Free Workout Tracker Sjablonen om uw fitnessdoelen te plannen en bij te houden

Wist u dat 43% van de mensen hun goede voornemens voor het nieuwe jaar in februari opgeeft? Niet door een gebrek aan motivatie, maar omdat ze geen duidelijk abonnement hebben om de voortgang bij te houden.

Het bijhouden van trainingen verhoogt de therapietrouw met 30% en helpt mensen om consistent te blijven en hun doelen te bereiken. Dat is waar sjablonen voor workouttrackers van pas komen - ze zijn meer dan alleen logboeken; ze zijn uw routekaart naar succes.

In deze blogpost hebben we een aantal van de beste gratis sjablonen voor workouttrackers voor u verzameld om u te helpen verantwoordelijk te blijven, voortgang te vieren en uw routine te verfijnen. Klaar om de controle te nemen over je fitnessreis? Aan de slag!

Wat zijn sjablonen voor trainingsschema's?

Sjablonen voor fitnesstrackers zijn digitale of geprinte hulpmiddelen waarmee u uw fitnessactiviteiten kunt vastleggen, plannen en controleren. Zie ze als uw fitnessdagboek, waarin u oefeningen, sets, reps, gewichten en aantekeningen over hoe u zich voelde tijdens uw workout kunt noteren.

voorbeeld: Als je traint voor een 5K, kan een workout tracker je helpen om je runs in kaart te brengen, je tempo bij te houden en je voortgang van week tot week te volgen. Of, als je aan gewichtheffen doet, kan het je helpen ervoor te zorgen dat je geleidelijk meer tilt om plateaus te voorkomen.

Sjablonen voor trainingsschema's bieden structuur, verantwoording en een manier om succes te meten voor beginners en doorgewinterde sporters. Kortom, de sjablonen helpen u om georganiseerd en gemotiveerd te blijven en uw conditie op peil te houden.

tip: Wanneer u sjablonen voor trainingsschema's gebruikt, stel dan elke week kleine, haalbare doelen. Het opsplitsen van grote doelen in hapklare taken houdt je gemotiveerd en zorgt ervoor dat voortgang meer beloond wordt!

14 gratis sjablonen voor trainingsschema's

Bekijk de beste sjablonen voor workout trackers voor uw fitnessreis:

1. ClickUp trainingslogboek sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Trainingen bijhouden, voortgang bijhouden en gemotiveerd blijven - alles op één plek met het sjabloon voor trainingslogboeken van ClickUp

Het Sjabloon voor trainingslogboek van ClickUp is uw ultieme hulpmiddel om op de hoogte te blijven van uw fitnessreis. Met dit sjabloon kunt u elk detail van uw workouts - gewichtheffen, hardlopen of yoga - op één overzichtelijke plek bijhouden. Van het bijhouden van sets en reps tot het bijhouden van voortgang in de tijd, het houdt u gefocust en gemotiveerd.

🌻 Waarom je het leuk zult vinden:

Log elke training met gedetailleerde aantekeningen, inclusief oefeningen, gebruikte apparatuur en statistieken zoals duur, getild gewicht en reps

Zoek eenvoudig naar specifieke oefeningen of eerdere trainingen om uw voortgang te analyseren

Controleer sleutelgegevens zoals verbrande calorieën en prestatietrends om uw routine te optimaliseren

Blijf gemotiveerd met een gestructureerd bijhouden systeem dat u verantwoordelijk houdt

🌟 Ideaal voor: Fitnessfanaten, personal trainers en iedereen die zijn trainingen wil bijhouden en consistentie wil verbeteren.

2. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Blijf gedisciplineerd, houd uw voortgang bij en bouw onstuitbare gewoontes op met het ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-sjabloon

De 75 Hard Wellness Challenge is meer dan een fitnessprogramma: het is een mentale en fysieke transformatie. Deze uitdaging is ontworpen om discipline, veerkracht en gezonde gewoonten op te bouwen en vereist consistentie in workouts, voeding en mindset.

