Top 8 alternatieven voor Wanderlog voor reisplanning en reisbeheer

Het plannen van een reis moet spannend zijn, niet vermoeiend.

Maar als je ooit hebt geworsteld met een onhandige reisplanner, reserveringen uit het oog bent verloren of uren hebt besteed aan het organiseren van je reisroute, dan ken je die frustratie maar al te goed.

Hoewel Wanderlog een populaire app voor reisplanning is, is deze misschien niet voor iedereen geschikt. Sommige gebruikers vinden misschien dat essentiële functies ontbreken, dat de app overweldigend is of dat deze niet aansluit bij hun manier van plannen.

Als u op zoek bent naar iets anders, hebben wij wat u zoekt. Van tools voor gezamenlijke planning tot flexibele sjablonen voor reisplannen, zoals die van ClickUp: hier zijn de acht beste alternatieven voor Wanderlog die het plannen van reizen soepeler, overzichtelijker en een stuk minder stressvol maken.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Wanderlog?

Wanderlog is een solide reisplanner met reisplanner, bijhouden van uitgaven en teamsamenwerking. Je kunt gidsen doorbladeren, stops toevoegen en gedeelde reisplannen maken.

Maar het is niet perfect. De tijdsinschattingen voor reistijden kloppen vaak niet, waardoor het lastig is om een realistische planning te maken. De interface kan complex aanvoelen, vooral bij het in kaart brengen van meerdaagse reizen. Bovendien is er geen ingebouwde manier om paklijsten of taken voor de reis te beheren.

Waar moet je dan wel op letten?

Tijdsinschattingen voor reizen: Zorg ervoor dat uw dagelijkse planning realistisch blijft door rekening te houden met vertragingen, tussenstops en reistijden in de praktijk

Intuïtieve interface: Plan eenvoudig routes en breng wijzigingen aan zonder te worstelen met een ingewikkelde layout

Uitgaven bijhouden: Houd de uitgaven van je groep bij met functies zoals automatisch splitsen van rekeningen, valuta omrekenen en gedeelde budgetten

Flexibele prijsopties: Of je nu alleen reist of een groepsreis organiseert, vind een abonnement dat bij je past zonder onnodige kosten

Lijsten en taken: Blijf georganiseerd door alles op één plek te beheren, van paklijsten en visumaanvragen tot hotelcheck-ins en reserveringen voor activiteiten

Als deze functies belangrijk voor je zijn, is het tijd om een betere tool voor reisplanning te vinden!

8 Wanderlog-alternatieven in één oogopslag

Of je nu op zoek bent naar betere controle over je reisroute, gepersonaliseerde aanbevelingen, sterkere samenwerkingsfuncties of meer flexibiliteit in je planning, deze alternatieven voor Wanderlog bieden solide opties.

Hier is een kort overzicht voordat we in detail treden:

Tool voor reisplanning Opvallende functie Het beste voor Prijzen* ClickUp – Uitgebreid taakbeheer en aanpasbare sjablonen voor reisplanning De gedetailleerde reisplanner Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen RoadTrippers – Gepersonaliseerde suggesties voor mooie stops langs routes De avontuurlijke roadtripper Betaalde abonnementen beginnen bij $ 35,99/jaar TripIt – Houdt vluchten en boekingen bij met realtime updates De frequente reiziger Gratis abonnement beschikbaar/ Betaald abonnement voor $ 49/jaar Sygic Travel – Offline kaarten en samengestelde reiscontent De visuele planner Gratis abonnement beschikbaar/ Betaalde abonnementen vanaf $ 2,75/maand TripHobo – Samen met meerdere gebruikers reisplannen maken en slimme route-optimalisatie De groepsreiziger Gratis abonnement beschikbaar/ Aangepaste prijzen Google Maps – Real-time verkeersinformatie en aangepaste kaartnavigatie De minimalistische planner Free TripAdvisor – AI-aangedreven reisplanner op basis van miljoenen beoordelingen De op beoordelingen gebaseerde planner Free Polarsteps – GPS-gebaseerd reisdagboek en automatisch bijhouden van routes De verhalenverteller en reisdocumentairemaker Gratis abonnement beschikbaar/ Betaalde abonnementen vanaf $ 39,55/maand

De 8 beste alternatieven voor Wanderlog

Niet alle reizigers plannen op dezelfde manier. Sommigen houden van kleurgecodeerde schema's, terwijl anderen alleen een vastmaken op een kaart nodig hebben.

