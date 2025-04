De beste marketingbureaus in Los Angeles om uw marketing in 2025 te verbeteren

Wist je dat er meer danr zijn? 30.000 marketingbureaus zijn in de V.S. ?

Vooral in Los Angeles vind je een aantal ongelooflijke bureaus die zijn uitgerust met geavanceerde technologie om je merk naar een hoger niveau te tillen.

Als je op zoek bent naar het perfecte bureau in LA om je merk te transformeren, dan hebben wij het huiswerk voor je gedaan en 30 van de beste marketingbureaus in Los Angeles voor je op een rijtje gezet.

Als je deze lijst overslaat, loop je het risico het bureau te missen dat precies past bij jouw behoeften. Blijf dus bij ons tot het einde om je marketinginspanningen te verbeteren! 🤝

Het landschap van marketingbureaus in Los Angeles

Los Angeles is de plek waar creativiteit en technologie samenkomen om de meest impactvolle marketingcampagnes te maken.

Van iconische billboards op Sunset Boulevard tot digitale advertenties op wereldwijde schermen, de marketingbureaus in LA weten hoe ze merken moeten laten schitteren. Maar wat hen onderscheidt is hun vermogen om gedurfde ideeën te combineren met de cultuur van de stad.

Sleuteleigenschappen van marketingbureaus in Los Angeles

Hier zijn enkele van hun sleutels 👇

Lokale campagnes die hypergetarget zijn: LA bureaus gebruiken de diverse cultuur van de stad om campagnes te kunnen creëren die zowel wereldwijd schaalbaar zijn als intiem aanvoelen voor lokale gemeenschappen

LA bureaus gebruiken de diverse cultuur van de stad om campagnes te kunnen creëren die zowel wereldwijd schaalbaar zijn als intiem aanvoelen voor lokale gemeenschappen Crossovers op het gebied van entertainmentmarketing: Met vaste voet in Hollywood integreren veel bureaus in LA merken in films, tv-programma's en gebeurtenissen die een grote impact hebben

Met vaste voet in Hollywood integreren veel bureaus in LA merken in films, tv-programma's en gebeurtenissen die een grote impact hebben Integratie van influencers: Met toegang tot een uitgebreid netwerk van influencers creëren marketingbureaus in Los Angeles partnerschappen die betrouwbaarheid opbouwen

Opkomende trends in marketing in Los Angeles

Focus op mobiel: Nu iedereen zijn telefoon onderweg gebruikt, geven bedrijven de voorkeur aan mobielvriendelijke ervaringen. Dit betekent dat websites er goed moeten uitzien en goed werken op smartphones

Nu iedereen zijn telefoon onderweg gebruikt, geven bedrijven de voorkeur aan mobielvriendelijke ervaringen. Dit betekent dat websites er goed moeten uitzien en goed werken op smartphones Kunstmatige intelligentie: AI wordt ook een grote speler. Bedrijven gebruiken het om interacties met klanten te personaliseren, waardoor alles beter is afgestemd op individuele behoeften

AI wordt ook een grote speler. Bedrijven gebruiken het om interacties met klanten te personaliseren, waardoor alles beter is afgestemd op individuele behoeften Shoppen op sociale media: Sociale mediaplatforms zoals Instagram en Facebook worden hotspots om te shoppen. Merken uit LA tonen hun producten nu direct in je feed, waardoor het supergemakkelijk wordt om te kopen wat je ziet

👀 Did You Know? Over het beroemde Hollywood Sign gaat het leuke gerucht dat het gedeelte 'HOLLY' expres verkeerd gespeld is als handige marketingtruc.

Voordelen van het inhuren van een marketingbureau in Los Angeles

Het inhuren van een marketingbureau in Los Angeles heeft drie grote voordelen ten opzichte van het werken met een intern bureau marketing team :

1. Breed bereik van diensten tegen betaalbare kosten

In Los Angeles hebben de meeste marketingbureaus alles wat je merk nodig heeft, en ze doen het nog tegen betaalbare tarieven ook. Een in-house team samenstellen met dezelfde vaardigheden? Dat kan je uiteindelijk veel meer kosten.

2. Expertise en lokale kennis

Vanwege hun locatie hebben marketingbureaus in LA een directe lijn met beïnvloeders, beroemdheden en merkpartnerschappen, waardoor ze een aanzienlijk voordeel hebben bij het maken van winnende marketingstrategieën en sjablonen voor jouw merk. Bureaus die elders zijn gevestigd, hebben mogelijk niet dezelfde toegang.

3. Nieuwe perspectieven en marketingstrategieën op maat

Soms heb je alleen een frisse blik nodig! Een marketingbureau kan nieuwe ideeën aandragen die uw marketingstrategieën naar een hoger niveau tillen. Ze bekijken uw bedrijf van buitenaf en zien kansen of uitdagingen die u misschien over het hoofd hebt gezien.

Bonus: Hoe kies je een Digital Marketing Agency voor je Business?

Top 30 marketingbureaus in Los Angeles in 2024

1. Ogilvy

via Ogilvy Opgericht in 1948 door David Ogilvy, gelooft deze creatieve krachtpatser sterk in Borderless Creativity .

Elk project brengt experts in reclame, branding, customer experience, PR en digitale transformatie samen om een impactvolle oplossing te creëren.

⛳ Gebied van expertise

De 'sweet spot' van Ogilvy is reclame. Als creatief digitaal bureau creëert het reclamecampagnes die op emotioneel niveau verbinding maken met de target. Ogilvy richt zich op wereldwijde merken en industriële reuzen en is dé specialist op het gebied van marketing voor ondernemingen.

💪 Specialisatie

Advertentiecampagnes

Merken bouwen

PR & communicatie

🛍️ Klantenkring

McDonald's, Samsung, Supercell

📍Los Angeles Locatie: Wilshire Boulevard

🎯 Target Sector: Ontwikkelen van geïntegreerde marketingcampagnes voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, gaming en technologische vernieuwers

2. Saatchi & Saatchi

via Saatchi & Saatchi Saatchi & Saatchi, onderdeel van de in Frankrijk gevestigde Publicis Groupe, staat bekend om creatieve communicatie en marketingabonnementen .

