10 beste oplossingen voor slimmer taakbeheer in 2025

Staat uw kalender vol en ligt uw nog te doen lijst vol met digitale stof? Gemiste deadlines, over het hoofd geziene taken en de chaos van het jongleren met alles zijn realiteit. Maar wat als u een slimmere manier had om uw tijd te beheren?

Maak kennis met AI-planningsassistenten. Tools zoals Trevor AI kunnen u helpen tijd te blokkeren, achterstallige taken opnieuw in te plannen en zelfs provider gepersonaliseerde suggesties om op schema te blijven.

Als u echter meer ondersteuning nodig hebt, eenvoudigere gegevensverwerking of flexibele prijzen, zijn er tal van slimmere alternatieven om te ontdekken.

In deze lijst hebben we de 10 beste AI-tools voor tijdbeheer op een rijtje gezet om u te helpen de perfecte persoonlijke taakmanager te vinden, zodat u weer controle krijgt en uw nog te doen lijst kunt afwerken! ⏰

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Trevor AI?

Hoewel Trevor AI basis AI-planning biedt door taken naar een kalender te slepen, zijn gebruikers vaak op zoek naar meer robuuste mogelijkheden. Houd bij het evalueren van alternatieve tools voor zelfplanning rekening met deze sleutelfuncties voor effectief AI-ondersteund taak- en tijdbeheer:

Integratie met bestaande tools: Vind AI-planningapps die kunnen worden geïntegreerd met al uw kalender-apps en taak-apps

geavanceerd taakbijhouden: *Kies tools die verder gaan dan basisprocessen voor planning en taakplanning (bijv. Unlimited planningsvoorkeuren)

gebruiksvriendelijke interface: *Test de tools op hun gebruiksgemak om binnen een minder rigide omgeving te werk te gaan

aanpasbare herinneringen: *Gebruik aangepaste herinneringen om conflicten met vergaderingen te vermijden en afspraken te beheren

🎥 Zelfs de slimste AI-tool kan u niet helpen als uw kalender rommelig is. Deze video van 5 minuten deelt acht praktische kalender-tips, van automatische planning tot slimmere herinneringen, waarmee u uw dagen gestructureerd en stressvrij kunt houden.

👀 Wist u dat? Slechts 18% van de mensen heeft een goed tijdmanagementsysteem, terwijl 25% taken afhandelt op basis van 'wat het belangrijkst lijkt'.

De beste alternatieven voor Trevor AI in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de tien beste AI-aangedreven tools voor planning en tijdbeheer, met hun sleutelfuncties, beste gebruiksscenario's en prijzen, zodat u de perfecte tool kunt vinden voor het beheren van uw taken en het optimaliseren van uw kalender.

Tool Sleutelfuncties Het beste voor Prijzen ClickUp aI-gestuurd taakbeheer – Aangepaste weergaven – Taakautomatisering – Kalender-integratie – Prestatie-inzichten Teams die een uitgebreid platform nodig hebben voor projectmanagement en taakbeheer, inclusief AI-planning Free Forever; aangepast mogelijk voor ondernemingen Reclaim. ai – Kalender-optimalisatie – Slimme vergaderingen plannen – Integratie met Google Agenda – Automatische aanpassingen van taken Gebruikers van Google Agenda die behoefte hebben aan geautomatiseerde aanpassingen van de planning en coördinatie van vergaderingen Free Forever; Starter: $ 10/maand per zetel; Business: $ 15/maand per zetel Beweging aI-gestuurde taakplanning – Kanban/projectmanagement – Ondersteuning voor meerdere kalenders – Aangepaste werkruimten Projectmanagers en teams die zowel taakplanning als projectmanagement in één platform nodig hebben Pro AI: $ 49/maand per gebruiker; Business AI: $ 69/maand per gebruiker SkedPal – Intelligente tijdblokkering – Adaptieve planning – Taaktriagefunctie – Prioritering van taken Gebruikers die behoefte hebben aan flexibele planning en slimme kalender-functies Vanaf $ 14,95/maand per gebruiker Amie minimalistische interface – NLP-taakinvoer – Pomodoro-timer – E-mail-naar-taakconversie Gebruikers die op zoek zijn naar een esthetische en minimalistische tool voor taakbeheer Pro: $ 25/maand per gebruiker; Business: $ 50/maand per gebruiker BeforeSunset AI – Dagelijkse taakplanning – Stemmingsbijhouden – Productiviteit – AI-taak suggesties Gebruikers die dagelijkse hulp bij abonnement en productiviteit bijhouden met AI-ondersteuning nodig hebben Pro: $ 18/maand per gebruiker; Team Pro: $ 20/maand per lid Timely automatisch gegenereerde urenregistraties – Capaciteit – Geheugentracker – Toewijzing van middelen Freelancers of bedrijven die behoefte hebben aan automatische urenregistratie en resourcebeheer Starter: $ 11/maand per gebruiker; Premium: $ 20/maand per gebruiker; Unlimited: $ 28/maand per gebruiker Arcush – Visuele tijdlijninterface – Prioritering van taken – Inbox Zero-functie – Kleur voor taken iPhone-gebruikers die een eenvoudige, visuele tool nodig hebben om taken te beheren en prioriteiten te stellen bij werk Free Forever; Pro: $ 1,99/maand per gebruiker *algemene Taak – Integratie met Google Agenda – Taken slepen en neerzetten – Focusmodus – Integratie met GitHub Google Agenda-gebruikers die behoefte hebben aan eenvoudige taakbijhouden en basisintegraties Free Planimo gepersonaliseerde tijdinzichten – Taakopdeling – Automatische taakverdeling – Routinegerichte planning iPhone-gebruikers die behoefte hebben aan persoonlijk routinebeheer en taakverdeling voor productiviteit Eerste 3 maanden: $ 9,99; daarna: $ 9,99/maand voor één account; $ 15,99/maand voor maximaal zes accounts

