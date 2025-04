10 Beste Brain Dump Apps om je gedachten en ideeën te ordenen

Heb je wel eens het gevoel dat je hersenen duizend tabbladen tegelijk open hebben staan? Hier hetzelfde.

En wij zijn niet de enigen die dit bevestigen: Uit een onderzoek van de Queen's University blijkt dat de gemiddelde persoon 6.000+ gedachten per dag cyclus.

Dat is een hoop mentale rommel, en laten we eerlijk zijn: minstens de helft daarvan is gewoon een chaotische mix van Nog te doen lijsten, deadlines en willekeurige aantekeningen die we met moeite bijhouden.

Net als elke andere professional kunnen mijn hersenen het zich niet veroorloven om tegelijkertijd Taakmanager en probleemoplosser te zijn. Het heeft een systeem nodig.

Daarom zijn brain dump apps mijn favoriete hulpmiddelen gedurende mijn dag. Of het nu gaat om aantekeningen maken, het maken van to-do lijsten of het organiseren van werk, deze tools houden alles onder controle en voorkomen dat ik me overweldigd voel.

Op basis van mijn ervaring en na een aantal van de populairste tools online te hebben gebruikt, heb ik een lijst samengesteld met de 10 beste brain-dump tools om je te helpen projecten efficiënter te beheren.

60-seconden samenvatting Als je verzuipt in ideeën en taken, kunnen deze apps voor brain dump je helpen om je gedachten moeiteloos vast te leggen, te ordenen en te structureren: ClickUp: Het beste voor AI-gestuurd aantekeningen maken, samenvatten en samenwerken : Het beste voor AI-gestuurd aantekeningen maken, samenvatten en samenwerken Evernote: Het beste voor uitgebreid aantekeningen maken en organiseren OneNote: Het beste voor het maken van aantekeningen en organisatie in vrije vorm Notion: Het beste voor aanpasbare werkruimtes en gestructureerde breindumps Obsidian: Het beste voor het koppelen en visualiseren van gekoppelde gedachten Google Keep: Het beste voor snel en minimalistisch aantekeningen maken Roam Research: Het beste voor genetwerkte gedachten en koppeling in twee richtingen Bear: Het beste voor minimalistisch aantekeningen maken zonder afleiding Apple Notes: Het beste voor naadloos aantekeningen maken binnen het Apple ecosysteem Trello: Het beste voor visueel projectmanagement en projectorganisatie

Wat moet je zoeken in Brain Dump Apps?

De bedoeling van brain dump apps is om een digitale ruimte te creëren waar je je gedachten kunt ordenen en concentreren, omdat onderzoek heeft aangetoond dat stress een negatieve invloed heeft op de netwerken in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor creatief denken.

Persoonlijk gebruik ik ze om informatie te ordenen die overeenkomt met mijn werkschema's, zodat mijn hersenen alleen hoeven te onthouden wat op dat moment relevant is.

De beste brain dump app voor jou is er een die naadloos in je werkstroom past, zodat je flexibel en spontaan ideeën kunt opdoen.

hier is waar je op moet letten: Gebruiksgemak: Leg gedachten vast en vind snel opgeslagen ideeën met behulp van spraakdictee, snelkoppelingen of een functie voor snelle invoer

Naadloze organisatie: Maak onbeperkt aantekeningen en categoriseer ze met tags en kleurcodes voor snelle identificatie

Taakbeheer: Maak to-do lijsten, stel herinneringen in en koppel invoer aan deadlines

Visualisatie: Gebruik mindmapping tools en gestructureerde lijsten om ideeën in kaart te brengen

Bijlagen en verrijking: Voeg afbeeldingen, schetsen en Markdown bestanden toe om context te bieden

Integratiemogelijkheden: Krijg toegang tot hersendumps op verschillende apparaten en maak verbinding met agenda's, takenlijsten en apps om aantekeningen te maken

Exporteren en delen: Converteer aantekeningen naar PDF's, Markdown-bestanden of tekstdocumenten en deel ze gemakkelijk

Veiligheid en toegankelijkheid: Bescherm gevoelige informatie met encryptie en gebruik de app zonder internet

Effectief samenwerken en delen: Deel gedachten met teams of medemakers voor brainstormsessies

De beste Brain Dump Apps

Hier is een lijst met de beste apps voor brain dump om je te helpen georganiseerd en productief te blijven:

1. ClickUp (de beste voor AI-aangedreven aantekeningen maken, samenvatten en samenwerken)

Onze lijst begint met ClickUp. Ik gebruik ClickUp al jaren en het is met gemak mijn eerste keuze voor breindumps, aantekeningen maken en projectmanagement.

