Top 10 Beste AI Elevator Pitch Generator Gereedschappen

We hebben allemaal die Shark Tank-momenten gezien waar zelfs de beste ideeën op een schokkende manier mislukken. Sommige van deze "ouch"-momenten hadden gered kunnen worden door een goed gestructureerde elevator pitch.

Natuurlijk zullen de meesten van ons niet geconfronteerd worden met lichten en camera's wanneer we onszelf professioneel voorstellen . Maar er staat veel op het spel en de klok tikt wanneer je een pitch maakt!

Bedrijfsideeën verkopen of potentiële werkgevers overtuigen in luttele seconden is een beangstigend vooruitzicht. De meesten van ons zouden waarschijnlijk struikelen of slecht voorbereid zijn.

Maar maak je geen zorgen! De oplossing is simpel - een AI app om je verstrooide gedachten om te zetten in een boeiende elevator pitch die zelfs Mark Cuban zou toejuichen.

Hier zijn de 10 beste elevator pitch generators om je in een handomdraai over je briljante idee te laten praten:

Wat moet je zoeken in liftpitchgenerators?

De eerste indruk is alles; je hebt één kans en soms maar een paar seconden om hem te laten tellen. Dus hier is wat je moet zoeken in een elevator pitch generator die ervoor zorgt dat je uitblinkt:

Personaliseringsopties: Zoek er een waarmee je de pitch kunt aanpassen aan je specifieke behoeften, branche, doelgroep en gewenste toon

Zoek er een waarmee je de pitch kunt aanpassen aan je specifieke behoeften, branche, doelgroep en gewenste toon Gebruiksvriendelijke interface: Gebruik een generator die intuïtief en gemakkelijk te navigeren is, zelfs voor niet-tech gebruikers

Gebruik een generator die intuïtief en gemakkelijk te navigeren is, zelfs voor niet-tech gebruikers Valueuze inzichten: Zoek naar nuttige feedback, suggesties en inzichten om je pitch te verfijnen en impactvoller te maken

Zoek naar nuttige feedback, suggesties en inzichten om je pitch te verfijnen en impactvoller te maken Aanpassingsopties: Kies voor tools die het volgende biedenaanpasbare one-pager sjablonen bieden en flexibiliteit bieden wat betreft toon, stijl en lengte van de gegenereerde pitches

Kies voor tools die het volgende biedenaanpasbare one-pager sjablonen bieden en flexibiliteit bieden wat betreft toon, stijl en lengte van de gegenereerde pitches Samenwerking: Kies een tool die het mogelijk maakt om in realtime samen te werken, wat geweldig is als je met teams werkt

Pro Tip: Gebruik de drie C's voor een overtuigende elevator pitch - Helderheid, Beknoptheid en Overtuigend - om je pitch eruit te laten springen. Houd het jargon-vrij en kort, en eindig met een sterke CTA om het memorabel te maken.

De 10 beste liftpitch generators

Nu je weet waar je op moet letten, volgt hier een korte lijst met de 10 beste hulpmiddelen voor elevator pitches op de markt.

1. ClickUp (het beste voor moeiteloze, door AI gegenereerde elevator pitches)

ClickUp Brein

Uw elevator pitch generator moet net zo snel zijn als uw levering en net zo persoonlijk. Dat klinkt als een job voor ClickUp !

ClickUp is meer dan alleen een elevator pitch generator-het is een alles app die het hele proces vereenvoudigt. Van het brainstormen over ideeën tot het maken en versturen van pitches, je kunt het gebruiken om alles Nog te doen op één plek.

Wil je snel een elevator pitch genereren? ClickUp Brein genereert een persoonlijke versie voor u, precies zoals u het wilt.

Voer gewoon alle informatie in die u nodig hebt - uw referenties en achtergrond, doelstellingen, USP's, enzovoort - en kies uw toon voor een gepersonaliseerde pitch. Het beste deel? Het kan ook informatie putten uit je reeds bestaande Taken, aantekeningen van vergaderingen of zelfs chats, waardoor de pitch relevant wordt en je zeker weet dat je niets mist!

