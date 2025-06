13 beste alternatieven voor PowerPoint in 2025

Zit u vast in het PowerPoint-vagevuur? U bent niet de enige.

Elke dag overspoelen maar liefst 35 miljoen PowerPoint-presentaties (of rechthoeken met overvolle tekst) de schermen wereldwijd.

Maar onze hersenen verwerken visuele informatie 60.000 keer sneller dan tekst. Dus waarom zou u genoegen nemen met de oude, eentonige diapresentaties die nauwelijks de aandacht vasthouden?

Het is tijd voor verandering! Hier zijn de beste alternatieven voor PowerPoint om saaie, traditionele presentaties met dia's om te toveren tot dynamische, opvallende meesterwerken.

Beperkingen van PowerPoint

Microsoft PowerPoint is een klassieker, maar heeft ook nadelen. Hier zijn er een paar die afbreuk doen aan de status van beste presentatiesoftware:

AI die een menselijke touch nodig heeft: Copilot's AI-content voor het aanmaken van PowerPoint-presentaties helpt, maar vereist vaak extra aanpassingen voor complexe verhalen

Live elementen, niet zo live installatie: Cameo voegt camera-opnames toe, maar het kost moeite om ze er professioneel uit te laten zien

Asynchrone problemen: Recording Studio werkt, maar het exporteren van interactieve content van hoge kwaliteit is een gedoe

Problemen met samenwerking: online bewerking verloopt niet zo soepel en samenwerkingsgericht als Google Slides-presentaties voor realtime teamwork

Deze pijnpunten zetten docenten, professionals en teams ertoe aan om op zoek te gaan naar veelzijdigere AI-presentatietools en PowerPoint-alternatieven met een gebruiksvriendelijke interface.

🧠 Leuk weetje: Op TikTok heeft #powerpoint meer dan 4,3 miljard weergaven. Het platform biedt door gebruikers gemaakte tutorials over hoe je PowerPoint-presentaties nog opvallender, esthetischer en creatiever kunt maken.

PowerPoint-alternatieven in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van PowerPoint-alternatieven, de ideale gebruikers en prijsindicaties!

Alternatief voor PowerPoint Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen ClickUp Samenwerken aan presentaties met aanpasbare sjablonen, Whiteboards voor brainstormsessies en AI-aangedreven contentgeneratie via ClickUp Brain Individuen, kleine tot middelgrote teams en ondernemingen die op zoek zijn naar een veelzijdige tool voor presentaties en werkstromen waarmee ze kunnen samenwerken Gratis abonnement beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Canva Uitzonderlijke ontwerpflexibiliteit met uitgebreide sjablonen en multimedia-integratie voor visueel verbluffende presentaties Creatieve professionals en marketeers die veel waarde hechten aan presentaties met een rijk ontwerp Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10/gebruiker/maand; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Beautiful. ai AI-aangedreven diaontwerp dat content automatisch formatteert voor gepolijste presentaties Business professionals die snel en zonder veel moeite een professioneel resultaat willen bereiken Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/gebruiker/maand Prezi Niet-lineaire presentaties, zoomable dia's voor dynamische storytelling Docenten en workshopleiders die op zoek zijn naar interactieve PowerPoint-presentaties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19/gebruiker/maand Powtoon Teken-gedreven scènes en video-gebaseerde presentaties met animaties en voice-overs Verhalenvertellers en creatievelingen die dynamische, boeiende video's willen maken Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 50/maand Google Slides Naadloze samenwerking in de cloud en integratie met het Google Workspace-ecosysteem Teams op afstand en docenten die realtime samenwerking nodig hebben Gratis met Google Werkruimte Pitch Analytics-gedreven presentaties met krachtige functies voor samenwerking Startups en bedrijven die zich richten op het bijhouden van de betrokkenheid van het publiek Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 25/maand Mentimeter Interactieve, datagestuurde presentaties met polls, quizzen en live feedback van het publiek Sprekers en docenten die betrokkenheid van het publiek hoog in het vaandel hebben staan Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/gebruiker/maand; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Keynote Strakke, hoogwaardige presentaties ontworpen voor Apple-gebruikers met filmische overgangen Mac-gebruikers die op zoek zijn naar gepolijste presentaties met native app-integratie Gratis: beschikbaar op Mac- en iOS-apparaten Slidebean AI-gestuurd aanmaken van slides voor pitch decks met automatische content formatting Startups en ondernemers die snel presentaties voor investeerders willen maken Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per gebruiker per maand Visme Multimedia-presentaties met datavisualisaties, video's en infographics Marketeers en business professionals die behoefte hebben aan data-gedreven, boeiende content Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29/gebruiker/maand; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Gamma AI-gegenereerde presentaties met een focus op storytelling en aanpasbare formats. Makers van content die op zoek zijn naar visueel samenhangende, AI-gestuurde presentaties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per gebruiker per maand Zoho Show Geïntegreerd met het Zoho-ecosysteem voor naadloze samenwerking en productiviteit Zoho-gebruikers die op zoek zijn naar een naadloze integratie met andere Zoho-apps Gratis: voor individuen en kleine teams; vereist een abonnement op WorkDrive of Workplace voor het Pro-abonnement

