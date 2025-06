meer dan 50 vragen voor een enquête over gebruikerservaring (UX) om bruikbare inzichten te verkrijgen

Vragen voor enquêtes over gebruikerservaring helpen u uw product door de ogen van uw gebruikers te zien.

In plaats van te raden wat gemakkelijk aanvoelt of wat frustratie veroorzaakt, geven de juiste UX-enquêtevragen u duidelijke antwoorden waarop u kunt reageren. Met een paar slimme aanpassingen kunt u feedback omzetten in sterkere ontwerpen, soepelere werkstromen en een betere algehele ervaring.

Deze gids bevat meer dan 50 vragen voor enquêtes over gebruikerservaringen die u kunt gebruiken om zinvolle feedback te verzamelen en met vertrouwen beslissingen te nemen voor uw volgende enquête.

We bespreken ook hoe u een enquête over gebruikerstevredenheid uitvoert, kwalitatieve gegevens verzamelt, ux-enquêtes houdt en sjablonen voor enquêtes over gebruikerservaring effectief gebruikt.

Wat zijn enquêtes over gebruikerservaring (UX)?

Enquêtes over gebruikerservaringen helpen u directe feedback te verzamelen over hoe gebruikers omgaan met uw product, website of dienst. Ze brengen gebruiksgemak, tevredenheidsniveaus, voorkeuren voor functies en mogelijke pijnpunten aan het licht die van invloed zijn op de algehele ervaring.

Een sterke UX-enquête combineert vragen over bruikbaarheid, beoordelingen van tevredenheid en open vragen om zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens te verzamelen. In plaats van te vertrouwen op aannames, biedt het duidelijke inzichten die helpen bij het prioriteren van verbeteringen en het bouwen van ervaringen die gebruikers daadwerkelijk willen.

De beste vragen voor een enquête over gebruikerservaring

De juiste vragen voor een enquête over gebruikerservaring helpen u te begrijpen hoe gebruikers daadwerkelijk met uw product omgaan. Verschillende vragen brengen verschillende lagen van de gebruikerservaring aan het licht, van eerste indrukken tot frustraties over specifieke functies.

Om het u gemakkelijker te maken, hebben we deze meer dan 50 vragen in vier categorieën ingedeeld: algemene ervaring, productspecifieke feedback, tevredenheid en loyaliteit, en open vragen.

Gebruik deze voorbeelden om een meer gerichte, effectieve enquête over de gebruikerservaring te ontwerpen.

1. Algemene vragen over UX

Algemene UX-vragen helpen u te evalueren of gebruikers gemakkelijk door uw product kunnen navigeren, de juiste informatie kunnen vinden en taken zonder verwarring kunnen voltooien. Een sterke eerste indruk en intuïtieve werkstromen zijn vaak een voorspeller van algemene tevredenheid en loyaliteit.

☂️ Belangrijkste onderzochte gebieden:

Gemakkelijke navigatie

Ervaring van nieuwe gebruikers

Vertrouwen tijdens het voltooien van taken

❗️Enquêtevragen die u kunt stellen:

Hoe gemakkelijk was het om de primaire actie te vinden die u moest voltooien? Hoe duidelijk waren de navigatiemenu's en categorieën gelabeld? Hoe zeker voelde u zich toen u het product voor het eerst ontdekte? Hoe snel kon u specifieke functies of informatie vinden? Heeft u problemen ondervonden bij het navigeren tussen verschillende secties? Hoe beoordeelt u de duidelijkheid van de paginastructuur en hiërarchie? Waren de tooltips, instructies of onboarding-handleidingen nuttig tijdens uw eerste gebruik? Hoe intuïtief vond u de layout zonder hulp van buitenaf? Hoe gemakkelijk was het om te herstellen als u een fout maakte of een verkeerde stap nam? Hoe zou u het algehele gemak van het voltooien van een taak zonder hulp omschrijven?

☕️ Waarom deze vragen belangrijk zijn: Door problemen met de basisnavigatie of werkstroom vroegtijdig te identificeren, kunt u later grote problemen met de bruikbaarheid voorkomen. Het verbeteren van de algemene UX kan ook het vertrouwen van gebruikers vergroten en wrijving tijdens belangrijke interacties verminderen.

📖 Lees ook: Een uitgebreide gids voor ontwerpteams

👀 Wist u dat? Sommige UX-onderzoekers maken gebruik van 'kidstorming', waarbij ze kleurtekeningen van kinderen interpreteren om innovatieve ontwerpideeën op te doen. 🎨 Deze creatieve aanpak maakt gebruik van de ongefilterde creativiteit van jonge geesten om nieuwe perspectieven te ontdekken.