AI kan een geweldige sparringpartner zijn, maar er gaat niets boven menselijke feedback en goed oud teamwerk. ClickUp Documenten kan helpen uw pitch te verfraaien door samenwerking met uw team mogelijk te maken.

Of u nu uw eerste concepten noteert of als co-auteur aan uw uiteindelijke pitch werkt, in Docs kunt u in realtime met uw team werken aan het verfijnen van ideeën en ondertussen met hen chatten.

Als je pitch klaar is, hoef je hem niet te downloaden of van tabblad te wisselen om hem te versturen. In plaats daarvan kun je je gepolijste pitches direct delen via e-mail in ClickUp .

ClickUp sjabloon voor liftpresentatie

Om snel aan de slag te gaan, kunt u de ClickUp Lift Pitch sjabloon . Het is perfect voor beginners en helpt bij alles van ideevorming tot aanmaken.

Hier lees je hoe het je elevator pitch kan verbeteren:

Brainstorm met je team op het document en werk samen aan je pitch

Maaksjablonen voor taken in ClickUp en pas ze aan met details over het product of de dienst die wordt gepitcht

Gebruik ClickUp Checklists om alles bij te houden om te repeteren voor je elevator pitch, van lichaamstaal tot vocale toon!

ClickUp beste functies

Gebruik ClickUp Brain om sjablonen voor uw elevator pitch te maken en binnen enkele seconden aan andere vereisten te voldoen

Gebruik aangepaste velden in taken om essentiële elementen van uw pitch bij te houden, zoals uw target publiek, uw unieke waardepropositie en de sleutel tot uw succes

Toegang tot al uw informatie op de mobiele app van ClickUp wanneer u onderweg bent

Oefen en neem uw pitch direct op en deel deze met collega's in ClickUp met behulp van ClickUp Clips ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers voelen een leercurve bij bepaalde functies

Het laden van bepaalde functies kan langer duren

ClickUp prijzen

Free forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

leuk weetje: Studies tonen aan dat de gemiddelde menselijke aandachtsspanne

slechts 48 seconden is

-tegen 75 seconden in 2012, waardoor een beknopte pitch cruciaal is om de aandacht te trekken.

2. Galaxy.ai (het beste voor sterk aangepaste elevator pitches)

via Melkweg.ai Uitstekende ideeën zijn soms moeilijk uit te leggen in 30 seconden, nietwaar? Nou, Melkweg.ai probeert dat te veranderen.

Galaxy.ai is een AI-assistent die 1500+ tools biedt voor alles van schrijven tot het genereren van afbeeldingen en video. Deze tool helpt je om beknopte elevator pitches te maken die met elk woord je persoonlijkheid weerspiegelen.

Galaxy.ai beste functies

Richt je specifiek op pijnpunten en rente met publieksgerichte generatie

Selecteer de toon van je voorkeur en pas de pitch aan om je unieke stijl te weerspiegelen. De tool genereert twee versies van je pitch, zodat je de beste kunt kiezen

Krijg toegang tot kant-en-klare sjablonen die zijn afgestemd op specifieke sectoren zoals technologie, gezondheidszorg en financiën

Gebruik uw marktonderzoeksdatabases of analyses van sociale media om uw pitches te personaliseren

Galaxy.ai limieten

De analytische functies zijn alleen beschikbaar in betaalde versies

Hoewel de AI geavanceerd is, zijn er Instances waarbij gegenereerde content handmatig moet worden aangepast

Galaxy.ai prijzen

Free forever

Gratis versie: $49/maand

Galaxy.ai beoordelingen en recensies

G2: Beoordelingen niet beschikbaar

Beoordelingen niet beschikbaar **Beoordeling niet beschikbaar

3. WriterBuddy (Beste voor eerste pitching)

via SchrijvenerBuddySchrijverBuddy is een handige AI-assistent ontworpen om professioneel schrijven te ondersteunen met meer dan 40 tools. Deze AI elevator pitch generator is perfect voor gebruikers met nul ervaring in het maken van pitches.

