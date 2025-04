Top 10 CRM voor Gmail-tools om werkstromen te stroomlijnen

Je inbox is misschien waar de magie begint, maar het is niet altijd waar het blijft. Op zoek gaan naar follow-ups, jongleren met clientgegevens en het bijhouden van verkopen kan al snel een rommeltje worden.

Daarom is het koppelen van Gmail met een CRM een no-brainer. Het houdt alles verbonden, georganiseerd en precies waar je het nodig hebt - in de inbox die je dagelijks gebruikt. 🔄

Als je er genoeg van hebt om tijd (en belangrijke gesprekken) te verliezen, is het tijd om de perfecte CRM voor Gmail te ontdekken.

Hier zijn tien opties om werkstromen te stroomlijnen, tijd te besparen en elke relatie op het juiste spoor te houden.

⏰ 60-seconden samenvatting

Maak een keuze uit onze top 10 CRM voor Gmail tools:

ClickUp (Beste voor moeiteloze e-mail-naar-CRM integratie)

Streak CRM (Beste voor Gmail-native CRM-functionaliteit)

HubSpot CRM (Beste voor gratis CRM-kernfunctionaliteit)

Copper CRM (Beste voor Google werkruimte integratie)

Zoho CRM (de beste voor aanpassingen en schaalbaarheid)

Pipedrive (Beste voor visueel verkooppijplijnbeheer)

NetHunt CRM (Beste voor diepgaande Gmail-integratie)

Salesmate (Beste voor het bijhouden van communicatie via meerdere kanalen)

Teamwave (Beste voor gecombineerde CRM en business management)

Freshworks CRM (Beste voor verkoopintelligentie met AI)

Wat moet je zoeken in een CRM voor Gmail?

Het vinden van de perfecte CRM voor Gmail begint met het identificeren van functies die aansluiten bij de behoeften van uw bedrijf. Hier is wat u moet prioriteren wanneer het kiezen van een CRM . 👇

Alomvattend contact- en dealbeheer: Kies een tool die clientgegevens automatisch organiseert en elke interactie bijhoudt, wat de verkoop vereenvoudigtprojectmanagement Automatiseringstools voor efficiëntie: Overweeg CRM met functies zoals e-mailplanning, automatische follow-ups en herinneringen voor taken om handmatig werk te verminderen

Kies een tool die clientgegevens automatisch organiseert en elke interactie bijhoudt, wat de verkoop vereenvoudigtprojectmanagement Aanpasbare en gebruikersvriendelijke interface: Kies een CRM met een intuïtief dashboard en opties om workflows op maat te maken, zodat het aansluit op de behoeften van uw bedrijf

Kies een CRM met een intuïtief dashboard en opties om workflows op maat te maken, zodat het aansluit op de behoeften van uw bedrijf Gedetailleerde rapportage en analyses: Kies voor een CRM dat e-mailactiviteiten bijhoudt, de betrokkenheid monitort en bruikbare inzichten biedt om uw beslissingen te sturen

Kies voor een CRM dat e-mailactiviteiten bijhoudt, de betrokkenheid monitort en bruikbare inzichten biedt om uw beslissingen te sturen Functies voor teamsamenwerking: Zoek naar tools waarmee u taken kunt toewijzen, updates kunt delen en voortgang kunt bijhouden

Zoek naar tools waarmee u taken kunt toewijzen, updates kunt delen en voortgang kunt bijhouden Mobiele toegankelijkheid: Kies eenCRM-software met een mobiele app waarmee u verbinding houdt en productief blijft, zelfs als u onderweg bent

🔍 Did You Know? Gmail bleef meer dan vijf jaar in bèta, zelfs toen het een van de populairste e-maildiensten werd. De bèta tag werd uiteindelijk verwijderd in juli 2009.

De 10 beste CRM voor Gmail

Relaties met klanten bijhouden kan lastig zijn als je alleen op Gmail vertrouwt.

