de 10 beste AI-notitieprogramma's voor colleges in 2025

Aantekeningen maken betekende vroeger koortsachtig krabbelen, kramp in je handen en af en toe een moment van "Wacht, wat zeiden ze net?". Gelukkig zijn er nu AI-aantekeningsmakers die het zware werk uit handen nemen: alles transcriberen, samenvatten en ordenen, zodat jij je kunt concentreren op het leren.

Deze AI-aangedreven tools voor het maken van aantekeningen werken op verschillende platforms, zoals Zoom, Microsoft Teams en Google Meet, zodat u nooit belangrijke momenten uit uw online colleges mist.

Of je nu realtime transcripties, door AI gegenereerde samenvattingen of volledige, doorzoekbare transcripties nodig hebt voor snelle herhalingssessies, er is altijd een optie. Dus als je klaar bent om je aantekeningen naar een hoger niveau te tillen zonder een bovenmenselijke schrijfsnelheid te ontwikkelen, laten we dan eens kijken naar de beste AI-tools om elke lezing bij te houden.

De beste AI-notitieprogramma's voor colleges in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste functies en mogelijkheden van de beste AI-notitieprogramma's voor colleges:

Waar moet u op letten bij een AI-app voor het maken van aantekeningen tijdens colleges?

AI-notitieprogramma's voor colleges variëren in kwaliteit, dus het is belangrijk om de juiste te vinden. Laten we eens kijken wat een uitzonderlijke optie echt de moeite waard maakt – en misschien zelfs uw geld.

Nauwkeurigheid bij transcriptie: De AI moet spraak in realtime vastleggen en verschillende accenten en technisch jargon verwerken zonder dat uw aantekeningen onleesbaar worden

Slimme samenvatting: Het moet verder gaan dan transcriptie door sleutelpunten te markeren en lange colleges samen te vatten in gemakkelijk te begrijpen samenvattingen

Aanpassing: Iedereen heeft een unieke methode om aantekeningen te maken, dus de tool moet u in staat stellen om de opmaak aan te passen, content te organiseren en aan te passen aan uw leerstijl

Samenwerking: Als je samen met vrienden studeert, zorgt een tool waarmee je aantekeningen kunt delen en samen kunt werken ervoor dat iedereen (letterlijk) op dezelfde pagina blijft

Integraties: De beste AI-apps voor het maken van aantekeningen synchroniseren met tools die u al gebruikt, zoals Google Documenten, agenda's en taakbeheerders, zodat uw werkstroom soepel verloopt

Kies de juiste tool en bespaar tijd, blijf georganiseerd en mis nooit meer een detail!

💡Pro-tip: Voordat u zich vastlegt op een AI-notitieprogramma, kunt u het testen door een kort audiobestand van een eerdere lezing of vergadering te uploaden. Controleer zelf de nauwkeurigheid en samenvattingsmogelijkheden. Deze 'proefrit' zorgt ervoor dat de bestaande AI-algoritmen aansluiten bij uw specifieke behoeften en leerstijlen.

De beste AI-notitieprogramma's voor colleges

Nu je weet waar je op moet letten bij het kiezen van de perfecte notitie-app, gaan we enkele ideale opties in detail bekijken.

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven notities maken met taakbeheer)

Probeer ClickUp AI Notetaker Maak aantekeningen van colleges slimmer, organiseer ze moeiteloos en zet inzichten om in actie met ClickUp AI Notetaker

Als je een AI-app voor het maken van aantekeningen nodig hebt die ook als centrale academische werkruimte fungeert, dan is ClickUp, de alles-in-één app voor werk, precies wat je zoekt.

ClickUp is in de kern misschien een tool voor projectmanagement, maar het gaat verder dan het beheren van taken. Het verbindt uw gesprekken en kennis en verbetert deze met ingebouwde AI-mogelijkheden.

Automatiseer het maken van aantekeningen voor uw online colleges door de ClickUp AI Notetaker uit te nodigen voor uw discussies. Het programma blinkt uit in het transcriberen, ordenen en samenvatten van uw vergadernotities en koppelt deze aan taken en documenten in ClickUp, zodat u nooit belangrijke informatie uit het oog verliest.

