Beste OCR-software voor gegevensextractie en automatisering in 2025

Wist u dat Reddit OCR-software gebruikt om zijn zoekmogelijkheden te verbeteren? Deze Reddit-gebruiker heeft geëxperimenteerd en bevestigd dat de zoekfunctie van Reddit gebruikmaakt van optische tekenherkenning (OCR-technologie) om tekst uit afbeeldingen te extraheren.

OCR-technologie is cruciaal voor bedrijven, zowel voor content als voor SEO.

Ondernemingen verwerken enorme hoeveelheden gescande documenten, PDF's en afbeeldingsbestanden, die vaak gefragmenteerde informatie bevatten. Om ervoor te zorgen dat leidinggevenden snel toegang hebben tot gegevens en deze kunnen analyseren in plaats van tijd te verspillen aan het ontcijferen van content, moeten bedrijven tekst uit deze formats extraheren.

Basisoplossingen voor OCR zijn echter mogelijk niet voldoende voor de behoeften van uw onderneming. U hebt de beste OCR-software nodig om een hogere nauwkeurigheid en efficiëntie te bereiken, maar welke kunt u vertrouwen?

In deze blog wordt alles uitgelegd. Lees verder om meer te weten te komen.

Waar moet u op letten bij OCR-software?

Houd bij het kiezen van de beste OCR-software voor zakelijk of enterprise-gebruik rekening met deze sleutelfactoren:

Zoek een OCR-engine met sterke tekstherkenning in meerdere talen, vooral als u te maken hebt met gescande documenten in verschillende formaten. Ondersteuning voor handgeschreven tekst is ook een pluspunt ✅

De OCR-oplossing moet kunnen worden geïntegreerd met Microsoft Office-formaten, doorzoekbare PDF's en andere bedrijfssoftware ✅

Toonaangevende OCR-technologie maakt gebruik van machine learning-software en intelligente tekenherkenning om de nauwkeurigheid in de loop van de tijd te verbeteren ✅

OCR-software voor ondernemingen moet aangepaste werkstromen bieden, zodat bedrijven documenten kunnen vergelijken, tabellen kunnen scannen en verschillende facturen kunnen verwerken met minimale handmatige inspanningen ✅

Als u gevoelige documenten zoals ziekenhuisdossiers of verzekeringsbetalingen verwerkt, zorg er dan voor dat het OCR-werk veilig wordt verwerkt, met de mogelijkheid om het ter plaatse te implementeren ✅

De 10 beste OCR-softwareprogramma's

Na uitgebreide producttests en marktonderzoek zijn deze tools de beste OCR-software die momenteel beschikbaar is.

Laten we hun sterke en zwakke punten eens op een rijtje zetten, zodat u de juiste OCR-oplossing voor uw bedrijf kunt kiezen.

1. Adobe Acrobat Pro DC (het beste voor PDF-beheer op ondernemingsniveau)

via Adobe Acrobat Pro DC

Bedrijven die werken met gescande juridische documenten, andere bestanden en grote hoeveelheden tekstafbeeldingen hebben vaak moeite om deze doorzoekbaar te maken.

Met Adobe Acrobat Pro DC kunnen teams tekst extraheren, PDF's bewerken en naadloos integreren met bedrijfssoftware met OCR-technologie.

De ster van de show is de AI-aangedreven OCR-engine, die zorgt voor een hoge nauwkeurigheid bij tekstherkenning. Adobe Acrobat Pro DC biedt ook mogelijkheden voor het vergelijken en redigeren van documenten en voor elektronische handtekeningen om de documentverwerking te vereenvoudigen.

