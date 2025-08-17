Top 10 AI-notitieprogramma's voor Google Meet in 2025

Halverwege uw Google Meet-gesprek hoort u: 'Wacht even, wat was dat actiepunt ook alweer? Snel door de chat scrollen helpt niet en niemand lijkt goede aantekeningen te hebben gemaakt. Nu zit u vast en moet u alles weer bij elkaar zien te puzzelen in plaats van verder te gaan.

AI-notitieprogramma's voor Google Meet kunnen u de chaos besparen en vergaderingen op schema houden. Ze leggen alles vast – sleutelpunten, beslissingen, actiepunten – zodat u dat niet hoeft te doen.

Laten we eens kijken naar de beste tools om uw vergaderingen productief te houden en moeiteloos aantekeningen te maken. 🧑‍💻

Waar moet u op letten bij AI-notitieprogramma's voor Google Meet?

Een goede notulist moet vergaderingen productiever maken, niet extra werk creëren. De juiste keuze hangt af van hoe u vergaderingen leidt en wat voor soort notities u nodig hebt.

Hier zijn een paar sleutelfuncties waar u op moet letten in de AI-tool voor vergadernotities:

Nauwkeurigheid bij transcriptie: legt gesprekken duidelijk vast en minimaliseert fouten

Sprekerherkenning: maakt onderscheid tussen deelnemers aan vergaderingen voor overzichtelijke aantekeningen

Samenvattingsmogelijkheden: markeert sleutelpunten en actiepunten voor snelle raadpleging tijdens toekomstige vergaderingen

Instellingen voor aanpassing: Maakt gepersonaliseerde opmaak, samenvattingen en tagging met trefwoorden mogelijk

Export- en deel-functies: Sla aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen op in verschillende formats om samenwerking te vergemakkelijken

Veiligheid en privacy: Beschermt gevoelige vergadergegevens door middel van versleuteling en nalevingsmaatregelen

🔍 Wist u dat? Google Meet was ooit alleen op uitnodiging beschikbaar. In 2017 heette het 'Google Hangouts Meet' en was het alleen beschikbaar voor gebruikers van G Suite. Pas in 2020 maakte Google het gratis voor iedereen, net op tijd voor de opkomst van werken op afstand.

In één oogopslag: 10 beste AI-notitieprogramma's voor Google Meet

Weet u niet zeker welke tool het beste bij uw werkstroom past? Hier volgt een kort overzicht van de beste AI-notitieprogramma's voor Google Meet, waar ze het beste in zijn en voor wie ze zijn gemaakt:

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen ClickUp – AI-notitieprogramma met taak- en documentintegratie – Extractie van actiepunten – Automatische werkstromen van vergadering naar actie Project teams die volledige werkstromen van vergadering naar actie nodig hebben Voor altijd gratis; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Gemini – Native Google Werkruimte-integratie – Directe synchronisatie met Google Documenten – Meertalige ondersteuning voor internationale teams Teams die zijn geïntegreerd in Google Werkruimte en naadloze notities en integratie nodig hebben Exclusief voor Google Workspace Enterprise; aangepaste prijzen Tactiq – Ondersteuning voor meerdere platforms (Meet, Zoom, Teams) – Tags voor realtime transcripties – Ondersteuning voor teams op verschillende platforms Cross-platform teams die discussies bijhouden op meerdere videovergaderplatforms Free; Pro: $ 12/maand per gebruiker; Team: $ 20/maand per gebruiker tl;dv – Hoogtepunten met tijdstempels – AI-aangedreven follow-ups – Video-hoogtepunten voor verkoopteams Sales- en customer success teams die snel video-hoogtepunten en het bijhouden van actiepunten nodig hebben Gratis; Pro: $ 29/maand per gebruiker; Business: $ 98/maand per gebruiker Scribbl – Aantekeningen die klaar zijn om te worden bestudeerd – Quiz-/vraaggenerator – Transcripties met tijdstempels voor het onderwijs Docenten en trainingsteams die vergadernotities nodig hebben die kunnen worden omgezet in studiemateriaal Gratis; Pro: $ 20/maand per gebruiker; Team: aangepaste prijzen (jaarlijks gefactureerd) Bluedot – Extractie van codefragmenten – Tagging van technische beslissingen – Integratie met projectmanagement Technische en engineering teams die discussies over code en architectuur moeten bijhouden Gratis; Basic: $ 18/maand per gebruiker; Pro: $ 25/maand per gebruiker Lees AI – Snelle samenvattingen van vergaderingen – Hoogtepunten – Categorisering van actiepunten Teams die behoefte hebben aan snelle, begrijpelijke samenvattingen van vergaderingen en het bijhouden van actiepunten Free; Pro: $ 19,75/maand per gebruiker; Enterprise: $ 29,75/maand per gebruiker Otter. ai – Meertalige transcriptie – Realtime samenwerking – Sprekerherkenning Hybride en wereldwijde teams die ondersteuning nodig hebben voor meertalige vergaderingen met realtime samenwerking Gratis; Pro: $ 16,99/maand per gebruiker; Business: $ 30/maand per gebruiker MeetGeek – Analyse van de effectiviteit van vergaderingen – Bijhouden van sentiment – Rolspecifieke samenvattingen Datagestuurde teams die de vergadercultuur en het bijhouden van klantinteracties optimaliseren Free; Pro: $ 19/maand per gebruiker; Business: $ 39/maand per gebruiker; Enterprise: $ 59/maand per gebruiker Fathom – Bijhouden van relaties met clients – Automatisch in kaart brengen van deliverables – Bijhouden van interactiegeschiedenis Teams die in contact staan met klanten (adviesbureaus, agentschappen) die gedetailleerde geschiedenis van interacties met klanten nodig hebben Gratis; Premium: $ 19/maand per gebruiker; Team Edition: $ 29/maand per gebruiker; Team Edition Pro: $ 39/maand per gebruiker