Gebouwd volgens het principe 'niets is onmogelijk', bestrijken ze alles van creatieve abonnementen en merkpositionering tot organische en betaalde marketingstrategieën. Bovendien doen ze zelfs aan webontwikkeling. Over allrounders gesproken

⛳ Expertisegebied

Saatchi & Saatchi is toonaangevend in het ontwikkelen van geïntegreerde reclamecampagnes voor tv, digitaal, sociale media, evenementen en meer. Hun holistische aanpak zorgt ervoor dat elk touchpoint verbonden en samenhangend aanvoelt.

💪 Specialisatie

Betaalde reclame

Webontwikkelingsdiensten

Datagestuurde en programmatische marketing

🛍️ Klantenkring

Toyota, Procter & Gamble, Visa

📍Los Angeles Locatie: Aviation Boulevard

🎯 Target Sector: Bouwen van cultureel verankerde campagnes voor wereldwijde consumentenmerken, de auto-industrie en verschillende groepen kleine en middelgrote ondernemingen

3. Public Haus Agentschap

via Openbaar Huis Agentschap Public Haus is een PR-bureau in Los Angeles dat werkt met lifestyle-merken en ambitieuze start-ups. Wat het bureau zo bijzonder maakt, is zijn focus op merkcommunicatie. In de woorden van Public Haus draait alles om het helpen van clients om groot te denken, op te vallen en snel te groeien.

⛳ Expertisegebied

De kernexpertise van Public Haus Agency ligt in mediadekking, influencercampagnes met verbluffende ROI en systemen voor verdeling van video

💪 Specialisatie

PR

Influencer marketing

Video productie en verdeling

🛍️ Klantenkring

Auto Supply, Beast Health, Chevron

📍Los Angeles Locatie: Ventura Boulevard

🎯 Target Sector: Creëren van PR-, influencer- en digitale campagnes voor merken op het gebied van actieve lifestyle, auto's, wellness, eten, wijn en sterke drank, en popcultuur

4. M&C Saatchi prestaties

via M&C Saatchi prestaties De M&C Saatchi Group heeft een lange weg afgelegd sinds de oprichting in 1995. Vandaag de dag is het een full-service bedrijf voor creatieve oplossingen met een digitale groeimarketingtak. Ze leveren alle basisdiensten op het gebied van digitale marketing en datagestuurde diensten zoals klantsegmentatie en Lifetime Value (LTV) modellering.

⛳ Expertisegebied

Bij M&C Saatchi Performance draait alles om performance marketing, met een speciale gave voor app marketing. Sinds 2006 helpen ze merken met het laten groeien van een aantal van de grootste apps die er zijn - door hun gebruikersbestand uit te breiden en ze een begrip te maken in wereldwijde markten.

💪 Specialisatie

App-marketing

App store optimalisatie

Data-analyse

🛍️ Klantenkring

Amazon, Soundcloud, Canva

📍Los Angeles Locatie: Beverly Hills

🎯 Target Sector: Stimuleren van groei voor technologie, entertainment en mobile-first merken door middel van performance en app marketing

5. Antonio & Parijs

via Antonio & Parijs Antonio & Paris biedt hun diensten aan in 'Het aanwakkeren van de liefdesrelatie tussen merken en consumenten.' Hun diensten zijn onderverdeeld in drie sleutelgebieden: merkstrategie, merkidentiteit en merkervaring. Binnen deze drie verticals doen ze alles van het abonnement op marketingstrategieën tot prototyping en sensory branding (geluid en geur).

⛳ Expertisegebied

A&P heeft een team van brandingexperts en doet alles met een unieke focus op branding, UI/UX, contentstrategie en animaties. Gaandeweg hebben ze een aantal serieuze onderscheidingen gekregen, zoals Webby, IDA en Addy voor hun opvallende brandingcampagnes.

💪 Specialisatie

Animatie en motion graphics

Filmproducties

Zintuiglijke branding

🛍️ Klantenkring

Het Franklin Instituut, Microsoft, American Express

📍Los Angeles Locatie: West 5th Street

🎯 Target Sector: Emotioneel creëren marketingcampagnes voor B2B/B2C-markten met oplossingen zoals sensorische branding en ontwikkeling van content

inBeat

via inBeat.co inBeat is een influencer marketing en betaald reclamebureau gevestigd in Montreal, Canada. In LA richten ze zich echter uitsluitend op influencer marketing. Ze hebben de grootste database van TikTok en Instagram influencers, met 25.000+ makers.

⛳ Gebied van expertise

inBeat blinkt uit in het mengen van betaalde media en micro-influencer marketing om meetbare campagnes te creëren. Met het grootste netwerk van influencers in Los Angeles matchen ze de perfecte makers met jouw budget en branche.

💪 Specialisatie

Sociale-mediamarketing

Steekproeven van producten

🛍️ Klantenkring

Bumble, New Balance, Native

📍Los Angeles Locatie: Flower Street

🎯 Target Sector: Het leveren van trendy UGC-campagnes via micro-influencer marketing voor D2C-merken, middelbare scholen, gezondheidszorg en mobiele apps

7. Gezouten steen

via Gezouten steen Bij Salted Stone draait alles om het helpen groeien van B2B-bedrijven en als officiële HubSpot agency-partner hebben ze de tools en knowhow om dit te realiseren. Ze richten zich op het gebruik van HubSpot om leadgeneratie en conversies te maximaliseren, met name in de B2B-wereld.

⛳ Expertisegebied

Salted Stone is gespecialiseerd in het integreren van HubSpot in je verkoopproces. Ze stellen volledig geautomatiseerde verkooppijplijnen in en trainen je team om deze effectief te gebruiken

💪Specialisatie

HubSpot integratie en onboarding

Verkoop, CRM en website ontwerp

🛍️ Klantenkring

Centrix, Brugal Rum, Barlean's

📍Los Angeles Locatie: Monrovia

🎯 Target Sector: Het optimaliseren van B2B verkoop en marketing met HubSpot integratie, RevOps en conversiegerichte strategieën voor merkgroei

8. De Bruxton Groep

via De Bruxton Groep De Bruxton Group in LA creëert opvallende productverpakkingen en zorgt tegelijkertijd voor de positionering van uw merk en campagnestrategie. En als u geen merkidentiteit hebt, ontwerpen ze er een vanaf nul en integreren deze zelfs naadloos in de UI/UX van uw website of app.

⛳ Gebied van expertise

Bruxton Group is gespecialiseerd in copywriting, grafisch ontwerp en het ontwerpen van merkidentiteiten. Het ontwikkelt ook productlabels voor flessen, blikken, tubes en elke andere verpakking die u nodig hebt.