De beste functies van Adobe Acrobat Pro DC

Converteer gescande documenten en afbeeldingen naar bewerkbare, doorzoekbare PDF's

Exporteer PDF's naar Microsoft Office-formaten met behoud van de opmaak

Gebruik AI-aangedreven tools voor samenvatting en documentanalyse

Krijg toegang tot geavanceerde redactie en documentvergelijking voor veilige gegevensverwerking

Bied veilige e-handtekeningen en samenwerking in de cloud om goedkeuringen en werkstromen te vereenvoudigen

Beperkingen van Adobe Acrobat Pro DC

Vereist een betaald abonnement, waardoor het minder budgetvriendelijk is dan sommige gratis OCR-software

Heeft een complexe interface, wat voor nieuwe gebruikers even wennen kan zijn

Ervaart prestatieverlies bij het verwerken van zeer grote gescande afbeeldingsbestanden

Prijzen van Adobe Acrobat Pro DC

Acrobat Standard DC : $ 14,99/maand per gebruiker

Acrobat Pro DC : $ 23,99/maand per gebruiker

Enterprise : Aangepaste prijzen

AI Assistant add-on: $ 4,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Adobe Acrobat Pro DC

G2 : 4,5/5 (meer dan 3450 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (4.080+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Adobe Acrobat Pro DC?

Van een G2-gebruiker:

Een handig hulpmiddel voor het maken, wijzigen en organiseren van PDF-documenten is Adobe Acrobat. Het is de industriestandaard voor PDF-software en wordt geleverd met een overvloed aan mogelijkheden om aan verschillende eisen te voldoen.

Een handig hulpmiddel voor het maken, wijzigen en organiseren van PDF-documenten is Adobe Acrobat. Het is de industriestandaard voor PDF-software en wordt geleverd met een overvloed aan mogelijkheden om aan verschillende eisen te voldoen.

2. ABBYY FineReader PDF (het beste voor geavanceerde OCR en documentconversie)

via ABBYFinReader PDF

Scan een willekeurig forum en u ziet de vraag naar ondersteuning voor meertalige tekstherkenningstechnologie.

ABBYY FineReader PDF voldoet aan al het bovenstaande en biedt bovendien een toonaangevende AI-aangedreven OCR-engine die zorgt voor zeer nauwkeurige tekst extractie en bewerking.

Met functies voor het vergelijken van documenten, batchconversie, optische woordherkenning en geavanceerde automatisering kunnen teams grote hoeveelheden papieren documenten verwerken en omzetten in doorzoekbare, bewerkbare formaten.

De beste functies van ABBYY FineReader PDF

Converteer gescande PDF's en afbeeldingen naar bewerkbare, doorzoekbare documenten met hoge OCR-nauwkeurigheid

Ondersteunt 198 talen , waaronder complexe scripts zoals Cyrillische en Aziatische tekens

Vergelijk documenten om wijzigingen tussen verschillende versies te detecteren

Automatiseer grootschalige documentverwerking met batchconversietools

Maak invulbare PDF-formulieren en maak digitale handtekeningen mogelijk voor gestroomlijnde werkstromen

Beperkingen van ABBYY FineReader PDF

De abonnementsprijzen kunnen duur zijn voor particulieren in vergelijking met alternatieven die eenmalig worden aangeschaft

Problemen met scans van lage kwaliteit, die handmatige correcties vereisen voor complexe opmaak

De interface is niet zo intuïtief als die van sommige concurrenten, waardoor de leercurve steiler is

Prijzen van ABBYY FineReader PDF

FineReader Standard : $ 16/maand per gebruiker

FineReader Corporate : $ 24/maand per gebruiker

FineReader voor Mac: $ 69/jaar per gebruiker

Beoordelingen en recensies van ABBYY FineReader PDF

G2 : 4,5/5 (286+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (426+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ABBYY FineReader PDF?

Dit is wat een Reddit-gebruiker zei:

Mijn belangrijkste tool op Windows was ABBYY FineReader, een geweldig (maar propriëtair en alleen voor Windows) stukje software dat automatisch de layout detecteert van wat ik probeer te lezen, het opsplitst in pagina's, scheve pagina's rechtzet, de marges verwijdert en de tekst herkent.

Mijn belangrijkste tool op Windows was ABBYY FineReader, een geweldig (maar propriëtair en alleen voor Windows) stukje software dat automatisch de layout detecteert van wat ik probeer te lezen, het opsplitst in pagina's, scheve pagina's rechtzet, de marges verwijdert en de tekst herkent.

