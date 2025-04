15 Beste alternatieven voor Facebook Groepen in 2025

Op zoek naar een ruimte om online een bloeiende community op te bouwen voor je meest waardevolle leden? Facebook Groepen kunnen een makkelijk startpunt zijn, maar ze schieten vaak tekort als je gemeenschap groeit en zich ontwikkelt.

Zodra het aanvankelijke enthousiasme wegebt, zul je waarschijnlijk merken dat het platform geavanceerde functies voor community's mist die nodig zijn voor het opbouwen van een community-gericht bedrijf, zoals aangepaste branding, geavanceerde analyses en tools voor het beheren van gebeurtenissen.

Daarom hebben we een lijst samengesteld met de beste alternatieven voor Facebook Groepen. Van gratis apps voor het versturen van berichten tot krachtige software voor het streamen van video: deze eenvoudige gratis communityplatforms zitten boordevol functies om je community te verbinden, te betrekken en uit te breiden op de manier die jij wilt.

60-seconden samenvatting

15 Beste alternatieven voor Facebook Groepen:

ClickUp: Beste voor groepssamenwerking met tools voor projectmanagement en werkstroom Slack: Het beste voor professionals en zakelijke teams Discord: Het beste voor streamers en gamers Mighty Networks: Het beste voor het creëren van een white label online community LinkedIn: Het beste voor professionele netwerken en industrie-specifieke groepen Discourse: Het beste voor het maken van gestructureerde, open-source gemeenschapsforums Cirkel: Het meest geschikt voor communityplatforms met ingebouwde tools voor het aanmaken van cursussen Kajabi Communities: Beste voor het hosten en verkopen van online cursussen Patreon: Beste voor het creëren van een community om content te gelde te maken BuddyBoss: De beste voor het bouwen van aanpasbare online gemeenschappen Reddit: De beste manier om verbinding te maken met gelijkgestemden in niche-community's Bettermode: Beste voor het beheren van professionele, white label klantencommunity's op uw website Telegram: Het beste voor het hosten van grote groepen met uitzendingen en kanalen die geld opleveren WhatsApp: Het beste voor het opbouwen van zowel persoonlijke als professionele gemeenschappen Hivebrite: Beste voor het opbouwen van alumninetwerken en professionele gemeenschappen

Waarom kiezen voor alternatieven voor Facebookgroepen?

Facebook Groepen zijn een gemakkelijke en populaire manier om verbinding te maken met mensen en online gemeenschappen op te bouwen, dankzij hun grote bereik en toegankelijkheid. Maar ze hebben een paar beperkingen:

1. Inefficiënt delen van bestanden

Bestanden en bijlagen zijn verspreid over berichten en commentaren in elke Facebook-groep, waardoor ze moeilijk te vinden of te organiseren zijn. Je moet eindeloos scrollen om specifieke berichten of documenten te vinden.

2. Gebrek aan aanpassingen

Natuurlijk, Facebook-groepen zijn gemakkelijk op te zetten, maar ze zijn niet echt aanpasbaar. Wil je de layout, het lettertype of de gebruikerservaring veranderen om je merk beter weer te geven? Nee. Je zit vast aan de one-size-fits-all aanpak van Facebook.

3. Ongeorganiseerde discussies

Het runnen van een Facebook-groep kan aanvoelen als een parttime baan. Met spam accounts, trollen en beperkte beheerders is het moeilijk om alles soepel te laten verlopen. En omdat de tools van Facebook vrij star zijn, kun je niet aanpassen hoe je berichten, goedkeuringen of moderatie beheert.

Hier is het goede nieuws: Facebook is niet het enige platform om een community op te bouwen. Er zijn verschillende platforms die je veel meer controle geven, zodat je een ruimte kunt creëren die precies aanvoelt als jouw merk.

Sommige van de alternatieven voor Facebook-groepen bieden zelfs tools voor gemeenschapsgeld en -betrokkenheid.

