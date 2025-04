10 beste CRM-software voor reisbureaus in 2025

Weet je nog dat je voor het eerst met een reisbureau werkte?

Alles voelde opwindend: klanten helpen hun droomvakantie te plannen, nieuwe bestemmingen ontdekken en de magie van reizen laten gebeuren. Toen kwam de realiteit: klantgegevens verspreid over e-mails, eindeloze follow-ups en een groeiende lijst met administratieve taken zorgden ervoor dat je minder tijd overhield om je op je clients te concentreren.

Dat is waar software voor relatiebeheer (CRM) voor reisbureaus om de hoek komt kijken.

De juiste CRM-software voor reisbureaus organiseert relaties met klanten, helpt u bij het creëren van gepersonaliseerde ervaringen en maakt boekingsbeheer tot een fluitje van een cent. Of u nu alleen een reisagent bent of een heel team runt, een degelijk CRM-systeem houdt uw verkooppijplijn in beweging en uw stressniveaus laag.

Om uw leven gemakkelijker te maken, hebben we de 10 beste CRM-software voor reisbureaus op een rijtje gezet - omdat een succesvol reisbureau moet draaien om geweldige reizen, niet om rommelige spreadsheets.

U moet boekingen bijhouden, query's bij klanten uitvoeren, betalingen verwerken en klantgegevens onthouden - en op de een of andere manier moet dat allemaal soepel verlopen. Het is gemakkelijk om een verzoek van een client uit het oog te verliezen of een cruciale follow-up te vergeten wanneer je met zoveel details moet jongleren. Zonder de juiste tools kan het een oneindige uitdaging zijn om de klantinteracties op de voet te volgen.

Met het juiste CRM voor de activiteiten van een reisbureau kunt u routinetaken automatiseren en boekingen efficiënter beheren. Met de CRM werkstroom functie kunt u uw dag beter indelen zodat u niet constant bezig bent met het onthouden van details. Zo heb je meer tijd om je te concentreren op wat echt belangrijk is: het bieden van een persoonlijke ervaring voor elke client.

Een van de beste voordelen is dat een CRM-oplossing voor reisbureaus waardevolle inzichten biedt in klanttevredenheid en ervarings-KPI's, zodat u kunt bijhouden hoe goed u uw clients van dienst bent. Het is gemakkelijker om te zien wat werkt en waar u moet verbeteren.

Bovendien kunt u met integraties zoals AI-reisplanners aanbevelingen op maat bieden, waardoor de betrokkenheid van klanten bij uw service naar een hoger niveau wordt getild.

👀Wist u dit? Veel CRM's voor de reis- en toerismebranche integreren met Global Distribution Systems (GDS) zoals Amadeus, Sabre en Galileo. Dankzij deze verbinding kunnen reisbureaus direct vlucht- en hotelgegevens in realtime ophalen in de CRM-software voor reizen, waardoor boeken en reserveren eenvoudiger wordt.

Waar moet u op letten bij CRM-software voor reisbureaus?

Met CRM-tools kunt u belangrijke klantgegevens, voorkeuren en communicatiegeschiedenis vastleggen en opslaan, zodat u een uitgebreid profiel krijgt waarmee u op maat gemaakte diensten en persoonlijke aandacht kunt leveren.

Gezien de vele beschikbare opties kan het kiezen van de juiste CRM voor een reisbureau overweldigend zijn.

Dit is waar je op moet letten bij het selecteren van een reisbeheerplatform voor het leveren van gepersonaliseerde ervaringen:

Moeiteloos boeken: Het CRM-systeem voor reizen moet naadloze toegang bieden tot de beste accommodaties, vluchten en meer

Geautomatiseerde communicatie: Zoek naar CRM tools die de communicatie met de client automatiseren, zoals het versturen van e-mails, herinneringen of updates. Automatisering bespaart tijd en zorgt voor een consistente follow-up

Geavanceerde tools voor rapportage: Uw CRM moet uitgebreide rapportagemogelijkheden bieden. Houd verkoop, klantinteracties, accountbeheer en prestatiecijfers bij om een volledig beeld te krijgen van uw bedrijf

