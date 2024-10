10 beste AI samenvatters van aantekeningen voor 2024

Als student, onderzoeker of professional heb je vaak te maken met overweldigende hoeveelheden tekst. Navigeren door lange documenten kan ontmoedigend zijn, maar de juiste hulpmiddelen kunnen helpen.

Maak kennis met AI-samenvatters voor aantekeningen-innovatieve hulpmiddelen die uitgebreide informatie binnen enkele seconden kunnen samenvatten tot beknopte samenvattingen en sleutelpunten. Ze halen snel de essentiële details voor je tevoorschijn en verhogen zo je productiviteit aanzienlijk.

Benieuwd naar deze tools? Lees dan verder en ontdek de tien beste AI-samenvatters voor aantekeningen die je efficiëntie kunnen verbeteren.

Wat moet je zoeken in AI notitie samenvatters?

Een goede AI notitie samenvatter maakt het werken door documenten een fluitje van een cent. Hier zijn een paar dingen die je in gedachten moet houden bij het samenvatten van AI-notities:

Gebruiksgemak: De tool moet een intuïtieve, eenvoudig te navigeren, gebruiksvriendelijke interface hebben

De tool moet een intuïtieve, eenvoudig te navigeren, gebruiksvriendelijke interface hebben Aanpassingsopties: Het moet je de opties geven om het format, de lengte en de mate van detail in samenvattingen aan te passen aan je behoeften

Het moet je de opties geven om het format, de lengte en de mate van detail in samenvattingen aan te passen aan je behoeften Kwaliteit van de samenvatting: De gegenereerde samenvattingen moeten de essentie van uw documenten weergeven

De gegenereerde samenvattingen moeten de essentie van uw documenten weergeven Nuttige functies: Naast het samenvatten van tekst moet de AI-software ook waardevolle functies bieden zoals vertaling, transcriptie van audio/video-bestanden, bewerkingsmogelijkheden, enz.

Naast het samenvatten van tekst moet de AI-software ook waardevolle functies bieden zoals vertaling, transcriptie van audio/video-bestanden, bewerkingsmogelijkheden, enz. Integratiemogelijkheden: De AI-samenvattingssoftware voor aantekeningen moet soepel integreren met andere tools, zoals tekstverwerkers en projectmanagementsoftware.

De AI-samenvattingssoftware voor aantekeningen moet soepel integreren met andere tools, zoals tekstverwerkers en projectmanagementsoftware. Deel- en exportopties: Het moet mogelijk zijn om de samenvatting op te slaan op je apparaat voor later gebruik en te exporteren en te delen met anderen in PDF, Word, enz.

Het moet mogelijk zijn om de samenvatting op te slaan op je apparaat voor later gebruik en te exporteren en te delen met anderen in PDF, Word, enz. Goedkoop geprijsd: Het samenvattingshulpmiddel moet een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben en het abonnement moet redelijk geprijsd zijn

De 10 beste AI notitiesamenvatters om te gebruiken

Na het onderzoeken van de bovenstaande functies in de overvloed aan AI samenvatters op de markt, hebben we de top tien tools voor je op een rijtje gezet. Laten we ze een voor een doornemen.

1. ClickUp (het beste voor het samenvatten en organiseren van aantekeningen)

ClickUp is een productiviteitsplatform boordevol functies voor individueel en zakelijk gebruik. Het biedt een uitgebreide set krachtige functies, waaronder een AI-functie voor aantekeningen maken genaamd ClickUp Brein .

maak beknopte samenvattingen van aantekeningen, transcribeer video vergaderingen en meer met ClickUp Brain_

ClickUp Brain blinkt uit in het samenvatten van aantekeningen en documenten in sleutelbegrippen en opsommingstekens. Met slechts een paar eenvoudige instructies genereert het in seconden op maat gemaakte samenvattingen.

Bovendien kan ClickUp Brain video vergaderingen beschrijven en samenvattingen maken van aantekeningen van vergaderingen . Het kan ze ook vertalen in verschillende talen, waaronder Frans, Italiaans en Spaans.

Naast ClickUp Brain, ClickUp's functie Kladblok stelt u in staat om aantekeningen te maken, checklists te maken en deze te formatteren en te bewerken vanaf elke locatie. Bovendien, met ClickUp Documenten kunt u uw aantekeningen en documenten op één plaats maken, organiseren en opslaan.

Als onderdeel van het ClickUp ecosysteem integreren deze tools naadloos. Dit betekent dat ClickUp Brain gemakkelijk aantekeningen en checklists voor u kan genereren, rechtstreeks in Notepad en Docs.

Het kan ook agenda's voor vergaderingen, productupdates en uitvoerbare taken en subtaken genereren vanuit aantekeningen.