De 15 beste alternatieven voor Facebookgroepen: In een oogopslag

Naam van de tool Beste functies Geschikt voor Prijsstelling Taak- en projectmanagement, aanpasbare werkruimten, realtime samenwerkingstools en ingebouwde sjablonen voor communitybeheer Groepssamenwerking Free Slack Georganiseerde gesprekken, DM's, delen van werk Werkplek Gratis Discord Gratis forums, game-streaming Forums voor games Free Gratis en betaalde gemeenschappen + cursussen, livestreams en gebeurtenissen 41 dollar per maand LinkedIn Professioneel netwerken, gerichte groepsdiscussies Sectorgerichte gemeenschappen Free Open source forums, moderatietools Open source software (GitHub) $50/mo Circle Community Platform, DM's, & Cursussen Communities $89/mo Kajabi Community E-mailmarketing en funnels Cursussen en eenvoudige lidmaatschappen $55/mo Op abonnement gebaseerde lidmaatschappen Makers en artiesten 5% van de inkomsten Aanpasbaar community platform en integratiemogelijkheden voor online cursussen Merkgemeenschappen bouwen 299 dollar/jaar Discussieforums, beoordelingen van antwoorden Open Convo Forums Free Bettermode White-Label Forums voor Websites Klantencommunity's op een Website $19/mo Telegram Monetized Broadcasts, Channels & Chat Livestream Broadcasts + Messaging Free Versleuteld chatten (1:1 + groepen), wifi-bellen, werkt met mobiele telefoons 1:1 & groepsgesprekken Free Forums, gebeurtenisbeheer & vacaturebanken Alumnigemeenschappen Aangepast

De 15 beste alternatieven voor Facebook Groepen

We hebben een groot bereik aan communityplatforms getest om de beste alternatieven voor Facebookgroepen te vinden en we zijn verheugd om onze bevindingen te delen. Hier zijn de beste opties waarmee je je eigen online community kunt maken met een verbeterde gebruikerservaring.

Connect met mensen op ClickUp en werk in realtime samen

Als u op zoek bent naar een alternatief voor Facebook-groepen waarmee u verbinding kunt maken en zinvolle verbindingen kunt opbouwen met leden van uw gemeenschap, ClickUp is precies wat je nodig hebt.

ClickUp is de alles-in-app voor werk die projectmanagement, documenten en teamcommunicatie combineert, allemaal in één platform - versneld door next-generation AI automatisering en zoeken. U kunt het gebruiken om leden uit te nodigen als gasten of ze toe te voegen aan uw werkruimte voor een soepele samenwerking bij projecten die een community vormen.

Met ClickUp chatten kunt u persoonlijke DM's sturen voor één-op-één interacties. Als u samenwerkt met een teamlid of hen begeleidt, kunt u eenvoudig uw gesprekken omzetten in uitvoerbare taken.

In tegenstelling tot Facebook-groepen hoeft u niet steeds meerdere bijlagen toe te voegen. Met ClickUp Chat kunt u taken en berichten koppelen, zodat iedereen de context kent. U kunt chatten ook indelen in ruimtes door aparte openbare en privé kanalen te maken voor verschillende ideeën of projecten.

Moet u updates voor de hele gemeenschap delen? Gebruik Berichten om aankondigingen te doen, discussies op gang te brengen of boeiende ideeën te delen.

Connect met uw leden van de gemeenschap en houd Taken bij met ClickUp Chat

Het beste deel? U kunt elk bericht vinden door de functie Zoeken in Chatten te gebruiken. U hoeft niet meer door honderden berichten te bladeren om relevante informatie te vinden.

Aan de slag gaan is supergemakkelijk met de ClickUp sjabloon voor gemeenschapsbeheer . Het is een kant-en-klare installatie die je helpt je werkruimte te organiseren, een abonnement af te sluiten en een website te beheren communicatiestrategieën stroomlijn workflows en begin met het opbouwen van je community zonder tijd te verspillen aan het uitzoeken van dingen.

ClickUp beste functies

Neem moeiteloos video's of walkthroughs op het scherm op en deel ze om ideeën of instructies visueel over te brengen met ClickUp clips Werk in realtime samen met leden van de gemeenschap met ClickUp Documenten . Het biedt veilige toegangscontroles om privacy en veiligheid te garanderen

Automatisch samenvattingen van projecten krijgen en de voortgang van taken bijhouden met ClickUp Brein Stroomlijn teamstrategieën en stem doelen op elkaar af met kant-en-klare, aanpasbaresjablonen voor communicatieplannen Vereenvoudig uw abonnement op content met kant-en-klaresjablonen voor sociale mediaontworpen om tijd te besparen

Integreer met meer dan 1000 apps zoals Slack, Google Drive en Zoom met ClickUp integraties om alles op één plek te beheren

ClickUp beperkingen

Het brede bereik van functies kan nieuwe gebruikers overweldigen en vereist tijd om onder de knie te krijgen

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Onze uitdaging was om een virtuele organisatie te creëren die genoeg structuur bood zonder de verschillende teams, die allemaal een andere cultuur en werkstijl hadden, te verstikken. Het geheim was om een echte bottom-up benadering te hanteren, waarbij iedereen zijn best practices met elkaar deelde. Het resultaat is een samenwerkende virtuele cultuur die echt zelfsturend is en zichzelf voortdurend verbetert door innovatie en feedback van gebruikers.