Integraties met andere tools: CRM moet integreren met andere platformen, zoals booking engines of betalingssystemen. Hierdoor blijven al uw tools gesynchroniseerd en worden uw activiteiten gestroomlijnd

Aanpassingsopties: Een CRM moet aanpasbare functies bieden, zoals CRM-sjablonen, om het systeem aan te passen aan de behoeften van uw bedrijf en de klanttevredenheid te verhogen. Zo kunt u het aanpassen aan uw specifieke werkstromen

Mobiele toegankelijkheid: Reizen houdt niet op als u niet achter uw bureau zit. Met een mobielvriendelijk CRM kunt u alles onderweg beheren op uw mobiele apparaten

AI-aanbevelingen: Met AI-reisplanners moet uw CRM gepersonaliseerde diensten kunnen bieden op basis van klantvoorkeuren en reisgeschiedenis en -gedrag in het verleden

Functies voor veiligheid van gegevens: Uw CRM moet robuuste veiligheid bieden, zoals versleuteling en naleving van wereldwijde regelgeving voor gegevensbescherming, om klantgegevens veilig te houden

Gebruiksvriendelijke interface: Een intuïtief ontwerp zorgt ervoor dat uw team gemakkelijk door de tool kan navigeren, waardoor kostbare tijd wordt bespaard

🧠 Leuk weetje: Het Henn-na Hotel in Nagasaki is het eerste hotel ter wereld dat volledig wordt bemand door meertalige robots, die voornamelijk het in- en uitchecken afhandelen.

De 10 beste CRM-software voor reisbureaus

Dit zijn de top 10 beste CRM-systemen voor reisbureaus:

1. ClickUp (het beste voor relatie- en projectmanagement)

Bouw en beheer uw relaties met klanten, houd persoonlijke Taken bij en stimuleer de groei van uw bedrijf met ClickUp CRM en nog veel meer

De eerste op onze lijst is ClickUp, de alles-app voor werk die ook krachtige CRM-software voor reisbureaus is.

ClickUp CRM combineert projectmanagement met CRM, zodat u relaties met klanten en reisprojecten kunt beheren vanuit één gebruiksvriendelijke interface. ClickUp kan uw tool zijn voor het beheren van klantgegevens, deals en contacten.

📮ClickUp Insight: Bijna 42% van de kenniswerkers geeft de voorkeur aan e-mail voor teamcommunicatie. Maar daar hangt een prijskaartje aan. Omdat de meeste e-mails alleen een selectie van teamgenoten bereiken, blijft kennis gefragmenteerd, wat samenwerking en snelle beslissingen in de weg staat. Om de zichtbaarheid te verbeteren en de samenwerking te versnellen, maakt u gebruik van een alles-app voor werk zoals ClickUp, die uw e-mails binnen enkele seconden omzet in uitvoerbare Taken!

Een van de opvallendste functies is hoe ClickUp het contact met klanten centraliseert. De e-mailintegratie is naadloos en bevordert de samenwerking tussen teams. U kunt delen project updates met clients, onboard klanten, en houd alles binnen een e-mail hub.

Duik dieper in uw taken en beheer eenvoudig uw verkooppijplijn en potentiële klanten op één plaats met ClickUp Dashboards

Dan is er nog het ClickUp Dashboard, dat gedetailleerd inzicht geeft in uw verkooppijplijn om een succesvol reisbureau te creëren. Gebruik 50+ widgets om klantgegevens op één centrale locatie te visualiseren. Het is een geweldige manier om op de hoogte te blijven van uw leads en voortgang.

Een ander voordeel is ClickUp's brede bereik van CRM-sjablonen, waaronder reissjablonen, die u tijd besparen en kunnen helpen bij het maken van aangepaste routes. U hoeft niet vanaf nul te beginnen!

Ontvang gratis sjabloon Houd al uw reisbeslissingen bij, van bestemmingen tot aanvragen, met het ClickUp sjabloon voor reisbureaus

In het voorbeeld van ClickUp Travel Agency kunnen reisbureaus boekingen, routes en klantgegevens organiseren en beheren. Het kan ook diensten plannen met hotels, luchtvaartmaatschappijen en andere partners, de voortgang van de klant in elke fase van hun reis bijhouden en gepersonaliseerde klantervaringen bieden.

