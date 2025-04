OneDrive vs. Google Drive: Welke tool verhoogt productiviteit?

weet je nog dat je voor vakantiefoto's een onhandige camera of een trip naar de fotostudio nodig had?

Tegenwoordig hebben smartphones de fysieke camera's grotendeels vervangen en nu is het maken van foto's nog maar de helft van het verhaal - ze hebben een digitaal thuis nodig. Ga naar de cloud: Google Drive of OneDrive.

Dezelfde regel geldt voor bedrijven. Van contracten tot projectbestanden, bedrijven hebben veilige ruimte nodig om hun documenten te uploaden en te beveiligen.

Helaas is opslagruimte altijd een uitdaging. En ondanks dat het "in de cloud" is, is de sky niet echt de limiet. Dit is het moment waarop u begint na te denken: _Wat is de beste keuze voor al uw documenten en bestanden? Welke van de populaire tools geeft u de meeste waarde voor uw byte?

Deze gids duikt in het debat tussen Google Drive en OneDrive en biedt alle informatie die je nodig hebt om de beste keuze voor jouw behoeften te maken.

60-seconden samenvatting

Functies van OneDrive : Ontdek functies zoals Bestanden op aanvraag, Bekende mapverplaatsing en georganiseerde opslagruimte in de cloud

: Ontdek functies zoals Bestanden op aanvraag, Bekende mapverplaatsing en georganiseerde opslagruimte in de cloud Functies van Google Drive : Verbeter productiviteit met realtime samenwerking, geavanceerde zoekfilters en offline toegang

: Verbeter productiviteit met realtime samenwerking, geavanceerde zoekfilters en offline toegang **OneDrive vs. Google Drive: Beide bieden geweldige functies, maar beperkte integratie van werkstromen

ClickUp integraties : Naadloos werken met uw favoriete apps in één platform

: Naadloos werken met uw favoriete apps in één platform ClickUp Verbonden zoeken : Vind moeiteloos bestanden in Google Drive, OneDrive en meer

: Vind moeiteloos bestanden in Google Drive, OneDrive en meer ClickUp Automatisering : Bespaar tijd met Taak Triggers en Werkstroom Acties

: Bespaar tijd met Taak Triggers en Werkstroom Acties ClickUp Docs en ClickUp Brain: Centraliseer kennis en vereenvoudig het aanmaken van content met AI-tools

Wat is OneDrive?

OneDrive is Microsoft's cloud opslagruimte die naadloos integreert met Windows 11. Als je bent aangemeld bij je Microsoft account, wordt het de standaard opslagplaats voor documenten.

Gebruikers beginnen met 5 GB gratis opslagruimte in Dropbox, net genoeg om je interesse te wekken voordat Microsoft Office je aanspoort tot die verleidelijke upgrade-opties.

OneDrive biedt opslagruimte voor bestanden, foto's en documenten op meerdere apparaten. De magie zit hem in het automatisch synchroniseren: sla iets op je laptop op en voilà, het is klaar voor gebruik op je telefoon of tablet.

leuk weetje: Met OneDrive kun je verder gaan waar je gebleven was, of je nu achter je bureau zit, op de bank of stiekem aan het werk bent tijdens de voetbalwedstrijd van je kind.

Volgens reviews lijken de meeste gebruikers van OneDrive te genieten van de soepele integratie met Microsoft 365. Hier is een weetje van G2 :

Microsoft OneDrive for Business onderscheidt zich door zijn naadloze integratie met Microsoft 365, waardoor het samenwerken aan bestanden moeiteloos verloopt via Word, Excel en andere Office-apps.

Ook lezen: Samenwerking in de cloud: Voordelen en uitdagingen

Functies van OneDrive

OneDrive heeft een aantal coole functies waarvan miljoenen gebruikers genieten. Laten we ze eens bekijken:

Functie #1: Bestanden op aanvraag

Zou het niet geweldig zijn om bestanden rechtstreeks vanuit File Explorer weer te geven zonder ze te downloaden?