David Corner, digitaal manager Europa bij STANLEY Veiligheid

2. Slack (het beste voor werkplek- en bedrijfssamenwerking)

via Slack Slack is een populaire communicatiemiddel voor ondernemingen voor teamsamenwerking en het beheren van online gemeenschappen. In tegenstelling tot Facebook Groups, houdt Slack alles georganiseerd en professioneel. Je kunt privé ruimtes of kanalen voor specifieke onderwerpen maken, bestanden bijvoegen voor eenvoudige samenwerking, en subgroepen maken voor specifieke discussies.

Wil je in realtime verbinding maken met een lid voor uitgebreide gesprekken? Gebruik Huddle. Met Slack kun je ook belangrijke berichten apart opslaan zodat je er later gemakkelijk bij kunt.

Slack beste functies

Belangrijke berichten en bronnen binnen kanalen vastmaken voor gemakkelijke toegang

Voorkeuren voor notificaties aanpassen om afleiding te verminderen

Herinneringen instellen binnen gesprekken om bovenop belangrijke taken te blijven zitten

Slack beperkingen

Gesprekken worden automatisch verwijderd na 90 dagen in het gratis abonnement

Slack prijzen

Free

Pro: $8,75/maand

$8,75/maand Business+: $15/maand

$15/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (33.000+ beoordelingen)

4.5/5 (33.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (27.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Slack?

De beste aspecten van Slack zijn de intuïtieve communicatiekanalen, die georganiseerde samenwerking binnen onze teams mogelijk maken. Functies zoals discussies via threads, delen van bestanden en integratie met tools als Google Drive, Trello en Zoom maken workflows naadloos. Gratis abonnementen hebben een beperkte opslagruimte voor gedeelde bestanden.

G2 beoordeling

📖 Lees meer: Beste concurrenten van Slack

3. Discord (het beste voor gaming en live streaming)

via Discord Discord biedt een nieuwe manier om verbinding te maken en je gemeenschap te laten groeien, vooral voor degenen die waarde hechten aan interacties in realtime. Het werkt geweldig voor live streaming, gaming of informele discussies. Leden van het team kunnen zelfs emoji's en stickers toevoegen, aangepaste avatars maken en geluidseffecten gebruiken om de betrokkenheid bij de community te verbeteren.

Wilt u uw server optimaliseren? Probeer een aantal Discord hacks zoals het maken van onderwerpspecifieke kanalen om gesprekken gefocust en georganiseerd te houden. Je kunt ook aangepaste toestemmingen voor elk kanaal instellen, om toegang tot relevante content te garanderen en overvolle chats te voorkomen.

Discord beste functies

Integreer platforms zoals Twitch en YouTube om community-interacties te centraliseren

Taken automatiseren zoals nieuwe leden verwelkomen en rollen beheren met AI-bots

Communiceer naadloos met zowel spraak- als tekstopties

Voeg tot 250.000 leden toe aan een Discord server

Discord beperkingen

Hoewel chatten via spraak beschikbaar is, ontbreekt het aan ingebouwde video-mogelijkheden

Discord prijzen

Gratis

Discord Nitro Basic: $2.99/maand

$2.99/maand Discord Nitro: $9.99/maand

Discord beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (450+ beoordelingen)

4.7/5 (450+ beoordelingen) G2: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Discord?

Ik vind Discord heel makkelijk te gebruiken. Het is snel en heeft een geweldige UI. Het is zo makkelijk om verschillende groepen en gemeenschappen te maken en het is leuk om met anderen te communiceren.

Capterra beoordeling

📖 Lees meer: Slack vs. Discord: Welke app om te chatten is beter?

4. Mighty Networks (de beste voor het maken van een white label online community)

via Machtige netwerken Met Mighty Networks kun je een volledig gemerkte en winstgevende community creëren. Je kunt je cursussen, lidmaatschappen, en aanbiedingen op één plek toevoegen. Het biedt flexibele blokken genaamd Ruimtes om aangepaste functies voor je community toe te voegen.

MightNetworks maakt ook live streaming en real-time chatten mogelijk. Leden van de community kunnen eenvoudig lid worden vanaf het web, Android of iOS en met elkaar in verbinding staan via privéberichten of chats met kleine groepen.