💪 Specialisatie

Ontwerp van verpakkingen

UI- en UX-ontwerp

🛍️ Klantenkring

Walmart, Solara Zonverzorging, EAT Amandelen

📍Los Angeles Locatie: Santa Monica

🎯 Target Sector: Ontwerpen van premium verpakkingen voor dranken, persoonlijke verzorging en gezondheids- en wellnessmerken

9. 2 Punt

via 2POINT Agentschap 2 Point is al actief sinds 2006 en is uitgegroeid tot een full-service marketingbureau met activiteiten in de hele VS. Ze staan bekend om het maken van verbluffende geanimeerde websites, het beheren van PPC-advertentiecampagnes, SEO, e-mailmarketing, en zo'n beetje alles wat digitaal is.

⛳ Expertisegebied

het expertisegebied van 2 Point is web design - ze ontwerpen verbluffende geanimeerde websites die niet iedereen aanspreken. Dit blijkt uit hun webdesign portfolio, met verschillende in het oog springende projecten.

💪 Specialisatie

Webdesign

Zoekmachine optimalisatie

Beheer sociale media

🛍️ Klantenkring

InfinixBio, Verizon, Intelligent HealthTech

📍Los Angeles Locatie: South Alameda Street

🎯 Target Sector: Het leveren van multi-channel marketing en geanimeerde websites in de gezondheidszorg, detailhandel, landbouw en horeca

10. UMBRELLA

via UMBRELLA UMBRELLA is een digitaal marketingbureau uit LA dat zijn mannetje staat. Hoewel het gespecialiseerd is in het aanmaken van content en sociale mediamarketing, biedt het het volledige bereik van digitale marketingservices die uw merk nodig heeft.

UMBRELLA is opgericht in 2016 en is vooral bekend met het creëren van content in de vorm van video's, grafische ontwerpen of professionele fotografie.

⛳ Deskundigheidsgebied

UMBRELLA onderscheidt zich door het aanmaken van content, iets waar ze trots op zijn op hun homepage. Ze zijn gespecialiseerd in het maken van hoogwaardige content voor foto's en video's, inclusief creatieve richting, fotografie, grafisch ontwerp, videoproductie en postproductie.

💪 Specialisatie

Product/verpakkingsontwerp

Content aanmaken (video + fotografie)

Logo ontwerp

🛍️ Klantenkring

Hyperloop TT, Tossware, BQ Bottle

📍Los Angeles Locatie: West Hollywood

🎯 Target Sector: Creëren van hoge kwaliteit creatieve content (foto/video) voor e-commerce, mode en tech startups

11. SeedX

via SeedX Inc SeedX werd opgericht in 2015 en wil de diensten van groeibureaus opnieuw definiëren. Het biedt SEO, PPC, social media marketing, branding, content marketing, webdesign en ontwikkeling.

En als je wordt overspoeld door tools zoals CRM's, CDP's of CMS-platforms, belooft SeedX je te helpen uitzoeken welke mar-tech tools het beste werken voor jouw behoeften en ze af te stemmen op je gegevens en team.

⛳ Expertisegebied

SeedX is gespecialiseerd in HubSpot oplossingen en digitale transformatie. Met een sterke focus op B2B en e-commerce, bieden ze ook inbound marketing, revenue operations, Search Engine Marketing (SEM), PR, e-mail marketing en nog veel meer.

💪 Specialisatie

HubSpot integratie

SEM en SEO

Leadgeneratie

🛍️ Klantenkring

Google, Harvard Universiteit, AARP

📍Los Angeles Locatie: South Figueroa Street

🎯 Target Sector: Groei stimuleren voor B2B en e-commerce bedrijven door HubSpot integratie, media-inkoop en leadgeneratie

12. GeenGoed

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/NoGood-1.png GeenGoed /%img/

via NoGood NoGood, opgericht in 2017, is een digitaal marketingbureau dat New York City als thuisbasis heeft, met een tweede basis in het zonnige Los Angeles. Wat hen onderscheidt, is hun talent voor het bouwen van schaalbare leadgeneratieraamwerken om u in contact te brengen met AI-leads van hoge kwaliteit.

⛳ Expertisegebied

NoGood blinkt uit in full-funnel digitale marketingstrategie, gespecialiseerd in sociale advertenties, performance branding en CRO om meetbare groei te stimuleren. Ze zijn meesters in het gebruik van marketinganalyses om strategieën te optimaliseren en de ROI te maximaliseren.

💪 Specialisatie

Levenscyclusmarketing

Fractionele CMO

AI-leadgeneratie

🛍️ Klantenkring

TikTok, Nike, Amazon

📍Los Angeles Locatie: West Hollywood

🎯 Target Sector: Stimuleren van groei voor SaaS-, gezondheidszorg-, fintech-, B2B-, consumenten- en AI-merken door middel van full-funnel marketingstrategieën

👀Wist je dat? Als Los Angeles een land zou zijn, dan zou het zijn

Link naar economie hoger zou zijn dan die van Saoedi-Arabië, Zwitserland en Zweden

!

!

13. Eclips reclame

via Eclips reclame Eclipse is een entertainmentmarketingbureau. Een blik op hun lijst met klanten vertelt je waarom! Ze bieden verschillende diensten aan, waaronder gedrukte, digitale en out-of-home (OOH) reclame. Met enkele van Hollywoods meest prominente producenten als client is Eclipse de go-to voor iedereen in de entertainmentindustrie die op zoek is naar marketingexpertise van topniveau.

⛳ Gebied van expertise

Eclipse is een expert in marketing van films, webseries en tv-shows, met een sterke focus op digitale verdeling van advertenties. Ze zijn vooral bekend om hun entertainment-first aanpak, gelaagd met visuele storytelling.

💪 Specialisatie

Video content aanmaken

Visual storytelling en ontwerp

🛍️ Klantenkring

Disney, Marvel Studios, Fox Studios

📍Los Angeles Locatie: Burbank

🎯 Target Sector: Creating OOH and entertainment marketing assets for games and visual media brands

14. RPA

via RPA RPA, opgericht in 1986, is een ander full-service reclamebureau met als motto 'Mensen. Relaties. Resultaten RPA doet het allemaal, van strategische marketingabonnementen en gedrukte reclame tot andere audiovisuele vormen van reclame. Wat hen onderscheidt, is hun bereidheid om werk aan te nemen uit minder bekende segmenten zoals de energiesector.