ClickUp Brain helpt u aantekeningen van hoge kwaliteit te maken, sneller te werken en meer doen in minder tijd.

Beste functies van ClickUp

Deel aantekeningen Notta is een populair programma voor het maken van aantekeningen en AI-transcriptietool voor audio- en video-opnamen. Het kan alle soorten video's transcriberen, inclusief video's van vergaderingen, YouTube video's, webinars en podcasts. Daarnaast kan het transcripties van video- en audiobestanden samenvatten in een gemakkelijk te gebruiken formulier.

Met Notta kun je ook zoeken in transcripties, zodat je snel essentiële informatie kunt vinden.

De beste functies van Notta

Hoofdstuk-voor-hoofdstuk samenvattingen maken van transcripties van vergaderingen

Transcriberen van content in meer dan 50 talen, waaronder Duits, Spaans, Portugees, enz.

Soepel integreren met tools voor vergaderingen zoals Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, enz.

Content aanpassen met verschillende sjablonen met bewerkingsmogelijkheden

Deel aantekeningen veilig met teamleden en belanghebbenden

Notta limieten

Biedt niet de mogelijkheid om PDF's of andere tekstbestanden direct samen te vatten

Biedt alleen toegang tot de AI summary generator in het betaalde abonnement

Prijzen

Free Forever

Pro: $14.99/maand per gebruiker

$14.99/maand per gebruiker Business: $27,99/maand per gebruiker

$27,99/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Niet alle beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: N/A

3. Wordtune (Beste voor het samenvatten en parafraseren van tekst en video bestanden)

Via werkwijze_ Wordtune is een AI-aangedreven schrijf-, parafraseer- en samenvattingshulpmiddel. Het stelt je in staat om snel content van hoge kwaliteit te schrijven en helpt je te ontsnappen aan de writer's block-val. Bovendien kun je content parafraseren zodat het authentieker klinkt en meer weerklank vindt bij andere lezers.

Wordtune is niet alleen een hulp bij het schrijven en parafraseren, maar ook een AI-gestuurde tekst en video samenvatter . Het kan een grote verscheidenheid aan bestanden samenvatten, van tekstdocumenten, artikelen en webpagina's tot video's van vergaderingen en YouTube-video's, en u voorzien van samenvattingen in hapklare grootte.

Het helpt je om een grote hoeveelheid informatie in korte tijd te begrijpen.

De beste functies van Workertune

Pas de toon, taal en lengte van de samenvattingen aan uw behoeften aan

Maak informele berichten en formele correspondentie op maat van uw behoeften

Krijg hulp bij elke stap van uw schrijfproces, van idee tot aanmaken

Zorg voor grammaticale en spellingscorrectheid met de proefleesmogelijkheden van de tool

Samenvattingen vertalen naar het Engels vanuit verschillende talen, waaronder Duits, Hebreeuws, Frans, Russisch, enz.

Wordt afgestemd limieten

Kan alleen tekst en samenvattingen in het Engels schrijven

Biedt slechts een beperkt aantal herschrijvingen en samenvattingen in de gratis versie

Prijzen voor Workertune

Basic: Free

Free Geavanceerd: $13.99/maand per gebruiker

$13.99/maand per gebruiker Unlimited: $19.99/maand per gebruiker

$19.99/maand per gebruiker Business: Neem contact op met verkoop

Wordtune beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

4. Otter.ai (Beste voor het samenvatten van live vergaderingen)

Via Otter.ai Otter.ai is een populair AI samenvattingshulpmiddel voor live aantekeningen van vergaderingen. Het blinkt uit in het omzetten van gesproken woorden naar tekst in real-time en het genereren van samenvattingen van vergaderingen van dertig seconden.

Tijdens het genereren van samenvattingen identificeert het actiepunten en wijst deze toe aan leden van het team, zodat ze op één lijn zitten wat betreft de volgende stappen. Het stelt teamleden ook in staat om samen te werken en te chatten via de functie chatten.

De tool biedt ook transcriptiefaciliteiten, waardoor het ideaal is voor mensen in het onderwijs, marketing, werving, verkoop, enz.

De beste functies van Otter.ai

Genereer content zoals e-mails en status updates voor vergaderingen

Integreert naadloos met tools zoals Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, enz.

Markeer en voeg afbeeldingen toe aan samenvattingen en deel ze met anderen via koppelingen

Otter.ai limieten

Biedt niet de mogelijkheid om samenvattingen te delen in de vorm van PDF's, DOCX, TXT en andere bestandsformaten

Minder nauwkeurig dan andere AI samenvatters van aantekeningen, vooral bij slechte geluidskwaliteit en netwerkverbindingen

Otter.ai prijzen

Gratis

Pro: $16.99/maand per gebruiker

$16.99/maand per gebruiker Business: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

Lees meer Weg met pen en papier: Hoe gebruik je AI voor vergaderingen aantekeningen

5. Jasper AI (het beste voor het genereren en samenvatten van content)

Via jasper AI_ Als een van de toonaangevende AI virtuele assistenten jasper AI kan een grote verscheidenheid aan content genereren en samenvatten. Het helpt je bij het maken van koppen voor artikelen, biografieën voor sociale mediaprofielen en content in lange formaten zoals blogs, eBooks, enz.

