13 Beste AI-tools voor teambeheer in 2025

Kies je voor een slanke nieuwe smartphone of een lompe flip phone uit de jaren 90? Of nog beter, stuur je liever tekstberichten of vertrouw je op postduiven?

"Wat zijn dit voor vragen?"

Precies - wie bij zijn volle verstand zou voor het laatste kiezen?

Dus waarom zitten zo veel teams nog steeds vast aan ouderwetse teammanagementmethoden die meer tijd en moeite kosten en tot misverstanden kunnen leiden?

Wat je nodig hebt zijn AI-tools voor teammanagement.

**Weet je dat? 77% van de projectmanagers zegt dat AI hun werk positief heeft beïnvloed.

We hebben voor je gezorgd als je niet zeker weet waar je moet beginnen. Bekijk dit overzicht van de 13 beste AI-tools om de productiviteit te verhogen en de samenwerking binnen je team te verbeteren.

Als je met je team aan het chatten bent of als je AI-tools aan de top voorlegt, hoor je vaak mooie termen als voorspellende analyses en algoritmen voor machinaal leren.

Natuurlijk zullen deze tools je op de lange termijn helpen, maar je moet je er niet meteen op richten.

Pro Tip: Begin eenvoudig - identificeer de werkstroom die u en uw team vertraagt.

Of het nu gaat om het prioriteren van taken, het bijhouden van projecten of het verbeteren van de samenwerking tussen teams, kies een tool die deze problemen direct aanpakt. Extra punten als de AI-tool bonusfuncties toevoegt (zoals automatisering van taken of meerdere integraties met apps) en zo intuïtief aanvoelt dat je je afvraagt hoe je ooit met andere tools voor projectmanagement hebt kunnen werken.

Enkele sleutel doelen om na te streven in de ideale AI tool voor team management:

Voelt intuïtief en gebruiksvriendelijk aan

Verwerkt projecten, projectmanagement en subtaken als een professional

Houdt het team betrokken en verdrinkt niet in complexiteit

Vereenvoudigt de communicatie voor projecten en Taken

Biedt integratiemogelijkheden om mee te groeien met uw bedrijf

Andere dingen om te overwegen zijn hoe goed het menselijke input repliceert of verbetert, de diepte van de AI-functionaliteit en - laten we eerlijk zijn - de prijs.

Als je een tool vindt die aan deze eisen voldoet, bespaar je tijd, verminder je het aantal terugkerende routinetaken en verhoog je eenvoudig de productiviteit.

Taken automatiseren kan je een flinke besparing opleveren 2 uur en 24 minuten per dag .

Overtuigd hoe geweldig dat zou zijn voor jouw team? Laten we eens kijken naar de top 13 AI-tools die je hierbij kunnen helpen.

1. ClickUp (het beste voor uitgebreid projectmanagement en samenwerking in teams)

De beste manier om teamconflicten te voorkomen is om iedereen verantwoordelijk te houden.

Maar is het wel mogelijk om ieders voortgang handmatig bij te houden zonder gek te worden? Ja, als u ClickUp .

Het werk is vandaag gebroken, met 60% van onze tijd wordt besteed aan het delen, zoeken en bijwerken van informatie in verschillende tools. ClickUp lost dit op door uw alles-app voor werk te worden die projecten, kennis en chatten op één plek combineert - allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken door taken voor uw team te automatiseren.

Maar voordat je je op Taken stort, heeft je team een duidelijk doel nodig. ClickUp Doelen laat u grote doelstellingen opsplitsen in kleinere, uitvoerbare stappen in dagelijkse, wekelijkse of zelfs jaarlijkse tijdlijnen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Goals-3.png ClickUp Doelen https://app.clickup.com/signup ClickUp gaan gebruiken /$$$cta/

U kunt ook checklists maken om taken te prioriteren, zodat iedereen weet wat het belangrijkst is.

Over het prioriteren van taken gesproken, niets doet dit beter dan ClickUp-taak's eigen ClickUp AI, ClickUp Brein .

