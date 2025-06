10 beste tools voor kaartsortering voor UX-onderzoek

Het mooie van kaartsortering is dat het echte gebruikers de controle geeft: zij organiseren uw content in categorieën die voor hen logisch zijn, niet alleen voor uw interne team. Dit geeft u ongelooflijke inzichten in de organisatie van uw website.

In plaats van eindeloze vergaderingen over waar content moet komen of meerdere revisierondes van de navigatie, bieden tools voor het sorteren van kaarten concrete gegevens om uw beslissingen te sturen en een meer intuïtieve navigatie-ervaring te creëren.

Wilt u uw ontwerpproces stroomlijnen met kaartsortering? Hier zijn 10 tools voor kaartsortering die het proberen waard zijn. 👥

⏰ Samenvatting in 60 seconden Dit zijn onze keuzes voor de beste digitale tools voor het sorteren van kaarten: ClickUp: het beste voor het structureren en beheren van UX-onderzoekswerkstromen

Miro: het beste voor gezamenlijk visueel in kaart brengen

UXtweak: het beste voor uitgebreide UX-testsuites

Maze: het beste voor het snel testen van prototypes

Optimal Workshop: het beste voor analyses op onderzoeksniveau

xSort: het beste voor desktop-gebaseerd onderzoek

kardSort: het beste voor studies met snelle installatie

UserZoom: het beste voor UX-programma's voor ondernemingen

FigJam: het beste voor ontwerpgeïntegreerde werkstromen

UserZoom GO: het beste voor het aanmaken van begeleid onderzoek

Een onhandige design thinking tool kan een eenvoudige studie veranderen in een hoofdpijn, en dat wil niemand. De beste tools maken onderzoek gemakkelijker, niet moeilijker.

Hoe kies je de juiste tool? Hier is waar je op moet letten. 👀

Eenvoudige installatie: Maak en pas sorteeroefeningen aan zonder een steile leercurve

Vlotte ervaring voor deelnemers: laat gebruikers kaarten moeiteloos sorteren in open of gesloten formats

Kant-en-klare sjablonen: Ga sneller aan de slag met kant-en-klare wireframe-sjablonen voor verschillende onderzoeksbehoeften van gebruikers

Geautomatiseerde gegevensanalyse: Identificeer patronen en trends zonder handmatig cijfers te moeten analyseren

Duidelijke visuele rapportages: zet ruwe data om in bruikbare inzichten met grafieken en heatmaps

Functies voor samenwerking: Deel bevindingen uit verschillende onderzoeksmethoden van gebruikers eenvoudig met teams en belanghebbenden

Flexibele exportopties: Download resultaten in meerdere formats, zoals PDF's, voor een grondigere analyse

🧠 Leuk weetje: Steve Krug heeft het sorteren van kaarten voor UX populair gemaakt. In zijn boek Don't Make Me Think benadrukte Krug hoe het sorteren van kaarten ontwerpers helpt te begrijpen hoe gebruikers verwachten dat informatie wordt gestructureerd.

Te veel opties, te weinig tijd? Om u het werk uit handen te nemen, hebben we hier de beste tools voor u op een rijtje gezet. Ze maken onderzoek soepeler, inzichten duidelijker en uw werk een stuk eenvoudiger. 📝

1. ClickUp (het beste voor het structureren en beheren van UX-onderzoekswerkstromen)

Stroomlijn UX-onderzoek met de functies van ClickUp, die ideaal zijn voor het organiseren en visualiseren van informatie

Bij het uitvoeren van een kaartensorteeronderzoek kan het bijhouden van onderzoeksplannen, deelnemersgegevens en analyses al snel overweldigend worden. Met taakautomatisering, realtime samenwerking en aanpasbare werkstromen stroomlijnt ClickUp UX-onderzoek en de planning van de informatiearchitectuur.