3. Tesseract OCR (het beste voor ontwikkelaars en liefhebbers van open source)

via Tesseract OCR

In tegenstelling tot traditionele OCR-software met een grafische interface, is Tesseract een commando-line tool. Dit maakt het ideaal voor ontwikkelaars, onderzoekers en automatiseringsexperts die volledige controle willen over tekst extractie uit afbeeldingen.

Het is bovendien een volledig gratis open-sourceoplossing onder de Apache 2.0-licentie. Tesseract is oorspronkelijk ontwikkeld door Hewlett-Packard en wordt nu onderhouden door Google. Het ondersteunt meer dan 100 talen en kan worden geïntegreerd met Python, C++ en andere programmeertalen.

De beste functies van Tesseract OCR

Herken tekst in meer dan 100 talen , waaronder Arabisch, Cyrillisch en Aziatische schriften

Ondersteunt verschillende outputformaten zoals TXT, PDF, OCR en TSV

Pas OCR aan door middel van training en fijnafstemming voor gespecialiseerde behoeften

Verwerk meerdere afbeeldingsformaten zoals PNG, JPEG en TIFF

Beperkingen van Tesseract OCR

Geen grafische gebruikersinterface – vereist ervaring met de opdrachtregel

De nauwkeurigheid van OCR is afhankelijk van de beeldkwaliteit en vereist voorbewerking voor het beste resultaat

Niet geschikt voor beginners of mensen die op zoek zijn naar een plug-and-play-oplossing

Beperkte ondersteuning voor handschriftherkenning, waardoor het minder effectief is voor bepaalde documenttypes

Prijzen van Tesseract OCR

Free

Beoordelingen en recensies van Tesseract OCR

G2 : 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

4. OmniPage Ultimate (het beste voor bedrijven die automatisering van grote hoeveelheden OCR nodig hebben)

via OmniPage Ultimate

Wordt u overspoeld door papierwerk? OmniPage Ultimate is gemaakt voor bedrijven die grote hoeveelheden documenten moeten omzetten in doorzoekbare, bewerkbare en deelbare bestanden.

Het bespaart u tijd door elk proces te automatiseren, of het nu gaat om het digitaliseren van contracten, facturen of juridische documenten, met OCR op ondernemingsniveau, batchverwerking en cloudintegratie.

De beste functies van OmniPage Ultimate

Verwerk grote hoeveelheden bestanden in batches met geautomatiseerde werkstromen

Lever superieure OCR-nauwkeurigheid met ondersteuning voor meer dan 120 talen

Werk met alle belangrijke documenttypes, waaronder PDF, Word, Excel en ePub

Ondersteunt scanners, mobiele vastlegging en cloudintegraties zoals Dropbox en SharePoint

Verbeter de doorzoekbaarheid van PDF's met de eDiscovery Assistant

OmniPage Ultimate-beperkingen

Duur in vergelijking met concurrenten, waardoor het minder toegankelijk is voor particulieren

Complexe interface die mogelijk training vereist om effectief te kunnen gebruiken

Beperkt tot Windows – niet compatibel met Mac

Prijzen van OmniPage Ultimate

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van OmniPage Ultimate

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over OmniPage Ultimate?

Een gebruiker van Capterra zei:

De belangrijkste functie van OmniPage Ultimate is dat het hoogwaardige tekstuittrekkingen genereert uit verschillende bronnen die we gebruiken, waaronder PDF's en grafische/gescande documenten.

De belangrijkste functie van OmniPage Ultimate is dat het hoogwaardige tekstuittrekkingen genereert uit verschillende bronnen die we gebruiken, waaronder PDF's en grafische/gescande documenten.

5. Readiris 17 (Ideaal voor particulieren en kleine bedrijven die meertalige OCR nodig hebben)

via Readiris

Hebt u ooit geprobeerd tekst uit een document te extraheren, om vervolgens te beseffen dat het in een taal is die uw software niet kan verwerken? Dat is waar Readiris 17 uitblinkt.

