Top 10 AI Slimme Doelen Generatoren voor 2025

Doelen instellen die blijven hangen kan aanvoelen als een spel van proefversies en fouten.

Of je nu een professional bent die je carrièrestappen in kaart brengt, een student die verdrinkt in deadlines of iemand die maandelijkse besparingen bijhoudt, het omzetten van je doelen in een duidelijk, uitvoerbaar abonnement is niet altijd even eenvoudig.

Gelukkig zijn de dagen van het krabbelen van vage Nog te doen lijsten en hopen op het beste voorbij. AI-gestuurd SMART doel generatoren zijn er om het zware werk te doen - om je grote ideeën om te zetten in Specifieke, Meetbare, Bereikbare, Relevante en Tijdgebonden (SMART) doelen en bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling.

In deze opsomming van de top 10 AI SMART goal generators, verkennen we de meest innovatieve hulpmiddelen om je te helpen je gedachten te ordenen, goed gedefinieerde doelen te stellen en je te concentreren op wat het belangrijkst is.

60-seconden samenvatting

Op zoek naar de beste SMART doelen generator? Hier zijn onze top 10 aanbevelingen voor het maken van SMART doelen:

ClickUp (Beste voor het slim genereren van doelen en geïntegreerd projectmanagement) Notion AI (het beste voor flexibele abonnementen met AI-hulp) Trello (het beste voor het visualiseren van doelen met Kanban-borden) Monday.com (het beste voor het beheren van doelen in meerdere teams) Todoist (het beste voor persoonlijke doelen en het organiseren van taken) Asana (het beste voor het afstemmen van SMART doelen op team workflows) Weekdone (het beste voor het bijhouden van OKR's en teamprestaties) Smartsheet (het beste voor het beheren van doelen in gestructureerde workflows) Taskade (Beste voor het gezamenlijk instellen van doelen in teams op afstand) Wrike (het beste voor het beheren van doelen in teams op ondernemingsniveau)

Wat moet je zoeken in AI SMART Goal Generators?

Het kiezen van de juiste gratis SMART goal generator vereenvoudigt de instelling van doelen en het creëren van effectieve doelen. Hier zijn de sleutel functies om prioriteit aan te geven zodat je SMART goal generator werkt:

Duidelijke en beknopte doelen: AI-gegenereerde doelen die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn

AI-gegenereerde doelen die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn Aanpassing: De mogelijkheid om doelen aan te passen aan specifieke rollen, teams of industrieën

De mogelijkheid om doelen aan te passen aan specifieke rollen, teams of industrieën Realtime bijhouden: Functies om de voortgang te bewaken, herinneringen in te stellen en doelen waar nodig aan te passen

Functies om de voortgang te bewaken, herinneringen in te stellen en doelen waar nodig aan te passen Gegevensgestuurde inzichten: Gebruik van AI om prestatiegegevens te analyseren en verbeteringen voor te stellen

Gebruik van AI om prestatiegegevens te analyseren en verbeteringen voor te stellen Samenwerkingstools: Opties voor leden van het team om bij te dragen aaninstelling van doelen en bijhouden

Opties voor leden van het team om bij te dragen aaninstelling van doelen en bijhouden Integratie: Naadloze integratie met bestaande tools voor projectmanagement of productiviteit

Naadloze integratie met bestaande tools voor projectmanagement of productiviteit Gebruiksvriendelijke interface: Intuïtief ontwerp voor eenvoudig navigeren en het aanmaken van doelen

De 10 beste AI SMART doelengenerators

Laten we nu eens kijken naar de 10 beste AI SMART goal generators die je kunt gebruiken om je doelen te bereiken:

1. ClickUp (Beste voor het slim genereren van doelen en geïntegreerd projectmanagement)

Als je op zoek bent naar een AI SMART goal generator die je doelen gemakkelijk verbindt met je taken en projecten, ClickUp is een uitstekende keuze.

Breng uw team op één lijn door meetbare voortgang bij te houden met ClickUp Goals en genereer met succes slimme doelen ClickUp Doelen neem uw SMART-doelstellingen en verdeel ze in kleinere, beheersbare Targets en Mijlpalen. Bijvoorbeeld, voor gerichte marketingcampagnes kunt u uw overkoepelende doel om het aantal aanmeldingen met 20% te verhogen opsplitsen in Doelen zoals het verhogen van het websiteverkeer met 15%, het verbeteren van de conversiepercentages op de landingspagina met 10% en het verhogen van de doorklikpercentages per e-mail met 5%.