En terecht, want ClickUp is de alles-in-één app voor werk die project- en projectmanagement, delen van kennis en samenwerken combineert met automatisering op basis van AI.

Ik gebruik ClickUp Docs om gedachten op te schrijven wanneer ze opkomen, zonder me zorgen te maken over format of structuur. Dankzij de hiërarchie in documentbeheer is het vinden van specifieke informatie later een fluitje van een cent.

Rangschik verspreide informatie, ideeën en gedachten in een kant-en-klaar, functierijk open canvas met ClickUp Docs

ClickUp Docs ondersteunt ook bidirectionele verbindingen met ClickUp-taaken, zodat ik gerelateerde taken naadloos aan elkaar kan koppelen en een duidelijke, gestructureerde weergave van mijn werkstroom kan behouden.

Als een visuele leerling vind ik vooral de uitgebreide opmaakopties van ClickUp Docs leuk, zoals opsommingstekens, koppen, checklists, banners, highlights en kleurcodering. Ze helpen me om mijn aantekeningen snel te scannen en sleutelpunten direct op te roepen (dit is vooral handig bij het voorbereiden van vergaderingen). 📈

Bovendien kan ik afbeeldingen, Markdown-bestanden en bijlagen toevoegen om alles op één plek te bewaren.

Maar dat is nog niet alles. ClickUp Brain, de AI-assistent van ClickUp, kan aantekeningen samenvatten, automatisch lijsten met taken genereren en zelfs nieuwe ideeën brainstormen!

Maak projectoverzichten, vat lange documenten samen en genereer efficiënt ideeën met ClickUp Brain

Dit is alles waar ClickUp Brain me nog meer mee helpt:

Zet hersendumps in seconden om in Taken met relevante opdrachten en deadlines. ✅

Legt mijn gedachten vast in vrije vorm zonder dat ik ze hoef te bewerken of te formateren, of ik nu typ of spreek. ✅

Analyseert mijn aantekeningen en geeft contextuele suggesties voor relaties tussen taken, subtaken en verbindingen met projecten ✅

Helpt bij het maken van overzichten, het structureren van projecten en het opsplitsen van complexe ideeën in uitvoerbare stappen. ✅

Integreert naadloos met andere ClickUp-functies, zodat ik al mijn werk in één werkruimte kan plaatsen en alles gestroomlijnd en toegankelijk blijft. ✅

clickUp's Notepad is een andere favoriet van mij. Ik gebruik het als mijn favoriete schrijfblok om snel aantekeningen te maken gedurende de dag. Of het nu gaat om het vastleggen van willekeurige ideeën of herinneringen voor werk, ik kan aantekeningen direct omzetten in taken!

Zet verspreide ideeën en informatie om in actie-items en kant-en-klare Taken met de functie Notitieblok van ClickUp

Als ik bijvoorbeeld aanteken: "Stuur een follow-up e-mail naar de client", kan ik dit binnen een paar seconden omzetten in een taak met een deadline en toegewezen persoon. ⏱

ClickUp's sjabloon voor vergadernotulen speelt de rol van software voor vergadernotulen en helpt u bij het vastleggen van de agenda van de vergadering, discussiepunten, beslissingen en actie-items - allemaal op één plek, wat de productiviteit verhoogt en tijd bespaart!

Andere gebruikers zijn enthousiast over de samenwerkingstools van ClickUp.

Onze meest recente waardering voor ClickUp was tijdens het werken aan een content abonnement voor een productlancering. Met de Docs-tool konden we een gestructureerde opslagplaats voor content bouwen en onderhouden met hiërarchische organisatie, realtime samenwerking en functies voor naadloze insluiting.

Onze meest recente waardering voor ClickUp was tijdens het werken aan een content abonnement voor een productlancering. Met de Docs-tool konden we een gestructureerde opslagplaats voor content bouwen en onderhouden met hiërarchische organisatie, realtime samenwerking en functies voor naadloze insluiting.