Het ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-sjabloon biedt alles wat u nodig hebt om op schema te blijven, van dagelijkse actieplannen tot wekelijkse voortgangsbeoordelingen, zodat u gemotiveerd en gedisciplineerd blijft gedurende de 75 dagen.

🌻 Waarom je het leuk zult vinden:

Houd dagelijkse taken zoals workouts, hydratatie, lezen en voeding gemakkelijk bij

Stel doelen in en houd deze bij voor elke dag van de uitdaging om consistent te blijven

Gebruik wekelijkse beoordelingen om voortgang te meten en mijlpalen te vieren

Blijf gemotiveerd met een duidelijk, gestructureerd abonnement dat u verantwoordelijk houdt

🌟 Ideaal voor: Individuen die discipline willen opbouwen, hun fysieke en mentale gezondheid willen verbeteren en hun limieten willen verleggen met de 75 Hard Challenge.

leuk weetje: De 75 Hard Challenge is opgezet door ondernemer Andy Frisella als een programma voor mentale weerbaarheid, maar het is nu een wereldwijd fitnessfenomeen met miljoenen deelnemers!

3. ClickUp sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoontes

Ontvang gratis sjabloon Bouw betere gewoontes op, dag na dag, met het ClickUp sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoontes

Het opbouwen van goede gewoontes is de basis van succes, maar het bijhouden ervan kan overweldigend zijn. Het sjabloon ClickUp Personal Habit Tracker vereenvoudigt het bijhouden van gewoontes, waardoor het gemakkelijk wordt om doelen te stellen, voortgang bij te houden en verantwoordelijk te blijven.

Dit sjabloon helpt u om consistente fitness-, productiviteits- en mindfulnessgewoonten op te bouwen.

🌻 Waarom je het leuk zult vinden:

Stel eenvoudig dagelijkse doelen in en houd deze bij, zoals "10K stappen lopen", "15 pagina's lezen" of "64oz water drinken"

Visualiseer uw voortgang in realtime met de weergaven Tabel, Lijst en Handleiding

Blijf georganiseerd met aangepaste statussen, subtaak labels en geneste subtaken

Verbeter de verantwoording met tags, meerdere toegewezen personen en gedetailleerde gewoonteclassificaties

🌟 Ideaal voor: Iedereen die betere gewoontes wil opbouwen, georganiseerd wil blijven en consistentie in zijn dagelijkse routines wil behouden.

tip: Plan uw trainingen als afspraken in uw kalender. Door ze als niet-onderhandelbare taken te behandelen, is de kans groter dat u zich aan uw routine houdt.

4. ClickUp sjabloon voor maaltijdplanning

Ontvang gratis sjabloon Plan, bereid voor en geniet van stressvrije maaltijden met het ClickUp sjabloon voor maaltijdplanning

Het abonnement hoeft niet stressvol te zijn. Met het ClickUp Maaltijdplanningsjabloon kunt u maaltijden organiseren, boodschappen stroomlijnen en ingrediënten moeiteloos bijhouden. Met dit sjabloon bespaar je tijd, verminder je voedselverspilling en blijf je binnen je budget voor je wekelijkse maaltijdvoorbereiding of het plannen van een speciaal dieet.

🌻 Waarom je het leuk zult vinden:

Plan maaltijden snel met drag-and-drop lijsten en georganiseerde receptenmappen

Maak gedetailleerde boodschappenlijsten om tijd en geld te besparen in de winkel

Voedingsinformatie en het aantal calorieën bijhouden om uw doelen op het gebied van voeding te bereiken

Verminder voedselverspilling door ingrediënten te gebruiken die je al in huis hebt

🌟 Ideaal voor: Startpagina's voor thuiskoks, maaltijdvoorbereiders en iedereen die gezonder wil eten en tegelijkertijd tijd en geld wil besparen.