Het analyseert gegevens uit het verleden en deadlines om de meest relevante Taken voor te stellen, vat updates samen en genereert nieuwe Taken in enkele seconden. Deze suggesties kunnen dan onmiddellijk worden omgezet in uitvoerbare ClickUp Taken die perfect aansluiten bij uw doelen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Brain-17.png ClickUp Brein https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true ClickUp Brain gebruiken /$$$cta/

U kunt ook ClickUp's sjabloon voor een teammanagementplan om uw project te organiseren en uw team af te stemmen op wat het belangrijkst is voor collectief succes.

Het enige wat nu nog rest, is deze Taken communiceren met uw team. De schoonheid van ClickUp ligt in de mogelijkheid om doelen direct in functies te integreren. Dit betekent dat niemand zich op het hoofd hoeft te krabben en zich afvraagt waarom ze iets Nog te doen hebben - het is glashelder.

ClickUp Brain bereikt dit eenvoudig door doelen, e-mails en berichten met één klik op de knop om te zetten in Taken. En het beste deel? Deze kennis is direct beschikbaar voor jou - stel Brain gewoon een vraag in gewoon Engels en ontvang binnen enkele seconden de juiste informatie van je werkruimte.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Interlink-tasks-and-goals-in-ClickUp.png Taken en doelen koppelen in ClickUp-taak /%img/

taken en doelen in ClickUp koppelen om altijd op één lijn te blijven en op de hoogte te blijven_

Over berichten gesproken: u kunt teamleden taggen, prioriteiten instellen en zelfs updates, bestanden of snelle aantekeningen delen met ClickUp chatten . Het is alsof je een instant messaging app in je team management systeem hebt ingebouwd. Dat is het perfecte recept voor naadloze teamsamenwerking.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Clickup-Chat-5-1400x932.png ClickUp chatten /%img/

blijf altijd in verbinding met uw team _met ClickUp Chat

ClickUp beste functies

Samenvatten : Snel samenvatten van lange threads, project updates of documenten voor directe context

: Snel samenvatten van lange threads, project updates of documenten voor directe context Transcriptie van vergaderingen : Vergaderingen omzetten in bruikbare documenten met real-time samenwerking

: Vergaderingen omzetten in bruikbare documenten met real-time samenwerking Instant communicatie : Gebruik ClickUp Chat om naadloos updates, bestanden en koppelingen te delen

: Gebruik ClickUp Chat om naadloos updates, bestanden en koppelingen te delen Activeerbare feedback : Geef direct commentaar in bestanden of Taken voor nauwkeurige en bruikbare feedback

: Geef direct commentaar in bestanden of Taken voor nauwkeurige en bruikbare feedback Integraties: Verbinding maken met Slack, Zoom en Google Werkruimte voorgecentraliseerde communicatie wist u dat: Uit onderzoek blijkt dat inefficiënte samenwerking 64% van de werknemers ten minste drie uur per week kost, met 20% verliest tot zes uur aan verloren tijd.

ClickUp limieten

Het brede bereik van aanpassingsopties kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7 per gebruiker/maand

: $7 per gebruiker/maand Business : $12 per gebruiker/maand

: $12 per gebruiker/maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

✨ Gebruikersbeoordelingen: Gebruikers waarderen de alles-in-één-karakter, waarbij projectmanagement, kennisorganisatie en AI-gestuurde assistentie worden gecombineerd tot een naadloze ervaring. Zoals velen het zeggen: "ClickUp past zich aan uw werkstroom aan, niet andersom."

2. Asana (de beste voor intuïtief Taakbeheer)

via Asana Wanneer deadlines naderen en het werk zich opstapelt, organiseert Asana alles en automatiseert het zelfs de saaie dingen.

Deze tool verbindt strategische doelen met dagelijkse Taken, zodat iedereen weet wat belangrijk is.

Bovendien heeft het bekwame AI-functies die handmatig repetitief werk verminderen, zodat teams zich op ander belangrijk werk kunnen concentreren.