ClickUp brengt alles samen op één plek en helpt UX-teams bij het uitvoeren van gebruikersonderzoek, het visualiseren van inzichten en het efficiënt documenteren van bevindingen. Het is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

ClickUp Whiteboards

Plan en structureer UX-onderzoekswerkstromen met behulp van ClickUp Whiteboards

Onderzoekers brainstormen vaak over mogelijke categorieën en stellen een abonnement op voor de onderzoekswerkstroom voordat ze een kaartensorteeronderzoek opzetten. ClickUp Whiteboards maken dit proces eenvoudiger door een interactieve ruimte te bieden om ideeën in kaart te brengen. Stel dat een UX-onderzoeker een onderzoek voorbereidt om de navigatie van een e-commerce site te verfijnen. Ze kunnen het digitale whiteboard met plaknotities gebruiken om verschillende productcategorieën weer te geven en connectoren toevoegen om de relaties tussen deze categorieën te visualiseren.

Terwijl het team de groeperingen bespreekt en verfijnt, kunnen ze realtime updates doorvoeren, zodat de studie effectief gestructureerd is voordat deze wordt gelanceerd.

ClickUp Mindmaps

Visualiseer de resultaten van het sorteren van kaarten en verfijn de informatiearchitectuur met behulp van ClickUp Mind Maps

Zodra het onderzoek is voltooid, is de volgende uitdaging het organiseren en analyseren van de resultaten. ClickUp Mind Maps helpen teams om door gebruikers gegenereerde categorieën te begrijpen door ruwe gegevens om te zetten in een duidelijke visuele structuur.

Een UX-team dat een gesloten kaartsorteersessie uitvoert voor een website voor financiële diensten, kan tot de ontdekking komen dat deelnemers beleggingsopties, leningproducten en bankdiensten in onverwachte categorieën hebben gegroepeerd. Het handmatig sorteren van verspreide feedback kan tijdrovend zijn, maar met een mindmap kunnen ze door gebruikers gemaakte labels ordenen, gerelateerde groepen met elkaar verbinden en alternatieve structuren verkennen.

Na het ordenen van de bevindingen is de volgende stap het documenteren van de belangrijkste conclusies en het delen van inzichten met belanghebbenden.

ClickUp Documenten

Sorteer onderzoeksresultaten van documentkaarten binnen ClickUp Docs

ClickUp Docs biedt een ruimte voor samenwerking om onderzoekssamenvattingen, studiegidsen en analyserapporten te verzamelen. Een UX-team dat bijvoorbeeld werkt aan een app voor de gezondheidszorg, kan een document maken om feedback van deelnemers vast te leggen, problemen met de bruikbaarheid te schetsen en aanbevelingen voor navigatieverbeteringen op te stellen.

Teamleden kunnen opmerkingen plaatsen bij specifieke inzichten, bewerkingen voorstellen en revisies bijhouden zonder te hoeven schakelen tussen verschillende tools.

ClickUp-sjabloon voor het sorteren van kaarten

Gratis sjabloon downloaden De sjabloon voor kaartsortering van ClickUp is ontworpen om u te helpen bij het organiseren en prioriteren van taken voor een project.

Om het nog gemakkelijker te maken, kunt u de ClickUp-sjabloon voor het sorteren van kaarten gebruiken, die speciaal is ontworpen voor UX-teams.

Het helpt teams bij het definiëren van onderzoeksdoelstellingen, het maken van kaarten die sleutelonderwerpen vertegenwoordigen en het begeleiden van deelnemers door middel van sorteeroefeningen. Open, gesloten en hybride sorteermethoden worden allemaal ondersteund, waardoor het aanpasbaar is aan verschillende onderzoeksbehoeften.

Naast kwalitatieve gegevens stroomlijnt het sjabloon ook kwantitatieve analyses. Onderzoekers kunnen trends signaleren, mate van overeenstemming meten en statistisch significante relaties identificeren.