Deze AI-aangedreven OCR-tool is ontworpen voor meertalige professionals en bedrijven en herkent meer dan 130 talen, waaronder complexe scripts zoals Arabisch en Cyrillisch.

Naast OCR biedt Readiris 17 ook basisfuncties voor de bewerking van PDF's, zodat u uw documenten kunt samenvoegen, annoteren en beveiligen zonder tussen verschillende tools te moeten schakelen. U kunt zelfs spraakannotaties toevoegen aan uw PDF's.

De beste functies van Readiris 17

Converteer gescande PDF's, afbeeldingen en documenten naar bewerkbare Word-, Excel- en PDF-formaten

Verwerk grote hoeveelheden documenten efficiënt met batchverwerking

Bewerk PDF's met ingebouwde tools voor het samenvoegen, annoteren en beveiligen van bestanden

Lees barcodes en QR-codes voor snelle gegevensextractie

Beperkingen van Readiris 17

De nauwkeurigheid van OCR hangt af van de kwaliteit van de scan. Afbeeldingen van slechte kwaliteit kunnen fouten veroorzaken

Geen geavanceerde functies voor bewerking van PDF's in vergelijking met concurrenten

Kan veel resources vergen, waardoor oudere computers trager worden

Prijzen van Readiris 17

Readiris 17 Pro (levenslange licentie voor 1 pc) : $ 69

Readiris 17 Pro (4 pc's, levenslange licentie) : $ 99

Readiris 17 Corporate (levenslange licentie voor 1 pc) : $ 139

Readiris 17 Corporate (5 pc's, levenslange licentie): $ 199

Lees beoordelingen en recensies over Readiris 17

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Readiris 17?

Van een G2-gebruiker:

Ik gebruik Readiris nu al een tijdje. Ik waardeer de software enorm om zijn goede mogelijkheden voor het bewerken van PDF-bestanden en nog veel meer. Het is uitgerust met een printerplug-in waarmee je webpagina's kunt converteren en opslaan als pdf.

Ik gebruik Readiris nu al een tijdje. Ik waardeer de software enorm om zijn goede mogelijkheden voor het bewerken van documenten in PDF-formaat en nog veel meer. Het is uitgerust met een printerplug-in waarmee je webpagina's kunt converteren en opslaan als pdf.

6. VueScan (het beste voor het nieuw leven inblazen van oude scanners en scans van professionele kwaliteit)

via VueScan

VueScan biedt een robuuste ingebouwde functie voor optische tekenherkenning (OCR), waarmee u gescande documenten in meer dan 30 talen kunt converteren naar bewerkbare en doorzoekbare tekst.

Of u nu werkt met gedrukte documenten, boeken, bonnen of bedrijfsdocumenten, de optische tekenherkenningsfuncties van VueScan zorgen voor nauwkeurig geëxtraheerde tekstgegevens zonder dat u extra software nodig hebt.

Bovendien werkt VueScan met meer dan 7.400 scannermodellen, waaronder veel modellen die door de fabrikanten niet langer worden ondersteund.

De beste functies van VueScan

Ondersteunt TXT-, PDF- en Word-formaten

Maak PDF's met doorzoekbare en kopieerbare tekst

Verbeter de teksthelderheid met scheef corrigeren, ruisonderdrukking en contrastinstelling

Gebruik AI-aangedreven tools voor automatische kleuring, oriëntatiedetectie en mediatypeherkenning

Beperkingen van VueScan

De interface is verouderd – sommige gebruikers vinden deze onhandig in vergelijking met moderne scannersoftware

Kan overweldigend zijn voor beginners vanwege de vele geavanceerde instellingen

Sommige gebruikers melden gemengde ervaringen met de klantenservice

Prijzen van VueScan

Standaardversie : $ 9,95/maand per gebruiker

Professional Edition: $19,95/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van VueScan

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

7. SimpleOCR (het beste voor gratis basis-OCR-behoeften)

via SimpleOCR

Voor wie een gratis en gebruiksvriendelijke OCR-oplossing zonder ingewikkelde installatie nodig heeft, is SimpleOCR een uitstekende keuze.