2. Productspecifieke feedbackvragen

Als u begrijpt hoe gebruikers omgaan met individuele functies, krijgt u veel meer inzicht dan alleen algemene tevredenheidsscores. Het brengt echte punten van verwarring, onverwacht gedrag van gebruikers en kansen voor diepere betrokkenheid aan het licht.

Productspecifieke UX-enquêtevragen helpen u bijhouden of functies doen wat ze beloven en waar gebruikers aarzelen. Ze laten ook zien hoe u verbeteringen kunt prioriteren op basis van praktijkervaring, niet op basis van interne aannames.

☂️ Belangrijkste onderzochte gebieden:

Ontdek functies en eerste indrukken bij gebruik

Functie duidelijkheid, verwachtingen en leercurve

Integratie van werkstromen, onderbrekingen en gemiste kansen

❗️Enquêtevragen die u kunt stellen:

Toen u [specifieke functie] voor het eerst ontdekte, wat maakte het duidelijk of onduidelijk hoe u deze moest gebruiken? Was er iets aan [specifieke functie] moeilijker te begrijpen dan u had verwacht? Welke specifieke stappen vond u verwarrend of overweldigend tijdens uw eerste poging om [specifieke functie] te gebruiken? Hoe goed paste [specifieke functie] in uw bestaande werkstroom zonder dat er grote aanpassingen nodig waren? Waren er momenten waarop u het gebruik van [specifieke functie] vermeed omdat het te ingewikkeld of tijdrovend leek? Wat zou [specifieke functie] gemakkelijker te ontdekken of sneller te gebruiken hebben gemaakt? Heb je ooit [specifieke functie] halverwege opgegeven omdat je vastliep of twijfelde? Hoe intuïtief was het om te herstellen van een fout of vergissing tijdens het gebruik van [specifieke functie]? Waren er onverwachte beperkingen in [specifieke functie] die u belemmerden om uw doel te bereiken? Hoe zeker zou u zich voelen om [specifieke functie] aan te bevelen aan een teamgenoot of collega? Welke verbeteringen zouden [specifieke functie] waardevoller of minder frustrerend maken voor uw dagelijkse taken? Wat heeft u achteraf gezien het meest verrast, positief of negatief, aan uw ervaring met [specifieke functie]?

☕️ Waarom deze vragen belangrijk zijn: Specifieke feedback over het gebruik van functies brengt pijnpunten aan het licht die in bredere enquêtes vaak over het hoofd worden gezien. Door te ontdekken waar gebruikers aarzelen, zich onzeker voelen of sleutel-werkstromen verlaten, kunt u functies ontwerpen die natuurlijk, ondersteunend en echt nuttig aanvoelen, waardoor zowel de tevredenheid als de acceptatie op lange termijn worden verhoogd.

Voer uw gegevens in ClickUp Brain in en krijg sneller inzichten

➡️ Lees meer: Gratis sjablonen voor wireframes voor productontwerpen

3. Vragen over tevredenheid en NPS

Echte gebruikerstevredenheid hangt samen met emotie, vertrouwen en de vraag of uw product gebruikers consequent helpt om te bereiken wat zij belangrijk vinden. Deze vragen gaan dieper in op loyaliteitssignalen, twijfelpunten en het diepere verhaal achter de ervaring van een gebruiker, veel verder dan alleen een beoordeling.

☂️ Belangrijkste onderzochte gebieden:

Emotionele reacties op productinteracties

Vertrouwen in taken en betrouwbaarheid van resultaten

Loyaliteitsindicatoren en deelgedrag

❗️Enquêtevragen om te stellen:

Kunt u zich een moment herinneren waarop het gebruik van dit product uw werk gemakkelijker of minder stressvol maakte? Welk onderdeel van uw ervaring gaf u het meeste vertrouwen of juist het meeste twijfel? Hoe tevreden was u met het resultaat nadat u een taak had voltooid? Als dingen niet werken zoals verwacht, in hoeverre voelt u zich dan ondersteund bij het oplossen van het probleem? Als u dit product aan een vriend zou moeten uitleggen, hoe zou u dan de waarde ervan omschrijven? In welke situaties vertrouwt u dit product het meest en wanneer twijfelt u? Hoe vaak vindt u dat dit product doet wat het belooft? Wat zou u meer vertrouwen geven om dit product dagelijks te gebruiken? Op een schaal van 0 tot 10, hoe waarschijnlijk is het dat u dit product aan iemand zoals u zou aanbevelen? Wat is de belangrijkste ervaring die uw beoordeling hierboven heeft beïnvloed?