Met dit sjabloon blijft u georganiseerd en gefocust op het leveren van topservice, of u nu een avontuur in meerdere steden of een eenvoudig weekendje weg plant.

Bonus: ClickUp's Travel Planner Sjabloon is een geweldige manier om georganiseerd te blijven op persoonlijke reizen. Hiermee kunt u kosteneffectieve reisopties op een rijtje zetten, reisgerelateerde bestanden bijhouden en to-do lijsten maken voor elke fase van de reis. Of, als u uw verkooppijplijn wilt beheren en het klantenbeheer wilt verbeteren, helpt het sjabloon van ClickUp u bij het bijhouden van leads en relaties met klanten, waardoor u eenvoudig toezicht kunt houden op elke stap van het proces.

ClickUp beste functies

Organiseer reisgegevens en werk moeiteloos samen met ClickUp Docs, zodat alle informatie toegankelijk en veilig is

Maak direct reisabonnementen en schema's en trek leads aan met ClickUp Brain , bespaar tijd en verhoog de efficiëntie

Maak gebruik van ClickUp Automatiseringen voor outreach en follow-ups

Abonneer dagelijkse activiteiten, stel herinneringen in en maak ClickUp-taak aan, zodat ClickUp uw persoonlijke reisassistent wordt

Integreer ClickUp met meer dan 1000 apps, waaronder Slack, Google Agenda, Zoom, YouTube en Google Spreadsheets, voor naadloze verbindingen tussen platforms

ClickUp limieten

Gebruikers kunnen een steile leercurve ervaren vanwege het brede bereik aan functies

ClickUp prijzen

ClickUp beoordelingen en reviews

G2 : 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.300+ beoordelingen)

Wat gebruikers over ClickUp zeggen

ClickUp is de beste tool voor projectmanagement en CRM die ik ben tegengekomen. Dankzij de veelzijdigheid kun je echt al je Taken op één plek aanpakken zonder talloze abonnementen op andere diensten.

2. Pipedrive (het beste voor het beheren van verkooppijplijnen en deals)

via Pipedrive

Het runnen van een reisbureau brengt unieke uitdagingen met zich mee, vooral wanneer u meerdere client boekingen, leveranciers en deals tegelijkertijd moet beheren. Het gebruik van Pipedrive kan de manier waarop u leads bijhoudt, boekingen beheert en ervoor zorgt dat u altijd voorop loopt, volledig veranderen.

Pipedrive consolideert interacties met clients, reisabonnementen en follow-ups op één plaats. De intuïtieve dashboards geven u een real-time overzicht van waar elke client zich in het proces bevindt - of ze nu in de beslissingsfase zitten of hun reisplan aan het afronden zijn.

De beste functies van Pipedrive

Automatiseer uw verkoopprocessen om tijd vrij te maken voor gepersonaliseerde reisabonnementen voor clients

Meet het succes van boekingen met realtime rapportage en analyses en pas strategieën aan voor betere resultaten

Gebruik Kanban-borden om leads, boekingen en voortgang binnen de verkooptrechter te beheren

Pipedrive limieten

Automatische detectie van dubbele invoer ontbreekt, dus handmatig opschonen is af en toe nodig

Pipedrive prijzen

Essential: $19/maand per zetel

Geavanceerd: $34/maand per zetel

Professioneel: $64/maand per zetel

Power: $74/maand per zetel

Enterprise: $99/maand per zetel

Beoordelingen en recensies van Pipedrive

G2 : 4. 3/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (3.000+ beoordelingen)

wist u dat? 77% van de organisaties van plan is om meer te investeren in verkoopintelligentietools, waaronder CRM's, om administratieve en niet-verkooptaken, die momenteel 30% van hun tijd in beslag nemen, te verminderen.

3. HubSpot CRM (het beste voor dealbeheer)

via HubSpot CRM

Met HubSpot CRM kun je multichannel marketingcampagnes creëren en monitoren binnen één platform, waardoor het bereiken van clients naadloos verloopt.