De beste functies van ClickUp

Zet discussies om in actie: Zet brainstormsessies op Whiteboards met één klik om in volledig gestructureerde UX-onderzoeksprojecten met Zet brainstormsessies op Whiteboards met één klik om in volledig gestructureerde UX-onderzoeksprojecten met ClickUp Brain , de geïntegreerde AI-assistent

Houd onderzoek georganiseerd: Herschik affiniteitsdiagrammen in mindmaps met Re-Layout om door gebruikers gegenereerde categorieën te verfijnen

Van ideeën naar uitvoering: voeg onderzoeksinzichten rechtstreeks toe aan mindmaps en zet ze om in taken, zodat er niets verloren gaat in het proces

Blijf georganiseerd met de PARA-methode : Maak mappen om UX-onderzoek te structureren, houd actieve studies bij als projecten, sla richtlijnen op in gebieden, bewaar bevindingen in bronnen en archiveer eerder werk voor toekomstig gebruik

Automatiseer repetitieve taken: Stel Stel ClickUp-automatisering in om follow-ups toe te wijzen, taken te verplaatsen op basis van de voortgang van onderzoek of herinneringen te sturen voor uitstaande analyses

Houd de communicatie in de werkstroom: Bespreek bevindingen, stel vervolgvragen en werk in realtime samen met het team via Bespreek bevindingen, stel vervolgvragen en werk in realtime samen met het team via ClickUp Chat

Beperkingen van ClickUp

De flexibiliteit van werkstromen en sjablonen vereist mogelijk een initiële installatie om aan te sluiten bij uw specifieke UX-onderzoeksbehoeften

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een gebruiker van G2 zegt:

De flexibiliteit van ClickUp is zijn grootste kracht: dankzij de mogelijkheid om weergaven, statussen en werkstromen aan te passen, kan het worden aangepast aan vrijwel elk teamproces. Dankzij het enorme aantal functies kunnen we alles op één plek beheren, van dagelijkse taken tot langetermijnplannen. Het is geweldig dat al ons werk gecentraliseerd is en dat de aanpasbare dashboards de rapportage duidelijk en afgestemd op onze behoeften maken.

De flexibiliteit van ClickUp is zijn grootste kracht: dankzij de mogelijkheid om weergaven, statussen en werkstromen aan te passen, kan het worden aangepast aan vrijwel elk teamproces. Dankzij het enorme aantal functies kunnen we alles, van dagelijkse taken tot langetermijnplannen, op één plek beheren. Het is geweldig dat al ons werk gecentraliseerd is en dat de aanpasbare dashboards de rapportage duidelijk en op maat maken voor wat we nodig hebben.

🔍 Wist u dat? Slechte IA = verloren gebruikers. Een slechte informatiearchitectuur (IA) leidt tot gefrustreerde gebruikers die niet kunnen vinden wat ze zoeken. Kaartsortering helpt dit te voorkomen door de navigatie af te stemmen op de verwachtingen van de gebruiker.

2. Miro (het beste voor gezamenlijk visueel in kaart brengen)

via Miro

Miro transformeert het sorteren van kaarten in een dynamische teamactiviteit met zijn oneindige canvas. Deze digitale whiteboard-tool gaat verder dan het eenvoudig sorteren van kaarten en ondersteunt de volledige UX-werkstroom, van onderzoek tot wireframing. Teams voegen aantekeningen, opmerkingen en reacties rechtstreeks toe aan digitale kaarten, waardoor inzichten in realtime worden vastgelegd.

Je zult merken dat je schakelt tussen synchrone en asynchrone testmethoden, afhankelijk van de behoeften van je team. Met Miro kun je ook verbindingen visualiseren die anders verloren zouden gaan in spreadsheets.

📮ClickUp Insight: Een gemiddelde kenniswerker moet contact hebben met zes mensen om zijn werk gedaan te krijgen. Dit betekent dat hij dagelijks contact moet opnemen met zes belangrijke verbindingen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. Het is een echte uitdaging: voortdurende follow-ups, verwarring over versies en een gebrek aan zichtbaarheid tasten de productiviteit van het team aan. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct beschikbaar te maken.

De beste functies van Miro

Maak aangepaste sjablonen met kaarten in verschillende kleuren om verschillende soorten content weer te geven, zodat deelnemers gemakkelijker onderscheid kunnen maken tussen categorieën

Nodig teamleden en deelnemers uit om deel te nemen aan sorteersessies met unieke weergave- of bewerkingsrechten

Exporteer uw resultaten als spreadsheets of afbeeldingen voor verdere analyse in andere tools, zodat uw gegevens toegankelijk blijven in uw hele tech stack

Houd het gedrag van deelnemers bij via heatmaps die betrokkenheidspatronen weergeven en laten zien welke kaarten de meeste discussie of verwarring hebben veroorzaakt