Gebruiken ClickUp-taak kunt u individuele taken binnen elke mijlpaal oplijsten en eenvoudig hun voortgang bijhouden. Visuele balken verduidelijken de voortgang en u kunt targets bijwerken of aanpassen als dat nodig is.

Het is belangrijk voor mij om een Pulse te hebben over de voortgang van onze grotere doelen. ClickUp geeft me snel de zichtbaarheid op hoog niveau die ik nodig heb en die we niet hadden met onze vorige tools_. Juan Casian , CEO van Atrato

Daarnaast biedt ClickUp kant-en-klare sjablonen, zoals de ClickUp SMART doelen sjabloon deze sjabloon maakt het eenvoudiger om uw SMART doelen te bedenken en te documenteren. Het bevat speciale secties voor het definiëren van uw SMART doelen, zoals velden voor doelbeschrijvingen, succescijfers en deadlines, zodat u vanaf het begin verzekerd bent van duidelijkheid en afstemming.

Ingebouwde werkbladen en whiteboards stellen u en uw team in staat om samen te werken aan de instelling van doelen en de inspanningen op elkaar af te stemmen.

Je kunt het sjabloon ook gebruiken om je persoonlijke doelen in te stellen, bij te houden en te verpletteren.

ClickUp's SMART Doelen sjabloon

Het sjabloon biedt een tracker voor project voortgang om voltooiingspercentages en mijlpalen in realtime te volgen, met ingebouwde hulpmiddelen om verantwoordelijkheden toe te wijzen en taken direct aan doelen te koppelen.

ClickUp Brein clickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, is ontworpen om het giswerk bij de instelling van doelen te elimineren. Door uw invoer en projectvereisten te begrijpen, kan het duidelijke, bruikbare doelen voorstellen die overeenkomen met uw doelstellingen. Het automatiseert ook het aanmaken van subtaken uit uw taken, zodat u grotere doelen eenvoudig stap voor stap kunt aanpakken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-207-1400x652.png ClickUp Brein /%img/

Leg nieuwe ideeën en bestaande kennis vast en organiseer ze slim met ClickUp Brain

Als een doel het voltooien van meerdere taken inhoudt, kan ClickUp Brain automatisch taken rangschikken, zodat de meest kritieke eerst aandacht krijgen. De AI helpt ook bij het automatiseren van repetitieve of routinematige Taken b y je aangepaste als-dan automatiseringen kunt bouwen met commando's in natuurlijke taal.

ClickUp beste functies

Meet voortgang, houd sleutelcijfers bij en beheer de prestaties van taken of teams - alles op één plek met ClickUp Dashboards Stem uw werkruimte af op de unieke behoeften van uw team of project met aanpasbare ClickUp Weergaven en bewaak eenvoudig tijdlijnen van doelen

Verbeter de samenwerking tussen teams op gedeelde doelen met opmerkingen over taken, directe notificaties en realtime bewerking in ClickUp Documenten ,

Bijhouden van uw voortgang ten opzichte van SMART doelen met deClickUp Smart doel actieplan sjabloon ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen een leercurve ervaren vanwege de uitgebreide set functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Begin met het grondig integreren van al uw werkdocumentatie in ClickUp, inclusief aantekeningen van vergaderingen, rapporten, bedrijfsbeleid en projecthandboeken. Hoe uitgebreider uw gegevens, hoe effectiever ClickUp Brain nauwkeurige, contextuele, tijdgebonden doelen kan genereren.

2. Notion AI (het beste voor flexibele abonnementen met AI-hulp)

via Notion AI Als je op zoek bent naar een tool die flexibiliteit combineert met AI-gedreven inzichten om je doelen te stellen en te bereiken, dan is Notion AI misschien een ideale match.

Het helpt je bij de instelling van SMART doelen door intelligente suggesties te doen, de structuur te verbeteren en ervoor te zorgen dat elk doel specifiek, meetbaar, tijdgebonden en uitvoerbaar is.

Gebruik het aanpassingsvermogen en de veelzijdige blokken van Notion om aangepaste doelen bij te houden. De samenwerking verloopt naadloos, met realtime bewerking, gedeelde werkruimten en gedetailleerde toestemmingen, waardoor het ideaal is voor teams van elke grootte om samen hun Big, Hairy, Audacious Goals (BHAG's) na te streven.