👀 Wist u dat? PowerPoint heette oorspronkelijk Presenter.

De 13 beste alternatieven voor PowerPoint

PowerPoint doet wat het moet doen, maar is niet per se de beste keuze. Als u op zoek bent naar meer creativiteit, flexibiliteit of betrokkenheid van uw publiek, zijn deze PowerPoint-alternatieven wellicht precies wat u nodig hebt om uw presentaties naar een hoger niveau te tillen!

1. ClickUp (het beste voor het maken van gezamenlijke presentaties en werkstromen)

Probeer ClickUp – het is gratis Plan en presenteer uw project in meerdere weergaven en formats met ClickUp

ClickUp is een van de beste PowerPoint-alternatieven als u meer wilt dan alleen dia's voor uw presentatie. Het is de alles-in-één app waarmee u op één plek kunt brainstormen over de content van uw presentatie met AI, snel boeiende decks kunt maken en kunt samenwerken met realtime bewerking. Nooit meer schakelen tussen apps of verdwalen in eindeloze PowerPoint-bestanden en -versies.

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerken en e-mails. Dit proces omvat echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en uw werkruimte. Met ClickUp krijgt u AI-aangedreven schrijfhulp in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van uw hele werkruimte behouden blijft.

Voeg uw ideeën toe en maak een presentatielayout met ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards bieden de perfecte visuele werkplek voor u en uw team om ideeën in kaart te brengen, concepten te schetsen en stroomdiagrammen te maken – ideaal om uw presentatie vorm te geven nog voordat u begint met het ontwerpen van dia's.

Als u moeiteloos content voor uw dia's wilt maken, kan ClickUp Docs u helpen uw ideeën vorm te geven. Maak aantekeningen, koppel naar onderzoek, voeg multimedia-content toe, structureer uw boodschap met uitgebreide opmaak (koppen, banners, lijsten met opsommingstekens en meer) en werk in realtime samen met collega's. U kunt zelfs actie-items uit het document koppelen aan ClickUp-taken, zodat niets door de mazen van het net glipt.

Werk samen met uw team aan presentatiecontent en bewerk deze tegelijkertijd met ClickUp Documenten

Wilt u slimmer werken in plaats van harder? ClickUp Brain 's AI-assistentie helpt u snel content te genereren, berichten te verfijnen en inzichten uit uw bestaande werkruimte te halen, zodat u het gedoe met formatteren kunt overslaan en u zich kunt concentreren op het maken van impact met elke dia.

Maak schetsen, brainstorm over content en genereer zelfs herbruikbare sjablonen voor uw presentatie met ClickUp Brain

Wanneer u klaar bent om alles samen te voegen, biedt de ClickUp-presentatiesjabloon een gestructureerd kader voor het opbouwen en presenteren van uw verhaal met duidelijkheid en zelfvertrouwen. Met vooraf opgemaakte dia's voor de inleiding, hoofdtekst en conclusie van uw presentatie kunt u in een mum van tijd een prachtige diapresentatie maken!