ClickUp beste functies

Overal aantekeningen maken: Download ClickUp op uw mobiel, desktop en als Download ClickUp op uw mobiel, desktop en als extensie voor Chrome om onderweg bij uw aantekeningen te kunnen

Clip en sla direct op: Gebruik de extensie voor Chrome om websites vast te leggen, schermafbeeldingen te maken en relevante informatie snel op te slaan

Verbeter het maken van aantekeningen met sjablonen: Probeer ClickUp sjablonen, die brain dumping en het maken van aantekeningen gestructureerd en efficiënt maken

Gebruik Kladblok voor snelle gedachten: Schrijf ideeën op en zet ze om in uitvoerbare Taken zonder de app te verlaten

Automatiseer werkstromen met AI: Zet ongestructureerde gegevens om in georganiseerde Taken met AI-gestuurde taakgeneratie en auto-toewijzingen

ClickUp limieten

ClickUp's functierijke platform kan overweldigend aanvoelen voor beginners

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp AI Notetaker: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor slechts $6/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen & reviews

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een gebruiker van Trustradius deelde:

Dit is het speciale voordeel van ClickUp: het biedt de meeste tools die nodig zijn voor het organiseren van projecten op één plek. Het maakt niet alleen het beheren en toewijzen mogelijk, maar biedt ook andere hulpmiddelen in dezelfde omgeving, zoals Documenten, waar je aantekeningen kunt maken en rapporten kunt opstellen, en integratie met kalender en e-mails, allemaal op één plek. Je hoeft geen externe programma's of verschillende apps te gebruiken voor elke functie.

Dit is het speciale voordeel van ClickUp: het biedt de meeste tools die nodig zijn voor het organiseren van projecten op één plek. Het maakt niet alleen het beheren en toewijzen mogelijk, maar biedt ook andere hulpmiddelen in dezelfde omgeving, zoals Documenten, waar je aantekeningen kunt maken en rapporten kunt opstellen, en integratie met kalender en e-mails, allemaal op één plek. Je hoeft geen externe programma's of verschillende apps te gebruiken voor elke functie.

🍪 Bonus: Of u nu ideeën structureert, projecten plant of gerelateerde gedachten met elkaar in verband brengt, gebruik ClickUp's Mindmaps om uw breindumps visueel te organiseren en een duidelijk, intuïtief stappenplan voor uw werkstroom te maken.

2. Evernote (de beste voor uitgebreid aantekeningen maken en organiseren)

Via Evernote

Evernote is een brain dump app waarmee je ideeën, aantekeningen, knipsels en zelfs PDF's op één plek kunt vastleggen. Met notitieblokken, tags en een krachtige zoekfunctie kon ik gedachten noteren zonder me zorgen te maken over de structuur en ze later organiseren.

Een van mijn favoriete functies is Evernote's Web Clipper-een handig hulpmiddel om artikelen, onderzoek en stukjes van websites direct in mijn aantekeningen op te slaan.

Mijn team en ik vertrouwen er enorm op bij het verzamelen van ideeën, inzichten en referenties voor projecten. Cross-device synchroniseren zorgt ervoor dat onze aantekeningen altijd toegankelijk zijn, terwijl stapels notitieblokken gerelateerde projecten gestructureerd houden.

De beste functies van Evernote

Aantekeningen indelen in speciale aantekenblokken voor verschillende onderwerpen en projecten

Vastleggen en opslaan van tekst, handgeschreven aantekeningen, afbeeldingen, geluidsopnamen en PDF's

Organiseer aantekeningen met een krachtig tagsysteem voor eenvoudig terugvinden

Breng structuur aan in aantekeningen met notitieblokken en stapels voor betere organisatie

Stel herinneringen in aan belangrijke aantekeningen voor later gebruik

Evernote limieten

Aantekeningen zijn lineair georganiseerd, waardoor het moeilijker is om complexe relaties tussen ideeën visueel in kaart te brengen

Prijzen van Evernote

Persoonlijk: $14. 99/maand per gebruiker

Professioneel: 17. 99/maand per gebruiker

Teams: $24. 99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen & recensies van Evernote

G2: 4. 4/5 (2.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (8.200+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Evernote?