Hier zijn 10 CRM's die integreren met Gmail en je helpen je communicatie efficiënter te beheren. 📧

1. ClickUp (Beste voor moeiteloze integratie van e-mail naar CRM)

Als u op zoek bent naar een CRM waarmee u moeiteloos relaties met klanten kunt beheren, overweeg dan eens ClickUp . CRM van ClickUp is echt de alles-in-één oplossing die verder gaat dan alleen het beheren van klantgegevens. Het brengt uw taken, communicatie en projecten samen in één ruimte. Bovendien synchroniseert het moeiteloos met uw favoriete tools, zodat alles met elkaar verbonden blijft.

Met de aanpasbare dashboards kun je in één oogopslag verkooppijplijnen, statussen van deals en omzetstatistieken bijhouden. Automatiseringen vereenvoudigen terugkerende taken zoals follow-ups en herinneringen, waardoor u uren handmatig werk bespaart. Plus, de functies voor samenwerking van ClickUp, zoals opmerkingen, @mentions en gedeeld ClickUp Documenten houdt uw team op één lijn en uw klanten tevreden.

ClickUp Gmail-integratie

Zet e-mails met één klik om in taken met de ClickUp Gmail-integratie

De ClickUp Gmail-integratie brengt een heel nieuw niveau van gemak bij het beheren van taken en e-mails op één plek.

Met slechts een paar klikken kunt u elke e-mail omzetten in een uitvoerbare taak, deze toewijzen, prioriteiten stellen en koppelen aan relevante projecten in ClickUp. Dit Gmail-integratie maakt het eenvoudig om e-mails bij taken te voegen, zodat u belangrijke details voor het bijhouden van e-mails altijd binnen de taak zelf hebt georganiseerd.

ClickUp Automatiseringen

Automatiseer herinneringen of het plannen van taken op basis van e-mails met ClickUp-taak automatisering met ClickUp Automations

Wat deze integratie onderscheidt, is de mogelijkheid om te werken met ClickUp Automatiseringen . In plaats van handmatig taken te maken van e-mails, kunt u het proces automatiseren.

U kunt bijvoorbeeld een automatisering instellen om van elke e-mail van een bepaalde client of met een specifieke onderwerpregel een Taak in ClickUp-taak te maken, zodat u tijd bespaart en de kans verkleint dat u belangrijke follow-ups mist. U kunt de regels aanpassen zodat taken automatisch worden toegewezen, geprioriteerd of getagd op basis van de content van de e-mail.

Zodra een Taak is aangemaakt vanuit een e-mail, kunt u direct beginnen met het toevoegen van ClickUp-taak Commentaar vragen stellen of het team bijwerken.

Koppel dat nu aan de ClickUp CRM sjabloon en het wordt nog beter. U kunt pijplijnen maken die aansluiten bij uw unieke behoeften, zodat u een duidelijk beeld krijgt van uw leads en hoe u ze effectief kunt beheren.

De gedetailleerde rapportagetools geven je waardevolle inzichten in sleutelgegevens zoals conversiepercentages en de lengte van de verkoopcyclus, zodat je datagestuurde beslissingen kunt nemen.

De beste functies van ClickUp

Integratie met Gmail: Verander e-mails onmiddellijk in taken en koppel ze aan projecten vanuit uw inbox

Verander e-mails onmiddellijk in taken en koppel ze aan projecten vanuit uw inbox Email automatisering: E-mail automatiseren follow-ups en herinneringen om tijd te besparen op repetitieve Taken

E-mail automatiseren follow-ups en herinneringen om tijd te besparen op repetitieve Taken Aangepaste werkstromen: Pas pijplijnen aan uw unieke verkoopproces aan en beheer leads efficiënt

Pas pijplijnen aan uw unieke verkoopproces aan en beheer leads efficiënt Gecentraliseerde klantinteracties: Organiseer al uw e-mails, taken en gesprekken op één plek

Organiseer al uw e-mails, taken en gesprekken op één plek Taakopmerkingen: Werk samen met je team door real-time feedback op Taken achter te laten

Beperkingen van ClickUp

Het kan even duren voordat u gewend bent aan de interface

Sommige geavanceerde aanpassingen vereisen wat spelen met de installatie

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per lid per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

📖 Lees ook: Hoe uw eigen CRM maken in ClickUp

2. Streak CRM (Beste voor Gmail-native CRM-functie)

via Streep Streak verandert Gmail in een CRM-platform en brengt verkoop- en klantcommunicatie naar uw inbox.