Zet de resultaten van het sorteren direct om in sitemaps of werkstromen voor gebruikers, zodat de kloof tussen onderzoeksresultaten en ontwerpimplementatie wordt overbrugd

Beperkingen van Miro

Functies voor het sorteren van kaarten moeten handmatig worden ingebouwd in plaats van een speciale oplossing te gebruiken

De ingebouwde analysetools zijn niet zo geavanceerd als gespecialiseerde tools voor het sorteren van kaarten

Gratis abonnement beperkt het aantal borden en samenwerkingsopties

Prijzen Miro

Free

Starterspakket: $ 8/maand per gebruiker

Business: $16/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Miro

G2: 4,7/5 (7.685+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (1.620 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Miro?

Een G2-gebruiker zegt:

Miro is fantastisch voor realtime samenwerking. Ik gebruik het voor brainstormsessies, het uitvoeren van retrospectieven en het opstellen van productroadmaps. De mogelijkheid om asynchroon samen te werken is erg handig.

Miro is fantastisch voor realtime samenwerking. Ik gebruik het voor brainstormsessies, het uitvoeren van retrospectieven en het opstellen van productroadmaps. De mogelijkheid om asynchroon samen te werken is erg handig.

🧠 Leuk weetje: Don Norman, cognitiewetenschapper en medeoprichter van de Nielsen Norman Group, bedacht de term 'gebruikerservaring' in de jaren 90 toen hij bij Apple werkte. Hij benadrukte het belang van het ontwerpen van producten met de gebruiker in gedachten, waarbij de nadruk ligt op bruikbaarheid en hoe gebruikers zich voelen wanneer ze met een product werken.

3. UXtweak (het beste voor uitgebreide UX-testsuites)

via UXtweak

UXtweak integreert kaartsortering in een breder ecosysteem voor UX-testen. Het platform ondersteunt zowel open als gesloten kaartsorteringsstudies en biedt automatische categorisatiesuggesties op basis van het gedrag van deelnemers. U kunt de weergave van kaarten aanpassen, beschrijvingen of afbeeldingen toevoegen en zelfs limieten instellen voor de duur van testsessies.

Heb je je ooit afgevraagd wat er gebeurt voordat een deelnemer zijn definitieve beslissing neemt? UXtweak houdt aarzelingen, wijzigingen en definitieve plaatsingen bij, zodat je kwantitatieve gegevens hebt om je IA-beslissingen te onderbouwen.

Beste functies van UXtweak

Voer onbeperkte kaartsorteringsstudies uit met zowel open als gesloten formats, zodat u de eerste bevindingen kunt valideren door middel van meerdere usability-testrondes

Analyseer de scores van de deelnemers om te zien welke categoriseringen consensus hebben bereikt en welke verder moeten worden onderzocht

Genereer dendrogrammen die de relaties tussen kaarten visueel in kaart brengen, waardoor complexe clusterpatronen onmiddellijk zichtbaar worden

Werf deelnemers rechtstreeks via het platform met screeningvragen om ervoor te zorgen dat u feedback krijgt van uw target audience

Beperkingen van UXtweak

De interface voelt wat zakelijker aan in vergelijking met meer visueel georiënteerde alternatieven

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor de kaart-sorteerinterface voor deelnemers

Functies voor realtime samenwerking blijven achter bij tools in whiteboard-stijl

Rapportage functies vereisen deskundige interpretatie om bruikbare inzichten te verkrijgen

Prijzen UXtweak

Free

Basis: € 125/maand (ongeveer $ 135,42)

Aangepast: Individuele prijzen

Beoordelingen en recensies van UXtweak

G2: 4,7/5 (meer dan 35 beoordelingen)

Capterra: 4/8/5 (25+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over UXtweak?

Een gebruiker van G2 zegt:

De boomtesttool van UX Tweak is uiterst nuttig. U bouwt eenvoudig uw navigatie op en stelt vervolgens een aantal vragen op. U stuurt de test via e-mail naar meerdere testpersonen. Via de resultatenpagina van UX Tweak kunt u precies bijhouden hoe uw gebruikers uw navigatie hebben begrepen.