In plaats van een saaie lijst, matchen we elke reisplanner met een specifieke reisstijl.

Of je nu een planner bent die van spreadsheets houdt, een avontuurlijke roadtripper of een spontane ontdekkingsreiziger, er is een app die past bij jouw manier van reizen. Hier is onze lijst 👇

1. ClickUp (het beste voor de detailgerichte reisplanner)

Breng je perfecte reis in kaart, sleep abonnementen en werk in realtime samen met ClickUp Whiteboards

Als het plannen van een reis net zo spannend is als de reis zelf, dan is ClickUp je droompartner voor reisplanning. Het is gemaakt voor mensen die graag elk detail in kaart brengen, van vluchttijden tot restaurantreserveringen, bezienswaardigheden en zelfs checklists voor het inpakken van je koffer.

Met ClickUp-taken kunt u uw reisroute dag voor dag en uur voor uur opsplitsen en deadlines toewijzen aan elke taak. Maak takenlijsten voor vluchtboekingen, hotelreserveringen, activiteiten en het inpakken van uw bagage, en stel deadlines in zodat u nooit een deadline mist.

Je kunt zelfs prioriteiten instellen, zodat je weet wat niet onderhandelbaar is (zoals het van tevoren kopen van een kaartje voor de Eiffeltoren) en wat flexibel is. Zo stel je je eerste taak in 👇

Heb je een plek nodig om routes of bezienswaardigheden te bedenken? Met ClickUp Whiteboards kun je ideeën visueel in kaart brengen, locaties verslepen en in realtime samenwerken met vrienden of familie.

En als je een volledig overzicht van je reisplannen wilt, kun je met de kalenderweergave van ClickUp je hele reis in één oogopslag zien.

Zet uw reisplannen om in een visuele routekaart met de kalenderweergave van ClickUp

ClickUp Docs biedt u bovendien ruimte om aantekeningen, reistips of back-up plannen te noteren. U krijgt een ingebouwde hub voor al uw belangrijke reisinformatie (vluchtbevestigingen, visumvereisten, paklijsten en meer).

Als ik jou was, zou ik het koppelen aan ClickUp-taken, zodat alles verbonden blijft. Want wat heb je aan een perfect geplande reis als je vergeet om de planning daadwerkelijk uit te voeren? 😉

Om het nog gemakkelijker te maken, biedt ClickUp een verscheidenheid aan sjablonen voor reisplannen om de reisplanning te stroomlijnen. Een van de favorieten van reizigers is de sjabloon voor reisplanners van ClickUp. Een kant-en-klare installatie waarmee u bestemmingen, hotelboekingen, vluchtgegevens en activiteiten allemaal op één plek kunt bijhouden.

Gratis sjabloon downloaden Gebruik het sjabloon Travel Planner van ClickUp om een zorgeloze reis te plannen

Dit sjabloon biedt aangepaste statussen om de voortgang van reizen bij te houden, aangepaste velden om essentiële details zoals contactpersonen voor noodgevallen en fasen van de reis op te slaan, en meer dan 15 aangepaste weergaven, zoals lijst, Gantt, werklast en kalender om abonnementen visueel te beheren.

Met functies voor projectmanagement zoals tijdregistratie, waarschuwingen voor afhankelijkheid en ingebouwde e-mailintegratie is het organiseren van uw reizen nog nooit zo eenvoudig geweest.

