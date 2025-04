11 Beste AI cv-bouwers in 2025 om je sollicitaties te optimaliseren

Ik weet uit eerste hand hoe frustrerend het kan zijn om een overtuigend cv te maken. Het is tijdrovend en voelt vaak als een zwart gat van format en content.

Maar wat als ik je vertel dat er een betere manier is? Een manier om in een fractie van de tijd een professioneel, aantrekkelijk en ATS-geoptimaliseerd cv te maken?

Maak kennis met AI cv-bouwers. Deze krachtige tools transformeren het zoekproces naar een baan. Ze vereenvoudigen het aanmaken van cv's, bieden sjablonen op maat, optimaliseren je cv voor specifieke functiebeschrijvingen en zorgen er zelfs voor dat je cv ATS-vriendelijk is.

In deze blogpost laat ik je kennismaken met de 11 beste geautomatiseerde cv-bouwers. Laten we beginnen!

60-seconden samenvatting

Dit zijn de beste cv-tools om je sollicitaties moeiteloos te maken, te optimaliseren en op maat te maken:

Resumaker.ai: De beste om een cv op maat te maken voor je volgende baan

De beste om een cv op maat te maken voor je volgende baan ClickUp: De beste voor het maken van cv's en het bijhouden van sollicitaties

De beste voor het maken van cv's en het bijhouden van sollicitaties Resume Worded : Het beste voor het verbeteren van LinkedIn profiel optimalisatie

: Het beste voor het verbeteren van LinkedIn profiel optimalisatie Kickresume : Het beste voor het maken van AI-ondersteunde cv's

: Het beste voor het maken van AI-ondersteunde cv's Enhancv : Het beste voor het maken van ATS-vriendelijke cv's

: Het beste voor het maken van ATS-vriendelijke cv's Teal: Het beste voor het afstemmen van cv's op specifieke functiebeschrijvingen

Het beste voor het afstemmen van cv's op specifieke functiebeschrijvingen ResumeGenius : Het beste voor het maken van cv's met vooraf geschreven content

: Het beste voor het maken van cv's met vooraf geschreven content Rezi: Het beste voor het verbeteren van trefwoorden in cv's

Het beste voor het verbeteren van trefwoorden in cv's Resume.io : Het beste voor toegang tot beginnersvriendelijke sjablonen voor cv's

: Het beste voor toegang tot beginnersvriendelijke sjablonen voor cv's Zety : Het beste voor het maken van bijpassende sollicitatiebrieven en cv's

: Het beste voor het maken van bijpassende sollicitatiebrieven en cv's MyPerfectResume:De beste voor het maken van ATS-conforme cv's voor verschillende rollen

Wat moet u zoeken in een AI cv-bouwer?

Bij het zoeken naar de beste AI cv-bouwer mag je een aantal functies niet over het hoofd zien. Hier zijn de sleutel functies die ik prioriteit heb gegeven:

ATS-vriendelijke sjablonen : Zorg ervoor dat de tool professionele,ATS-vriendelijke sjablonen voor cv's die uw kansen verbeteren om door de screeningsystemen te komen

: Zorg ervoor dat de tool professionele,ATS-vriendelijke sjablonen voor cv's die uw kansen verbeteren om door de screeningsystemen te komen Cv's op maat aanmaken : Kies voor een AI cv-bouwer die de content van uw cv moeiteloos aanpast aan functiebeschrijvingen en gewenste titels van functies

: Kies voor een AI cv-bouwer die de content van uw cv moeiteloos aanpast aan functiebeschrijvingen en gewenste titels van functies Cover letter generator : Kies voor een cover letter builder voor het maken van gepersonaliseerde sollicitatiebrieven naast cv's

: Kies voor een cover letter builder voor het maken van gepersonaliseerde sollicitatiebrieven naast cv's Aanpassingsopties : Zoek naar functies waarmee je lay-outs, lettertypes en secties kunt aanpassen aan je persoonlijke stijl en target baan

: Zoek naar functies waarmee je lay-outs, lettertypes en secties kunt aanpassen aan je persoonlijke stijl en target baan Realtime feedback : Selecteer een maker van cv's die tips en suggesties geeft om cv's, opsommingstekens en professionele samenvattingen direct te optimaliseren

