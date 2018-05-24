Hoe taken exporteren uit JIRA en importeren in ClickUp

De eerste keer dat ik JIRA zag, was ik erg in de war (net als bij Sprint ).

Hoe zoek je?

Hoe koppel je problemen aan elkaar?

Hoe bepaal je welke taken je als volgende moet uitvoeren?

Het is zonder twijfel een van de populairste softwareprogramma's voor projectmanagement, maar het is zeker niet het enige.

Met meer dan 40.000 organisaties die JIRA gebruiken, is het een soort Microsoft Project voor ontwikkelaars geworden. Het is de go-to voor het bijhouden van bugs en problemen, maar het schiet zeker tekort voor meer uitgebreide projecten. Het is goed voor het oplossen van problemen, niet voor het plannen ervan. Iedereen die er tussenin zit – en die een hekel heeft aan de stortvloed aan tickets, zoveel tickets! – is hopeloos verloren.

Bekijk onze gedetailleerde Jira-review en leer Jira gebruiken voor projectmanagement.

Waarom u moet overschakelen van JIRA naar projectmanagementsoftware die uw hele team kan gebruiken

JIRA is ingewikkeld en alleen engineering teams kunnen het optimaal gebruiken. Een van de frustraties met JIRA is wanneer uw niet-technische team moet communiceren met uw ontwikkelaars en product eigenaren om het werk af te maken. Als het door uw hele team wordt gebruikt, wordt het te onhandelbaar en moet de rest van uw team een andere tool zoeken, waardoor er nog meer disconnectie ontstaat. Het is duur. Het onboarden van hele teams kan u duizenden euro's per maand kosten. Maar vanwege het prijskaartje voelt u zich verplicht om bij JIRA te blijven. Waarom zou u uw hele team op een complexe tool zetten, alleen omdat deze geweldige mogelijkheden heeft voor het bijhouden van bugs? Dat is niet logisch. Er zijn eenvoudigere alternatieven. Doorbreek de traditie en zoek een Doorbreek de traditie en zoek een gebruiksvriendelijker alternatief voor JIRA , zoals ClickUp, dat veel gemakkelijker te implementeren is, vooral voor mensen die niet zo technisch onderlegd zijn.

De anti-JIRA-fractie wordt een ware vloedgolf, zelfs voor ontwikkelaars en IT-ops. En als u van Jira naar ClickUp wilt overstappen, wilt u uw JIRA-informatie exporteren en importeren in ClickUp voor een veel soepeler en productiever platform.

Hoe importeer je je JIRA-bestanden in ClickUp

We hebben geen controle over hoe JIRA hun exporten afhandelt, maar met ClickUp kunnen we het zo eenvoudig mogelijk maken.

Ga in je ClickUp-account naar je profiel, instellingen en kies Importeren/Exporteren. Selecteer daar de grote JIRA-knop om je export te starten.

Met ClickUp heb je geen XML- of Excel-bestand nodig. Het enige wat je hoeft te doen is ClickUp toegang geven tot de API en wij doen de rest.

U moet een applicatiekoppeling maken, de applicatiekoppeling configureren, de URL van uw JIRA-applicatie koppelen aan ClickUp en vanaf daar verdergaan. Bekijk de exacte stappen om uw JIRA-import tot een succes te maken.

Bekijk PRECIES hoe u uw werk vanuit JIRA naar ClickUp kunt importeren.

Waarom exporteren uit JIRA en importeren in ClickUp?

Er zijn veel voordelen aan het gebruik van ClickUp in plaats van JIRA. ClickUp biedt de meeste functies en integraties van JIRA en heeft zelfs een Free Forever-abonnement.

Veel gebruikers die van JIRA naar ClickUp overstappen, zijn meteen onder de indruk van de gebruiksvriendelijkheid van de interface. Het is een grote verandering om van de klinische, saaie interface van JIRA over te stappen naar de levendige schoonheid van ClickUp.

Maar ClickUp is meer dan alleen een overzichtelijke interface; ClickUp heeft tal van krachtige functies die u gratis kunt gebruiken. U kunt nu meerdere weergaven van uw projecten bekijken, opmerkingen toevoegen, uitgebreide bewerkingen uitvoeren, een Multitask-werkbalk gebruiken, eenvoudige en aangepaste statussen instellen en innovatieve functies gebruiken, zoals een notitieblok in de app en een systeemvak voor taken, zodat u uw belangrijkste werk kunt minimaliseren en er later op terug kunt komen.

Al uw teams en afdelingen kunnen samenwerken op één platform.

Meestal gebruiken alleen engineeringteams JIRA, wat betekent dat marketing, creatieve teams, operations en HR allemaal een ander platform gebruiken. Dat is het mooie van ClickUp.

Organisaties in ClickUp vinden ongekende connectiviteit en efficiëntie wanneer AL hun teams hetzelfde, prachtige intuïtieve platform kunnen gebruiken en zelfs over boardweergaven beschikken.

Gebruik Scrum en Sprints in ClickUp

Een groot pluspunt van JIRA is het flexibele en scrum-projectmanagementsysteem . Het goede nieuws is dat je dat ook rechtstreeks in ClickUp kunt doen, zonder de complexiteit van die interface.

Zodra je een hiërarchie hebt ingesteld die past bij de ruimtes, projecten en lijsten van je team, kun je sprints instellen binnen ClickUp en je projecten van begin tot eind volgen. Je gebruikt lijsten binnen ClickUp om elk van je sprints in te stellen.

Elke lijst moet een individuele sprint vertegenwoordigen met een extra lijst met de titel "Backlog". Nieuwe functies en aspecten van een product worden binnen deze lijsten ontwikkeld en gearchiveerd wanneer ze voltooid zijn. Lijsten functioneren perfect als Sprints, aangezien elke lijst meerdere taken kan bevatten die erop van toepassing zijn. Lijsten kunnen ook start-/deadlines, details, een volledige activiteit thread en nog veel meer bevatten! We laten je zelfs je sprints een kleurcode geven en de tags houden alles bij elkaar.

Voor meer informatie vindt u in dit document precies hoe u ClickUp kunt instellen voor sprints, zodat u meteen aan de slag kunt met uw agile werkstroom.

Conclusie

Als degenen die JIRA gebruiken eerlijk zijn, zullen ze toegeven dat de software onhandig is. Ze zullen u vertellen hoe frustrerend het is. Hoe het gebruikers juist vertraagt in het uitvoeren van taken, in plaats van de productiviteit te verbeteren. Het kost veel tijd en moeite om uit te vinden hoe JIRA echt werkt – waarom zou u zich dat aandoen? Importeer uw JIRA-taken naar ClickUp!