform is erg simplistisch, wat goed kan zijn als het een klein bedrijf is met eenvoudige verzoeken. Maar als u een groot bedrijf bent en werkstromen of integraties moet maken, kan dit een uitdaging zijn of een functie die Jotform niet biedt.

Wat Microsoft Forms betreft, leken de meeste gebruikers geen positieve ervaringen te hebben. Ze vinden dat er betere alternatieven zijn voor het maken van formulieren:

Veelbelovend, maar er zijn betere tools voor het verzamelen van gegevens uit externe bronnen. De toolset van MS Forms is vreselijk en kan niet worden aangepast.

Veelbelovend, maar er zijn betere tools voor het verzamelen van gegevens uit externe bronnen. De toolset van MS Forms is vreselijk en kan niet worden aangepast.

🔍 Wist u dat? Meer dan 25% van de gebruikers verlaat een formulier als het te lang of verwarrend is. Daarom bieden slimme formulierbouwers voorwaardelijke logica, waarbij alleen wordt getoond wat nodig is en alles overzichtelijk blijft. 😎

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Jotform en Microsoft Forms

Jotform en Microsoft Forms hebben maar één doel: online formulieren maken. Maar als u een tool nodig hebt waarmee u meer kunt doen, probeer dan ClickUp.

Met ClickUp, de alles app voor werk, kunt u formulieren maken en beheren, gegevens visualiseren en eenvoudig leadgeneratie, client onboarding, feedback van medewerkers, klantregistraties en andere tijdrovende taken stroomlijnen.

Dit is wat deze gebruiker te zeggen heeft:

Formulieren en goedkeuringsprocessen zijn heel eenvoudig te implementeren en maken de afhandeling van verzoeken tussen afdelingen veel eenvoudiger, wat tijd bespaart.

Formulieren en goedkeuringsprocessen zijn heel eenvoudig te implementeren en maken de afhandeling van verzoeken tussen afdelingen veel eenvoudiger, wat tijd bespaart.

Laten we nu enkele geavanceerde functies in detail bespreken.

ClickUp's belangrijkste voordeel: ClickUp-formulieren

Gebruik ClickUp Forms om zonder codering hoogwaardige online formulieren te maken

Maak een einde aan de discussie tussen Jotform en Microsoft Forms en bekijk ClickUp Forms!

ClickUp Forms is een AI-aangedreven formulierbouwer waarmee u aangepaste formulieren kunt maken zonder ingewikkelde codering. In tegenstelling tot andere platforms worden al uw formulieren gecentraliseerd in ClickUp, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken over het verlies van gegevens. Dit betekent dat u:

Voeg velden toe, wijzig layouts en pas achtergronden aan, allemaal zonder ook maar één regel code te schrijven

Sla alle formuliergegevens op een centrale locatie op voor eenvoudige toegang en beheer

Maak intelligente enquêtes, vragenlijsten en feedbackformulieren met ingebouwde voorwaardelijke logica die de juiste vragen stelt aan de juiste gebruikers

Bovendien is de intuïtieve gebruikersinterface van de tool een groot pluspunt. Met een overzichtelijke navigatie en een beginnersvriendelijk ontwerp is ClickUp Forms eenvoudig te gebruiken, dus zelfs als u nog nooit een formulier van professionele kwaliteit hebt gemaakt, kunt u erop vertrouwen dat Forms dat geheim houdt.

ClickUp's troef #2: ClickUp-automatisering

Automatiseer repetitieve formulieracties om sneller resultaten te behalen met ClickUp Automatisering

Formulierresponsen? Ontvangen! Nu is het tijd om actiepunten te identificeren op basis van de verzamelde gegevens, taken aan te maken en toe te wijzen aan teamleden en hun voortgang te visualiseren.

Klinkt dat te veel? Laat ClickUp Automatisering alles regelen!

Met meer dan 100 vooraf gebouwde automatiseringen kunt u met ClickUp Automations repetitieve taken elimineren om uw werkstroom te stroomlijnen.