Asana beste functies

Verbind strategische doelen met taken, zodat het team gefocust blijft op de bedrijfsdoelstellingen

Werkstromen automatiseren om werkdruk te verminderen en productiviteit te verhogen

Toegang tot meer dan 300 integraties, waaronder Slack, Google Drive en Microsoft Teams

Verbeter teamwerk via commentaar, realtime updates en zichtbaarheid in persoonlijke Taken

Gebruik kant-en-klare sjablonen om projecten te starten en taken effectief te beheren

Asana beperkingen

Door de overvloed aan functies kunnen eenvoudige Taken complexer aanvoelen dan nodig is

Er kan slechts één gebruiker aan een taak worden toegewezen, wat de samenwerking bij gedeelde verantwoordelijkheden kan belemmeren

Prijzen Asana

Persoonlijk : Free

: Free Starter : $10,99 per gebruiker/maand

: $10,99 per gebruiker/maand Geavanceerd: $24,99 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Asana

G2 : 4.4/5 (10.700+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (13.200+ beoordelingen)

✨ Gebruikersbeoordelingen: Asana wordt geprezen om zijn gebruiksgemak, veelzijdigheid, en vlotte AI functies . De integraties met populaire apps zoals Slack en Everhour verhogen de productiviteit, terwijl de aanpasbare lay-outs en functies voor rapportage tegemoet komen aan de behoeften van verschillende teams.

3. Notion AI (het beste voor kennisbeheer en teamdocumentatie)

via Notion AI Stel je voor: een nieuwe medewerker heeft 20 vragen over de werkstroom van je team en het halve team heeft het te druk om te antwoorden. Enter Notion AI, uw AI persoonlijke assistent voor kennisbeheer.

Hiermee kun je teamdocumentatie centraliseren, gedeelde wiki's maken en toestemmingen beheren zodat elk lid weet wat te doen en wanneer.

Bovendien kunnen teamleden dankzij de AI-gestuurde vraag-en-antwoord functie vragen stellen in duidelijke taal en nauwkeurige, aangehaalde antwoorden krijgen, waardoor vertragingen door zoeken of miscommunicatie worden voorkomen.

**Weet je dat? Miscommunicatie is verantwoordelijk voor 28% van de gemiste deadlines dit benadrukt het belang van gestructureerde communicatiekanalen om teamafstemming en efficiëntie te garanderen.

Notion AI beste functies

Centraliseer en organiseer teaminformatie in gemakkelijk toegankelijke wiki's

Taken toewijzen, updates delen en toestemming beheren voor effectieve teamcoördinatie

Aanpasbare sjablonen gebruiken voor onboarding, procesbeheer en team abonnementen

Verbinding maken met tools zoals Slack en GitHub voor een naadloze integratie van de werkstroom

Notion AI limieten

Kan overweldigend zijn voor teams die nog niet bekend zijn met kennismanagementtools

Kan traag worden bij het werken met grote databases

Vereist een constante internettoegang voor de meeste functies

Notion AI prijzen

Gratis

Plus : $10 per gebruiker/maand

: $10 per gebruiker/maand Business : $15 per gebruiker/maand

: $15 per gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion AI beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (5.930+ beoordelingen)

: 4.7/5 (5.930+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.430+ beoordelingen)

✨ Gebruikersbeoordelingen: Notion staat hoog aangeschreven om zijn flexibiliteit, gebruiksgemak, en innovatieve AI mogelijkheden die kennisbeheer en het organiseren van Taken naadloos laten verlopen. De sjablonen, AI-schrijfassistent en integratie met tools zoals Slack verbeteren de samenwerking, of het nu gaat om professionele taken of persoonlijke projecten.

🧠 Wist u dat: 41% van de werknemers hebben meer moeite met samenwerking tussen afdelingen dan met het werken binnen hun teams, wat de noodzaak benadrukt om organisatorische silo's te doorbreken voor betere coördinatie.

4. Wrike (het beste voor geavanceerde visualisatie van projecten)

via Wrike Stel je meerdere teams voor die aan verschillende aspecten van een project werken, elk met hun eigen workflows en prioriteiten. Toch is ieders voortgang afgestemd en zichtbaar op één platform. Dat is Wrike in actie.

Wrike onderscheidt zich door zijn vermogen om projecten te centraliseren, repetitieve taken automatiseren en dynamische visualisatietools bieden zoals Gantt grafieken en Kanban-borden. Teams kunnen workflows aanpassen, projectblauwdrukken maken en AI-gestuurde inzichten gebruiken om datagestuurde beslissingen te nemen.