Streak is ontworpen voor kleine bedrijven en agile teams, maakt externe tools overbodig en biedt een naadloze, geïntegreerde ervaring.

De beste functies van Streak CRM

Pijplijnen aanpassen om workflows te creëren die aansluiten op uw bedrijfsprocessen

E-mails bijhouden met notificaties voor opens, antwoorden en ideale opvolgtijden

Automatiseer terugkerende communicatietaken zoals het verzenden van bulk e-mails met Gmail mail merge

Herinneringen en opvolgschema's instellen om te voorkomen dat u cruciale taken of deadlines mist

Breek de limieten van CRM

Geavanceerde functies voor rapportage zitten opgesloten in hogere prijsabonnementen

Prestaties kunnen achterblijven bij het beheren van grote hoeveelheden e-mails

Prijzen van Streak CRM

Pro: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Pro+: $89/maand per gebruiker

$89/maand per gebruiker Enterprise: $159/maand per gebruiker

Streak CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (240+ beoordelingen)

4.5/5 (240+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (470+ beoordelingen)

🔍 Did You Know? 'Gmail' staat voor 'Google Mail', maar dat was niet de naam van het bedrijf eerste keuze . In het begin noemden de ontwikkelaars van Gmail het intern 'Caribou', geïnspireerd door een cartoon van Dilbert.

3. HubSpot CRM (de beste gratis CRM-functionaliteit)

via HubSpot HubSpot CRM biedt een uitgebreid platform voor het beheren van verkoop, marketing en klantenservice. De gratis basisfuncties maken het toegankelijk voor bedrijven van elke grootte.

De tool bijhoudt verkooppijplijnen, stroomlijnt klantinteracties en automatiseert CRM e-mailmarketing inspanningen met een focus op het op elkaar afstemmen van werkstromen. Deze gratis CRM is een betrouwbare keuze voor bedrijven die hun productiviteit willen verhogen zonder een aanzienlijke investering vooraf.

De beste functies van HubSpot CRM

Beheer contactpersonen en bedrijfsprofielen in een intuïtief, gecentraliseerd systeem

Automatiseer follow-up sequenties om tijd te besparen en tijdige reacties te garanderen

Prioriteit geven aan leads met mogelijkheden voor lead-scoring op basis van machine-learning

Integreer naadloos met andere HubSpot tools voor een uniforme business aanpak

De beperkingen van HubSpot CRM

Sommige integraties vereisen mogelijk extra betaalde abonnementen

Steilere leercurve vergeleken met eenvoudigere CRM platformen

Prijzen voor HubSpot CRM

Free

Starter: $16/maand per gebruiker (voor één gebruiker)

$16/maand per gebruiker (voor één gebruiker) Professioneel: $1.300/maand (maximaal vijf gebruikers)

$1.300/maand (maximaal vijf gebruikers) Enterprise: $4.300/maand (maximaal zeven gebruikers)

HubSpot CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (12.000+ beoordelingen)

4.4/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Gmail ondersteunt sneltoetsen voor bijna elke actie, van het opstellen van een e-mail ('C') tot het archiveren van berichten ('E'). Krachtige gebruikers kunnen in de instellingen nog meer snelkoppelingen inschakelen.

4. Copper CRM (Beste voor integratie met Google Werkruimte)

via Koper Copper CRM biedt een intuïtieve, Gmail-native ervaring voor bedrijven die diep geworteld zijn in Google Werkruimte. Copper staat bekend om zijn eenvoud en bijhoudt relaties met klanten, automatiseert workflows en beheert pijplijnen binnen een vertrouwde interface. Het haalt automatisch contactgegevens op en registreert e-mails tussen gebruikers en contactpersonen zonder dat er handmatige invoer nodig is, zodat alle interacties nauwkeurig worden geregistreerd.