Gelukkig voor jou heb je met Bestanden op aanvraag van OneDrive toegang tot al je bestanden binnen handbereik zonder dat je harde schijf volloopt.

gewoon met de rechtermuisknop klikken en "Altijd op dit apparaat bewaren" selecteren Wil je liever ruimte besparen? Kies voor "Ruimte vrijmaken"

via Microsoft Het is de ultieme evenwichtsoefening voor opslagruimte.

voorbeeld: Je werkt aan een project met een enorme dataset die is opgeslagen in OneDrive. Als je onderweg bent, heb je maar één bestand uit de hele map nodig. Geen probleem! Met Files On-Demand kunt u dat specifieke bestand downloaden zonder de hele dataset mee te nemen naar uw apparaat.

Functie #2: Moderne bijlagen

Als je ooit eindeloze bijlagen in threads hebt moeten doorzoeken om te vinden wat je zoekt, dan is dit iets voor jou.

OneDrive integreert met Microsoft Outlook, waardoor je bestanden kunt delen als koppelingen in plaats van eindeloze bijlagen.

Je kunt toestemming direct in Outlook instellen, zodat iedereen letterlijk op dezelfde pagina zit.

via Microsoft

Functie #4: Prullenbak

Beperkte opslagruimte betekent vaak dat je bestanden moet verwijderen. Maar soms heb je ze later toch nodig.

Wat gebeurt er als je per ongeluk een bestand verwijdert of er een puinhoop van maakt?

Verwijderde bestanden blijven tot 93 dagen in de prullenbak van OneDrive voordat ze definitief worden verwijderd. Het is een vangnet voor die "oeps"-momenten waarop je niet op verwijderen wilde drukken.

via Microsoft

Functie #5: Bekende map verplaatsen

Wil je een back-up van je desktop en documenten map zonder een vinger uit te steken?

Known Folder Move synchroniseert veelgebruikte mappen rechtstreeks met OneDrive.

Het beste deel-het is beschikbaar voor zowel Windows- als Mac-gebruikers, waardoor migratie een fluitje van een cent wordt.

voorbeeld: Je laptop crasht onverwacht, maar dankzij Known Folder Move is er al een back-up van je desktop bestanden in OneDrive. U kunt ze gewoon downloaden naar uw nieuwe apparaat en verder gaan waar u gebleven was.

OneDrive-prijzen

Microsoft 365 Family : $9,99/maand

: $9,99/maand Microsoft 365 Personal : $6,99/maand

: $6,99/maand Microsoft 365 Basic : $1,99/maand

: $1,99/maand OneDrive voor Business (Abonnement 1) : $5,00/gebruiker/maand

: $5,00/gebruiker/maand Microsoft 365 Business Basic : $6,00/gebruiker/maand

: $6,00/gebruiker/maand Microsoft 365 Business Standard: $12,50/gebruiker/maand

Wat is Google Drive?

Google Drive is een van de populairste oplossingen voor cloud opslagruimte op de markt. Het wordt geleverd met andere Google tools en biedt gratis ruimte voor opslag in de cloud. Veel gebruikers gebruiken het om hun persoonlijke gegevens en bestanden op te slaan.

Google Drive gaat echter verder dan het persoonlijke en biedt verschillende opslagmogelijkheden voor zakelijk gebruik. De synchronisatie met G-Suite maakt het een populaire optie voor kleine en middelgrote ondernemingen die profiteren van de gebundelde functies van Google.

🌟 Leuk weetje: Hier is De opslagruimte van Google Drive in perspectief geplaatst : U kunt 1,02 miljoen tekens opslaan in een document, 10 miljoen cellen in een blad en tot 100 MB in een dia. Dat is veel ruimte voor werk of video's van uw schattige kat!

de kers op de taart?_ Het zit boordevol AI-gestuurde tools om productiviteit te verhogen, van real-time samenwerking naar slimme bestandssuggesties.