ClickUp biedt ook een sjabloon voor vakantieplanning voor persoonlijke reizen met paklijsten en flexibele dagplanningen, en een sjabloon voor zakenreizen om vergaderingen, vluchten en schema's overzichtelijker te beheren.

Beste functies van ClickUp

Stel herinneringen in voor elk reisdetail: Mis nooit meer een vluchtincheck, hotelreservering of last-minute inpaktaak met Mis nooit meer een vluchtincheck, hotelreservering of last-minute inpaktaak met ClickUp Reminders

Deel abonnementen zonder de controle te verliezen: gebruik gebruik gasttoestemming om vrienden en familie je reisplan te laten bekijken of wijzigingen voor te stellen, terwijl je zelf de controle over de versie behoudt

Slimmer plannen met AI-aangedreven suggesties: Gebruik Gebruik ClickUp Brain om reisplannen te genereren, bestemmingen voor te stellen en paklijsten te maken. Typ gewoon een prompt en laat AI de details regelen!

Vraag ClickUp Brain om ideeën te genereren, een reisroute te schrijven, de beste plekken te vinden en meer

Beperkingen van ClickUp

De mobiele app mist enkele functies die wel beschikbaar zijn in de desktop-versie

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van klanten over ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een Capterra-recensie:

Over het algemeen is mijn ervaring met ClickUp erg goed. Het werken met teams gaat een stuk gemakkelijker met behulp van ClickUp. Ik kan taken aanmaken, deadlines instellen en deze bijhouden. Het beste is dat het ons helpt om beter te communiceren met teamleden.

Over het algemeen is mijn ervaring met ClickUp erg goed. Het werken met teams wordt een stuk eenvoudiger met behulp van ClickUp. Ik kan taken aanmaken, deadlines instellen en bijhouden. Het beste is dat het ons helpt om beter te communiceren met teamleden.

2. Roadtrippers (het beste voor avontuurlijke roadtrippers)

via Roadtrippers

Als je droomvakantie bestaat uit mooie autoritten, bijzondere bezienswaardigheden langs de weg en spontane stops, dan is Roadtrippers echt iets voor jou. Deze app helpt je verborgen pareltjes te vinden, van ongebruikelijke bezienswaardigheden langs de weg tot nationale parken, mooie uitzichtpunten, restaurants en accommodaties.

Of je nu een spontane reiziger bent of een digitale nomade, deze tool helpt je bij het maken van een reisplan waarin je routes kunt vergelijken, pins kunt vastmaken voor bezienswaardigheden, brandstofkosten kunt schatten en filters kunt toepassen om de beste plekken onderweg te vinden.

De beste functies van Roadtrippers

Brandstofcalculator : schat uw brandstofkosten op basis van uw voertuigtype en de huidige brandstofprijzen bij tankstations langs uw specifieke route

Interactieve reisgidsen : blader door thematische reisgidsen met in kaart gebrachte routes, suggesties voor tussenstops en beoordelingen van echte reizigers voor het systematisch aanmaken van reisplannen

Aantekeningen voor samenwerking tijdens reizen: deel bewerkbare reisplannen met reisgenoten die een Roadtrippers-account hebben en gebruik de ingebouwde notitiesectie om iedereen op de hoogte te houden

Beperkingen van Roadtrippers

Gebruikers moeten naar elk waypoint afzonderlijk navigeren in plaats van de volledige reisroute in één keer te navigeren

Prijzen van Roadtrippers

Basis : $35,99/jaar

Pro : $49,99/jaar

Premium: $59,99/jaar

Beoordelingen en recensies van Roadtrippers

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

3. TripIt (het beste voor frequente vliegers)

via TripIt

Van luchthaven naar luchthaven? TripIt vereenvoudigt de chaos door al uw vlucht-, hotel- en huurauto-reserveringen op één plek te bewaren.

Koppel eenvoudig je e-mailaccount of stuur bevestigingsmails door naar plans@tripit.com, en TripIt verzamelt al je boekingsgegevens in één tijdlijn. Je kunt zelfs je eigen aantekeningen toevoegen en reisdocumenten zoals pdf's of foto's uploaden.