Ik kan bijna alles opslaan op mijn Evernote account - getypte aantekeningen, knipsels van websites, PDF's, foto's. De Web Clipper en de 'e-mail naar Inbox' functies zijn vooral handig voor mij. Vooral de Web Clipper en de functies 'e-mail naar inbox' zijn erg handig voor mij.

Ik kan bijna alles opslaan op mijn Evernote account - getypte aantekeningen, knipsels van websites, PDF's, foto's. De Web Clipper en de 'e-mail naar Inbox' functies zijn vooral handig voor mij. Vooral de Web Clipper en de functies 'e-mail naar inbox' zijn erg handig voor mij.

Ook lezen: Hoe aantekeningen delen

3. OneNote (het beste voor het maken en organiseren van aantekeningen in vrije vorm)

Via OneNote

Als ik onbeperkte ruimte nodig heb om ideeën op te schrijven zonder me zorgen te maken over het format, is het eerste wat bij me opkomt Microsoft OneNote. OneNote is een software voor documentbeheer en geeft me een canvas met vrije vorm waarop ik overal kan klikken en kan beginnen met schrijven, schetsen of zelfs audio en video opnemen.

Alles blijft georganiseerd in notitieblokken, secties en pagina's, waardoor het gemakkelijk is om ideeën te categoriseren en ze later opnieuw te bekijken.

Met cross-device synchroniseren heb ik altijd toegang tot mijn aantekeningen op desktop, mobiel of het web. De inktfunctie is een persoonlijke favoriet. Hiermee kan ik aantekeningen met de hand schrijven, schetsen of van aantekeningen voorzien, net als in een echt notitieboek.

De beste functies van OneNote

Synchroniseer aantekeningen op desktop, mobiel en internet voor naadloze toegang

Leg snelle ideeën vast en verfijn ze later zonder van programma te hoeven wisselen

Koppel gerelateerde pagina's aan elkaar voor eenvoudigere navigatie

Gebruik tags om aantekeningen te categoriseren en efficiënt te zoeken

Tekenen, schetsen en aantekeningen maken met een stylus of touchscreen

OneNote beperkingen

De functies voor samenwerking zijn beperkt in vergelijking met andere brain dump apps

Prijzen van OneNote

Microsoft 365 Business Basic: $7. 20/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $15/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium: $ 26,40/maand per gebruiker

Microsoft 365 Apps for Business: $9.90/maand per gebruiker

OneNote beoordelingen & reviews

G2: 4. 5/5 (1.800+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (1.800+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over OneNote?

Ik gebruik dit hulpmiddel dagelijks om snelle aantekeningen te maken tijdens vergaderingen en om materiaal op te stellen voordat het de deur uitgaat. Het is als mijn virtuele ordner, met extra voordelen zoals doorzoekbaarheid en dicteren!

Ik gebruik dit hulpmiddel dagelijks om snelle aantekeningen te maken tijdens vergaderingen en om materiaal op te stellen voordat het de deur uitgaat. Het is als mijn virtuele ordner, met extra voordelen zoals doorzoekbaarheid en dicteren!

Ook lezen: 10 Beste AI Apps voor het maken van aantekeningen voor vergaderingen

4. Notion (de beste voor aanpasbare werkruimtes en gestructureerde breindumps)

Via Notion

Notion is een flexibele, alles-in-één werkruimte waar ik ideeën kan vastleggen, lijsten met taken kan maken en gedachten kan ordenen zonder strakke structuur. Het functioneert als een aantekeningen app, Taak manager en database, waardoor het een ongelooflijk krachtig hulpmiddel is voor brain-dumping en het organiseren van informatie.

Het op blokken gebaseerde systeem van Notion maakt elk element verplaatsbaar. Aanpasbare blokken transformeren hersendumps eenvoudig in gestructureerde documenten. Uitgebreide opmaakopties zoals koppen, opsommingstekens en blokken met code helpen om aantekeningen visueel georganiseerd te houden.

Ik hou vooral van de database functie van Notion. Hiermee kan ik ruwe ideeën omzetten in gestructureerde lijsten, Kanban-borden of tabellen, waardoor het bijhouden van projecten en actie-items eenvoudig wordt.