Mighty Networks beste functies

Integreer apps van derden om gebeurtenissen te hosten

Moeiteloos uitbreiden zonder limieten voor hosts, leden of moderators

Ontwikkel een eigen mobiele app om je community een persoonlijk tintje te geven

Creëer bronnenbibliotheken en plan content voor je cursussen

Mighty Networks beperkingen

Het biedt geen gratis abonnement aan

Voor nieuwe gebruikers die bekend zijn met Facebook Groepen kan het in het begin een uitdaging zijn om zich aan te passen

Prijzen van Mighty Networks

Community: $49/maand

$49/maand Cursusabonnement: $119/maand

$119/maand Business: $219/maand

$219/maand Het Path-to-Pro abonnement: $430/maand

Mighty Networks beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (350+ beoordelingen)

4,6/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mighty Networks?

Jarenlang hostte ik mijn community van podcasters en makers van content in een Facebook-groep. Maar één GROOT ding stond ons altijd in de weg: afleiding. Nu, in onze Mighty Network community, Podcasters Connect, weten mensen dat als ze binnenkomen, ze niet gebombardeerd zullen worden door alle afleidingen die typische sociale media met zich meebrengen. De enige uitdaging die ik heb met Mighty Networks is het "Abonnement" systeem. Het is moeilijker om bestaande klanten naar het platform te migreren dan ik aanvankelijk dacht. Maar ik begin het langzaam onder de knie te krijgen.

G2 beoordeling

💡Pro Tip: Creëer met Mighty Pro een volledig eigen mobiele app voor je community door je bedrijfslogo en kleurthema toe te voegen.

5. LinkedIn (het beste voor professionele netwerken en industrie-specifieke groepen)

via LinkedIn LinkedIn Groepen bieden een fantastische manier om een gemeenschap op te bouwen binnen een social media platform. Deze groepen creëren een ruimte waar gelijkgestemde individuen met elkaar in contact kunnen komen, ideeën kunnen uitwisselen en samen kunnen groeien.

Je kunt groepsregels instellen, je verbindingen uitnodigen om deel te nemen aan groepen en de groepslink toevoegen aan je LinkedIn profiel. Het helpt je om op de hoogte te blijven van trends in je sector terwijl je een gemeenschap opbouwt die echt waarde toevoegt. LinkedIn laat je ook betaalde advertenties gebruiken om je groep te promoten.

LinkedIn beste functies

Toegang tot wereldwijde netwerkmogelijkheden buiten geografische limieten

Deel blogs, whitepapers, infografieken, video's en meer met een gericht publiek

Groepen gebruiken om marktonderzoek te doen en op de hoogte te blijven van trends

LinkedIn limieten

Het biedt geen ingebouwde opties om geld te verdienen met je groep

Live streaming is te complex en vereist goedkeuring en externe software om in te stellen

LinkedIn prijzen

Free

Premium: $29.99/maand

$29.99/maand Business: $59,99/maand

LinkedIn beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (350+ beoordelingen)

4.3/5 (350+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over LinkedIn?

Ik hou ervan dat mensen relateerbare, belangrijke content kunnen delen binnen de groep, gemeenschappelijke interesses, belangrijke vacatures en artikels (op LinkedIn). Ik wou dat het makkelijker was om te zoeken naar content uit vorige posts in plaats van een tijdje te moeten scrollen.

G2 beoordeling

✨ Leuk weetje: LinkedIn Groepen dateren al van 2005, waardoor ze één van de oudste online community tools zijn die vandaag nog steeds gebruikt worden!

6. Discourse (het beste voor het maken van gestructureerde, open-source gemeenschapsforums)

via Discours Discourse is een open-source platform, gehost op GitHub. Het is een moderne versie van klassieke discussieforums. Discourse laat je community moderators toevoegen en heeft een handige notificatie functie om je op de hoogte te houden wanneer iemand reageert op je berichten.

Dat gezegd hebbende, Discourse is erg basic vergeleken met sommige van de meer geavanceerde community platforms die er zijn. Het is het meest geschikt voor ontwikkelaarsgemeenschappen met enige kennis van codering, omdat het zelf instellen lastig kan zijn.

Discourse beste functies

Content efficiënt bijhouden en beheren met een eenvoudig wachtrijsysteem voor moderators

Notificaties aanpassen door granulaire alerts in te stellen om specifieke categorieën te bekijken

Houd overzicht en los problemen effectief op met het bijhouden van essentiële logbestanden

Interacties van gebruikers naadloos volgen met behulp van nuttige aantekeningen voor meerdere leden

Discourse beperkingen

Discourse is ontworpen met ontwikkelaars in gedachten en vereist sysadmin-vaardigheden voor hosting en installatie

Overstappen van een ander persoonlijk community platform naar Discourse kan moeilijk en tijdrovend zijn

Discourse prijzen

Starter: $20/maand

$20/maand Standaard: $100/maand

$100/maand Business: $500/maand

$500/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Discourse beoordelingen en recensies

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen G2: 4.0/5 (60+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Discourse?