Bovendien helpt het je bij het samenvatten van documenten, rapporten en andere lange soorten content in goed geschreven samenvattingen.

Of je nu marketingmateriaal en academische papers maakt of samenvat, Jasper AI biedt de tools om je begrip te verbeteren en je content impactvoller te maken.

De beste functies van Jasper AI

Tot 5000 tekens van de oorspronkelijke tekst invoeren

Genereer samenvattingen in meer dan 25 talen

Complexe en technische onderwerpen opsplitsen in hapklare, gemakkelijk te begrijpen samenvattingen

De toon en mate van detail in samenvattingen aanpassen

Jasper AI limieten

Biedt geen gratis abonnement; sommige gebruikers vinden de abonnementskosten nogal hoog

Vertalingen naar bepaalde talen, zoals Duits, kunnen resulteren in grammaticale fouten en moeten dus worden nagelezen

Prijzen voor Jasper AI

Creator: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Pro: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Business:Aangepaste prijzen

Jasper AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1200+ beoordelingen)

4.7/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1500+ beoordelingen)

6. AI Summarizer (Beste voor het samenvatten van tekstbestanden)

Via samenvatter_ Of je nu een academisch essay, een onderzoeksartikel, een blogbericht of een ander soort tekst wilt samenvatten, AI Summarizer is een uitstekend hulpmiddel. Je kunt de lengte van de samenvatting instellen en de tekst samenvatten met behoud van de oorspronkelijke betekenis en context.

Bovendien maakt het gebruiksvriendelijke ontwerp het gemakkelijk om te navigeren en toegankelijk voor mensen van alle niveaus van technische expertise.

AI Summarizer beste functies

Geef de beste regel van de samengevatte content weer

Genereer samenvattingen in zowel paragrafen als opsommingstekens

Vertaal of genereer samenvattingen in acht verschillende talen, waaronder Duits, Spaans, Frans en Portugees

Kopieer de samengevatte content en download het als een Docx-bestand

AI Summarizer limieten

Biedt geen mogelijkheid om audio/video-based content te transcriberen en samen te vatten

Biedt beperkte bestandsformaten (slechts één type: .docx) voor het downloaden van samenvattingen

AI Summarizer prijzen

AI Assistant: $6.99/maand per gebruiker

$6.99/maand per gebruiker Plagiarism Checker: $6,99/maand per gebruiker

$6,99/maand per gebruiker Alles in één: $9,99/maand per gebruiker

AI Summarizer beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Quillbot (Beste voor het parafraseren en samenvatten van aantekeningen en documenten)

Via quillbot_ Quillbot is een AI-aangedreven schrijfoplossing met tools zoals een parafraser, grammaticacontrole, citatiegenerator, samenvatter en vertaler.

Het helpt je om duidelijke, gepolijste content te schrijven die indruk maakt op je doelpubliek. Het helpt je ook bij het samenvatten van documenten, papers en artikelen tot de sleutelpunten.

Quillbot blinkt uit in het omzetten van complexe informatie in verteerbare formats, waardoor het een waardevolle aanwinst is voor onderzoekers en studenten.

De beste functies van Quillbot

Genereert samenvattingen in twee stijlen: sleutelzinnen en paragrafen

Pas de lengte van de samenvattingen aan aan je behoeften

Parafraseer woorden met behulp van de ingebouwde thesaurus

Maak citaten in verschillende formats, waaronder APA, Chicago, MLA, enz.

Corrigeer fouten in grammatica en interpunctie met één klik

Quillbot limieten

Biedt het genereren van samenvattingen tot 600 woorden in de gratis versie

Parafraseert soms zinnen op een manier die ze moeilijk te begrijpen maakt

Quillbot prijzen

Gratis

Premium: $4,17/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$4,17/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Team: $3,75/maand per gebruiker voor maximaal 10 gebruikers (jaarlijks gefactureerd)

Quillbot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5 (100+ beoordelingen)

8. Hypotenuse AI (Beste voor het genereren en samenvatten van SEO-vriendelijke content)

Via hypotensie_ Hypotenuse AI is een SEO-vriendelijke content generator die ook werkt als een AI-gestuurde samenvatter voor aantekeningen en documenten voor marketingprofessionals.

Hiermee kunt u metadata, productbeschrijvingen, berichten in sociale media, artikelen in lange formaten en andere soorten SEO-geoptimaliseerde content genereren.