☕️ Waarom deze vragen belangrijk zijn: Tevredenheidsscores op oppervlakkig niveau geven geen inzicht in wat gebruikers voelen nadat ze echte taken hebben voltooid. Door te vragen naar sleutelmomenten, emotionele veranderingen en persoonlijk vertrouwen, ontdek je wat loyaliteit opbouwt of juist stilletjes ondermijnt.

📖 Lees meer: Onderzoeksmethoden voor gebruikers om de gebruikerservaring te verbeteren

👀 Wist u dat? De 'koffietest' is een guerrillamethode voor UX waarbij u een vreemde een kop koffie aanbiedt in ruil voor vijf minuten openhartige feedback over uw product. ☕ Deze spontane aanpak levert vaak ongefilterde inzichten op die bij gestructureerde tests verloren zouden gaan.

4. Open vragen

Open vragen geven gebruikers de vrijheid om hun ervaring in hun eigen woorden te beschrijven, zonder dat ze worden beperkt door vooraf gedefinieerde antwoorden. Deze antwoorden brengen vaak dingen aan het licht waar u niet aan had gedacht: verrassende frustraties, tijdelijke oplossingen, onvervulde behoeften of ideeën die u kunnen inspireren voor uw volgende grote verbetering.

In dit deel van uw enquête over gebruikerservaring komen kwalitatieve inzichten tot leven. Zo begrijpt u wat nummers niet kunnen uitleggen.

☂️ Belangrijkste onderzochte gebieden:

Frustratie triggers en onvervulde verwachtingen

Ideeën voor verbetering en ontbrekende functies

Emotionele toon, stem van de gebruiker en taalpatronen

❗️Enquêtevragen die u kunt stellen:

Wat is één ding dat u graag beter zou zien in dit product? Kunt u een recent moment beschrijven waarop u zich vastliep of gefrustreerd voelde bij het gebruik van dit product? Als u één obstakel in uw werkstroom zou kunnen verwijderen tijdens het gebruik van dit product, wat zou dat dan zijn? Wat heeft u het meest verrast, positief of negatief, tijdens het gebruik van het product? Als dingen niet gaan zoals verwacht, hoe werkt u dan meestal om dit op te lossen? Welk deel van het product voelt het meest intuïtief aan en welk deel is het minst duidelijk? Zijn er functies of tools die u liever niet gebruikt? Waarom? Wat is één verbetering waardoor dit product speciaal voor u ontworpen lijkt? Als u 30 seconden had om ons team te vertellen hoe dit product beter kan, wat zou u dan zeggen? Wilt u nog iets anders delen over uw ervaring?

☕️ Waarom deze vragen belangrijk zijn: Open feedback legt nuances vast die u niet kunt voorspellen. De bewoordingen, emotie en context in de reactie van een gebruiker kunnen de werkelijke impact van uw ontwerpkeuzes onthullen en direct aangeven wat er moet worden aangepast, vereenvoudigd of versterkt.

📖 Lees ook: Belangrijkste KPI's en statistieken voor klantervaring om bij te houden

5. Taakspecifieke vragen over bruikbaarheid

Soms zijn gebruikers over het algemeen tevreden over uw product, maar hebben ze nog steeds moeite met bepaalde taken. Taakspecifieke vragen richten zich op de daadwerkelijke acties die gebruikers proberen te voltooien, van onboarding tot het voltooien van een rapport of het bewerken van een werkstroom. Deze vragen helpen u precies vast te stellen waar inspanningen, verwarring of uitval plaatsvinden in echte scenario's.

☂️ Belangrijkste onderzochte gebieden:

Duidelijkheid en werkstroom bij het voltooien van taken

Cognitieve belasting en complexiteit van interacties

Hindernissen bij onboarding, configuratie of herhaald gebruik

❗️Enquêtevragen om te stellen:

Welke taak probeerde u de laatste keer dat u het product gebruikte te voltooien, en bent u daarin geslaagd? Waren er tijdens die taak stappen waarbij u moest stoppen en nadenken over wat u vervolgens moest doen? Op welk punt in het proces voelde u zich onzeker of moest u uw stappen opnieuw controleren? Heb je een proefversie gebruikt om een deel van de taak te voltooien? Zo ja, welke? Hoe duidelijk was het eindpunt van de taak waaraan u werkte? Welke instructies of tooltips hebben u het meest geholpen bij het voltooien van uw laatste taak? Was er iets dat u vertraagde of afleidde tijdens het voltooien van een werkstroom met meerdere stappen? Als de taak meerdere tools of weergaven omvatte, hoe gemakkelijk was het dan om tussen deze tools of weergaven te schakelen? Voelde u zich zeker genoeg om dezelfde taak bij uw volgende bezoek te herhalen? Waarom wel of waarom niet? Als iets uw werkstroom onderbrak, hoe gemakkelijk was het dan om verder te gaan waar u was gebleven?