Het kan worden geïntegreerd met Microsoft Teams, Zoom Meetings en Google Meet. Gebruik het om uw colleges op verschillende platforms op te nemen en te transcriberen, en ontvang uitgebreide aantekeningen met belangrijke punten en actiepunten rechtstreeks in uw inbox, zonder handmatig werk.

Het compileert dit alles in een lezing-specifiek ClickUp-document voor eenvoudige doorzoekbaarheid en verdere opmaak. U kunt ook gerelateerde aantekeningen met elkaar verbinden door het ene ClickUp-document aan het andere te koppelen.

Sla aantekeningen en transcripties op en werk in realtime samen met ClickUp Docs

Wilt u de leden van uw projectteam of vrienden uitnodigen om samen aan aantekeningen te werken? Doe dit veilig met toestemming en een versiegeschiedenis, zodat alle wijzigingen in uw aantekeningen worden bijgehouden en u de controle behoudt. Om het maken van aantekeningen te stroomlijnen en de opmaak te standaardiseren voor een betere leesbaarheid, kunt u ook gebruikmaken van de ingebouwde sjablonen voor vergadernotities in ClickUp.

🤝 Vriendelijke herinnering: Voordat je een online college opneemt, moet je ervoor zorgen dat je hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt van je faculteit en instelling. Niemand houdt van een inbreuk op zijn privacy, dus het is beleefd (en noodzakelijk) om hun mening te respecteren.

Met ClickUp kunt u ook rechtstreeks vanuit uw vergadernotities en documenten ClickUp-taken aanmaken, zodat u nooit meer tussen verschillende apps hoeft te schakelen om actiepunten en follow-ups te beheren. U kunt ook uw bestaande sjablonen voor takenlijsten gebruiken om uw toegewezen taken op één plek te bewaren en tijd te besparen bij de tijdsregistratie!

Verander uw aantekeningen in slimme, traceerbare acties met ClickUp-taken

En dat is nog niet alles. Het beste aan het maken van aantekeningen op ClickUp is dat je gebruik kunt maken van ClickUp Brain, een AI-aangedreven assistent met natuurlijke taalverwerking. Waarom?

Want ClickUp Brain kan je aantekeningen direct samenvatten, actiepunten markeren en zelfs vragen beantwoorden over wat er is besproken, zonder dat je alles hoeft door te lezen! Het kan zelfs extra context en antwoorden ophalen uit zijn onafhankelijke kennis (die je wel moet controleren om hallucinaties te voorkomen!).

Vat belangrijke informatie uit collegeaantekeningen direct samen, organiseer deze en haal ze terug met ClickUp Brain

Met de AI-aangedreven Connected Search van ClickUp vind je snel het juiste transcript voor de juiste studie sessie (en examen!) met behulp van trefwoorden, zonder eindeloos te hoeven zoeken in links aan het einde van een zwaar semester.

Op zoek naar iets traditioneler, zoals een handige app voor notities? Met ClickUp Notepad kunt u onderweg snel notities maken op uw laptop, tablet of smartphone, zonder uw werkstroom te onderbreken. Het is perfect voor het vastleggen van ideeën voordat ze verdwijnen.

Noteer ideeën, taken en herinneringen terwijl u bezig bent, zonder uw werkstroom te onderbreken met ClickUp Notepad

📮ClickUp Insight: Contextwisselingen hebben een negatieve invloed op de productiviteit van teams. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk het gevolg is van het jongleren met verschillende platforms, het beheren van e-mails en het schakelen tussen vergaderingen. Hetzelfde geldt voor studenten die jongleren met cursussen, opdrachten, groepsprojecten en meerdere leermiddelen. Elke omschakeling tast de concentratie aan, waardoor het moeilijker wordt om informatie vast te houden, georganiseerd te blijven en dingen daadwerkelijk gedaan te krijgen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp verenigt uw werkstromen (en chat) onder één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chat, documenten, whiteboards en meer, terwijl AI-aangedreven functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

En als je een aanpasbare oplossing voor je aantekeningen wilt, maak dan kennis met de sjabloon ClickUp Class Notes for College Students, die is ontworpen om je te helpen georganiseerd te blijven en je studie bij te houden.

