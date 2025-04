Top 11 AI-enquêtegeneratoren voor slimme feedbackverzameling

Je organiseert een grote gebeurtenis en hebt feedback nodig van iedereen, maar je ziet op tegen het maken van enquêtes.

Dat is waar AI-enquêtegeneratoren om de hoek komen kijken. Deze slimme tools vereenvoudigen het aanmaken van enquêtes, zodat u boeiende vragen kunt maken en gemakkelijk reacties kunt analyseren!

Maar met zoveel AI-enquêtemakers, hoe kies je de juiste?

Om je te helpen hebben we de 11 beste AI-enquêtetools op een rijtje gezet waarmee je moeiteloos gegevens kunt verzamelen terwijl je publiek betrokken blijft

👀 Wist u dat? De marktonderzoeksindustrie is aanzienlijk gegroeid, met een wereldwijde omzet van meer dan 84 miljard dollar, een verdubbeling sinds de eerste fases.

60-seconden samenvatting Van gebruiksvriendelijke interfaces tot aanpasbare sjablonen, deze AI-tools zijn ontworpen om uw feedbackverzameling slimmer en efficiënter te maken. : Beste voor feedbackbeheer en samenwerking ClickUp: Beste voor feedbackbeheer en samenwerking Jotform: Beste voor het maken van zeer aangepaste en complexe enquêtes Typeform: Beste voor het scoren van leads uit enquêtes SurveyMonkey Genius: Beste voor voorspellende AI-analyse en onderzoek Formulieren. app: Best voor kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers Tally: Beste voor teams met een krap budget SurveySparrow: Beste voor sentimentanalyse en emotieherkenning QuestionPro: Beste voor academische en marktonderzoeken Formshare: Beste voor het maken van meertalige enquêtes Invullen: Beste voor ontwikkelaars die API-integratie nodig hebben Formstack: Beste voor HIPAA-conforme enquêtes en enquêtes in de gezondheidszorg

Wat moet u zoeken in een AI-enquêtegenerator?

Bij het kiezen van de juiste AI-enquêtegenerator gaat het niet om geluk, maar om het vinden van de tool die bij uw behoeften past. Hier zijn de sleutel functies om prioriteit aan te geven:

Voorwaardelijke logica en vertakking : Kies voor een AI-enquêtebouwer waarmee enquêtes kunnen worden aangepast op basis van eerdere antwoorden, zodat respondenten betrokken blijven en u rijkere gegevens kunt verzamelen

Geautomatiseerde gegevens en voorspellende analyses : Zoek naar een platform dat patronen kan detecteren, trends kan voorspellen en realtime aanpassingen kan voorstellen terwijl uw enquête live is

Sensimentanalyse en emotieherkenning : Kies een tool die de emoties achter reacties op open vragen kan analyseren, negatieve reacties kan identificeren en zelfs suggesties kan doen voor betere woordkeuzes voor vervolgvragen

Natuurlijke taalverwerking : Uw enquêtes moeten aanvoelen als een gesprek, dus kies een AI-enquêtegenerator die gesproken taal begrijpt en zich daaraan aanpast

Aanpassingsopties : Zorg ervoor dat u met de AI-enquêtemaker het uiterlijk, de toon en de structuur kunt aanpassen aan de persoonlijkheid en het publiek van uw merk

Integraties : Zoek naar een platform dat naadloos aansluit op uw bestaande zakelijke tools, zodat de werkstroom van gegevens eenvoudiger wordt

Kosten: Vind een oplossing die betaalbaar is en een solide ROI biedt zonder een gat in uw budget te branden

Kies verstandig en kijk hoe een slimme AI-enquêtegenerator uw feedbackspel kan verbeteren!