: Selecteer een maker van cv's die tips en suggesties geeft om cv's, opsommingstekens en professionele samenvattingen direct te optimaliseren Meerdere versies van je cv : Zorg ervoor dat je met de bouwer verschillende cv's kunt maken en opslaan die zijn afgestemd op verschillende vacatures of bedrijfstakken

: Zorg ervoor dat je met de bouwer verschillende cv's kunt maken en opslaan die zijn afgestemd op verschillende vacatures of bedrijfstakken Export en format opties: Zoek naar cv-bouwers die PDF-bestanden en andere formaten exporteren voor naadloze sollicitaties

💡 Pro Tip: Het tonen van hobby's en rente op je cv benadrukt je persoonlijkheid en overdraagbare vaardigheden. Op zoek naar ideeën? Verken 50+ voorbeelden op maat van verschillende rollen ter inspiratie .🧵

De 11 beste AI cv-opbouwers

Dit zijn de top AI-schrijftools die ik het beste vond voor het maken van cv's op maat:

1. ClickUp (Beste voor het maken van cv's en het bijhouden van sollicitaties) Denk ClickUp alleen voor projectmanagement is?

Denk opnieuw Het is een alles-in-één krachtcentrale voor werkzoekenden, die tools biedt om cv's te maken, te organiseren en te optimaliseren.

Gebruik ClickUp als een AI cv-bouwer

Of u nu een professioneel cv maakt of een sollicitatiebrief aanpast voor een gewenste titel, ClickUp kan elke stap gemakkelijker maken.

Met ClickUp Brein ik vond het moeiteloos om meerdere versies van mijn cv voor verschillende titels te beheren. Moet u er een op maat maken voor uw droombaan? De ClickUp AI Writer stelt de juiste woorden en zinnen voor zodat uw cv of sollicitatiebrief perfect past bij de gewenste positie.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss2-2.png ClickUp Brain ai cv-bouwer Meer informatie /$$$cta/

U kunt ClickUp Brain gebruiken om uw sollicitaties bij te houden. De tool automatiseert het beheer van taken met herinneringen om contact op te nemen met de aanwervende managers of om deadlines te halen - geen gemiste kansen meer!

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss3-1.gif ClickUp Docs ai cv-bouwer https://clickup.com/features/docs Meer informatie /$$$cta/ ClickUp Documenten is een game-changer voor het schrijven en bewerking van documenten en ze organiseren. Ik heb cv's en sollicitatiebrieven gemaakt in Docs. Het is gemakkelijk om van een onderdeel een taak te maken, zoals het verfijnen van je cv-samenvatting of het aanpassen van het cv-ontwerp.

Als je op verschillende rollen solliciteert, kun je met Docs al je concepten, bewerkingen en sjablonen probleemloos bijhouden. Het is ook gemakkelijk om samen te werken in Docs, dus als je de mening van je vriend of mentor wilt over een bepaalde sectie, kun je ze gemakkelijk taggen!

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss4-2.png ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan https://app.clickup.com/signup?template=t-10686843&department=personal-use Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp sjabloon voor het zoeken naar een baan helpt bij het organiseren en stroomlijnen van uw sollicitatieproces.

De vooraf ingestelde statussen van het sjabloon, zoals Toegelaten of Interview gepland, houden u op de hoogte, terwijl u met tags en aantekeningen bedrijven kunt beoordelen, extraatjes kunt registreren en salarissen kunt bijhouden.

Als u bijvoorbeeld solliciteert voor een rol als marketingmanager, kunt u voor elke sollicitatie taken aanmaken, cv's of sollicitatiebrieven bijvoegen en herinneringen instellen - allemaal in ClickUp-taak

➡️ Lees meer: 25 tips en strategieën voor het zoeken naar een baan die echt werken

De beste functies van ClickUp

Taken maken en toewijzen met ClickUp Taken om de voortgang van uw zoektocht naar een baan bij te houden

Houd bij hoeveel tijd u besteedt aan sollicitaties, sollicitatiegesprekken en andere zoekactiviteiten met ClickUp tijdsregistratie Gebruik ClickUp Whiteboards om uw carrièrepad te visualiseren en samen te werken met mentoren en loopbaancoaches om feedback te krijgen

