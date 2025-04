Midjourney vs. DALL-E: Welke AI Art Generator is beter?

Nu digitale kunst toegankelijker wordt door AI, staan makers voor een nieuw dilemma. *Welke AI art generator moeten ze gebruiken om hun visie tot leven te brengen?

Platformen zoals Midjourney en DALL-E bieden unieke functies, maar de keuze is niet altijd duidelijk.

Voor digitale kunstenaars en makers van content die hun projecten willen verbeteren, is het begrijpen van de verschillen tussen Midjourney vs. DALL-E cruciaal om de juiste tool te kiezen.

Waar wachten we nog op? Laten we beginnen! 🖼️

60-seconden samenvatting Midjourney vs. DALL-E-twee van de meest populaire AI kunstgeneratoren bieden unieke sterke punten voor digitale kunstenaars, ontwerpers en makers van content. Dit zijn de sleutel vergelijkingen: DALL-E: Ideaal voor snelle, gebruikersvriendelijke AI-afbeelding generatie, naadloze ChatGPT integratie en eenvoudige bewerkingen Midjourney: Beste voor zeer gedetailleerde, gestileerde visuals met geavanceerde bewerking via Discord

DALL-E: Ideaal voor snelle, gebruikersvriendelijke AI-afbeeldinggeneratie, naadloze ChatGPT-integratie en eenvoudige bewerkingen

Midjourney: Het beste voor zeer gedetailleerde, gestileerde visuals met geavanceerde aanpassingen via Discord DALL-E: Ideaal voor snelle, gebruikersvriendelijke AI-afbeeldinggeneratie, naadloze ChatGPT-integratie en eenvoudige bewerkingen

Midjourney: Het beste voor zeer gedetailleerde, gestileerde visuals met geavanceerde aanpassingen via Discord Een uitsplitsing van functies voor Midjourney en DALL-E: Gebruiksgemak: DALL-E heeft een intuïtieve interface gebaseerd op chatten; Midjourney vereist Discord en snelle expertise Beeldstijl: Midjourney produceert artistieke afbeeldingen van hoge kwaliteit; DALL-E blinkt uit in gestructureerde, levendige visuals Aanpassing: Midjourney biedt diepere controle over artistieke details; DALL-E maakt snelle bewerkingen en uitbreidingen mogelijk

Gebruiksgemak: DALL-E heeft een intuïtieve chatgebaseerde interface; Midjourney vereist Discord en snelle expertise

Beeldenstijl: Midjourney produceert artistieke beelden van hoge kwaliteit; DALL-E blinkt uit in gestructureerde, levendige beelden

Aanpassingen: Midjourney biedt meer controle over artistieke details; DALL-E maakt snelle bewerkingen en uitbreidingen mogelijk Gebruiksgemak: DALL-E heeft een intuïtieve chatgebaseerde interface; Midjourney vereist Discord en snelle expertise

Beeldenstijl: Midjourney produceert artistieke beelden van hoge kwaliteit; DALL-E blinkt uit in gestructureerde, levendige beelden

Aanpassingen: Midjourney biedt meer controle over artistieke details; DALL-E maakt snelle bewerkingen en uitbreidingen mogelijk ClickUp Brain voor ClickUp-taakbeheer en het genereren van afbeeldingen ClickUp Whiteboards voor real-time brainstormen, het genereren van AI-afbeeldingen en visuele planning ClickUp for Design Teams voor het bijhouden van feedback, deadlines en creatieve workflows AI art is nog maar het begin. * clickUp helpt u bij het organiseren, samenwerken en stroomlijnen van creatieve projecten met:voor ClickUp-taakbeheer en het genereren van afbeeldingenvoor real-time brainstormen, het genereren van AI-afbeeldingen en visuele planningvoor het bijhouden van feedback, deadlines en creatieve workflows

ClickUp Brain voor Taakbeheer en het genereren van afbeeldingen met ClickUp-taak

ClickUp Whiteboards voor real-time brainstormen, AI-afbeeldingen genereren en visueel abonneren

ClickUp for Design Teams voor het bijhouden van feedback, deadlines en creatieve werkstromen ClickUp Brain voor Taakbeheer en het genereren van afbeeldingen met ClickUp-taak

ClickUp Whiteboards voor real-time brainstormen, AI-afbeeldingen genereren en visueel abonneren

ClickUp for Design Teams voor het bijhouden van feedback, deadlines en creatieve werkstromen

Wat is DALL-E?

