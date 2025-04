Een stap-voor-stap handleiding voor het exporteren van ClickUp naar Excel

Ooit de behoefte gevoeld om al uw ClickUp gegevens naar een Excel sheet te brengen?

Weten hoe u gegevens van uw ClickUp account naar Excel kunt exporteren, kan handig zijn wanneer u een back-up wilt maken van uw projectgegevens, informatie wilt delen met externe belanghebbenden of aangepaste statistieken wilt berekenen met Excel-formules.

In deze stap-voor-stap handleiding bespreken we het proces van het exporteren van gegevens van ClickUp naar Excel.

Afhankelijk van uw behoeften is het soms helemaal niet nodig om gegevens te exporteren

U kunt de ingebouwde dashboards en krachtige functies van ClickUp AI combineren om uw projectgegevens te visualiseren en te analyseren zoals u dat wilt

Waarom is het exporteren van ClickUp gegevens belangrijk?

Hoewel elk project zijn lessen heeft, is het essentieel om deze om te zetten in bruikbare inzichten voor beter projectmanagement. Met ClickUp exports kunt u uw eigen Excel spiekbriefje maken met kritieke inzichten in projecten en best practices. Dit kan helpen om projecten beter te beheren en in de toekomst datagestuurde beslissingen te nemen.

Hier zijn een paar redenen waarom u meer zou moeten weten over ClickUp data exports.

Beheer van gegevens

U kunt ClickUp gegevens exporteren en combineren met datasets van andere tools om een uitgebreide weergave van de bedrijfsactiviteiten te krijgen.

als uw marketingteam bijvoorbeeld ClickUp gebruikt voor het beheren van campagnes en Salesforce CRM, kunnen ze gegevens zoals ClickUp-taaken, inclusief campagnenamen, deadlines, toegewezen leden en status overbrengen naar Excel en combineren met verkoopgegevens uit Salesforce om inzicht te krijgen in prestaties.

Back-up en veiligheid van gegevens

Het exporteren van projectgegevens zorgt ervoor dat u een back-up hebt in het geval van systeemstoringen. Dit helpt potentieel gegevensverlies en onderbreking van de activiteiten te voorkomen. Bovendien helpt een veilige back-up bij audits en naleving in gereguleerde sectoren zoals gezondheidszorg, financiën en productie.

Gegevensanalyse en rapportage

Door ClickUp gegevens te exporteren naar tools zoals Excel, kunt u de prestatiecijfers van projecten flexibeler analyseren. Met behulp van de gegevensexports kunt u gedetailleerde rapportages in Excel maken die kunnen worden gedeeld met belanghebbenden die geen toegang hebben tot ClickUp.

Pro Tip: Stel aangepaste ClickUp Dashboards in voor krachtige gegevensanalyse binnen ClickUp. Geef uw productiviteit en prestatiecijfers in één oogopslag weer met meer dan 50 kaarten, zoals overzichtskaarten, tabelkaarten, prioriteitskaarten, tijdkaarten, statuskaarten en meer. Combineer ze met ClickUp Brain 's krachtige ClickUp AI om binnen enkele seconden inzichten te krijgen in natuurlijke taal.

Bekijk deze video om uw eerste dashboard in ClickUp in te stellen:

Beschikbare weergaven voor export in ClickUp

Met ClickUp-views kunt u Taakbeheer, Visualisatie van werkstromen en Projectmanagement op uw eigen manier bijhouden.

Onder de meer dan 15 weergaven, kunt u met ClickUp gegevens exporteren in lijsten en tabellen. Dit betekent dat u ClickUp-taken en andere gegevens uit deze weergaven kunt exporteren en downloaden als CSV- of Excel-bestanden voor het maken van back-ups, het uitvoeren van gegevensanalyses of het delen van projectinformatie met de belanghebbenden.

Door gegevens te exporteren in de lijstweergave van ClickUp kunt u in één oogopslag zien waar uw werk staat. U kunt Taken organiseren met flexibele opties voor filteren, sorteren en groeperen.

Gebruik de klassieke ClickUp-taakweergave om al uw taken in één keer te zien

Met de tabelweergave van ClickUp kunt u in een handomdraai spreadsheets maken met aangepaste velden en zichtbare kolommen. Wanneer u gegevens in deze weergave ophaalt, helpt het u om gegevens naadloos te vertalen naar een robuuste Excel-database, waardoor het eenvoudiger wordt om client-/vendorinformatie, budgetten en voorraden te beheren.