Volgens recente beoordelingen zijn gebruikers van Google Drive dol op de veelzijdigheid en veiligheid van de tool en op de mogelijkheid om bestanden, zoals HD-video's, in hun oorspronkelijke kwaliteit te bewaren. Neem dit Gartner-beoordeling instance:

Google Drive is een veilige optie om te gebruiken. Je kunt grote bestanden zoals video's, foto's, pdf's en andere bestanden opslaan in de cloudopslag van Google Drive en je hebt er overal toegang toe.

Ook lezen: 15 Google Drive Hacks om georganiseerd te raken

Functies van Google Drive

Met Google Drive kun je bestanden overal beheren, samenwerken en openen. Hier is een overzicht van de beste aanbiedingen:

Functie #1: Eenvoudig delen van bestanden

Google Drive vereenvoudigt het delen van bestanden met aanpasbare toestemmingen. Kies of anderen bestanden mogen weergeven, becommentariëren of bewerken en stel vervaldata in voor gedeelde toegang.

voorbeeld: Stel u voor dat u een voorstel deelt met uw client. Om alles veilig te houden, kunt u toestemming instellen zodat ze het document alleen kunnen weergeven - geen toevallige bewerkingen - en ervoor zorgen dat de toegang na een week verloopt.

via Google Ook lezen: 10 beste Google Drive-integraties

Functie #3: Offline toegang

Met Google Drive kun je de offline modus inschakelen om bestanden te bewerken zonder internetverbinding. Zodra je opnieuw verbinding hebt, worden je wijzigingen automatisch gesynchroniseerd.

voorbeeld: WiFi op een vlucht is echt duur. Met Google Drive kun je een presentatie voor een client voorbereiden in de cloud. Met offline toegang kunt u uw Google Slides bewerken en vol vertrouwen landen, wetende dat uw werk klaar is om te synchroniseren zodra u weer verbinding hebt met Wi-Fi.

via Google

Functie #4: Versie geschiedenis

Je kunt eenvoudig eerdere versies van een bestand weergeven en herstellen, waarbij je tot 100 revisies of 30 dagen aan bewerkingen kunt opslaan.

Dus de volgende keer dat iemand per ongeluk een belangrijk deel van je brainstormsessie verwijdert, open je gewoon de versiegeschiedenis en ga je terug naar de versie van een uur geleden.

via Google Ook lezen: Hoe uw Google Drive op te schonen (10 strategieën en alternatieve cloudservices)

Functie #5: Integratie met Gmail en bestandsconversie

Drive integreert naadloos met Gmail, waardoor je Drive-bestanden kunt bijvoegen aan e-mails of Gmail-bijlagen rechtstreeks kunt opslaan op je Drive.

Je kunt ook Word-, Excel- of PowerPoint-bestanden converteren naar de native formaten van Google (Documenten, Sheets, Slides) voor naadloze bewerking en documentondersteuning teamsamenwerking .

voorbeeld: Stuur je een groot videobestand naar een client? In plaats van te worstelen met de limieten voor de grootte van bijlagen per e-mail, voeg je gewoon een koppeling naar Google Drive bij. De client heeft direct toegang; downloaden is niet nodig.

Prijzen Google Drive

Gratis : 15 GB opslagruimte

: 15 GB opslagruimte Basic : $1,99 per maand, 100 GB opslagruimte

: $1,99 per maand, 100 GB opslagruimte Standaard : $12 per gebruiker/maand, 2 TB opslagruimte per gebruiker

: $12 per gebruiker/maand, 2 TB opslagruimte per gebruiker Business Plus: $18 per gebruiker/maand; 5 TB opslagruimte per gebruiker

Ook lezen: Uw Google-documenten organiseren

OneDrive vs. Google Drive: Functies vergeleken

Kiezen tussen OneDrive en Google Drive is een beetje als kiezen tussen twee van je favoriete desserts - ga je voor de cheesecake of het ijs?

Laten we snel hun functies vergelijken om te zien welke tool beter bij jouw behoeften past.