⛳ Expertisegebied

RPA heeft een grote expertise in de auto-industrie. Hoewel ze opmerkelijke campagnes hebben gemaakt voor verschillende merken in de gezondheidszorg en de energiesector, zijn er lang niet zoveel als we hebben gevonden voor de auto-industrie. Het is duidelijk hoe diep ze in deze ruimte zitten!

💪 Specialisatie

Sportmarketing

Creatieve automatisering

🛍️ Klantenkring

Honda, Marathon, Homes.com

📍Los Angeles Locatie: Colorado Avenue, Santa Monica

🎯 Target Sector: Creëren van meeslepende reclame-ervaringen in de sectoren sport, auto's, gezondheidszorg, reizen en energie

Ook lezen: 10 beste marketingplanningssoftwaretools om te strategiseren

15. Zbra Studios

via Zbra Studios Zbra Studios houdt het simpel met drie kerndiensten: **Hoewel ze zich bezighouden met merkidentiteit en digitale marketing voor bestaande clients, is hun belangrijkste focus het beheersen van deze drie gebieden.

⛳ Gebied van expertise

Zbra Studios is een expert in web design, en heeft meer dan 490 websites ontwikkeld sinds de oprichting in 2004. Ze wonnen ook de 'Best Art Direction for A Website' award bij de Vega Awards en de 'Best Sports Website' award bij de NYX Awards in 2024.

💪 Specialisatie

Datagestuurd webdesign

Heat mapping en CRM-integratie

🛍️ Klantenkring

FirstLight Thuiszorg, Droomvakanties, Mijn Superadvocaat

📍Los Angeles Locatie: Silver Lake Boulevard

🎯 Target Sector: Ontwerpen van hoogwaardige websites voor franchisebedrijven en Fortune 500-merken

16. Ayzenberg Groep

via Ayzenberg Groep Ayzenberg is een social media marketingbureau met meer dan 30 jaar ervaring in het delen van vooruitstrevende merkverhalen. Het is nu een AI- en social-first geïntegreerd marketingbureau en biedt een volledig bereik aan diensten, waaronder campagnebeheer, merkstrategie en marktonderzoek.

⛳ Expertisegebied

Ayzenberg is toonaangevend op het gebied van gamingmarketing. Ze hebben marketingcampagnes ontworpen voor talloze games, waaronder de Xbox-gameconsole en enkele accessoires.

💪 Specialisatie

Sociale-mediamarketing

Content aanmaken

Broadcast marketing

🛍️ Klantenkring

Microsoft, Pokémon GO, Xbox

📍Los Angeles Locatie: Walnut Street

🎯 Target Sector: Het creëren van innovatieve media-, sociale en influencer-marketingcampagnes voor de gaming-, entertainment- en consumentenelektronicasector

17. Brenton Weg

via Brenton Weg Brenton Way is een ander marketingbureau in Los Angeles dat bijna alles biedt wat je van een groeimarketingbureau kunt verwachten. Hun team doets PPC-advertenties, branding, social media marketing, e-mailmarketing en SEO. Ze bieden ook een speciaal dashboard voor clients waar je de resultaten kunt bijhouden van het werk dat ze voor je doen.

⛳ Gebied van expertise

Brenton Way is gespecialiseerd in conversieoptimalisatie. Het bedrijf heeft verschillende eigen tools ontwikkeld om acties van gebruikers op uw website bij te houden en die gegevens te gebruiken om aanmeldingen of verkopen te stimuleren. Het team van het bedrijf is ook ervaren in het verhogen van inkomsten met bestaand verkeer.

💪 Specialisatie

SEO

PR

Conversie optimalisatie

🛍️ Klantenkring

T-Mobile, Adidas, Foreo

📍Los Angeles Locatie: Wilshire Boulevard

🎯 Target Sector: Het leveren van digitale marketingstrategieën en -campagnes op maat voor sectoren als automotive, beauty, gaming, SaaS en gezondheid

18. Optimist Inc.

via Optimist Inc. Optimist, opgericht in 2009, is een bureau met hoofdkantoor in Los Angeles. Binnen deze twee aandachtsgebieden biedt Optimist content aanmaken, ontwerp, verpakking, productie van gebeurtenissen en andere diensten.

⛳ Gebied van expertise

Optimist Inc. onderscheidt zich door het creëren van onvergetelijke ruimtelijke ontwerpen en AR/VR-oplossingen. Ze zijn experts in het transformeren van ruimtes en het gebruik van immersieve technologie om merken tot leven te brengen.

💪 Specialisatie

Video content aanmaken

Productie van gebeurtenissen

🛍️ Klantenkring

Red Bull, Nike, Uber Eats

📍Los Angeles Locatie: West 104th Street

🎯 Target Sector: Creëren van meeslepende ervaringen voor sectoren zoals mode, B2B en lifestyle

19. Intrepid Digital

via Onverschrokken Digitaal Intrepid Digital is een full-service bureau in Los Angeles dat zich volledig richt op het helpen van groeigerichte KMO's, PE-investeerders en toporganisaties. Hun sleutelservices omvatten SEO, PPC, CRO, contentmarketing, Google Business-profieloptimalisatie en social media management.

Wat hen onderscheidt is hun gebruik van geavanceerde marketingtechnologie in content audits, gap-analyses en geavanceerd gegevensbeheer.

⛳ Gebied van expertise

De expertise van Intrepid ligt in Ad Hoc marketingservices en SEO. Het bureau heeft met veel clients uit elk van deze sectoren gewerkt en aanzienlijke ervaring opgedaan om hun strategieën te begeleiden. Wat platforms betreft, zijn ze experts in het werken met Shopify, WordPress en Salesforce.

💪 Specialisatie

Marketing van content

Ad hoc marketingdiensten

GMB optimalisatie

🛍️ Klantenkring

Expedia, Amazon, Kompas

📍Los Angeles Locatie: South Flower Street

🎯 Target Sector: Het leveren van digitale marketingstrategieën en -campagnes voor sectoren als juridische dienstverlening, reizen, eten en drinken, blockchain en SaaS

👀Weet je dat? 80% van de marketeers beschouwen het aanmaken van content als hun topprioriteit. Waarom? Omdat content van hoge kwaliteit vertrouwen wekt en het publiek boeiender maakt dan wat dan ook.