5. ClickUp sjabloon voor zelfzorgplan

Ontvang gratis sjabloon Geef uzelf elke dag prioriteit met het sjabloon voor het ClickUp Self-Care Plan en koester uw geest, lichaam en ziel

Het sjabloon ClickUp Self Care Plan is uw persoonlijke gids om uw geest, lichaam en ziel te verzorgen. Deze sjabloon is ontworpen om u te helpen prioriteit te geven aan uw welzijn en stelt u in staat realistische doelen te stellen, voortgang bij te houden en kleine successen te vieren. Het ondersteunt holistische zelfzorg door middel van geplande ontspanning, mindfulness oefeningen en quality time met dierbaren.

🌻 Waarom je het leuk zult vinden:

Identificeer gebieden in uw leven die aandacht nodig hebben en creëer uitvoerbare strategieën om ermee om te gaan

Stel SMART doelen om zelfzorg op te splitsen in beheersbare, haalbare stappen

Plan tijd in voor activiteiten die uw welzijn bevorderen, van gezondheidspraktijken tot quality time met familie en vrienden

Houd de voortgang bij en blijf verantwoordelijk met aanpasbare statussen, velden en weergaven

🌟 Ideaal voor: Iedereen die prioriteit wil geven aan zelfzorg, stress wil verminderen en een evenwichtige, gezondere levensstijl wil bereiken.

📖 Lees meer: Optimale hersentraining

6. ClickUp Dagindeling sjabloon

Ontvang gratis sjabloon Plan uw dag, prioriteer taken en blijf productief met het ClickUp Dagplanningssjabloon

Tijd is uw meest waardevolle bezit en hoe u het indeelt, bepaalt uw productiviteit. Het ClickUp Dagplanningssjabloon helpt u controle te krijgen over uw dag door taken te structureren, prioriteiten in te stellen en voortgang bij te houden - alles op één plek. Dit sjabloon zorgt ervoor dat u georganiseerd blijft en meer bereikt met minder stress, ongeacht de balans tussen werk, persoonlijke doelen of beide.

🌻 Waarom je het leuk zult vinden:

Orden Taken in categorieën zoals Persoonlijk, Werk of Doelen voor een duidelijk overzicht van uw dag

Geef Taken prioriteit op basis van belangrijkheid en urgentie om u te concentreren op wat echt belangrijk is

Houd de voortgang bij met visuele hulpmiddelen zoals grafieken en diagrammen om gemotiveerd te blijven

Verminder stress en verbeter uw tijdbeheer door alles op één plek te bewaren

🌟 Ideaal voor: Drukke professionals, studenten of iedereen die productiviteit wil verhogen en een beter evenwicht tussen werk en privé wil bereiken.

7. ClickUp sjabloon voor dagelijkse Nog te doen lijst

Ontvang gratis sjabloon Blijf op de hoogte van uw taken en krijg meer gedaan met het sjabloon ClickUp-taak Dagelijks sjabloon

Het effectief beheren van dagelijkse taken is het verschil tussen een productieve dag en een overweldigende dag. Het sjabloon ClickUp Dagelijkse Taken-taak helpt u bij het maken, organiseren en prioriteren van uw dagelijkse taken, zodat u gefocust en op schema blijft.

Met een gestructureerde aanpak voor het beheren van taken kunt u haalbare doelen stellen, voortgang bijhouden en moeiteloos productiviteit stimuleren. Met ingebouwde integraties en notificaties blijf je altijd op de hoogte van je prioriteiten.

🌻 Waarom je het leuk zult vinden:

Maak en beheer een gedetailleerde lijst met taken voor elke dag, zodat u georganiseerd en gefocust blijft

Stel haalbare dagelijkse doelen die bijdragen aan uw succes op de lange termijn

Volg voortgang en prioriteer taken op één plek voor maximale efficiëntie

Blijf gemotiveerd met een duidelijk overzicht van uw prestaties

🌟 Ideaal voor: Drukke professionals, studenten of iedereen die dagelijkse taken wil stroomlijnen en productiviteit wil verhogen.

