Top 10 AI Transcript Summarizers om chaos om te zetten in helderheid in 2025

Transcriptieprogramma's zijn handig om aantekeningen van vergaderingen vast te leggen, maar laten je urenlang door lange teksten zoeken.

AI, de samenvatter van transcripties, heeft het spel veranderd. Deze tool transcribeert niet alleen, maar geeft je ook beknopte samenvattingen, waardoor je urenlang gepraat omzet in minuten met bruikbare inzichten.

Maar het zit zo: **Het kiezen van de juiste tool is waar de echte magie gebeurt. Laten we eens kijken naar de beste AI-samenvatters die je moet kennen.

Wat moet u zoeken in Transcript Summarizer AI?

Als je een AI-samenvattingssoftware voor transcripties kiest, concentreer je dan op tools die de productiviteit verhogen. Dit zijn de functies waaraan je prioriteit moet geven:

Aanpasbare lengte van de samenvatting: Pas de mate van detail aan op basis van uw behoeften, of het nu gaat om een snel overzicht of een gedetailleerde samenvatting

Pas de mate van detail aan op basis van uw behoeften, of het nu gaat om een snel overzicht of een gedetailleerde samenvatting Ondersteunt meerdere formaten: Gebruik transcripties van vergaderingen, YouTube transcripties en andere bestandstypen voor flexibiliteit

Gebruik transcripties van vergaderingen, YouTube transcripties en andere bestandstypen voor flexibiliteit AI samenvatting generator met nauwkeurigheid: Genereer samenvattingen die de originele context vastleggen zonder sleutelpunten te verliezen

Genereer samenvattingen die de originele context vastleggen zonder sleutelpunten te verliezen Integratie met platforms zoals Google Meet en Microsoft Teams: Vergaderingen automatisch samenvatten, direct in uw workstroom

Vergaderingen automatisch samenvatten, direct in uw workstroom Realtime transcriptie en samenvatting: Maak bruikbare samenvattingen terwijl de vergadering nog bezig is

Maak bruikbare samenvattingen terwijl de vergadering nog bezig is Mogelijkheid om samen te vatten in meerdere talen: Vergroot de bruikbaarheid in wereldwijde teams

Vergroot de bruikbaarheid in wereldwijde teams Exportopties naar populaire tools zoals Google Documenten: Deel samenvattingen van vergaderingen naadloos met anderen

De 10 beste AI-tools voor het samenvatten van transcripties

Het vinden van de juiste AI-tool voor het samenvatten van transcripties kan de efficiëntie drastisch verbeteren, tijd besparen en bruikbare inzichten opleveren. Laten we de top transcriptietools vandaag beschikbaar.

ClickUp Brein vereenvoudigt het samenvatten van transcripts door een bereik aan krachtige AI-functies te bieden. Met Brain kunt u eenvoudig transcripties van vergaderingen, project updates, YouTube video's en meertalige content samenvatten.

U kunt aangepaste samenvattingen maken, direct lijsten met taken genereren op basis van geëxtraheerde informatie en voortgangsupdates automatiseren - allemaal zonder tussen tools te hoeven schakelen.

ClickUp Documenten dat naadloos integreert met Brain, maakt het nog beter. U kunt uw documenten, aantekeningen van vergaderingen of transcripties uploaden naar ClickUp Docs en samenvattingen, lijsten met taken of updates op één plek krijgen.

Dankzij het uniforme platform hoeft u niet langer met meerdere apps te jongleren, waardoor het hele proces sneller en intuïtiever verloopt dan met andere tools.

De beste functies van ClickUp

Snel de sleutelpunten van uw transcripties van vergaderingen en projectupdates samenvatten

Zet geëxtraheerde informatie direct in ClickUp Docs om in lijsten met taken

Team stand-ups en voortgangsupdates automatiseren om handmatig bijhouden te verminderen

Gebruik ClickUp Docs om samenvattingen, taken en updates in één werkruimte te centraliseren

YouTube video links samenvatten en meertalige content genereren voor naadloze communicatie

Leg realtime transcripties en samenvattingen vast tijdens lopende vergaderingen

ClickUp limieten

Sommige geavanceerde AI functies zijn alleen beschikbaar met betaalde abonnementen

Prijzen ClickUp

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

ClickUp is de kern van mijn dagelijkse werkstroom, abonnement en kennisbank. Het heeft alle problemen opgelost die ik had met verspreide informatie en vergeten Taken door alles op één plek te brengen. Ik heb ClickUp gebruikt voor het beheren van projecten, vergaderingen, renovaties en zelfs investeringen in onroerend goed. Sjablonen zijn een redder in nood, vooral voor terugkerende taken, en het nieuwe AI Brain maakt het makkelijk om in al mijn documenten te zoeken. Voor elk bedrijf, klein of zakelijk, is deze tool een must-have.