De tool geeft ook suggesties voor cafés, restaurants en bars in de buurt op basis van waar je verblijft. Zodra je reisroute is voltooid, kun je deze synchroniseren met je Google Agenda voor eenvoudiger plannen en offline toegang.

De beste functies van TripIt

Realtime vluchtmeldingen : ontvang meldingen bij vluchtvertragingen, annuleringen of gatewijzigingen, zodat je altijd op de hoogte bent van verstoringen tijdens je reis

Veiligheidsscore van de buurt : Evalueer de veiligheid van buurten aan de hand van scores in verschillende categorieën, zoals lichamelijk letsel, veiligheid van vrouwen, gezondheid en medische zorg, politieke vrijheden, diefstal en veiligheid van LGBTQ's

CO2-voetafdruk: controleer de milieu-impact van uw reisplannen om duurzame reiskeuzes te maken

Beperkingen van TripIt

De documentformaten zijn erg beperkt, wat resulteert in een onwerkbaar systeem

Prijzen van TripIt

TripIt : Gratis

TripIt Pro: $49/jaar

Beoordelingen en recensies van TripIt

G2 : 4,7/5 (42 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over TripIt?

Hier is een G2-recensie:

“De manier waarop je reisplannen doorstuurt, e-mails over de reis ontvangt en TripIt alles voor je organiseert. Alles wordt overzichtelijk weergegeven en kan eenvoudig worden bekeken, bewerkt of verwijderd. De mogelijkheid om de reisplannen te delen is ook erg handig. ”

“De manier waarop je reisplannen en e-mails over de reis doorstuurt, en TripIt alles voor je organiseert. Alles wordt overzichtelijk weergegeven en kan eenvoudig worden bekeken, bewerkt of verwijderd. De mogelijkheid om de reisplannen te delen is ook erg handig. ”

4. Sygic Travel (voor de visuele planner)

via Tripomatic

Sygic Travel (nu Tripomatic) is een webgebaseerde reisplanner waarmee u reisplannen rechtstreeks op interactieve kaarten kunt maken. Het helpt u bij het samenstellen van reisplannen met veel bezienswaardigheden door attracties, monumenten, restaurants en andere interesses toe te voegen aan een dag-tot-dag reisplan.

Elke stop wordt visueel weergegeven, waardoor het gemakkelijker wordt om routes te plannen die geografisch gezien logisch zijn.

Zodra je reis is gepland, kun je aangepaste kaarten en reisplannen downloaden voor offline toegang. Deze functie maakt het ideaal voor internationale werkvakanties of gebieden met een beperkte internetverbinding.

De beste functies van Sygic Travel

Tripomatic reisgids app : markeert topbestemmingen zoals musea, restaurants, winkels en verborgen pareltjes, verzameld door reisredacteuren en medereizigers

360° video's : 360-graden video's van populaire attracties om je te helpen je opties te verkennen en te beslissen waar je heen wilt gaan

Geïntegreerde reisservices: Weergave van accommodaties, autoverhuur en lokale rondleidingen binnen uw reisplan met directe links naar Booking.com en GetYourGuide

Beperkingen van Sygic Travel

Biedt geen gedetailleerde instellingen, zoals de mogelijkheid om tijdmarkeringen op je lijst met nog te doen taken te plaatsen

Prijzen van Sygic Travel

Free

Betaald abonnement: $ 2,75/maand

Beoordelingen en recensies van Sygic Travel

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

5. TripHobo (het beste voor groepsreizigers)

via Triphobo

Een reis plannen met vrienden of familie? TripHobo maakt groepsreizen naadloos door iedereen bij te laten dragen aan een gedeelde reisroute. Je begint met het selecteren van een bestemming, waarna meerdere gebruikers samen attracties, vervoer, accommodaties en zelfs maaltijdpauzes kunnen toevoegen, allemaal in kaart gebracht per dag en tijdstip.