☕️ Waarom deze vragen belangrijk zijn: Inzichten op taakniveau laten het verschil zien tussen 'gebruikers vinden het product leuk' en 'gebruikers hebben succes met het product'. Deze vragen helpen u werkstromen te ontwerpen die van begin tot eind soepel, voorspelbaar en stressvrij verlopen.

📖 Lees meer: Voorbeelden en methoden voor bruikbaarheidstesten om de prestaties van uw website te verbeteren

ClickUp voor UX-enquêtes en feedbackbeheer

Enquêtes zijn meer dan alleen een reeks vragen: ze vormen het startpunt voor slimmere beslissingen, betere producten en gelukkiger teams. Maar al te vaak zijn werkstromen voor enquêtes verspreid over verschillende tools, waardoor het moeilijk is om feedback om te zetten in concrete acties.

Maak kennis met ClickUp: uw uniforme platform voor het opstellen, uitvoeren en activeren van enquêtes, allemaal op één plek.

1. Maak moeiteloos vragen met ClickUp Brain

Genereer direct enquêtevragen met ClickUp Brain

Vergeet het staren naar een lege pagina. Met ClickUp Brain kunt u direct enquêtevragen genereren, verfijnen en aanpassen aan uw doelen. Of u nu productfeedback verzamelt of de tevredenheid van uw team meet, de AI van ClickUp helpt u bij het opstellen van duidelijke, effectieve vragen, zodat u zich kunt concentreren op wat belangrijk is: antwoorden krijgen.

Gebruik het om:

Genereer direct enquêtevragen die zijn afgestemd op uw doelen – beschrijf gewoon uw doelgroep of doelstelling

Verfijn en herformuleer vragen voor meer duidelijkheid, een betere toon en professionaliteit

Werk in realtime samen met uw team: bewerk, geef commentaar en herhaal direct in ClickUp-documenten of -taken

Sla sjablonen voor vragen op voor later gebruik, zodat u nog sneller nieuwe enquêtes kunt starten

2. Integreer inzichten rechtstreeks in uw werkstroom met ClickUp-formulieren

Maak beschrijvende formulieren met voorwaardelijke opmaak met behulp van ClickUp-formulieren en zet inzichten om in bruikbare taken

ClickUp-formulieren zijn niet zomaar een enquête-tool, maar een naadloze extensie van uw werkstroom. U kunt vragen rechtstreeks vanuit de Forms Hub in uw zijbalk maken. Het bevat:

Voeg uw logo, merkkleuren en aangepaste thema's toe voor een gepolijste, merkgerichte ervaring

Personaliseer de werkstroom van de enquête door vragen weer te geven of te verbergen op basis van eerdere antwoorden

Gebruik vervolgkeuzelijsten, beoordelingen, selectievakjes, bestandsuploads en meer om alle soorten feedback vast te leggen

Zet verzonden formulieren direct om in uitvoerbare taken, wijs eigenaren toe en stel prioriteiten in

Deel formulieren via een openbare link, sluit ze in op uw website of beperk de toegang voor interne enquêtes

Bekijk, filter en beheer alle reacties op één plek – u hoeft niet meer door spreadsheets te spitten

3. Zet inzichten om in actie, zonder iets te missen

Maak en wijs enquêtetaken toe met ClickUp-taken

Feedback is alleen waardevol als u er iets mee doet. Met ClickUp-taken worden enquêtereacties met één klik omgezet in uitvoerbare taken. Wijs eigenaren toe, stel prioriteiten in en houd de voortgang bij, allemaal zonder uw werkruimte te verlaten.