De beste functies van Notion

Gebruik elke tekst, afbeelding, video of koppeling als een blok dat je kunt verplaatsen en herschikken

Leg gedachten vrij vast op een leeg canvas zonder vooraf gedefinieerde lay-outs

Gebruik rijke bewerking van tekst, inclusief koppen, vet, cursief, opsommingstekens en blokken met code

Voeg afbeeldingen, video's en koppelingen direct toe aan aantekeningen voor extra context

Zet hersendumps om in gestructureerde lijsten, tabellen of Kanban-borden met databasefunctionaliteit

Notion limieten

Notion heeft geen speciale offline modus, wat onhandig kan zijn als je toegang nodig hebt zonder internetverbinding

Notion prijzen

Gratis

Plus: $12/maand per gebruiker

Business: $18/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen & recensies van Notion

G2: 4. 7/5 (6.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (2.400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Notion?

Notion is een geweldig hulpmiddel voor het organiseren van werk en persoonlijke Taken

Notion is een geweldig hulpmiddel voor het organiseren van werk en persoonlijke Taken

Pro Tip: Moeite met het vastleggen van sleutelpunten tijdens het bekijken van video's? Leer hoe je aantekeningen maakt bij video's met deze strategieën van experts en mis nooit meer een belangrijk detail!

5. Obsidian (het beste voor het koppelen en visualiseren van gekoppelde gedachten)

Via Obsidian

Ik geef de voorkeur aan gratis brain dumps tijdens mijn ideeënprocessen, maar verlang later ook naar gestructureerde content. Dit is waar Obsidian van pas kan komen. Met deze app kun je ruwe gedachten en ideeën op een ongestructureerde manier vastleggen, terwijl het krachtige verbindingssysteem je helpt om verwante concepten moeiteloos met elkaar te verbinden.

De grafische weergave van Obsidian is erg populair onder gebruikers. Deze functie geeft visueel weer hoe verschillende aantekeningen en ideeën met elkaar verbonden zijn - een functie die het gevoel geeft van een mindmap voor hersendumps.

Obsidian is ook gebaseerd op Markdown, wat betekent dat ik snel tekst kan formateren zonder afgeleid te worden. Het kluissysteem houdt al mijn aantekeningen netjes gecategoriseerd en met de functie voor dagelijkse aantekeningen kan ik alles wat me bezighoudt brainstormen en later organiseren.

Obsidian beste functies

Formateer aantekeningen met Markdown, zodat je snel en zonder afleiding aantekeningen kunt maken

Gebruik dagelijkse aantekeningen om vluchtige gedachten, ideeën en overpeinzingen vast te leggen

Visualiseer aantekeningen verbindingen met grafische weergaven om relaties tussen ideeën te zien

Leer hoe je aantekeningen organiseert met het kluissysteem, door ze te structureren in mappen en submappen

Pas aantekeningen aan met vooraf ontworpen sjablonen voor vergaderingen, projecten en brainstormen

Breid de functie uit met plug-ins voor Taakbeheer, Mindmaps en meer

Obsidiaan limiet

Sommige gebruikers ondervinden problemen met de mobiele versie, vooral op Android-toestellen

Obsidian prijzen

Synchroniseren: $5/maand per gebruiker

Publiceer: $10/maand per gebruiker

Obsidian beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 8/5 (30+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Obsidian?

Gemakkelijk te gebruiken voor het maken en bewerken van aantekeningen. Het was handig bij het importeren en lezen van Markdown aantekeningen die ik had geëxporteerd van Mac Notes.

Gemakkelijk te gebruiken voor het maken en bewerken van aantekeningen. Het was handig bij het importeren en lezen van Markdown aantekeningen die ik had geëxporteerd van Mac Notes.

De manier waarop je aantekeningen maakt kan invloed hebben op hoe goed je informatie onthoudt! Of je nu een mindmapper, een Cornell notulist of een digitale krabbelaar bent, deze vijf effectieve methoden om aantekeningen te maken kunnen je productiviteit verhogen en je helpen om ideeën effectiever vast te leggen.