Lourens S, Oprichter en Investeerder

💡 Pro Tip: Vermijd het wisselen tussen verschillende apps door tools te kiezen die integreren met je bestaande platforms. Dit bespaart u uren en zorgt ervoor dat uw aantekeningen gecentraliseerd blijven en gemakkelijk gedeeld kunnen worden.

2. Fireflies.ai (de beste voor automatisering van aantekeningen van vergaderingen en AI-samenvattingen)

via Vliegen.ai Door het proces te automatiseren, elimineert Fireflies.ai het gedoe van het maken van aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen. De AI-gestuurde Notetaker registreert, transcribeert en vat gesprekken samen van platforms zoals Google Meet, Zoom en Teams van Microsoft.

Je kunt ook audio- of videobestanden uploaden en direct samenvattingen maken. De unieke AI-filters laten in één klik actie-items, vragen en andere sleutelpunten zien, waardoor vergaderingen sneller en efficiënter kunnen worden nabesproken.

De beste functies van Fireflies.ai

Genereer AI-gestuurde samenvattingen voor geüploade audio- of videobestanden in seconden

Identificeer en extraheer actiepunten, Taken en sleutel discussie punten met één klik met behulp van AI Filters

Delenvergadering samenvatten en samenvattingen rechtstreeks met je team via Slack, Notion en Asana om iedereen op één lijn te houden

Beperkingen van Fireflies.ai

Kan geen live discussies rechtstreeks op een computer opnemen, wat de flexibiliteit beperkt

Prijzen van Fireflies.ai

Free Forever

Pro: $18/maand per zetel

$18/maand per zetel Business: $29/maand per zetel

$29/maand per zetel Enterprise: $39/maand per zetel

Beoordelingen en beoordelingen van Fireflies.ai

G2: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

4.8/5 (500+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Fireflies.ai heeft mijn ervaring met vergaderingen getransformeerd van een noodzakelijk kwaad naar een krachtpatser op het gebied van productiviteit. De nauwkeurigheid van de transcriptie is ongelooflijk - alsof je een stenograaf hebt met een bovenmenselijk gehoor. De AI-gebaseerde samenvattingen en extractie van actie-items zijn een game-changer en zorgen voor een persoonlijke assistent-ervaring die ervoor zorgt dat er niets belangrijks door de mazen van het net glipt.

George V, medisch directeur

3. AssemblyAI (Beste voor ontwikkelaars die bouwen met geavanceerde spraak-AI)

via montage AI_ AssemblyAI biedt een van de meest geavanceerde spraak-naar-tekst API's op de markt, perfect voor ontwikkelaars en bedrijven die spraakgegevens gebruiken voor innovatieve AI-producten.

De zeer nauwkeurige transcriptie heeft geavanceerde functies zoals sprekerdiarisatie, sentimentanalyse, trefwoorddetectie en PII-bewerking.

Ontwikkelaars kunnen de API gebruiken om spraakgegevens samen te vatten, te analyseren en te verbeteren, met functies als automatische hoofdstukken en content moderatie voor naadloze integratie in nieuwe of bestaande workflows.

Beste functies van AssemblyAI

Transcriberen van audio- en videobestanden met hoge nauwkeurigheid, ondersteunt meer dan 93% transcriptieprecisie

Extraheer inzichten met behulp van sentimentanalyse, sprekerdiarisatie en onderwerpdetectie voor zinvolle gegevens

Integreer naadloos met API's voor automatische hoofdstukken, PII-bewerking en geavanceerd spraakverstaan

Beperkingen van AssemblageAI

Kan kleine aanpassingen aan de prompt vereisen voor specifieke gebruikssituaties om de nauwkeurigheid van de transcriptie te verbeteren

Prijzen voor assemblyAI

Gratis

Pay-as-you-go: Vanaf $0,12/uur

Vanaf $0,12/uur Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

Bekijk en beoordeel beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

4. Sembly AI (het beste voor het genereren van bruikbare inzichten in vergaderingen)

via montage AI_ Sembly AI tilt productiviteit van vergaderingen naar een hoger niveau door automatisch AI-bijeenkomsten aantekeningen, taken en inzichten te genereren. Het platform registreert en transcribeert vergaderingen van Zoom, Google Meet en Microsoft Teams en organiseert vervolgens de discussie in bruikbare samenvattingen.