De 10 beste alternatieven voor Trevor AI

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Als het nog te doen is om een kikker te eten, kun je dat het beste 's ochtends als eerste doen. En als het nog te doen is om twee kikkers te eten, kun je het beste eerst de grootste eten.

Als het nog te doen is om een kikker te eten, kun je dat het beste 's ochtends als eerste doen. En als het nog te doen is om twee kikkers te eten, kun je het beste eerst de grootste eten.

Het citaat van Mark Twain is een prachtige les over het stellen van prioriteiten bij taken: begin met de belangrijkste.

Laten we eens kijken naar 10 AI-aangedreven planningstools die zijn ontworpen om u te helpen prioriteiten te stellen als een professional.

1. ClickUp (het beste voor uitgebreid taakbeheer en AI-gestuurde planning)

Probeer ClickUp kalender gratis! Slimmere AI-aangedreven kalenders zijn de toekomst van werk

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, combineert taakbijhouden, projectmanagement, kennisdeel en AI-aangedreven chatten op één plek

📮 ClickUp Insight: 64% van de werknemers werkt af en toe of vaak buiten hun geplande uren, waarbij 24% bijna elke dag extra uren maakt! Dat is geen flexibiliteit, dat is eindeloos werk. 😵‍💫 ClickUp-taak helpt u grote doelen op te splitsen in kleinere, behapbare stappen, zodat u altijd weet wat u vervolgens moet doen zonder overweldigd te raken. Vraag de ClickUp AI om subtaken te genereren, checklist toe te voegen en afhankelijkheden in kaart te brengen, zodat u georganiseerd en in controle blijft. Ondertussen stroomlijnen ClickUp Automations routinetaken door updates, opdrachten en herinneringen af te handelen, zodat u minder tijd kwijt bent aan druk werk en meer tijd overhoudt voor wat echt belangrijk is. 🚀💫 Echte resultaten: Pigment verbeterde de efficiëntie van de teamcommunicatie met 20% dankzij ClickUp, waardoor Teams beter verbonden en op één lijn bleven.

🧠 Stroomlijn werkstroom met ClickUp Brain

Profiteer van ClickUp Brain binnen ClickUp Documenten om procesdocumenten te maken

ClickUp Brain is de AI-zoek- en contentengine voor uw ClickUp-werkruimte. Vind direct informatie, genereer samenvattingen, stel content op en krijg antwoorden vanuit elke plek in ClickUp – gewoon door het te vragen.

Beschrijf werkstroom in gewoon Engels voor snelle automatisering

Stel vragen en krijg direct antwoord vanuit uw werkruimte

Genereer samenvattingen, concepten en updates met AI-prompts

Transcribeer vergaderingen en haal automatisch actiepunten eruit

ClickUp AI Agents (het beste voor hands-off automatisering en werkstroomuitvoering)

AI-agenten: probleemoplossing

ClickUp AI Agents zijn proactieve digitale assistenten die uw routinewerk automatiseren. Ze doen meer dan alleen suggesties geven: ze ondernemen actie en beheren taken, planningen en werkstroom voor u. De afbeelding hierboven laat zien hoe ClickUp AI Agents dagelijkse supportthreads omzetten in geautomatiseerde, zelfbedieningshelpdesks, waardoor veelvoorkomende HR/IT-problemen sneller worden opgelost en uw team zich kan concentreren op werk met een hogere waarde.