Wrike beste functies

Werkstromen aanpassen aan specifieke behoeften van teams en projecten

Automatiseer terugkerende taken zoals goedkeuringen en notificaties voor meer efficiëntie

Direct commentaar op bestanden en Taken toestaan om feedback en updates te stroomlijnen

Verbinding maken met tools zoals Microsoft Teams, Slack en Adobe Creative Cloud

Wrike beperkingen

Premium functies kunnen duur zijn voor individuele gebruikers of kleine teams

Sommige integraties, zoals Outlook, kunnen notificaties vertragen

Geen ingebouwde functie om te chatten; communicatiehulpmiddelen van derden vereist

Wrike prijzen

Gratis

Teams : $10 per gebruiker/maand

: $10 per gebruiker/maand Business : $24,80 per gebruiker/maand

: $24,80 per gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (3.730+ beoordelingen)

: 4.2/5 (3.730+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.740+ beoordelingen)

5. Trello (het beste voor eenvoudig en visueel Taakbeheer)

via Trello Zie Trello als het systeem van plakbriefjes in het digitale tijdperk.

Het is een goede optie voor teams die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om taken te beheren zonder hun werkstromen te ingewikkeld te maken. Met behulp van borden, lijsten en kaarten biedt Trello een visuele manier om de voortgang bij te houden en taken te organiseren op een manier die voor iedereen intuïtief is.

Bovendien ondersteunt het realtime updates, no-code automatisering en integraties met populaire tools zoals Slack en Google Drive.

Trello beste functies

Taken visualiseren met een intuïtief bord-, lijst- en kaartsysteem

Wijzigingen in taken direct weergeven, zodat alle leden van het team op dezelfde pagina blijven

Terugkerende taken automatiseren met Trello's ingebouwde automatisering van Butlers

Verbinding maken met tools zoals Slack, Google Drive en Microsoft Teams

Vind toegankelijke prijsabonnementen geschikt voor individuen en kleine teams

Trello beperkingen

Mist tools zoals Gantt grafieken en uitgebreide rapportage voor complexe projecten

Heeft moeite met grotere teams of grote hoeveelheden Taken

Vereist apps van derden of Power Ups om gaten in de functionaliteit op te vullen

Trello prijzen

Free : Gratis

: Gratis Standaard : $5 per gebruiker/maand

: $5 per gebruiker/maand Premium : $10 per gebruiker/maand

: $10 per gebruiker/maand Enterprise: $17,50 per gebruiker/maand

Trello beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (13.650+ beoordelingen)

: 4.4/5 (13.650+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.310+ beoordelingen)

✨ Gebruikersbeoordelingen: Trello wordt alom geprezen om zijn intuïtieve Kanban-stijl borden waarmee het organiseren van Taken en samenwerken moeiteloos gaat. Gebruikers waarderen de flexibiliteit, functies voor teambeheer en de mogelijkheid om te integreren met tools zoals Slack. Functies zoals automatisering van Butler besparen tijd, terwijl de eenvoud van Trello het een favoriet maakt voor zowel persoonlijk als professioneel gebruik.

6. Monday.com (het beste voor aanpasbare werkstromen en teamcoördinatie)

via Monday.nl Monday.com is een zeer aanpasbaar platform voor projectmanagement ontworpen voor teams van alle groottes en industrieën.

Van het bijhouden van individuele taken tot het beheren van projecten op enterprise-niveau, Monday biedt een bereik aan tools, zoals aanpasbare borden, regelgebaseerde automatisering en integraties met meer dan 200 apps.