De 10 beste AI-notitieprogramma's voor Google Meet

Er is geen tekort aan AI-notitieprogramma's voor Google Meet, maar niet alle programma's doen hun werk even goed. Sommige hebben moeite met nauwkeurigheid, terwijl andere het delen of ordenen van notities ingewikkelder maken dan nodig is.

Hier zijn tien opties waarmee u ze niet allemaal hoeft uit te proberen. 🙌🏼

1. ClickUp (het beste voor AI-vergadernotities en werkstroombeheer)

Het werk van vandaag is gebroken.

Projecten, kennis en gesprekken zijn verspreid over verschillende tools, waardoor teams vertraging oplopen. ClickUp lost dit op met de app voor alles op het werk, die projectmanagement, documentatie en communicatie combineert op één plek, aangedreven door AI om teams te helpen sneller te werken.

Vergaderingen hoeven geen chaos te zijn van verloren aantekeningen, gemiste actiepunten en eindeloze follow-ups. ClickUp verbindt de punten en zet gesprekken zonder extra moeite om in resultaten.

ClickUp AI Notetaker

Laat de ClickUp AI Notetaker de aantekeningen van vergaderingen bijhouden, terwijl u zich concentreert op de discussie

ClickUp AI Notetaker transcribeert automatisch gesprekken, genereert gestructureerde samenvattingen en haalt actiepunten eruit, terwijl alles wordt gekoppeld aan taken en documenten.

Een marketingteam dat hun volgende campagne bespreekt tijdens een Google Meet-gesprek hoeft niet elk resultaat handmatig op een lijst te zetten. AI markeert automatisch sleutelpunten, zoals deadlines voor advertentieontwerpen, een nieuw sloganidee en een strategie van een concurrent die het waard is om opnieuw te bekijken, en wijst de juiste personen opvolgacties toe.

Zet vergaderingen om in taken zonder extra stappen met de ClickUp AI Notetaker

Maar ClickUp AI Notetaker doet meer dan alleen transcripties.

Actie-items worden ClickUp-taken, zodat follow-ups niet verloren gaan. Een verkoopteam dat over een contract onderhandelt, kan ClickUp automatisch belangrijke verzoeken van klanten laten extraheren, zoals het aanpassen van betalingsvoorwaarden of het toevoegen van een specifieke clausule, en deze toewijzen aan het juridische team. Zo blijft het werk georganiseerd zonder dat er een aparte takenlijst nodig is.

ClickUp Brain

Ga aan de slag met ClickUp Brain Krijg direct antwoorden uit vergadertranscripties, taken en aantekeningen met ClickUp Brain

ClickUp Brain maakt het vinden van informatie moeiteloos. In plaats van aantekeningen door te spitten, kunnen teams AI directe vragen stellen zoals: "Wat heeft de client vorige maand tijdens de vergadering gevraagd?" of "Wat waren de belangrijkste punten van zorg over de productlancering?" en direct antwoord krijgen.

Een productmanager die zich voorbereidt op een vervolggesprek kan direct elke vermelding van een specifiek functieverzoek terugvinden.

📮ClickUp Insight: 30% van de werknemers denkt dat automatisering hen 1-2 uur per week kan besparen, terwijl 19% schat dat het 3-5 uur kan vrijmaken voor diepgaand, geconcentreerd werk. Zelfs die kleine tijdbesparingen tellen op: slechts twee uur per week bespaart u meer dan 100 uur per jaar – tijd die u kunt besteden aan creativiteit, strategisch denken of persoonlijke ontwikkeling. 💯Met ClickUp's AI-agenten en ClickUp Brain kunt u werkstromen automatiseren, projectupdates genereren en uw vergadernotities omzetten in bruikbare volgende stappen, allemaal binnen hetzelfde platform. U hebt geen extra tools of integraties nodig: ClickUp biedt alles wat u nodig hebt om uw werkdag te automatiseren en optimaliseren op één plek. 💫 Echte resultaten: RevPartners heeft 50% van zijn SaaS-kosten verlaagd door drie tools te consolideren in ClickUp. Zo kreeg het een uniform platform met meer functies, nauwere samenwerking en één enkele bron van waarheid die gemakkelijker te beheren en op te schalen is.