De 11 beste AI-enquêtegeneratoren

Het is tijd om je ideale tool te vinden! Hier zijn de top 11 AI-enquêtegeneratoren:

1. ClickUp (het beste voor feedbackbeheer en samenwerking)

Verzamel feedback van klanten, clients en medewerkers door boeiende enquêtes te maken met behulp van de ClickUp Formulier Weergave

ClickUp, de alles app voor werk, laat je niet alleen intelligente, chat-achtige enquêtes maken, maar koppelt ze ook aan je productiviteits- en samenwerkingstools, zodat alles op één plek blijft.

Het echte krachtduo in dit proces zijn de ClickUp Form weergave en ClickUp Brain, twee functies die het verzamelen van enquêtegegevens koppelen aan automatisering van taken en die feedback van gebruikers omzetten in actie.

Bespaar tijd door het hele enquêteproces te automatiseren, van het verzamelen van reacties tot het toewijzen van Taken, met ClickUp-taak Automatiseringen

Met de formulier weergave kunt u snel feedback verzamelen van medewerkers, klanten, prospects en andere belanghebbenden. In tegenstelling tot starre enquêtetools die op maat gemaakt zijn, gebruikt deze tool voorwaardelijke antwoorden om enquêtevragen in realtime aan te passen op basis van de input van gebruikers.

Dit zorgt ervoor dat uw enquêtes natuurlijker en boeiender aanvoelen, zoals een gesprek in plaats van het zoveelste formulier dat u moet invullen.

Zodra de reacties binnen zijn, kunt u een van ClickUp's 1000+ automatiseringen instellen met apps zoals Zapier en Slack, om ze om te zetten in traceerbare Taken en ze direct toe te voegen aan uw werkstroom.

Vraag ClickUp Brain om kant-en-klare enquêteschetsen en sjablonen te maken binnen enkele seconden

ClickUp Brain, ClickUp's vertrouwde AI-assistent, kan gepersonaliseerde enquêtes maken op basis van prompts, taken direct vanuit reacties automatisch toewijzen en de verzamelde gegevens analyseren om aangepaste rapporten en grafieken te produceren.

Genereer vragenbanken voor verschillende soorten enquêtes met ClickUp Brain en pas ze aan om de inzichten te krijgen die u nodig hebt

Pro Tip: U kunt ClickUp Brain vragen om binnen enkele seconden een bank met enquêtevragen te genereren op basis van aankomende of eerdere projecten, campagnes en gebeurtenissen!

De AI-assistent levert ook realtime rapportages van de enquêtegegevens, die je gemakkelijk kunt visualiseren via grafieken en grafieken. Als je weinig tijd of energie hebt, kan ClickUp's bibliotheek met gebruiksvriendelijke, aanpasbare sjablonen helpen.

Moet u een medewerkerbetrokkenheidsonderzoek uitvoeren? Het sjabloon ClickUp Employee Engagement Survey vereenvoudigt het leven met aangepaste velden, aangepaste statussen en relevante vragen. Ontworpen om realtime inzichten te verzamelen in de tevredenheid en betrokkenheid van uw teams, biedt het waardevolle gegevens voor het bevorderen van een transparante werkcultuur.

Als je een veelzijdiger feedbacksjabloon nodig hebt, is het ClickUp Feedback Form sjabloon perfect voor het verzamelen van input van klanten, gebruikers of partners. Hiermee kunt u aangepaste enquêtes maken voor specifieke behoeften. Met bewerkbare velden en verschillende vraagtypes is het verzamelen van bruikbare feedback eenvoudig.