Functie #1: Delen van bestanden en samenwerken

⚡ OneDrive: Stel je voor dat je aan een rapport werkt en je baas wil het zo snel mogelijk zien. Met de integratie van OneDrive in Microsoft 365 kun je snel een link rechtstreeks vanuit Word of Excel delen, toestemming instellen en het versturen via Outlook. Het is perfect voor professionals die alles in één ecosysteem willen hebben.

Google Drive: Stel je voor dat je team rond hun laptops zit - virtueel natuurlijk - en een gedeeld document in realtime aan het bewerken is. De ene teamgenoot bewerkt grafieken in Sheets, terwijl de andere tekst bijwerkt in Docs en u de dia's bijwerkt. Met Google Drive verschijnen ieders wijzigingen onmiddellijk, waardoor het een droom is voor projecten in teamverband.

🏆 Winnaar: Google Drive gaat hier aan de leiding, dankzij de realtime samenwerkingstools die perfect zijn voor brainstormsessies en teamwerk.

Ook lezen: Top 10 tools voor cloudsamenwerking voor Teams

Functie #2: Offline toegang

OneDrive: U staat op het punt op het vliegtuig te stappen en opeens herinnert u zich die belangrijke presentatie. Geen zorgen. Met Files On-Demand van OnDrive kunt u de dia's downloaden die u nodig hebt, zodat uw laptop opgeruimd blijft. Zodra u offline bent, zijn deze bestanden nog steeds toegankelijk en kunt u ze op elk gewenst moment markeren voor offline gebruik.

Google Drive: Ondertussen is de offline modus van Google Drive een redder in nood voor reizigers en café-hoppers. Werken aan een voorstel onder het genot van een latte in een Wi-Fi-vrije zone? Geen probleem. Schakel offline toegang in voordat je weggaat en je wijzigingen worden als bij toverslag gesynchroniseerd wanneer je weer online bent.

🏆 Winnaar: Gelijkspel! Beide tools zijn superhandig als je er niet bent, zodat je altijd en overal stressvrij kunt werken.

Functie #3: Opslagruimtebeheer

OneDrive: Zie OneDrive als de perfectionist in je groep. De Known Folder Move maakt automatisch een back-up van je desktop en documenten, dus zelfs als je laptop het begeeft, zijn je bestanden veilig en gezond in de cloud. Het is alsof je een persoonlijke assistent hebt die ervoor zorgt dat alles netjes opgeborgen is waar het hoort.

Google Drive: Google Drive is net zo indrukwekkend, vooral voor degenen die de neiging hebben om bestanden op te stapelen. Met zijn geavanceerde zoek- en sorteerfuncties maakt Drive het vinden en beheren van je gegevens gemakkelijk. Moet je dat enorme videobestand vinden dat kostbare ruimte in beslag neemt? Drive kan bestanden sorteren op grootte, zodat je snel kunt opruimen.

🏆 Winnaar: Google Drive. Terwijl OneDrive geweldig is voor proactieve back-ups, maken de intuïtieve tools voor opslagruimtebeheer en de zoekmogelijkheden van Google Drive het organiseren en terugwinnen van ruimte tot een fluitje van een cent. Het is een overwinning voor iedereen die zijn digitale leven gesorteerd wil houden.

Ook lezen: Connecting the Dots: Hoe verbonden AI silo's elimineert om tijd te besparen voor echt werk

Functie #4: Veiligheid

OneDrive: Veiligheid is belangrijk, vooral wanneer u gevoelige informatie behandelt zoals belastingformulieren of zakelijke contracten. De persoonlijke kluis van OneDrive is als een digitale kluis: het voegt extra beschermingslagen toe voor uw belangrijkste bestanden. Bovendien is alles versleuteld en voldoet het aan de strenge gegevensvoorschriften.

Google Drive: Google is ook geen onderdeurtje, met slimme functies voor veiligheid die worden aangestuurd door AI. Het leert welke bestanden gevoelig zijn en labelt ze automatisch ter bescherming. Aanpasbare toestemmingen en vervaldata voor koppelingen zorgen voor extra veiligheid.