Deze gratis tool gebruikt AI om taken te identificeren en risico's op te sporen, zodat vergaderingen leiden tot bruikbare resultaten. De geavanceerde functies, zoals AI-chats voor meerdere vergaderingen en AI-gegenereerde abonnementen, helpen teams om discussies moeiteloos om te zetten in deliverables.

De beste functies vanembly AI

Automatisch transcriberen en samenvatten van vergaderingen in bruikbare inzichten in meer dan 48 talen

Taken, risico's en sleutel discussiepunten identificeren en organiseren voor onmiddellijke opvolging

Ervaar AI chats met meerdere vergaderingen om gesprekken in meerdere vergaderingen te evalueren of analyseren

Beperkingen van de AI-vergaderingen

Legt momenteel geen video segmenten vast voor gemakkelijke referentie wanneer scherm content wordt gedeeld

Prijzen voorembly AI

Personal: Free

Free Professioneel: $15/maand

$15/maand Teams: $29/maand per zetel

$29/maand per zetel Enterprise: Aangepaste prijzen

Bekijk AI beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Sembly AI is een essentieel onderdeel geworden van mijn dagelijkse werkstroom. De aantekeningen van vergaderingen zijn zo nauwkeurig dat ze de noodzaak van aparte notulen vervangen, en de samenvattingen van Nog te doen zorgen ervoor dat ik volledig aanwezig kan blijven tijdens vergaderingen. Het is ongelooflijk eenvoudig te integreren met Google en meestal komen vergaderingen op tijd zonder enige handmatige tussenkomst.

Jackie A., Business Process Strategist in Management Consulting

🧠 Leuk weetje: DPG Media heeft zijn enorme metadataproces voor video gestroomlijnd met behulp van Amazon Transcribe en AI-gebaseerde modellen 4 weken . Deze innovatie bespaarde dagen aan handmatig werk en verbeterde hun aanbevelingen voor content voor gebruikers. Het is een perfect voorbeeld van hoe AI-tools werkstromen kunnen transformeren!

5. Grain (Beste voor gepersonaliseerde AI aantekeningen voor vergaderingen en werkstromen)

via granen_ Grain is een AI-samenvattingstool die je vergaderingen omzet in bruikbare inzichten door aantekeningen, samenvattingen en workflows te automatiseren. Met Grain kun je sleutelmomenten markeren in transcripties, deelbare videoclips maken en aantekeningen integreren in Slack, HubSpot en Salesforce.

Grain onderscheidt zich door zijn flexibiliteit: aanpasbare sjablonen, ChatGPT-achtige vragen en antwoorden en AI-gegenereerde samenvattingen en highlights om de werklast na vergaderingen te verminderen.

De beste functies van Grain

Vergaderingen opnemen en transcriberen vanaf platforms als Zoom, Google Meet en Microsoft Teams

Ontvang binnen enkele seconden gepersonaliseerde aantekeningen en sleutelmomenten uit gesprekken op basis van AI

Integreer native met tools als Slack, HubSpot en Salesforce om workflows te automatiseren

Beperkingen van het raster

Niet-HubSpot gebruikers hebben mogelijk extra handmatig werk nodig om aantekeningen te integreren in aangepaste workflows

Grain prijzen

Gratis

Starter: $19/maand per zetel

$19/maand per zetel Business: $39/maand per zetel

$39/maand per zetel Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Otter.ai (Beste voor real-time transcriptie van vergaderingen en action items)

via otter AI_ Otter.ai automatiseert de transcriptie, samenvattingen en actiepunten van vergaderingen, zodat teams zich kunnen concentreren op discussies in plaats van op het aantekenen van aantekeningen. De OtterPilot AI samenvattingsfunctie voegt zich automatisch bij vergaderingen op Zoom, Google Meet en Microsoft Teams om real-time transcriptie en samenvattingen te bieden.

Otter.ai onderscheidt zich met samenvattingen van 30 seconden, live ondertiteling, afspelen en AI-chatten voor inzichten. De multiplatformondersteuning en samenwerkingstools zorgen ervoor dat teams op één lijn blijven en productiviteit behouden.