ClickUp Documenten

Houd elke discussie gedocumenteerd en toegankelijk met ClickUp Docs

ClickUp Docs centraliseert en organiseert alle vergaderverslagen op één plek. Transcripties en samenvattingen worden automatisch opgeslagen, zodat teams nooit essentiële gesprekken kwijtraken.

Een juridisch team dat een contract afrondt, kan snel verwijzen naar eerdere onderhandelingen en specifieke secties taggen, waardoor het bijhouden van wijzigingen en beslissingen in de loop van de tijd eenvoudig wordt.

Op dezelfde manier biedt ClickUp Notepad een persoonlijke ruimte om snel ideeën te noteren voordat u ze omzet in gestructureerde taken. Een ontwerper die bijvoorbeeld brainstormt over verbeteringen voor een website, kan feedback van een klantgesprek noteren en die ideeën later verfijnen tot een uitvoerbaar abonnement.

Beste functies van ClickUp

Naadloos synchroniseren met Google Meet en Zoom: Neem Neem vergaderingen op, transcribeer ze en beheer ze in ClickUp om inzichten te verkrijgen zonder van platform te wisselen

Vind direct de sleutel tot details: zoek transcripties op trefwoord, filter sprekers en bekijk discussies opnieuw zonder opnames opnieuw af te spelen

Standaardiseer vergadernotities moeiteloos: Gebruik aanpasbare Gebruik aanpasbare sjablonen voor notities om vergaderverslagen, actiepunten en belangrijke punten te structureren voor consistentie

Genereer directe samenvattingen: Vat lange vergaderingen samen in sleutelpunten, zodat teams snel weer op de hoogte zijn

Integreer aantekeningen met chatten: Plaats door AI gegenereerde samenvattingen en actiepunten rechtstreeks in Plaats door AI gegenereerde samenvattingen en actiepunten rechtstreeks in ClickUp Chat om gesprekken en follow-ups op één plek te bewaren

Houd vergaderingen en planningen op elkaar afgestemd: Synchroniseer vergadernotities met Synchroniseer vergadernotities met ClickUp Agenda-weergave en de Google Agenda-integratie van ClickUp om discussies af te stemmen op deadlines en prioriteiten

Beperkingen van ClickUp

De notitie-app ondersteunt momenteel Engels, met een beperkte keuze aan talen voor transcriptie en samenvattingen

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.040 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over ClickUp

Een G2-gebruiker deelde dit over zijn ervaring met ClickUp:

ClickUp is een ongelooflijk veelzijdige software die mijn productiviteit minstens 10 keer heeft verbeterd. Ik hou van de mix van persoonlijk taakbeheer, met zakelijke kennisbeheer, snelle aantekeningen en de AI ClickUP-brain is FANTASTISCH. Het is verbazingwekkend contextbewust en letterlijk een beest van een assistent. Geneste documenten, taakhiërarchie, aangepaste velden, geavanceerde filters... deze app heeft het allemaal, en het is niet te ingewikkeld om aan de slag te gaan. Het heeft ook handige integraties met standaard bedrijfsplatforms, wat geweldig is.

ClickUp is een ongelooflijk veelzijdige software die mijn productiviteit minstens 10 keer heeft verbeterd. Ik hou van de mix van persoonlijk taakbeheer, met zakelijke kennisbeheer, snelle aantekeningen en de AI ClickUP-brain is FANTASTISCH. Het is verbazingwekkend contextbewust en letterlijk een beest van een assistent. Geneste documenten, taakhiërarchie, aangepaste velden, geavanceerde filters... deze app heeft het allemaal, en het is niet te ingewikkeld om aan de slag te gaan. Het heeft ook handige integraties met standaard bedrijfsplatforms, wat geweldig is.

🧠 Leuk weetje: Waren er ooit achtergronden voor vergaderingen met... dinosaurussen? Toen Google voor het eerst virtuele achtergronden introduceerde, was een van de eerste opties een prehistorische jungle met dinosaurussen die er nonchalant rondliepen. Helaas bleven ze niet lang bestaan.

2. Gemini (het beste voor native gebruikers van Google Werkruimte)

Google heeft zijn AI-notitie-app, mogelijk gemaakt door Gemini, rechtstreeks aan Meet toegevoegd. Deze ingebouwde tool legt uw gesprekken vast zonder dat u extra apps of extensies nodig hebt.

De aantekeningen worden rechtstreeks in Google Documenten opgeslagen, wat handig is als uw team dagelijks Google Workspace-tools gebruikt.

Je kunt actiepunten vastleggen, samenvattingen van vergaderingen krijgen en samenwerken aan notities zonder je Meet-venster te verlaten. De notitie-app ondersteunt ook meerdere talen, zodat internationale teams samenvattingen in hun voorkeurstaal kunnen krijgen.