20. Ontwerp

via De ontwerpory De naam doet je misschien denken dat het gewoon een ontwerpbureau is, maar Designory is veel meer. Het is een creatieve full-service krachtpatser die alles regelt, van sociale media en content marketing tot digitale strategie, SEO, betaalde advertenties en geïntegreerde cross-channel campagnes.

⛳ Expertisegebied

Designory is gespecialiseerd in het creëren van content voor digitale, print- en videoplatforms. Hun ware kracht ligt in geïntegreerde marketing, waarbij ze storytelling combineren met strategie om cross-channel campagnes te leveren.

💪 Specialisatie

Advertentie- en campagnebeheer

Marketingstrategie en -abonnementen

Website- en app-ontwerp

🛍️ Klantenkring

Nissan, HP, Audi

📍Los Angeles Locatie: Long Beach

🎯Targetsector: Leveren van geïntegreerde marketingoplossingen voor sectoren als automotive en technologie

21. Recht Noord

via Recht naar het noorden De missie van Straight North is 'De inkomsten van onze klanten laten groeien.' Het bedrijf werd opgericht in 1997, lang voordat internet populair werd. Tegenwoordig richt het zich uitsluitend op digitale marketing, met diensten als SEO, betaalde reclame, webdesign/ontwikkeling en creatief ontwerp.

Hun expertise is perfect voor kleine bedrijven die hun merkmarketing willen verbeteren en hun bedrijf willen laten groeien.

⛳ Expertisegebied

Straight North is een expert in linkacquisitie en copywriting. Dit betekent dat ze uitstekend werk kunnen doen op het gebied van SEO, websiteontwerp, advertentieteksten en het aanmaken van content.

💪 Specialisatie

Video diensten

SEO

Fotografie, brochures en marketingmateriaal

🛍️ Klantenkring

Universiteit van Wisconsin, DFin, Clover

🎯 Target Sector: Dienstverlening op het gebied van digitale marketing en webdesign voor B2B- en B2C-organisaties van elke grootte

22. Vogelmarketing

via Vogelmarketing Bird Marketing, een full-service marketingbureau gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, heeft ook zijn sporen verdiend in de VS. Het is sinds 2010 actief en is gespecialiseerd in ROI-gedreven digitale marketing die merkloyaliteit opbouwt. Van webontwikkeling tot SEO, social media marketing en het ontwerpen van merkidentiteiten, het biedt alles wat je mag verwachten van een creatief digitaal bureau van topklasse.

⛳ Expertisegebied

Een nauwkeurige blik op Bird's portfolio onthult dat zijn kerncompetentie webontwerp is. Ze hebben honderden webdesign- en ontwikkelingsprojecten voltooid voor bedrijven over de hele wereld.

💪 Specialisatie

Webdesign en -ontwikkeling

Marketing sociale media

🛍️ Klantenkring

Arabische Bank, Huawei, Aramex

📍Los Angeles Locatie: Century Park

🎯 Target Sector: Het leveren van marketing- en weboplossingen voor industrieën zoals productie, e-commerce, financiën en technologie

23. Deviate Labs

via Labs afwijken Deviate Labs is opgericht door een raketwetenschapper en een investeringsbankier en heeft gewerkt met bedrijven van elke grootte, van starters tot bekende industriereuzen. De diensten omvatten groeimarketing, contentmarketing en de implementatie van geautomatiseerde verkoopprocessen.

⛳ Gebied van expertise

Deviate Labs is een expert op het gebied van groeimarketing en stuntmarketing uit de lijst met services. Ze hebben tot nu toe met verschillende merken gewerkt met een focus op deze services.

💪 Specialisatie

Sonic branding

Stuntmarketing

Programmatisch adverteren

🛍️ Klantenkring

Michael Marquart, HR Cloud, Radix

📍Los Angeles Locatie: Santa Monica Boulevard

🎯 Target Sector: B2B SaaS-bedrijven versterken met groeigerichte marketing, contentstrategieën, stuntmarketing en sonic branding

24. Hawthorne Reclame

via Reclame voor Hawthorne Hawthorne Advertising is gespecialiseerd in het creëren van volledig geïntegreerde marketingoplossingen gericht op data analytics, strategie en multi-channel paid advertising. Bovendien bieden ze speciale dashboards voor rapportage met aangepaste KPI's voor clients om hun werk bij te houden.

Als je echter op zoek bent naar SEO of organische marketing, dan is dat niet wat ze bieden.

⛳ Gebied van expertise

Hawthorne's portfolio laat een grote ervaring zien in mediastrategie en -acquisitie. Bijna al hun clients hebben hun mediadiensten tot op zekere hoogte ingezet voor PR- en merkactiviteiten, dus ze moeten wel weten wat ze doen!

💪 Specialisatie

Copywriting / Scenarioschrijven / Storyboarden

Motion Graphics en animatie

🛍️ Klantenkring

Dyson, Los Angeles Times, L'Oréal

📍Los Angeles Locatie: West 5th Street

🎯 Target Sector: Het leveren van op maat gemaakte, multi-channel marketingoplossingen voor de tech-, beauty- en gezondheidsindustrie om het bereik via meerdere kanalen te vergroten

25. Pulsar Reclame

via Pulsar reclame Pulsar is alles wat hun slogan zegt: 'Hoe goed kunnen we zijn? Kort gezegd zijn ze een reclame- en marketingbureau dat een reeks diensten aanbiedt. Naast hun algemene diensten (SEO/SEM, social media marketing en PR), biedt Pulsar customer experience audits, trendanalyses en app/game designs.

⛳ Gebied van expertise

De sleutel van Pulsar Advertising is reclame, met een enorm portfolio aan digitale en sociale reclamecampagnes. Ze zijn vooral goed in het creëren van emotionele video-advertenties die een snaar raken bij het publiek.

💪 Specialisatie

CX audit en in kaart brengen

Verpakking en label

Bereiken van de gemeenschap en het bedrijfsleven

🛍️ Klantenkring

Belastingdienst Virginia, EZ Pass, OC Health Care Agency

📍Los Angeles Locatie: Wilshire Boulevard

🎯 Target Sector: Marketing- en advertentieoplossingen bieden voor sectoren als transport, gezondheidszorg, de publieke sector en consumentenproducten

26. Sociale media 55

via Sociale media 55 Laat je niet misleiden door de naam - Social Media 55 is veel meer dan alleen een bureau voor sociale-mediamarketing. Ze bieden sinds 2014 een breed bereik aan diensten, waaronder videoproductie, het ontwerpen van mobiele apps, UI/UX-ontwerp, SEO, e-mailmarketing en branding. Met deze line-up staan ze gemakkelijk naast full-service digitale marketingbureaus.