🏆 Winnaar: OneDrive wint deze ronde dankzij Personal Vault, dat aanvoelt als een bodyguard voor je bestanden.

Ook lezen: Gids voor Kennisbeheersystemen [Soorten en gebruikssituaties]

⚡ OneDrive: Als je in het Microsoft-universum leeft, is dit een no-brainer. OneDrive werkt naadloos samen met Word, Excel en Teams, wat betekent dat alles wat je doet direct wordt bijgewerkt in alle apps. Moet je een bestand delen tijdens een vergadering? Makkelijk, je haalt het gewoon op vanuit OneDrive.

Google Drive: De integratie van Google Drive met Gmail en Agenda is een redder in nood voor multitaskers. Voeg Drive-bestanden rechtstreeks toe aan e-mails of sla bijlagen in Gmail op met één klik. Plan je een project in Google Agenda? Koppel relevante Drive-bestanden voor gemakkelijke toegang.

🏆 Winnaar: Het is een loting! Als je Team Microsoft bent, voelt OneDrive als een thuis. Als je helemaal voor Google Werkruimte bent, staat Drive achter je.

OneDrive vs. Google Drive op Reddit

Wanneer Redditors het OneDrive vs. Google Drive debat aangaan, is het gesprek allesbehalve saai.

OneDrive wordt vaak geprezen om zijn naadloze integratie met Microsoft 365. Gebruikers vinden het geweldig hoe het moeiteloos werkt met Word, Excel en Power. Gebruikers vinden het geweldig hoe het moeiteloos werkt met Word, Excel en PowerPoint, waardoor het een geweldige keuze is voor professionals die al zijn ondergedompeld in het Microsoft ecosysteem.

Zoals dit een Redditor benadrukte :

OneDrive synchroniseert uw bestanden van de lokale versie naar de cloud, en tussen apparaten als u dat wilt. Het is geweldig voor het herstellen van eerdere versies van bestanden en biedt solide herstelopties, vooral met een MS 365 abonnement.

Het synchronisatiemechanisme kan echter tot grote problemen leiden. Sommige gebruikers rapporteren dat OneDrive willekeurig documenten met oudere versies overschrijft bij het schakelen tussen apparaten, wat leidt tot verloren gegevens en uren van herwerk.

Cue deze recensie -

Ik heb gemerkt dat OneDrive willekeurig documenten met oude versies overschrijft en versiegeschiedenissen verwijdert. Deze bug heeft mij en mijn team veel hoofdpijn bezorgd. Het is genoeg om de installatie ongedaan te maken en terug te gaan naar fysieke back-ups.

Aan de andere kant verdient Google Drive hoge cijfers voor de realtime samenwerkingstools en het intuïtieve ontwerp. Veel Redditors waarderen de naadloze integratie met Gmail, Google Foto's en Google Documenten, waardoor het een one-stop-shop is voor productiviteit en persoonlijk gebruik.

Google heeft de neiging om alles op één plek te hebben. Je kunt het gebruiken voor e-mail (Gmail), foto's en video's (Foto's), als 2e telefoonnummer (Voice), voor spreadsheets en Word-documenten (Docs), voor het organiseren (Kalender) - je kunt het zelfs gebruiken om notities te maken (Keep). Reddit gebruiker Sommige gebruikers vinden echter dat het bestandsbeheersysteem rommelig kan worden door de afhankelijkheid van hoofdmappen.

Google Drive gaat vaak in de 'efficiëntiemodus' op Windows, waardoor de functie niet meer werkt. Ik moet het geforceerd afsluiten en opnieuw starten vanuit Taakbeheer om het weer te laten werken. Het is woedend. Reddit gebruiker Vergadering ClickUp - Het beste alternatief voor OneDrive en Google Drive

Terwijl OneDrive en Google Drive strijden om de dominantie van cloud opslagruimte, ClickUp wordt de probleemoplosser.

Waarom? ClickUp is meer dan bestanden opslaan: het gaat erom die bestanden te vinden, te begrijpen, te delen en te gebruiken om uw werk te vergemakkelijken.

