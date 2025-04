Hoe je een Nu-Nog-Later stappenplan kunt maken om beter prioriteiten te stellen

Je zit midden in een project dat je in tien verschillende richtingen trekt. Iedereen vraagt om updates, prioriteiten verschuiven dagelijks en het is onmogelijk om te beslissen wat dringend is.

Het nu-naar-na-laatste stappenplan vereenvoudigt het proces door je werk in duidelijke fases op te delen

Het is eenvoudig, aanpasbaar en perfect voor het plannen van complexe projecten.

In deze blog onderzoeken we hoe dit stappenplan werkt, waarom het effectief is en hoe je het kunt gebruiken om de planning en uitvoering van projecten te verbeteren. 🗂️

⏰ 60-seconden samenvatting

🛣️ Een Now-Next-Later stappenplan helpt bij het prioriteren van taken en het verbeteren van de teamfocus

🛣️ Het verbetert het aanpassingsvermogen, de duidelijkheid en de strategische afstemming

🛣️ ClickUp-tools zoals Doelen, Taken en Lijst-, Bord- en Tijdlijnweergaven stroomlijnen het beheer van taken

🛣️ Regelmatige herziening zorgt ervoor dat het stappenplan relevant blijft en afgestemd op doelen

**Wat is een Nu-Next-Later stappenplan?

De now-next-later roadmap is een flexibel prioriteringsraamwerk dat taken of projecten organiseert in drie duidelijke categorieën: wat heeft onmiddellijke aandacht nodig (nu), wat moet snel volgen (volgend), en wat kan wachten (later).

Het geeft je een duidelijke structuur zonder starheid, waardoor het ideaal is voor productteams die zich snel moeten aanpassen aan verschuivende prioriteiten.

🔍 Weet je dat? Het nu-nog-na raamwerk werd eind jaren 2000 bedacht en werd geleidelijk overgenomen in verschillende industrieën.

Elementen van de Now-Next-Later-roadmap Roadmap project abonnementen hoeft niet ingewikkeld te zijn. De now-next-later roadmap helpt je om je te concentreren op wat nu het belangrijkst is, terwijl je een oogje houdt op wat hierna komt.

Laten we eens kijken naar de sleutelelementen die ervoor zorgen dat het werkt.

Nu

Het gedeelte 'nu' bevat taken die onmiddellijke actie vereisen. Dit zijn kritieke prioriteiten die een directe invloed hebben op de huidige doelen van het team.

Voorbeeld: Het oplossen van een systeemstoring waar gebruikers last van hebben of het leveren van een functie die in de Sprint van deze week is beloofd.

Volgende

De 'volgende' sectie richt zich op taken die volgen op de onmiddellijke taken. Deze taken zijn belangrijk maar hebben niet direct aandacht nodig.

Voorbeeld: Het voorbereiden van wireframes voor een nieuwe functie of het houden van gebruikersinterviews voor feedback.

Later

Het 'later'-gedeelte organiseert Taken die waardevol zijn, maar kunnen wachten tot er middelen beschikbaar zijn. Dit zijn meestal langetermijndoelen of ideeën die nog niet volledig zijn ontwikkeld.

Voorbeeld: Onderzoek naar mogelijke integraties met tools van derden of onderzoek naar nieuwe ontwerpconcepten voor toekomstige productreleases.

💡 Pro Tip: Om over te stappen op een roadmap van nu-naar-na kan het nodig zijn om uw productmanagementtaal aan te passen en belanghebbenden voor te lichten. Help terughoudende teamleden de voordelen te begrijpen met een presentatie of trainingsmodule.

Voordelen van het gebruik van een now-next-later roadmap

Bij het managen van zakelijke Taken en projecten kan een duidelijke weergave van wat er Nog te doen staat en wanneer het verschil maken. Een Now-Next-Later stappenplan biedt een manier om dingen op te splitsen die iedereen op het juiste spoor houdt.

Laten we eens kijken waarom het zo goed werkt. 🎯

Aanpasbaarheid en flexibiliteit

Een van de grootste voordelen van de now-next-later roadmap is de flexibiliteit. Teams kunnen hierdoor gemakkelijk prioriteiten aanpassen als er nieuwe informatie beschikbaar komt of als het project evolueert.

