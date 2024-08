10 Beste CRM voor e-mailmarketingteams in 2024

E-mail beheren marketingcampagnes is al ingewikkeld genoeg zonder te moeten investeren in een aparte tool om de klus te klaren. Daarom heb je een speciaal CRM (Customer Relationship Management) nodig voor e-mailmarketingteams.

Er zijn veel van deze tools op de markt, maar welke is geschikt voor jou? Wij hebben het onderzoek gedaan en de 10 beste CRM's voor e-mailmarketingteams van 2024 voor je op een rijtje gezet.

We vertellen je waar je op moet letten en hoe je beslist welke de juiste is voor jou. Laten we de winnende CRM's voor e-mailmarketing eens nader bekijken. 🏆

Wat moet je zoeken in een CRM voor e-mailmarketing?

Er zijn veel goede CRM-systemen, maar slechts een handvol is ideaal voor e-mailmarketingteams. Hier zijn enkele details waar je rekening mee moet houden als je op zoek bent naar een CRM voor e-mailmarketingcampagnes:

Gebruiksgemak: Is de CRM-software eenvoudig te gebruiken?

Is de CRM-software eenvoudig te gebruiken? Functies: Heeft de CRM-software alle functies die u nodig hebt, zoals het analyseren van klantgegevens?

Heeft de CRM-software alle functies die u nodig hebt, zoals het analyseren van klantgegevens? Omvang app: Kan deze tool het hele klanttraject optimaliseren of slechts één aspect daarvan?

Kan deze tool het hele klanttraject optimaliseren of slechts één aspect daarvan? **Integreert de e-mailmarketingtool met uw bestaande apps?

Prijzen: Is de CRM-software betaalbaar, of ligt het aan de bovenkant van uw budget?

Is de CRM-software betaalbaar, of ligt het aan de bovenkant van uw budget? Ervaring: Verbetert de app de ervaring van uw team of klant?

Verbetert de app de ervaring van uw team of klant? Plannen: Is er een abonnement dat alles biedt wat u nodig hebt? Moet je extra betalen voor upgrades?

Bedenk wat je eigen unieke behoeften zijn en welke functies je CRM voor e-mailmarketing moet hebben. Bedenk of je een alles-in-één oplossing voor relatiebeheer nodig hebt, of je integraties met derden wilt toevoegen, of een tool die je meer biedt dan alleen e-mailmarketingmogelijkheden.

De 10 beste CRM's voor teams voor e-mailmarketing in 2024

Als je op zoek bent naar de beste CRM voor e-mailmarketingteams, dan zit je hier goed. Dit is onze lijst met CRM-systemen die we zouden aanraden aan teams die effectieve, gestroomlijnde e-mailmarketingcampagnes willen uitvoeren.

via ActiveCampaign ActiveCampaign is populair als e-mailmarketingtool, maar heeft ook CRM-functies. Het platform bundelt CRM, e-mailmarketing en marketingautomatisering tot een one-stop-shop waarmee u verkoop, marketing en e-commerce samen kunt beheren. 🛒

ActiveCampaign beste functies

Segmenteer uw database om meer targeted e-mail campagnes uit te voeren

Automatiseer nurture-campagnes en verzend e-mails op basis van triggers

Verzend broadcast e-mails, target e-mails, autoresponders, transactie e-mails en meer

Uw e-mails aanpassen met een drag-and-drop ontwerpervaring

ActiveCampaign-beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren dat de zoek- en filterfuncties frustrerend zijn om door CRM-software te navigeren

Gebruikers die meer specifieke targeting wensen, vinden sommige van de automatiseringssegmentatieopties beperkend voor specifieke e-mailmarketingbehoeften

ActiveCampaign prijzen

Voor zowel CRM als e-mailmarketing hebt u het bundelabonnement van ActiveCampaign nodig:

Plus: $93/maand voor vijf gebruikers en 1.000 contactpersonen

$93/maand voor vijf gebruikers en 1.000 contactpersonen Professional: $386/maand voor 10 gebruikers en 2.500 contactpersonen

$386/maand voor 10 gebruikers en 2.500 contactpersonen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (10.000+ beoordelingen)

4.5/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

3. Keap

via Keap Keap is een CRM-platform dat gericht is op kleine bedrijven. Het is een alles-in-één platform dat zowel marketing- als verkoopteams omvat met een minimalistisch ontwerp en een focus op automatisering van e-mails en klantenbetrokkenheid. gebruik de software om te automatiseren regelmatige en repetitieve Taken voor je marketing team, waardoor er tijd vrijkomt om je te richten op creativiteit en strategie. 💭