📮ClickUp Insight: Geestelijke rommel is een grote creativiteitskiller die vraagt om centralisatie van verspreide informatie. Volgens onderzoek van ClickUp loopt 92% van de kenniswerkers het risico cruciale beslissingen te verliezen die verstopt zitten in chats, e-mails en spreadsheets. Zonder een gecentraliseerd systeem om ze vast te leggen en bij te houden, kunnen waardevolle bedrijfsinzichten gemakkelijk verloren gaan. Met ClickUp's functies voor taakbeheer kunt u alles moeiteloos georganiseerd houden - maak taken rechtstreeks aan vanuit chats, opmerkingen, documenten en e-mails met slechts één klik!

6. Google Keep (het beste voor snel en minimalistisch aantekeningen maken)

Via Google Keep

Google Keep is een lichtgewicht app voor notities waarmee gebruikers snel ideeën kunnen noteren, checklists kunnen maken, herinneringen kunnen instellen en zelfs gesproken notities kunnen opnemen - dit alles naadloos gesynchroniseerd op verschillende apparaten.

Mijn team en ik zijn dol op het kleur- en labelsysteem van Google Keep, waarmee je aantekeningen in één oogopslag kunt ordenen.

Of ik nu belangrijke aantekeningen vastmaak, oudere aantekeningen archiveer of tekst uit afbeeldingen extraheer, alles blijft netjes gestructureerd. Bovendien kan ik dankzij de integratie van Google Keep met Google Documenten belangrijke aantekeningen meteen omzetten in volledige documenten, waardoor het perfect is om snelle ideeën om te zetten in gestructureerde content.

De beste functies van Google Keep

Extraheer tekst uit afbeeldingen met optische tekenherkenning (OCR)

Stel herinneringen in op basis van tijd of locatie, geïntegreerd met Google Now

Organiseer aantekeningen door ze te labelen, van kleur te voorzien, vast te maken en te archiveren

Synchroniseer aantekeningen op alle apparaten voor directe toegang overal

Converteer aantekeningen naar Google Documenten voor gestructureerde bewerking

Google Keep limieten

Aantekeningen zijn beperkt tot 20.000 tekens, ruwweg 20-30 pagina's, wat niet ideaal is voor het maken van lange aantekeningen

De limiet voor opslagruimte is gebruikelijk bij andere apps van Google

Prijzen van Google Keep

Business Starter: $7/maand per gebruiker

Business Standaard: $14/maand per gebruiker

Business Plus: $22/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Prijzen van Google Werkruimte

Business Starter : $6/maand

Business Standaard : $12/maand

Business Plus: $18/maand

Beoordelingen & recensies van Google Keep

G2: Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: 4. 7/5 (210+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Google Keep?

Over het algemeen ben ik dol op het gebruiksgemak van Google Keep om snel en efficiënt aantekeningen te maken. De functie voor spraak-naar-tekst is geweldig en maakt het maken van persoonlijke herinneringen een fluitje van een cent. Google Keep werkt op al mijn apparaten en synchroniseert perfect, waardoor het ideaal is om georganiseerd en productief te blijven.

Over het algemeen ben ik dol op het gebruiksgemak van Google Keep om snel en efficiënt aantekeningen te maken. De functie voor spraak-naar-tekst is geweldig en maakt het maken van persoonlijke herinneringen een fluitje van een cent. Google Keep werkt op al mijn apparaten en synchroniseert perfect, waardoor het ideaal is om georganiseerd en productief te blijven.

Ook lezen: Hoe je strategieën voor gezamenlijk aantekeningen maken implementeert

7. Roam Research (het beste voor genetwerkte gedachten en koppeling in twee richtingen)

via Roam Research

Roam Research is ontworpen voor netwerkdenken: het verbindt ideeën op een manier die nabootst hoe onze hersenen van nature werken.

In plaats van aantekeningen op te slaan in starre mappen, koppelt Roam moeiteloos concepten, waardoor willekeurige hersendumps veranderen in een dynamisch web van kennis.

Waar ik vooral van genoten heb, is de koppeling in twee richtingen van Roam, waardoor je gemakkelijk kunt zien hoe verschillende gedachten zich tot elkaar verhouden, zelfs als ze weken na elkaar geschreven zijn.

De grafische weergave is een andere opvallende functie, die deze verbindingen visueel in kaart brengt als een mindmap voor mijn hersendumps.