Gratis sjabloon downloaden Geef een effectieve en boeiende presentatie met de ClickUp-sjabloon voor presentaties

ClickUp verandert saaie, eenvoudige presentaties in collaboratieve, dynamische decks, terwijl uw werkstroom soepel en plezierig verloopt.

💡Pro Tip: Gebruik eenvoudige tekstprompts in ClickUp Whiteboards om direct AI-visuals en -kunst voor uw presentatie te genereren. Typ gewoon een beschrijving van de afbeelding die u wilt, en de AI doet de rest! Laat de AI van ClickUp Brain uw ideeën tot leven komen op Whiteboards

De beste functies van ClickUp

Maak in een handomdraai overtuigende zakelijke presentaties met aanpasbare sjablonen voor presentaties

Maak binnen enkele seconden goed gestructureerde overzichten met behulp van ClickUp's eigen AI

Werk samen met teamgenoten en geef direct feedback met behulp van ClickUp's Live Collaboration Detection

Neem uw scherm op met webcam en voice-over (of zonder) voor asynchrone presentaties, demo's en walkthroughs met ClickUp Clips

Beperkingen van ClickUp

De uitgebreide functies kunnen in het begin overweldigend lijken

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Een TrustRadius-recensie zegt:

ClickUp heeft asynchrone afstemming veel eenvoudiger en effectiever gemaakt. Door een raamwerk te bouwen waarin doelstellingen en resultaten worden geschetst en gestructureerd, kunnen teams op afstand verwachtingen begrijpen en vloeiend statusupdates geven. Brainstormen met whiteboards is eenvoudig, prioriteiten herschikken is eenvoudig en het toevoegen van referentieafbeeldingen enz. gaat allemaal heel vloeiend.

ClickUp heeft asynchrone afstemming veel eenvoudiger en effectiever gemaakt. Door een raamwerk te bouwen waarin doelstellingen en resultaten worden geschetst en gestructureerd, kunnen teams op afstand verwachtingen begrijpen en soepel statusupdates geven. Brainstormen met whiteboards is eenvoudig, prioriteiten herschikken is eenvoudig en het toevoegen van referentieafbeeldingen enz. gaat allemaal heel soepel.

2. Canva (het beste voor het maken van presentaties met ongeëvenaarde ontwerpflexibiliteit)

via Canva

Ontwerp geanimeerde presentaties op jouw manier met Canva. PowerPoint biedt gestructureerde sjablonen, maar Canva geeft je volledige creatieve controle met aanpassingen via slepen en neerzetten, duizenden ontwerpelementen en uitgebreide multimedia-opties. Maak visueel verbluffende presentaties zonder de ontwerpbeperkingen van traditionele diapresentaties.

De beste functies van Canva

Pas presentatiesjablonen aan met de eenvoudige interface met slepen en neerzetten

Gebruik duizenden vooraf ontworpen dia's voor verschillende sectoren en doeleinden

Nodig teamleden uit om in realtime te bewerken en opmerkingen toe te voegen

Voeg eenvoudig video's, audio, animaties en grafieken toe

Zorg voor een consistente huisstijl door uw logo, lettertypes en kleuren op te slaan in de bibliotheek

Beperkingen van Canva

Veel hoogwaardige elementen en sjablonen zijn voorbehouden aan Pro-gebruikers

Grote, visueel aantrekkelijke presentaties kunnen het platform vertragen

Prijzen van Canva

Gratis: Beperkte functies en sjablonen

Pro: $15,00/maand per gebruiker

Teams: $10,00/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva

G2: 4,7/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Canva?

Een G2-recensent noemt het:

Een krachtige maar eenvoudige ontwerptool voor iedereen

Een krachtige maar eenvoudige ontwerptool voor iedereen

👀 Wist u dat? Forethought ontwikkelde PowerPoint 1. 0 in 1987. Microsoft nam het later over in 1988, net voordat MS Office in 1989 werd gelanceerd.

3. Beautiful.ai (het beste voor AI-gestuurd automatisch diaontwerp)

Wat dacht u van een perfecte presentatie, zonder het stressvolle ontwerpwerk? Dat is natuurlijk geweldig!