Gratis sjabloon Beheer je cursussen door aantekeningen voor meerdere lessen samen te organiseren met de sjabloon ClickUp Class Notes for College Students

Hier leest u hoe dit sjabloon u helpt om de overweldigende druk van academische studies te beheersen.

Organiseer je aantekeningen in aparte mappen voor elke les met ClickUp Docs of gebruik ClickUp Whiteboards om ze te visualiseren, verbindingen en mindmaps te maken en ze gemakkelijker te herzien

Gebruik de AI-aangedreven ClickUp-kalender om tijd in te plannen voor het maken van aantekeningen en om de voortgang bij te houden

Stel herinneringen in om aantekeningen regelmatig te herzien, wat het onthouden en begrijpen bevordert

Werk samen met klasgenoten door je aantekeningen en ideeën rechtstreeks in ClickUp te delen

Wilt u uw aantekeningen nog beter organiseren? De ClickUp Cornell-sjabloon voor aantekeningen verdeelt uw aantekeningen in overzichtelijke secties – cues, aantekeningen en samenvattingen – zodat u niet alleen dingen opschrijft, maar ze ook echt begrijpt en onthoudt.

Nooit meer door een rommelig document scrollen op zoek naar sleutelpunten de avond voor een examen!

🧠 Leuk weetje: Walter Pauk bedacht de Cornell-methode voor het maken van aantekeningen in de jaren 50. Deze methode is ontworpen voor actief leren en een beter geheugen en kan zeer effectief zijn, zelfs wanneer u moderne AI-aantekeningsprogramma's gebruikt.

Al met al heeft ClickUp for Students alles wat je nodig hebt om je aantekeningen te maken, ordenen en delen – vanuit één platform dat je helpt je te concentreren en je productiviteit te verhogen!

De beste functies van ClickUp

Transcribeer vergaderingen, genereer samenvattingen en maak actiepunten aan op basis van je aantekeningen met de ClickUp AI Notetaker

Koppel aantekeningen en taken aan elkaar en raadpleeg eenvoudig de informatie die u nodig hebt wanneer u die nodig hebt

Krijg contextuele antwoorden uit uw aantekeningen en uw academische werkruimte met ClickUp Brain

Maak een deelbare opslagplaats voor aantekeningen met documenten en sjablonen in ClickUp

Gebruik ClickUp Whiteboards voor visuele notities en realtime samenwerking

Beperkingen van ClickUp

Wordt geleverd met een leercurve

Sommige functies zijn beperkt tot een betaald abonnement

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over ClickUp

Een G2-gebruiker zegt:

De functionaliteit, statistieken en aanpasbaarheid voelen aan als een kruising tussen Notion en Atlassian's Confluence & Jira... Als student en knutselaar kan ik mijn cursussen en projecten efficiënt en harmonieus bijhouden.

2. Otter (het beste voor directe transcripties en samenvattingen van vergaderingen)

via Otter

Heb je ooit het gevoel gehad dat je belangrijke discussiepunten in je lessen mist omdat je te druk bezig bent met het voltooien van je aantekeningen? Otter.ai verandert dat door als je AI-aangedreven vergaderassistent te fungeren.

Het vereenvoudigt het maken van aantekeningen met realtime transcriptie, zodat elk detail voor u wordt vastgelegd. Het kan eenvoudig en snel worden geïntegreerd met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams. Als u op zoek bent naar een AI-transcriptietool waarmee u zich kunt concentreren op discussies in plaats van u zorgen te maken over het maken van aantekeningen, is Otter.ai het overwegen waard.

De beste functies van Otter

Maak direct aantekeningen van vergaderingen zonder een pen op te pakken met realtime transcriptie

Sla de lange opnames over en krijg beknopte AI-samenvattingen

Wijs automatisch taken toe op basis van discussies tijdens vergaderingen

Beperkingen van Otter

Werkt voornamelijk voor Engelstalige discussies

De transcriptie kan minder nauwkeurig zijn bij complexe of onduidelijke audio

Prijzen van Otter

Basic: Free Forever

Pro: $16,99/maand per gebruiker

Business: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter

G2: 4,3/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

3. Notta (het beste voor meertalige transcripties)

via Notta

Als je Otter al hebt gebruikt en op zoek bent naar een alternatief, dan is dit er een: Notta.