De boomtesttool van UX Tweak is uiterst handig. U bouwt eenvoudig uw navigatie op en stelt vervolgens een aantal vragen op. U stuurt de test via e-mail naar meerdere testpersonen. Via de resultatenpagina van UX Tweak kunt u precies bijhouden hoe uw gebruikers uw navigatie hebben begrepen.

🔍 Wist je dat? De allereerste website (gemaakt door Tim Berners-Lee in 1991) bestond uit slechts één pagina met zwarte tekst op een witte achtergrond – geen afbeeldingen, geen opmaak, geen navigatie. Het was pure functie zonder formulier!

4. Maze (het beste voor het snel testen van prototypes)

via Maze

Maze benadert kaartsortering als een onderdeel van snelle ontwerpvalidatie. Het platform kan worden geïntegreerd met ontwerptools zoals Figma en Sketch, waardoor een naadloze werkstroom ontstaat van concept tot testen.

U zult waarderen hoe kaartsorteringsonderzoeken aansluiten bij bruikbaarheidstests en enquêtes, waardoor categorisatiebeslissingen in context worden geplaatst. Maze legt de nadruk op snelheid en toegankelijkheid: deelnemers kunnen zonder account aan onderzoeken deelnemen en onderzoekers krijgen voorlopige resultaten terwijl het testen nog gaande is.

En als u uw IA moet rechtvaardigen, vertalen de gedetailleerde rapporten van Maze het gedrag van deelnemers naar concrete aanbevelingen.

Beste functies van Maze

Creëer vertakkingslogica binnen kaartsorteertests die zich aanpast aan de manier waarop deelnemers specifieke items categoriseren

Genereer heatmaps die laten zien met welke kaarten deelnemers de meeste moeite hadden, en identificeer mogelijke problemen met labels of categoriseringen

Deel interactieve rapporten met belanghebbenden, zodat zij de gegevens kunnen verkennen in plaats van alleen statische resultaten te bekijken

Segmenteer deelnemersgegevens op basis van demografische gegevens of gedragspatronen om te bepalen hoe verschillende gebruikersgroepen informatie ordenen

Beperkingen van Maze

Kaartensorteerfuncties bieden minder gespecialiseerde opties dan speciale platforms

Analysetools richten zich meer op visualisatie dan op statistische significantie

Beperkte mogelijkheden voor het modereren van sessies met deelnemers in vergelijking met gespecialiseerde onderzoekstools

Een integratieafhankelijke werkstroom zorgt voor wrijving wanneer er buiten ondersteunde ontwerptools wordt gewerkt

Maze-prijzen

Free

Starterspakket: $99/maand

Organisatie: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Maze

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Maze?

Een gebruiker van G2 zegt :

Maze biedt niet alleen de mogelijkheid om een ontwikkeld product te testen, maar ook om prototypes in uitvoering te testen. Dit helpt bij het verkrijgen van UX-inzichten in een vroege fase van de productontwikkelingscyclus.

Maze biedt niet alleen de mogelijkheid om een ontwikkeld product te testen, maar ook om prototypes in uitvoering te testen. Dit helpt bij het verkrijgen van UX-inzichten in een vroege fase van de productontwikkelingscyclus.

🧠 Leuk weetje: De knop 'ongedaan maken' zorgde voor een transformatie in UX. De eerste veelgebruikte versie verscheen in 1980 op de Lisa-computer van Apple en redde gebruikers voorgoed van hun eigen fouten.

5. Optimal Workshop (het beste voor analyses op onderzoeksniveau)

via Optimal Workshop

Optimal Workshop beschouwt kaartsortering als een wetenschap en biedt robuuste statistische analyses van het gedrag van deelnemers. Het platform is gespecialiseerd in onderzoek naar informatiearchitectuur, met tools die specifiek zijn ontworpen voor zowel verkennende als validatietests. U kunt open, gesloten en hybride kaartsorteringen uitvoeren en vervolgens de resultaten analyseren met behulp van meerdere visualisatiemethoden.

Onderzoekers hechten vooral waarde aan de gestandaardiseerde functies voor het werven en screenen van deelnemers, die zorgen voor een consistente gegevenskwaliteit in alle onderzoeken.