Misschien vindt u onze poging tot rijmen niet zo leuk, maar u zult waarschijnlijk wel genieten van de AI-kunstgenerator van Beautiful.ai, die uw dia's direct structureert en opmaakt. Het neemt immers het gedoe van het handmatige, moeizame formatteren in PowerPoint weg.

Voeg gewoon uw content toe en er wordt automatisch een verzorgde, professionele presentatie gemaakt. Deze tool is perfect voor verkooppresentaties, pitches voor investeerders en bedrijfsrapporten wanneer u snel een strak resultaat nodig hebt.

Beautiful.ai beste functies

Formatteer en lijn content uit voor een professionele uitstraling met AI-aangedreven diaontwerp

Maak gebruik van kant-en-klare sjablonen voor zakelijke pitches, marketingrapportages en meer

Nodig teamleden uit om presentaties eenvoudig te bekijken en te bewerken

Houd bij wie uw presentatie weergeeft en hoe ze erop reageren

Zorg voor merkconsistentie met logo's, kleuren en lettertypen

Beautiful. ai-limieten

Sommige gebruikers melden beperkte aanpassingsmogelijkheden en trage prestaties

Prijzen van Beautiful.ai

Pro: $ 12/maand per gebruiker

Team: $ 40/maand per gebruiker

Beautiful. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Beautiful.ai?

Een G2-recensent vindt dat de tool:

Strak, eenvoudig en mooi! Ik ben nooit een creatief type geweest, dus het is heel eenvoudig om presentaties er strak uit te laten zien in Beautiful!

Strak, eenvoudig en mooi! Ik ben nooit een creatief type geweest, dus het is heel eenvoudig om presentaties er strak uit te laten zien in Beautiful!

4. Prezi (het beste voor het maken van niet-lineaire, interactieve presentaties)

via Prezi

Maak van uw presentatie een reis waar uw publiek graag op gaat. In tegenstelling tot het dia-voor-dia-format van PowerPoint kunt u met het zoomable canvas van Prezi dynamisch tussen ideeën schakelen, waardoor een vloeiende, verhaalgedreven ervaring ontstaat. Verbind ideeën op natuurlijke wijze, houd uw publiek betrokken en maak complexe onderwerpen gemakkelijker te volgen.

De beste functies van Prezi

Maak aantrekkelijke presentaties die geen vaste volgorde van dia's volgen, maar een verhaal vertellen

Benadruk sleutelpunten door dynamisch in en uit te zoomen

Krijg toegang tot professioneel ontworpen layouts en thema's om uw presentatie een vliegende start te geven

Werk in realtime samen met andere leden van uw team

Integreer met Zoom, Microsoft Teams en Slack om presentaties op afstand te delen

Prezi-beperkingen

De presentatie-app kan een uitdaging zijn voor nieuwe gebruikers die niet bekend zijn met het zoom-format

Voor de meeste functies is een internetverbinding vereist

Complexe presentaties kunnen soms achterblijven

Prijzen van Prezi

Gratis versie: Basisfuncties met Prezi-watermerk

Plus: $19/maand

Premium: $29/maand

Teams: $39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Prezi

G2: 4,2/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Prezi?

Een G2-recensent vindt de tool:

Goed, maar een beetje zwaar

Goed, maar een beetje zwaar

5. Powtoon (het beste voor teken- en videogebaseerde presentaties)

via Powtoon

Powtoon transformeert eenvoudige dia's in dynamische, teken-gedreven geanimeerde presentaties met vloeiende animaties en filmische overgangen. Het is gemaakt voor storytelling en is perfect voor marketing pitches, uitleg video's en creatieve projecten die de aandacht trekken en het publiek geboeid houden.

De beste functies van Powtoon

Breng ideeën tot leven met geanimeerde tekens en verhalende scènes

Zet traditionele dia's om in dynamische video's voor meer betrokkenheid

Maak eenvoudig presentaties zonder ontwerp- of videobewerkingsvaardigheden

Neem voice-overs op of upload ze om uw beelden aan te vullen

Deel presentaties als video's of neem ze op in e-mails of websites

Beperkingen van Powtoon

De exportopties zijn beperkt en sjablonen worden geleverd met watermerken in het gratis abonnement

Complexe animaties kunnen soms vertragingen veroorzaken

Prijzen van Powtoon

Gratis versie: Basisfuncties met Powtoon-watermerk

Lite: $50/maand

Professioneel: $190/maand

Business: $ 125/maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Powtoon

G2: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Powtoon?