Automatiseer repetitieve taken en updates

Plan en herschik werk proactief

Monitor uw werkruimte en voer acties automatisch uit

Stel zonder code automatiseringen in door te beschrijven wat u nodig hebt

*maak gebruik van AI-velden om realtime inzicht in Taak te krijgen

Gebruik AI-velden om taakdetails automatisch samen te vatten, voortgangsupdates te genereren, content te vertalen of bruikbare volgende stappen te creëren, rechtstreeks vanuit uw taakweergave. U kunt zelfs aangepaste AI-velden maken die zijn afgestemd op uw werkstroom, of het nu gaat om het opstellen van updates voor clients, het herschrijven van beschrijvingen of het in één oogopslag weergeven van de sleutel punten.

Genereer AI-samenvattingen voor uw taken

🧠 Vergadering: Maak kennis met ClickUp Brain Max: uw krachtige AI-planningsprogramma ClickUp Brain Max gaat verder dan basis-AI: gebruik spraak-naar-tekst om uw stem direct om te zetten in taken, slimme planningssuggesties te krijgen en routineplanning te automatiseren. Het helpt u bij het beheren van vergaderingen, deadlines en prioriteiten – volledig handsfree en op één plek.

⚙️ Automatiseer het drukke werk met ClickUp automatisering

Met ClickUp Automatisering kunt u routinewerk stroomlijnen, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is. Met meer dan 100 vooraf gebouwde automatiseringssjablonen en een AI-aangedreven Automation Builder kunt u binnen enkele seconden triggers en acties instellen. Wijs taken toe, werk statussen bij, verstuur notificaties en verplaats taken automatisch tussen fasen.

U kunt zelfs automatisering in gewoon Engels creëren, en ClickUp bouwt het voor u. Of u nu repetitieve taken overdraagt of belanghebbenden op de hoogte houdt, automatisering helpt handmatige stappen te elimineren en het risico op fouten te verminderen.

👀 Wist u dat? Met ClickUp AI kunt u gesprekken uit ClickUp Chatten rechtstreeks koppelen aan taken, zodat elke actie volledig in context staat, zelfs als u de vergadering hebt gemist.

📅 ClickUp kalender: uw agenda, volledig verbonden

Plan en neem deel aan vergaderingen rechtstreeks vanuit ClickUp met behulp van ClickUp kalender

ClickUp kalender brengt uw taken, vergaderingen en team prioriteiten samen op één plek.

U kunt uw hele week in abonnement nemen, deadlines bijhouden en werk in realtime beheren, zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen.

U kunt:

Taak naar andere dagen om de startdatum en deadline direct bij te werken

Synchroniseer met Google Agenda, Outlook en Apple Kalender voor volledig overzicht. Schakel tussen dag-, week- of maandweergave, afhankelijk van hoe u het liefst werkt

Blokkeer tijd op basis van door AI voorgestelde tijdvakken die zijn afgeleid van uw taakschattingen en beschikbaarheid

Ontdek in één oogopslag hiaten, overlappingen en knelpunten in de kalenders van uw team

Maak, uitvoer bewerking of verplaats taken rechtstreeks vanuit de kalender, zonder extra stappen

🧠 ClickUp-tip: Gebruik AI om het beste moment te vinden voor diepgaand werk of samenwerking, vooral wanneer uw kalender al vol staat.

Alles is ontworpen om u in werkstroom te houden, van abonnement en prioritering tot uitvoering.

Integreer uw Outlook-, Apple- en Google Agenda-gegevens met ClickUp Kalender om alle taken op één plek te bewaren. Maak uw hele week abonnement en wees niet bang voor gemiste deadlines!

gebruik ClickUp-taak om uw werkstroom te abonneren, prioriteiten te stellen en te organiseren

Bekijk al uw taken en statussen in één weergave

ClickUp-taak biedt u een krachtig raamwerk voor het beheer van alles, van eenvoudige taken tot complexe, meerfasige projecten. Met flexibele weergaven en krachtige aangepaste aanpassingen ondersteunt het alles, van persoonlijke productiviteit tot uitvoering op teamniveau.

U kunt:

Gebruik aanpasbare statussen om uw werkelijke werkstroom weer te geven (niet alleen 'Nog te doen' en 'Klaar')

Stel vijf niveaus prioriteit in en geef ze een kleur voor zichtbaarheid

Maak checklists, subtaaken en afhankelijkheden om complex werk op te splitsen

Voeg aangepaste velden toe om budgetten, links, tijdsinschattingen of toegewezen eigenaren bij te houden

Monitor de toewijzing van tijd en middelen via kaderweergave of werklastweergave

Breng alles samen met Documents, Whiteboards en sjablonen

ClickUp gaat verder dan abonnement en taak bijhouden. Met ingebouwde documenten, Whiteboard en kant-en-klare sjablonen kunt u:

Leg aantekeningen en ideeën direct vast in ClickUp Document

Brainstorm visueel met ClickUp Whiteboard met behulp van plakantekeningen, tekeningen en realtime samenwerking

Geef uw werkstroom een vliegende start met de ClickUp-sjabloon voor taakbeheer

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de ClickUp-taak-sjabloon voor taakbeheer voor een duidelijk en visuele taakzichtbaarheid

Wilt u een visueel, plug-and-play-systeem? De ClickUp-sjabloon voor taakbeheer is perfect voor het snel instellen van werkstroom. Het organiseert taken in drie categorieën: ideeën, actiepunten en achterstanden. U kunt ze eenvoudig beheren met slepen en neerzetten in de weergaven Lijst, Bord, Kalender en Kaderweergave.