De beste functies van Optimal Workshop

Vergelijk resultaten voor verschillende demografische segmenten om te zien hoe mentale modellen variëren tussen gebruikersgroepen

Genereer gestandaardiseerde rapporten die de statistische significantie van uw bevindingen benadrukken en uw aanbevelingen meer geloofwaardigheid geven

Combineer kaartsortering met geïntegreerde boomtesten en first-click-testen om uw informatiearchitectuur vanuit meerdere invalshoeken te evalueren

Houd een opslagplaats bij van eerdere studies en resultaten om bij te houden hoe de mentale modellen van gebruikers evolueren naarmate uw product verandert

Beperkingen van Optimal Workshop

De prijsstructuur wordt duur voor teams die meerdere onderzoeken tegelijkertijd nodig hebben

Steilere leercurve voor het halen van maximale waarde uit geavanceerde analyse functies

Minder intuïtieve interface in vergelijking met nieuwere, meer visueel georiënteerde tools voor het sorteren van kaarten

Beperkte integratiemogelijkheden met andere ontwerp- en prototypingtools

Prijzen van Optimal Workshop

Individueel: $199/maand

Teams: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Optimal Workshop

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist je dat? De functie voor automatisch afspelen van Netflix was bedoeld om gebruikers betrokken te houden, maar leidde tot zoveel negatieve reacties dat er een optie moest worden toegevoegd om deze functie uit te schakelen. Een perfect voorbeeld van UX die moest worden aangepast!

6. xSort (het beste voor onderzoek op desktop)

via xSort

xSort hanteert een andere aanpak als downloadbare applicatie in plaats van als webservice. Deze macOS-applicatie richt zich uitsluitend op het sorteren van kaarten zonder abonnementskosten of limieten voor het aantal deelnemers. Onderzoekers waarderen de gestroomlijnde interface die afleiding voor deelnemers elimineert en tegelijkertijd een robuuste gegevensverzameling biedt.

De offline functionaliteit zorgt ervoor dat het testen doorgaat, ongeacht de internetverbinding, waardoor xSort praktisch is voor veldonderzoek. Het biedt ondersteuning voor individuele en groepssorteersessies, met opties om resultaten samen te voegen voor een uitgebreide analyse.

Beste functies van xSort

Voer sessies offline uit in het veld en synchroniseer uw gegevens zodra u weer online bent. Ideaal voor testen op locaties met een onbetrouwbare internetverbinding

Exporteer uw ruwe gegevens in meerdere formaten, waaronder PDF- of CSV-bestanden, zodat u aangepaste analyses kunt uitvoeren in uw favoriete statistische tools

Schakel tussen individuele en groepssorteermodi om verschillende onderzoekscontexten te ondersteunen zonder van platform te veranderen

Maak herbruikbare kaartensets met consistente terminologie voor meerdere onderzoeken, zodat uw onderzoek voortbouwt op eerdere bevindingen

Beperkingen van xSort

Alleen beschikbaar voor gebruikers van macOS, waardoor de toegankelijkheid voor onderzoeksteams die met Windows werken wordt gelimiteerd

Mist cloud-synchronisatiefuncties die wel aanwezig zijn in webgebaseerde alternatieven

Minimale updates in de afgelopen jaren omdat de focus van ontwikkelaars is verschoven

Ontbrekende functies voor samenwerking voor gedistribueerde onderzoeksteams

Prijzen xSort

Free

xSort beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Het hamburgermenu (drie horizontale lijnen) werd in 1981 uitgevonden voor een vroege computerinterface. Het werd in de jaren 2010 veel gebruikt in mobiele apps, maar kreeg kritiek omdat het belangrijke navigatieopties verbergt.

7. kardSort (het beste voor studies met snelle installatie)

via kardSort

kardSort brengt het sorteren van kaarten terug tot de essentie. U vindt hier geen fancy functies, alleen maar eenvoudig kaarten sorteren dat u niet in de weg staat. Deze webgebaseerde tool verkort de tijd tussen het besluit om een onderzoek uit te voeren en het verzamelen van uw eerste resultaten.