Notion AI beste functies

Genereer aangepaste mijlpalen om de voortgang naar je SMART-doel effectief te meten en bijhouden

Maak dagelijkse lijsten met te doen taken door dagboekinvoeren te scannen en specifieke acties te identificeren die nodig zijn om doelen te bereiken

Gepersonaliseerde sjablonen gebruiken voor doelbeheer, projectmanagement en documentatie op maat van individuele behoeften

Notion AI limieten

Bevat geen native bijhouden van mijlpalen of sleutelresultaten zoals tools voor specifieke doelen

De leercurve voor modulaire installaties kan een uitdaging zijn voor nieuwe gebruikers

Notion AI prijzen

Gratis abonnement

Plus : $12/zetel per maand

: $12/zetel per maand Business : $18/zetel per maand

: $18/zetel per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Note AI: Add-on voor $10/lid per maand

Notion AI beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (5.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (5.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

🧠Fun feit: Notion ontwierp hun AI-assistent bewust met een speelse esthetiek -door het 'golvende wenkbrauwen en kronkelende handschriften' te geven, waardoor de AI toegankelijker en menselijker aanvoelt.

3. Trello (het beste voor het visualiseren van doelen met Kanban-borden)

via Trello Als je je doelen liever visualiseert als Taken op een bord, dan is Trello een eenvoudig maar effectief hulpmiddel software voor instellingen van doelen die je moet proberen.

De Kanban-achtige borden helpen je om SMART doelen op te delen in uitvoerbare taken, deze te organiseren in fases (zoals te doen, Nog te doen en Klaar) en de voortgang visueel bij te houden.

Hoewel het basisaanbod geen AI-functies bevat, integreert Trello met tools van derden zoals Butler en Power-Ups om workflows te automatiseren en de voortgang van doelen te analyseren.

Trello beste functies

Maak hiërarchische doelen bijhouden met lijsten voor jaarlijkse, driemaandelijkse, maandelijkse en dagelijkse persoonlijke en professionele doelen

Maak aangepaste lijsten zoals 'Backlog', 'In uitvoering' en 'Voltooid' om de voortgang van doelen bij te houden

Stel precieze deadlines in voor elk doel en elke taak. Doelen toewijzen aan specifieke leden van het team voor persoonlijke verantwoording

Trello limieten

Beperkte AI-functies in vergelijking met concurrenten

Basisweergaven en rapportage en analyse zonder Power-Ups

Trello prijzen

Free Abonnement : Gratis

: Gratis Standaard : $6/gebruiker per maand

: $6/gebruiker per maand Premium : $12.50/gebruiker per maand

: $12.50/gebruiker per maand Enterprise: $17,50/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Trello beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (13.500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (13.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.000+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Begin met een eenvoudige bordstructuur om je doelen te organiseren en voeg geleidelijk complexe lagen van taken en subtaken toe naarmate je meer vertrouwd raakt met de mogelijkheden van Trello om doelen bij te houden.

4. Monday.com (het beste voor het beheren van doelen in meerdere teams)

via Monday.nl Monday.com is ontworpen voor teams die SMART doelen moeten instellen en bijhouden voor meerdere projecten.

Met de intuïtieve interface kun je werkstromen creëren voor het bijhouden van doelen, taken toewijzen en de voortgang bewaken met visuele hulpmiddelen zoals Gantt grafieken, kalenders en tijdlijnen.

Met de automatiseringsmogelijkheden elimineert Monday.com repetitieve taken, zodat u zich kunt concentreren op werk van hoge waarde en sneller kunt doen wat belangrijk is.

Dit maakt het een geweldige optie voor teams die functies voor project- en projectmanagement onder één dak nodig hebben.

Monday.com beste functies

Gebruik aanpasbare dashboards voor verschillende perspectieven op doelen

Profiteer van het slim genereren van taken op basis van historische prestatiegegevens

Uitlijnenprofessionele doelen en werkstromen met behulp van aanpasbare sjablonen

Integreer naadloos met Slack, Zoom, Google Werkruimte en meer

Monday.com limieten

AI-functies zijn beperkt in vergelijking met concurrenten

Het platform kan overweldigend aanvoelen voor het beheren van kleinere projecten die niet zoveel toeters en bellen nodig hebben

Monday.com prijzen

Gratis abonnement

Basis : $12/zetel per maand

: $12/zetel per maand Standaard : $14/zetel per maand

: $14/zetel per maand Pro : $24/zetel per maand

: $24/zetel per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (12.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (12.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (5.000+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Maak gebruik van de 'Werklast' weergave van Monday.com om een burn-out van het teamlid te voorkomen terwijl u ambitieuze doelen bijhoudt en zorgt voor een evenwichtige verdeling van doelen en realistische tijdlijnen voor het behalen van doelen.