Beste functies van Gemini

Zet vergaderingen om in actiepunten die automatisch worden gesynchroniseerd met Google Tasks, zodat u follow-ups in uw werkruimte kunt bijhouden

Genereer aangepaste samenvattingen van vergaderingen in meerdere talen met behoud van de oorspronkelijke context en nuances van gesprekken

Verdeel complexe discussies in overzichtelijke secties op basis van onderwerpen, compleet met tijdcodes voor eenvoudige referentie en navigatie

Werk in realtime samen aan vergadernotities via Google Documenten, zodat teamleden tijdens de vergadering opmerkingen en suggesties kunnen toevoegen

Beperkingen van Gemini

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor het opmaken en ordenen van aantekeningen

Alleen beschikbaar voor gebruikers van Google Workspace Enterprise

Vereist een stabiele internetverbinding voor realtime verwerking

Geen geavanceerde analyses of inzichten in vergaderingen

Prijzen Gemini

Exclusief beschikbaar met Google Workspace Enterprise-abonnementen; aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Gemini

G2: 4,4/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat echte gebruikers zeggen over Gemini

Een G2-recensie luidt:

Wat ik het leukste vind aan Gemini is het gebruiksgemak in combinatie met een intuïtieve interface. Het maakt het mogelijk om complexe taken snel uit te voeren en is geschikt voor zowel beginnende als ervaren gebruikers. Ik vind het vooral handig voor het automatiseren van werkstromen en het organiseren van informatie. De integratie met andere platforms is eenvoudig en de klantenservice reageert snel.

Wat ik het leukste vind aan Gemini is het gebruiksgemak in combinatie met een intuïtieve interface. Het maakt het mogelijk om complexe taken snel uit te voeren en is geschikt voor zowel beginnende als ervaren gebruikers. Ik vind het vooral handig voor het automatiseren van werkstromen en het organiseren van informatie. De integratie met andere platforms is eenvoudig en de klantenservice reageert snel.

⚙️ Bonus: Probeer de sjablonen voor vergaderagenda's in Google Documenten om discussies te structureren, sleutelonderwerpen te schetsen en vergaderingen gefocust en productief te houden.

3. Tactiq (het beste voor teams die meerdere vergaderplatforms gebruiken)

via Tactiq

Tactiq gaat verder dan Google Meet en werkt in Zoom, Microsoft Teams en andere video-platforms. De tool staat stil in uw browser, klaar om in actie te komen wanneer u een vergadering start.

U kunt belangrijke momenten tijdens gesprekken markeren door op een knop te klikken of sneltoetsen te gebruiken, zonder dat u hoeft te typen. Teams kunnen eerdere vergaderingen doorzoeken met behulp van onderwerptags, waardoor u dat ene gesprek van vorige maand gemakkelijker kunt terugvinden.

De realtime transcriptie staat direct naast het vergadervenster, zodat u kunt scannen wat er is gezegd zonder de werkstroom te onderbreken.

Beste functies van Tactiq

Doorzoek transcripties van vergaderingen met behulp van onderwerptags en markeer sleutel momenten tijdens live gesprekken zonder te pauzeren of gesprekken te onderbreken

Zet fragmenten uit vergaderingen direct om in taken in projectmanagementtools zoals Jira, Trello en Asana, zodat je meteen aan de slag kunt

Gebruik functies voor het onthouden van vergaderingen om eerdere discussies en beslissingen op verschillende videoplatforms op te roepen met behulp van een zoekfunctie op onderwerp

Extraheer feedback van klanten en functieverzoeken automatisch naar aparte secties voor product- en verkoopteams

Beperkingen van Tactiq

Het gratis abonnement beperkt de toegang tot historische transcripties

De geluidskwaliteit heeft een grote invloed op de nauwkeurigheid van de transcriptie

Voor sommige integraties is een hoger abonnement vereist

Prijzen van Tactiq

Free

Pro: $ 12/maand per gebruiker

Team: $ 20/maand per gebruiker

Business: $ 40/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tactiq

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat echte gebruikers zeggen over Tactiq

Dit is wat een G2-recensent te zeggen had:

Tactiq helpt u bij het opnemen en transcriberen van uw vergaderingen, telefoongesprekken, interviews en meer. Ik heb het voor al het bovenstaande gebruikt. Het is perfect voor het opnemen van uw gesprekken met clients, prospects en partners. Het helpt u ook bij het schrijven van follow-up e-mails en to-do-lijsten. Het helpt u betere e-mails te schrijven met de automatische suggesties van Tactiq.

Tactiq helpt u bij het opnemen en transcriberen van uw vergaderingen, telefoongesprekken, interviews en meer. Ik heb het voor al het bovenstaande gebruikt. Het is perfect voor het opnemen van uw gesprekken met clients, prospects en partners. Het helpt u ook bij het schrijven van follow-up e-mails en to-do-lijsten. Het helpt u om betere e-mails te schrijven met de automatische suggesties van Tactiq.

4. tl;dv (het beste voor verkoop- en klantenserviceteams)

tl;dv richt zich op het waardevoller maken van gesprekken met klanten. De tool voorziet essentiële momenten van een tijdstempel terwijl u tijdens gesprekken aantekeningen of reacties toevoegt.