Monday.com beste functies

Projectboards aanpassen aan de specifieke behoeften van je team

Bespaar tijd door repetitieve taken en processen te automatiseren met Monday AI

Toegang tot 200+ sjablonen voor een snelle installatie van projecten

Houd alle teamleden op de hoogte met naadloos bijhouden van taken en gedeelde borden

Verbinding maken met tools zoals Slack, Google Drive en Microsoft Teams voor gestroomlijnde activiteiten

Monday.com limieten

Filteropties kunnen voor sommige gebruikers beperkend aanvoelen

De mobiele versie mist functies vergeleken met de desktop-app

Monday AI is alleen beschikbaar in hogere abonnementen, wat de toegang voor basisgebruikers beperkt

Monday.com prijzen

Gratis

Basis : $9 per gebruiker/maand

: $9 per gebruiker/maand Standaard : $12 per gebruiker/maand

: $12 per gebruiker/maand Pro : $19 per gebruiker/maand

: $19 per gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (12.680+ beoordelingen)

4,7/5 (12.680+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (5.360+ beoordelingen)

7. Taskade (het beste voor lichte teamsamenwerking en AI-gebaseerde werkstromen)

via Taskade Taskade is een alles-in-één productiviteitsplatform dat is ontworpen om de samenwerking te verbeteren en projectmanagement te stroomlijnen. Met functies zoals real-time samenwerking kunnen gebruikers naadloos communiceren via geïntegreerde chatten en video calls terwijl taken beheren .

De AI Workstroom Generator automatiseert routinetaken, terwijl aangepaste AI agents helpen bij het aanmaken van content en het organiseren van documenten. De gebruiksvriendelijke interface, flexibele installaties en samenwerkingstools maken het een sterke concurrent voor kleinere teams of mensen die beginnen met projectmanagement.

Taskade beste functies

Taken automatiseren en content genereren met geïntegreerde AI-functies

Visualiseer projecten beter met behulp van lijsten met taken, mindmaps, flowcharts, Kanban-borden en kalenders

Projecten organiseren met aanpasbare werkruimtes en mappen

Taskade beperkingen

Gantt grafieken en tijdsregistratie tools voor complexe projecten ontbreken

Het uploaden van te veel documenten kan storingen of vertragingen veroorzaken

Vereist een internetverbinding voor alle functies

Taskade prijzen

Gratis

Taskade Pro : $8 per gebruiker/maand

: $8 per gebruiker/maand Taskade voor Teams: $16 per gebruiker/maand

Taskade beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (50+ beoordelingen)

: 4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (65+ beoordelingen)

🧠 Weet je dat: Onduidelijke communicatiestress 80% van de werknemers terwijl 46% dagelijks tot 40 minuten besteedt aan het oplossen van verwarring, wat gevolgen heeft voor de productiviteit en het welzijn.

8. Motion (het beste voor automatisch plannen en optimaliseren van Taken met AI)

via Motie Als uw team het slachtoffer is geworden van eindeloze lijsten met taken, overlappende deadlines en vergaderingen die de halve dag opslokken, kan Motion u helpen.

Motion herschikt automatisch taken, optimaliseert werkstromen en voorspelt tijdlijnen zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is: dingen gedaan krijgen.

Met zijn AI-gestuurde automatisering van planning en werkstroom , Motion stelt teams in staat om de chaos van handmatige abonnementen te vermijden.

Motion beste functies

Maximaliseer de efficiëntie van teams door automatisch prioriteiten te stellen en taken in te plannen

Herhaalde processen vereenvoudigen en handmatig werk verminderen

Visueel bijhouden van project voortgang en deadlines

Waardevol inzicht krijgen in team planningen en prioriteiten van Taken

Verbinding maken met tools als Zoom, Google Agenda en Zapier voor naadloze workflows

Bewegingsbeperkingen

Weinig aanpassingsmogelijkheden voor project- en taakweergave

Af en toe een hapering kan de bruikbaarheid beïnvloeden

De mobiele app mist functionaliteit vergeleken met de desktop-app

Motion prijzen

Individueel : $19 per gebruiker/maand

: $19 per gebruiker/maand Standaard Business : $12 per gebruiker/maand

: $12 per gebruiker/maand Business Pro: Aangepaste prijzen

Motion beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 (90+ beoordelingen)

: 4.0/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (45+ beoordelingen)

beoordelingen van gebruikers: Motion heeft waardering geoogst voor zijn functie voor automatisch plannen, die de mentale belasting van het prioriteren van Taken wegneemt en helpt gebruikers om zowel kleine als grote doelen efficiënt te bereiken. Functies zoals waarschuwingen voor gemiste deadlines, dynamische herschikking en project triggers voegen waarde toe aan de werkstromen van gebruikers.