Bovendien is de overzichtelijke interface van kardSort vrijwel zelfverklarend. Het platform legt de nadruk op eenvoud bij de installatie en analyse, waardoor het perfect is voor teams die snel inzicht nodig hebben zonder achtergrond in onderzoek.

De beste functies van kardSort

Deel onderzoeken via eenvoudige links die deelnemers kunnen openen zonder een account aan te maken of ingewikkelde instructies te volgen

Bekijk de resultaten in realtime terwijl deelnemers hun sortering voltooien, zodat u trends al vroeg in het onderzoeksproces kunt signaleren

Kloon bestaande studies om snel variaties te creëren, waardoor u tijd bespaart bij het testen van kleine wijzigingen in uw informatiearchitectuur

Beperkingen van kardSort

Beperkte visualisatieopties voor analyse in vergelijking met onderzoeksgerichte alternatieven

Minimale functies voor het screenen of kwalificeren van deelnemers

Een vereenvoudigde interface gaat soms ten koste van handige aangepaste opties

Prijzen van kardSort

Free

kardSort beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. UserZoom (het beste voor UX-programma's voor ondernemingen)

via UserZoom

UserZoom integreert kaartsortering in een uitgebreid UX-onderzoeksplatform voor ondernemingen. De tool koppelt de resultaten van kaartsortering aan bredere onderzoeksinitiatieven, waardoor een continue feedbackloop ontstaat tussen de informatiearchitectuur en andere UX-statistieken. U krijgt een robuust deelnemersbeheer met gedetailleerde demografische filters en geautomatiseerde verdeling van incentives.

Moet u belanghebbenden overtuigen? De professionele rapportagefuncties van UserZoom vertalen onderzoeksgegevens naar presentaties die direct door het management kunnen worden gebruikt. Teams waarderen vooral de nadruk die het platform legt op onderzoeksgovernance en compliance voor gevoelige sectoren.

Beste functies van UserZoom

Koppel de resultaten van het sorteren van kaarten aan andere UX-statistieken, zoals het succes van taken en scores op de System Usability Scale, zodat u context krijgt voor uw beslissingen over de informatiearchitectuur

Werf deelnemers uit hun panel of importeer uw eigen gebruikersbestand, compleet met screeningvragenlijsten en geautomatiseerde verwerking van incentives

Plan geautomatiseerde longitudinale studies die bijhouden hoe de mentale modellen van gebruikers evolueren naarmate uw product volwassener wordt

Pas functies voor veiligheid en compliance op bedrijfsniveau toe wanneer u test met gevoelige gebruikersgroepen of in gereguleerde sectoren

Beperkingen van UserZoom

Aanzienlijke investering vereist voor volledige platformmogelijkheden

Complexe installatie in vergelijking met gespecialiseerde tools voor het sorteren van kaarten

Overkill voor teams die slechts af en toe kaartsorteringsstudies nodig hebben

Vereist specifieke onderzoeksexpertise om geavanceerde functies effectief te kunnen gebruiken

Prijzen van UserZoom

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van UserZoom

G2: 4,2/5 (140 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? De eerste grafische gebruikersinterface (GUI) werd in de jaren 70 ontwikkeld bij Xerox PARC. Apple en Microsoft pasten het concept later aan en zorgden daarmee voor een revolutie in de manier waarop mensen met computers omgaan.

9. FigJam (het beste voor ontwerpgeïntegreerde werkstromen)

via Figma

FigJam brengt kaartsortering rechtstreeks in het ontwerpsysteem. Dit collaboratieve whiteboard werkt samen met je Figma-ontwerpen en creëert zo een natuurlijke brug tussen onderzoek en implementatie.

Het houdt alles verbonden. Ontwerpers waarderen hoe kaartsorteringsoefeningen direct informatie opleveren voor navigatiestructuren en hiërarchieën zonder dat de context hoeft te worden gewijzigd. Door de informele interface met plaknotities voelt deelname meer als een workshop dan als een formele studie.