Of u nu een solo-planner bent of een team op afstand aanstuurt, ClickUp helpt u een werkstroom te creëren die werkt zoals uw brein werkt.

De beste functies van ClickUp

Beschrijf de taken die u wilt automatiseren in ClickUp Brain en laat de AI Builder de werkstroom instellen met de nodige triggers en acties

Kies de optimale tijdvakken voor het plannen van taken op basis van de geautomatiseerde suggesties van ClickUp AI

Creëer taakrelaties en afhankelijkheden binnen ClickUp om inzicht te krijgen in hoe taken elkaar beïnvloeden

Genereer taakspecifieke samenvattingen om knelpunten te markeren en uitvoerbare stappen te beschrijven met ClickUp Brain

Transcribeer het gesprek na een vergadering, identificeer cruciale informatie en zet deze om in taken

Limieten van ClickUp

De functies kunnen in het begin overweldigend zijn, vooral voor nieuwe gebruikers die voor het eerst werken met de alles-in-één werkruimte van ClickUp

Grotere datasets kunnen af en toe vertragingen veroorzaken, vooral in complexe of zwaar belaste werkruimten

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp:

Heath Hayden, coördinator professionele ontwikkeling bij Tacoma Community College, zegt

Ik heb kunnen samenwerken met andere leden van mijn team door de kalenderfunctie te gebruiken om de planning voor een groot evenement weer te geven en te plannen. We konden allemaal gebeurtenissen naar de kalender slepen en neerzetten op basis van de behoeften van het managementteam. Het is ongelooflijk eenvoudig te gebruiken door alle teamleden.

Ik heb kunnen samenwerken met andere leden van mijn team door de kalenderfunctie te gebruiken om de planning voor een groot evenement weer te geven en te plannen. We konden allemaal gebeurtenissen naar de kalender slepen en neerzetten op basis van de behoeften van het managementteam. Het is ongelooflijk eenvoudig te gebruiken door alle teamleden.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor contentkalenders voor sociale media in Excel en Sheets

2. Reclaim. ai (het beste voor kalender-optimalisatie en planningaanpassingen)

Stel je een online agenda voor die rekening houdt met je gewoontes en tegelijkertijd je werk en persoonlijke taken beheert! Reclaim.ai gebruikt zijn intelligente planningsassistent om de beste tijd voor je taken, gewoontes en vergaderingen te vinden in je Google Agenda.

Deze tool beheert al uw gebeurtenissen en biedt tegelijkertijd flexibiliteit voor onverwachte wijzigingen. De functie Smart Vergaderingen zoekt de optimale vergadermomenten in de agenda's van alle deelnemers en past deze aan op basis van hun tijdzones en beschikbaarheid.

Reclaim. ai beste functies

Pas uw kalender automatisch aan om de kans op overboekingen te verkleinen

Voeg tot 3 verschillende duur in één gekoppelde vergadering toe en laat mensen zelf bepalen hoe lang ze willen vergaderen

Plan gewoontes met flexibele instellingen zoals ideale dagen en tijdbereiken

Limiet van Reclaim.ai

Beheer selectieve projectmanagement- en taakbeheertaken

Werk alleen met Google Agenda (integratie met Outlook staat momenteel op een wachtlijst)

Ondersteunt geen betalingsinning via links voor het plannen van vergaderingen

Prijzen van Reclaim.ai

Lite: Voor altijd Free Forever

Starter: $10/maand per zetel

business: *$15/maand per zetel

Reclaim. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Reclaim.ai:

A G2-recensie luidt:

Ik ben dol op de integratiefunctie met Asana. Wanneer ik taken aanmaak, vanuit e-mail of Slack, kan ik de tijd in Reclaim.ai plannen.

Ik ben dol op de integratiefunctie met Asana. Wanneer ik taken aanmaak, vanuit e-mail of Slack, kan ik de tijd in Reclaim.ai plannen.

📖 Lees ook: Beste alternatieven voor Reclaim AI voor projectplanning

3. Motion (het beste voor taakplanning en projectmanagement)

via Motion

Motion combineert projectmanagementfuncties met een AI-planningsengine. Abonneer uw dagen op uw taken, vergaderingen en persoonlijke gebeurtenissen, terwijl u rekening houdt met deadlines en uw capaciteit.