Verkoopteams kunnen sleutelmomenten uit vergaderingen knippen om deze met teamgenoten te delen of later opnieuw te bekijken. Het transcript verschijnt naast je videogesprek en je kunt snel tags toevoegen om verschillende delen van het gesprek te markeren. Het delen van fragmenten duurt slechts enkele seconden, wat handig is wanneer je andere teamleden die de vergadering hebben gemist, op de hoogte wilt brengen.

tl;dv beste functies

Maak direct video-hoogtepunten door momenten tijdens gesprekken te markeren en deze rechtstreeks te delen met interne teams of belanghebbenden

Houd de stemming van klanten en belangrijke discussiepunten bij met behulp van AI-aangedreven tools voor gespreksintelligentie

Bouw een doorzoekbare bibliotheek met vergadermomenten, geordend op onderwerp, account of fase van de deal voor salestraining

Genereer automatische follow-up e-mails op basis van vergaderingen en actiepunten met aanpasbare sjablonen

Extraheer vermeldingen van concurrenten en prijsbesprekingen automatisch naar uw CRM-systeem

tl;dv-beperkingen

Het verwerken van video's kan bij langere vergaderingen veel tijd in beslag nemen

Er zijn limieten voor de opslagruimte voor opnames van vergaderingen bij abonnementen van een lager niveau

tl;dv-prijzen

Free

Pro: $ 29/maand per gebruiker

Business: $ 98/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

tl;dv beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 330 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat echte gebruikers zeggen over tl;dv

Zoals een G2-gebruiker het verwoordt:

TLDV heeft een groot verschil gemaakt in hoe ik vergaderingen beheer. De automatische transcripties en samenvattingen besparen me veel tijd, vooral wanneer ik specifieke punten opnieuw moet bekijken of aantekeningen met mijn team moet delen. Ik vind het ook geweldig dat ik sleutel momenten kan taggen en snel door lange opnames kan navigeren. De interface is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk en integreert goed met mijn bestaande tools.

TLDV heeft een groot verschil gemaakt in hoe ik vergaderingen beheer. De automatische transcripties en samenvattingen besparen me enorm veel tijd, vooral wanneer ik specifieke punten opnieuw moet bekijken of aantekeningen met mijn team moet delen. Ik vind het ook geweldig dat ik sleutelmomenten kan taggen en snel door lange opnames kan navigeren. De interface is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk en integreert goed met mijn bestaande tools.

5. Scribbl (het beste voor training en onderwijs op afstand)

via Scribbl

Scribbl geeft een nieuwe draai aan vergadernotities door zich te richten op leeromgevingen. Deze tool organiseert notities automatisch in studie-vriendelijke formats.

Docenten en trainers kunnen tijdens sessies belangrijke leerpunten markeren en studenten kunnen aantekeningen toevoegen zonder de werkstroom te verstoren. De aantekeningen worden gesynchroniseerd met tijdcodes in de opname, zodat je precies kunt teruggaan naar het moment waarop iets werd uitgelegd.

Bovendien kan iedereen die de live sessie heeft gemist, deze terugkijken met behulp van de gestructureerde aantekeningen en opnames.

Beste functies van Scribbl

Maak automatisch studiegidsen op basis van opnames van vergaderingen door belangrijke concepten en uitleg tijdens live sessies te markeren

Spring tussen verschillende delen van vergaderingen met een interactief transcript dat rechtstreeks is gekoppeld aan tijdcodes in de video

Genereer snel kennistoetsen en quizvragen op basis van de besproken onderwerpen, zodat studenten de stof direct begrijpen

Organiseer de content van vergaderingen in hoofdstukken en subhoofdstukken die aansluiten bij de structuur van uw cursus of trainingsmodules

Exporteer notities in verschillende formaten, waaronder studiekaarten en samenvattingen voor verschillende leerstijlen

Beperkingen van Scribbl

Er is een leercurve voor nieuwe gebruikers

Gebruikers zeggen dat de functies voor groepssamenwerking verbetering behoeven

De Chrome-extensie kan conflicteren met andere tools

Prijzen Scribbl

Free

Pro: $ 20/maand per gebruiker

Team: Aangepaste prijzen (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Scribbl

G2: 4,9/5 (meer dan 320 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat echte gebruikers zeggen over Scribbl

Een G2-recensie luidt:

Scribbl is gewoonweg geweldig. Het automatiseert taken die me vroeger uren kostten, en de functies voor planning en contentplanning zijn van topklasse. Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk ik al mijn sociale accounts kan koppelen en alles naadloos kan laten werken. De AI-suggesties voor het verbeteren van mijn posts zijn ook erg nuttig – het is alsof ik een digitale assistent heb. Gewoon top, geweldige app!

Scribbl is gewoonweg geweldig. Het automatiseert taken die me vroeger uren kostten, en de functies voor planning en contentplanning zijn van topklasse. Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk ik al mijn sociale accounts kan koppelen en alles naadloos kan laten werken. De AI-suggesties voor het verbeteren van mijn posts zijn ook erg nuttig – het is alsof ik een digitale assistent heb. Gewoon top, geweldige app!

🔍 Wist u dat? Uit een enquête van Dialpad blijkt dat de meeste mensen tot een derde van hun werkweek in vergaderingen doorbrengen. Ongeveer 46% besteedt minder dan vier uur aan vergaderingen, terwijl 37% tussen de 4 en 12 uur vergadert. Nog eens 12% zit 12-20 uur in vergaderingen en 5% besteedt er minstens 20 uur aan. Dat is veel tijd die aan discussies wordt besteed!