Taken in het 'nu'-gedeelte kunnen snel worden verplaatst naar 'volgende' of 'later' als er dringende problemen opduiken, zoals een last-minute bug of een dringend verzoek van een client.

Voorbeeld: Als er tijdens een Sprint een beveiligingsupdate met een hoge prioriteit binnenkomt, kan het team deze naar het 'nu'-gedeelte verplaatsen en het probleem aanpakken zonder de algehele werkstroom van het project te verstoren.

Verschillende niveaus van zekerheid

Niet alle taken hebben dezelfde mate van duidelijkheid of urgentie. Met de now-next-later roadmap kunnen teams werk categoriseren op basis van hoe zeker of gedefinieerd het is.

Taken in de 'nu'-fase zijn goed gedefinieerd en vereisen onmiddellijke aandacht. Tegelijkertijd hebben Taken in de 'volgende' en 'latere' fasen mogelijk nog verdere strategische abonnementen, onderzoek of feedback nodig voordat ze volledig kunnen worden uitgevoerd.

Voorbeeld: Het ontwerpteam werkt aan UI-wijzigingen met een hoge prioriteit in het 'nu'-gedeelte. In de 'volgende' fase maken ze wireframes voor een nieuwe functie in het dashboard, in afwachting van de input van het team.

Duidelijkheid en focus

Met duidelijke categorieën voor onmiddellijke, komende en toekomstige taken kunnen de leden van het team zich concentreren op dringende Taken. De roadmap elimineert de onzekerheid van het jongleren met meerdere taken prioriteiten voor functies en zorgt ervoor dat iedereen weet wat er op zijn lijst met taken staat.

Voorbeeld: Het productteam is misschien een grote update aan het afronden in het 'nu'-gedeelte, terwijl het zich voorbereidt op een functieverbetering in het 'volgende' gedeelte.

Strategische afstemming

De now-next-later roadmap helpt teams om hun dagelijkse taken af te stemmen op strategische doelen voor de lange termijn.

Het zorgt ervoor dat dringende taken belangrijke doelen op de lange termijn niet overschaduwen. Deze strategische afstemming zorgt ervoor dat elke taak, ongepland of toekomstgericht, bijdraagt aan de algemene visie.

Voorbeeld: Het ondersteuningsteam van de klantenservice is bezig met het oplossen van kritieke geëscaleerde tickets in de 'nu'-fase, terwijl in de 'latere' fase een strategie wordt uitgestippeld voor een update van de kennisbank om terugkerende problemen van klanten proactiever aan te pakken.

wist u dat? Het now-next-later framework helpt teams om zich aan te passen aan veranderende behoeften van business en klanten. Dit komt doordat de methode releasedata of -volgordes niet strikt dicteert, waardoor teams kunnen pivoteren op basis van veranderende omstandigheden.

📖 Ook lezen: Wat is agile releaseplanning? \Voorbeelden en sjablonen] Het implementeren van de Now-Next-Later-roadmap

Het maken van een now-next-later roadmap is cruciaal voor het behouden van focus, maar het managen ervan over meerdere Teams en talloze Taken kan een uitdaging zijn.

Dat is waar ClickUp komt binnen. 🤩

Als de alles app voor werk, ClickUp voor Product Teams geeft u een gecentraliseerd platform om uw roadmap te plannen, te beheren en bij te houden.

Laten we eens onderzoeken hoe u een effectieve nu-nog-na-tijd roadmap kunt maken en implementeren met ClickUp.

1. Definieer uw doelen en identificeer kerninitiatieven

De eerste stap naar het maken van een succesvolle roadmap is het definiëren van uw doelen.

Begin met het identificeren van wat u wilt bereiken, zoals het lanceren van een nieuwe productfunctie, het verbeteren van de gebruikerservaring of het verbeteren van de klantenservice. Deze doelen moeten op één lijn liggen met je bredere business doelen.