Je kunt Siri ook vragen om onderweg een taak toe te voegen aan je Motion-kalender. En wanneer het tijd is om het grotere geheel te organiseren, ondersteunt Motion meerdere werkruimten, aangepaste statussen en sjablonen, zodat je planning en project-installatie synchroniseren.

Beste functies van Motion

Visualiseer uw projecten van begin tot eind met de Kanban-weergave

Verdeel uw taken in verschillende delen om flexibele en harde deadlines te specificeren

Maak verbinding met iCloud, Outlook en Google Agenda

Plan vergaderingen en nodig gasten uit voor het gebeurtenis met de Boekingsfunctie

Bewegingslimieten

De kalenderweergave alleen kan een limiet aanvoelen voor het organiseren van taken

U kunt uw taken niet delen buiten het interne team

Sommige gebruikers geven onverwachte wijzigingen in prioriteit als rapportage

Bewegende prijzen

Gratis proefversie beschikbaar

AI Workplace: $29/maand, jaarlijks te betalen

AI Employee Light: $ 148/maand

AI Employee Standard: $ 446/maand

AI Employee Plus: $ 894/maand

onderneming: *Aangepaste prijzen

Bewegingsbeoordelingen en recensies

G2: 4,1/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (50+ beoordelingen)

wat zeggen echte gebruikers over Motion*:

Hoewel er nog geen G2-recensies zijn, vindt u hier een recensie van G2:

Ik ben dol op de AI-tijdvullers. Als ik een vergadering moet annuleren of wat vrije tijd heb, vult het mijn ruimte met projecten/taken die gedaan moeten worden. Het is relatief eenvoudig te implementeren in uw team en iedereen kan meedoen en zijn kalender koppelen. We gebruiken het dagelijks en zelfs toen we contact opnamen met de ondersteuning om een probleem op te lossen met de overstap van het teamabonnement naar een individueel abonnement, hebben ze dit zonder problemen of gedoe opgelost. Zou het zeker aanbevelen.

Ik ben dol op de AI-tijdvullers. Als ik een vergadering moet annuleren of wat vrije tijd heb, vult het mijn ruimte met projecten/taken die klaar moeten worden. Het is relatief eenvoudig te implementeren in uw team en iedereen kan meedoen en zijn kalender koppelen. We gebruiken het dagelijks en zelfs toen we contact opnamen met de ondersteuning om een probleem op te lossen met de overstap van het teamabonnement naar individueel, hebben ze dit zonder problemen of gedoe opgelost. Zou het aanbevelen.

💡 Pro-tip: Als de prioriteit van uw taak in Motion verandert, sleep de taken dan niet handmatig in de kalender, omdat ze dan worden vergrendeld. Wijzig in plaats daarvan de prioriteiten handmatig door op de taken te klikken en de attributen te wijzigen.

4. SkedPal (het beste voor adaptieve taakplanning en slimme kalender-functie)

via SkedPal

Op zoek naar een slimme kalender-app die uw eindeloze krabbels omzet in duidelijke en beknopte taaklijsten? Skedpal optimaliseert uw planning voor meerdere weken met de Intelligent Time Blocking-functie, die rekening houdt met uw taken, prioriteiten en toewijzingen. Het is ontworpen voor gebruikers die een zeer flexibele planning willen.

U kunt de functie Triage gebruiken om prioriteiten in te stellen, deadlines vast te leggen en geschatte duur toe te wijzen. De taakbeheertool plant vervolgens realistische deadlines in de kalender.

De beste functies van SkedPal

Bekijk uw taken in een bordweergave en gebruik de functie slepen en neerzetten om ze te verplaatsen

Maak oneindig veel geneste lijsten om grote taken op te splitsen in behapbare subtaken

Voeg afbeeldingen, pictogrammen of bestanden toe aan uw taak-aantekeningen (minder dan 100 MB) om ze uitgebreider te maken

Limiet van SkedPal

Neem de tijd om taakwerkstroom aangepast te maken

Handmatig werk vereist om taken in één lijst te sorteren

De installatie van terugkerende taken onintuïtief maken

Een steile leercurve creëren met complexe algoritmen en instellingen

Prijzen van SkedPal

Kern: $14,95/maand per gebruiker

Pro: $ 21,95/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van SkedPal

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,6/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SkedPal:

Volgens een recensie op Reddit, $$$a

Wauw, ik wil je bedanken voor de aanbeveling van SkedPal. Ik heb Motion, Reclaim, Asana en enkele andere tools geprobeerd, maar SkedPal is de eerste die me volledig heeft overtuigd. Een enorme leercurve, maar ook zeer lonende resultaat, dit is een absolute tool voor power gebruikers!