Het is gemakkelijk te gebruiken en ondanks de vele functies is de interface ongelooflijk intuïtief.

HubSpot zal het CRM aanpassen aan jouw specifieke behoeften. Van het aanpassen van de manier waarop je boekingen bijhoudt tot het aanpassen van velden in het CRM, je kunt een systeem creëren dat natuurlijk aanvoelt voor jouw werkstroom.

HubSpot CRM beste functies

Automatiseer terugkerende taken zoals follow-ups en herinneringen om tijd te besparen en de efficiëntie te verhogen

Monitor e-mailinteracties, zoals opens en kliks, om de betrokkenheid van prospects te meten

Genereer inzicht in verkoopprestaties met robuuste rapportagetools om u te helpen datagestuurde beslissingen te nemen

HubSpot CRM limieten

Het aanpassen van het dashboard kan een beetje omslachtig aanvoelen, wat de gebruikerservaring kan vertragen

HubSpot CRM prijzen

Gratis

Starter : $20/zetel per maand

Professioneel : $1.300/maand (per 5 zetels)

Enterprise: $4.300/maand (per 7 zetels)

HubSpot CRM beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4. 4/5 (12.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers over HubSpot CRM zeggen

HubSpot CRM heeft onberispelijke diensten geleverd die hebben geholpen bij het stroomlijnen van onze toelatingen. Het maakt het gemakkelijk om te communiceren met onze toekomstige studenten. HubSpot CRM biedt ook zeer belangrijke inzichten waarmee we onze relatie met onze toekomstige studenten kunnen verbeteren.

4. Zoho CRM (het beste voor rapportage en analyses)

via Zoho CRM

Ondanks de steile leercurve is Zoho CRM snel een populaire tool geworden voor het beheren van clienten in de reisbranche. De flexibiliteit springt eruit. U kunt modules, werkstromen en processen aanpassen aan uw behoeften, wat fantastisch is voor het beheren van alles, van leads tot boekingen.

U kunt aangepaste rapportages maken die diep inzicht geven in uw verkoopprestaties. Verschillende grafiekopties zijn onder andere staafdiagrammen, lijndiagrammen, cirkeldiagrammen, heatmaps en zelfs trechter- en donutdiagrammen.

Zoho CRM beste functies

Automatiseer verkoopprocessen voor efficiëntie met krachtige tools voor workflow automatisering

Verkrijg inzicht in client interacties en team verbindingen om samenwerking te verbeteren

Gebruik AI-tools zoals Zia en ChatGPT voor taken als het opstellen van e-mails en het opsporen van anomalieën

Zoho CRM limieten

Het platform kan soms vertragingen vertonen tijdens kritieke Taken

Prijzen van Zoho CRM

Standaard : $20/gebruiker per maand

Professioneel : $35/gebruiker per maand

Enterprise : $50/gebruiker per maand

Ultimate: $65/gebruiker per maand

Zoho CRM beoordelingen en reviews

G2 : 4. 1/5 (2.700+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (6.500+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Zoho CRM zeggen

Het heeft de beste aangepaste functie. Gebruikers kunnen de velden aanpassen aan de behoeften van de business. In mijn dagelijkse verantwoordelijkheden werk ik met het aanpassen van modules. Review verzameld door en gehost op G2. com.

5. Agile CRM (Beste alles-in-één oplossing voor bedrijfsbeheer)

via Agile CRM

De USP van Agile CRM is de mogelijkheid om de verkoop bij te houden. De functies voor automatisering zijn nuttig, vooral bij het beheren van e-mailcampagnes en berichten op sociale media.

Een andere functie is het ingebouwde telefoniesysteem, waarmee u klanten rechtstreeks vanuit het platform kunt bellen.