De beste functies van Copper CRM

AI-gebaseerde inzichten gebruiken om relaties met klanten te beheren en te prioriteren

Werk in realtime samen met gedeelde zichtbaarheid in verkooppijplijnen en interacties

Verkoopprestaties voorspellen met behulp van geavanceerde analyse- en rapportagetools

Contacten beheren met gedetailleerde interactiegeschiedenissen en georganiseerde profielen

Koperen CRM limieten

Aanpassingsopties zijn niet zo uitgebreid als bij sommige concurrenten

Prestaties kunnen vertragen bij zeer grote gegevenssets

Prijzen voor kopercrm

Starter: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Basis: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Professioneel: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Business: $134/maand per gebruiker

Koper CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.100+ beoordelingen)

4.5/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (590+ beoordelingen)

📖 Lees ook: Top 10 Koper CRM Alternatieven

5. Zoho CRM (Beste voor aangepast en schaalbaarheid)

via Zoho Zoho CRM is een platform met veel functies dat zich aanpast aan bedrijven van elke grootte, met aangepaste opties en schaalbaarheid. Gebruik het om verschillende communicatiekanalen (e-mail, telefoongesprekken, sociale media) samen te brengen in één platform voor het naadloos bijhouden van klantinteracties.

Als onderdeel van het bredere Zoho ecosysteem integreert het naadloos met tools voor boekhouding, marketing en klantenservice. Functies zoals gedeelde kalenders, documentbibliotheken en teamfeeds vergemakkelijken de samenwerking tussen teamleden.

Zoho CRM beste functies

Bijhouden van klantinteracties via e-mail, telefoon, sociale media en live chatten

Modules, workflows en dashboards aanpassen aan de exacte behoeften van uw bedrijfsprocessen

Integreren met tools van derden en het bredere Zoho ecosysteem om bedrijfsactiviteiten te centraliseren

Beheer klantgegevens en interacties onderweg met een volledig functionele mobiele app

Zoho CRM limieten

Voor geavanceerde functies moet je overstappen naar een hoger abonnement

Interface kan onoverzichtelijk en overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

De eerste installatie en configuratie kan veel inspanning kosten

Zoho CRM prijzen

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Professioneel: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Ultiem: $65/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (2.700+ beoordelingen)

4.1/5 (2.700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.880+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Gmail's labels dienen als een persoonlijke CRM voor het organiseren van contacten en het bijhouden van gesprekken, lang voordat extensies volwaardige CRM's mogelijk maakten.

6. Pipedrive (Beste voor visueel verkooppijplijnbeheer)

via Pipedrive Pipedrive vereenvoudigt het verkoopproces met zijn visueel gestuurde pijplijnbeheer, waardoor teams deals kunnen bijhouden, inkomsten kunnen voorspellen en administratieve taken kunnen automatiseren.

Met de drag-and-drop e-mail builder en kant-en-klare sjablonen kan iedereen gemakkelijk boeiende e-mailcampagnes maken. De focus op gebruikerservaring maakt het nuttig voor teams die de voortgang van deals willen stroomlijnen.

De beste functies van Pipedrive

Automatiseer het bijhouden van activiteiten om ervoor te zorgen dat follow-ups plaatsvinden zonder handmatige invoer

Verkopen voorspellen met voorspellende analyses en trends en kansen identificeren

Communicatie bijhouden via e-mail, gesprekken en meer voor een volledige weergave van interacties

Aanpassen van fasen en werkstromen voor uw unieke verkoopprocessen en bedrijfsbehoeften

Pipedrive limieten

Beperkte functies voor marketingautomatisering in vergelijking met sommige concurrenten

Klantenservice reageert niet altijd even snel

Pipedrive prijzen

Essential: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Geavanceerd: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Professioneel: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Power: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (2.100+ beoordelingen)

4.3/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

📖 Lees ook: Hoe meerdere Gmail accounts beheren

7. NetHunt CRM (Beste voor diepgaande Gmail-integratie)

via NetHunt NetHunt CRM integreert geavanceerde CRM-functionaliteit rechtstreeks in de e-mailinterface, zodat u relaties met klanten kunt beheren zonder de inbox te verlaten.