DALL-E is een generatieve kunstmatige intelligentie (AI)-technologie ontwikkeld door OpenAI waarmee gebruikers afbeeldingen kunnen maken van tekst. Het maakt gebruik van geavanceerde tekst-naar-grafische technologieën om tekstuele beschrijvingen om te zetten in visuele voorstellingen.

Toegang tot de DALL-E interface via ChatGPT

De AI kunstgenerator gebruikt deep learning-modellen en een groot taalmodel (LLM) om natuurlijke taalaanwijzingen te begrijpen en afbeeldingen te genereren.

🧠 Leuk weetje: OpenAI combineerde de surrealistische kunstenaar Salvador Dalí en Pixars robot WALL-E om de naam 'DALL-E ' te creëren , een weerspiegeling van het vermogen om droomachtige beelden te genereren uit eenvoudige tekstaanvragen.

DALL-E functies

Van het omzetten van tekst in gedetailleerde beelden tot het aanbieden van hoogwaardige beeldoutput, DALL-E heeft uitgebreide functies. Met het platform kun je aangepaste ontwerpen maken, bestaande afbeeldingen bewerken, experimenteren met unieke conceptcombinaties en grafische ontwerptrends verkennen.

Laten we de belangrijkste functies in detail bekijken. 💁

Functie 1: Afbeeldingen van hoge kwaliteit genereren

DALL-E is sterk verbeterd op het gebied van afbeeldingsresolutie. De nieuwste versie, DALL-E 3, kan afbeeldingen maken op 1024 x 1024 pixels, een grote sprong voorwaarts ten opzichte van de vorige versie. Dit resulteert in scherpere, meer gedetailleerde beelden, cruciaal voor professionele toepassingen zoals marketingmateriaal, game-assets of artwork van hoge kwaliteit.

Vraag het AI-model om afbeeldingen te maken volgens je specificaties

Bovendien kunnen gebruikers kiezen tussen 'standaard' en 'HD'-kwaliteit, waarbij de laatste nog meer detail biedt tegen een iets hogere prijs.

Ook lezen: Alternatieven voor DALL-E om AI-afbeeldingen te maken

Functie #2: Bewerken, retoucheren en aanpassen

Afbeeldingen aanpassen die al door DALL-E zijn gegenereerd

Met DALL-E kun je bestaande afbeeldingen aanpassen.

Deze functie staat bekend als Inpainting, en stelt je in staat om een afbeelding te uploaden en vervolgens wijzigingen op te geven door middel van tekst. Je kunt bijvoorbeeld een foto van een kamer uploaden en de AI vragen om een vaas met bloemen aan de tabel toe te voegen. Dit maakt de bewerking van afbeeldingen sneller en intuïtiever.

Bovendien creëert het in hoge mate aangepaste afbeeldingen. Je kunt attributen specificeren zoals kleur, stijl, textuur en belichting. Dit niveau van controle maakt het perfect voor het creëren van visuals die voldoen aan exacte specificaties voor branding, tekenontwerp en productprototypes. Het ondersteunt ook meerdere afbeeldingsoriëntaties, waaronder liggend en staand.

Wist je dat? De wereldwijde grootte van de AI-afbeeldingsgenerator markt zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 17,7% van 2024 tot 2030. Dit laat een snelle voortgang zien in deep learning en AI-algoritmen.

Feature #3: Conceptuele fusie, fijnkorrelige controle en functies voor het uitbreiden van afbeeldingen

DALL-E is geweldig in het mengen van meerdere concepten, stijlen en attributen in één afbeelding.

Wil je een robot die saxofoon speelt in een jungle, geschilderd in de stijl van Van Gogh? DALL-E kan dat aan. Dankzij deze flexibiliteit kunnen makers experimenteren met complexe composities en fantasierijke ideeën.