8. ClickUp sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan

Ontvang gratis sjabloon Verhoog uw groeireis met het ClickUp sjabloon voor een persoonlijk ontwikkelingsplan

Het ClickUp Persoonlijk Ontwikkelingsplan Sjabloon fungeert als uw routekaart naar zelfverbetering en bevordert voortdurende groei en het bereiken van doelen. Het helpt u bij het identificeren van gebieden voor ontwikkeling, het stellen van realistische targets en het systematisch bijhouden van uw voortgang. Of het nu gaat om carrière maken, persoonlijke groei of het verbeteren van uw algehele welzijn, dit sjabloon helpt u verder.

🌻 Waarom je het leuk zult vinden:

Identificeer gebieden voor verbetering en stel realistische, uitvoerbare doelen

Houd voortgang bij, reflecteer op successen en vier mijlpalen

Organiseer bronnen, taken en tijdlijnen op één plek voor duidelijkheid en focus

Blijf verantwoordelijk met een gestructureerd abonnement dat zich aanpast aan uw unieke reis

🌟 Ideaal voor: Individuen die zichzelf, hun carrière of een evenwichtige levensstijl willen verbeteren.

leuk weetje: De term "persoonlijke ontwikkeling" werd populair in de jaren 1970, maar het idee van zelfverbetering stamt al van oude filosofen zoals Aristoteles, die geloofde in de kracht van gewoontes.

9. ClickUp sjabloon voor persoonlijke productiviteit

Ontvang gratis sjabloon Organiseer, stel prioriteiten en maximaliseer uw tijd als een pro met het sjabloon voor persoonlijke productiviteit van ClickUp

Productief blijven betekent niet alleen meer Klaar krijgen, het gaat erom dat u zich concentreert op wat echt belangrijk is. Van het beheren van werk en persoonlijke projecten tot het afhandelen van dagelijkse verantwoordelijkheden, het ClickUp Personal Productivity Template helpt u uw tijd en taken onder controle te houden.

🌻 Waarom je het leuk zult vinden:

Taken effectief organiseren en prioriteren om uw tijd te maximaliseren

Houd de voortgang bij van doelen en projecten om ervoor te zorgen dat er niets tussen wal en schip valt

Blijf gefocust en gemotiveerd door tijdverspillende activiteiten te elimineren

Stroomlijn uw werkstroom met een aanpasbaar systeem op maat van uw behoeften

🌟 Ideaal voor: Particulieren, freelancers en iedereen die efficiënter wil werken, zijn mentale helderheid wil verbeteren en een betere balans tussen werk en privé wil bereiken.

Leer hoe je AI kunt gebruiken voor productiviteit!

10. Wekelijks trainingsschema sjabloon by Canva

via Canva

De Weekly Workout Schedule Template van Canva is een visueel aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk hulpmiddel dat is ontworpen om je te helpen bij het plannen en organiseren van je fitnessroutine voor de hele week. Met dit sjabloon, dat perfect is voor zowel beginners als doorgewinterde fitnessfanaten, kun je je workouts in kaart brengen, de voortgang bijhouden en consistent blijven met je doelen.

🌻 Waarom je het leuk zult vinden:

Plan uw wekelijkse workouts met een strakke, aanpasbare layout

Voeg afbeeldingen, kleuren en pictogrammen toe om uw schema aantrekkelijk en motiverend te maken

Print of download en deel digitaal om uw fitness abonnement overal toegankelijk te houden

Blijf verantwoordelijk door uw workout-toezeggingen voor de week te visualiseren

🌟 Ideaal voor: Fitnessfanaten die de voorkeur geven aan een afdrukbaar, visueel trainingsschema om op schema te blijven.

11. PDF trainingsschema sjabloon by Canva

via Canva

De PDF Workout Tracker Template van Canva is ontworpen om je te helpen bij het bijhouden van je voortgang. Met een gedurfd ontwerp met kleurverloop is dit sjabloon perfect voor het bijhouden van oefeningen, sets, herhalingen en gewichten, zodat u consistent en gemotiveerd blijft op uw fitnessreis.