6. Bluedot (het beste voor technische vergaderingen en teams van ontwikkelaars)

via Bluedot

Bluedot onderscheidt zich door technische discussies op een andere manier te behandelen. De tool herkent codefragmenten, technische termen en architectuurdiscussies in uw vergaderingen.

Ontwikkelaars kunnen belangrijke technische beslissingen markeren zonder hun focus te verliezen. De AI helpt bij het organiseren van technische documentatie rechtstreeks vanuit uw discussies, waardoor u later tijd bespaart bij het opschrijven van zaken.

Aantekeningen van vergaderingen kunnen ook automatisch worden gekoppeld aan uw technische documentatie en projectmanagementtools.

Beste functies van Bluedot

Haal codefragmenten en technische beslissingen uit vergaderingen rechtstreeks naar uw ontwikkelingsdocumentatie

Tag architecturale beslissingen en koppel ze automatisch aan bestaande technische documentatie in uw kennisbank

Maak Jira-tickets of GitHub-problemen rechtstreeks vanuit vergaderdiscussies met relevante context als bijlage

Houd technische schuldbesprekingen en ontwikkelingsprioriteiten bij tijdens meerdere teamvergaderingen

Beperkingen van Bluedot

Voornamelijk gericht op technische teams

Hogere prijzen in vergelijking met algemene notitieprogramma's voor Google Meet

Vereist installatietijd voor aangepaste integraties

Prijzen Bluedot

Free

Basis: $ 18/maand per gebruiker

Pro: $ 25/maand per gebruiker

Business: $39/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Bluedot

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat echte gebruikers zeggen over Bluedot

Een G2-recensie luidt:

Het beste aan Bluedot is het gebruiksgemak en de zeer gebruiksvriendelijke interface. De mogelijkheid om het overal te kunnen gebruiken is een ander pluspunt van Bluedot. De betrokkenheid die het met zich meebrengt is van topklasse.

Het beste aan Bluedot is het gebruiksgemak en de zeer gebruiksvriendelijke interface. De mogelijkheid om het overal te kunnen gebruiken is een ander pluspunt van Bluedot. De betrokkenheid die het met zich meebrengt is van topklasse.

🧠 Leuk weetje: Heb je ooit een Google Meet-link gehad die eindeloos bleef bestaan? Google Meet-links verlopen technisch gezien niet – sommige zijn al jaren actief! Als je dus willekeurig op een oude uitnodiging klikt, kom je misschien terecht in een spookstad van een vergadering.

7. Read AI (het beste voor snelle samenvattingen van vergaderingen)

via Read AI

Read AI geeft een andere draai aan vergadernotities door zich te richten op korte samenvattingen. De tool splitst vergaderingen van een uur op in scanbare hoogtepunten die logisch zijn.

In tegenstelling tot andere notitie-apps die alles in lange transcripties dumpen, helpt Read je om de sleutelpunten binnen enkele minuten te begrijpen. Teams zijn dol op de manier waarop actiepunten en beslissingen overzichtelijk worden georganiseerd in samenvattingen die gemakkelijk te bekijken zijn.

Het echte pluspunt is de mogelijkheid om die cruciale nevenbesprekingen op te vangen die vaak verloren gaan in gewone notities.

Lees de beste functies van AI

Verdeel lange vergaderingen in korte, begrijpelijke samenvattingen met behoud van belangrijke context en nuances uit de oorspronkelijke discussie

Markeer en categoriseer actiepunten tijdens vergaderingen op basis van prioriteit

Navigeer door opnames van vergaderingen met behulp van een door AI gegenereerde overzicht dat u helpt direct naar relevante discussiepunten te springen

Maak aangepaste hoogtepunten van vergaderingen door sleutelmomenten te selecteren, perfect om updates te delen met belanghebbenden die het gesprek hebben gemist

Lees de beperkingen van AI

De kwaliteit van de samenvatting varieert naargelang de helderheid van de audio

Het biedt beperkte opties voor het ordenen van aantekeningen

Gebruikers melden dat de tool zeer basale integratiemogelijkheden biedt

Minimale aanpassingsmogelijkheden voor samenvattingsformats

Lees de AI-prijzen

Free

Pro: $19,75/maand per gebruiker

Enterprise: $29,75/maand per gebruiker

Enterprise+: $39,75/maand per gebruiker

Lees beoordelingen en recensies over AI

G2: 3,9/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat echte gebruikers zeggen over Read AI

Een G2-recensie luidt:

Wat ik het leukste vind aan Read is de mogelijkheid om transcripties van Zoom-vergaderingen te automatiseren. Real-time transcripties en de slimme planningsfuncties zijn van onschatbare waarde voor het stroomlijnen van de communicatie en het efficiënter laten verlopen van vergaderingen.

Wat ik het leukste vind aan Read is de mogelijkheid om transcripties van Zoom-vergaderingen te automatiseren. Real-time transcripties en de slimme planningsfuncties zijn van onschatbare waarde voor het stroomlijnen van de communicatie en het efficiënter laten verlopen van vergaderingen.