Hier is de mening van een G2-gebruiker:

Powtoon is een goed ontworpen platform met verschillende uitstekende functies voor het maken van presentaties.

Powtoon is een goed ontworpen platform met verschillende uitstekende functies voor het maken van presentaties.

via Google Presentaties

PowerPoint synchroniseert met Microsoft 365, maar Google Presentaties is gemaakt voor naadloos teamwork in de cloud: geen installaties, geen bestanden uploaden, alleen directe toegang vanaf elk apparaat of besturingssysteem. Dankzij de integratie met Google Werkruimte kunnen teams in realtime bewerken, opmerkingen toevoegen en presentaties geven, waardoor dit de perfecte keuze is voor snelle, volledig externe samenwerking.

De beste functies van Google Presentaties

Bewerk en becommentarieer tegelijkertijd met andere gebruikers dezelfde presentatie

Presentaties openen, delen en beheren vanaf elk apparaat met internetverbinding

Werkt perfect samen met Google-werkruimte tools zoals Documenten, Spreadsheets en Drive

Eerdere versies van presentaties eenvoudig bijhouden en terugzetten

Eenvoudig, gebruiksvriendelijk ontwerp met bewerkingsmogelijkheden via slepen en neerzetten

Beperkingen van Google Slides

Animaties en overgangen zijn beperkt in vergelijking met PowerPoint

Offline bewerking van presentaties kan lastig zijn en vereist voorafgaande installatie

Prijzen van Google Presentaties

Gratis met Google Werkruimte

Beoordelingen en recensies van Google Presentaties

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Google Presentaties?

Dit is wat een gebruiker van Capterra te zeggen had:

Handig voor samenwerking, beperkt voor ontwerp

Handig voor samenwerking, beperkt voor ontwerp

7. Pitch (het beste voor datagestuurde presentaties met krachtige analyses)

via Pitch

Weet wat werkt en repareer wat niet werkt. In tegenstelling tot PowerPoint, dat u in het ongewisse laat, biedt Pitch realtime analyses om weergaven, interacties en betrokkenheid bij te houden. Perfect voor teams die datagestuurde inzichten willen om hun pitch voor verkooppresentaties te verfijnen en een grotere impact te maken.

De beste functies

Houd het aantal weergaven, de tijd die aan dia's wordt besteed en de betrokkenheidspatronen in de hele presentatie bij

Houd brainstormsessies met teamleden op gedeelde presentaties

Strakke, professionele ontwerpen en sjablonen die direct uit de Box komen

Voeg eenvoudig grafieken, video's en interactieve elementen toe

Automatiseer repetitieve taken voor snellere updates

Pitch-limieten

De ontwerpflexibiliteit kan beperkend zijn in vergelijking met cloudgebaseerde presentatiesoftware zoals Canva

De opslagruimte en geavanceerde analyses zijn beperkt in het gratis abonnement

Pitch-prijzen

Gratis: Basisfuncties voor individuen en kleine teams

Pro: $ 25/maand per gebruiker

Business: $ 100/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van pitches

G2: 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Pitch?

Een G2-recensent meldt:

Pitch verandert het presenteren volledig. De mogelijkheid om dia's binnen enkele seconden aan te passen is onwerkelijk. U kunt in enkele minuten iets maken dat eruitziet alsof u er uren aan hebt gewerkt.

Pitch verandert het presenteren volledig. De mogelijkheid om dia's in enkele seconden aan te passen is onwerkelijk. U kunt in enkele minuten iets maken dat eruitziet alsof u er uren aan hebt gewerkt.

8. Mentimeter (het beste voor het maken van interactieve, publieksgerichte presentaties)

via Mentimeter

Maak van uw presentaties een tweerichtingsgesprek. In tegenstelling tot de statische dia's van PowerPoint maakt Mentimeter gebruik van live polls, vragen en antwoorden en realtime stemming om uw publiek actief te betrekken. Het is perfect voor vergaderingen, workshops en klaslokalen, houdt de betrokkenheid hoog en maakt elke sessie interactief.