Pas de bestaande afbeelding verder aan met gedetailleerde aanwijzingen

Bovendien kun je met de functie Outpainting een afbeelding uitbreiden tot buiten de oorspronkelijke grenzen. De AI genereert naadloos nieuwe content die past bij de bestaande afbeelding, wat perfect is voor het maken van grotere versies van afbeeldingen of natuurlijk uitdijende scènes.

⚙️ Bonus: Leer meer over AI-tools voor sociale media om je digitale marketingstrategie te verbeteren.

DALL-E prijzen

Aangepaste prijzen

🔍 Wist je dat? In 2023 ging een door AI gegenereerde afbeelding van een nep-explosie bij het Pentagon viraal en veroorzaakte kortstondig verwarring op de aandelenmarkt voordat het werd ontkracht.

Wat is Midjourney?

Midjourney is een tekst-naar-beeld kunstmatige intelligentie service ontwikkeld door een onafhankelijk onderzoekslab. Het genereert afbeeldingen uit tekstuele beschrijvingen, waardoor je verschillende kunstvormen kunt maken, van realistische tot abstracte stijlen. Het staat bekend om het produceren van goed gestructureerde en gedetailleerde foto's van hoge kwaliteit.

via Midjourney

Het AI-model maakt gebruik van machine learning om afbeeldingen te maken op basis van voorbeelden van tekstprompts en vertrouwt op grote taal- en verspreidingsmodellen.

Om Midjourney te gebruiken heb je een Discord account nodig. De AI verwerkt het verzoek en genereert afbeeldingen door het commando '/imagine' met een beschrijving van de gewenste afbeelding in een kanaal te typen.

🧠 Leuk weetje: Omdat AI-modellen leren van bestaande kunst, zijn er voortdurende juridische discussies over de vraag of AI-gegenereerde afbeeldingen auteursrechtelijk beschermd kunnen worden en wie de echte eigenaar is - de AI-ontwikkelaar, de gebruiker, de maker van wie het oorspronkelijke idee is geleend, of helemaal niemand.

Functies van Midjourney

Midjourney heeft robuuste mogelijkheden die zijn ontworpen om creatieve visies tot leven te brengen met precisie en gemak. Laten we eens kijken naar enkele opvallende functies. 👇

Feature #1: Gebruiksvriendelijke interface en aanpassingsopties

Gebruikers werken voornamelijk via Discord en kunnen eenvoudig communiceren met de AI door eenvoudige commando's in de chatten te typen. Deze eenvoudige aanpak vereist geen technische expertise of codeervaardigheden, waardoor het voor iedereen gemakkelijk is om te beginnen met het genereren van AI-art.

De interface van Midjourney in Discord

Gebruikers kunnen hun delen aanmaken, vragen stellen en samenwerken met anderen. Bovendien biedt Midjourney uitgebreide aanpassingsmogelijkheden met verschillende commando's en parameters. Je kunt elk aspect van je aanmaak verfijnen door de beeldverhouding en stilering aan te passen voor specifieke artistieke stijlen.

⚙️ Bonus: Ontdek hoe je AI kunt gebruiken in contentmarketing om te zien hoe het de creatie van content verandert door taken te automatiseren, gepersonaliseerde content te genereren en de betrokkenheid te verbeteren.

Voor gebruikers die hun creativiteit verder willen ontwikkelen, biedt Midjourney krachtige compositietools. Dit omvat:

Layeringstechnieken om afbeeldingen met diepte en complexiteit te maken en een gevoel van visuele hiërarchie toe te voegen

Perspectiefaanpassingen om het perspectief van de afbeeldingen aan te passen voor dynamische en boeiende composities

Ruimtelijk redeneren om logisch samenhangende afbeeldingen te maken met relatieve posities en groottes van verschillende objecten

Pas de gegenereerde afbeelding eenvoudig aan

🧠 Leuk weetje: In 2018 werd Portret van Edmond de Belamy, een AI-gegenereerd schilderij gemaakt met behulp van een machine-learningmodel genaamd GAN's (Generative Adversarial Networks), bij veilinghuis Christie's verkocht voor een verbazingwekkende $432.500 - ver boven de geschatte prijs van $7.000-$10.000.