NetHunt is ontworpen voor bedrijven die Google Werkruimte gebruiken en stelt gebruikers in staat om eenvoudig workflows te beheren, klantinteracties bij te houden en gegevens te organiseren. Het ondersteunt ook integratie met verschillende communicatietools zoals LinkedIn, WhatsApp en Facebook Messenger voor uitgebreide lead engagement.

NetHunt CRM beste functies

Workflows bouwen en aanpassen aan specifieke bedrijfsprocessen en -vereisten

Contacten organiseren en segmenteren om beter zicht te houden op relaties met klanten

Samenwerken met teams door pijplijnen te delen en gedeelde zichtbaarheid te bieden

NetHunt CRM limieten

Beperkingen op e-mail sjablonen frustreren veel gebruikers

Af en toe problemen met de aflevering van e-mail en vertraging bij e-mailcampagnes

NetHunt CRM prijzen

Basic: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Basis Plus: $42/maand per gebruiker

$42/maand per gebruiker Business: $60/maand per gebruiker

$60/maand per gebruiker Business Plus: $84/maand per gebruiker

$84/maand per gebruiker Geavanceerd: $120/maand per gebruiker

NetHunt CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (260+ beoordelingen)

4.6/5 (260+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (165+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Gmail ondersteunt meer dan 100 talen, waaronder eigenzinnige talen zoals Pirate Speak. U kunt e-mail versturen als een boekanier!

8. Salesmate (het beste voor het bijhouden van communicatie via meerdere kanalen)

via Verkoopplaat Salesmate is op maat gemaakt voor moderne verkoopteams en richt zich op het beheer van klantrelaties via meerdere communicatiekanalen. Het vermogen om bruikbare inzichten te bieden en de productiviteit van teams te verbeteren maakt het een goede keuze.

Gebruikers waarderen het gemak van het ontwerpen van een klanttraject in Salesmate en prijzen de gebruiksvriendelijke interface voor het vereenvoudigen van hun werk.

De beste functies van Salesmate

E-mail, sms en gesprekken naadloos bijhouden voor een voltooide interactiegeschiedenis

Contacten nauwkeurig segmenteren voor gepersonaliseerde en target communicatiestrategieën

Prestaties bewaken met aanpasbare dashboards en gedetailleerde rapportage

Salesmate CRM limieten

Gebruikers rapporteren beperkte opties voor klantenservice

Niet veel sociale media-integraties vergeleken met concurrenten

Prijzen voor Salesmate CRM

Basis: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Pro: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Business: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Salesmate CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

4.6/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Begin met de essentie wanneer een CRM implementeert . Concentreer u op de belangrijkste functies die aansluiten bij uw doelen en introduceer ze gefaseerd. Zorg voor een grondige training om ervoor te zorgen dat uw team het systeem effectief in gebruik neemt en het potentieel maximaliseert.

9. Teamwave (Beste voor gecombineerde CRM en business management)

via Teamwave Teamwave biedt een uniform platform dat CRM, projectmanagement en HR-tools integreert. De eenvoudige interface en kernfuncties maken het een kosteneffectieve oplossing voor teams die klanten, projecten en workflows willen beheren.

TeamWave biedt ook geavanceerde functies voor contactbeheer, waaronder de mogelijkheid om contacten te categoriseren met tags, te importeren uit verschillende bronnen (zoals Outlook en CSV-bestanden) en gegevens op te halen van platforms zoals LinkedIn.