Als je ze eenmaal hebt gedefinieerd, verdeel ze dan in kerninitiatieven waar je team zich op kan richten. Meetbare doelen instellen en bijhouden met ClickUp Goals ClickUp Doelen is een uitstekend hulpmiddel voor strategische abonnementen om grotere doelstellingen in te stellen en op te splitsen in kleinere, beter beheersbare targets. Hiermee kunt u specifieke, meetbare doelstellingen, taken, mijlpalen en numerieke prestaties creëren en de voortgang in realtime bijhouden.

Bovendien kunt u gerelateerde doelen groeperen en afhankelijkheid van taken creëren om taken met verschillende niveaus van zekerheid of urgentie in evenwicht te brengen.

Voorbeeld: Als je doel is om de klantenbinding te verbeteren, kun je als doelstelling instellen: 'Verhoog de klantenbinding met 10% in Q1' Deel dit doel vervolgens op in initiatieven zoals 'Nieuwe functie lanceren' of 'Onboardingproces vernieuwen'

ClickUp doelen helpen om de focus van elk lid van de afdeling te houden op wat echt belangrijk is, wat cruciaal is wanneer het nieuwe product wordt gelanceerd.

Darya Krakovyak, communicatiemanager

💡 Pro Tip: Neem een kolom 'Strategische visie' of driemaandelijkse controlepunten op in de product stappenplan om uw huidige en toekomstige langetermijnstrategieën op elkaar af te stemmen.

2. De routekaart toepassen

Zodra u uw doelen en initiatieven hebt gedefinieerd, kunt u het stappenplan voor nu, daarna en later toepassen.

Organiseer Taken binnen de respectievelijke fasen en zorg ervoor dat ze in lijn zijn met de bredere strategische visie. Focus in deze fase op:

Prioritering: Concentreer u op wat op dit moment onmiddellijke aandacht nodig heeft, terwijl u een abonnement neemt op wat hierna komt en op doelen op lange termijn

Concentreer u op wat op dit moment onmiddellijke aandacht nodig heeft, terwijl u een abonnement neemt op wat hierna komt en op doelen op lange termijn Uitvoeren: Zorg ervoor dat u prioriteit geeft aan taken en activiteiten die aansluiten bij de bestaande middelen

Zorg ervoor dat u prioriteit geeft aan taken en activiteiten die aansluiten bij de bestaande middelen Flexibiliteit: Houd de routekaart aanpasbaar, zodat deze kan worden aangepast als de prioriteiten veranderen en nieuwe inzichten naar voren komen

Voeg deadlines, toegewezen personen en aanvullende informatie toe aan elke taak met ClickUp Taken ClickUp Taken dienen als basis voor het beheren van uw roadmap voor projecten .

Laten we zeggen dat je een nieuw product lanceert. Je kunt je stappenplan onderverdelen in verschillende afdelingen, zoals onderzoek, ontwerp, testen en lanceringsvoorbereiding.

Zodra je je categorieën klaar hebt, kun je voor elk daarvan taken maken.

Voorbeeld: De taken van de categorie 'Onderzoek' kunnen bestaan uit:

Nu: Fundamentele gegevens verzamelen, dringende kennishiaten aanpakken en deskundigen uit het veld raadplegen

Fundamentele gegevens verzamelen, dringende kennishiaten aanpakken en deskundigen uit het veld raadplegen Volgende: Voer een concurrentieanalyse, interviews met gebruikers of enquêtes en een trendanalyse van de markt uit

Voer een concurrentieanalyse, interviews met gebruikers of enquêtes en een trendanalyse van de markt uit Later: Onderzoek naar nieuwe innovaties op het veld, langetermijnvisie, schaalbaarheidsstudies en haalbaarheid van toekomstige projecten ClickUp Weergaven zijn de perfecte manier om uw prioriteiten te visualiseren. Elke weergave biedt een unieke manier om uw taken te organiseren en bij te houden.

ClickUp Lijstweergave

Taken ordenen op urgentie met de ClickUp-taaklijstweergave

De ClickUp Lijstweergave is ideaal voor teams die de voorkeur geven aan een eenvoudige, lineaire layout. Het maakt lijsten van taken en organiseert ze in aangepaste categorieën. U kunt ze indien nodig verplaatsen met de eenvoudige drag-and-drop interface.