De tool is ideaal voor gebruikers die gedrukte documenten willen omzetten in bewerkbare tekst zonder te betalen voor dure software. In tegenstelling tot meer geavanceerde OCR-tools is SimpleOCR het meest geschikt voor schone, hoogwaardige scans met standaard lettertypes.

Deze freeware-optie wordt veel gebruikt door thuisgebruikers, docenten en kleine bedrijven die af en toe OCR nodig hebben zonder een steile leercurve.

De beste functies van SimpleOCR

Gebruik 100% gratis OCR voor zowel persoonlijke als commerciële doeleinden

Converteer gedrukte documenten snel en eenvoudig naar tekst

Werk met TWAIN-compatibele scanners voor direct scannen en OCR

Toegang als freeware-applicatie of SDK voor ontwikkelaars

Beperkingen van SimpleOCR

Problemen met layouts met meerdere kolommen, tabellen en niet-standaard lettertypes

Handschriftherkenning is minder nauwkeurig dan betaalde oplossingen

Geen geavanceerde functies zoals batchverwerking en automatisering

Voor de beste OCR-resultaten zijn scans van hoge kwaliteit vereist

Prijzen van SimpleOCR

Free

Beoordelingen en recensies van SimpleOCR

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

8. GOCR (het beste voor open-source en eenvoudige OCR-taken)

via GOCR

Op zoek naar een gratis, open-source OCR-tool? GOCR is ontworpen voor gebruikers die basistekstherkenning nodig hebben zonder de complexiteit van betaalde of propriëtaire software.

Deze tool is een lichtgewicht programma op basis van een commandoregel dat efficiënt tekst uit verschillende afbeeldingsformaten haalt. Hoewel GOCR geen geavanceerde lay-outanalyse biedt, is het toch geschikt voor ontwikkelaars en Linux-gebruikers die een eenvoudige, aanpasbare OCR-oplossing nodig hebben.

De beste functies van GOCR

Gebruik een volledig gratis en open-source OCR onder de GNU General Public License

Werkt op Linux-, Windows- en OS/2-besturingssystemen

Werk als een zelfstandig commando-regelprogramma of integreer het in andere software

Ondersteuning voor meerdere talen voor tekstherkenning

Krijg toegang tot een eenvoudige grafische interface (gocr. tcl) voor eenvoudiger gebruik

Beperkingen van GOCR

Problemen met complexe lettertypes, handgeschreven tekst en scheve afbeeldingen

Ondersteunt niet-Latijnse alfabetten niet goed

Geen geavanceerde OCR-functies zoals lay-outanalyse en documentformattering

Lagere nauwkeurigheid in vergelijking met moderne OCR-engines

GOCR-prijzen

Free

Beoordelingen en recensies van GOCR

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

9. Google Cloud Vision OCR (het beste voor AI-aangedreven OCR en grootschalige automatisering)

via Google Cloud Vision OCR

Op zoek naar de efficiëntie van Google? Voor bedrijven die grote hoeveelheden documenten, afbeeldingen en handgeschreven tekst verwerken, biedt Google Cloud Vision OCR precies wat u zoekt.

Deze tool wordt aangedreven door de geavanceerde AI en machine learning-modellen van Google en gaat verder dan standaard OCR door diepgaande tekst extractie, intelligente beeldverwerking en naadloze integratie met het cloud-ecosysteem van Google te bieden.

Of u nu de invoer van gegevens wilt automatiseren of inzichten uit gescande documenten wilt halen, met deze tool bespaart u tijd en verhoogt u de nauwkeurigheid.