⛳ Gebied van expertise

Het team van Social Media 55 doet zijn naam eer aan: het is een absolute expert op het gebied van sociale media. Het portfolio staat vol met succesverhalen van impactvolle campagnes die resultaten opleveren.

💪 Specialisatie

WordPress diensten

Influencer-marketing

E-mail marketing

🛍️ Klantenkring

Arbys, Mr. Puffs Dessert Bar, Westmount Square

📍Los Angeles Locatie: Wilshire Boulevard

🎯 Target Sector: Het leveren van social media management en marketingoplossingen in verschillende sectoren, waaronder CBD, bruidsmode en sanitair, naast e-commerce, onroerend goed en recht

27. Kastner

via Kastner Agentschap Kastner, voorheen bekend als Kastner & Partners, is een wereldwijd marketingbureau met acht kantoren in de VS en Europa. Het biedt merkstrategie, sociale strategie, storytelling, reclame, web/app-ontwikkeling en andere digitale marketingdiensten.

⛳ Gebied van expertise

Kastner's expertise is in het creëren van wereldwijde merkcampagnes door de kracht van storytelling en opvallende klantervaringen.

💪 Specialisatie

Sportmarketing

Experimentele marketing

Community management

🛍️ Klantenkring

Red Bull, Jockey, Adidas

📍Los Angeles Locatie: La Cienega Boulevard

🎯 Target Sector: Gespecialiseerd in creatieve reclame en merkstrategie, voornamelijk voor lifestyle- en sportmerken

28. Quigley-Simpson

via Quigley-Simpson Quigley-Simpson, opgericht in 2002, biedt diensten op het gebied van branding, reclame en projectmanagement. Quigley-Simpson staat bekend om zijn unieke brand-response reclameaanpak, die echte resultaten oplevert.

⛳ Gebied van expertise

Quigley-Simpson is een expert in mediastrategie en -acquisitie. Bijna alle casestudy's op de website laten zien dat de clients gebruikmaken van de mediabeheerdiensten van Quigley-Simpson naast andere add-ons.

💪 Specialisatie

AI-gedreven abonnement

Account service en marketing

🛍️ Klantenkring

Marriott Hotels, Brandweer van LA, Verenigde Ontdekkingsreizigers

📍Los Angeles Locatie: Wilshire Boulevard

🎯Targetsector: Het creëren van gerichte marketingcampagnes voor consumentenproducten, financiële diensten, non-profits en wellnessmerken

29. TrixMedia

via TRIXMEDIA TrixMedia is een reclame- en digital brandingbureau dat sinds 2003 actief is. Het ontwerpt merkidentiteit, logo's, verpakkingsmateriaal, een branding en marketing roadmap en websites. Het beheert ook SEO en sociale-mediamarketing voor zijn clients.

⛳ Gebied van expertise

TrixMedia's portfolio staat vol met merkidentiteit en verpakkingsontwerp projecten, waaruit hun expertise op dat gebied blijkt. Ze hebben zelfs een aantal productontwerpen in de mix, dus ze zijn pro's in alles wat met design te maken heeft!

💪 Specialisatie

Grafisch ontwerp

Naamgeving, logo en merkontwerp

🛍️ Klantenkring

Hilton, Coca-Cola, Starbucks

📍Los Angeles Locatie: Beverly Hills

🎯 Target Sector: Creatieve ontwerp- en marketingoplossingen bieden voor sectoren als mode, beauty en consumentengoederen

30. NITRO PLUG

via NITRO PLUG Digitale marketing NITRO PLUG, het laatste bureau op onze lijst, richt zich in de eerste plaats op het verhogen van het verkeer en de inkomsten van zijn clients, in tegenstelling tot andere bureaus die zich meer bezighouden met branding.

Alle diensten van NITRO PLUG, waaronder lokale SEO, nationale SEO, PPC-reclame, e-mailmarketing, social mediamarketing en PR-management, zijn gericht op het bereiken van websiteverkeer en het genereren van leads in het algemeen.

⛳ Gebied van expertise

NITRO PLUG heeft uitgebreide expertise in leadgeneratie. Ze gebruiken geavanceerde strategieën en tools, waaronder PPC en SEO, om campagnes op te zetten die meetbare resultaten opleveren.

💪 Specialisatie

SEO

E-mail

Leadgeneratie

🛍️ Klantenkring

Noble Bouw, Davis Bouw, DMI Bouw

📍Los Angeles Locatie: Wilshire Boulevard

🎯 Target Sector: Gespecialiseerd in leadgeneratie en marketingoplossingen voor de bouw en juridische sector

#

Sleutelfactoren bij het kiezen van een marketingbureau in Los Angeles

Inmiddels weet je dat er geen tekort is aan geweldige marketingbureaus in Los Angeles. Er is echter nog een probleem waar je aan moet denken: 'Keuze!'

Met opties komt verwarring. 😵‍💫

Maar het kiezen van het juiste marketingbureau hoeft niet ingewikkeld te zijn. Onthoud deze drie factoren bij het kiezen; dan is je werk al half gedaan.

Evalueren van marketingbehoeften en -doelen

De eerste stap is het opsplitsen van uw marketingdoelstellingen. Evalueer uw doelstellingen om te begrijpen wat u hoopt te bereiken met uw campagnes.

Stel uzelf de volgende vragen om uw marketing doelen :

✅ Welke specifieke problemen probeert u op te lossen met marketing (bijv. weinig websiteverkeer, slechte zichtbaarheid van het merk, lage conversiepercentages)?

✅ Op welke platforms is uw target publiek het meest actief: sociale media, zoekmachines of e-mail? ✅ Hebt u resultaten op korte termijn nodig, zoals campagneprestaties, of strategieën voor merkopbouw op lange termijn?

✅ Hoe gaat u succes meten - meer verkeer, meer betrokkenheid of meer omzet?

#

🔦 Ervaring en reputatie van het bureau beoordelen

Nadat u uw antwoord hebt grafiek, gaat u op zoek naar bureaus die aan uw behoeften voldoen. Als je een paar bureaus op het oog hebt, filter je je shortlist. Onderzoek de bureaus, bekijk de campagnes waaraan ze hebben gewerkt en kijk of iets je aandacht trekt.