Wauw, ik wil je bedanken voor de aanbeveling van SkedPal. Ik heb Motion, Reclaim, Asana en enkele andere tools geprobeerd, maar SkedPal is de eerste die me volledig heeft overtuigd. Een enorme leercurve, maar ook zeer lonende resultaat, dit is een absolute tool voor power gebruikers!

🧠 Leuk weetje: Tijdens een werkdag van 8 uur besteedt een gemiddelde werknemer 4 uur en 12 minuten aan actief werk. 39% van de werknemers neemt extra pauzes om tijd te doden, terwijl 47% en 45% op internet surft en sociale media checkt.

5. Amie (het beste voor esthetische taken en kalenderbeheer)

via Amie

Amie biedt een interface die uw taken, kalenders en e-mails (alleen-lezen) combineert in één minimalistische weergave. U kunt uw nog te doen in gewoon Engels invoeren, bijvoorbeeld 'was ophalen om 16:00 uur woensdag', en zien hoe Amie deze met behulp van natuurlijke taalverwerking (NLP) omzet in een taak in uw kalender.

AI Chatten is een relatief nieuwe functie. Het is een geüpgraded NLP-systeem dat is ontwikkeld om uw intenties beter te begrijpen.

Als u bijvoorbeeld in Amie's AI Chatten 'Bouw een schoenenrek op zondag' typt, blokkeert uw kalender automatisch meerdere uren, omdat het systeem weet dat deze taak enkele uren in beslag zal nemen.

De beste functies van Amie

Start Pomodoro-timers in de menubalk en ontvang een geluidssignaal wanneer de tijd om is

Zet uw e-mails om in verschillende taken of to-do's

Maak een deelbare link naar uw beschikbare tijdvakken

Amie limiet

Gebrek aan tools voor teambeheer en ingebouwde functies voor het maken van aantekeningen

Beperk de aangepaste kalender door niet toe te staan dat de week op zaterdag begint

Voorkom dat gebruikers binnen de applicatie op e-mail reageren

Prijzen van Amie

Pro: $25/maand per gebruiker

*business: $ 50/maand per gebruiker

enterprise: *Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Amie

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

wat echte gebruikers zeggen over Amie*

Dit is wat een gebruiker op Reddit te zeggen had:

Ik vind Aime erg goed. Het ziet er mooi uit en voldoet aan mijn behoeften. Notion, agenda en Nog te doen. De interactieve interface op iOS is ook erg vernieuwend, maar het is erg jammer dat er geen Android-versie is en dat ze geen website hebben die is aangepast voor mobiele browsers. Je kunt alleen de computermodus gebruiken om gegevens in te voeren, wat neerkomt op het volledig uitsluiten van Android-gebruikers.

Ik vind Aime erg goed. Het ziet er mooi uit en voldoet aan mijn behoeften. Notion, kalender en nog te doen. De interactieve interface op iOS is ook erg vernieuwend, maar het is erg jammer dat er geen Android-versie is en dat ze geen website hebben die is aangepast voor mobiele browsers. Je kunt alleen de computermodus gebruiken om in te loggen, wat neerkomt op het volledig uitsluiten van Android-gebruikers.

🧠 Leuk weetje: 7,5 tot 8 uur slaap per nacht kan je 20 keer productiever maken.

6. BeforeSunset AI (het beste voor dagelijkse abonnementen en tijdsregistratie)

via BeforeSunset AI

In plaats van tegen een vriend te klagen over hoeveel werk u heeft, schrijft u naar BeforeSunset AI. Leg alles wat met de volgende taken te maken heeft neer en kijk hoe de AI-assistent van de tool de informatie analyseert, omzet in uitvoerbare taken en optimale tijdstippen voor voltooiing voorstelt. Het is uw dagelijkse planningassistent.

Voordat u leert hoe u een weekschema kunt maken, stelt de tool dit voor u in door de informatie te verdelen.

Het bevat naast tijdsregistratie en productiviteitsanalyses ook een unieke functie voor het bijhouden van je stemming. Je kunt bijvoorbeeld 'voel me geweldig' invoeren zodra je onvoltooide taken van vandaag automatisch naar het abonnement voor morgen worden verplaatst.

Beste functies van BeforeSunset AI

Stel een timer in of gebruik de Focusmodus om afleidingen tijdens het werk te elimineren

Plan gezonde pauzes met de optie Start pauze

Sla uw belangrijke taken op met de functie 'een bladwijzer maken'

Bestudeer uw productiviteit met analyses van abonnementstijd versus werkelijke tijd voor het voltooien van werk

Beperkingen van BeforeSunset AI-limiet

Geen ingebouwde tutorial om gebruikers te helpen de tool te begrijpen

Limiet aanpassingsmogelijkheden in de focusmodus

Voornamelijk ontworpen voor dagelijkse abonnementen, niet voor langetermijnprojectplanning

Prijzen van BeforeSunset AI

Pro: $18/maand per gebruiker

Team Pro: $20/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van BeforeSunset AI

G2: 4,8/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over BeforeSunset AI:

A G2-recensie luidt:

Ik hou van de eenvoud van het concept. Niet overladen met te veel toeters en bellen, maar to the point en flexibel genoeg om je eigen manier te vinden om de productiviteit te maximaliseren.