ClickUp's One Up #1: Verbonden zoeken

Bij connected AI gaat het niet alleen om het vinden van bestanden; het gaat om het ontsluiten van oneindige intelligentie en teams in staat te stellen hun productiviteit te 10x verhogen door end-to-end workflows te automatiseren

Dit is hoe de oprichter van ClickUp, Zeb Evans, het beschrijft ClickUp's verbonden zoekopdracht functie.

Laten we het decoderen met een verhaal uit Hazel en Miya's kantoor. Zoals velen is Hazel een projectmanager met bestanden verspreid over Google Drive, OneDrive, Slack en zelfs haar lokale desktop.

Ze heeft een strakke deadline voor het afleveren van een boarddeck, maar weet niet meer waar ze het analyserapport van vorige maand of dat sleutel marketingstrategiedocument heeft opgeslagen. De frustratie en de gevreesde belasting door het schakelen tussen apps komen om de hoek kijken.

Miya daarentegen gebruikt ClickUp voor haar werk. Met Connected Search verspilt Miya geen tijd met het doorspitten van verschillende platforms.

Ze typt gewoon een trefwoord in en ClickUp scant haar hele technische stapel, inclusief Google Drive, OneDrive, Slack en zelfs haar lokale schijf, om precies te vinden wat ze nodig heeft.

Nog beter, ClickUp biedt slimme samenvattingen zodat ze zich kan concentreren op sleutelinzichten zonder hele documenten te lezen.

ClickUp's One Up #2: Documenten en ClickUp AI

Het verhaal gaat verder. Miya's vriendin Ella, teamleider van een productafdeling, heeft slaap verloren door eindeloze heen-en-weer e-mails en zoekgeraakte documenten.

Ze is (begrijpelijk) uitgeput van het doorspitten van mappen om de laatste SOP's of het feedbackdocument van het team te vinden. Op dat moment laat Miya haar kennismaken met ClickUp Documenten .

Met ClickUp Docs centraliseert Ella snel de kennis van haar team. Ze maakt visueel verbluffende documenten met rijke tekstopmaak, ingesloten afbeeldingen en koppelingen naar relevante Taken.

Bonus: Dankzij de functie voor realtime bewerking kan haar team gelijktijdig aan hetzelfde document werken - ze hoeft niet langer te wachten op "Versie_FINAL_Finally.docx"

Wanneer haar stagiair per ongeluk een cruciale sectie verwijdert, klikt Ella rustig in de versiegeschiedenis, herstelt de oorspronkelijke content en redt de dag.

Met de functie Commentaar laat ze beleefd aantekeningen achter voor de stagiair om de volgende keer voorzichtig te zijn (wat veel minder intimiderend is dan een formele e-mail).

Aan de slag

ClickUp-Docs

Dan is er nog de magie van ClickUp Brein . Wanneer Ella een samenvatting moet maken van een projectrapport van 50 pagina's over het afgelopen kwartaal, comprimeert de AI-assistent dit tot een samenvatting van twee alinea's.

ClickUp Brain stelt zelfs tekst op voor haar komende presentatie, wat haar werkuren bespaart.

Gratis proberen

ClickUp brein

Als ze nog steeds andere platforms had gebruikt, zou haar werkstroom er zo hebben uitgezien:

Functies ClickUp Documenten OneDrive Google Drive Realtime bewerking Eenvoudige samenwerking voor alle gebruikers Limiet tot Office 365 apps Effectief, maar gebonden aan Google Werkruimte Taakintegratie Taken direct koppelen aan documenten Basisintegratie Werktuigen van derden nodig Samenvatten, tekst genereren en workflows automatiseren Beperkte functies Beperkte tekstgeneratie Gedegen maar niet zo aanpasbaar Standaard toestemming, geen workflow koppelingen

Lees ook: Hoe maak je een werkstroom voor productdocumentatie?