In tegenstelling tot Otter maakt Notta het maken van aantekeningen eenvoudig door realtime transcriptie in 58 talen te ondersteunen. Of je nu een intelligente assistent voor vergaderingen of een AI-notitiesamenvatter nodig hebt, Notta is ideaal omdat het gesprekken omzet in gestructureerde, doorzoekbare notities.

Met AI-aangedreven samenvattingen, markering van trefwoorden en naadloze conversie van audio naar tekst kunt u snel essentiële details uit uw colleges vinden zonder volledige transcripties te hoeven doorzoeken.

De beste functies van Notta

Ontvang direct doorzoekbare aantekeningen van live vergaderingen en colleges

Maak met één klik AI-aangedreven samenvattingen die sleutelpunten en actiepunten markeren

Integreer met tools zoals Slack, Salesforce en Notion om inzichten uit vergaderingen platformonafhankelijk te delen

Geen beperkingen

Het gratis abonnement transcribeert slechts drie minuten per bestand

Ondersteunt geen offline notities maken

Prijzen van Notta

Free Forever

Pro: $ 12,49/maand voor één gebruiker

Business: $27,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notta

G2: 4,5/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat echte gebruikers zeggen over Notta

Een G2-recensie luidt:

Geweldige transcripties, nauwkeurige AI-samenvattingen en gebruiksvriendelijke tools om naar de tekst te luisteren, correcties aan te brengen en opmerkingen toe te voegen.

👀 Wist u dat? Er is een verband tussen het maken van aantekeningen en het gemiddelde cijfer (GPA)? Studenten die betere aantekeningen maken, hebben een hoger GPA!

4. Avoma (het beste voor verkoop- en klantgerichte teams)

via Avoma

Deze is meer bedoeld voor salesprofessionals dan voor studenten, hoewel studenten hem ook kunnen gebruiken, vooral als je freelanceklussen aanneemt. Als je moeite hebt om de gesprekken met je clients bij te houden, is Avoma de notitie-app die je zoekt.

De realtime transcriptie, AI-gegenereerde aantekeningen en CRM-integraties van de tool zorgen ervoor dat u uw verkoopactiviteiten onder controle houdt. Of u nu vergadernotities verwerkt of inzichten nodig hebt voor betere besluitvorming, Avoma houdt uw werkstroom georganiseerd.

De beste functies van Avoma

Krijg toegang tot realtime transcripties in meer dan 40 talen met herkenning van technische terminologie

Krijg gestructureerde AI-samenvattingen, actiepunten en sleutelbeslissingen

Bewerk aantekeningen samen met uw team voor nauwkeurige documentatie

Synchroniseer vergaderdata met CRM-integraties zoals Salesforce en HubSpot

Beperkingen van Avoma

Gebruikers kunnen enige vertraging ervaren bij de realtime transcriptie

Aantekeningen moeten na het transcriberen mogelijk uitgebreid handmatig worden bewerkt om samenhang te verkrijgen

Prijzen van Avoma

AI Meeting Assistant: $29/maand per gebruiker

Conversation Intelligence: $ 69/maand per gebruiker

Revenue Intelligence: $ 99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4,6/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

5. Fireflies (het beste voor slimme inzichten in vergaderingen)

via Fireflies

Als u vaak door opnames van vergaderingen of aantekeningen moet spitten op zoek naar sleuteldetails, maakt Fireflies uw leven gemakkelijker. De AI-aangedreven notitie-app maakt vergaderingen doorzoekbaar, inzichtelijk en bruikbaar.

Het transcribeert, vat samen en analyseert gesprekken via Zoom, Google Meet, Microsoft Teams en Webex. Met een beweerde transcriptienauwkeurigheid van 95% en ondersteuning voor meer dan 100 talen is het een uitstekende keuze voor het nauwkeurig vastleggen van colleges.