De ingebouwde hotelboekingsintegraties vereenvoudigen het reserveringsbeheer nog verder. Of je nu een weekendje weg coördineert of een avontuur in meerdere steden, met deze app blijft iedereen op dezelfde pagina.

De beste functies van TripHobo

Gezamenlijke reisplanning: Bijdragen aan en bewerken van een gedeelde reisroute in realtime

Slimme routeoptimalisatie : pas je reisplan automatisch aan om de reistijd tussen haltes te minimaliseren en je sightseeing zo efficiënt mogelijk te maken

Intuïtieve budgetteringsfuncties: stel dagelijkse of reisbudgetten in en houd de geschatte kosten bij voor vervoer, activiteiten en accommodaties

Beperkingen van TripHobo

Sommige gebruikers vonden de interface complex en vonden dat er te veel pop-ups op het scherm verschenen

Prijzen van TripHobo

Free

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van TripHobo

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over TripHobo?

Hier is een TrustPilot-recensie:

“Ik vind dit een erg handig platform waar ik mijn gedachten kan kwijt en het categoriseert ze op basis van datum, plaats, budget, activiteiten enz. ”

“Ik vind dit een erg handig platform waar ik mijn ideeën kan kwijt en het categoriseert ze op basis van datum, plaats, budget, activiteiten enz. ”

6. Google Maps (het beste voor minimalistische planners)

via Google Maps

Als je een eenvoudige tool wilt waarmee je locaties kunt vastmaken, is Google Maps alles wat je nodig hebt. Het wordt wereldwijd veel gebruikt voor zowel dagelijkse navigatie als het plannen van reizen.

Gebruikers kunnen locaties opslaan in aangepaste lijsten (bijvoorbeeld 'Bezienswaardigheden in Parijs'), routes met meerdere stops maken, realtime verkeersinformatie bekijken, opties voor openbaar vervoer bekijken, gebieden verkennen met Street View en kaarten downloaden voor offline gebruik. De app blinkt uit in het vinden van 'waar' en 'hoe kom ik daar'.

Je kunt plaatsen opslaan in aangepaste lijsten, sleutel locaties labelen, kaarten delen met anderen en zelfs offline kaarten downloaden om op koers te blijven in gebieden met beperkte internettoegang.

De beste functies van Google Maps

Indoor maps : Navigeer binnen grote openbare ruimtes zoals luchthavens, musea en winkelcentra met gedetailleerde indoor maps

Local Guides-programma : word lid van een community van gebruikers die beoordelingen, foto's en informatie bijdragen om kaartgegevens te verbeteren en punten en badges te verdienen voor hun bijdragen

Kaartweergave met meerdere lagen: schakel tussen maximaal 10 verschillende lagen, waaronder verkeer, satellietweergave, terrein, fietspaden, openbaar vervoer en luchtkwaliteit, om je reisroutes met meer context en flexibiliteit te plannen

Beperkingen van Google Maps

Google Maps werkt uitstekend in steden en ontwikkelde landen, maar er zijn enkele problemen in ontwikkelingslanden

Prijzen van Google Maps

Free

Beoordelingen en recensies van Google Maps

G2 : 4,7/5 (42 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Maps?

Hier is een G2-recensie:

“Wat ik het beste vind aan Google Cloud is de schaalbaarheid, betrouwbaarheid, geavanceerde functies en integratie met andere Google-services. Het biedt krachtige tools voor data-analyse, machine learning en computerdiensten. ”

“Wat ik het leukste vind aan Google Cloud is de schaalbaarheid, betrouwbaarheid, geavanceerde functies en integratie met andere Google-services. Het biedt krachtige tools voor data-analyse, machine learning en computerdiensten. ”

🤔 Wist je dat? Google Maps biedt gebruikers een nieuwe AI-functie die het Gemini-model gebruikt om je reisgerelateerde schermafbeeldingen, zoals hotelboekingen of opgeslagen plaatsen, te analyseren en nuttige details te extraheren om je reis sneller te organiseren.