Ik hou van de eenvoud van het concept. Niet overladen met te veel toeters en bellen, maar to the point en flexibel genoeg om je eigen manier te vinden om de productiviteit te maximaliseren.

7. Timely (het beste voor het maken van automatische urenregistratie)

via Timely

Wilt u een paar extra projecten aannemen om uw volgende reis te financieren, maar kunt u geen vrije plek vinden? Gebruik Timely! De functie Capaciteit Planning helpt u de toewijzing van middelen over projecten en taken te begrijpen en te optimaliseren met een duidelijke weergave van uw volgende vrije uren.

De Memory Tracker onthoudt waar u gedurende de dag aan werkt, zodat u de taken eenvoudig naar uw urenregistratie kunt slepen en neerzetten. Begin met het factureren van uw uren met nauwkeurige gegevens!

De beste functies van Timely

Integreer de tool met uw kalenders, projectmanagementtools en e-mail om gegevens te synchroniseren en urenregistratie te volltooien

Bewerk of verwijder urenregistratie-invoeren en laat aantekeningen achter voor meer duidelijkheid

Kies aangepaste kleuren voor elk taak blok

Tijdige limieten

Er kunnen kleine storingen optreden bij het opslaan van wijzigingen

Er ontbreekt een drag-and-drop-optie om toekomstige taken naar de huidige week te verplaatsen

Houdt geen account voor verschillende tijdzones bij de planning

Tijdige prijsstelling

Build: $ 26/maand per gebruiker

Elevate: $37/maand per gebruiker

Innovate: $ 43/maand per gebruiker

Tijdige beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Timely:

Volgens een beoordeling van G2

Timely heeft me geholpen om factureerbare tijd terug te winnen die ik anders bij handmatige registratie zou hebben gemist. Het heeft me ook geholpen om snel en dagelijks tijd te registreren, in plaats van dagen later uit te zoeken wat er is gebeurd. Ik heb het ook geïntegreerd via Zapier om de tijd toe te voegen aan ons facturatiesysteem, waardoor alles naadloos verloopt.

Timely heeft me geholpen om factureerbare tijd terug te winnen die ik anders bij handmatige registratie zou hebben gemist. Het heeft me ook geholpen om snel en dagelijks tijd te registreren, in plaats van dagen later uit te zoeken wat er is gebeurd. Ik heb het ook geïntegreerd via Zapier om de tijd toe te voegen aan ons facturatiesysteem, waardoor alles naadloos verloopt.

8. Arcush (het beste voor het automatisch opruimen van nog te doen lijstjes)

via Arcush

Arcus h is een dagelijkse planning-app voor iOS die is ontworpen om uw dag te vereenvoudigen. De app heeft een overzichtelijke, visuele tijdlijn-interface met functie om taken te organiseren en gefocust te blijven zonder overweldigd te raken.

De opvallende functie Inbox Zero verwijdert automatisch niet-geplande taken uit de weergave, zodat u alleen ziet wat nu belangrijk is. U kunt ook specifieke tijdvakken reserveren voor geconcentreerd werk en uw planning visueel personaliseren met kleur.

De beste functies van Arcush

Implementeer verschillende kleur-codes om uw taken te structureren

Maak terugkerende taken met verschillende frequenties

Pas uw tijdlijnweergave aan per uur, dag of week, zodat deze aansluit bij uw planningsstijl

Limiet van Arcush

Alleen beschikbaar op iPhones met iOS 16 of hoger

Ondersteunt het aanmaken van kalender-gebeurtenissen niet

Ontbrekende sleutelfuncties zoals subtaken en zoekfunctionaliteit

Prijzen van Arcush

*free Forever

Pro Maandelijks: $3,99/maand

Pro Jaarlijks: $9,99/jaar

Pro Lifetime: $29,99 eenmalig

Arcush-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

wat echte gebruikers zeggen over Arcush*

Hoewel er nog geen G2-recensies zijn, vindt u hier een recensie uit de Apple Store:

Ik heb alle apps voor tijdblokkering geprobeerd die geen belachelijke inbreuk op de privacy maakten, en Arcush had de beste interface van allemaal. Het invoeren van de starttijd en de duur van de tijdblokken is Instance het meest efficiënt dat ik heb gevonden. Het ziet er mooi uit en de prijs is ook redelijk. Ga zo door met je goed werk!