De beste functies van Mentimeter

Gebruik kant-en-klare sjablonen voor verschillende gebeurtenissen en onderwerpen

Toon reacties van het publiek in visueel aantrekkelijke formats

Laat deelnemers via een eenvoudige code deelnemen via hun apparaten

Toegang tot en beheer van presentaties vanaf elk apparaat

Beperkingen van Mentimeter

Beperk het aantal vragen per presentatie in het gratis abonnement

Minder flexibiliteit in vergelijking met presentatietools zoals Canva

Prijzen van Mentimeter

Gratis: Beperkt aantal vragen en functies

Basis: $ 11,99/maand per gebruiker

Pro: $ 24,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Mentimeter beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

9. Keynote (het beste voor Apple-gebruikers die op zoek zijn naar gestroomlijnde, naadloze presentaties)

via Keynote

Deze presentatiesoftware is speciaal ontwikkeld voor Apple-gebruikers en ontworpen voor strakke, verbluffende dia's. Keynote is niet zoals de andere PowerPoint-alternatieven die er zijn: het is een native Apple-ervaring die moeiteloos werkt op Mac, iPad en iPhone.

Met een modern ontwerp, vloeiende animaties en realtime samenwerking is het perfect voor iedereen die zonder gedoe gepolijste, professionele dia's wil maken.

De beste functies van Keynote

Werk foutloos op Mac-, iPhone- en iPad-apparaten

Bewerk een presentatie tegelijkertijd met andere gebruikers

Maak dynamische overgangen, animaties en filmische dia's

Maak aantekeningen of ontwerp dia's rechtstreeks op uw iPad

Ondersteun uw bestaande PowerPoint-presentaties en PDF-formaten om ze flexibel te kunnen delen

Beperkingen van Keynote

Niet beschikbaar voor Windows- of Android-gebruikers

Minder vooraf ontworpen sjablonen in vergelijking met concurrenten

AI-aangedreven interactieve functies ontbreken in nieuwere presentatie-apps

Prijzen voor Keynote

Gratis: Beschikbaar op Mac- en iOS-apparaten

Beoordelingen en recensies van Keynote

G2: 4,4/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

10. Slidebean (het beste voor start-ups en pitchdeckpresentaties)

via Slidebean

Snel een pitchdeck nodig? In tegenstelling tot de handmatige opmaak van PowerPoint volgt de kunstmatige intelligentie van Slidebean een gestandaardiseerde dia-indeling en -proces om automatisch presentaties te maken die klaar zijn voor investeerders.

Met aanpasbare sjablonen voor pitchdecks, slimme automatisering van het ontwerp en een intuïtieve interface kunnen oprichters boeiende pitchdecks maken zonder tijd te verspillen aan layouts of ontwerp.

De beste functies van Slidebean

Schik content automatisch voor een strakke, professionele uitstraling

Gebruik pitch deck-sjablonen die vooraf zijn ontworpen voor startups, marketing, investeerders en clientpresentaties

Probeer financiële modelleringshulpmiddelen om sleutelcijfers voor investeerders te creëren en te visualiseren

Werk samen met teamleden om presentaties in realtime te bewerken en te beoordelen

Flexibel exporteren om presentaties te downloaden in PDF- en PowerPoint-formaten

Beperkingen van Slidebean

Het aanpassen van het ontwerp kan beperkt aanvoelen

Functies voor financiële modellering kunnen een uitdaging zijn voor beginners

Prijzen van Slidebean

Gratis abonnement

Starterspakket: $ 10/maand per gebruiker

Versnellen: $ 99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Slidebean

G2: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 50 beoordelingen)

11. Visme (het beste voor het maken van interactieve presentaties met datavisualisatie)

via Visme

Het omzetten van gegevens in een verhaal is nu nog eenvoudiger. Terwijl PowerPoint gebruikmaakt van statische dia's, brengt Visme gegevens tot leven met interactieve grafieken, animaties en infographics.