De beste functies van Google Cloud Vision OCR

Maak gebruik van AI-aangedreven OCR met deep learning-modellen voor verbeterde nauwkeurigheid

Herken gedrukte, handgeschreven en meertalige tekst

Verwerk grote volumes met batchverwerking en realtime OCR via API

Integreer met Google Cloud-producten zoals BigQuery, Cloud Storage en Vertex AI

Train aangepaste modellen met AutoML om de nauwkeurigheid te verbeteren

Zorg voor naleving en veiligheid met ondersteuning voor meerdere regio's

Beperkingen van Google Cloud Vision OCR

Geavanceerde installatie vereist (API-integratie en verificatiestappen)

Kan duur zijn voor grote hoeveelheden OCR-werk

Geen ingebouwde herkenning van lettertype-opmaak (bijv. vet, cursief)

Prijzen voor Google Cloud Vision OCR

Free

Beoordelingen en recensies van Google Cloud Vision OCR

G2 : 4,4/5 (85+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

10. Microsoft Lens (het beste voor gebruikers van Microsoft en naadloze integratie)

via Microsoft Lens

Voor wie al Microsoft 365, OneDrive of andere Microsoft-tools gebruikt, is Microsoft Lens (voorheen Office Lens) een uitstekende OCR-oplossing voor het eenvoudig scannen, bewerken en ordenen van documenten.

Of u nu aantekeningen, whiteboards, visitekaartjes of gedrukte documenten digitaliseert, Microsoft Lens biedt intelligente bijsnijdfuncties, OCR-mogelijkheden en synchronisatie met de cloud.

Bovendien is deze tool volledig gratis te gebruiken, waardoor het een budgetvriendelijke optie is voor professionals, studenten en kleine bedrijven.

De beste functies van Microsoft Lens

Naadloze integratie met Microsoft 365, OneDrive en OneNote

Kies uit meerdere vastleggingsmodi (foto, document, whiteboard, visitekaartje)

Schakel automatisch bijsnijden en tekstherkenning (OCR) in voor bewerkbare Word- en PDF-bestanden

Exporteer gescande documenten als Word, PowerPoint, PDF of JPEG

Gratis toegang zonder verborgen kosten of watermerken

Beperkingen van Microsoft Lens

Beperkte ondersteuning voor handgeschreven tekst (alleen Engels)

Geen offline OCR-mogelijkheden

Niet zo geavanceerd voor batchverwerking of OCR op ondernemingsniveau

Incidentele problemen met de beeldkwaliteit die een vaste hand vereisen bij het scannen

Prijzen van Microsoft Lens

Free

Beoordelingen en recensies van Microsoft Lens

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (265+ beoordelingen)

Nadat u afbeeldingen met OCR-software hebt omgezet in tekst, is de volgende uitdaging om die gegevens efficiënt te organiseren en in uw werkstroom te integreren.

ClickUp is een alles-in-één app voor werk die een allesomvattende werkruimte biedt waar teams documenten kunnen opslaan, ordenen en samenwerken, terwijl OCR-gegevens worden geïntegreerd in hun werkstromen.

Organiseer documenten met ClickUp

Met ClickUp Docs kunt u bedrijfsgerelateerde documenten zoals kennisbanken, wiki's, contracten en SOP's maken, bewerken en opslaan. Bovendien maakt de AI-assistent van ClickUp, ClickUp Brain, het eenvoudig om content te genereren en te verfijnen met behulp van AI, zodat u tijd en moeite bespaart.

Maak, bewerk en werk samen aan documenten in realtime terwijl u ze rechtstreeks koppelt aan taken met ClickUp Docs.

Samenwerken is eenvoudig, omdat teamleden in realtime kunnen delen, bewerken en opmerkingen kunnen plaatsen, zodat iedereen toegang heeft tot actuele informatie. In tegenstelling tot statische documentopslagplaatsen koppelt ClickUp documenten aan werkstromen, waardoor het eenvoudig is om taken te koppelen, teamleden toe te wijzen en actiepunten bij te houden.

Bovendien houdt de hiërarchie van ClickUp-projecten alles gestructureerd. Werkruimten bevatten ruimtes, die mappen bevatten, die op hun beurt lijsten met taken en documenten bevatten. Deze structuur zorgt ervoor dat geen enkel bestand verloren gaat en gemakkelijk toegankelijk is.