U kunt het dus gebruiken om:

Wijs taken automatisch toe aan het juiste teamlid op basis van antwoorden op formulieren

Statuswijzigingen of deadlines triggeren

Stuur notificaties of e-mails wanneer een formulier is ingevuld

Voeg direct tags, prioriteiten of aangepaste velden toe

Dat is nog niet alles: ClickUp kan ook worden geïntegreerd met meerdere tools en platforms, waardoor u kunt profiteren van de meest naadloze ervaring op het gebied van formuliergegevensbeheer ooit!

➡️ Lees meer: Gebruikersfeedback gebruiken bij het prioriteren van projecten

ClickUp's troefkaart #3: ClickUp Dashboards

Gebruik ClickUp Dashboards voor een uitgebreide weergave van uw formulierreacties op één plek

Het bijhouden van reacties op formulieren kan tijdrovend en foutgevoelig zijn... tenzij u ClickUp Dashboards hebt.

Met ClickUp Dashboards kunt u moeiteloos meerdere formulierreacties bijhouden en sleutelgegevens in realtime visualiseren, allemaal binnen één platform. Kies uit een bereik van veelzijdige opties voor gegevensvisualisatie, van lijstweergave tot bordweergave, om:

Formuliergegevens eenvoudig weergeven en beheren

Houd realtime inzichten bij zonder van tool te wisselen

Pas de weergave aan uw werkstroom aan

ClickUp's troef #4: ClickUp Brain

Het aanmaken van formulieren hoeft niet repetitief of overweldigend te zijn, zeker niet met ClickUp Brain aan uw zijde.

De AI-assistent van ClickUp helpt u:

Stel duidelijke en relevante vragen op voor uw formulier

Grote hoeveelheden reacties direct samenvatten

Stel volgende stappen voor op basis van de gegevens die u verzamelt

Of u nu een feedbackenquête opstelt of onboarding-input verwerkt, ClickUp Brain stroomlijnt de hele ervaring en maakt uw formulieren slimmer en effectiever, zonder handmatig werk.

Stroomlijn de hele ervaring en maak formulieren slimmer en effectiever met ClickUp Brain

➡️ Lees meer: Top AI-formulierbouwers

ClickUp's voordeel #5: ClickUp-sjablonen

Gratis sjabloon downloaden Maak in een handomdraai professionele aangepaste formulieren met het ClickUp-sjabloon voor formulieren

Zowel Jotform als Microsoft Forms bieden kant-en-klare sjablonen voor beginners. Maar het ClickUp-formuliersjabloon tilt de balk nog een stukje hoger!

Zeg vaarwel tegen rommelige gegevens! Deze sjabloon houdt alles nauwkeurig en consistent door iedereen hetzelfde, eenvoudig te volgen format te geven. Dankzij handige vooraf gedefinieerde velden en opties hoeft u niet meer te gissen.

Het beste? Het is ontwikkeld in overeenstemming met branchevoorschriften en best practices, dus u hoeft geen extra moeite te doen.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Formulieren maken met aangepaste velden

Bewerk eenvoudig velden en voeg uw criteria toe

Verzamel reacties van gebruikers van meerdere platforms

Verzenden organiseren voor snelle beoordeling

Maak de beste online formulieren met ClickUp!

De keuze van de juiste formulierbouwer kan een groot verschil maken in hoe efficiënt u informatie verzamelt, beheert en gebruikt.

Jotform en Microsoft Forms zijn twee populaire keuzes. Jotform onderscheidt zich door zijn krachtige functies en gebruiksgemak, waardoor het ideaal is voor wie flexibel en zonder codering formulieren wil maken.

Aan de andere kant is Microsoft Forms een uitstekende keuze als veiligheid en budget uw hoogste prioriteiten zijn, vooral binnen het Microsoft-ecosysteem.

Maar als u meer wilt dan alleen het verzamelen van basisgegevens, kijk dan verder dan Jotform of Microsoft Forms en overweeg ClickUp. Het integreert naadloos met taken, werkstromen en teamsamenwerking, zodat u input kunt vastleggen en omzetten in actie, allemaal binnen één werkruimte.