Stel specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen voor uw zoektocht naar een baan met behulp van ClickUp Doelen ClickUp limieten

Hoewel de vele functies van de tool krachtig kunnen zijn, hebben ze ook een leercurve. De uitgebreide tutorialbibliotheek van ClickUp kan deze overgang vergemakkelijken

De mobiele app, hoewel handig, kan bepaalde functies missen in vergelijking met de desktop-app

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Resume Worded (Beste voor het verbeteren van LinkedIn profiel optimalisatie)

via Hervat Verwoord Voor feedback op maat over cv's en LinkedIn-profielen kan Resume Worded je helpen op te vallen. Als je worstelt met de zichtbaarheid op LinkedIn, biedt de tool bruikbare suggesties om trefwoorden te optimaliseren, prestaties te benadrukken en recruiters aan te trekken.

Het platform is eenvoudig te gebruiken en richt zich op praktische, meetbare verbeteringen.

Je kunt je cv uploaden en een score en bruikbaar advies krijgen om de compatibiliteit met ATS te verbeteren, sleutelprestaties te benadrukken en de grammatica te verfijnen. De functie Targeted Resume is handig om sollicitaties af te stemmen op specifieke vacatures.

De functies van Worded Resume

Directe cv-scores om de effectiviteit te meten en verbeteringen te ontdekken

Ontvang gepersonaliseerde LinkedIn feedback voor een betere zichtbaarheid bij recruiters

Maak cv's op maat voor functiebeschrijvingen om ATS-compatibiliteit te verbeteren

Gebruik limieten voor cv's

AI-feedback van deze cv-bouwer mist vaak contextuele menselijke recruiter-voorkeuren

Omvat beperkte professionele sjablonen voor creatieve of nichesectoren

Prijzen voor cv's

Free Forever

Maandelijks: $12.25/maand per gebruiker

$12.25/maand per gebruiker Kwartaal: $33/maand per gebruiker

$33/maand per gebruiker Jaarlijks: $19/maand per gebruiker

Resume Verwoord beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

➡️ Meer lezen: 10 Consulting CV sjablonen/voorbeelden om te gebruiken

3. Kickresume (Beste voor het maken van AI-ondersteunde cv's)

via Kickresume Kickresume zit vol met AI gereedschappen die het schrijven van cv's en sollicitatiebrieven vereenvoudigen. De AI Resume Writer stelt gepolijste cv's op in luttele seconden, terwijl de AI Cover Letter Builder ervoor zorgt dat je toon en content overeenkomen met de functieomschrijving.

Kickresume biedt ook ATS-vriendelijke sjablonen voor zeer competitieve rollen. De cv-checker analyseert uw cv en geeft aan waar verbeteringen mogelijk zijn.

Kickresume functies

Bouw een professionele AI-gegenereerde CV in seconden en bespaar tijd en moeite

Importeer LinkedIn gegevens direct voor het sneller maken van je CV

Maak met één klik een persoonlijke website van uw cv voor betere online zichtbaarheid

Kickresume limieten

Het gratis abonnement bevat slechts vier basis sjablonen voor cv's en sollicitatiebrieven

De mobiele app mist geavanceerde functies voor desktop-apps

Kickresume prijzen

Free Forever

Maandelijks: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Kwartaal: $13/maand per gebruiker

$13/maand per gebruiker Jaarlijks: $7/maand per gebruiker

Kickresume beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: Persoonlijke vaardigheden kunnen je onderscheiden op een overvolle arbeidsmarkt. Weet je niet zeker wat je moet vermelden? Bekijk de top tien van persoonlijke vaardigheden die je op je cv moet vermelden om een opvallend cv te maken! 📃

4. Enhancv (Beste voor het maken van ATS-vriendelijke cv's)

via Verbeteren Enhancv is een intuïtieve cv-bouwer die ontworpen is om gemakkelijk ATS-geoptimaliseerde cv's te maken. Met deze tool kun je ATS-vriendelijke sjablonen kiezen die zijn aangepast aan jouw stijl.

De online cv-bouwer bevat visuele add-ons zoals grafieken of tijdlijnen die prestaties op een unieke manier benadrukken.