Ik heb alle apps voor tijdblokkering geprobeerd die geen belachelijke inbreuk op de privacy maakten, en Arcush had de beste interface van allemaal. Het invoeren van de starttijd en de duur van de tijdblokken is Instance het meest efficiënt dat ik heb gevonden. Het ziet er mooi uit en de prijs is ook redelijk. Ga zo door met je goed werk!

9. Algemene Taak (het beste voor gebruikers van Google Agenda)

via Algemene Taak

Op zoek naar een eenvoudige, gratis taakbeheerder die gemakkelijk deadlines en prioriteiten afhandelt? Gebruik General Task. Krijg toegang tot functies zoals Focus Mode om tijdverspilling te voorkomen en alle informatie over uw verschillende kalender-gebeurtenissen bij te houden.

U kunt ook de tool Snelcommando gebruiken om sneller door de interface te navigeren. Met wat oefening leert u de interface zonder instructies te gebruiken.

Beste functies voor algemene taken

Synchroniseer met GitHub om uw PR's bij te houden

Maak taken rechtstreeks vanuit Slack

Sleep-taak naar uw kalender om ze in te plannen en tijd in blokken te reserveren

Algemene taak-limiet

Kan niet worden geïntegreerd met Apple of Outlook kalender

Ontbrekende essentiële functies zoals subtaken, terugkerende taken en tags

Prijzen voor algemene taken

Free

Algemene Taak-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

*wat echte gebruikers zeggen over General Taak

Dit is wat een recensie op Product Hunt zegt over General Taak:

Ik heb deze app maar ongeveer een week gebruikt, maar het was geweldig zolang het duurde. De enige reden waarom ik ermee ben gestopt, is omdat mijn team Linear niet meer gebruikte en is overgestapt naar Asana, dat geen integratie bood.

Ik heb deze app maar ongeveer een week gebruikt, maar het was geweldig zolang het duurde. De enige reden waarom ik ermee ben gestopt, is omdat mijn team Linear niet meer gebruikte en is overgestapt naar Asana, dat geen integratie bood.

10. Planimo (het beste voor iPhone-gebruikers)

via Planimo

Planimo is ideaal voor iPhone-gebruikers die hun persoonlijke routines willen koppelen aan professionele planning. Met deze tool kunt u uw doelen, voorkeuren en dagelijkse routine beschrijven om een abonnement op maat te maken.

De automatische taakopdeling creëert beheersbare stappen op basis van door u gedefinieerde tijdsblokken, zodat u op elk moment van de dag precies weet wat u nog te doen heeft.

De beste functies van Planimo

Verdeel grote mijlpalen in stappen van 45 minuten

Creëer Unlimited werkruimten en wijs taken automatisch toe aan elk van deze werkruimten

Krijg gepersonaliseerde inzichten over uw tijdbeheer om uw productiviteit te verbeteren

Limiet van Planimo

Alleen beschikbaar op iOS-apparaten

Ontbreekt het aan essentiële projectmanagementfuncties

De Free versie bevat advertenties, die de gebruikerservaring kunnen verstoren

Alleen voor persoonlijk gebruik (geen teamfuncties)

Prijzen van Planimo

premium (1 account): *$9,99/maand Introductie: eerste 3 maanden voor $9,99, daarna $9,99/maand

Intro: eerste 3 maanden voor $ 9,99, daarna $ 9,99/maand

Premium (maximaal 6 accounts): $15,99/maand Introductie: eerste 3 maanden voor $15,99, daarna $15,99/maand

Intro: eerste 3 maanden voor $ 15,99, daarna $ 15,99/maand

onderneming: *Aangepaste prijzen

Intro: eerste 3 maanden voor $ 9,99, daarna $ 9,99/maand

Intro: eerste 3 maanden voor $ 15,99, daarna $ 15,99/maand

Planimo-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

👀 Wist u dat? 20% van de projectmanagers zou graag afzien van 'documentatie', zoals het schrijven van wekelijkse rapporten, voortgangsrapporten, PowerPoint-presentaties of aangepaste documenten.

Gebruik ClickUp om uw taken en projects te abonneren

Effectief taakbeheer gaat niet alleen om het opstellen van een lijst met wat nog te doen is, maar ook om het intelligent stellen van prioriteiten, het realistisch plannen en het flexibel aanpassen wanneer abonnementen veranderen.

Dat is de belofte van een AI-planningsassistent. Het gebruik van drie afzonderlijke AI-tools om één werkstroom te beheren, kan meer chaos dan duidelijkheid opleveren. ClickUp kan uw abonnementsproces vereenvoudigen door meerdere kalenderaccounts in één ruimte te combineren en AI-mogelijkheden te bieden om taken en projectmanagement te beheren.

Of u nu een teamabonnement of een persoonlijke planningstool nodig hebt, ClickUp kan de oplossing zijn!

👉 Meld u gratis aan voor ClickUp en probeer het vandaag nog.