Feature #3: Samenwerkingsfuncties en cross-modale generatiemogelijkheden

Midjourney's Discord server bevordert een bloeiende gemeenschap die het creatieve proces verbetert. Door middel van gedeelde werkruimtes kunnen gebruikers in realtime samenwerken aan projecten, feedback uitwisselen en zelfs projectmanagement tools zoals Trello en Asana integreren om hun workflows te stroomlijnen.

Stuur direct een bericht naar de Midjourney bot in Discord

Bovendien biedt het cross-modale mogelijkheden om elementen uit verschillende modi te synthetiseren, zoals tekst, afbeeldingen en schetsen. Deze omvatten:

Op afbeeldingen gebaseerde AI-tekeningen

Op schetsen gebaseerde aanwijzingen

Gemengde modaliteiten

Ook lezen: Beste Midjourney Alternatieven & Concurrenten voor AI Afbeelding Generatie

Midjourney prijzen

Basis: $10/maand per gebruiker

Standaard: $30/maand per gebruiker

Pro: $60/maand per gebruiker

Mega: $120/maand per gebruiker

🧠 Leuk weetje: Een AI-model heeft een volledig digitale modecollectie gemaakt met de naam 'DeepWear,' waarmee unieke kledingontwerpen worden gegenereerd die 3D-geprint kunnen worden of gedragen in virtuele ruimtes zoals de metaverse.

DALL-E vs. Midjourney: Functies vergeleken

Nu we DALL-E en Midjourney afzonderlijk hebben bekeken, is het tijd om te zien hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Hier vergelijken we de sleutel verschillen tussen de twee tools om je te helpen beslissen welke het beste past bij jouw artistieke visie. ⚒️

Aspect DALLE Midjourney Gebruiksgemak Beginnersvriendelijk met een eenvoudige interface Steilere leercurve vanwege de Discord-gebaseerde interface Beeldkwaliteit Produceert fotorealistische afbeeldingen met fijne details en levendige kleuren Levert artistieke, gestileerde afbeeldingen met opvallende texturen en gedurfde creativiteit Afbeeldingsstijl Veelzijdig, geschikt voor alle tekenstijlen Ondersteunt alle art-stijlen en blinkt uit in het maken van unieke art Grootte afbeelding Vierkant, hoog en breed Volledig aanpasbare afmetingen AI afbeeldingen copyright Volledig eigendom van alle afbeeldingen die je hebt gemaakt Volledig eigendom van gemaakte afbeeldingen Aanpassingsopties Beperkte aanpassingsmogelijkheden Meer aangepaste opties met controle over invoerparameters Interface Eenvoudige webgebaseerde interface Werkt volledig binnen Discord Iteratieve ontwikkeling Maakt iteratief aanmaken met verfijning van beeldinvoer mogelijk Biedt variaties op basis van initiële aanwijzingen

Functie #1: Eigendom en content moderatie

Bij het maken met AI is het essentieel om te begrijpen wie de eigenaar is van het eindproduct en hoe het platform omgaat met ongepaste content. Laten we eens kijken hoe deze generatieve AI-tools omgaan met eigendom en moderatie.

DALLE

DALL-E blinkt uit in eigendom en content moderatie dankzij het uitgebreide beleid en de schadeloosstelling. OpenAI heeft gedetailleerde gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en richtlijnen opgesteld voor services, gegevensverwerking en plugins.

Midjourney

Midjourney heeft een strikt beleid voor het modereren van content en biedt functies voor privacy van afbeeldingen. Echter, gegenereerde afbeeldingen op het platform zijn standaard zichtbaar voor andere abonnees tenzij gebruikers upgraden naar hogere abonnementen voor de Stealth Mode functie.

Winnaar: DALL-E voor zijn strikte privacybeleid en schadeloosstelling.

Functie #2: Beeldkwaliteit

De kwaliteit van AI-gegenereerde afbeeldingen kan je creatieve projecten maken of breken. Laten we eens kijken hoe deze tools presteren op het gebied van detail, duidelijkheid en stijl.

DALLE

Het genereert boeiende, levendige afbeeldingen met fijne details bij een standaardkwaliteit van 1024 x 1024 pixels. DALL-E kan ook fotorealistische, gedetailleerde foto's genereren die het realisme benadrukken. Hoewel de foto's rijkelijk worden weergegeven, kunnen ze er gestileerder en geanimeerder uitzien.