Discourse is echt makkelijk te gebruiken en maakt een open discussie mogelijk in een forumstijl platform. Je kunt verschillende onderwerpen en categorieën aanmaken en de betrokkenheid van gebruikers bijhouden.

G2 beoordeling

💡Pro Tip: Als je niet technisch onderlegd bent, biedt Discourse een service om de community voor je op te bouwen, maar daar hangt een stevig prijskaartje aan: rond de $100/maand.

via Cirkel Circle is een communityplatform voor makers, coaches en ondernemers die passief inkomen willen verdienen met hun cursussen en gebeurtenissen. Binnen het platform kun je cohortgebaseerde groepen en druppellessen maken, bulk DM's versturen en persoonlijke of groepscoaching sessies houden.

Je kunt zelfs een persoonlijke home feed maken voor alle leden van de community en wekelijks geautomatiseerde digests versturen om de betrokkenheid te verbeteren. De beste functie van Circle is de live video. Je kunt kantooruren instellen, live AMA-sessies houden en livestreams doen om de interactie met je community aan te gaan.

Circle beste functies

Pas het platform aan om je unieke merkidentiteit te weerspiegelen

Privé en direct messaging en groepsdiscussies faciliteren om diepere verbindingen te bevorderen

Aangepaste pagina's maken voor live gebeurtenissen

Circle beperkingen

Ruimtes zijn niet veelzijdig; je kunt discussies niet combineren met cursusruimtes

De Android app is beperkt en er is geen optie voor een white label app

Circle prijzen

Professioneel: $89/maand

$89/maand Business: $199/maand

$199/maand Enterprise: $360/maand

$360/maand Plus branded app: Aangepaste prijzen

Circle beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

4.8/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Circle?

Circle.so blinkt uit in het bieden van een intuïtieve en gebruikersvriendelijke interface die het opbouwen en beheren van een community vereenvoudigt.

G2 beoordeling

✨ Leuk weetje: De watercooler-achtige ruimtes van Circle bieden ruimte voor ongedwongen discussies, waardoor het zeer geschikt is voor het bevorderen van verbindingen buiten het onderwerp in professionele groepen.

8. Kajabi Communities (Beste voor het hosten en verkopen van online cursussen)

via Kajabi Gemeenschappen Kajabi wordt algemeen erkend als een platform voor het bouwen en beheren van online business. Hiermee kunt u uw eigen merkwebsite maken, curricula of coachingprogramma's ontwerpen, betalingen verwerken,marketingcampagnes uitvoeren en verkooptrechters instellen - allemaal vanaf één plek.

Wat Kajabi onderscheidt als alternatief voor Facebook Groepen is de Community Product functie. Met deze tool kunt u een community ruimte direct op uw website bouwen, die functioneert zoals een forum.

Kajabi Communities beste functies

Bouw een website voor leden met een robuuste websitebouwer

Toegang tot een breed bereik van aanpasbare sjablonen voor landingspagina's

Gebruik de ingebouwde e-mailmarketingtools voor naadloze e-mails groepscommunicatie Gebruik software voor verkooptrechter om leads te betrekken bij elke fase van hun reis

Gamified leerervaringen creëren met voortgang bijhouden, quizzen en certificaten

Kajabi Communities limieten

Beperkte tools voor betrokkenheid van studenten en gemeenschappen

De prijs kan duur zijn voor het opbouwen van een gemeenschap

Kajabi Communities prijzen

Kickstarter: $69/maand

$69/maand Basis: $149/maand

$149/maand Groei: $199/maand

$199/maand Pro: $399/maand

Kajabi Communities beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

4.3/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Kajabi Communities?

Gemakkelijk te implementeren alles-in-één platform voor cursussen, website, e-mail, winkelwagentjes en nog veel meer. Het heeft tagging, e-mail sequenties, quizzen, podcasts, blogs, video hosting en ongelooflijke flexibiliteit.