De beste functies van TeamWave

Eenvoudig verkooppijplijnen bijhouden en relaties met klanten beheren

Taken en projecten beheren met basisfuncties voor bijhouden om de organisatie te verbeteren

Toegang tot een intuïtieve interface die is ontworpen voor eenvoud en gebruiksvriendelijkheid voor niet-technische gebruikers

Teamwave limieten

Ontbreekt het aan geavanceerde CRM-functies in vergelijking met gespecialiseerde platforms

Basisrapportagetools met minimale diepgang voor prestatieanalyse

Teamwave-prijzen

Starter: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Pro: $66/maand per gebruiker

$66/maand per gebruiker Business: $199/maand per gebruiker

Teamwave beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: Gebruik de filters en labels van Gmail om e-mails automatisch te sorteren en de functie 'Meerdere inboxen' om ongelezen e-mails, e-mails met een ster en e-mails waarop actie ondernomen moet worden van elkaar te scheiden. Archiveer de rest om bij Inbox Nul .

10. Freshworks CRM (het beste voor verkoopintelligentie met AI)

via Freshworks Freshworks CRM biedt een competente oplossing voor bedrijven die gebruik willen maken van AI-gebaseerde inzichten in hun verkoopprocessen. Met de op AI gebaseerde lead scoring kunt u leads prioriteren op basis van hun waarschijnlijkheid om te converteren. En dankzij automatiseringen kunt u routinematig werk uit handen nemen, zoals het bijwerken van records en het informeren van teamleden over wijzigingen in de status van deals.

Dankzij het robuuste pakket tools en het gebruiksvriendelijke ontwerp zet Freshworks CRM ruwe gegevens om in verkoopinformatie waarop actie kan worden ondernomen.

De beste functies van Freshworks CRM

Scoor leads met AI-gestuurde inzichten om u met voorspellende mogelijkheden te richten op kansen met een hoge waarde

Analyseer verkoopprestaties met geavanceerde prognosetools om trends te identificeren

Dashboards aanpassen om sleutelgegevens bij te houden en prestatiebewaking te personaliseren

Freshworks CRM limieten

Sommige geavanceerde AI-functies kunnen overweldigend aanvoelen voor traditionele verkoopteams

Voor de eerste installatie is tijd nodig voor configuratie om het potentieel te maximaliseren

Prijzen van Freshworks CRM

Freshsales en Freshsales Suite

Growth: $11/maand per gebruiker of 500 marketingcontacten

$11/maand per gebruiker of 500 marketingcontacten Pro: $47/maand per gebruiker of 500 marketingcontacten

$47/maand per gebruiker of 500 marketingcontacten Enterprise: $71/maand per gebruiker of 500 marketingcontacten

Freshmarketeer

Free

Enterprise: $18/maand (500 marketingcontacten)

Freshworks CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (7.710+ beoordelingen)

4.5/5 (7.710+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (600+ beoordelingen)

🔍 Wist je dat? Gmail is gemaakt door Paul Buchheit als onderdeel van Google's '20% tijd' initiatief waarbij werknemers een dag per week konden wijden aan persoonlijke projecten.

Klikken, organiseren en overwinnen met ClickUp

Het vinden van de juiste CRM voor Gmail kan een enorm verschil maken in uw productiviteit (en omzet).

Met zoveel ongelooflijke opties, van diepgaande Gmail-integraties tot visuele verkooppijplijnen, is er een perfecte match voor elke zakelijke behoefte. Of je nu leads beheert, verkopen bijhoudt of gewoon je inbox onder controle wilt houden, een Gmail-vriendelijke CRM kan je helpen georganiseerd en gefocust te blijven.

Als je echter op zoek bent naar een alles-in-één oplossing die verder gaat dan alleen e-mails, dan steelt ClickUp de show. De moeiteloze conversie van e-mail naar taken, krachtige automatiseringen en aanpasbare workflows transformeren de manier waarop u uw relaties met klanten beheert.

Bovendien integreert het naadloos met Gmail en veel andere verkooptools die je dagelijks gebruikt, waardoor het de ultieme tool is voor het stroomlijnen van workflows en het stimuleren van teamsamenwerking. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!