Bovendien worden toegewezen personen, deadlines en taakbeschrijvingen in één oogopslag weergegeven voor meer duidelijkheid.

ClickUp Board Weergave

Visualiseer je roadmap met de eenvoudige drag-and-drop interface van ClickUp Board View

Als uw team de voorkeur geeft aan een meer visuele aanpak, dan is de ClickUp Board Weergave is de juiste keuze. Geïnspireerd door een Kanban-bord, heeft het kolommen die elke fase van het stappenplan voorstellen. U kunt gemakkelijk taken van de ene fase naar de andere slepen als de prioriteiten verschuiven.

ClickUp Tijdlijn weergave

Plan taken in de tijd met de ClickUp-tijdlijnweergave om een duidelijk, chronologisch stappenplan te maken

De ClickUp Tijdlijn Weergave geeft u een overzicht van uw Taken in de tijd. Deze weergave is perfect voor teams die projecten met specifieke start- en einddata moeten plannen.

Je kunt taken in kaart brengen door start- en deadlines toe te wijzen, wat helpt bij het creëren van een duidelijke opeenvolging van gebeurtenissen.

Voorbeeld: Stel dat je over drie maanden een nieuwe functie moet lanceren. In dat geval kun je taken als 'Bouw backend-infrastructuur' (Nu), 'Ontwerp gebruikersinterface' (Volgende) en 'Test functie' (Later) langs de tijdlijn van het project plaatsen voor een doeltreffende uitvoering roadmap visualisatie .

3. Taken en activiteiten prioriteren

Zodra u de taken in hun respectieve fasen hebt ingedeeld, is het tijd om de bestelling van de uitvoering binnen elke fase te bepalen. Effectieve prioritering zorgt ervoor dat uw team de belangrijkste Taken als eerste aanpakt, waardoor middelen en tijd efficiënt worden gebruikt.

Voeg specifieke details toe aan alle Taken in ClickUp. Elke taak kan details bevatten zoals deadlines, urgentie en impact, toegewezen teamleden en voortgangsupdates, zodat iedereen duidelijk weet wat er gedaan moet worden.

💡Pro Tip: Zorg ervoor dat u een taakbeschrijving toevoegt, waarin u het doel, de verwachte resultaten en hoe de taak bijdraagt aan het algemene doel beschrijft.

ClickUp-taak afhankelijkheden instellen om ervoor te zorgen dat taken in de juiste volgorde worden uitgevoerd

Zodra je Taken zijn geschetst, ClickUp-taak afhankelijkheden kunt u onderlinge relaties instellen. Op deze manier kun je aangeven dat bepaalde aankomende taken niet kunnen starten totdat andere zijn Voltooid.

Stel dat uw IT stappenplan bevat een taak als 'Interview belanghebbenden om problemen met de prestaties te identificeren' (Now) en een vervolgtaak 'Analyseer feedback om infrastructuurupgrades te prioriteren' (Next).

U kunt het volgende instellen afhankelijkheid van projecten zodat de taak "Resultaten interview analyseren" pas start als het interviewproces Voltooid is.

Stroomlijn terugkerende taken en houd iedereen op de hoogte met ClickUp-taak automatiseringen ClickUp Automatiseringen maken het gemakkelijk om repetitieve Taken te stroomlijnen. U kunt automatiseringsregels maken die bepaalde acties triggeren, zoals het toewijzen van taken, het op de hoogte stellen van teamleden of het verplaatsen van taken tussen fasen.

Automatiseringen besparen tijd en verminderen handmatig werk, waardoor roadmap projectmanagement nog efficiënter.

Stel een automatisering in om het team op de hoogte te stellen wanneer een taak van 'Volgende' naar 'Nu' gaat, zodat iedereen op de hoogte blijft. Je kunt ook de toewijzing van taken automatiseren, zodat wanneer een taak naar de kolom 'Nu' verschuift, deze automatisch aan het juiste lid van het team wordt toegewezen.

Pro Tip: Het kan een paar sessies duren om het raamwerk te voltooien, vooral als er feedback van klanten nodig is. Het vooraf vullen van delen van de product roadmap met voorbeelden of antwoorden op vragen kan nuttig zijn.