Midjourney

De tool produceert vaak afbeeldingen van hoge kwaliteit, realisme en scherpte, en legt delicate nuances met grote nauwkeurigheid vast. Het blinkt uit in fotorealisme en levert professionele afbeeldingen met sierlijke visuals. De maximale afbeeldingsresolutie van Midjourney is 1664 x 1664 pixels, die je kunt opschalen met AI-tools.

winnaar: Midjourney voor zijn hogere mate van realisme en precisie.

Leuk weetje: In 2022 won een AI-kunstwerk met de titel Théâtre D'opéra Spatial de eerste plaats in de categorie digitale kunst op de Colorado State Fair. Dit leidde tot discussies over de vraag of AI-kunstwerken moeten concurreren met door mensen gemaakte kunst.

Functie #3: Gebruiksgemak

De gebruiksvriendelijkheid van een tool kan je werkstroom enorm beïnvloeden. Laten we eens kijken hoe elk platform voldoet aan verschillende voorkeuren voor gebruikerservaringen.

DALLE

DALL-E heeft een minimalistische interface met ChatGPT, waardoor het een gesprekspartner is en makkelijk te gebruiken op meerdere platforms. Je kunt met het systeem communiceren in lekentaal en ChatGPT genereert prompts op maat of biedt AI prompt sjablonen voor DALL-E 3, wat het intuïtief aanmaken van afbeeldingen bevordert.

Midjourney

Aan de andere kant, Midjourney vereist een goed begrip van prompting technieken om de gewenste resultaten te bereiken. Hoewel het een webinterface biedt die het genereren van afbeeldingen vereenvoudigt, moet je nog steeds weten hoe je moet vragen en Discord op de juiste manier gebruiken.

Winnaar: DALL-E voor zijn eenvoudige interface gebaseerd op ChatGPT.

DALL-E vs. Midjourney op Reddit

We hebben op Reddit het debat tussen DALL-E en Midjourney onderzocht en zijn in verschillende threads gedoken vol ervaringen en inzichten van gebruikers.

Sommige gebruikers geven de voorkeur aan DALL-E vanwege de gebruiksvriendelijke interface.

De tekortkomingen van DALL-E3 zijn het waard in plaats van de hoofdpijn van Midjourney en zijn Discord-exclusieve integratie. Niet eens een API om mee te werken, dat is een enorme afknapper. Voor elke app die ik wil maken moet ik een Discord "self-bot" maken die de regels overtreedt, wat, hoewel onwaarschijnlijk, kan leiden tot een ban. Ach ja, DALL-E wordt het.

De tekortkomingen van DALL-E3 zijn het waard in plaats van de hoofdpijn van Midjourney en zijn Discord-exclusieve integratie. Niet eens een API om mee te werken, dat is een enorme afknapper. Voor elke app die ik wil maken moet ik een Discord "self-bot" maken die de regels overtreedt, wat, hoewel onwaarschijnlijk, kan leiden tot een ban. Ach ja, DALL-E wordt het.

Sommige gebruikers van Reddit denken dat DALL-E minder censuurproblemen heeft dan Midjourney:

Midjourney lijkt zeker minder gecensureerd op dit moment, maar voor 6 zag ik mensen klagen over veel censuur problemen (zelfs de zin Treasure Chest veroorzaakte problemen omdat Chest een grof woord is).

Midjourney lijkt zeker minder gecensureerd op dit moment, maar voor 6 zag ik mensen klagen over veel censuur problemen (zelfs de zin Treasure Chest veroorzaakte problemen omdat Chest een grof woord is).

Een paar gebruikers van Reddit spreken dit echter tegen:

Ik probeerde DALL-E te vertellen dat hij een stockfoto moest maken van mensen met overgewicht, maar dat weigerde. Het is eigenlijk meer beledigend dat het het maken van een foto van mensen met overgewicht in de eerste plaats beledigend vindt dan de potentiële foto.

Ik probeerde DALL-E te vertellen dat hij een stockfoto moest maken van mensen met overgewicht, maar dat weigerde. Het is eigenlijk meer beledigend dat het het maken van een foto van mensen met overgewicht in de eerste plaats beledigend vindt dan de potentiële foto.