8. Otter. ai (het beste voor meertalige en multifunctionele teams)

Otter.ai biedt een unieke benadering van vergadernotities door zich te richten op realtime samenwerking en taalverwerking. Het is het meest geschikt voor vergaderingen waarbij deelnemers van taal wisselen of directe vertalingen nodig hebben.

Hybride teams profiteren vooral van de mogelijkheid van deze software voor vergadernotulen om sprekers van elkaar te onderscheiden en gesprekken aan de zijlijn nauwkeurig vast te leggen. De automatische samenvattingsgenerator past zich aan verschillende soorten vergaderingen aan, van korte stand-ups tot lange strategische sessies.

Otter.ai gaat verder dan basistranscriptie en helpt teams gesprekspatronen en terugkerende onderwerpen in vergaderingen te herkennen, waardoor het bijhouden van de voortgang van projecten in de loop van de tijd eenvoudiger wordt.

Beste functies van Otter.ai

Leg gelijktijdige gesprekken in meerdere talen vast met behoud van de sprekerattributie en context voor elke discussiethread

Genereer gedetailleerde inzichten in vergaderingen, inclusief verdeling van spreektijd, frequentie van onderwerpen en betrokkenheidspatronen

Maak aangepaste woordenlijsten voor branchespecifieke terminologie en markeer deze termen automatisch in transcripties voor consistente documentatie

Zet vergaderingen om in gestructureerde documenten met slimme generatie van overzichten

Koppel gerelateerde gesprekken uit meerdere vergaderingen aan elkaar om een uitgebreide kennisbank op te bouwen met beslissingen van het team en de voortgang van projecten

Beperkingen van Otter.ai

Dit vereist een intensief gebruik van de processor tijdens realtime transcriptie

Er zijn limieten voor opslagruimte voor langere vergaderingen

Aangepaste woordentraining kost tijd

Prijzen Otter.ai

Free

Pro: $ 16,99/maand per gebruiker

Business: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,3/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Otter. ai

Een G2-recensie luidt:

Ik ben dol op de samenvattingen, hoe ze bewerkbaar zijn en hoe ik de zijbalk kan gebruiken om een follow-up e-mail te maken op basis van de samenvatting van de details. Het bespaart ZO VEEL TIJD. Ik vind het geweldig dat alle notities doorzoekbaar zijn op de website en gemakkelijk te doorzoeken zijn. Het is gemakkelijk om Otter aan het begin van de week aan mijn vergaderingen toe te voegen. De notities zijn gemakkelijk te delen met mijn team.

Ik ben dol op de samenvattingen, hoe ze kunnen worden bewerkt en hoe ik de zijbalk kan gebruiken om een e-mail op te stellen op basis van de samenvatting van de details. Het bespaart ZO VEEL TIJD. Ik vind het geweldig dat alle notities doorzoekbaar zijn op de website en gemakkelijk te vinden zijn. Het is eenvoudig om Otter aan het begin van de week aan mijn vergaderingen toe te voegen. De notities zijn gemakkelijk te delen met mijn team.

🧠 Leuk weetje: Het oorspronkelijke logo van Google Meet leek op een camera, maar mensen verwarden het met YouTube! Google heeft het uiteindelijk opnieuw ontworpen tot het nu bekende groene en gele pictogram om het onderscheid duidelijker te maken.

9. MeetGeek (beste voor datagestuurde analyse van vergaderingen)

via MeetGeek

MeetGeek benadert vergaderdocumentatie vanuit het perspectief van data-analyse. De tool gaat verder dan eenvoudige transcriptie door de dynamiek van vergaderingen, de betrokkenheid van deelnemers en discussiepatronen te analyseren.

Teams kunnen via gedetailleerde analyses bijhouden hoe hun vergadercultuur evolueert. Het platform categoriseert automatisch verschillende soorten vergaderingen en past de stijl van notities daarop aan. MeetGeek helpt teams ook hun vergaderschema's te optimaliseren door patronen te identificeren in productieve discussies versus tijdrovende uitweidingen.

Beste functies van MeetGeek

Controleer de effectiviteit van vergaderingen met uitgebreide analyses die de betrokkenheid van deelnemers, de werkstroom van discussies en besluitvormingspatronen bijhouden

Genereer rolspecifieke samenvattingen van vergaderingen waarin relevante informatie voor verschillende teamleden wordt gemarkeerd

Houd trends in klantinteracties bij tijdens vergaderingen met behulp van sentimentanalyse en topic modeling om veelvoorkomende pijnpunten en functieverzoeken te identificeren

Automatiseer de verdeling van vergaderingsinzichten naar relevante belanghebbenden op basis van discussieonderwerpen en vermelde projecten

Beperkingen van MeetGeek

De analysefuncties vereisen consistent langdurig gebruik

Complexe installatie voor aangepaste rapportage

Beperkte mogelijkheden voor retrospectieve analyse

Prijzen van MeetGeek

Free

Pro: $19/maand per gebruiker

Business: $39/maand per gebruiker

Enterprise: Vanaf $ 59/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van MeetGeek

G2: 4,6/5 (430+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat echte gebruikers zeggen over MeetGeek

Een G2-recensie luidt:

Ik vind het geweldig dat ik me kan concentreren op het luisteren naar wat de klant zegt, zonder dat ik me zorgen hoef te maken over het maken van aantekeningen en het vastleggen van zoveel mogelijk informatie, want dat wordt al voor mij gedaan. Het is ook erg handig om een beknopte samenvatting van de vervolgpunten te hebben, zodat je hiernaar kunt teruggrijpen om er zeker van te zijn dat je alle belangrijke punten hebt afgevinkt wanneer je na afloop van de vergadering contact opneemt.