Met de weergave ClickUp Table voor gegevensexport kunt u:

Zorg voor een gestructureerde gegevensvastlegging, van Taak namen tot toegewezen personen en deadlines

Breng informatie in kaart met aangepaste velden en aangepaste kolommen met status in een relationele database om een holistische weergave van projectgegevens te krijgen

Gebruiksklare gegevens zonder problemen met formatteren

Beheer klantgegevens, budget en voorraden met de ClickUp Tabel weergave

Hoe ClickUp exporteren naar Excel?

Of u nu een projectmanager of bedrijfsanalist bent, het verkrijgen van gedetailleerde inzichten in de voortgang van uw project is van cruciaal belang. ClickUp gegevens exporteren naar Microsoft Excel lijkt misschien een uitdaging, maar als u het proces eenmaal onder de knie hebt, kunt u workflows stroomlijnen en dieper in uw gegevens duiken.

Dit is het stapsgewijze proces om gegevens handmatig te exporteren van de lijstenweergave en tabelweergave van ClickUp naar Excel.

Stap 1: Navigeer naar de Lijstweergave of Tabelweergave die u wilt exporteren.

Stap 2: Klik in de rechterbovenhoek van uw lijstweergave of tabel op Aanpassen.

Kies Aangepast op uw geselecteerde Lijstweergave of Tabelweergave om gegevens te exporteren

Stap 3: Klik op Exporteren.

Stap 4: Kies Wat u wilt exporteren:

Zichtbare kolommen : Exporteer alleen informatie in de kolommen die zichtbaar zijn in uw weergave. Als u deze optie selecteert, worden gesloten Taken ook weergegeven op uw export

Alleen Taaknamen : Exporteer een eenvoudige lijst met de namen van de Taken uit de Lijst

Alle kolommen: Exporteer alle gegevens voor de Taken in uw weergave, ongeacht welke kolommen u bekijkt

Kies wat u wilt exporteren en het Excel-bestandsformaat

Stap 5: Kies uw bestandsformaat-CSV of Excel

📝 Aantekening: Als CSV is geselecteerd, ziet u een exportoptie Datumformaat:

Normaal: Dag, datum, tijd, tijdzone offset

ISO (internationale standaard): Jaar, maand, dag, (T) tijd

POSIX: Het aantal milliseconden dat is verstreken sinds 1 januari 1970

Als CSV is geselecteerd, ziet u ook een exportoptie Tijdformaat:

Normaal: Geeft de tijd weer met h voor uren en m voor minuten. Voorbeeld: 10 uur en vijf minuten worden weergegeven als 10u 5m

hh:mm: Weergeeft uren gevolgd door minuten, gescheiden door een dubbele punt. Voorbeeld: 10 uur en vijf minuten wordt weergegeven als 10:05

Selecteer of u ClickUp gegevens als CSV of Excel wilt exporteren en kies de gewenste datum, tijd en bestandsindeling

Stap 6: Selecteer Tijd in status voorkeuren indien van toepassing.

Met deze optie kunt u de totale tijd bijhouden die nodig is om een Taak te voltooien. Deze gegevens over de totale tijd in status zijn zichtbaar in uw werkruimte in de lijstweergave, kaarten, individuele taken en ClickUp-taakdashboards.

Schakel de schakeloptie Totale tijd in status in om de tijd weer te geven die nodig was om elke Taak te voltooien

Stap 7: Klik op 'Download. '

Klik op downloaden om ClickUp gegevens te exporteren naar Excel of CSV

ClickUp gegevens optimaliseren in Excel

Gegevens zijn niet alleen alfabetten en nummers, ze vertellen u een verhaal wanneer ze op de juiste manier worden getransformeerd en geoptimaliseerd. Wanneer u ClickUp gegevens naar Excel exporteert, moet u deze optimaliseren om strategische besluitvorming aan te sturen en de prestaties van teams te verbeteren.

Hier zijn een paar manieren om ClickUp gegevens in Excel te optimaliseren.

Overbodige gegevens : Elimineer dubbele invoer met de functie 'Duplicaten verwijderen' van Excel om de gegevens op te schonen en verwarring te voorkomen

Standaard opmaak : Formatteer uw datums, tijd en waarden consistent in de hele dataset en gebruik consistente naamgevingsconventies voor een betere analyse

Gegevens visualiseren : Filter en sorteer uw gegevens op basis van project, toegewezen persoon, status, datum en andere parameters. Gebruik draaitabellen en grafieken van uw Microsoft account om dynamische samenvattingen te maken voor gegevensanalyse

Voorwaardelijke opmaak : Gebruik de voorwaardelijke opmaak van Excel om sleutelgegevens zoals prestatiecijfers of status van Taken van een kleurcode te voorzien. Gebruik bijvoorbeeld rood voor taken die nog in behandeling zijn, groen voor voltooide taken en geel voor werk dat nog in uitvoering is

Gegevensintegriteitscontroles: Implementeer regels voor gegevensvalidatie om bereiken te valideren, te controleren op ontbrekende informatie en formules voor foutcontrole in te schakelen om berekeningen te controleren

💡 Pro Tip: Beschouw uw Excel-bestand als een levend document en houd de gegevens up-to-date. Dit zorgt voor een nauwkeurige analyse, geïnformeerde besluitvorming en betrouwbare rapportage.