Derek Clements, marketingmanager bij BankGloucester, zei:

ClickUp is een fantastische tool voor het organiseren van taken en prioriteiten, teamsamenwerking en gegevensbeheer. Dankzij de flexibiliteit van ruimtes en lijsten kan het worden aangepast aan vrijwel elke branche.

ClickUp is een fantastische tool voor het organiseren van taken en prioriteiten, teamsamenwerking en gegevensbeheer. Dankzij de flexibiliteit van ruimtes en lijsten kan het worden aangepast aan vrijwel elke branche.

Organiseer uw werk met een gestructureerd systeem van werkruimtes, ruimtes, mappen en lijsten om elk document op de juiste plaats te bewaren met behulp van de projecthiërarchie van ClickUp.

Als u meerdere projecten beheert, kunt u aparte ruimtes voor verschillende teams of clients creëren, zodat alles overzichtelijk blijft.

Gebruik aangepaste velden van ClickUp om gegevens te extraheren

Een van de opvallende functies van ClickUp is ClickUp Custom Fields, waarmee u gegevens uit documenten kunt extraheren en categoriseren. Dit dient in feite hetzelfde doel als documentwerkstroomsoftware.

Extraheer, categoriseer en houd gegevens bij uit OCR-geëxtraheerde tekst door aangepaste velden te maken in ClickUp.

Als OCR bijvoorbeeld factuurgegevens extraheert, kan ClickUp deze opslaan in een gestructureerd format, waardoor ze gemakkelijker bij te houden zijn. Tags en labels verbeteren de doorzoekbaarheid nog verder, zodat u documenten kunt vinden op basis van projecttype, prioriteit of afdeling.

💡 Snelle hack: Zoeken naar een specifiek document is heel eenvoudig met ClickUp Connected Search, dat ClickUp en geïntegreerde apps zoals Google Drive, Microsoft Teams of Dropbox scant. Aanpasbare tags maken het terugvinden veel gemakkelijker als u de naam van een document niet meer weet.

Automatiseer documentwerkstromen met ClickUp

Hoewel ClickUp geen OCR uitvoert, kan het worden geïntegreerd met tools zoals Google Drive, Dropbox, Zapier en Make (Integromat) om documentwerkstromen te automatiseren op basis van geëxtraheerde gegevens.

Met ClickUp Automations kunt u als-dan-reeksen maken, waardoor repetitieve taken worden geëlimineerd.

📌 Voorbeeld: Wanneer OCR belangrijke details uit een document haalt, kan ClickUp deze automatisch taggen, naar het juiste team sturen of notificaties triggeren. Als een gescande factuur wordt geüpload, kan ClickUp deze toewijzen aan Finance, een deadline toevoegen en belanghebbenden op de hoogte brengen, allemaal zonder handmatige tussenkomst.

Elimineer handmatig werk door triggers in te stellen die automatisch tags toekennen, taken toewijzen of teams op de hoogte brengen wanneer OCR-gegevens worden toegevoegd met ClickUp Automations.

De integraties van ClickUp zorgen ervoor dat uw hele werkstroom verbonden blijft tussen verschillende platforms. U kunt gescande documenten opslaan in Google Drive, aantekeningen synchroniseren met Evernote of met OCR geëxtraheerde gegevens toevoegen aan CRM-records in Salesforce.

Als er geen integratie beschikbaar is, maakt de API van ClickUp aangepaste verbindingen mogelijk, waardoor het een zeer flexibele tool is.

OCR, ClickUp en u: het droomteam voor uw documenten

OCR is slechts de eerste stap: ClickUp kan worden geïntegreerd met uw OCR-tools om werkstromen te vereenvoudigen. Nu worden alle geëxtraheerde gegevens opgeslagen, gecategoriseerd en zijn ze gemakkelijk toegankelijk op één plek.

Met de mappen, ruimtes en lijsten van ClickUp kunt u uw documenten systematisch structureren, aangepaste velden maken om relevante gegevens te extraheren en krachtige zoekmogelijkheden gebruiken om alles binnen enkele seconden te vinden.

Klaar om uw werklast te verlichten? Meld u nu aan voor ClickUp!