Toen ik een oud cv uploadde om het te testen, werd AI gebruikt om automatisch cv-onderdelen te genereren en verbeteringen voor te stellen, wat tijd bespaart.

Verbeterende functies

Upload een LinkedIn profiel om je cv sjabloon moeiteloos automatisch in te vullen

Pas de content van je cv aan met AI voor sollicitaties met treffende actiewoorden en zinnen

Controleren op grammatica- en structuurfouten in AI-gegenereerde content voor cv's

Verhoogde limieten

Sommige gebruikers rapporteren af en toe onnauwkeurigheden in AI-suggesties

Het abonnement is niet betaalbaar voor eenmalige gebruikers

Enhancv prijzen

Free Forever

Pro Maandelijks Abonnement: $29.99/maand

Enhancv beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

➡️ Meer lezen: 10 sjablonen voor carrièrepaden om het groeipad van je team te versterken

5. Teal (het beste voor het afstemmen van cv's op specifieke functiebeschrijvingen)

via Wintertaling Teal is een andere gebruiksvriendelijke online cv-bouwer voor het maken van cv's op maat. De Job Matching tool hielp me te analyseren hoe goed mijn cv aansloot bij een vacature en wees op sleutelvaardigheden en trefwoorden die ik kon verbeteren. Teal is ongelooflijk efficiënt voor werkzoekenden in elke fase. Met functies zoals het importeren van LinkedIn-profielen en het bijhouden van sollicitaties bespaart het tijd en zorgt het ervoor dat je cv ATS-vriendelijk is.

Teal functies

Importeer eenvoudig cv's of LinkedIn-profielen voor direct gebruik bij het maken van nieuwe cv's

Analyseer je cv aan de hand van functiebeschrijvingen om trefwoorden en vaardigheden te matchen

Meerdere versies van cv's aanpassen voor verschillende rollen zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen

Teal limieten

Sommige gebruikers hebben vermeld dat de betaalde versie de prijs niet waard is

De AI content die wordt gegenereerd door de gratis cv-bouwer is niet altijd accuraat

Teal prijzen

Free forever

Teal+: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Jaarlijks: $14.9/maand per gebruiker

Teal beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

Bonus: Wil je de juiste vaardigheden voor je team ontwikkelen? Ontdek de tien beste software voor competentiebeheer (beoordelingen & prijzen) om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige werknemersvaardigheden in uw organisatie. 📝

6. ResumeGenius (Beste voor het maken van cv's met vooraf geschreven content)

via ResumeGenius Of je nu een student of een startende carrièreprofessional bent, ResumeGenius is de juiste oplossing voor jouw cv-behoeften. Ik vond het stap-voor-stap proces van de AI cv-bouwer eenvoudig dankzij functies zoals ATS-vriendelijke sjablonen en opties voor automatische opmaak.

Je zult de uitgebreide database met opsommingstekens van ResumeGenius waarderen, perfect om je vaardigheden en prestaties te benadrukken. Aantekening: voor het downloaden van cv's is een abonnement nodig.

De functies van ResumeGenius

Stroomlijn het aanmaken van cv's met een gebruiksvriendelijke, stap-voor-stap interface voor beginners

Gebruik vooraf geschreven content op maat om veelvoorkomende vaardigheden en prestaties te benadrukken

Bespaar tijd met ATS-vriendelijke formaten voor cv's voor meer succes bij sollicitaties

ResumeGenius limieten

Een paywall tegenkomen om CV's te downloaden na de gratis builder ervaring

Gebrek aan volledige aanpassing voor lettertypes en ontwerpelementen

ResumeGenius prijzen

Free forever

14-daagse proefversie: $2.95 per gebruiker

$2.95 per gebruiker Betaald abonnement: $7.95/maand per gebruiker

ResumeGenius beoordelingen en recensies

G2: niet genoeg beoordelingen

niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

Bonus: Verbeter je volgende sollicitatiegesprek met AI! Ontdek praktische strategieën om AI te gebruiken als voorbereiding op sollicitatiegesprekken om je zelfvertrouwen te vergroten en je antwoorden effectief te verfijnen. 📈

7. Rezi (Beste voor het verbeteren van trefwoordgebruik in cv)

via Rezi Rezi is een krachtige AI cv-bouwer die het maken van opvallende cv's vereenvoudigt. Ik hield ervan hoe intuïtief het proces aanvoelde - je wordt stap voor stap door de secties geleid en de AI stelt content voor als je vastzit.