🌻 Waarom je het leuk zult vinden:

Log gedetailleerde trainingsinformatie, waaronder oefeningen, sets, reps en gewichten

Afdrukbaar PDF format voor eenvoudige toegang en draagbaarheid

Stijlvol, modern ontwerp dat het bijhouden van uw voortgang plezierig maakt

Houd uw fitnessdoelen georganiseerd en zichtbaar om op schema te blijven

🌟 Ideaal voor: Mensen die de voorkeur geven aan de tastbare ervaring van een fysieke trainingsschema en houden van visueel aantrekkelijke ontwerpen.

leuk weetje: Het eerste bekende fitnessdagboek werd eind 1800 gebruikt door Eugen Sandow, de "Vader van het moderne bodybuilding". Hij hield nauwgezet elke rep bij en ging op weg om zijn legendarische lichaamsbouw op te bouwen.

12. Excel trainingsschema sjabloon door Vertex42

via Vertex42

De Excel Workout Log Template van Vertex42 is een uitgebreide, gegevensgestuurde tool die is ontworpen om u te helpen uw krachttraining en voortgang nauwkeurig bij te houden. Dit sjabloon is perfect voor gewichtheffers en fitnessenthousiastelingen. Met dit sjabloon kunt u sets, reps, gewichten en cardiovasculaire activiteiten bijhouden, zodat u uw voortgang nooit uit het oog verliest.

🌻 Waarom je het leuk zult vinden:

Gedetailleerde trainingsgegevens bijhouden, waaronder sets, reps, gewichten en one-rep max (1RM)

Monitor cardiovasculaire oefeningen met tijd, afstand en intensiteitsniveaus

Bevat zowel dagelijkse als wekelijkse logboeken voor flexibel bijhouden

Printbaar format voor gemakkelijke toegang tijdens sessies in de sportschool

🌟 Ideaal voor: Gewichtheffers, krachttrainers en fitnessenthousiastelingen die een gedetailleerd, gegevensgericht logboek willen om hun voortgang effectief bij te houden.

📮ClickUp Inzicht: 50% van onze respondenten rapporteert vrijdag als hun meest productieve dag. Dit zou een fenomeen kunnen zijn dat uniek is voor modern werk. Op vrijdag zijn er over het algemeen minder vergaderingen en dit, in combinatie met de opgebouwde context van de werkweek, zou kunnen betekenen dat er minder onderbrekingen zijn en meer tijd voor diepgaand, gefocust werk. Wil je de hele week productiviteit op vrijdagniveau behouden? Omarm async communicatiepraktijken met ClickUp, de alles-in-één app voor werk! Neem uw scherm op met ClickUp Clips, ontvang onmiddellijke transcripties via ClickUp Brain of vraag ClickUp's AI Notetaker om in te stappen en de hoogtepunten van vergaderingen voor u samen te vatten!

13. Word fitnessjournaal sjabloon van Microsoft

via Microsoft

Uw fitnessdoelen bereiken begint met consistentie en voortgang bijhouden. Het Word fitnessjournaal sjabloon van Microsoft helpt je om dagelijkse trainingen te documenteren, fitness doelen te stellen en sleutelgegevens over je gezondheid bij te houden-alles op één plek. Met het volledig aanpasbare ontwerp kun je elk detail personaliseren zodat het past bij jouw unieke fitnesstraject.

🌻 Waarom je het leuk zult vinden:

Houd trainingen, doelen, metingen en dagelijkse voortgang bij op één plek

Volledig aanpasbaar met tekst, afbeeldingen, lettertypes en afbeeldingen om aan uw voorkeuren te voldoen

Kies en voeg animaties, overgangen of video's toe om je dagboek visueel aantrekkelijk te maken

Deel en publiceer eenvoudig uw fitnessreis met anderen

🌟 Ideaal voor: Mensen die hun fitnessreis graag bijhouden in een dagboek en gedetailleerd willen bijhouden, met de flexibiliteit van een aanpasbaar Word-document.

wist u dat? Het bijhouden van uw slaap naast uw workouts uw prestaties kan verbeteren. Studies tonen aan dat 7-9 uur slaap het spierherstel en de algemene fitnessresultaten verbetert.