G2 beoordeling

9. Patreon (het beste voor het opzetten van een community om content te gelde te maken)

via Patreon Patreon maakt het makkelijker voor makers van content om hun gemeenschap te laten groeien en geld te laten verdienen. Het is een lidmaatschapsplatform waarmee je gemakkelijk inkomsten kunt verdienen door middel van abonnementen. De installatie is eenvoudig: meld je aan, creëer je abonnementsniveaus en begin met het aanbieden van exclusieve extraatjes aan je fans. Deze extraatjes kunnen bestaan uit toegang tot je Patreon feed, chats met alleen leden, forums en andere speciale bonussen.

Patreon biedt een manier om op een dieper niveau verbinding te maken met je publiek. Je geeft je fans de VIP-behandeling terwijl je een duurzame gemeenschapsstructuur rond je werk opbouwt. Wie zou daar niet van houden?

Patreon beste functies

Maak exclusieve forums voor specifieke lidmaatschapslagen met Discourse-integratie

Tier-gebaseerde rollen toewijzen op Discord om trouwe supporters te erkennen

Doorlopende inkomsten verdienen met terugkerende abonnementen

Patreon beperkingen

Het biedt niet zoveel controle vergeleken met het beheren van groepen op je eigen website

Patreon houdt een percentage in van je inkomsten via het platform

Patreon prijzen

Gratis

Pro: 8% van de verdiensten

8% van de verdiensten Premium: 12% van de inkomsten

Patreon beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (60+ beoordelingen)

4.1/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Patreon?

Patreon is een geweldige manier om verbinding te maken met je klanten en ze het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van een speciale gemeenschap.

G2 beoordeling

🧠 Wist je dat? Makers op Patreon verdienden samen meer dan $8 miljard sinds de lancering, waardoor het een topplatform is voor gemeenschappen met geld.

10. BuddyBoss (Beste voor het bouwen van aanpasbare online gemeenschappen)

via BuddyBoss BuddyBoss is begonnen als open-source software, waarbij gebruikers de vrijheid hadden om het naar eigen inzicht aan te passen. Na verloop van tijd evolueerde het naar een online community platform.

Met BuddyBoss kun je direct op je WordPress site een Facebook-achtige community-ervaring creëren. Je kunt er aangepaste functies voor het opbouwen en beheren van een community aan toevoegen, zoals online winkels, vertalingen, activiteitendashboards en vermeldingen. Het heeft echter beperkte ontwerpopties, dus je hebt een goed thema nodig om je site visueel aantrekkelijk te maken.

BuddyBoss beste functies

Gebruikersprofielen, nieuwsfeeds, privéberichten, forums en sociale groepen maken met ingebouwde functies

Integreer naadloos met LearnDash en WooCommerce om content te verkopen via abonnementen of eenmalige betalingen

Verbeter de betrokkenheid van leden door gamification, job boards, gebeurtenissen en meer toe te voegen met compatibele WordPress plugins

BuddyBoss limieten

Hoewel het gebruiksvriendelijk is, kan het tijd kosten om het onder de knie te krijgen als je nieuw bent met WordPress of community platforms

Aanvullende plugins kunnen nodig zijn voor specifieke functies

BuddyBoss prijzen

Eén website abonnement: $299/jaar

$299/jaar Vijf Website Abonnementen: $349/jaar

$349/jaar Tien website abonnementen: $449/jaar

$449/jaar Standaard abonnement: $179/maand, jaarlijks gefactureerd

$179/maand, jaarlijks gefactureerd Klaar voor gebruik: Voor een eenmalig extra bedrag van $1.999 biedt deze service verbeterde branding- en marketingontwerpservices, toegevoegd aan het standaardplan

Voor een eenmalig extra bedrag van $1.999 biedt deze service verbeterde branding- en marketingontwerpservices, toegevoegd aan het standaardplan Add-on voor ontwikkelaars: Eenmalige kosten van $ 299

BuddyBoss beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen beschikbaar

11. Reddit (het beste voor verbindingen met gelijkgestemden in niche-community's)

via Voorddit Reddit werkt ongeveer zoals Facebook Groups, maar geeft je meer controle over je gemeenschap en knoeit niet met gebruikersgegevens. Je kunt een subreddit opzetten om mensen met gedeelde interesses samen te brengen om onderwerpen op een overzichtelijke manier te bespreken. Gebruikers kunnen zich ook abonneren op specifieke gemeenschappen of onderwerpen, wat helpt bij het opbouwen van een gevoel van verbinding en saamhorigheid.

Merken kunnen subreddits aanmaken om te reageren op vragen en feedback van gebruikers en discussies aan te gaan met hun target doelgroep. Reddit communities helpen bedrijven ook om de pijnpunten, voorkeuren en trends van hun klanten te begrijpen door gesprekken te observeren.

Reddit beste functies

Kies uit vier soorten gemeenschappen op Reddit: openbaar, beperkt, privé of alleen premium

Voeg unieke regels en richtlijnen toe voor elke subreddit

Content up- of downvote op basis van relevantie, rente en behulpzaamheid voor de gemeenschap

Reddit beperkingen

Geen ingebouwde optie om geld te verdienen aan je groep of direct inkomsten te genereren

Er is geen functie om video te chatten, waardoor realtime interactie beperkt is

Reddit prijzen

Free voor gebruikers en bedrijven om een subreddit aan te maken. Advertenties zijn betaald

Reddit beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

4.2/5 (50+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Reddit?

Reddit is een uitstekend sociaal mediaplatform waar gebruikers lid kunnen worden van een gemeenschap, content kunnen posten en discussies kunnen aangaan met andere gebruikers.

G2 beoordeling

💡Pro Tip: Gebruik Reddit's Awardsysteem om 'awards' te geven aan leden met uitzonderlijke posts of commentaren, wat de betrokkenheid bij de gemeenschap bevordert.

12. Bettermode (het beste voor het beheren van professionele, white label klantencommunity's op uw website)

via Betere modus Op zoek naar een manier om een klantencommunity te bouwen op de website van uw bedrijf? Bettermode (voorheen Tribe) kan precies zijn wat u nodig hebt. Dit white-label platform integreert direct in uw bedrijfssite, waardoor u een professionele forum ruimte krijgt waar uw publiek kan verbinden en engageren.

Met Bettermode kunt u discussies leiden, content delen en een mobiele app met uw merknaam maken. Uw klanten kunnen deelnemen door het plaatsen van afbeeldingen en video's, deelnemen aan polls, en deelnemen aan discussies georganiseerd door specifieke community ruimtes vrij.

Bettermode beste functies

Stel automatiseringsregels in om spam te verminderen en de privacy en veiligheid van de gemeenschap te waarborgen

Forumgebaseerde discussies onder uw bedrijfsmerk mogelijk maken

Gesprekken efficiënt organiseren met behulp van ruimtes

Bettermode-beperkingen

Mist functies voor chatten in vergelijking met andere communicatiemiddelen voor op de werkplek

Ondersteunt het hosten van gebeurtenissen niet

Prijzen van Bettermode

Gratis

Lite: $24/maand

$24/maand Pro: $59/maand

$59/maand Business: $119/maand

Bettermode beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Bettermode?

Het is zo eenvoudig te gebruiken, je krijgt wat in wezen bouwblokken om je community platform mee te maken en dan kun je meer functionaliteit en aangepaste functies toevoegen als je dat zou willen.

G2 beoordeling

💡Pro Tip: Je kunt het aanpasbare analytics dashboard van Bettermode gebruiken om trends en betrokkenheid binnen je community te monitoren.

13. Telegram (het beste voor het hosten van grote groepen met uitzendingen en kanalen met geld)

via Telegram Telegram begon als een app voor chatten, maar is nu veel meer dan dat. Zie het als een mix van e-mail, live streaming en messaging. Je kunt berichten versturen, video's delen en bestanden uploaden in een groep.

Je kunt verschillende kanalen instellen en gemeenschappen maken die zich richten op specifieke onderwerpen. Je kunt ook groepsregels en belangrijke berichten vastmaken. Wat Telegram tot een geweldig alternatief voor Facebook Groups maakt, is de uitzendoptie om live te gaan en in realtime verbinding te maken met de leden van je target.

Telegram beste functies

Groepen maken tot 200.000 leden

Beantwoord specifieke berichten in groepschats door naar links te vegen en je antwoord te typen

Vermeld leden in een groepschat om hun aandacht te trekken en ze direct bij het gesprek te betrekken

Telegram beperkingen

Voornamelijk eenrichtingsverkeer, mist echte gemeenschapsinteractie

Geen ondersteuning voor live gebeurtenissen of online cursussen

Telegram prijzen

Gratis

Telegram beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

4.7/5 (6.000+ beoordelingen) G2: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Telegram?

Wat ik leuk vind aan Telegram is de mogelijkheid om grote groepen en kanalen te maken en het delen van bestanden tot 2GB is fantastisch.

Capterra beoordeling

💡Pro Tip: Probeer Telegram's polls en quizzen om je kanalen interactiever te maken en leden betrokken te houden.

14. WhatsApp (het beste voor het opbouwen van zowel persoonlijke als professionele gemeenschappen)

via WhatsApp Hoewel WhatsApp veel wordt gebruikt als een persoonlijke berichtenapp, kunnen gebruikers er ook een privé (gratis of betaalde) gemeenschapsruimte mee maken om verbinding te maken met gelijkgestemde individuen, huidige klanten of potentiële clients. WhatsApp ondersteunt groepschats, zakelijke berichten en zelfs spraak- en videogesprekken voor naadloze communicatie in realtime.

Je kunt communitymededelingen versturen in de algemene chat, gebeurtenissen in de community creëren, en AI gebruiken om snel antwoord te krijgen op vragen. Pluspunten, De grootte van WhatsApp's grote groepen kun je verbinding maken met tonnen leden op één plek.

WhatsApp beste functies

Maak subgroepen binnen de community voor specifieke onderwerpen

Leden goedkeuren of verwijderen en bepalen wie berichten naar de groep kan sturen

Leden toevoegen via koppelingen of rechtstreeks vanuit contacten

beperkingen van WhatsApp ####

Iedereen met je telefoonnummer heeft toegang tot je persoonlijke informatie en status, tenzij je de instellingen voor privacy aanpast

WhatsApp beperkt het aantal afbeeldingen dat je in één keer kunt verzenden

WhatsApp prijzen

Gratis

WhatsApp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

4.7/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15.000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over WhatsApp?

Persoonlijk vind ik dat WhatsApp wereldwijd een goed publiek heeft, waardoor het het beste platform is om een maximaal publiek te bereiken voor zakelijke doeleinden. Dit platform is beschikbaar op alle apparaten, waardoor het voor klanten gemakkelijker is om op elk moment contact op te nemen.

G2-evaluatie

📖 Lees meer: Beste WhatsApp-alternatieven voor Business

15. Hivebrite (het beste voor het opbouwen van alumninetwerken en professionele gemeenschappen)

via Hivebrite Hivebrite is een speciaal privé communityplatform, gebouwd met alumninetwerken in gedachten. Het biedt functies zoals discussieforums, groepen en subgroepen, een branded mobiele app, en zelfs een vacaturebank om kansen te delen. Je kunt het koppelen aan je CRM om live gebeurtenissen, ticketing en lijsten met deelnemers te beheren zonder dat het je moeite kost.

Je kunt ook aangepaste profielopties maken om de zichtbaarheid en doorzoekbaarheid van leden te limieten, zodat communityleden geen spamberichten naar anderen kunnen sturen. Dat gezegd hebbende, leunt Hivebrite meer op netwerken dan op het opbouwen van een actieve, superbetrokken community.

Hivebrite beste functies

Richt regionale chapters op voor lokale gemeenschappen en vergroot je bereik

Toegang tot waardevolle gegevens en analysetools om betrokkenheid bij te houden en prestaties te verbeteren

Organiseer en beheer live gebeurtenissen naadloos met ingebouwde functies voor planning

Creëer mobiele apps met een merknaam voor een gepersonaliseerde ervaring voor leden van je gemeenschap

Hivebrite beperkingen

Het ontwerp en de interface van het platform kunnen een beetje verouderd aanvoelen

Hivebrite prijzen

Verbinding: $799/maand

$799/maand Schaal: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Hivebrite beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hivebrite?

Hivebrite's flexibele ontwerp, implementatiegemak, integratiegemak, functies voor ledeninteractie en klantenservice springen eruit. Je hebt geen (of minimale) technische vaardigheden nodig en kunt de layout van elke pagina aanpassen met drag-and-drop pagina-elementen en geautomatiseerde content.

G2 beoordeling

Upgrade van Facebook Groepen met ClickUp

Natuurlijk, Facebook Groepen zijn een handige manier om verbinding te maken met mensen, uw netwerk uit te breiden en uw producten te promoten. Maar om een echt bloeiende online gemeenschap op te bouwen en uit te breiden, heb je een speciaal gemeenschapsplatform nodig dat gemakkelijk kan worden aangepast en dat georganiseerde interactie mogelijk maakt.

Voor een eenvoudige professionele community zijn LinkedIn Groepen het beste alternatief voor Facebook. Als je op zoek bent naar een niche-community voor je merk, dan is Mighty Networks misschien de juiste keuze. Maar als je een platform wilt dat samenwerking moeiteloos maakt, is ClickUp het beste alternatief voor Facebookgroepen.

Met ClickUp kunt u moeiteloos uw online community opbouwen en beheren, samenwerken met leden van de groep, de voortgang van taken bijhouden, terugkerende taken automatiseren en nog veel meer.