Het biedt een gebruiksvriendelijke interface waarmee iedereen snel en gemakkelijk originele, overtuigende pitches kan genereren.

WriterBuddy beste functies

Gebruik de AI-tools om gepersonaliseerde, goed presterende pitches te maken, geïnspireerd door best practices uit de sector

Personaliseer uw pitch zodat hij aanslaat bij uwproductmarketingstrategie met maximaal 10 opties op basis van uw informatie

Maak pitches in 20+ talen voor wereldwijde aantrekkingskracht

Werk met 2.000 gratis kredieten per maand en 40+ sjablonen voor content

WriterBuddy limieten

Zodra u de 2.000 maandelijkse kredieten hebt opgebruikt, kunt u geen gratis pitches meer genereren

Te veel aanpassingsmogelijkheden kunnen sommige gebruikers in verwarring brengen

Prijzen van WriterBuddy

Free forever

Basis: $15/maand

$15/maand Pro: $29/maand

$29/maand Unlimited: $49/maand

WriterBuddy beoordelingen en recensies

G2: Beoordelingen niet beschikbaar

Beoordelingen niet beschikbaar Capterra: Beoordelingen niet beschikbaar

💡Pro Tip:Pair uw elevator pitch generator tool met AI CRM tools om elke lead bij te houden en je follow-ups en pitches hierop aan te passen.

4. Voilà (het beste voor vereenvoudigde elevator pitches)

via Voilà Heb je moeite om je business idee uit te leggen aan je publiek? Voilà helpt je om complexe concepten om te zetten in duidelijke, beknopte berichten.

Voilà is de ultieme AI-assistent die tekst en afbeeldingen genereert en URL's van websites leest. De focus op effectieve communicatie maakt het een uitstekende elevator pitch generator voor netwerken en pitchen.

Voilà beste functies

Sla het jargon over en zet complexe ideeën om in heldere, aandachttrekkende boodschappen

Maak pitches in meer dan 50 talen

Scherp je unieke waarde proposities aan om je marketing spot-on te houden

Aanpassen en onbeperkt pitches maken zo vaak als je nodig hebt

Voilà limieten

De gratis versie maakt gebruik van basis-AI, wat de nauwkeurigheid kan beïnvloeden

De effectiviteit van de gegenereerde pitch is sterk afhankelijk van de kwaliteit en duidelijkheid van de input van de gebruiker

Voilà prijzen

Free forever

Premium: $8/maand

$8/maand Ultiem: $16/maand

Voilà beoordelingen en recensies

G2: Beoordelingen niet beschikbaar

Beoordelingen niet beschikbaar Capterra: Beoordelingen niet beschikbaar

5. Texta.ai (Beste voor ChatGPT-stijl pitch generatie)

via Texta.ai Ben je op zoek naar een tool waarmee je je ChatGPT vraagt ? Deze is voor jou. Hoewel deze primair is ontworpen voor content in lange formaten, zoals blogs, Texta.ai helpt je ook bij het maken van een indrukwekkende elevator pitch.

Ondernemers en werkzoekenden kunnen de gebruiksvriendelijke interface gebruiken om een goed ontworpen elevator pitch te maken waarin ze hun ideeën en unique selling points effectief communiceren.

Texta.ai beste functies

Leid de AI-tool om de perfecte elevator pitch voor jou te verfijnen en te maken - het leert en past zich snel aan

Kies uit branchespecifieke sjablonen om je medische pitches gescheiden te houden van marketing pitches

Beginnersvriendelijke tips en ideeën om je pitch opvallend te maken, zelfs als je niet bekend bent met AI-tools

Elimineer robotachtige poeha met de AI-humanizer, waardoor je pitch natuurlijk en herkenbaar wordt

Texta.ai limieten

Suggesties van de tool kunnen af en toe repetitief worden

Het kan duur zijn voor persoonlijk gebruik

Texta.ai prijzen

Free Forever

7 dagen gratis proefversie

Individueel: $9/maand

$9/maand Teams: $39/maand

$39/maand Schaal: $79/maand

Texta.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

6. Typli.ai (Beste voor gedetailleerde elevator pitches)

via Typli.aiTypli.ai is weer een andere AI-assistent die je 184+ AI schrijftools die alles dekken, van artikelen in lange formaten tot kopij in korte formaten.