Veel gebruikers zijn ook van mening dat beide tools verschillende mogelijkheden hebben.

DALL-E 3 heeft een associatie met ChatGPT, wat betekent dat je het op een conversatiemanier kunt oproepen, alsof je met een mens praat. Midjourney heeft geen groot taalmodel als bijlage, dus je moet een heel eenvoudige syntaxis gebruiken en super expliciet zijn als je iets vraagt. Maar aan de andere kant heeft het veel specifieke mogelijkheden die worden geleverd door parameters die je kunt toevoegen aan prompts, waaronder recentelijk functies voor teken- en stijlverwijzingen,

DALL-E 3 heeft een associatie met ChatGPT, wat betekent dat je het op een conversatiemanier kunt oproepen, alsof je met een mens praat. Midjourney heeft geen groot taalmodel als bijlage, dus je moet een heel eenvoudige syntaxis gebruiken en super expliciet zijn als je iets vraagt. Maar aan de andere kant heeft het veel specifieke mogelijkheden die worden geleverd door parameters die je kunt toevoegen aan prompts, waaronder recentelijk functies voor teken- en stijlverwijzingen,

🔍 Wist je dat? Een team onderzoekers heeft een AI getraind om 346 Rembrandt-schilderijen te analyseren en vervolgens een geheel nieuw kunstwerk te genereren in de stijl van de Nederlandse meester. Het uiteindelijke resultaat, The Next Rembrandt, was een 3D-geprint schilderij dat Rembrandts penseelstreken nabootste.

Vergelijk ClickUp-Het beste alternatief voor DALL-E vs Midjourney

AI-gegenereerde afbeeldingen zijn geweldig, maar hoe zit het met het grote geheel? Hoewel tools als DALL-E en Midjourney uitblinken in het maken van verbluffende beelden, schieten ze tekort bij het integreren van die beelden in een gestroomlijnde werkstroom.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, is er voor jou. 🤩

Het helpt u bij het gemakkelijk plannen, samenwerken en uitvoeren van uw ideeën. Of je nu ontwerpactiva beheert, feedback bijhoudt of zelfs AI-afbeeldingen genereert, ClickUp houdt alles op één plek.

Laten we eens kijken naar een aantal functies die perfect kunnen zijn voor het gebruik van AI in grafisch ontwerp of daarbuiten. 🎨

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Gebruik ClickUp Brain om overzichtelijke Taak Samenvattingen te maken met duidelijke Action Items

Heeft u wel eens het gevoel dat u de helft van uw dag kwijt bent aan het zoeken naar updates, bestanden of verspreide feedback? ClickUp Brain stapt hier in en fungeert als uw virtuele projectmanager, kennis hub en workflow optimizer.

De AI-tool voor ontwerpers verbindt Taken, documenten en gesprekken om informatie direct toegankelijk te maken, zodat je meer tijd hebt om te creëren.

Voorbeeld: Stel dat je een AI-gegenereerd kunstproject aan het ontwerpen bent en goedkeuring nodig hebt van meerdere belanghebbenden. In plaats van eindeloze follow-ups te sturen, kun je Brain vragen om een Taakoverzicht met actie-items te genereren en opdrachten automatisch te prioriteren op basis van deadlines.

Het haalt ook relevante documenten en aantekeningen op uit ClickUp Docs voor gemakkelijke naslag en stelt e-mails op met zijn AI Writer.

🔍 Wist je dat? AI-tools kunnen oude, beschadigde foto's herstellen door krassen te verwijderen en details te verbeteren. Ze kunnen ook nauwkeurig zwart-witfoto's kleuren op basis van historische referenties.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Whiteboards

Het brainstormen, plannen en uitvoeren van ideeën moet naadloos verlopen, niet verspreid over verschillende tools.

ClickUp Whiteboards bieden teams een interactieve digitale ruimte om ideeën in realtime te visualiseren, te bespreken en ernaar te handelen. In tegenstelling tot traditionele whiteboardtools zijn Whiteboards direct verbonden met taken, documenten en werkstromen, zodat goede ideeën omgezet worden in actie.