De beste functies van Otter.ai

Automatisch deelnemen aan virtuele vergaderingen om in realtime te transcriberen, samen te vatten en actiepunten toe te wijzen

Vergaderingen van een uur samenvatten in samenvattingen van 30 seconden voor een snel overzicht

Gebruik AI-gestuurde chats voor query's over vergaderingen en het genereren van follow-up e-mails of updates

Otter.ai limieten

De nauwkeurigheid van sprekeridentificatie kan worden verbeterd

Ingebouwde auto-save voorkomt het ongedaan maken van bewerkingen na het opslaan, wat de werkstroom kan verstoren

Otter.ai prijzen

Basic: Free

Free Pro: $16.99/maand per gebruiker

$16.99/maand per gebruiker Business: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter.ai beoordelingen en beoordelingen

G2: 4,4/5,0 (280+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5,0 (80+ beoordelingen)

_Otter.ai is ongelooflijk gebruiksvriendelijk dankzij de naadloze integratie van Zoom en Google Agenda. Het voegt automatisch in en transcribeert gesprekken, en de live transcriptie weergave is een fantastische functie. Een opvallende functie is de mogelijkheid om automatisch afbeeldingen vast te leggen wanneer schermen worden gedeeld of gewijzigd tijdens een gesprek, waardoor waardevolle context wordt toegevoegd aan de transcripties. De AI-transcripties zijn uitstekend en de instelling is net zo eenvoudig als het inschakelen van een integratie

Arjun K., Mede-oprichter van een klein bedrijf

🧠 Leuk weetje: Hollywood zet in op AI om de visuele effectenindustrie te transformeren. Met tools zoals AI storyboarding en geautomatiseerde speciale effecten, voorspellen studio's zoals Lionsgate, die 'miljoenen en miljoenen besparen dollars .'

7. Notta (Beste voor tweetalige transcriptie en naadloze samenwerking)

via Notta Notta is een hulpmiddel voor het samenvatten van aantekeningen dat live vergaderingen, interviews of opnames automatisch omzet in bewerkbare tekst. Notta ondersteunt tot 58 talen en biedt tweetalige transcriptie en vertaling in realtime, waardoor het geschikt is voor wereldwijde teams.

Het gaat verder dan transcriptie door AI-gestuurde samenvattingen, sprekersinzichten en samenwerkingstools te bieden om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden op één lijn zitten. Met Notta kun je ook transcripties en samenvattingen exporteren naar verschillende formaten, waardoor het ideaal is voor verschillende workflows.

De beste functies van Notta

Transcriberen en vertalen van tweetalige vergaderingen in realtime, ondersteunt meer dan 58 talen

Genereer beknopte AI samenvattingen met sleutel inzichten en actie items in een enkele klik

Aantekeningen en transcripties exporteren naar verschillende formaten, waaronder PDF, Word Doc en SRT

Notta limieten

Gratis proefversies zijn niet transparant over de exacte vervaldatum, wat leidt tot onverwachte kosten

Notta prijzen

Gratis

Pro: $14,99/maand per gebruiker

$14,99/maand per gebruiker Business: $27,99/maand per gebruiker

$27,99/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Niet alle beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (130+ beoordelingen)

4.4/5 (130+ beoordelingen) Capterra:Niet genoeg beoordelingen

8. Sonix (Beste voor geautomatiseerde transcriptie en vertaling in 50+ talen)

via sonix_ Sonix is een krachtige transcriptietool biedt snelle, nauwkeurige en betaalbare transcriptie- en vertaaldiensten. Het ondersteunt meer dan 50 talen en is ideaal voor professionals die moeiteloos audio- en video content willen transcriberen, ondertitelen of vertalen.

Sonix biedt functies zoals AI-gestuurde samenvattingen, het aanmaken van hoofdstukken, sentimentanalyse en geautomatiseerde ondertiteling. Met de intuïtieve editor in de browser kunnen gebruikers eenvoudig transcripties bewerken, doorzoeken en organiseren.

Sonix beste functies

Audio en video content automatisch transcriberen in meer dan 50 talen

Biedt geavanceerde AI-tools zoals sentimentanalyse, onderwerpdetectie en AI-samenvattingen

Ondertitels maken en aanpassen met aanpasbare lettertypes, kleuren en tijdcodes

Sonix beperkingen

Samenwerkingstools in lagere abonnementen voldoen mogelijk niet aan alle teamvereisten

Sonix-prijzen

Standaard: $10/uur

$10/uur Premium: $5/uur en $22/maand per gebruiker

$5/uur en $22/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Sonix beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5.0 (130+ beoordelingen)

Sonix AI is ongelooflijk dicht bij perfectie. De transcriptiekwaliteit is uitstekend en ik ben erg blij met de service. Ik hou vooral van de mogelijkheid om ondertitels in verschillende bestandsformaten te exporteren, wat een enorm pluspunt is voor mediagerelateerde projecten.