Houd de volgende vragen in gedachten wanneer je de omvang van het werk bespreekt:

✅ Waar halen ze creatieve inspiratie vandaan?

✅ Hebben ze in het verleden soortgelijke projecten uitgevoerd?

✅ Begrijpen ze uw business objectieven?

#

🔦 Begrijpen van prijsmodellen en budgettering

Zoals het gezegde luidt: _'Er is goed, goedkoop en snel. Je kunt er maar twee kiezen

Duidelijke prijzen zijn cruciaal bij de selectie van een bureau. Wees direct met uw partner over uw prioriteit (kwaliteit, budget of snelheid). Dit zal u helpen om targets vast te stellen voor alle betrokkenen en een succesvolle samenwerking te ontwikkelen.

Hier zijn enkele factoren om te overwegen:

✅ Is hun prijsmodel vast, variabel of een mix?

zijn er verborgen kosten? Vraag vooraf om transparantie

✅ Vraag om een specificatie van de kosten om verrassingen in de toekomst te voorkomen

ClickUp voor marketing projectmanagement en samenwerking

Een marketingbureau kiezen is één ding, maar met hen werken is iets anders. U hebt een end-to-end projectmanagementoplossing nodig zoals ClickUp om uitstekende communicatie en transparantie te garanderen.

ClickUp is de alles-in-één app voor werk, en de samenwerkings- en marketing projectmanagement tools centraliseren alles zodat niets verloren gaat in de warboel. Laten we eens kijken hoe ClickUp 'al het werk' voor u vereenvoudigt👇..

Naadloos verzamelen van vereisten

Start uw campagnes met duidelijkheid met behulp van ClickUp Whiteboards .

In een notendop:

Schets en breng de gedachten van je team tot leven met intuïtieve gebaren. Het is net zo eenvoudig als pen en papier gebruiken (maar dan slimmer)

Verbind je Whiteboards rechtstreeks met ClickUp Taken . Zet met één klik uw brainstormsessies om in projecten die iedereen kan bijhouden

Zet elk idee om in een meetbare, traceerbare Taak met ClickUp-taakborden

Voeg live updates toe aan uw Whiteboards, zodat uw team of bureau direct op één lijn zit - geen eindeloos heen-en-weergeloop nodig

Deel uw Whiteboards, voeg ze toe aan uw ClickUp-werkruimte of exporteer ze als PDF-bestanden om ervoor te zorgen dat niemand iets mist

Een platform voor projectmanagement is essentieel voor een marketingteam, en we vinden het geweldig dat het ons helpt om verbinding te houden met andere afdelingen. We gebruiken ClickUp letterlijk elke dag, voor alles. Het is erg nuttig geweest voor ons creatieve team en heeft hun werkstroom beter en efficiënter gemaakt.'_ 'Een projectmanagementplatform is essentieel voor een marketingteam en we houden ervan dat het ons helpt om in contact te blijven met andere afdelingen

Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager, Lulu Press

Beheer meerdere campagnes met speciale projecten

Stel je dit voor: elke campagne wordt een eigen project op je werkstation. Binnen die projecten kun je dingen opsplitsen in taken en ze toewijzen aan leden van je team of agentschappen.

Terwijl de taken worden afgevinkt, wordt het hele project in realtime bijgewerkt. Je hoeft niet meer te raden wie wat gedaan heeft - het is netjes georganiseerd en up-to-date.

Krijg een snel overzicht van al uw marketingtaken gesorteerd op hun status in ClickUp's Marketing Project Management Software

Dat is wat ClickUp's Marketing Projectmanagement Software helpt u nog te doen, of u nu campagnes beheert met betrekking tot PPC, SEO, sociale media of iets anders in het marketingdomein.

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Automatiseringen

om terugkerende taken moeiteloos af te handelen. Zo kan uw team zich concentreren op creativiteit en strategie in plaats van op handmatige follow-ups.

Stroomlijn campagnedocumentatie

Als er één oplossing is die iedereen op dezelfde pagina brengt, dan is het wel ClickUp Documenten . Zo werkt het👇

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif rijke opmaak en slash commando's in clickUp docs: Marketingbureaus los angeles /%img/

Gebruik ClickUp Docs om samen te werken, items toe te wijzen en updates in realtime bij te houden

Creëer creatieve campagnebriefings of rapporten en deel ze direct met uw team en bureaus. U kunt zelfs toestemming geven om te bepalen wie de documenten mag weergeven of bewerken

Met documenten kan iedereen tegelijk bijdragen, of je nu ideeën opstelt of de voortgang bekijkt. Voeg opmerkingen toe, wijs actiepunten toe en houd updates bij zonder van app te hoeven wisselen

Gebruik Docs Hub om alles, van wiki's tot creatieve briefings, op één doorzoekbare plek te bewaren. Interne teams en bureaus kunnen vinden wat ze nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben

⌛Time Saver: Gebruik een sjabloon voor creatieve instructies om sneller briefings op te stellen met alle vooraf ingestelde parameters zoals doelgroep, te leveren prestaties, budget, tijdlijn, mijlpalen, enz. Het maakt het werk gemakkelijker!

🚀 Houd de voortgang in de gaten

Gebruik ClickUp's creatieve oplossing voor projectmanagement om al uw campagnes en ideeën op één plaats te bewaren. Bovendien kunt u taken effectiever toewijzen zodat niemand zich overweldigd voelt terwijl anderen duimen zitten te draaien.

Beter nog, met deze alles-in-één teamoplossing kun je snel feedback delen over creatief werk of wijzigingen aanvragen zonder te verdwalen in e-mailketens.

Creëer een krachtpatser met ClickUp Team voor creatieve bureaus om uw beste werk te plannen, te creëren en te presenteren - alles op één plek

Koppel het verder met ClickUp Dashboards en uw marketing team zou zich wel eens onoverwinnelijk kunnen voelen!