De beste functies van Fireflies

Gebruik spraakherkenning en automatische taaldetectie om uw aantekeningen te verfijnen

Genereer direct gedetailleerde samenvattingen van vergaderingen, actiepunten en aangepaste notities

Vind elk trefwoord, thema of onderwerp in uw aantekeningen met een AI-gestuurde zoekfunctie

Voeg opmerkingen toe, maak soundbites en deel momenten uit colleges, waardoor de context wordt verbeterd en herhalingen worden vereenvoudigd

Beperkingen van Fireflies

Het brede bereik aan functies kan een leercurve met zich meebrengen

Voor sommige geavanceerde functies is een betaald abonnement vereist

Prijzen van Fireflies

Free Forever

Pro: $ 18/maand per gebruiker

Business: $ 29/maand per gebruiker

Enterprise: $39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Fireflies

G2: 4,8/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat echte gebruikers zeggen over Fireflies

Een TrustRadius-recensie zegt:

Dit is een geweldige tool voor studenten over de hele wereld, maar ook voor bedrijven en verkoopagenten. Het is de gemakkelijkste en snelste manier om de details van telefoongesprekken en audiobestanden te kennen.

via Knowt

"Studeren met meer efficiëntie, niet met meer inspanning" is de filosofie die Knowt in de praktijk brengt. In tegenstelling tot traditionele AI-tools die alleen informatie vastleggen, transformeert Knowt je collegeslides in studiemateriaal waarmee je in je eigen tempo kunt leren.

Deze AI-aangedreven tool helpt je te experimenteren met lesmethoden en informatie effectiever te onthouden met gespreide herhaling, automatische oefentoetsen en moeiteloos synchroniseren tussen apparaten.

Ontdek de beste functies

Verander aantekeningen, video's en PDF's binnen enkele seconden in flashcards

Maak oefentoetsen en quizzen die zijn afgestemd op uw specifieke kennislacunes

Gebruik geavanceerde algoritmen voor gespreide herhaling om het herhalen van materiaal te optimaliseren

Synchroniseer studiemateriaal op verschillende apparaten en ga verder waar u was gebleven

Geen beperkingen

Geen realtime transcriptie voor live colleges

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Prijzen van Knowt

Free Forever

Plus: $7,99/maand per gebruiker

Ultra: $ 14,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Knowt

G2: Beoordelingen niet beschikbaar

Capterra: beoordelingen niet beschikbaar

👀 Wist u dat? Colleges worden gegeven met een snelheid van 120-180 woorden per minuut, maar studenten kunnen slechts ongeveer 33 woorden per minuut typen of 22 woorden per minuut met de hand schrijven. Daarom is geautomatiseerd notities maken veel efficiënter!

7. Notion (het beste voor het opbouwen van een uitgebreid kennissysteem)

via Notion

Notion AI is als een slimme assistent die rechtstreeks in uw Notion-werkruimte is ingebouwd. Het is misschien niet zo contextbewust als ClickUp Brain, maar het helpt u bij het samenvatten van lange documenten, het bedenken van ideeën en het opschonen van uw teksten zonder uw werkstroom te onderbreken.

Of je nu sleutelpunten uit een college haalt, nieuwe content opstelt of je gedachten organiseert, het doet het zware werk voor je. Zeg vaarwel tegen informatie-overload en laat Notion AI rommelige notities omzetten in duidelijke, gestructureerde inzichten.

Beste functies van Notion

Haal snel de sleutelpunten uit vergadernotities met AI

Maak conceptteksten, brainstorm ideeën en verfijn uw schrijfwerk wanneer u maar wilt

Krijg toegang tot aanpasbare sjablonen voor het maken van aantekeningen om werkstromen te verbeteren

Beperkingen van Notion

Geen live transcriptie van vergaderingen voor directe notities

Prijzen van Notion

Free Forever

Plus: $ 12/maand per gebruiker

Business: $ 18/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2040 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Notion

Een Reddit-gebruiker zegt:

Waar Notion volgens mij echt uitblinkt, is het maken van aantekeningen, het ordenen van informatie en het helpen bij de algemene werkstroom.

8. Tactiq (het beste voor realtime inzichten in vergaderingen via Chrome-extensie)

via Tactiq

In tegenstelling tot andere tools voor het maken van aantekeningen, werkt Tactiq precies waar u werkt. Als u voor vergaderingen gebruikmaakt van Google Meet, Zoom of Microsoft Teams, maakt de Chrome-extensie van Tactiq het maken van aantekeningen eenvoudiger, zonder dat u aparte downloads of installaties nodig hebt.

Tactiq transcribeert gesprekken in realtime, markeert sleutelpunten en genereert actiepunten – allemaal binnen uw browser.