Deze gratis elevator pitch generator is perfect voor starters, ondernemers en professionals die een blijvende indruk willen maken.

Typli.ai beste functies

Laat Typli.ai je pitch verbeteren door waardevolle segmenten toe te voegen, die verder gaan dan alleen op jouw input te vertrouwen

Gebruik ondersteunende tools zoals de AI Summarizer of Bullet Point Generator om je pitch te verfijnenbusiness case Toegang tot uw pitchgeschiedenis om uw eerder gegenereerde ideeën opnieuw te bekijken en te gebruiken



Typli.ai limieten

Met de gratis versie kun je alleen een prompt van 500 tekens geven

Je kunt geen taal kiezen

Typli.ai prijzen

Free: Tot 1000 gegenereerde woorden

Tot 1000 gegenereerde woorden Basis: $12.99/maand

$12.99/maand Pro: $49.99/maand

$49.99/maand Plus: $19.99/maand

Typli.ai beoordelingen en recensies

G2: Beoordelingen niet beschikbaar

Beoordelingen niet beschikbaar Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

7. Taskade (Beste voor het gezamenlijk aanmaken van pitches)

via Taskade Ben je het solo werpen beu? Taskade is voornamelijk een hulpmiddel voor projectmanagement dat helpt om een effectieve elevator pitch te maken met je team.

De focus op real-time samenwerking en AI-ondersteunde brainstormsessies helpen je om je kernboodschap te verfijnen.

Taskade beste functies

Pas uwsjabloon elevator pitch aan uw behoeften en gebruik het als een blauwdruk voor het maken van de perfecte pitch

Werk in realtime samen met je team in een gedeelde werkruimte voor directe feedback en brainstorming

Laat AI helpen met brainstormen om ideeën te genereren en de boodschap te verfijnen op basis van de input van het team

Taken met betrekking tot de pitchontwikkeling bijhouden om ervoor te zorgen dat alles klaar is voor de presentatiedag

Taskade limieten

De AI-assistent is alleen beschikbaar voor betalende gebruikers

Het is misschien niet de beste keuze voor beginners die meer hulp nodig hebben bij het maken van hun eerste pitches

Taskade prijzen

Free Forever

Taskade Pro: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Taskade voor Teams: $20/maand per gebruiker

Taskade beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

8. Angel Match (Beste voor elevator pitches van investeerders)

via Engel WedstrijdEngel Wedstrijd is een gespecialiseerd platform dat startups verbindt met een uitgebreid netwerk van meer dan 110.000 investeerders en durfkapitalisten.

De elevator pitch generator is ontworpen om oprichters van startups te helpen snel een sjablonen voor overtuigende pitches die hun zakelijke ideeën effectief overbrengen aan potentiële investeerders.

Angel Match beste functies

Creëer een gepersonaliseerde elevator pitch door details toe te voegen zoals de naam van je startup, de industrie, de doelgroep en de toon

Genereer onbeperkt pitches met behulp van een gebruiksvriendelijke interface - technische kennis is niet nodig

Toegang tot investeerdersprofielen om je pitch af te stemmen op hun rente en achtergrond voor een maximale impact

Angel Match limieten

Er is geen gratis tier beschikbaar

Sjablonen zijn niet beschikbaar op het Basis abonnement, wat een probleem vormtuitdaging voor starters Angel Match prijzen

Basis: $59/maand

$59/maand Groei: $99/maand

$99/maand Premium: $199/maand

Angel Match beoordelingen en recensies

G2: Beoordelingen niet beschikbaar

Beoordelingen niet beschikbaar Capterra: Beoordelingen niet beschikbaar

9. Thanos (Beste voor boeiende elevator pitches)

via Thanos Wat als Thanos 400+ infinity stones had in plaats van slechts 6? Dat is een enge gedachte, maar dit Thanos is anders. In dit geval heeft het meer dan 400 AI-tools.