Als je op zoek bent naar een sjabloon om snel aan de slag te gaan, probeer dan de ClickUp project stappenplan sjabloon .

Als je op zoek bent naar een sjabloon om snel aan de slag te gaan, probeer dan de ClickUp project stappenplan sjabloon .

Van marketingcampagnes tot agile ontwikkeling en gebeurtenissen, u kunt de sjabloon aanpassen aan uw specifieke behoeften. Je kunt de voortgang van je release abonnement voor aankomende functies bijhouden, strategieën en prioriteiten bepalen voor elke release op basis van feedback en samenwerken met alle betrokken interne teams.

Stel, je team beheert een productbacklog voor een nieuwe app. Je kunt het sjabloon gebruiken om taken effectief te organiseren en prioriteren.

Groepeer items in het stappenplan in de categorieën Nu, Volgend en Later. Voorbeeld:

Nu: Het oplossen van kritieke bugs en het implementeren van kernfuncties zoals verificatie van gebruikers

Het oplossen van kritieke bugs en het implementeren van kernfuncties zoals verificatie van gebruikers Volgende: Het ontwikkelen van een donkere modus en het toevoegen van mogelijkheden voor sociale deeloptie

Het ontwikkelen van een donkere modus en het toevoegen van mogelijkheden voor sociale deeloptie Later: AI-gestuurde aanbevelingen onderzoeken en taalondersteuning uitbreiden

4. Regelmatig herzien en aanpassen

Om uw stappenplan dynamisch te houden, is het essentieel om de voortgang regelmatig te evalueren en te itereren op basis van feedback. Dit helpt u op koers te blijven ondanks verschuivende prioriteiten, onvoorziene uitdagingen en nieuwe kansen.

Hier zijn enkele maatregelen die je kunt opnemen:

Continu monitoring van voltooiingspercentages, wegversperringen en veranderende tijdlijnen

van voltooiingspercentages, wegversperringen en veranderende tijdlijnen Feedbacklussen om beoordelingen van belanghebbenden en leden van het team te verzamelen

om beoordelingen van belanghebbenden en leden van het team te verzamelen Herbeoordelen van prioriteiten en aanpassen aan veranderingen op basis van nieuwe markttrends, klantinzichten of beperkte middelen

Om deze input en feedback verenigd te houden, biedt ClickUp een solide tool- ClickUp chatten ! 🤩

Houd gesprekken in context met ClickUp Chat

Chatten verenigt gesprekken en werkbeheer, zodat kritieke informatie altijd toegankelijk is. Al je discussies, taken, feedback, onderzoek en projecten komen samen op één plek, zodat je geen belangrijke updates mist.

Het verbindt gesprekken met respectievelijke Taken om context en duidelijkheid te behouden. Als je bijvoorbeeld een specifieke taak bespreekt, zoals het initiatief 'Nieuwe functie lanceren', kun je de chat koppelen aan de taak zelf, zodat het gemakkelijk is om gerelateerde discussies en beslissingen opnieuw te bekijken.

Dit zijn enkele van de andere mogelijkheden:

Gesynchroniseerde threads: Houd threads van gesprekken consistent in chatten en taken

Houd threads van gesprekken consistent in chatten en taken Posts: Creëer content in lange formaten, zoals updates of aankondigingen, direct in chatten

Creëer content in lange formaten, zoals updates of aankondigingen, direct in chatten Teamgenootprofielen en planning: Geef de prioriteiten van teamgenoten weer en boek vergaderingen zonder de Chat-interface te verlaten

Geef de prioriteiten van teamgenoten weer en boek vergaderingen zonder de Chat-interface te verlaten Functies met AI:Gebruik AI om gemiste gesprekken in te halen met korte samenvattingen en creëer direct actie-items vanuit berichten

Als je bijvoorbeeld aan je werkdag begint, gebruik je AI CatchUp om snel bij te praten over belangrijke gesprekken die je hebt gemist. Het verzamelt de sleutelonderwerpen en actiepunten, zodat u niet door individuele berichten hoeft te bladeren.