ClickUp's One Up #3: Taakbeheer en automatisering

Zondag is maandag geworden en u probeert zich de 15 dingen te herinneren die u vrijdag beloofd had op te volgen. Taakbeheer is niet eenvoudig, tot je vergaderingen ClickUp-taakbeheer en ClickUp Automatisering taakbeheer is niet eenvoudig.

ClickUp is al uw "alles-in-één" productiviteit app. Met ClickUp kunt u al uw taken centraliseren, of ze nu terugkerende taken zijn, afhankelijkheid van andere items, of gewoon de eenvoudige "e-mail client terug" variant.

transformeer de efficiëntie van uw team met de aanpasbare werkruimten van ClickUp_

Alles wordt opgeslagen in één intuïtieve werkruimte, zodat u zich nooit hoeft af te vragen wie wat aan het doen is, of erger nog, of ze het aan het doen zijn.

Hier blinkt ClickUp uit:

Aangepaste taken aanmaken : Definieer met gemak taken, subtaken en afhankelijkheid

: Definieer met gemak taken, subtaken en afhankelijkheid Terugkerende planningen : Terugkerende taken automatiserenzodat ze precies verschijnen wanneer ze nodig zijn

: Terugkerende taken automatiserenzodat ze precies verschijnen wanneer ze nodig zijn Prioriteiten instellen: Taken rangschikken op urgentie, zodat je team zich concentreert op wat het belangrijkst is

voorbeeld: Stel je voor dat je een product gaat lanceren. U maakt een taak voor het schrijven van het persbericht, wijst deze toe aan uw schrijver en koppelt deze aan een subtaak voor het ontwerp. Zodra de schrijver zijn deel voltooid heeft, verandert de status naar "Klaar voor ontwerp", waardoor de ontwerper automatisch wordt gewaarschuwd om in te springen. Leuk, toch?

Pro Tip: Een manier om ervoor te zorgen dat alles op schema blijft, is een oogje te houden op ClickUp Dashboards . In plaats van een whiteboard bij te werken of eindeloze spreadsheets te delen, werpt u gewoon een blik op uw dashboard.

Een andere enorme tip die je niet mag missen is ClickUp Automatisering.

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXc3jxdUGELaBj9WI83kcCg7UYIwvHId1ZRVpXKSm5oHHSaJncJTEm1\_gJMVcPGTzN2E3JAmaA1xJ2Bza4NxpN\_lRuBgSMQxNqkWiLU5CYITPSudcaHru1NAWNREnFVenk?key=0EareLnTlsGQS0Xtq2KXE8tT

/$$img/

Creëer aangepaste triggers en acties om het werk met ClickUp Automation te vereenvoudigen

Dit is waarom: Je kunt officieel afscheid nemen van de uren handmatig werk die jij (en je team) besteden aan het afhandelen van repetitieve acties:

Statuswijzigingen : Wanneer een taak naar "Voltooid" gaat, wordt het team automatisch op de hoogte gebracht en wordt de taak gearchiveerd

: Wanneer een taak naar "Voltooid" gaat, wordt het team automatisch op de hoogte gebracht en wordt de taak gearchiveerd Gedeelde persoon verschuift : Als de eigenaar van de taak verandert, wordt de status bijgewerkt naar "In uitvoering" en wordt de nieuwe toegewezen persoon getagd

: Als de eigenaar van de taak verandert, wordt de status bijgewerkt naar "In uitvoering" en wordt de nieuwe toegewezen persoon getagd De deadline wordt aangepast: Als een deadline nadert, stoot ClickUp de taak naar de top van ieders lijst en stuurt herinneringen Laten we zeggen dat u een kalender voor content beheert. Wanneer de status van een blogbericht verandert in "Klaar voor beoordeling", brengt ClickUp de editor op de hoogte, wijst hem de taak toe en stelt zelfs een nieuwe deadline in. Geen e-mails. Geen aantekeningen. Gewoon pure efficiëntie.