Terwijl de Infinity Stones hun eigenaar ultieme controle geven over tijd, ruimte, realiteit, geest, kracht en ziel, geven deze tools je controle over content en het aanmaken van worpen.

Thanos beste functies

Pas je pitches aan voor verschillende scenario's, vannetwerken op een conferentie sollicitatiegesprekken en vergaderingen met investeerders

Kies uit verschillende tinten, zoals informeel of formeel, om bij de sfeer van je publiek of gebeurtenis te passen

Krijg een creativiteitsboost met aanwijzingen en suggesties die je inspireren om buiten de box te denken

Thanos limieten

De ongecompliceerde aanpak is misschien niet geschikt voor gebruikers die op zoek zijn naar branchespecifieke pitches

De kwaliteit van de pitch is sterk afhankelijk van de input

Thanos prijzen

Free Forever

Basis: $25/maand

$25/maand Pro: $49/maand

Thanos beoordelingen en recensies

G2: Beoordelingen niet beschikbaar

Beoordelingen niet beschikbaar Capterra: Beoordelingen niet beschikbaar

10. HyperWrite (het beste voor interviewplaatsen)

via HyperWriteHyperWrite gebruikt een reeks hulpmiddelen die zijn ontworpen om het schrijven te vereenvoudigen met AI-ondersteuning.

De HyperWrite elevator pitch generator is perfect voor werkzoekenden, recruiters en loopbaancoaches die hun eerste indruk willen laten tellen.

HyperWrite beste functies

Geef details over de baan waarop je solliciteert om een pitch te maken die perfect is afgestemd op de rol

Vertrouw op geavanceerde GPT-4- en ChatGPT-modellen om een pitch op te stellen die jouw unieke sterke punten benadrukt

Personaliseer je sollicitatiegesprek met de extensie HyperWrite Chrome voor een stijl en toon die echt bij jou passen

HyperWrite beperkingen

Geavanceerde functies vereisen een abonnement

HyperWrite prijzen

Beperkte gratis toegang

Premium: $19,99/maand

$19,99/maand Extra: $44,99/maand

HyperWrite beoordelingen en recensies

G2: Beoordelingen niet beschikbaar

Beoordelingen niet beschikbaar Capterra: Beoordelingen niet beschikbaar

💡Pro Tip: Richt je op meer dan alleen het overbrengen van je pitch met woorden. Zorg ervoor dat je zelfvertrouwen uitstraalt door middel van slimme lichaamstaal, een zelfverzekerde houding, krachtige kleding en een impactvolle toon.

Wees een pitchperfectionist met ClickUp

Wilt u deuren openen naar uw droom client of baan? Dertig seconden is alles wat nodig is. Hoewel het idee om een perfecte elevator pitch te maken ontmoedigend klinkt, is het niet onmogelijk.

Het beste is dat je niet eens een goede schrijver hoeft te zijn. Je hebt alleen de juiste elevator pitch generators nodig - met AI is alles mogelijk! ClickUp's software voor projectmanagement onderscheidt zich als uw alles-in-één oplossing voor het maken van elevator pitches die even professioneel als persoonlijk zijn. Niet alleen dat, je kunt al je pitchontwerpen op één plaats beheren, ideeën en feedback krijgen om ze te verfijnen en vol vertrouwen je beste beentje voorzetten vanuit dezelfde tool.

Van het genereren van frisse ideeën met ClickUp AI tot samenwerken in realtime, ClickUp is de wingman die u nodig hebt. Meld u aan voor een gratis ClickUp account nu.