📮ClickUp Insight: Laag presterende teams hebben 4 keer meer kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken samen op één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

ClickUp beste functies

Maak enquêtes dynamisch met voorwaardelijke logica die zich aanpast op basis van eerdere antwoorden

Alle enquêtegegevens op één plaats opslaan en organiseren, inclusief reacties en deelnemergegevens

Automatiseer de verdeling van enquêtes op basis van publiekskenmerken en eerdere interacties voor een beter bereik

Personaliseer enquêtes op basis van voorkeuren van deelnemers of feedbackgeschiedenis

Genereer gedetailleerde rapporten over enquêteresultaten, trends en sleutelcijfers zoals betrokkenheid en responspercentages

ClickUp beperkingen

Te veel functies kunnen nieuwe gebruikers overweldigen

Het heeft een lichte leercurve

ClickUp prijzen

Free Foreve r

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Contact voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4300+ beoordelingen)

Wat gebruikers over ClickUp zeggen

ClickUp heeft me in staat gesteld om mijn project-, project-, client- en teammanagement onder te brengen in één tool! De automatiseringsmogelijkheden zijn waanzinnig, de functie voor formulieren heeft mijn leven veranderd en de mogelijkheid om de manier waarop ik het gebruik aan te passen met aangepaste velden (die zelfs bij mijn merkkleuren kunnen passen als ik dat wil) maken het de beste tool die ik tot nu toe heb gevonden.

2. Jotform (het beste voor het maken van zeer aangepaste en complexe enquêtes)

via Jotform

Wat Jotform tot een goede AI-enquêtetool maakt, is hoe het AI gebruikt tijdens het hele proces van het aanmaken van enquêtes.

Het stelt relevante vragen voor op basis van je onderwerp, past het ontwerp automatisch aan zodat het bij je merk past en voorspelt zelfs waar mensen mogelijk hun interesse verliezen. Dit maakt het eenvoudig om aangepaste, gedetailleerde en visueel aantrekkelijke enquêtes te maken die mensen betrokken houden en de responspercentages verbeteren - zonder dat daar technische vaardigheden voor nodig zijn.

Functies zoals de AI Form Builder en PDF Editor zijn handig voor het genereren van enquêtes op basis van eenvoudige tekstbeschrijvingen en het automatisch omzetten van enquêtereacties in professionele PDF's.

De beste functies van Jotform

Automatisch aangepaste enquêtes maken (met vragen, velden en lay-outs) op basis van tekstaanvragen

Aanpassen met meer dan 100 thema's, CSS-styling en meer om bij uw merk te passen

Accepteer veilige betalingen van meer dan 30 gateways

Stuur automatische bevestigingsmails en notificaties

Kies uit meer dan 10.000 sjablonen voor verschillende doeleinden

Integreer met meer dan 150 tools van derden zoals HubSpot en Zapier

Jotform beperkingen

Gratis versie heeft beperkte functies

Sommige gebruikers vinden de mobiele versie minder intuïtief

Jotform prijzen

Starter: Gratis

Brons: $39/maand

Zilver: $49/maand

Goud: $129/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Jotform

G2: 4. 7/5 (3.400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (2.300+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Jotform zeggen

Jotform biedt me alle functies die ik nodig heb en de mogelijkheid om elektronisch te ondertekenen. Het is zo gebruiksvriendelijk en voldoet perfect aan mijn behoeften, zodat ik snel elk formulier kan maken dat ik nodig heb.

Ook lezen: Beste Jotform Alternatieven om te proberen

3. Typeform (Beste voor het scoren van leads uit enquêtes)

via Typeform

De AI-enquêtes van Typeform analyseren reacties om betrokken prospects te identificeren, waardoor ze ideaal zijn voor leadkwalificatie en gebruikersonderzoek.

Het houdt statistieken bij zoals reactiesnelheid, antwoordwijzigingen en betrokkenheid. De AI wijst op basis van deze signalen hogere leadscores toe aan oprecht geïnteresseerde prospects.

Typeform personaliseert vraagpaden en detecteert inconsistenties, zoals tegenstrijdige budget- of tijdlijnantwoorden, waardoor leadscores worden aangepast voor nauwkeurigere inzichten.

Typeform beste functies

Maak automatisch merkgebonden enquêtes door de website van het bedrijf te analyseren

Vragen personaliseren met logica voor overslaan en vertakking op basis van eerdere antwoorden

Gebruik AI om emoties in open antwoorden te analyseren en de vraagstelling aan te passen

Animaties en multimedia toevoegen om enquêtes interactiever te maken

Kies uit 3000+ aangepaste sjablonen zoals klanttevredenheid (CSAT), customer effort score (CES) en net promoter score (NPS)

Verbinding maken met 120+ apps van derden zoals Calendly en Slack

Typeform beperkingen

Aangepast limiet

Duur voor kleine bedrijven

Typeform prijzen

Kernabonnementen:

Free Forever

Basis: $29/maand

Plus: $59/maand

Business: $99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Plannen voor groei:

Groei Essentials: $199/maand

Groei Pro: $349/maand

Groei aangepast: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Typeform

G2: 4. 5/5 (750+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (850+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Typeform zeggen

Gebruik Typeform als je wilt dat je enquête aanvoelt als je merk! Als je liever snel een interne enquête wilt uitvoeren, gebruik dan Google Formulieren.

Gebruik Typeform als je wilt dat je enquête aanvoelt als je merk! Als je liever snel een interne enquête wilt uitvoeren, gebruik dan Google Formulieren.

🧠 Leuk weetje: De NPS-methode bestaat al sinds 2003 toen Frederick F. Reichheld deze introduceerde in zijn artikel in Harvard Business Review, The One Number You Need to Grow.

4. SurveyMonkey Genius (het beste voor voorspellende AI-analyse en onderzoek)

via SurveyMonkey Genius

Veel marktonderzoekers vertrouwen op SurveyMonkey Genius vanwege de uitgebreide analyses, het vermogen om voorspellingstrends te voorspellen en het vermogen om ongewone patronen te markeren.

Het platform analyseert reactiepatronen en de grootte van de steekproef en geeft aanbevelingen over hoeveel reacties je nodig hebt voor nauwkeurige resultaten.

SurveyMonkey stelt praktijkgerichte vragen voor en legt verborgen verbindingen in uw gegevens bloot, waarbij subtiele statistische vertekeningen worden gedetecteerd voor nauwkeurige resultaten.

De beste functies van SurveyMonkey Genius

Kies uit 25+ vraagtypen en 400+ sjablonen om enquêtes aan te passen

Houd klanttevredenheidsscores bij met een NPS-calculator

Toon specifieke vragen aan het juiste publiek met behulp van logica voor overslaan en vertakking

Bereik een wereldwijd publiek met enquêtes die beschikbaar zijn in meer dan 70 talen

Integreer met meer dan 200 tools zoals Microsoft Power BI, Salesforce en Marketo

Geniale beperkingen van SurveyMonkey

UI kan moeilijk te navigeren zijn

Geavanceerde analyses zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

Prijzen voor SurveyMonkey Genius

Basis: Gratis

Premier Jaarlijks: $1.428/jaar

Advantage Jaar: $468/jaar

Standaard maandelijks: $99/maand

Team Voordeel: $25/maand (jaarlijks gefactureerd)

Team Premier: $75/maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SurveyMonkey Genius

G2: 4. 4/5 (22.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (10.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers in het echte leven zeggen over SurveyMonkey Genius

Super onder de indruk van het AI-gebruik waarbij het slim genoeg is om het antwoordtype voor je te kiezen (keuzerondje, selectievakje, schuifregelaar enz.) op basis van de formulering van de vraag. Over het algemeen een sterk model, met de basis onder controle en ook veel innovatie.

Super onder de indruk van het AI-gebruik waarbij het slim genoeg is om het antwoordtype voor je te kiezen (keuzerondje, selectievakje, schuifregelaar enz.) op basis van de formulering van de vraag. Over het algemeen een sterk model, met de basis onder controle en ook veel innovatie.

Ook lezen: SurveyMonkey Alternatieven en Concurrenten

5. Formulieren. app (het beste voor kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers)

De meeste kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers geven de voorkeur aan eenvoud en betaalbaarheid boven alles. Als resultaat kiezen ze een tool zoals forms.app om enquêtes te maken zonder steile leercurve.

De AI is krachtig genoeg om een voltooide, aangepaste enquête te genereren op basis van een eenvoudig spraakcommando of tekst in minder dan 30 seconden. Het kan ook enquêtevragen maken op basis van bestaande content.

Als u bijvoorbeeld een e-mail met feedback van klanten uploadt, kan de AI van formulieren. app belangrijke onderwerpen identificeren en deze omzetten in relevante vragen.

Formulieren. app beste functies

Genereer automatisch enquêtevragen en antwoordopties door een onderwerp in te voeren

Gebruik voorwaardelijke logica om automatisch vervolgvragen te maken op basis van eerdere antwoorden

Zet reacties op enquêtes om in gedetailleerde rapportages en ontdek trends en patronen

Krijg toegang tot 2.000+ formulieren en enquêtesjablonen voor verschillende behoeften

Integreer met meer dan 500 tools zoals HubSpot, Slack en Stripe

Formulieren. limieten van apps

Technische problemen kunnen de app buggy maken

Aangepast limiet

Free versie mist geavanceerde functies

Prijzen van formulieren. app

Gratis

Basis: $5/maand

Pro: $10/maand

Premium: $25/maand

Formulieren. app beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (470+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (240+ beoordelingen)

Pro Tip: Optimaliseer uw enquêtes voor mobiel door grote knoppen, korte vragen en een intuïtieve layout te gebruiken. Test uw enquêtes op zowel desktop als mobiele apparaten voordat u ze lanceert.

6. Tally (het beste voor teams met een krap budget)

via Tally

Een van de beste dingen aan Tally is dat het zijn beste functies niet achter een betaalmuur verbergt, waardoor het een goede keuze is voor budgetbewuste teams.

Je kunt gratis geavanceerde AI-functies gebruiken zoals voorwaardelijke vertakking, antwoord piping en veld pre-populatie om onbeperkte interactieve en gepersonaliseerde formulieren te maken. Met Tally kunnen je enquêtes ook betalingen en handtekeningen verzamelen, berekeningen weergeven en bestanden uploaden voor een effectieve ervaring.

Tally beste functies

Maak online enquêtes vanaf nul of kies een kant-en-klare uit de uitgebreide bibliotheek met sjablonen

Formulieren aanpassen aan uw merk met CSS en ingesloten content

Vertaal enquêtes in 50+ talen voor een wereldwijd publiek

Deel met behulp van embeds, pop-ups, koppelingen en aangepaste domeinen

Verbinding maken met duizenden tools van derden met Zapier, Make en Pipedream

Tally beperkingen

Personalisatie beperkt

Aangepaste domeinen en CSS zijn beschikbaar in de betaalde abonnementen

Tally prijzen

Gratis

Pro: $29/maand

Business: $89/maand

Beoordelingen en recensies tellen

G2: 4. 7/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat gebruikers over Tally zeggen

*Ik ben dol op Tally, ik vind de velden en formulierlogica zo flexibel en het kan gemakkelijk in een website worden geïntegreerd (hoewel ik TypeScript waarschuwingen krijg, wat vervelend is...). Onbeperkte formulieren en verzenden ook!

7. SurveySparrow (Beste voor sentimentanalyse en emotieherkenning)

via SurveySparrow

HR Teams kiezen vaak voor SurveySparrow voor feedback- en betrokkenheidsenquêtes voor medewerkers omdat de AI een gedetailleerde analyse van reacties levert.

De CogniVue functie kan geschreven en getranscribeerde tekst splitsen van video en audio reacties om verborgen emoties op te sporen. Het meet de algemene toon van de feedback van een respondent en categoriseert deze als positief, negatief, gemengd of neutraal.