De functie Target Your Resume is nuttig: het scant functiebeschrijvingen en geeft aanbevelingen op basis van trefwoorden om je kansen te vergroten om door Applicant Tracking Systems (ATS) te komen.

Rezi functies

Verhoog de effectiviteit met feedback van de Rezi Score

Ontvang AI-gestuurde suggesties voor vaardigheden en ervaring om je sollicitatie en rolbeschrijvingen op elkaar af te stemmen

Stel een op maat gemaakte sollicitatiebrief op met behulp van AI als aanvulling op je cv

Rezi limieten

Het aanmaken van een sollicitatiebrief is niet beschikbaar in het gratis abonnement

Aanpassingsopties zijn minder creatief dan ontwerpgerichte concurrenten

Rezi prijzen

Free Forever

Pro: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Eenmalig: $129

Revisies en beoordelingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

8. Resume.io (Beste voor toegang tot beginnersvriendelijke sjablonen voor cv's)

via Hervatten.io Om opvallende cv's en sollicitatiebrieven te maken, is Resume.io het bekijken waard. De website ATS-vriendelijke sjablonen maken het naadloos om te voldoen aan de eisen van de werkgever en met de functie voor het bijhouden van vacatures kun je sollicitaties, sollicitatiegesprekken en vacatures op één plek organiseren.

Deze AI cv-bouwer biedt professioneel ontworpen sjablonen en geautomatiseerde suggesties voor functiebeschrijvingen en samenvattingen. Ik kon snel een cv op maat maken door AI-gegenereerde zinnen aan te passen, zodat het perfect bij de vacature past.

De functies van Reume.io

Sjablonen aanpassen met vooraf ontworpen, door recruiters geteste formats voor elk beroep of elke branche

Genereer vacature-specifieke zinnen met behulp van AI om cv's en sollicitatiebrieven snel op maat te maken

Houd je sollicitaties bij met tools om gesolliciteerde, geïnterviewde of afgewezen posities te volgen

Resume.io limieten

Bijhouden van sollicitaties mist geavanceerde analyses voor beter inzicht in sollicitaties

Gebruikers hebben af en toe melding gemaakt van bugs bij het online opslaan van wijzigingen

Prijzen voor cv.io

Free forever

7-daagse proefversie: $3.95 per gebruiker

$3.95 per gebruiker 6 Maanden: $9.99/maand per gebruiker

$9.99/maand per gebruiker 1 Jaar: $6.25/maand per gebruiker

Resume.io beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

➡️ Meer lezen: Beste sjablonen en voorbeelden van productmanagers cv voor werkzoekenden

9. Zety (Beste voor het maken van bijpassende sollicitatiebrieven en cv's)

via Zety Zety, een AI-cv-bouwer, vereenvoudigt het maken van cv's op maat technische cv's en sollicitatiebrieven. Of u nu een bestaand cv bijwerkt of met een nieuw cv begint, Zety helpt u stap voor stap met deskundige tips om een uitstekend cv te maken.

Ik vond veel aanpasbare sjablonen die bij mijn stijl en carrièredoelen passen. Ik kon moeiteloos kleuren, lettertypes en lay-outs aanpassen. De geïntegreerde cv-checker zorgt ervoor dat je cv ATS-vriendelijk is, waardoor je meer kans maakt om recruiters te bereiken.

De functies van Zety

Krijg op maat gemaakte suggesties voor elke sectie, van headlines tot vaardigheden, om aan een functiebeschrijving te voldoen

Genereer bijpassende sollicitatiebrieven als aanvulling op uw cv voor een samenhangende sollicitatie

Ontvang direct feedback met de cv-checker voor leesbaarheid, trefwoorddichtheid en ATS-compatibiliteit

Zeet beperkingen

Vereist een abonnement voor downloads, waardoor de toegankelijkheid voor gratis gebruikers beperkt is

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat Zety beperkte aanpassingsmogelijkheden en AI-functies heeft

De prijzen van Zety

Free forever

Proefversie van 14 dagen: $1,95 per gebruiker

$1,95 per gebruiker Maandelijks pakket: $25,95/maand per gebruiker

Zety beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

⚡ Bonus: Wil je je technische vaardigheden op je cv zetten om te laten zien wat jouw waarde is? Ontdek de zeven sjablonen en voorbeelden van technische cv's voor werkzoekenden om je sterke punten te benadrukken! 🧑‍💻

10. MyPerfectResume (Beste voor het maken van ATS-conforme cv's voor verschillende rollen)

via MyPerfectResume MyPerfectResume is een AI cv-bouwer die in een paar minuten een professioneel cv vanaf nul maakt of uw huidige cv bijwerkt.