Beste functies van FigJam

Ga direct van kaartsorteringsoefeningen naar wireframes en ontwerpen, waarbij de context tussen meerdere fasen behouden blijft

Genereer ideeën in realtime met belanghebbenden en teamleden tijdens de analyse van de kaartsortering en bespreek de bevindingen terwijl de sessie nog vers in het geheugen ligt

Creëer visuele verbindingen tussen gesorteerde kaarten en daadwerkelijke ontwerpcomponenten, zodat je kunt laten zien hoe onderzoek direct van invloed is op beslissingen over de interface

Houd een permanent visueel overzicht bij van onderzoeksresultaten die verbonden blijven met de ontwerpbestanden waarop ze van invloed zijn geweest

Beperkingen van FigJam

Ontbreekt specifieke analysetools die speciaal zijn ontworpen voor het sorteren van kaartgegevens

Ontbrekende formele functies voor het werven en beheren van deelnemers

Analyse is meer gebaseerd op kwalitatieve observaties dan op kwantitatieve statistieken

Vereist acceptatie van het Figma-ecosysteem voor maximale effectiviteit

Prijzen FigJam

Free

Professioneel: $ 5/maand per gebruiker

Organisatie: $ 5/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: $ 5/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

FigJam beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (440+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over FigJam?

Een G2-gebruiker zegt:

Het heeft een aantal geweldige functies, zoals secties voor plaknotities, veel sjablonen voor veelvoorkomende whiteboard-taken, AI-samenvattingen van plaknotities en ook veel leuke functies, zoals de Polaroid-widget en andere interactieve games en widgets.

Het heeft een aantal geweldige functies, zoals secties voor plaknotities, veel sjablonen voor veelvoorkomende whiteboard-taken, AI-samenvattingen van plaknotities en ook veel leuke functies, zoals de Polaroid-widget en andere interactieve games en widgets.

🧠 Leuk weetje: Volgens de wet van Jakob brengen gebruikers het grootste deel van hun tijd door op andere sites, dus verwachten ze dat jouw site op dezelfde manier werkt. Als je te veel afwijkt van gangbare UX-patronen, kan dat mensen frustreren in plaats van hen een prettige ervaring bieden.

10. UserZoom GO (het beste voor het aanmaken van begeleid onderzoek)

via UserZoom GO

UserZoom GO maakt een einde aan de complexiteit van UX-onderzoek met een gestroomlijnde aanpak van kaartsortering. In tegenstelling tot zijn Enterprise-broertje richt dit platform zich op het opzetten en uitvoeren van onderzoeken zonder in te boeten aan methodologische nauwkeurigheid. De interface begeleidt u bij elke beslissing met contextuele hulp en suggesties.

Het bevat beproefde patronen uit duizenden eerdere onderzoeken in kant-en-klare sjablonen. Zie het als onderzoek met zijwieltjes: uitgebreid genoeg voor zinvolle inzichten, maar eenvoudig genoeg voor teams zonder toegewijde onderzoekers.

Beste functies van UserZoom GO

Volg sjablonen die u stap voor stap door het aanmaken van een onderzoek leiden, zodat u verzekerd bent van een methodologische deugdelijkheid

Bekijk geautomatiseerde inzichten die sleutelbevindingen benadrukken zonder dat er diepgaande statistische kennis nodig is, waardoor onderzoek toegankelijk wordt voor alle teamleden

Verdeel onderzoeken onder deelnemers via meerdere kanalen, waaronder e-mail, het delen van links en hun geïntegreerde deelnemerspanel

Schaal uw aanpak op van snel guerrillaresearch naar meer formele studies naarmate uw onderzoek volwassener wordt

Beperkingen van UserZoom GO

Minder flexibiliteit voor een aangepaste end-to-end klantervaring in vergelijking met het volledige UserZoom-platform

Beperkte integratie met ontwerptools in vergelijking met ontwerp-native platforms

De rapportage functies richten zich op toegankelijkheid in plaats van uitgebreide statistische details

Prijzen UserZoom GO

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van UserZoom GO

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? Het 'Uncanny Valley'-effect geldt ook voor UX. Als een AI-chatbot of virtuele assistent bijna menselijk klinkt, maar net niet helemaal, vinden gebruikers het eerder griezelig dan behulpzaam. Daarom zoeken bedrijven als Apple en Google naar een zorgvuldige balans met Siri en Google Assistant.