Beste functies van Agile CRM

Beheer leads en verkooppijplijnen met tools zoals lead scoring en ster-ranking

Vereenvoudig CRM-beheer met een intuïtieve, gebruikersvriendelijke interface

Ontvang gedegen klantenservice van een responsief team dat u helpt het maximale uit de software te halen

Agile CRM limieten

Sommige functies zoals exit pop-ups en push notificaties zijn onvolledig of onderontwikkeld

Prijzen van Agile CRM

Free: Voor 10 gebruikers

Starter : $14. 99/gebruiker per maand

Regulier : $49. 99/gebruiker per maand

Enterprise: $79. 99/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Agile CRM

G2 : 4/5 (350+ beoordelingen)

Capterra: 4. 1/5 (500+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Agile CRM zeggen

Combineert automatisering van verkoop, marketing en service in één platform, waardoor er minder behoefte is aan meerdere tools. Gebruiksvriendelijke interface met drag-and-drop functie, waardoor het gemakkelijk is om in te stellen en te navigeren. Sterke automatiseringsmogelijkheden voor taken zoals e-mailmarketing en automatisering van werkstromen.

💡Pro Tip: Een degelijk klantcommunicatiebeheersysteem (CCM) houdt e-mails, berichten en follow-ups op één plaats. Het juiste CRM voor reisbureaus zorgt ervoor dat geen enkele client een verzoek mist, waardoor de betrokkenheid en herhaalboekingen toenemen!

6. Salesforce (het beste voor aangepaste CRM en integraties)

via Salesforce

Salesforce is een krachtige keuze voor CRM in de cloud en biedt vele functies die kunnen helpen bij het beheren van alles van klantgegevens tot verkoopprocessen.

Het integreert verkooppijplijnbeheer, contactbeheer, marketingautomatisering, leadbeheer en klantenservice, waardoor het een one-stop-shop is voor het afhandelen van relaties met klanten.

De beste functies van Salesforce

Leg e-mails, gebeurtenissen en engagementgegevens automatisch vast zonder extra inspanning

Genereer nauwkeurige, realtime voorspellingen om weloverwogen beslissingen te nemen

Leg belangrijke interacties met clients automatisch vast, waardoor de teamcommunicatie verbetert

Salesforce beperkingen

Sommige gebruikers vinden de functies Prognoses en Kansen scoren onnauwkeurig, wat van invloed kan zijn op beslissingen

Prijzen Salesforce

Starter: $25/gebruiker per maand (maandelijks of jaarlijks gefactureerd)

Pro: $100/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise : $165/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Onbeperkt : $ 330/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Einstein 1 Verkoop: $500/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en beoordelingen van Salesforce

G2 : 4. 5/5 (2.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (18.500+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Salesforce zeggen

Zeer gebruiksvriendelijk, met veel informatie en mogelijkheden voor rapportages. De mogelijkheid om alle zaken te zien waar iedereen aan werkt is geweldig.

7. NetHunt CRM (Beste end-to-end CRM voor verkoopteams)

via NetHunt CRM

NetHunt CRM biedt een soepele integratie met Gmail en brengt de CRM functie direct in uw e-mail zonder dat u van platform hoeft te wisselen.

Ondersteuning van klanten wordt veel eenvoudiger met het automatisch aanmaken en toewijzen van supportvragen, zodat het team op de hoogte blijft van klantverzoeken zonder te hoeven jongleren met verschillende tools.

NetHunt CRM beste functies

Creëer leads uit e-mails, chatten en sociale profielen met één klik

Start gerichte e-mailcampagnes en werk CRM-gegevens automatisch bij op basis van de resultaten van de campagne

Taken en activiteiten beheren en bijhouden, deadlines toewijzen en integreren met kalenders

NetHunt CRM limieten

Visuele rapportages zijn eenvoudig en bieden niet dezelfde diepgang als andere CRM-oplossingen voor reisbureaus

NetHunt CRM prijzen

Basis : $30/gebruiker per maand

Basis Plus : $42/gebruiker per maand

Business : $60/gebruiker per maand

Business Plus : $84/gebruiker per maand

Geavanceerd: $120/gebruiker per maand

NetHunt CRM beoordelingen en reviews

G2 : 4. 6/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (150+ beoordelingen)

8. EngageBay (Alles-in-één betaalbare CRM-software met omnichannelmarketing)

via EngageBay

EngageBay is betaalbaar en heeft functies die het beheer van klanten, marketing en verkoop vereenvoudigen.

Een groot voordeel zijn de communicatiemogelijkheden via meerdere kanalen. Klanten kunnen contact opnemen via live chatten, sms, sociale media, telefoongesprekken en webformulieren.