Zo zou uw werkstroom na de enquête eruit kunnen zien:

Zet enquêtereacties automatisch om in taken of subtaken, compleet met toegewezen personen, deadlines en prioriteiten

Gebruik automatisering om werkstromen te triggeren, zoals het escaleren van dringende feedback of het informeren van de juiste teamleden

Koppel gerelateerde taken, documenten en opmerkingen voor volledige context

Houd de voortgang bij en zorg voor verantwoordelijkheid, zodat elke feedback de aandacht krijgt die hij verdient

4. Krijg een totaaloverzicht met ClickUp Dashboards

Bouw eenvoudig dashboards zonder code via ClickUp om uw gegevens te visualiseren

Verzamel niet alleen gegevens, maar begrijp ze ook. ClickUp Dashboards zetten enquêteresultaten om in visuele inzichten die u daadwerkelijk kunt gebruiken. Ontdek trends, monitor tevredenheid en deel realtime rapporten met belanghebbenden. Met alles op één plek kan uw team sneller datagestuurde beslissingen nemen.

Zo werkt het:

Bouw aangepaste dashboards met widgets voor grafieken, tabellen en statistieken

Houd sleutelindicatoren bij, zoals tevredenheidsscores, responspercentages of terugkerende problemen

Filter en segmenteer gegevens om trends per team, product of klantsegment te ontdekken

Deel dashboards met belanghebbenden om iedereen op één lijn en geïnformeerd te houden

5. Leg leerpunten vast en deel ze in gezamenlijke documenten

Houd uw bevindingen – en uw team – op één pagina. Met ClickUp Docs kunt u uw enquêteproces documenteren, resultaten samenvatten en volgende stappen schetsen. Werk in realtime samen, koppel gerelateerde taken en bouw een kennisbank op die met elke enquête groeit.

Voeg opmerkingen rechtstreeks toe aan ClickUp-documenten om problemen te markeren en uw werk in context te plaatsen

Documenten helpen u:

Vat de doelstellingen, bevindingen en actieplannen van enquêtes samen

Werk in realtime samen: plaats opmerkingen, bewerk en tag teamgenoten voor feedback of goedkeuringen

Koppel enquêteformulieren, taken en dashboards rechtstreeks aan uw documenten voor een naadloze navigatie

Bouw een levende kennisbank op basis van eerdere enquêtes, lessen en best practices

📖 Voor meer informatie over ClickUp-formulieren, lees: Formulieren gebruiken in ClickUp om gegevensverzameling te stroomlijnen

Ontvang sjablonen om het zware werk te doen

Geen tijd te verliezen? Wij hebben de sjablonen! Om feedback om te zetten in gerichte productupdates, helpt de ClickUp UX Roadmap Template u bij het prioriteren van actiepunten in ontwerpsprints en functie-releases. Als uw volgende stappen het in kaart brengen van nieuwe trajecten omvatten, maakt de ClickUp User Flow Template het eenvoudig om paden te visualiseren en knelpunten te identificeren.

Voor terugkerende enquêtes of het bijhouden van feedback op lange termijn is de sjabloon voor klanttevredenheidsenquêtes van ClickUp ontworpen voor consistentie en inzicht. Het helpt u:

Verzamel gestandaardiseerde reacties via meerdere contactpunten

Ontdek tevredenheidstrends in de loop van de tijd

Leid resultaten rechtstreeks naar de werkstroom van uw team voor actie

Gratis sjabloon downloaden Meet eenvoudig de klanttevredenheid met de sjabloon voor resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken van ClickUp

Met ClickUp for Design aan uw zijde zijn enquêtes niet langer slechts een selectievakje, maar een katalysator voor continue verbetering. Van brainstormvragen tot het bijhouden van resultaten, ClickUp brengt elke stap van het enquêteproces samen, zodat uw team feedback direct kan omzetten in actie zonder ooit van tool te hoeven wisselen.

➡️ Lees meer: Gratis sjablonen voor vragenlijsten voor efficiënte gegevensverzameling

Zet feedback van gebruikers om in echte productvoordelen met ClickUp

Een doordacht enquêteproces kan foutmeldingen aan het licht brengen, hiaten in de bruikbaarheid aan het licht brengen en u helpen de pijnpunten te identificeren waarmee gebruikers dagelijks worden geconfronteerd. En wanneer die inzichten worden gekoppeld aan de juiste enquêtetool, kunt u feedback van klanten koppelen, diepere gegevensanalyses uitvoeren en meningen omzetten in waardevolle inzichten die beslissingen stimuleren.

Een allesomvattende app zoals ClickUp kan ervoor zorgen dat inzichten uit gebruikersonderzoeken, gebruikerstests en bestaande klanten een goede afspiegeling zijn van de behoeften van uw doelgroep. Wanneer uw vragen doelgericht zijn en uw follow-up gestructureerd, wordt feedback een krachtig instrument voor slimmer ontwerpen en betere resultaten.