De beste functies van Tactiq

Transcribeer vergadernotities in realtime in meer dan 60 talen

Bespaar tijd door automatisch follow-ups te maken van aantekeningen van vergaderingen

Automatiseer veelvoorkomende, repetitieve taken zoals het opstellen van e-mails

Beperkingen van Tactiq

Het gratis abonnement is beperkt tot 10 vergaderingen en 5 AI-kredieten per maand

Mogelijk niet even effectief bij alle accenten

Prijzen van Tactiq

Free forever

Pro: $ 12/maand per gebruiker

Team: $ 20/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tactiq

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. Fathom (het beste voor moeiteloze Zoom-integratie)

via Fathom

Als u een gebruiker bent van de Zoom app Marketplace, is dit een makkelijke keuze voor u!

Fathom zet uw gesprekken direct om in doorzoekbare transcripties, met de sleutelmomenten gemarkeerd en bruikbare samenvattingen binnen enkele seconden. Bovendien kunt u met 'Ask Fathom' interactief met uw opnames werken, follow-up e-mails genereren en antwoorden op specifieke vragen krijgen, allemaal met geavanceerde AI.

Ontdek de beste functies

Transcribeer colleges nauwkeurig en identificeer sprekers

Ontvang binnen 30 seconden na afloop van de vergadering directe, beknopte samenvattingen

Deel specifieke vergaderclips direct

Begrijp beperkingen

De automatische opname werkt mogelijk niet als de link naar de vergadering op het laatste moment wordt gewijzigd

Ontdek de prijzen

Free Forever

Premium: $19/maand per gebruiker

Team Edition: $ 29/maand per gebruiker

Team Edition Pro: $ 39/maand per gebruiker

Begrijp beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (4.600+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (650+ beoordelingen)

📖 Lees ook: Beste alternatieven voor Fathom AI voor het maken van aantekeningen

10. Rev (het beste voor zeer nauwkeurige, veilige transcripties voor ondernemingen)

via Rev

Moeten uw transcripties absoluut foutloos zijn? Rev komt te hulp met zijn dubbele kracht van AI en menselijke precisie. Rev is perfect voor juridische, onderzoeks- of andere velden waar nauwkeurigheid cruciaal is en zorgt ervoor dat u elke keer transcripties van de hoogste kwaliteit krijgt.

Of u nu aantekeningen maakt van een videocollege of vergaderingen en interviews transcribeert, Rev biedt ondersteuning in meerdere talen, aangepaste woordenschatopties en AI-aangedreven samenvattingen om u te helpen snel belangrijke inzichten te extraheren.

Bekijk de beste functies

Transcribeer vergaderingen met een AI-nauwkeurigheid tot 95%

Genereer AI-aangedreven ondertitels in 38 talen en door mensen vertaalde ondertitels in meer dan 17 talen

Verbeter de nauwkeurigheid door een aangepast woordenboek voor transcriptie toe te voegen

Garandeer veiligheid met HIPAA- en SOC 2 Type II-beveiliging voor gevoelige gegevens

Rev-limieten

Audiobestanden met veel achtergrondgeluiden moeten mogelijk door een mens worden getranscribeerd

Een onstabiele internetverbinding kan live ondertiteling onderbreken

Rev-prijzen

Free Forever

Basis: $ 14,99/maand per gebruiker

Pro: $34,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Alles is merkbaar beter met ClickUp

De discussie over digitale versus papieren aantekeningen gaat nog wel even door, maar AI-tools voor het maken van aantekeningen maken de keuze gemakkelijker.

Nu AI het vervelende notities maken overneemt, hoef je niet langer door verspreide, ongeorganiseerde notitieboekjes te bladeren om die ene samenvatting van een college te vinden of moeite te doen om haastig gekrabbelde aantekeningen te lezen vlak voor je eindexamens.

Bovendien kunt u met een AI-notitieprogramma zoals ClickUp niet alleen uw aantekeningen overzichtelijk en doorzoekbaar houden, maar ze ook koppelen aan uw taken en er samen met uw klasgenoten aan werken, zodat er niets door de mazen van het net glipt.

Maak komaf met de rommel en tijdverspilling van handgeschreven notities en schakel over naar slimmere, geautomatiseerde notities.