Het is handig voor zowel bedrijven als clients. De Service Bay is al even indrukwekkend en biedt een ticketsysteem, helpdesk, live chatten en autoresponders - allemaal op één plek.

EngageBay beste functies

Leg leads vast en verzorg ze rechtstreeks vanuit webformulieren of andere engagementmomenten

Houd verkoopkansen bij en plan afspraken met tools voor automatisering van de verkoop

Ontwerp responsieve pagina's zonder dat je een achtergrond in webontwikkeling nodig hebt

Beperkingen van EngageBay

Gebruikers hebben af en toe storingen gerapporteerd die de werkstromen onderbreken

EngageBay prijzen

Gratis

Basis: $14. 99/gebruiker per maand

Groei: $64. 99/gebruiker per maand

Pro: $119,99/gebruiker per maand

Beoordelingen en beoordelingen van EngageBay

G2 : 4. 7/5 (450+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (850+ beoordelingen)

9. WeTravel (de beste CRM-software voor reisbureaus)

via WeTravel

Als u op zoek bent naar een CRM dat speciaal is ontwikkeld voor reisbureaus, is WeTravel het overwegen waard. Het kan boekingspagina's maken die bezoekers helpen omzetten in betalende klanten en het boekingsproces naadloos en intuïtief maken.

Een ander groot voordeel zijn de lage transactiekosten van het slimme betalingsverwerkingssysteem, waardoor het ideaal is voor kleine bedrijven.

WeTravel beste functies

Beheer boekingen, documenten en rapportages vanaf één platform

Gebruik de WeTravel Card om leveranciers wereldwijd te betalen

Bied een naadloze gebruikerservaring voor u en uw klanten

WeTravel limieten

Sommige gebruikers melden dat het ontbreekt aan geavanceerde aanpassingsopties voor specifieke behoeften

WeTravel prijzen

Basis : Free

Pro : $79/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van WeTravel

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 8/5 (450+ beoordelingen)

10. Freshworks CRM (het beste voor middelgrote bedrijven)

via Freshworks CRM

Freshworks CRM, dat voorheen Freshsales heette, is een CRM dat speciaal voor rondleidingen is gemaakt. Het is eenvoudig te gebruiken maar zit boordevol krachtige functies die verkoop- en marketingautomatisering naadloos in elkaar laten overlopen.

Wat zo geweldig is, is de goede integratie van Freshworks CRM met andere Freshworks-producten. Als u hun suite al gebruikt, past dit CRM hier perfect bij.

De beste functies van Freshworks CRM

Moeiteloos verkooppijplijnen beheren met visuele tools en functies voor automatisering

Gebruik realtime analyses om klantgedrag beter te begrijpen en strategieën te optimaliseren

Voer gerichte e-mailmarketingcampagnes uit om leads te beheren en conversies te stimuleren

Freshworks CRM limieten

Sommige integraties met derden kunnen verwarrend zijn en niet zo naadloos als verwacht

Freshworks CRM prijzen

Gratis

Groei : $18/gebruiker per maand

Pro : $47/gebruiker per maand

Enterprise: $83/gebruiker per maand

Beoordelingen en beoordelingen van Freshworks CRM

G2 : 4. 5/5 (7.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (600+ beoordelingen)

Verbeter uw relatiebeheer met ClickUp

Een reisbureau runnen betekent vaak werken met een krap budget, dus het kan onmogelijk zijn om dure CRM-software te betalen. Er zijn echter geweldige opties die niet duur zijn.

De CRM's in deze lijst bieden een verscheidenheid aan functies die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van de branche en zijn tegelijkertijd budgetvriendelijk.

Maar als u op zoek bent naar iets dat verder gaat dan CRM-functionaliteit, is ClickUp misschien wel de oplossing. Met zijn CRM-mogelijkheden, projectmanagement, integraties en ondersteuning kan ClickUp alles aan, van eenvoudige administratieve taken tot complexe projecten.

Meld u vandaag nog aan voor een gratis ClickUp account: organiseer uw klantgegevens en beheer uw lijsten met taken op één plek!