Dieter K., editor Engels

💡 Pro Tip: Verfijn je AI samenvattingen voor maximale duidelijkheid. Bij veel samenvatters kun je de lengte en focus van de samenvatting aanpassen. Bepaal je doel voordat je een tool gebruikt. Pas de instellingen aan uw doelen aan voor scherpere, beter bruikbare inzichten.

9. Transcribe (het beste voor meertalige transcriptie en automatisering van samenvattingen)

via Vertaal Transcribe vereenvoudigt het omzetten van audio en video in bruikbare tekst en beknopte samenvattingen. Het ondersteunt meer dan 120 talen en biedt transcriptie en AI-gestuurde samenvattingen die gebruikers helpen snel sleutelpunten en inzichten te identificeren.

Dankzij de naadloze integratie met tools als Zoom en Google Drive maakt Transcribe het makkelijk om samenvattingen te delen en samen te werken. Transcribe onderscheidt zich door de veelzijdige bestandscompatibiliteit en ingebouwde editor, waarmee gebruikers bestanden van verschillende formaten kunnen importeren en moeiteloos samenvattingen kunnen aanpassen.

De beste functies van Transcribe

Transcriberen en samenvatten van audio of video content in meer dan 120 talen voor wereldwijde bruikbaarheid

Genereer beknopte AI samenvattingen die sleutelpunten en bruikbare inzichten benadrukken

Integreer met Zoom, Gmail en Google Drive voor een naadloze werkstroom tussen verschillende platforms

Limieten voor transcriberen

Zou kunnen profiteren van meer samenwerkingsfuncties voor projecten in teams

Transcribe prijzen

Gratis

Volledig: $14,99/maand per gebruiker

$14,99/maand per gebruiker Geavanceerd: $59,99/maand per gebruiker

$59,99/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

10. Recast Studio (De beste manier om content van podcasts om te zetten in marketinggoud)

via Recast Studio Met Recast Studio kunnen marketingteams moeiteloos content van podcasts omzetten in boeiende video's, blogs, e-mails en posts op sociale media met behulp van AI. Dit platform is ontworpen voor teams met minimale ervaring met bewerking van video's en genereert automatisch hoogtepunten en korte, deelbare clips van content in lange formaten.

Bovendien biedt het AI-gegenereerde aantekeningen bij shows, SEO-vriendelijke blogposts, samenvattingen per e-mail en sociale posts, waardoor het een complete toolkit is voor het voltooien van content voor zowel podcasters als marketeers.

De beste functies van Recast Studio

Automatisch korte, deelbare clips genereren van podcastaudio of video in enkele minuten

Maak automatisch aantekeningen, blogberichten, e-mails en content voor sociale media vanuit podcastafleveringen

Krijg audiogrammen, geanimeerde tekst en balken voor voortgang om de betrokkenheid bij sociale media te vergroten

Recast Studio limieten

Beperkte variatie in kant-en-klare sjablonen, hoewel de huidige functioneel zijn

Recast Studio prijzen:

Starter: $17/maand

$17/maand Premium: $57/maand

$57/maand Professioneel: $37/maand

Recast Studio beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Versterk transcript samenvatten met ClickUp: Uw productiviteit Game-Changer

Bij het onderzoeken van AI samenvattingen van transcripties is het essentieel om verder te kijken dan alleen functies en prijzen. Denk aan de waarde op lange termijn die deze tools toevoegen aan uw werkstroom - schaalbaarheid, integraties met bestaande platforms en hun vermogen om uw team te ondersteunen als het groeit.

Het is belangrijk dat een tool zich kan aanpassen aan uw behoeften, of het nu gaat om het ondersteunen van meerdere talen, geavanceerde AI-functies of naadloze exportopties.

Dit is waar ClickUp schittert. Het stopt niet bij het samenvatten van transcripties - het integreert projectmanagement, samenwerking en AI-gedreven inzichten in projecten in één platform. Met ClickUp automatiseert u niet alleen taken, maar optimaliseert u uw volledige werkstroom.