Problemen met exporteren oplossen

Bij het exporteren van ClickUp gegevens naar Excel kunt u te maken krijgen met een aantal potentiële problemen. Hier leest u hoe u ze kunt oplossen.

Ontbrekende gegevens

Soms mist u bepaalde informatie of taken in uw geëxporteerde ClickUp-gegevens.

✅ Oplossing:

Selecteer alle relevante informatie die u naar Excel wilt exporteren. Zorg ervoor dat u de juiste optie kiest onder ' Wat exporteren ' in de instellingen voor exporteren van ClickUp

Gebruik tools van derden om ClickUp-gegevens op regelmatige tijdstippen automatisch naar Excel te exporteren, zodat u geen informatie mist

Neem contact op met het ondersteuningsteam van ClickUp als u potentiële bugs vindt of problemen niet kunt oplossen

Onjuist format van gegevens

Uw geëxporteerde gegevens kunnen een onjuist data format hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de datum- en tijdformaten niet overeenkomen met de door uw organisatie gekozen stijl of standaardopmaak.

✅ Oplossing:

Pas de gegevens aan met Excel's datum- en tijdformaten na het exporteren

Als u ervoor kiest om de gegevens in CSV te exporteren, selecteer dan het gewenste datum- en tijdformaat voordat u op downloaden in ClickUp klikt

Gebruik de tabellen sjablonen van ClickUp om problemen met de opmaak in Excel te voorkomen

Beperkingen voor grote hoeveelheden gegevens

Het exporteren van grote datasets naar Excel kan het proces vertragen of mislukken door de beperkingen van Excel voor rijen en grootte van bestanden.

✅ Oplossing:

Exporteer gegevens in kleinere batches om vertragingen, onvolledige gegevensoverdracht en crashes te voorkomen

Overweeg het CSV-bestandsformaat voor grote gegevensexports

🧠 Wist u dat? Met bedrijven die te maken hebben met steeds grotere hoeveelheden informatie, zijn grote hoeveelheden gegevens een van de belangrijkste uitdagingen voor organisaties in 2024.

Onjuiste aangepaste velden

Sommige aangepaste velden worden mogelijk niet correct overgezet. De dropdowns kunnen bijvoorbeeld ontbreken of de aangepaste velden kunnen onvolledig zijn.

✅ Oplossing:

Controleer de aangepaste velden in ClickUp voordat u exporteert

Exporteer eerst een kleine dataset en bekijk de aangepaste velden zorgvuldig

Complexe aangepaste velden handmatig in Excel maken

Verkrijg bruikbare inzichten met ClickUp-naar-Excel exporteren van gegevens

Gegevens zijn macht, en ClickUp gegevens exporteren naar Excel maakt het uw superkracht. Zodra uw gegevens zijn verfijnd, bijgewerkt en georganiseerd in Excel, kunt u een momentopname krijgen van uw projectprestaties.

Uw Excel-sheet biedt inzicht in de prestaties van uw project en team en dient als opslagplaats van alle projectgegevens, taken, geleerde lessen, best practices en nog veel meer. Je kunt het regelmatig bijwerken, gegevens visualiseren met grafieken en draaitabellen en de prestaties van je team en projecten bijhouden om in de toekomst strategische beslissingen te nemen.

Maar soms is het exporteren van gegevens helemaal niet nodig. Met ClickUp's Dashboards kunt u real-time inzichten in projecten visualiseren, werklasten van teams bijhouden en rapporten aanpassen zonder het platform te verlaten. En met de hulp van ClickUp Brain's AI kunt u projectgegevens onmiddellijk analyseren, knelpunten identificeren en bruikbare inzichten genereren - allemaal zonder handmatige updates van spreadsheets. In plaats van met statische gegevens te jongleren, krijgt u een AI-gestuurde, dynamische rapportage die met uw projecten meegroeit.

Waarom vertrouwen op versnipperde tools als u het allemaal nog kunt doen met ClickUp? Meld u gratis aan voor ClickUp als u dat nog niet hebt gedaan!