Een ander goed voorbeeld dat de kracht van ClickUp Brain en automatisering combineert, is het invoeren van een prompt zoals "Stuur een welkomstmail wanneer een nieuw lid lid wordt", en ClickUp Brain stelt de trigger-actie workflow voor u in. Het is alsof u een persoonlijke assistent hebt die uw behoeften beter begrijpt dan uzelf.

ClickUp's One Up #4: Integraties met Google Drive en OneDrive

ClickUp is er niet om u een kant te laten kiezen, maar om alles goed te laten samenwerken.

Of u nu deel uitmaakt van een team Google Drive of een team OneDrive (of ergens daar tussenin zit), ClickUp laat u beide tools integreren in zijn werkruimte voor een verbazingwekkende samenwerking en ongeëvenaarde productiviteit.

Moeiteloze integratie met Google Drive

Met ClickUp's Google Drive integratie, kunt u bestanden bij Taken voegen, documenten openen zonder ClickUp te verlaten en zelfs nieuwe Google Documenten, Sheets of Slides rechtstreeks vanaf het platform maken.

Waarom het een game-changer is:

Eenvoudig toevoegen: Sleep uw Drive-bestanden in een paar seconden naar de opmerkingen of beschrijvingen van uw taken

Sleep uw Drive-bestanden in een paar seconden naar de opmerkingen of beschrijvingen van uw taken Browse vanuit ClickUp: Navigeer door uw persoonlijke of gedeelde Drive mappen in de ClickUp interface

Navigeer door uw persoonlijke of gedeelde Drive mappen in de ClickUp interface Realtime synchroniseren: Alle wijzigingen die u in Google Drive aanbrengt, worden onmiddellijk in ClickUp weergegeven

Voorbeeld: Stel je voor dat je samenwerkt aan een marketingdeck. In plaats van te schakelen tussen ClickUp en Google Drive, opent u gewoon het deck vanuit ClickUp, maakt u bewerkingen in Google Slides en klaar is Kees.

Integratie met OneDrive: Cloud ontmoet organisatie

ClickUp helpt u met OneDrive integratie als u de voorkeur geeft aan het ecosysteem van Microsoft.

U kunt uw OneDrive-bestanden koppelen aan taken, ze vooraf bekijken in ClickUp en alles toegankelijk houden zonder tussen platforms te hoeven schakelen.

Hier is waarom je het geweldig zult vinden:

Gecentraliseerde toegang: Koppel bestanden rechtstreeks aan Taken of opmerkingen vanuit OneDrive

Koppel bestanden rechtstreeks aan Taken of opmerkingen vanuit OneDrive Geschikt voor meerdere platforms: Bekijk documenten, PDF's of afbeeldingen van OneDrive zonder ClickUp te verlaten

Bekijk documenten, PDF's of afbeeldingen van OneDrive zonder ClickUp te verlaten Creëer en voeg bij: Genereer nieuwe Office-documenten (Word, Excel, PowerPoint) rechtstreeks vanuit ClickUp-taak

Voorbeeld: Laten we zeggen dat uw financiële team een budget spreadsheet nodig heeft. Open een taak in ClickUp, maak het Excel-blad en het wordt automatisch opgeslagen in OneDrive en gekoppeld aan de taak. Over efficiëntie gesproken.

Als u twijfelt, gebruik ClickUp

Ik was op zoek naar een platform voor projectmanagement en ik heb het beste gevonden. Het voelde meteen alsof ClickUp al onze problemen kon oplossen en out-of-the-box oplossingen kon creëren waar we op manieren van konden profiteren die ik me niet eens had kunnen voorstellen.

Dayana Mileva, Pontica Oplossingen

Het zit zo:

Je hebt niet alleen een hulpmiddel nodig om bestanden te organiseren die verspreid staan over schijven.

Je hebt een platform voor projectmanagement nodig dat al die informatie opneemt, afstemt op je doelen en omzet in workflows die zo intuïtief zijn dat ze bijna vanzelf gaan.

Klaar om de magie te ervaren? Maak gratis een account aan op ClickUp om te ontdekken hoe het werkt met uw favoriete tools zoals Google Drive en OneDrive!