7. TripAdvisor (het beste voor de reiziger die veel waarde hecht aan beoordelingen)

via Tripadvisor

Wilt u zeker weten dat elke maaltijd, elk hotel en elke rondleiding de moeite waard is? TripAdvisor is een goede plek om beoordelingen en beoordelingen te bekijken voordat u reisbeslissingen neemt.

Een opvallende functie is 'Trips', waarmee gebruikers hun reisplannen kunnen opslaan, ordenen en delen.

Of je nu alleen of met een groep plant, je kunt in realtime samenwerken en vrienden of familie laten bijdragen aan de reisroute.

Voor wie de voorkeur geeft aan vooraf geplande opties, biedt Tripadvisor reisgidsen en steekproefsgewijze reisplannen die zijn samengesteld door de community en het redactieteam.

De beste functies van TripAdvisor

AI-reisplanner : maak een gepersonaliseerd dagelijks reisplan met behulp van generatieve AI die is getraind op basis van miljoenen beoordelingen, beoordelingen en boekingsgegevens van gebruikers

Kaartweergave van opgeslagen plaatsen : bekijk direct al je opgeslagen hotels, restaurants en bezienswaardigheden op een kaart om routes te plannen en teruglopen te voorkomen

Directe boekingsintegratie: boek hotels, rondleidingen en ervaringen rechtstreeks via het platform via de reispartners zonder de app te verlaten

Beperkingen van TripAdvisor

Gebruikers melden vaak fouten zoals onjuiste data, dubbele reserveringen en andere boekingsfouten

Prijzen van TripAdvisor

Free

Beoordelingen en recensies van TripAdvisor

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Polarsteps (het beste voor verhalenvertellers en reisverslaggevers)

via Polarsteps

Polarsteps helpt je om van je reizen een prachtig digitaal plakboek te maken. Het gebruikt GPS om je reis automatisch bij te houden en creëert een prachtig visueel verhaal (zelfs zonder netwerk).

Je kunt bij elke stop foto's, aantekeningen en andere details toevoegen om je ervaringen vast te leggen. Na het voltooien van een reis kun je je digitale reisverslagen omzetten in fysieke reisboeken.

Deze aanpasbare boeken bevatten kaarten, foto's en aantekeningen van de reis en dienen als tastbare herinneringen.

Functies van Polarsteps

Foto's en aantekeningen taggen : voeg afbeeldingen toe en schrijf beschrijvingen voor elke stop om een gedetailleerd digitaal reisdagboek samen te stellen

Interactieve reistijdlijn : bekijk je reisgeschiedenis met in kaart gebrachte routes, data en locatiegebaseerde updates in een scrollbaar format

Automatische route registratie: Gebruikt GPS om je reisroute in realtime te registreren zonder internettoegang

Beperkingen van Polarsteps

De laatste bewerkingen worden niet altijd opgeslagen, dus je moet voortdurend controleren om op de hoogte te blijven

Prijzen van Polarsteps

Free

Premium : $39,55/maand

Lay-flat premium: $ 52,73/maand

Beoordelingen en recensies van Polarsteps

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Begin met het plannen van uw reizen met ClickUp

Elk alternatief voor Wanderlog in deze blog helpt je op zijn eigen manier om je reiservaring te stroomlijnen, of het nu gaat om het in kaart brengen van routes, het beheren van boekingen of het organiseren van stops.

Maar als u graag volledige controle over uw planning wilt, biedt ClickUp een ander soort flexibiliteit. Van het brainstormen van ideeën tot het toewijzen van taken en het bijhouden van elk detail, alles wordt onder één dak gebracht.

Je kunt reisplannen maken, herinneringen instellen, samenwerken met je reisgenoten en alles aanpassen aan je eigen stijl.

Meld je nu gratis aan en plan je volgende avontuur met ClickUp. 🗺️