Keap beste functies

Integreer lead capture formulieren op je website en landingspagina's

Segmenteer je publiek binnen het CRM om aangepaste lijsten te maken

Creëer gepersonaliseerde werkstromen die automatisch e-mails en teksten versturen op basis van gebruikersgedrag

Gebruik ingebouwde sjablonen voor e-mails of pas ze aan om je eigen sjablonen te maken

Keap limieten

Sommige gebruikers zouden willen dat de rapportageopties flexibeler en diepgaander waren

De tool is gericht op kleine bedrijven, maar sommigen vinden de prijs buiten hun budget vallen

Keap prijzen

Pro: Vanaf $159/maand voor twee gebruikers en maximaal 1500 contactpersonen

Vanaf $159/maand voor twee gebruikers en maximaal 1500 contactpersonen Max: Vanaf $ 229/maand voor drie gebruikers en maximaal 2.500 contactpersonen

Keap beoordelingen en reviews

G2: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.000+ beoordelingen)

4. HubSpot

via PipedrivePipedrive is een CRM-oplossing die sterk gericht is op lead scoring, verkoopautomatisering en leadgeneratie voor verkopers, maar het is ook een e-mailmarketingplatform. Bouw e-mailcampagnes, pas uw lay-outs aan en verspreid uw e-mails naar uw contactendatabase. 📧

Pipedrive beste functies

Geschiedenis van e-mailcommunicatie weergeven in uw contactprofielen

Gebruik de drag-and-drop e-mail builder om een sjabloon aan te passen of maak uw eigen sjabloon

Segmenteer uw lijst met contactpersonen om de juiste e-mails naar de juiste mensen te sturen

Inzicht krijgen in campagneprestaties met ingebouwde e-mailanalyses

Pipedrive beperkingen

Je kunt momenteel geen datums gebruiken als triggers in automatiseringssequenties, wat gevolgen kan hebben voor sommige gebruikers

Sommige gebruikers vinden het gebrek aan branding en aanpassingsopties een probleem voor de CRM-software

Pipedrive prijzen

Essentieel: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Geavanceerd: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Professioneel: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Power: $69,90/maand per gebruiker

$69,90/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

6. Inzichtelijk

via Insightly Insightly is een CRM-tool die is ontworpen om mee te groeien met uw marketingteam en bedrijf. Het bevat functies voor verkoop, marketing en diensten - alle drie de activiteiten worden vanaf één plaats uitgevoerd. Met Insightly Marketing kunt u relevante e-mails delen met de juiste contactpersonen op het juiste moment, om betrokkenheid en omzet te stimuleren. 💰

Insightly beste functies

Deel contactgegevens met verkoop- en serviceteams om klanten beter van dienst te zijn

Verschillende soorten e-mails verzenden, waaronder promotie-, nieuwsbrieven en transactiemails

Gebruik ingebouwde sjablonen of pas uw eigen sjablonen aan met de e-mailmarketingtools

Landingspagina's ontwerpen en formulieren insluiten om leads vast te leggen op het CRM-platform

Insightly limieten

Sommige gebruikers willen meer aangepaste opties dan het CRM-systeem toestaat

Formulieren bouwen kan moeilijk zijn voor niet-technische gebruikers, sommige gebruikers stellen voor

Insightly prijzen

Om zowel de e-mailmarketingtools en functies als CRM te gebruiken, hebt u het Insightly All-in-One abonnement nodig:

Plus: Vanaf $349/maand

Vanaf $349/maand Professioneel: Vanaf $899/maand

Vanaf $899/maand Enterprise: Vanaf $ 2.599/maand

Insightly beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (800+ beoordelingen)

4.2/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (600+ beoordelingen)

7. Nutshell

via Nutshell Nutshell is een CRM voor e-mailmarketingteams dat contactbeheer, verkoopautomatisering, e-mailsequenties en meer omvat. Het platform is ontworpen om verkoop- en marketingteams dichter bij elkaar te brengen voor een betere totaalervaring. 🌻

Nutshell beste functies

Ontwerp gepersonaliseerde één-op-één verkoopsequenties, lead-nurturing-campagnes en druppelcampagnes

Gebruik ingebouwde sjablonen en plaatshouders voor e-mails om tijd te besparen bij het samenstellen van e-mails

Slimme lijsten samenstellen met aangepaste filters en velden

Evalueer het succes van uw campagnes met e-mailanalyses, waaronder openratio's en doorklikratio's

Nutshell limieten

De functies van de mobiele app zijn beperkter dan die van de web versie

Sommige gebruikers rapporteren dat de zoekfunctie niet altijd relevante contacten oplevert

Prijzen van Nutshell

Foundation: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Pro: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Power AI: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Enterprise: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Campagnes add-on : Vanaf $5/maand voor 100 contacten