9. Todoist (Beste voor eenvoudig Taakbeheer met cross-platform ondersteuning)

via Todoist Todoist staat bekend om zijn strakke, minimalistische interface en helpt individuen en teams hun taken naadloos te beheren op verschillende apparaten.

De opvallendste functie van Todoist is de natuurlijke taalinvoer, waarmee gebruikers taken kunnen aanmaken en toevoegen aan lijsten met zinnen als "morgen om 15.00 uur rapport inleveren"

Het functioneert ook als een AI-samenwerkingstool met gedeelde projecten, deelopdrachten en tools voor het bijhouden van productiviteit, waardoor het veelzijdig is voor persoonlijk en professioneel gebruik.

Todoist beste functies

Taken naadloos synchroniseren tussen apparaten, inclusief desktop, mobiel en extensies voor browsers

Creëer projecten, wijs labels toe en stel prioriteiten voor efficiënt projectmanagement

Stel doelen en bewaak de voortgang met visuele grafieken en statistieken

Todoist beperkingen

Sommige kernfuncties zijn vergrendeld achter betaalde abonnementen

Niet ideaal voor gebruikers die geavanceerde Taakverdelingen nodig hebben

De prijs kan duur zijn voor grotere groepen

Todoist prijzen

Beginner : Free

: Free Pro : $4 per gebruiker/maand

: $4 per gebruiker/maand Business: $6 per gebruiker/maand

Todoist beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (800+ beoordelingen)

: 4.4/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.530+ beoordelingen)

10. Lattice (het beste voor prestatiebeoordeling en werknemersbetrokkenheid)

via Slack In de loop der jaren heeft Slack opnieuw gedefinieerd hoe teams communiceren en op één lijn blijven.

In eerste instantie gelanceerd als een messaging tool, heeft Slack zich ontwikkeld tot een krachtig platform dat het volgende combineert team communicatie met functies om taken te beheren, updates te delen en werkstromen te integreren.

Of het nu gaat om het bijhouden van voortgang door middel van lijsten of het automatiseren van workflows met de Workflow Builder, Slack houdt teams met elkaar in verbinding en houdt ze productief - alles in één digitale werkruimte.

Slack beste functies

Houd discussies georganiseerd per project, afdeling of onderwerp met speciale kanalen

Taken direct bijhouden en beheren in Slack voor verbeterde verantwoording met lijsten

Automatiseer terugkerende processen zoals goedkeuringen en status updates

Verbinding maken met apps zoals Google Drive, ClickUp en Jira voor naadloze samenwerking

Host live discussies of deel snelle video updates om e-mail rommel te verminderen

Slack beperkingen

Voor grote organisaties kan het beheer van meerdere kanalen chaotisch zijn

Gantt grafieken of Kanban-borden ontbreken, waardoor integraties nodig zijn voor geavanceerd projectmanagement

Notificaties kunnen gemakkelijk de aandacht afleiden, vooral in actieve werkruimtes

Kosten kunnen aanzienlijk oplopen naarmate de grootte van teams toeneemt

Slack prijzen

Gratis

Pro : $8,75 per gebruiker/maand

: $8,75 per gebruiker/maand Business+ : $15 per gebruiker/maand

: $15 per gebruiker/maand Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (33.745+ beoordelingen)

: 4.5/5 (33.745+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.481+ beoordelingen)

Pro Tip: Gebruik ClickUp's aanpasbare dashboard om projectgegevens te visualiseren met grafieken en diagrammen, gegevens te filteren met interactieve tools en de voortgang bij te houden, allemaal op één plek.

12. Workday (het beste voor uitgebreid HR- en financieel beheer)

via Werkdag Voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in human resources, financiële planning en salarisadministratie biedt Workday een gebruiksvriendelijke interface en industriespecifieke aanpasbaarheid die tegemoet komt aan de behoeften van organisaties in verschillende sectoren.

Met een focus op aanpassingsvermogen stelt het bedrijven in staat om organisatorische veranderingen moeiteloos te beheren met behulp van drag-and-drop tools en real-time modellering.