5. Todoist (het beste voor persoonlijke instellingen en het organiseren van taken)

via Todoist Todoist is ontworpen voor persoonlijke productiviteit en stelt u in staat om uw persoonlijke doelen in uitvoerbare taken, prioriteiten stellen en deadlines bijhouden.

De AI-functie Smart Schedule stelt optimale deadlines voor je taken voor op basis van je werklast en gewoonten, zodat je je doelen op een evenwichtige manier kunt bereiken.

Met functies zoals terugkerende taken, labels en aangepaste filters houdt Todoist je doelen georganiseerd en beheersbaar.

Todoist beste functies

Taken effectief organiseren met labels, filters en prioriteiten

Altijd toegang tot doelen met cross-platform ondersteuning

Werkstromen integreren met tools van derden die u dagelijks gebruikt, zoals Google Agenda, Slack en Outlook

Todoist beperkingen

Beperkte functies voor samenwerking in vergelijking met andere tools voor het stellen van doelen voor teams

Niet ideaal voor complexe doelen of het beheer van doelen met meerdere teams

Todoist prijzen

Beginner: Free

Free Pro : $4/gebruiker per maand

: $4/gebruiker per maand Business: $6/gebruiker per maand

Todoist beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2500+ beoordelingen)

6. Asana (het beste voor het afstemmen van SMART doelen op team workflows)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-212-1400x784.png Asana /%img/

via Asana Een goede slimme doelgenerator werkt voor teams die hun doelen willen afstemmen op bredere werkstromen van projecten. En Asana doet precies dat. Je kunt doelen instellen, ze koppelen aan taken en de voortgang ervan in realtime bijhouden.

De functie Doelen van het platform zorgt ervoor dat de doelen van het team 1-5-10-jarendoelstellingen duidelijk gedefinieerd en meetbaar zijn en verbinding hebben met uitvoerbaar werk.

Asana biedt ook aanpasbare weergaven, waaronder tijdlijnen, kanban-borden en lijsten, waardoor het gemakkelijk aan te passen is aan de voorkeursworkflow van uw team.

Asana beste functies

Krijg direct zichtbaarheid in de voortgang van doelen met realtime updates wanneer taken worden Voltooid

Automatiseer prioriteiten met behulp van Asana AI aangedreven door Work Graph

Verbind werkstromen met meer dan 100 app integraties, waaronder Slack, Zoom en Microsoft Teams

Asana beperkingen

Steilere leercurve voor nieuwe gebruikers

Aangepaste weergaven zijn alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

Asana prijzen

Persoonlijk : Free

: Free Starters : $8,50/gebruiker per maand

: $8,50/gebruiker per maand Geavanceerd : $19,21/gebruiker per maand

: $19,21/gebruiker per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Enterprise+: Aangepaste prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (10.500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (13.000+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Maak gebruik van Asana's sjablonen voor doelen en AI-functies om het aanmaken van doelen in uw organisatie te standaardiseren, zodat u verzekerd bent van consistentie en afstemming op strategische doelstellingen.

7. Weekdone (het beste voor het bijhouden van OKR's en teamprestaties)

via Smartsheet Voor professionals die houden van gestructureerde werkstromen, combineert Smartsheet een spreadsheetachtige functie met doelen en tools voor projectmanagement.

Het is perfect voor het beheren van SMART doelen in gedetailleerde, raster-gebaseerde formats terwijl je ze integreert in grotere projectmanagement abonnementen.

De dashboards en rapporten van Smartsheet geven u een duidelijk beeld van de voortgang, terwijl automatisering functies tijd besparen op druk werk. De functies op enterprise-niveau zijn ideaal voor grote teams die complexe workflows beheren.