Of het nu gaat om een marketingrapport of een zakelijke pitch, Visme transformeert nummers in beelden die boeien en overtuigen – zonder dat u daarvoor ontwerpvaardigheden nodig hebt.

De beste functies van Visme

Maak eenvoudig interactieve grafieken, diagrammen en infographics

Ontwerp professioneel ogende dia's zonder technische kennis

Voeg naadloos video's, audio en animaties toe

Zorg voor merkconsistentie met uw logo, lettertypes en kleuren.

Deel projecten met teamleden voor beoordeling en bewerking

Beperkingen van Visme

Het gratis abonnement bevat watermerken en minder sjablonen

Het kan even duren voordat u alle geavanceerde functies onder de knie hebt

Prijzen van Visme

Basis: Beperkte functies en sjablonen met watermerken

Starter: $ 29/maand per gebruiker

Pro: $ 59/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Visme

G2: 4,5/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 700 beoordelingen)

12. Gamma (het beste voor AI-aangedreven presentaties met mogelijkheden voor websiteconversie)

via Gamma

De AI-aangedreven online presentatietool van Gamma maakt niet alleen presentaties, maar verandert ze met één klik in interactieve webpagina's. Deze tool is perfect voor makers van content en teams die willen dat hun ideeën de vergaderzaal verlaten en moeiteloos een breder publiek bereiken.

De beste functies van Gamma

Maak gestructureerde, verzorgde dia's met minimale inspanning

Maak van presentaties deelbare, volledig responsieve websites

Voeg knoppen, uitklapbare kaarten en ingesloten media toe

Deel en bewerk presentaties samen met teamgenoten in realtime

Houd de interactie van het publiek met uw presentaties bij

Gamma-limieten

Sommige functies, waaronder websiteconversie, worden nog getest

Beperkte AI-gegenereerde content en interactieve functies in het gratis abonnement

Gamma-prijzen

Gratis versie: Beperkte geavanceerde functies en krediet voor kunstmatige intelligentie

Plus: $ 10/maand per gebruiker

Pro: $ 20/maand per gebruiker

13. Zoho Show (het beste voor het naadloos aanmaken van presentaties binnen het Zoho-ecosysteem)

via Zoho Show

Gebruikt u Zoho voor CRM, projecten of bestandsbeheer? Dan is Zoho Show perfect voor u! In tegenstelling tot PowerPoint synchroniseert het naadloos met Zoho-apps, zodat u gegevens kunt ophalen, in realtime kunt samenwerken en moeiteloos kunt presenteren, allemaal op één plek. Er zijn geen extra stappen, geen tabbladen, alleen soepelere werkstromen en betere presentaties.

De beste functies van Zoho Show

Maak verbinding met Zoho CRM, WorkDrive en Projects

Werk aan presentaties vanaf elk apparaat zonder software te installeren

Presentaties samen met teamgenoten schrijven

Importeer en exporteer als PowerPoint-dia's zonder gedoe met de opmaak

Probeer sjablonen voor marketing, business en educatieve content

Zoho Show beperkingen

Minder geavanceerde opties voor complexe overgangen

Geen offline bewerking

Prijzen van Zoho Show

Gratis: Voor individuen en kleine teams

Pro: Vereist een abonnement op WorkDrive of Workplace

Beoordelingen en recensies van Zoho Show

G2: 4,4/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

ClickUp – Meer dan een alternatief voor PowerPoint

PowerPoint heeft zijn moment gehad, maar laten we eerlijk zijn, het begint een beetje... saai te worden. ClickUp is revolutionair voor creatieve, collaboratieve presentaties, met zijn aanpasbare sjablonen en intuïtieve Whiteboards-functie. Je kunt moeiteloos visueel verbluffende dia's maken en zelfs audiovisuele Clips opnemen voor dynamische uitleg zonder van tool te hoeven wisselen.

Oh, en de AI? Het is alsof u een persoonlijke assistent heeft voor alles, van schrijven tot het genereren van afbeeldingen. Dus waarom zou u genoegen nemen met meh als u uw publiek in plaats daarvan kunt wow ?

Meld u aan voor ClickUp en zorg dat iedereen uitkijkt naar uw presentatie!