Ik heb het gebruikt om meerdere versies van een cv voor verschillende rollen te maken en de krachtige editor voor cv's maakte het snel en gemakkelijk.

MyPerfectResume helpt je bij het structureren van je cv, zodat het voldoet aan de normen van het applicant tracking system (ATS). De tool biedt zelfs tips van experts om elke cv-sectie te verbeteren.

De functies van MyPerfectResume

Uw cv op maat maken met actiegebaseerde suggesties voor vaardigheden en prestaties

Verbeter de leesbaarheid met tools voor foutcontrole, zoals spellingcontrole

Toegang tot meerdere cv's voor verschillende banen zonder de content opnieuw te hoeven maken

MyPerfectResume limieten

Biedt geen gratis proefversie voor cv-schrijfservices

De cv-bouwer is gericht op tekst en biedt minimale ondersteuning voor creatieve portfolio's

De prijzen van MyPerfectResume

14-daagse proefversie: $1.45

$1.45 Maandelijks pakket: $24.95/maand per gebruiker

$24.95/maand per gebruiker Jaarpakket: $5.95/maand per gebruiker

MyPerfectResume beoordelingen en recensies

G2: niet genoeg beoordelingen

niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

11. Resumaker.ai (Beste voor het maken van een op maat gemaakt cv voor je volgende baan)

via Resumaker.ai Resumaker.ai combineert AI-gestuurde efficiëntie met gebruiksvriendelijke functies om u te helpen onbeperkte cv's te ontwerpen die de aandacht van recruiters trekken.

Het heeft mijn hele cv-schrijfproces gestroomlijnd, zodat ik gemakkelijk een nieuw cv kan maken of een cv kan verfijnen voor specifieke rollen.

De AI cv-bouwer biedt een bereik aan cv-ontwerpen met kant-en-klare sjablonen. Het hielp me om een cv op maat te maken voor verschillende bedrijfstakken (creatief, zakelijk of technisch).

De functies van Reumaker.ai

Optimaliseer een samenvatting van je cv om in een paar seconden de aandacht te trekken

Benadruk vaardigheden en prestaties met duidelijke, moderne lay-outs

Voeg visuele elementen zoals pictogrammen toe om je cv te laten opvallen

Resumaker.ai limieten

Gebruikers hebben gerapporteerd dat niet alle sjablonen even ATS-vriendelijk zijn

De cv-bouwer biedt geen LinkedIn-integratie voor naadloze profielupdates

Resumaker.ai prijzen

Standaard: $0.99/14 dagen proefversie

$0.99/14 dagen proefversie Maandelijks pakket: $29.70/maand per gebruiker

Resumaker.ai beoordelingen en recensies

G2: niet genoeg beoordelingen

niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

Optimaliseer het schrijfproces van uw cv met ClickUp!

Het kiezen van de juiste AI cv-bouwer voor het maken van professionele cv's en bijpassende sollicitatiebrieven kan overweldigend aanvoelen. Deze lijst met de 11 beste tools zorgt ervoor dat je met een gerust hart de perfecte optie kiest om een cv te schrijven met AI.

Nog steeds onzeker of weinig tijd? ClickUp is jouw oplossing!

Met dit veelzijdige platform kun je verschillende versies van je cv beheren, sollicitaties bijhouden, deadlines instellen en efficiënt samenwerken. Bovendien helpen de AI-tools bij het maken van opvallende cv's en sollicitatiebrieven.

Klaar om je carrière abonnement te verbeteren en de juiste vaardigheden te laten zien? Meld u aan voor ClickUp en neem de controle over uw werkzoekende inspanningen!