Ik vind het geweldig dat ik me kan concentreren op het luisteren naar wat de klant zegt, zonder dat ik me zorgen hoef te maken over het maken van aantekeningen en het vastleggen van zoveel mogelijk informatie, want dat wordt al voor mij gedaan. Het is ook erg handig om een beknopte samenvatting van de vervolgpunten te hebben, zodat je hiernaar kunt teruggrijpen om te controleren of je alle belangrijke punten hebt afgevinkt wanneer je na afloop van de vergadering contact opneemt.

🔍 Wist u dat? Google Meet heeft verborgen paaseieren! Typ '/pitchforks' in de chat en het scherm van iedereen wordt overspoeld met kleine hooivork-emoji's. Een leuke manier om (nep) verontwaardiging te uiten.

10. Fathom (het beste voor teams die met klanten werken)

via Fathom

Fathom hanteert een relatiegerichte benadering van vergaderdocumentatie. De AI-vergadertool legt interacties met clients vast en organiseert deze, waardoor het een waardevolle tool is voor adviesbureaus, agentschappen en teams die zich bezighouden met klantensucces.

Het helpt bij het bijhouden van de ontwikkeling van relaties in de loop van de tijd door gedetailleerde interactiegeschiedenissen bij te houden. Teams hebben snel toegang tot eerdere gesprekken en beslissingen zonder eindeloze opnames van vergaderingen te moeten doorzoeken.

Ontdek de beste functies

Stel uitgebreide tijdlijnen voor klantinteracties op waarin vergadernotities, actiepunten en mijlpalen in relaties worden gecombineerd voor beter accountbeheer

Haal automatisch de vereisten en feedback van clients uit gesprekken, met behoud van context en prioriteit voor productteams

Maak scorecards voor de gezondheid van relaties op basis van interacties tijdens vergaderingen, zodat teams accounts kunnen identificeren die extra aandacht nodig hebben

Houd de nakoming van toezeggingen bij meerdere vergaderingen met clients bij door beloften automatisch te koppelen aan daadwerkelijke deliverables

Beperkingen van Fathom

De belangrijkste functies van de tool zijn voornamelijk gericht op interacties met clients

Het biedt beperkte interne vergaderfuncties

Het kost tijd om zinvolle relatiegegevens op te bouwen

Voor de installatie van de integratie is technische expertise vereist

Fathom-prijzen

Free

Premium: $ 19/maand per gebruiker

Team Edition: $ 29/maand per gebruiker

Team Edition Pro: $39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Fathom

G2: 5/5 (4.508+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (630+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Fathom

Een G2-recensie luidt:

Fathom is uiterst eenvoudig te gebruiken, zeer gebruiksvriendelijk en heeft een zeer intuïtief platform. Het is onze favoriete tool voor het maken van notities tijdens vergaderingen, zowel in het Engels als in het Spaans, en zelfs na het bekijken van de notities staan er nooit fouten in. De takenlijsten, de georganiseerde notities en het zeer eenvoudige platform hebben onze ervaring met Fathom zeer aangenaam gemaakt. Ik heb het aan iedereen aanbevolen die er volgens mij baat bij zou kunnen hebben.

Fathom is uiterst eenvoudig te gebruiken, zeer gebruiksvriendelijk en heeft een zeer intuïtief platform. Het is onze favoriete tool voor het maken van notities tijdens vergaderingen, zowel in het Engels als in het Spaans, en zelfs na het bekijken van de notities staan er nooit fouten in. De takenlijsten, de georganiseerde notities en het zeer eenvoudige platform hebben onze ervaring met Fathom zeer aangenaam gemaakt. Ik heb het aan iedereen aanbevolen die er volgens mij baat bij zou kunnen hebben.

🧠 Leuk weetje: Leonardo Da Vinci vulde meer dan 7.000 pagina's met schetsen, ideeën en wetenschappelijke observaties. Hij schreef zelfs in spiegelschrift om zijn aantekeningen privé te houden.

Stop met krabbelen, begin met ClickUp

Goede vergaderingen eindigen niet wanneer het gesprek is afgelopen. De juiste AI-notulist houdt alles georganiseerd, houdt actiepunten bij en zorgt ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien. Het doorzoeken van verspreide notities behoort tot het verleden dankzij duidelijke samenvattingen en doorzoekbare transcripties die follow-ups moeiteloos maken.

ClickUp gaat nog een stap verder. Naast AI-aangedreven vergadernotities verbindt het gesprekken met taken, documenten en teamchats, allemaal op één plek. Elke vergadering wordt een productieve volgende stap, niet zomaar een invoer in uw kalender.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!