De beste functies van Roam Research

Koppel moeiteloos aantekeningen met behulp van tweerichtingskoppelingen om een netwerk van ideeën op te bouwen

Leg dagelijks aantekeningen vast om spontane gedachten te hersendumperen en ze later opnieuw te bekijken

Content dynamisch organiseren zonder starre mappen of hiërarchieën

Snel aantekeningen zoeken en terugvinden met krachtige query functies

Gebruik Roam op Windows, macOS en Linux, en ondersteun het mobiel

Onderzoek limieten

Geen speciale offline modus, wat betekent dat een internetverbinding nodig is voor volledige functie

Prijzen voor onderzoek

Pro : $15/maand per gebruiker

Believer: $500 voor 5 jaar per gebruiker

Roam Research beoordelingen & reviews

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: 4. 3/5 (10+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Roam Research?

Roam liet me kennismaken met gekoppeld netwerken en deze geweldige manier van aantekeningen maken. Alles is to the point en je verliest geen tijd met willekeurige functies. Eenvoudig en duidelijk notities maken.

Roam liet me kennismaken met gekoppeld netwerken en deze geweldige manier van aantekeningen maken. Alles is to the point en je verliest geen tijd met willekeurige functies. Eenvoudig en duidelijk notities maken.

Ook lezen: 15 Beste AI apps en tools voor aantekeningen maken

8. Bear (De beste voor minimalistisch aantekeningen maken zonder afleiding)

via Bear

Als je op mij lijkt en graag schone en elegante aantekeningen maakt, dan is Bear de brain dump app die kracht en eenvoud combineert.

Wat ik het meest waardeer is de mooie, afleidingsvrije interface van Bear, waardoor het perfect is voor gratis brain dumps, gestructureerde aantekeningen en creatief schrijven. Bear ondersteunt ook tekst, afbeeldingen, schetsen en Nog te doen lijsten, allemaal met behoud van een slanke, overzichtelijke werkruimte.

Draag beste functies

Schrijf en formatteer moeiteloos aantekeningen met Markdown

Organiseer aantekeningen met een flexibel tagging systeem in plaats van starre mappen

Synchroniseren tussen Mac, iPhone en iPad via iCloud

Exporteer aantekeningen naar meerdere formaten, waaronder PDF, HTML, DOCX en ePub

Doorzoek afbeeldingen en PDF's met OCR-technologie

Houd limieten

Alleen beschikbaar op Apple-apparaten, zonder officiële Windows- of web app

Bear prijzen

Maandabonnement: $2. 99/maand per gebruiker

Jaarabonnement: $29. 99/jaar per gebruiker

Bear beoordelingen & reviews

G2: 4. 6/5 (40+ beoordelingen)

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

Pro tip: Wil je je gedachten ordenen zonder je werkstroom te verlaten? Gebruik AI-tools voor aantekeningen voor vergaderingen om ideeën direct vast te leggen vanaf elk scherm - of u nu een website bekijkt, een artikel leest of documenten bekijkt, noteer uw gedachten efficiënt.

9. Apple Notes (het beste voor naadloos aantekeningen maken binnen het Apple ecosysteem)

via Apple aantekeningen

Voor Apple gebruikers is Apple Notes een gratis app voor het maken van aantekeningen die er altijd is wanneer je het nodig hebt - geen downloads, geen aanmeldingen, gewoon snel en intuïtief aantekeningen maken die moeiteloos synchroniseert tussen Mac, iPhone en iPad.

Ik heb ook veel gehad aan het slimme mapsysteem van Apple Notes, dat mijn aantekeningen automatisch ordent op basis van hashtags en filters. Om gevoelige informatie veilig te houden, biedt Apple Notes bovendien end-to-end-encryptie voor vergrendelde aantekeningen.

De beste functies van Apple aantekeningen

Maak tekst aantekeningen, checklists, tabellen en handgeschreven schetsen

Doorzoek aantekeningen met ingebouwde OCR (optische tekenherkenning) voor tekst in afbeeldingen en PDF's

Werk samen met realtime gedeelde aantekeningen en mappen

Beveilig aantekeningen met end-to-end versleuteling voor extra privacy

Synchroniseer naadloos met Mac, iPhone, iPad en iCloud. com

Beperkingen van Apple aantekeningen

Alleen beschikbaar binnen het Apple ecosysteem, zonder officiële ondersteuning voor Windows of Android

Prijzen van Apple aantekeningen

Gratis

Beoordelingen en recensies van Apple aantekeningen

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Hoofdstukra: Niet genoeg beoordelingen

🔮 Sleutel inzicht: Onze hersenen zijn als een whiteboard vol informatie en ideeën. Maak het leeg met deze sjablonen voor het maken van aantekeningen die je helpen je ideeën vast te leggen, te ordenen en erop voort te bouwen, zodat je je kunt richten op briljantheid in plaats van chaos!