SurveySparrow beste functies

Betrek respondenten met interactieve, chat-achtige conversatie-enquêtes

Terugkerende enquêtes plannen om automatisch op gezette tijden te versturen

Beheer enquêtes via meerdere kanalen vanaf één dashboard

Meet klantervaringen met NPS, CSAT en CES-enquêtes om loyaliteit, tevredenheid en inspanning bij te houden

Kies uit 1000+ vooraf ontworpen sjablonen om professionele enquêtes te maken

SurveySparrow limieten

Platform kan soms buggy zijn

Basisfuncties voor rapportage

SurveySparrow prijzen

Basis: $39/maand (facturering per kwartaal)

Starter: $59/maand (facturering per kwartaal)

Business: $149/maand (facturering per kwartaal)

Professioneel: $ 399/maand (facturering per kwartaal)

Enterprise: Aangepaste prijzen

SurveySparrow beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (100+ beoordelingen)

8. QuestionPro (het beste voor academische en marktonderzoeken)

via QuestionPro

QuestionPro, met zijn AI-assistent QxBot, maakt gedetailleerde marktonderzoeken en voert geavanceerde statistische tests uit, zoals regressiegegevensanalyse. InsightsHub identificeert patronen, genereert onderzoeksrapporten met citaten en zorgt voor de juiste onderzoeksmethoden.

De AI signaleert problemen, stelt controlevragen voor om vertekening te voorkomen en berekent de vereiste antwoorden voor betrouwbare resultaten.

De beste functies van QuestionPro

Pas de werkstroom van enquêtes aan met meer dan 10 logica-opties, waaronder vertakking, vertraagde logica en gegevensextractie

Kies uit 50+ vraagtypen zoals open vragen, meerkeuzevragen, beoordelingsschalen en matrix tabellen

Genereer automatisch gesprekken op basis van onderzoeksonderwerpen met behulp van AI

Verken 350+ sjablonen voor het snel aanmaken van enquêtes

Integreer met tools van derden via Zapier en API

Beperkingen van QuestionPro

Aanpasbare grafieken en grafieken zijn beperkt

UI is haperend en niet zo vriendelijk

QuestionPro prijzen

Essentials: Gratis

Geavanceerd: $99/gebruiker per maand

Team Editie: $83/gebruiker per maand

Onderzoekssuite: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van QuestionPro

G2: 4. 5/5 (900+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (450+ beoordelingen)

Ook lezen: De kracht van ClickUp Formulieren: Stroomlijning van werk voor Software Teams

9. Formshare (het beste voor het maken van meertalige enquêtes)

via Formshare

Formshare is de enige tool op onze lijst waarmee je gratis onbeperkte formulieren kunt maken.

Maar wat het onderscheidt is de mogelijkheid om conversatie-enquêtes te maken in meer dan 120 talen, zodat je een wereldwijd target publiek kunt bereiken. Je kunt de AI eenvoudig vragen om deze enquêtes te maken door prompts in te typen en ze te delen via koppelingen of door ze rechtstreeks op je website in te sluiten.

Beste functies van Formshare

Formulieren aanpassen met verschillende kleuren en stijlen om bij uw merk te passen

Integreer met apps voor het maken van afspraken zoals Calendly en Cal. com

Zorg voor een veilig gegevensverzamelingsproces met ingebouwde functies voor versleuteling

Formshare beperkingen

Verschillende geavanceerde functies zijn nog in ontwikkeling

Formshare prijzen

Free Forever

Beoordelingen en recensies over Formshare

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Leuk weetje: Uit onderzoek blijkt dat bijna 80% van de mensen de voorkeur geeft aan merken die actief feedback van klanten verzamelen en gebruiken.

10. Fillout (het beste voor ontwikkelaars die API-integratie nodig hebben)

via Fillout

Veel ontwikkelaars en productteams willen formulieren die aanvoelen als een natuurlijk onderdeel van hun software, niet als een extern hulpmiddel. En Fillout blinkt uit in het maken daarvan.