Hier is een voorproefje:

Benieuwd hoe je marketingcampagnes presteren? Dashboards laten u alles zien: conversiepercentages, sociale-mediabetrokkenheid en meer, zodat u weet wat werkt en wat niet

Gebruik ClickUp Dashboards voor een overzichtelijke weergave van de tijdlijn en voortgang van uw project

Van advertentie-ontwerpen tot content updates, dashboards laten u precies zien waar uw bureau zich op richt

Weet hoeveel tijd uw bureau besteedt aan Taken met ingebouwde tijdsregistratie. Dit helpt je om binnen het budget te blijven en zorgt ervoor dat er geen tijd wordt verspild

En net toen je dacht dat het niet beter kon, ClickUp sjabloon voor agentschapsbeheer begonnen met het stroomlijnen van projecten voor u.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Agency-Management-Template.png ClickUp sjabloon voor agentschapsbeheer https://app.clickup.com/signup?template=t-90100000747&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met dit sjabloon kunt u:

Alle lopende projecten in één oogopslag weergeven

Samenwerken en brainstormen over creatieve campagne-ideeën

over creatieve campagne-ideeën Taken automatiseren op basis van status, prioriteit en deadlines

op basis van status, prioriteit en deadlines Monitor en pas uw campagnestrategieën aan op basis van prestatiecijfers

Lees ook: Hoe ClickUp's Marketing Team ClickUp gebruikt?

Impact van een deskundig marketingbureau op branding

1. Apple's '1984' Macintosh advertentie

bedrijf:Apple

🍎 Campagne: Super Bowl-reclamecampagne 1984 voor de lancering van Macintosh

🍎 Marketingbureau: Chiat/Dag 🍎 Verhaal: In 1984 deed Apple de wereld schudden met een gedurfd Super Bowl advertentie om zijn Macintosh-computer aan te kondigen, een directe reactie op de dominantie van de IBM PC.

De reclame, gemaakt door Chiat/Day, viel op omdat het niet de typische regels van productreclame volgde - het liet niet eens de computer zelf zien.

Deze onconventionele aanpak leidde tot bezorgdheid bij de raad van bestuur van Apple, die niet zeker wist of zo'n dramatische, productloze reclame hun nieuwste innovatie wel effectief kon promoten.

🍎 Resultaat: De gok loonde, de advertentie kreeg lovende kritieken en genereerde enkele weken lang een hype.

Lessen ⬇️

gedurfde, onconventionele ideeën kunnen een blijvende indruk achterlaten emotionele, verhaalgedreven campagnes vinden meer weerklank dan productdetails berekende risico's, zelfs met interne tegenwerking, kunnen baanbrekende resultaten opleveren

Best practices ⬇️

betrek uw publiek door ze iets te laten voelen ✅ Gebruik gebeurtenissen met een hoge zichtbaarheid om het bereik van de campagne te maximaliseren

2. Coca-Cola's campagne 'De feestdagen komen eraan

🥤 Bedrijf: Coca-Cola

Campagne:De feestdagen komen eraan

Marketingbureau: WB Doner

🥤 Verhaal: Coca-Cola had eerder bijna elk jaar rond de kerstdagen een poging tot vakantiemarketing gedaan, maar kwam in 1995 niet in de buurt van deze campagne.

Dat jaar lanceerden ze een nieuwe reclamecampagne waarin grote optochten van versierde Coca-Cola vrachtwagens te zien waren die over ijzige wegen reden.

Met 'Holidays Are Coming' muziek die op de achtergrond speelde, verlichtten de trucks de sfeer terwijl ze er doorheen reden.

🥤 Resultaten: De advertentie was zo'n hit dat Coca-Cola een cultureel symbool werd gekoppeld aan Kerstmis. Tot op de dag van vandaag worden Coca-Cola kersttrucks beschouwd als een teken van de komst van de feestdagen.

Lessen ⬇️

iconische beelden, zoals de Coca-Cola trucks, kunnen blijvende culturele associaties creëren muziek en sfeer spelen een grote rol bij het creëren van emotionele verbindingen met het publiek

Best practices ⬇️

✅ Gebruik sterke, herkenbare symbolen om je merk te koppelen aan seizoensgebonden tradities ✅ Creëer campagnes die vreugde en nostalgie oproepen om verbinding te maken met het publiek maak gebruik van multi-zintuiglijke elementen, zoals muziek en visuals, om de emotionele impact te versterken

3. Nike's 'Gelijkheid'-campagne

bedrijf: Nike

campagne: Gelijkheid

👟Marketingbureau: Wieden+Kennedy 👟 Verhaal: In 2017, te midden van een politiek geladen Grammy-seizoen gericht op racisme, greep Nike het moment met haar ' Gelijkheid' campagne . De advertentie, met functies als LeBron James, Serena Williams en Megan Rapinoe, debuteerde met veel tamtam.

In de aanloop naar de Grammy's schakelde het PR team van Nike links georiënteerde verkooppunten, influencers en atleten in om de buzz op te bouwen. Toen de campagne eenmaal live was, versterkte Nike deze door zijn sociale media bij te werken met 'Equality'-plaatjes, de advertentie bovenaan vast te maken en zelfs een site te lanceren waarop fans hun eigen 'Equality'-profielfoto's konden maken.

👟 Resultaten: De advertentie was een succes, met 800+ reacties en 19.000+ retweets op de dag na de Grammy's. Het momentum hield nog enkele weken na de gebeurtenis aan, omdat mensen hun schermafbeeldingen bleven veranderen.

Lessen ⬇️

✅ Tijdige campagnes die aansluiten bij actuele gebeurtenissen kunnen de impact versterken ✅ Het inzetten van beïnvloeders en mediakanalen helpt bij het creëren van buzz voorafgaand aan de lancering ✅ Interactieve elementen, zoals door gebruikers gegenereerde content, ondersteunen het momentum van de campagne

Best practices ⬇️

✅ Werk samen met beïnvloeders en platforms die aansluiten bij uw target publiek ✅ Gebruik interactieve functies om het publiek te betrekken en het bereik van de campagne te vergroten

Lees meer: 12 Beste marketingbureau software

Beheer van agentschappen gemakkelijk gemaakt met ClickUp

Hoewel het vinden van een marketingbureau in Los Angeles niet moeilijk is, vereist het werken met hen wel een abonnement.

Wanneer u met een marketingbureau in zee gaat, hebt u een onderling verbonden projectmanagementtool nodig om ervoor te zorgen dat uw merkwaarden behouden blijven.

ClickUp is een alles-in-één app voor werk waarmee je al je creatieve projecten kunt bijhouden.

Met geavanceerde functies voor Taakbeheer en Samenwerking kun je eenvoudig brainstormen met je team, campagnes organiseren en communiceren met belanghebbenden om out-of-the-box campagnes te produceren die het publiek aan je binden. Gratis aanmelden bij ClickUp .