14. Google Spreadsheets Trainingssjabloon voor gewichtstraining door Google

via Google

De Google Spreadsheets Weight Training Workout Template van Google biedt een veelzijdige spreadsheet voor het bijhouden van trainingen met het totale lichaamsgewicht. Je kunt de voortgang individueel of als groep bijhouden, waardoor het geschikt is voor solo- en begeleide trainingssessies.

🌻 Waarom je het leuk zult vinden:

Log sets, reps en gewichten om uw voortgang bij te houden

Gebruik het individuele tabblad voor persoonlijk bijhouden of het groepstabblad voor teamworkouts

Blijf consistent met een gestructureerde wekelijkse workoutroutine

Toegankelijk vanaf elk apparaat voor eenvoudige updates onderweg

🌟 Ideaal voor: Gewichtheffers, fitnessgroepen of individuen die met trainers werken en een gezamenlijk, digitaal trainingslogboek willen.

Lees meer: Optimaliseer je leven met Habit Stacking

Wat maakt een goed sjabloon voor het bijhouden van trainingen?

Een goed sjabloon voor workout trackers moet gestructureerd en gebruiksvriendelijk zijn en geschikt voor verschillende fitnessdoelen. Hier zijn de sleutel functies:

Uitgebreide secties voor bijhouden: Een goed trainingsschema sjabloon bevat velden voor trainingsnamen, sets, herhalingen, duur, rusttijd en aantekeningen over de voortgang om de prestaties effectief bij te houden. Een hardloper kan bijvoorbeeld de afstand en het tempo bijhouden, terwijl een lifter de voortgang van het bankdrukken bijhoudt

Aanpasbaar voor verschillende workouts: Geschikt voor verschillende fitnessroutines-HIIT, yoga, krachttraining of full-body routines

Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken: Een overzichtelijke layout zorgt voor snelle updates en eenvoudige leesbaarheid. Professionele atleten houden prestatiemetingen bij zoals uithoudingsvermogen en hartslag, terwijl gewone sportschoolbezoekers zich richten op consistentie en krachttoename

Doelen instellen en voortgang bijhouden: Een goed sjabloon helpt gebruikers om fitnessdoelen te definiëren en verbeteringen bij te houden. Het kan bijvoorbeeld visuele elementen bevatten zoals grafieken om verbeteringen in de loop van de tijd te laten zien. Je kunt er specifieke doelen mee instellen en bijhouden, zoals een 5K hardlopen of een bepaald gewicht tillen

Account functies: Herinneringen of check-ins om u consistent te houden

Compatibiliteitsopties: Een goed sjabloon is beschikbaar in digitale of printbare versies, met opties om te synchroniseren tussen apparaten voor updates onderweg

Leuk weetje: Het concept van het bijhouden van trainingen gaat terug tot het oude Griekenland, waar atleten stenen tabletten gebruikten om hun trainingsroutines op te schrijven. Gelukkig hebben we sindsdien digitale hulpmiddelen.

Kortom, een goed sjabloon voor workout trackers is praktisch, motiverend en op maat gemaakt om je te helpen je fitnessdoelen te bereiken.

tip: Integreer uw workout tracker met andere apps, zoals fitnesstrackers of calorieëntellers, voor een holistische weergave van uw gezondheid en fitheid.

Uw fitnessreis begint met ClickUp!

Consistent blijven met uw fitnessdoelen hoeft niet overweldigend te zijn. Met de juiste hulpmiddelen kun je je ambities omzetten in uitvoerbare abonnementen en elke mijlpaal vieren. Van het loggen van trainingen en het plannen van maaltijden tot het bijhouden van gewoontes en het beheren van zelfzorg, deze gratis sjablonen voor workout trackers vereenvoudigen je fitnessreis.

Met de krachtige sjablonen van ClickUp kunt u naadloos trainingen abonneren, prestaties bijhouden en gewoonten opbouwen die leiden tot succes op de lange termijn.

Klaar om uw fitness bijhouden te vereenvoudigen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en maak uw fitnessdoelen werkelijkheid!