Vanaf $5/maand voor 100 contacten VisitorIQ add-on: Vanaf $19/maand voor 50 unlocks

Vanaf $19/maand voor 50 unlocks Add-on inkomstenbooster: $37/maand

Nutshell beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (800+ beoordelingen)

4.2/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (400+ beoordelingen)

8. Freshmarketer van Freshworks

via Freshworks Freshmarketer is een speciaal CRM voor e-mailmarketing van Freshworks. Dit platform is ontworpen voor e-commercebedrijven die marketingautomatisering willen gebruiken om hun omzet, loyaliteit en groei te vergroten. 🤝

Freshmarketer van Freshworks beste functies

Profiteer van een uniform CRM dat werkt voor verkoop, marketing en klantenservice

Segmenteer uw publiek en stuur gerichte e-mails op basis van hun gedrag en voorkeuren

Leg contact met potentiële kopers via e-mail, live chat, sms en meer

Gebruik geautomatiseerde workflows om relevante e-mails te verzenden op sleutelmomenten zoals achtergelaten winkelwagens of verzendupdates

Freshmarketer by Freshworks limieten

Sommige gebruikers wensen meer aangepaste opties

De filteropties voor het segmenteren van uw doelgroep kunnen voor sommige marketeers limietgevoelig zijn

Freshmarketer van Freshworks prijzen

Gratis

Growth: $23/maand voor 2.000 contacten

$23/maand voor 2.000 contacten **Pro:179 $/maand voor 5.000 contacten

Enterprise: $359/maand voor 10.000 contacten

Freshmarketer by Freshworks beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (7.000+ beoordelingen)

4.5/5 (7.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

9. Koper

via Koper Copper is een CRM-systeem dat is ontworpen om samen te werken met Google Workruimte, dus dit kan een pluspunt zijn als dat het ecosysteem is waar je team of bedrijf in is gestapt. De tool haalt automatisch gegevens op uit je werkruimte om een CRM te maken voor service, verkoop en marketing. ⚒️

Koper beste functies

Meer aantrekkelijke e-mails maken voor Gmail met aangepaste sjablonen en velden samenvoegen

Automatisch e-mails genereren op basis van de status van een account van een contactpersoon, betrokkenheid en meer

Stel e-mailsequenties samen om op de juiste momenten verbinding te maken met klanten

Contactgegevens synchroniseren met andere externe marketing- en verkooptools

Koper limieten

Je kunt momenteel geen automatiseringen dupliceren, dus je moet ze allemaal handmatig aanmaken

Sommige gebruikers zouden willen dat de rapportage functies robuuster waren

Koper prijzen

Basis: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Professioneel: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Business: $134/maand per gebruiker

Koper beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

10. Zoho CRM

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Zoho-CRM.jpg Schermafbeelding van Zoho CRM sjabloon voor e-mail /$$img/

via Zoho CRMZoho CRM verkoopt zichzelf als een snel evoluerende CRM voor ondernemingen voor verkoop- en marketingteams. Het platform dekt marketingautomatisering goed af, met functies zoals segmentering, marketingattributie, e-mailcampagnes en marketinganalyse. 📊

Zoho CRM beste functies

Segmenteer uw klanten op basis van een groot bereik aan kenmerken zodat u zinvollere e-mails kunt sturen

Maak webformulieren om leads vast te leggen en rechtstreeks naar uw CRM te sturen

Sla e-mail sjablonen op zodat u ze niet elke keer opnieuw hoeft te maken

Inzicht in het succes van uw e-mailcampagnes met e-mailanalyses

Zoho CRM limieten

Sommige gebruikers zeggen dat de leercurve steil is

De functionaliteit van Zoho CRM en integraties met derden kan beperkt zijn, wat invloed kan hebben op de manier waarop je de software gebruikt

Zoho CRM prijzen

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Professioneel: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Ultiem: $65/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (2.000+ beoordelingen)

4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.000+ beoordelingen)

Stimuleer meer betrokkenheid met de beste CRM voor e-mailmarketing

De beste teams voor e-mailmarketing hebben al zoveel te doen. Het is tijd om de manier van werken te veranderen en op zoek te gaan naar een CRM voor e-mailmarketing dat het hele proces gemakkelijker maakt. Gebruik deze gids om een paar apps te selecteren die je kunt overwegen, of meld je aan voor een gratis abonnement of proefversie met een app die je overweegt.

Als je op zoek bent naar één app om ze allemaal te vervangen, clickUp gratis proberen . Onze alles-in-één hub voor productiviteit en projectmanagement wordt voltooid met een robuuste CRM functie, zodat u alles vanaf één plek kunt beheren. Centraliseer uw e-mailmarketingactiviteiten en uw team zal effectiever, productiever en strategischer werken. 🤩