De op vragen gebaseerde enquêtes worden geleverd met REST API-eindpunten, instellingen voor webhooks en codefragmenten waarmee je ze probleemloos kunt integreren in je website of applicatie. Het platform integreert met meer dan 2.000 apps van derden via tools zoals Zapier en Make.

De AI van Fillout is ook goed in het genereren van onbevooroordeelde vragen en het automatisch ontwerpen van de enquêtes zodat ze bij je merk passen.

Beste functies voor invullen

Genereer automatisch enquêtevragen en inleidingen met behulp van eenvoudige prompts

Kies uit meer dan 50 vraagtypen, waaronder selectievakjes, afbeeldingen en ranglijsten

Weergave van enquêteresultaten op een overzichtspagina met visuele gegevens en aanpasbare grafieken

Real-time analyses bijhouden, zoals voltooide verzendingen en reactiepercentages

Accepteer betalingen direct door te integreren met apps zoals Stripe en Paypal

Beperkingen bij het invullen

Berekeningen zijn minder intuïtief en traag

Functies zijn te basaal en hebben updates nodig

Prijzen invullen

Gratis

Starter: $19/maand

Pro: $49/maand

Business: $89/maand

Beoordelingen en beoordelingen invullen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

11. Formstack (het beste voor HIPAA-conforme enquêtes en enquêtes in de gezondheidszorg)

via Formstack

Met Formstack is naleving van HIPAA en SOC2 een topprioriteit. Het platform voegt automatisch encryptie toe voor gevoelige gegevens uit de gezondheidszorg. Het scant reacties in realtime, detecteert misplaatste gezondheidsinformatie en waarschuwt beheerders.

Dit zorgt voor veilige, gebruikersvriendelijke formulieren en helpt bedrijven in de gezondheidszorg tegelijkertijd hun veiligheid te waarborgen en zich te houden aan strenge privacywetgeving.

Beste functies van Formstack

Bouwprogramma met slepen en neerzetten dat gevoelige gezondheidsgegevens automatisch detecteert

Bescherm gegevens en blok spam met SSL-encryptie en reCAPTCHA

Maak slimme follow-upvragen op basis van gezondheidsvoorwaarden of behandelingen

Automatiseer workflows en stel aangepaste toestemmingen in of wijs ze toe

Verbinding met 260+ tools, waaronder EHR-systemen, via open API

Formstack beperkingen

Geavanceerde functies zijn beschikbaar in hoogwaardige abonnementen

Kan van tijd tot tijd buggy zijn

Formstack prijzen

Formulieren: $99/maand

Suite: $299/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Formstack

G2: 4. 4/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4/5 (100+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Formstack zeggen

Formstack is cruciaal geweest voor het verhogen van de efficiëntie in ons team - we gebruiken het voor veel verschillende doeleinden, maar de twee nuttigste zijn gegevensverzameling (inschrijven voor een gebeurtenis of een formulier voor rente indienen) en enquêtes na evenementen (feedback verzamelen en follow-up met clients).

Zet enquêtes om in gesprekken met de nr. 1 AI-enquêtegenerator

Het verzamelen van feedback is cruciaal, maar traditionele enquêtemethoden houden het gewoon niet meer bij. AI-enquêtegeneratoren stroomlijnen het proces door vragen te personaliseren, reacties in realtime te analyseren en follow-ups te automatiseren. Dit betekent dat je betere inzichten krijgt met minder moeite en gegevens verzamelt die je helpen om weloverwogen beslissingen te nemen.

Geen van de tools die we hebben bekeken integreert enquêtes in project workflows zoals ClickUp.

Het platform zet feedback om in taken, organiseert reacties en biedt bruikbare inzichten voor klant-, werknemers- en marktonderzoek. Het is niet zomaar een enquêtetool; het is een uitgebreide oplossing voor werk- en gegevensbeheer.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en ontdek hoe de juiste enquêtes u kunnen helpen uw publiek beter te begrijpen!