10. Trello (de beste voor visueel projectmanagement en projectorganisatie)

via Trello

Trello is een brain dump app die ideeën moeiteloos vastlegt, categoriseert en organiseert.

Het wordt geleverd met Kanban-stijl borden, lijsten en kaarten, die een gestructureerde manier om brain-dump taken, lijsten en ideeën, zonder overweldigende gebruikers met onnodige complexiteit.

Ik hield vooral van de visuele werkstroom van Trello, waarmee ik aantekeningen kon slepen en neerzetten, dynamische takenlijsten kon maken en deadlines en bijlagen kon toevoegen zonder belangrijke gedachten uit het oog te verliezen.

De beste functies van Trello

Organiseer aantekeningen, taken en ideeën met Kanban-borden, lijsten en kaarten

Synchroniseer naadloos met desktop, mobiel en web voor eenvoudige toegang overal

Werkstromen automatiseren met Butler automatisering om repetitieve taken te stroomlijnen

Verbeter de productiviteit met aangepaste velden, labels en deadlines

Gebruik Trello Power-Ups voor functies zoals mindmapping, kaartweergaven en meer

Trello beperkingen

Geen offline modus, wat betekent dat je een internetverbinding nodig hebt om aantekeningen te maken

Beperkte opmaakopties voor lange aantekeningen vergeleken met traditionele apps voor het maken van aantekeningen

Trello prijzen

Gratis

Standaard : $6/maand per gebruiker

Premium : $12. 50/maand per gebruiker

Enterprise: $17,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Trello beoordelingen & reviews

G2 : 4. 4/5 (13.600+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 5/5 (23.400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Trello?

Het is eenvoudig. Ik heb in de loop der jaren veel tools geprobeerd voor het beheren van mijn taken en het bijhouden van aantekeningen/belangrijke informatie, maar ik kom altijd terug bij de eenvoud van Trello.

Het is eenvoudig. Ik heb in de loop der jaren veel tools geprobeerd voor het beheren van mijn taken en het bijhouden van aantekeningen/belangrijke informatie, maar ik kom altijd terug bij de eenvoud van Trello.

Hier zijn een aantal eervolle vermeldingen van brain dump apps en tools die niet in onze top 10 staan, maar die me wel enorm hebben geholpen:

Joplin: Ik vind het geweldig hoe deze open-source tool me volledige controle geeft over mijn aantekeningen, met lokale opslagruimte, ondersteuning voor Markdown en synchroniseren via OneDrive of Dropbox, zonder abonnementskosten

UpNote: Soms wil ik gewoon een schone, mooie ruimte om gedachten op te schrijven, en UpNote levert die met zijn afleidingsvrije gebruikersinterface, aanpasbare thema's en offline toegang

Milanote: Als ik brainstorm of creatieve projecten organiseer, helpen de drag-and-drop interface, visuele borden en realtime samenwerkingsfuncties van Milanote mij om mijn digitale werkruimte efficiënt te beheren

Dump het niet - ClickUp het!

Ik zal eerlijk zijn: van alle brain dump apps die ik heb geprobeerd, is ClickUp mijn favoriet. En daar is een goede reden voor:

Ik hou van schone, visueel aantrekkelijke werkruimtes

Ik waardeer een eenvoudige maar intuïtieve interface

Ik geloof in slim werken en AI speelt daar een grote rol in

Met ClickUp Docs kunt u in een oogwenk ideeën noteren, uw gedachten moeiteloos structureren en aantekeningen direct aan Taken koppelen. Bovendien automatiseert ClickUp Brain samenvattingen, organiseert het hersendumps en zet het verspreide gedachten om in bruikbare abonnementen, waardoor u uren handmatig werk bespaart.

Probeer het zelf. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp.