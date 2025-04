Hoe maak je een poll in Slack?

Welke tool gebruik je voor interne communicatie in jouw organisatie?

Als je Slack hebt geantwoord, ben je een van de naar schatting 38,8 miljoen andere gebruikers die het platform dagelijks gebruiken. Over een waardige concurrent gesproken!

Slack heeft de manier waarop teams samenwerken getransformeerd en biedt een dynamische ruimte waar kanalen, instant messaging en integraties met derden communicatie vereenvoudigen. Maar wist je dat je het ook kunt gebruiken om beslissingen te nemen?

Hoe? Het antwoord is Slack polls.

Een goed getimede Slack poll kan de besluitvorming vereenvoudigen, feedback verzamelen en je teamleden actief betrekken.

Laten we eens kijken hoe je dergelijke polls kunt maken in Slack.

60-seconden samenvatting

Peilingen in Slack helpen teams feedback te verzamelen en snel beslissingen te nemen met functies zoals emoji-reacties of de integratie van apps van derden voor uitgebreidere opties

Met Simple Poll kun je snelle, aanpasbare polls maken in Slack met /poll. Opties zijn onder andere anoniem stemmen, terugkerende polls en meerkeuzeantwoorden

Polly is een meer geavanceerde optie en biedt functies zoals geplande polls, anonieme antwoorden en gedetailleerde analyses

SurveyMonkey werkt geweldig voor diepgaande enquêtes. Maak formulieren op hun platform en deel koppelingen in Slack voor reacties

ClickUp integreert met Slack, waardoor enquêtes en besluitvorming efficiënt en moeiteloos verlopen

ClickUp Forms biedt een robuust alternatief voor Slack polls, waarmee je formulieren kunt aanpassen, gedetailleerde inzichten kunt verzamelen en reacties kunt analyseren met behulp van ClickUp Dashboards

Best practices voor peilingen zijn onder andere vragen eenvoudig houden, duidelijke deadlines instellen en tools zoals ClickUp gebruiken om resultaten in real-time bij te houden en te analyseren

Verschillende methoden om polls in Slack te maken

Peilingen maken in Slack is gemakkelijker dan je denkt . Hoewel Slack geen ingebouwde poll maker heeft, zijn er genoeg manieren om het te laten werken voor een snelle enquête.

Van snelle emoji-reacties tot speciale polling apps voor meer gedetailleerde antwoorden, Slack heeft de tools om polling gemakkelijk te maken.

1. Emoji-peiling in een Slack-bericht

Emoji-reacties zijn een snelle en informele manier om een eenvoudige peiling uit te voeren in een Slack-kanaal. Dit is hoe je het kunt doen:

Klik op de knop Samenstellen om een Slack-bericht te posten waarin je de poll-vraag en de opties schetst (bijv. "Welke tijd werkt het beste voor de vergadering? Optie één: 10 AM, Optie twee: 14 PM")

Voeg de bijbehorende emoji's toe aan je bericht voor elke antwoordoptie

Vraag leden van het team te stemmen door te reageren met de emoji die bij hun keuze past

via Slack Je kunt de populairste keuze in één oogopslag herkennen.

Het is perfect voor snelle enquêtes of peilingen met één vraag, maar niet voor meerdere vragen of anonieme antwoorden.

leuk feitje: Slack heeft het gebruik van aangepaste emoji's in communicatie op de werkplek gepopulariseerd door teams hun eigen emoji's te laten uploaden om hun interne grappen, bedrijfscultuur of gewoon om te lachen weer te geven.

2. Eenvoudige enquête

Simple Poll is een bekende polling app die gebruikt wordt om Slack polls te maken. Het is perfect voor het verzamelen van snelle input van je team.

Kop naar de Simple Poll website of de Slack App Directory, klik op Add to Slack en autoriseer de app voor je Slack werkruimte. Aantekening: Simple Poll is een platform van derden dat moet worden toegevoegd aan je Slack werkruimte voordat je het kunt gebruiken.

via EenvoudigPoll Er zijn twee manieren om een peiling te maken in Simple Poll.

A) Met een snelkoppeling

In het chat venster, links onderaan, is er een handige Attachments & shortcuts knop (het kleine plus symbool). Klik erop om te beginnen.

Als "Poll aanmaken met Simple Poll" niet meteen verschijnt, typ dan gewoon "poll" in de zoek balk en het zou moeten verschijnen.

Zodra je op de snelkoppeling Simple Poll klikt, verschijnt er een venster. Je kunt je vragen toevoegen, opties instellen en de instellingen naar wens aanpassen.

Als je peiling klaar is, klik je op de knop Voorbeeld. Het zal je tonen hoe je peiling eruit zal zien wanneer hij live gaat.

B) Het /poll commando gebruiken

Ga naar het Slack kanaal of direct bericht waar je de peiling wilt maken en typ het /poll commando gevolgd door je vraag en antwoordopties. Bijvoorbeeld:

Druk op enter of send en je poll zal live zijn.

💡Pro Tip: Je kunt de peiling verder aanpassen door geavanceerde trefwoorden toe te voegen aan je slash commando's, zoals:

anoniem' om reacties privé te houden

'terugkerend' om terugkerende polls te maken op regelmatige tijdstippen

limiet stemmen' om het aantal keren dat een deelnemer kan stemmen te beperken

allow-options' om leden van je team toe te laten opties toe te voegen

Voorbeeld: /poll "Wat wil je ervoor zorgen dat we later in de vergadering van het bedrijf behandelen?" "Voortgang aanwerving" "Feest update" "Financiën" allow-options anoniem

Druk op Enter en Simple Poll maakt de poll aan in het kanaal of bericht. Je team kan meteen beginnen met stemmen!

3. Polly

Polly is een andere fantastische tool voor het maken van Slack Polls en biedt geavanceerde functies zoals pollplanning en anoniem stemmen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-229-1400x775.png Interface van Polly /$$img/

1. Ga naar de Slack App Directory en voeg Polly toe aan je Slack werkruimte

2. Typ in je voorkeurskanaal /polly gevolgd door je vraag en opties

3. Er verschijnt een pop-up scherm waarin je uit verschillende vraagtypes kunt kiezen:

Meerkeuze

Numerieke schalen (1-5, 1-10)

Akkoord/Afkeuring

NPS (Net Promoter Score)

Open

via Polly 4. Net als Simple Poll kun je extra opties toevoegen zoals Anonieme Polls, Meervoudige Stemmen en Terugkerende Polls

5. Als je peiling klaar is, kun je hem meteen uitvoeren of inplannen voor de deelnemers

6. Polly biedt realtime resultaten en updates, zodat je de resultaten van de enquête kunt volgen terwijl je team reageert.

**In Polly, als je eenmaal een anonieme poll/enquête hebt gemaakt, kun je deze later niet meer anoniem maken. Maar je kunt wel dingen veranderen.

4. SurveyMonkey

SurveyMonkey, een software om online formulieren te maken is een uitstekende keuze voor het maken van gedetailleerde enquêtes of opiniepeilingen met geavanceerde vraagtypen. Hoewel het niet rechtstreeks in Slack is ingebouwd, kunt u uw SurveyMonkey-enquêtes eenvoudig delen met uw team.

Door slack integreren en SurveyMonkey kunt u slash commando's gebruiken om eenvoudige vragen te stellen en enquêtes en resultaten te delen met de deelnemers in Slack. Voorbeeld: /poll "Waarover moeten we brainstormen in onze volgende sessie?"

Als u al een meer diepgaande enquête hebt gemaakt in SurveyMonkey, kunt u deze eenvoudig delen in uw Slack-kanaal met een ander eenvoudig commando: /survey.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-17-1400x875.jpeg SurveyMonkey: Slack enquête /%img/

via SurveyMonkey

Beperkingen van het gebruik van Slack voor het maken van enquêtes

Opiniepeilingen in Slack zijn vaak niet flexibel genoeg om vraagtypen of ontwerpen aan te passenhoe je feedback verzamelt Peilingen kunnen soms verspreid raken over verschillende kanalen, waardoor het moeilijk is om reacties te beheren of resultaten op één plaats bij te houden

Voor het maken van geavanceerde Slack polls (bijv. enquêtes met meerdere vragen) moeten vaak apps van derden worden geïnstalleerd, wat extra kosten of limieten met zich mee kan brengen

Polls maken met ClickUp

Als het aankomt op naadloze enquêtes en samenwerking, ClickUp -de alles-app voor werk, biedt een krachtige alternatief voor Slack peilingen.

Terwijl Slack uitstekende opties biedt voor basispeilingen en snelle enquêtes, gaat ClickUp een stap verder met de ClickUp Formulier Weergave door beperkingen zoals beperkte aanpassingen en gebrek aan gedetailleerde gegevensverzameling te elimineren.

leuk weetje: Het concept van opiniepeilingen gaat terug tot de 19e eeuw. George Gallup voerde in 1935 de eerste wetenschappelijke opiniepeiling uit in de Verenigde Staten en legde daarmee de basis voor moderne opiniepeilingtechnieken.

Waarom ClickUp Formulieren?

Stel u voor dat u een bedrijfsuitje aan het plannen bent en dat u de voorkeuren van iedereen voor activiteiten... of lunch wilt verzamelen. Een snelle Slack-enquête zou kunnen werken, maar u hebt waarschijnlijk meer flexibiliteit nodig om meerdere voorkeuren, opmerkingen of zelfs ranglijsten vast te leggen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-20.gif ClickUp Formulier Weergave: slack poll /%img/

Verbeter je polling-game met ClickUp Formulierweergave

Met ClickUp Forms kunt u:

Volledig aanpasbare enquêtes ontwerpen, aangepast aan uw behoeften

Gedetailleerde reacties verzamelen, inclusief feedback op open vragen

De link delen via ClickUp chatten (of Slack) voor gemakkelijke toegang. In ClickUp Chat kunt u de koppeling markeren als een 'Aankondiging' zodat deze niet wordt gemist. U kunt respondenten ook een Herinnering via ClickUp om hun antwoorden op tijd in te dienen!

Gebruik Aankondigingen in ClickUp chatten om de gedeelde poll te markeren

Met ClickUp vindt elke stap van uw peiling binnen dezelfde app plaats, zodat u niet tussen apps hoeft te schakelen of tools van derden hoeft te installeren. U begint met het maken van een peiling in ClickUp Formulieren, deelt deze via de ingebouwde ClickUp Chat en analyseert de reacties binnen ClickUp via aangepaste rapporten en dashboards. Kan het nog efficiënter dan dit?

Een peiling maken met ClickUp Forms Weergave

Een peiling maken in de formulierweergave van ClickUp is even snel als intuïtief. Nog te doen:

1. Een formulier instellen

Navigeer naar de ClickUp-werkruimte waar u de peiling wilt beheren

Ga naar de weergave Formulier en selecteer de juiste optie. Je kunt een bestaand sjabloon kiezen of een nieuw formulier maken (sjablonen zijn natuurlijk veel sneller!)

Bouw je peiling op met de drag-and-drop functies om vragen/categorieën toe te voegen. Je kunt meerkeuzevragen, dropdowns of zelfs tekstvakken voor open antwoorden gebruiken

Maak gebruik van eenvoudige maar effectieve feedback met de formulierweergave van ClickUp

Dit moet de eenvoudigste manier zijn om polls te maken. Mee eens?

2. Pas je poll aan

Maak gebruik van Standaard aangepaste velden van ClickUp zoals "Naam", "E-mail" of "Prioriteit" voor enquêtes. U kunt ze aanpassen aan uw behoeften

Gebruik voorwaardelijke logica om respondenten te leiden op basis van hun vorige antwoorden. Als iemand bijvoorbeeld "Ja" selecteert voor het bijwonen van een retraite, kan hij worden gevraagd om voorkeursdata of -activiteiten te kiezen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-21.gif ClickUp Formulier Weergave /$$$img/

Genereer gedetailleerde inzichten en antwoorden met voorwaardelijke logica in de ClickUp Formulier weergave

Gebruik de sjablonen van ClickUp om inspiratie op te doen en de installatie van uw enquête te versnellen. VoorbeeldClickUp Formulier sjabloon kunt u een algemeen registratieformulier instellen om in enkele minuten input van respondenten te verzamelen

3. Deel de peiling

Zodra het formulier klaar en gepubliceerd is, kopieer je de link met één klik

Deel de formulieren die u maakt in ClickUp Form View in enkele seconden

Post het in ClickUp Chat of uw Slack kanaal voor gemakkelijke toegang voor teams en laat deelnemers direct reageren

4. Reacties bijhouden

Reacties in realtime weergeven vanuit de formulierweergave in ClickUp

Wanneer reacties binnenkomen, worden ze direct gesynchroniseerd met Taken in ClickUp . Dit zorgt ervoor dat u onmiddellijk kunt reageren op feedback

Integratie met Slack

Maar dat is nog niet alles! Met ClickUp's Slack integratie kunt u notificaties of herinneringen voor enquêtes rechtstreeks naar Slack sturen. Dit zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen en overbrugt eventuele kloven tussen platforms.

Beste praktijken voor effectieve enquêtes

Wil je dat meer mensen reageren op je enquêtes? Dan moet je beginnen met het maken van betere peilingen!

Hier zijn enkele tips om de deelname aan en betrokkenheid bij je peilingen te maximaliseren:

Stel duidelijke doelen: Begin met een welomschreven doel voor de peiling om ervoor te zorgen dat de vragen beknopt, relevant en gemakkelijk te begrijpen zijn

Begin met een welomschreven doel voor de peiling om ervoor te zorgen dat de vragen beknopt, relevant en gemakkelijk te begrijpen zijn Houd het eenvoudig: Gebruik duidelijke taal en geef meerdere antwoordopties om rekening te houden met verschillende perspectieven

Gebruik duidelijke taal en geef meerdere antwoordopties om rekening te houden met verschillende perspectieven **Deel de peiling via e-mail, chatten of dashboards om een breder publiek te bereiken. ClickUp Meldingen helpen u door mensen eraan te herinneren hun reacties in te dienen

Stimulansen bieden: Moedig deelname aan door uit te leggen hoe de resultaten zullen worden gebruikt of door kleine beloningen aan te bieden

Moedig deelname aan door uit te leggen hoe de resultaten zullen worden gebruikt of door kleine beloningen aan te bieden Creëer een gevoel van urgentie: Stel een duidelijke deadline om deelnemers te motiveren snel te reageren

Zodra je de resultaten van de peiling binnen hebt, is het net zo belangrijk om er bruikbare inzichten uit te halen die kunnen helpen bij het nemen van effectieve beslissingen:

Identificeer trends: Aggregeer gegevens om patronen of trends in reacties te ontdekken. Gebruik demografische filters, indien van toepassing, om de perspectieven van verschillende groepen te begrijpen

Aggregeer gegevens om patronen of trends in reacties te ontdekken. Gebruik demografische filters, indien van toepassing, om de perspectieven van verschillende groepen te begrijpen Visualiseer gegevens: Presenteer resultaten via grafieken of grafieken om resultaten toegankelijker en beter bruikbaar te maken

Presenteer resultaten via grafieken of grafieken om resultaten toegankelijker en beter bruikbaar te maken Highlight key takeaways: Focus op inzichten die aansluiten bij doelen van het project of KPI's van de organisatie, en zie uitschieters of onverwachte reacties niet over het hoofd die unieke perspectieven kunnen bieden

Focus op inzichten die aansluiten bij doelen van het project of KPI's van de organisatie, en zie uitschieters of onverwachte reacties niet over het hoofd die unieke perspectieven kunnen bieden Communiceer transparant: Deel resultaten met deelnemers en belanghebbenden om vertrouwen te kweken en toekomstige betrokkenheid aan te moedigen

Implementeer deze best practices met ClickUp

ClickUp biedt robuuste tools om peilingen en analyses voor u uiterst effectief te maken. Maak een aangepast dashboard met de resultaten van een peiling met ClickUp Dashboards gebruik widgets zoals cirkeldiagrammen of staafdiagrammen om responsgegevens in één oogopslag te visualiseren.

Visualiseer en analyseer de resultaten van uw peiling rechtstreeks in ClickUp met behulp van ClickUp Dashboards

U kunt zelfs deelnamepercentages controleren met behulp van widgets voor het bijhouden van de voortgang of weergave van activiteiten om de mate van betrokkenheid te bepalen. Gebruik de rapportagetools van ClickUp om samenvattingen te genereren en de resultaten van enquêtes te koppelen aan specifieke doelen met behulp van ClickUp Doelen .

Vergeet ten slotte niet om commentaar toe te voegen aan dashboards of rapporten en bevindingen samen te vatten in ClickUp Documenten voor eenvoudig delen met het team.

Door peilingen te ontwerpen met duidelijke doelstellingen, de resultaten strategisch te analyseren en gebruik te maken van de krachtige functies van ClickUp, kunt u peilingen omzetten in een strategisch middel dat de samenwerking tussen teams verbetert en gegevens onderbouwde beslissingen stimuleert.

💡 Pro Tip: Neem een optionele open vraag op naast de meerkeuzeopties bij het opstellen van uw peiling. Hierdoor kunnen respondenten inzichten, suggesties of unieke perspectieven delen die vooraf gedefinieerde antwoorden misschien niet bevatten.

Breng uw beste formulier naar boven (Pun Intended) met ClickUp

Polling is een van die onderschatte tools die uw werk veel gemakkelijker kunnen maken. Of het nu gaat om een snelle emoji-reactiepeiling in Slack of een meer gedetailleerde peiling met Simple Poll of Polly, het draait allemaal om het verzamelen van feedback en het nemen van democratische beslissingen.

Maar soms heb je meer nodig dan een eenvoudige stemming.

Wanneer deadlines, voorkeuren en input vanuit alle richtingen komen, helpt een snelle Slack poll, maar ClickUp verzamelt gedetailleerde reacties, filtert ze op team prioriteiten en ziet het allemaal in real-time rapportages.

Met ClickUp is het maken van polls functioneel, inzichtelijk en - laten we zeggen - leuk.

Neem geen genoegen met gewoon "goed genoeg" Meld u aan voor uw gratis ClickUp account en maak van uw volgende peiling een game-changer!