Bovendien biedt Workday mobiele apps voor de salarisadministratie, middelentoewijzing en HR-taken stellen werknemers en managers in staat om overal verbinding te houden.

Workday beste functies

Maak en wijzig organogrammen met drag-and-drop functie voor naadloze herstructurering

Bouw unieke modellen voor toezichthoudende, matrix of geografische organisaties die passen bij de hiërarchie van uw bedrijf

Verkrijg bruikbare inzichten in werknemersprestaties en kosten via dynamische dashboards

Hoog gewaardeerde mobiele apps voor iOS en Android voor salarisadministratie, tijdsregistratie en HR Taakbeheer

Meer dan 600 vooraf gebouwde integraties, waaronder providers voor salarisadministratie zoals ADP, zorgen voor een soepele verbinding van gegevens

Workday beperkingen

Workday maakt de prijzen niet openbaar, waardoor bedrijven een aangepaste offerte moeten aanvragen

Frequente crashes, vooral met tijdsregistratie, blijven onopgelost ondanks feedback van gebruikers

Workday prijzen

Aangepaste prijzen

Workday beoordelingen en reviews

G2 : 4.0 (1.300+ beoordelingen)

: 4.0 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.5 (1.500+ beoordelingen)

13. Jira (het beste voor softwareontwikkeling en het bijhouden van problemen)

via Jira Wil je een virtueel commandocentrum dat elke taak bijhoudt, mogelijke knelpunten voorspelt en je team moeiteloos op één lijn brengt? Kijk dan eens naar Jira.

Jira is ontstaan uit Atlassians missie om Agile teams te versterken en is uitgegroeid tot een krachtig hulpmiddel voor het beheren van projecten van elke grootte.

Jira beste functies

Werkstromen aanpassen aan elk team of project

Problemen aanmaken, prioriteren en bewaken met uitgebreide functies zoals aangepaste velden en bijlagen

Alles verwerken, van taken voor kleine teams tot complexe zaken op ondernemingsniveau

Aanpasbare dashboards gebruiken voor gegevensgestuurde besluitvorming

Moeiteloos verbinding maken met tools als Slack, Zoom en Figma

Jira beperkingen

Kan overweldigend zijn voor beginners door de rijke installatie van functies

De prijs kan hoog zijn voor kleinere teams of starters

Sommige gebruikers vinden de navigatie minder intuïtief in vergelijking met eenvoudigere tools

Jira prijzen

Free : gratis

: gratis Standaard : $7,53 per gebruiker/maand

: $7,53 per gebruiker/maand Premium : $13,53 per gebruiker/maand

: $13,53 per gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2 : 4.2 (770+ beoordelingen)

: 4.2 (770+ beoordelingen) Capterra: 4.4 (14.990+ beoordelingen)

Blijf niet alleen bij-ClickUp je spel

Samenkomen is een begin. Samenblijven is voortgang. Samen werken is succes.

Henry Ford

Wijze woorden om naar te leven, maar laten we eerlijk zijn - effectief samenwerken is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Neem bijvoorbeeld VMware. Het bedrijf worstelde met verspreide projectaanvragen over meerdere kanalen, losgekoppelde workflows en beperkte zichtbaarheid, wat leidde tot rommelige handoffs en vertragingen.

Dit is wat er vervolgens gebeurde: ClickUp vereenvoudigde werkstromen voor VMWare met AI-gestuurde automatisering, standaardiseerde processen met behulp van sjablonen en verschafte leiderschap datagestuurde inzichten via dashboards, wat resulteerde in een verbetering van 8x de intake en prioritering van projecten. Een ander succesverhaal komt van ICM.S waar 90% van de projectmanagers rapporteerde zeer tevreden te zijn over de flexibiliteit van ClickUp in vergelijking met hun vorige tools.

Als je de functies bekijkt, is ClickUp een logische stap. Met geautomatiseerde workflows, het afstemmen van doelen, het prioriteren van taken en samenwerking in realtime is het geen wonder dat ClickUp zowel een tool voor projectmanagement als voor projectmanagement is.

Ben je klaar voor de volgende stap? Inschrijven voor ClickUp vandaag nog en ervaar het verschil.