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXf6WSXfNo7\_-YT5QlgG\_svdpgLuOfJimB1LYYxob8ezJ36Rh6j4MjdGiJqR8FkyIeXuNSO8CoHyVunFpkCM43erDKyYAsV--5EIepZke16be1xTZduZCwsqhDrCI\_K1VfZAVIOHw?key=Se3XsTBrZaqEViTM6ZWQ\_YnN? Stel teamleden op de hoogte van vereiste acties met ClickUp Commentaar toewijzen: nu volgende later stappenplan /$$img/

Breng teamleden op de hoogte van vereiste acties met ClickUp Toewijzen Commentaar

Bovendien, ClickUp Commentaar toewijzen verbetert de samenwerking en zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte blijft van Taken en feedback. U kunt specifieke opmerkingen toewijzen aan leden van het team in Taken en @mentions gebruiken om hen op de hoogte te stellen wanneer hun inbreng of actie nodig is.

🤝 Vriendelijke herinnering: Voeg klantbehoeften en marktonderzoek toe aan de planning en beheer van prioriteiten proces. Bekijk regelmatig klantgegevens en stem de roadmap af op basis van pijnpunten om te voorkomen dat deze niet aansluit op de vraag uit de markt.

Best practices voor het gebruik van de roadmap

Het maken van een roadmap is nog maar het begin, het succes ervan wordt bepaald door hoe u deze gebruikt. Laten we eens kijken naar een aantal best practices om er het meeste uit te halen. 👀

Focus op resultaten

Begin met het einde in gedachten.

Definieer duidelijk wat u wilt bereiken en zorg ervoor dat elke Taak en mijlpaal in lijn is met die doelstellingen. Deze aanpak zorgt ervoor dat het team gefocust blijft op resultaten in plaats van afgeleid te worden door activiteiten met minder impact.

Bekijk regelmatig je voortgang om te bevestigen dat je op schema ligt om je doelen te bereiken.

✅ Communiceer duidelijk

Een stappenplan is zo effectief als de communicatie erover. Gebruik beknopte taal, visuele elementen en regelmatige updates om iedereen op de hoogte te houden.

Deel uw roadmap met alle belanghebbenden en stimuleer feedback om uitdagingen te overwinnen en potentiële problemen vroegtijdig aan te pakken. Dit zorgt ervoor dat alle teams op één lijn zitten en minimaliseert misverstanden.

Houd het eenvoudig

Eenvoud is de sleutel tot succes bij roadmaps voor nu en later. Weersta de drang om elk detail op te nemen - concentreer u op prioriteiten op hoog niveau en sleutelresultaten.

Een gestroomlijnde roadmap is gemakkelijker bij te werken, te delen en te volgen, waardoor hij beter bruikbaar is voor alle betrokkenen.

✅ Gebaseerde abonnementen gebruiken

Organiseer uw stappenplan rond specifieke thema's of doelen. Dit helpt bij het creëren van een logische structuur die Taken verbindt met bredere doelstellingen.

Een marketing roadmap kan zich bijvoorbeeld richten op thema's als merkbekendheid, leadgeneratie of klantenbinding.

📖 Lees ook: 15 Product Management KPI's en meetgegevens om bij te houden

Prioriteer project succes 'Nu' met ClickUp

Werk prioriteren hoeft geen raadspelletje te zijn.

Het Nu-Next-Later stappenplan is een eenvoudige manier om geconcentreerd te blijven en uw team op één lijn te houden. Door doelstellingen op te delen in beheersbare Taken kunt u onmiddellijke behoeften aanpakken terwijl u het grotere geheel in het oog houdt.

ClickUp, een sterke tool voor projectmanagement, maakt het implementeren van dit kader eenvoudig en efficiënt. De intuïtieve tools, zoals ClickUp Doelen, Taken en Lijst-, Bord- en Tijdlijnweergaven, helpen u om taken visueel te organiseren en de voortgang moeiteloos bij te houden.

Voeg automatisering en functies voor samenwerking toe, zoals ClickUp Chat, en je hebt alles wat je nodig hebt om bovenop je prioriteiten te blijven zonder dat het je moeite kost. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!