Smartsheet beste functies

Maak gebruik van meerdere sjabloonopties voor verschillende soorten doelen en complexiteitsniveaus

Profiteer van de mogelijkheid om begin- en eindwaarden in te stellen

Integreer met Enterprise tools zoals Salesforce en Microsoft Office

Smartsheet beperkingen

Steilere leercurve voor niet-technische gebruikers

Beperkte samenwerkingsfuncties voor real-time updates

Smartsheet prijzen

Free : Gratis

: Gratis Pro : $12/lid per maand

: $12/lid per maand Business : $24/lid per maand

: $24/lid per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Geavanceerd werkbeheer: Aangepaste prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (17.500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (17.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

9. Taskade (het beste voor het gezamenlijk instellen van doelen in teams op afstand)

via Taskade Voor teams op afstand schittert Taskade met zijn functies voor samenwerking in realtime.

De sjablonen voor instellingen van doelen stellen je in staat SMART doelen te stellen, deze op te delen in stappen en samen te werken met je team via gedeelde werkruimten, live video gesprekken en instant messaging.

De AI-functies, zoals automatisering van taken en intelligente suggesties, helpen de efficiëntie van de werkstroom te verbeteren en zorgen ervoor dat doelen op tijd worden bereikt. Het minimalistische ontwerp van Taskade maakt het gemakkelijk om gefocust en georganiseerd te blijven zonder gebruikers te overweldigen met complexiteit.

Taskade beste functies

Aanpasbare AI-agenten die zich aanpassen aan uw specifieke methodologie voor het instellen van doelen

Creëer en visualiseer doelen met behulp van lijsten, borden, mindmaps en stroomschema's

Profiteer van gezamenlijke doelen stellen met synchronisatie van teams

Taskade beperkingen

Mist geavanceerde rapportage en analyses

Kan te eenvoudig aanvoelen voor grote, complexe projecten

Taskade prijzen

Gratis abonnement

Pro : $10/gebruiker per maand

: $10/gebruiker per maand Teams: $20/gebruiker per maand

Taskade beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (50+ beoordelingen)

: 4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

10. Wrike (het beste voor het beheren van doelen in teams op ondernemingsniveau)

via Wrike Voor enterprise teams die grootschalige projecten en SMART doelen beheren, biedt Wrike geavanceerde tools om alles op één lijn te houden.

Met de functie Doelen van Wrike kunt u de voortgang bijhouden, verantwoordelijkheden toewijzen en ervoor zorgen dat doelen efficiënt worden bereikt.

De AI-werkintelligentie van het platform verbetert doelen van productiviteit door taken te prioriteren, risico's te voorspellen en werklast in balans te brengen.

Wrike beste functies

Verbind projecten en taken direct met strategische doelstellingen

Gebruik vooraf gemaakte mappen voor het afbakenen van business doelen en team doelstellingen

Uitgebreide voortgang bijhouden met gedetailleerde rapportage en analyses

Wrike beperkingen

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Overweldigend voor basisdoelen

Wrike prijzen

Gratis abonnement

Teams : $10/gebruiker per maand

: $10/gebruiker per maand Business : $24,80/gebruiker per maand

: $24,80/gebruiker per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (3500+ beoordelingen)

: 4.2/5 (3500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.500+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Gebruik de werkmodellen van Wrike om bredere doelstellingen om te zetten in uitvoerbare, traceerbare objecten op alle teamniveaus.

Vind je perfecte SMART doel generator

Het kiezen van de juiste SMART doelgenerator met AI kan uw planning, het bijhouden en het bereiken van doelen aanzienlijk verbeteren - of u nu een individu bent dat streeft naar persoonlijke groei of een team dat streeft naar afstemming op grotere zakelijke doelen.

Van flexibele AI-gebaseerde platforms zoals Notion AI en Taskade tot robuuste team-georiënteerde tools zoals Monday.com en Wrike, elke optie biedt unieke sterke punten.

Als je echter op zoek bent naar de ultieme combinatie van doelen stellen, projectmanagement en samenwerking, dan is ClickUp de beste keuze.

De geavanceerde AI-functies, aanpasbare sjablonen en uitgebreide dashboards maken het een alles-in-één oplossing voor het documenteren en bereiken van je SMART doelen.

Of u nu doelen instelt voor uzelf of voor uw team, ClickUp zorgt ervoor dat elke mijlpaal uitvoerbaar, meetbaar en gemakkelijk bij te houden is.

Klaar om uw doelen te verbeteren?