Whiteboards onderscheidt zich door hun AI-gestuurde afbeeldingengeneratie. Je kunt direct visuals maken op basis van tekst terwijl je werkt aan een marketingcampagne, productontwerp of creatieve strategie - allemaal binnen het Whiteboard.

Genereer afbeeldingen met ClickUp Brain binnen ClickUp Whiteboards

📌 Voorbeeld prompt: Creëer een futuristische skyline van een stad bij zonsondergang met neonlichten en vliegende auto's in een cyberpunkstijl.

ClickUp Brain genereert onmiddellijk een afbeelding en helpt het team om hun concept te visualiseren zonder de creatieve werkstroom te onderbreken. Zodra ze klaar zijn, kunnen ze relevante leden van het team taggen, taken toevoegen en de voortgang van het project bijhouden.

Voeg aantekeningen toe met afbeeldingen gegenereerd door ClickUp Brain in Whiteboards

⚙️ Bonus: Begin je net met ClickUp Whiteboards? Gebruik het ClickUp New Whiteboard Template om te beginnen met visuele projectplanning.

ClickUp One Up #3: Projectmanagement voor ontwerpen

Designteams gedijen op creativiteit, maar het managen van projecten, feedback en deadlines? Daar kan het een rommeltje worden.

Werk samen met je team met ClickUp for Design Teams

ClickUp for Design Teams is ontwerpsamenwerkingssoftware die door de chaos heen snijdt en creatieven één plek biedt om samen te werken, de voortgang bij te houden en het werk soepel te laten verlopen - geen verspreide feedback of misplaatste ontwerpaanvragen meer.

Je team kan zich richten op wat ze het beste kunnen: creëren. Nog beter, je kunt dit combineren met ClickUp for Marketing Teams om effectieve marketingcampagnes te ontwerpen.

ClickUp maakt het gemakkelijk om te zien wie waar aan werkt, zodat u nooit een ontwerper overbelast terwijl een ander tijd over heeft. Bovendien kunt u met ingebouwde tools zoals Whiteboards, Docs en ClickUp chatten ideeën schetsen, inspiratie verzamelen en ontwerpen verfijnen - en dat allemaal in realtime.

Laten we zeggen dat u een nieuwe website ontwerpt. U kunt ClickUp-taakjes maken om het project in beheersbare stappen op te splitsen, verantwoordelijkheden aan teamleden toe te wijzen en de voortgang gemakkelijk bij te houden. * Voeg mockups toe aan een Whiteboard, verzamel feedback op één plek en houd de revisies in beweging terwijl je intern samenwerkt met chatten.

ClickUp Inzicht: AI adoptie ziet er voor iedereen anders uit. Terwijl 28% het regelmatig gebruikt om workflows te stroomlijnen, vindt 27% dat ze meer training nodig hebben om het potentieel ervan volledig te benutten. Nog eens 23% weet niet waar te beginnen en zorgen over privacy en vertrouwen weerhouden 11% van de gebruikers. ClickUp helpt ontwerpteams om AI naadloos te integreren. Of u nu creatieve processen wilt verfijnen, sneller ideeën wilt genereren of effectiever wilt samenwerken, de AI-tools van ClickUp bieden de ondersteuning, automatisering en veiligheid die nodig zijn om de creativiteit te verbeteren zonder het giswerk.

Het pad naar beeldperfect succes-ClickUp

Kiezen tussen Midjourney vs. DALL-E komt neer op wat past bij jouw creatieve behoeften. Beide tools bieden unieke functies om je te helpen alles te genereren, van eenvoudige visuals tot artistieke composities.

Maar waarom stoppen bij het genereren van afbeeldingen? ClickUp, de alles app voor werk, helpt je moeiteloos ontwerpideeën en projecten te beheren. Taken, deadlines en creatieve processen kun je allemaal op één plek bijhouden.

De geïntegreerde AI-assistent ClickUp Brain genereert afbeeldingen, organiseert ideeën, brainstormt namens u en slaat referenties op. Ondertussen verbeteren Whiteboards de samenwerking en maken ze visuele abonnementen intuïtiever en effectiever.

Laat je creativiteit de vrije loop en meld je vandaag nog gratis aan bij ClickUp! 🧑‍🎨