Bovendien kun je paragrafen, artikelen, documenten en video's samenvatten tot de belangrijkste concepten en ideeën.

Hypotenuse AI beste functies

Condenseer content in opsommingstekens of korte alinea's

Genereer content en afbeeldingen op een manier die overeenkomt met de stem van je merk

Formateer je content volgens de richtlijnen van je merk

Relevante interne en externe hyperlinks invoegen in je content

Content en samenvattingen vertalen in meer dan 25 talen

Hypotenuse AI limieten

Sommige gebruikers vinden de abonnementsprijzen van deze AI-tool nogal duur

Heeft een vaste limiet voor het genereren van content in de betaalde abonnementen

Hypotenuse AI prijzen

Invoer: $29/maand

$29/maand Essentieel: $87/maand

$87/maand Log Pro: $230/maand (maximaal 3 zetels)

$230/maand (maximaal 3 zetels) Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

Hypotenuse AI beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (50+ beoordelingen)

: 4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: N/A

9. Anyword AI (Beste voor het schrijven en samenvatten van content voor marketeers)

Via aI_ Als een schrijfplatform ontworpen voor marketingteams, helpt Anyword AI marketeers bij het genereren van boeiende content, van e-mails en advertentiekopieën tot landingspagina's en blogposts. Het helpt hen ook bij het hergebruiken van bestaande content met add-on informatie met zijn parafraseringstool.

Bovendien helpt de Anyword AI-tekstsamenvattingsfunctie marketeers bij het samenvatten van langlopende content, waardoor ze uren tijd besparen.

De beste functies van Anyword AI

Genereer samenvattingen in drie formats: alinea, trefwoorden en TL;DR

Vertaal content en samenvattingen in meerdere talen, waaronder Italiaans, Duits, Spaans, enz.

Controleer uw content op plagiaat met de ingebouwde checker van de tool

100+ marketingsjablonen aanpassen aan je merk

Analyseer en voorspel de prestaties van je gepubliceerde content

Enkele AI-limieten

Enigszins duur in vergelijking met andere AI samenvatters van aantekeningen

Kan soms onnauwkeurige informatie produceren

De prijzen voor AI van Anyword

Starters: $49/maand

$49/maand Datagestuurd: $99/maand

$99/maand Business: $499/maand

$499/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Anyword AI beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1000+ beoordelingen)

4.8/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

10. TLDR Dit (Het beste voor het samenvatten van lange artikelen en documenten)

Via deze_TLDR TLDR This is een van de populaire online AI-tools voor het samenvatten van documenten, aantekeningen en artikelen. Ontworpen voor studenten, schrijvers, onderzoekers, journalisten en elke andere persoon die de essentie van lange content wil begrijpen, vat het snel informatie samen in een gemakkelijk te verteren stuk content.

Dit hulpmiddel voor AI-samenvattingen zorgt uiteindelijk voor een overzichtelijke leeservaring die gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken is.

TLDR Deze beste functies

Extraheer metadata zoals de naam van de auteur, publicatiedatum, titel van het artikel, enz.

Krijg een schatting van de leestijd voor blogberichten en artikelen

Markeer de meest relevante informatie en filter zwakke argumenten en pluisjes uit

Snel webpagina's samenvatten met extensies voor twee browsers, Google Chrome en Firefox

TLDR Deze limieten

Vereist een storingsvrije internetverbinding om belangrijke informatie uit lange formulieren samen te vatten

Biedt geen optie om de lengte of het format van de samenvattingen aan te passen

TLDR Deze prijzen

Gratis

Starter: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Professioneel: $8.25/maand per gebruiker

$8.25/maand per gebruiker Business: $16.60/maand

TLDR Deze beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Lees meer: Hoe AI gebruiken voor documentatie

Samenvatten en organiseren van uw aantekeningen en verhogen van uw productiviteit met ClickUp

AI samenvattingen van aantekeningen zijn essentiële hulpmiddelen geworden in een wereld die overspoeld wordt met informatie. Ze vatten lange teksten samen tot sleutelpunten, zodat u binnen enkele seconden de essentie ervan begrijpt.

Nu je de tien beste AI-tools voor het samenvatten van aantekeningen kent, is het tijd om te beginnen met het stroomlijnen van je notities en documenten. Overweeg het gebruik van functierijke productiviteitstools zoals ClickUp-taaks om uw Taak gemakkelijker te maken.

ClickUp helpt u bij het samenvatten van sleutelinformatie en stelt u in staat om uw aantekeningen organiseren en opslaan efficiënt op, zodat je snel een grote verscheidenheid aan teksten kunt begrijpen en doorwerken. Aanmelden met ClickUp gratis en vat lange teksten in een paar seconden samen!