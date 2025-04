Hoe contextueel onderzoek uw UX-onderzoek kan veranderen

Stel, je werkt aan een assistent app voor leraren. Om echt te begrijpen hoe ze het zouden gebruiken, moet je ze in de klas zien, waar ze veel Taken tegelijk uitvoeren en te maken hebben met voortdurende onderbrekingen.

Door hen in actie te zien, kun je echte uitdagingen ontdekken, zoals het beheren van technologie tijdens het lesgeven. Deze aanpak helpt je om een oplossing te ontwerpen die past bij hun dagelijkse routine.

Studies tonen aan dat 42% van de klanten bereid is meer te betalen voor een vriendelijkere, gastvrijere ervaring en bedrijven die zich richten op klantervaring zien meer betrokken medewerkers.

Contextueel onderzoek geeft je waardevolle inzichten in het maken van ontwerpen die voldoen aan de behoeften van je gebruikers. In deze blogpost verkennen we contextueel onderzoek, de belangrijkste stappen en voorbeelden die je kunnen helpen bij je eigen onderzoek.

Wat is contextueel onderzoek?

Bij contextueel onderzoek observeer je gebruikers van je applicatie in hun natuurlijke context**om te begrijpen wat ze doen en hoe hun gedachten die acties beïnvloeden.

Deze praktijkgerichte aanpak helpt je te zien hoe mensen je app gebruiken, welke functies mensen leuk vinden en klantgerichter te worden .

Contextueel onderzoek vs. veldstudie

Met een veldstudie sta je midden op een spoedafdeling, observeer je in stilte hoe verpleegkundigen functioneren en probeer je hun dag te begrijpen, zodat je een effectieve app voor hen kunt maken met behulp van UX-ontwerptools . Maar je hebt er geen interactie mee.

Met contextueel onderzoek maak je verbinding met hen.

Dit is hoe contextueel onderzoek verschilt van veldonderzoek.

Contextueel onderzoek Interactieniveau: hoog; omvat actieve betrokkenheid bij deelnemers; laag; voornamelijk observerend zonder onderbreking Gegevensverzameling Combineert observatie met real-time interviews Richt zich alleen op observatiegegevens Rol van de gebruiker Gebruikers leiden de sessie als materiedeskundigen Gebruikers zijn passieve deelnemers die worden geobserveerd Flexibiliteit: aanpasbaar op basis van reacties van deelnemers: minder aanpasbaar; volgt een vooraf bepaald abonnement voor observatie Diep inzicht Biedt diepgaand inzicht in de motivaties en context van gebruikers Biedt breed inzicht in het gedrag van gebruikers

Sleutelcomponenten van contextueel onderzoek

Wat mensen zeggen, wat mensen doen en wat ze zeggen te doen zijn totaal verschillende dingen

Margaret Mead, Amerikaans cultureel antropoloog

Met de contextuele onderzoeksmethode kun je elk aspect van de interactie tussen gebruikers observeren om te begrijpen wat ertoe doet.

Laten we de drie principes van contextueel onderzoek eens doornemen.

1. Observatie

Stap om echte inzichten te krijgen in de wereld van de gebruiker - wees een vlieg op de muur in hun werkruimte, thuis of waar ze ook interactie hebben met het product.

Ontwerp je een sneller scansysteem voor een barista? Kijk uit naar snelkoppelingen, slimme omwegen of af en toe met de ogen rollen. Elke zucht of blik op hun horloge is een aanwijzing. Noteer het allemaal!

Deze observatie uit de eerste hand geeft je ruwe, ongefilterde inzichten in wat ze doen, waarom ze het doen en wat hen drijft of frustreert.

2. Onderzoek

Nu is het tijd om gebruikers te interviewen.

Je hebt twee opties:

Passief onderzoek: Laat ze uitpraten en vraag dan, "Wat ging er door je hoofd? " Dit houdt het ontspannen en zorgt voor eerlijke inzichten

Laat ze uitpraten en vraag dan, "Wat ging er door je hoofd? " Dit houdt het ontspannen en zorgt voor eerlijke inzichten Actieve ondervraging: Spring midden in de Taak met vragen als, "waarom klikte je daarop?" Perfect om die _aha!-momenten te pakken te krijgen

Beide benaderingen geven je het waarom achter hun acties.

3. Documentatie

Het is tijd om je bevindingen te documenteren! Verzamel aantekeningen, video's en foto's van contextuele interviews, zelfs van de wazige interviews waarin gebruikers klaar lijken om hun apparaten weg te gooien.

Elk detail telt, van "Oh, dat wist ik niet!"-momenten tot gefrustreerde blikken.

Deze inzichten zijn je goudmijn voor het ontdekken van patronen en het sturen van ontwerpproces beslissingen. Goed gedocumenteerde bevindingen ondersteunen je presentatie van wat werkt, wat niet werkt en waarom aan belanghebbenden.

Waar kunt u de componenten van deze onderzoeksmethoden implementeren? Laten we ze nu verkennen!

Voorbeelden van contextueel onderzoek

We bespreken twee voorbeelden van contextueel onderzoek, die laten zien hoe individuen de techniek met succes hebben geïmplementeerd om te laten zien hoe u het kunt implementeren voor uw specifieke behoeften.

1. Een contextueel onderzoeksinterview gebruiken om klantgedrag te begrijpen bij Trader Joe's, een van de populaire kruideniersketens in Amerika Maggie Lin, een UX-ontwerper, zegt "_Om het gedrag en de prioriteiten van klanten bij Trader Joe's te begrijpen, deed ik twee contextuele onderzoeken met Jill en Justin. Wat ik ontdekte was een openbaring

jill pakt bijvoorbeeld altijd producten van de tweede positie in het schap. Waarom? Ze vindt dat de eerste plek te "behandeld" is en waarschijnlijk minder vers. Als de tweede keuze niet aan haar normen voldoet, kijkt ze op de derde plaats. Eenvoudig maar fascinerend._

hoewel Justin een boodschappenlijstje heeft, controleert hij elk gangpad om er zeker van te zijn dat hij niets mist. Geen middel onbeproefd laten, ook al staat het niet op de lijst._

het is wild hoe de acties van gebruikers dingen onthullen die ze zelf niet eens doorhadden - zoals wanneer je je eigen gewoontes opmerkt terwijl je anderen observeert!

2. Contextueel onderzoek gebruiken om de producten van SharkNinja te verbeteren

"Consumenten weten misschien niet eens wat hun problemen zijn met hun bestaande producten._" Mark Barrocas , president van SharkNinja, een wereldwijd productontwerp- en technologiebedrijf, deelt een verhaal over een focusgroep van klanten die hem voor de gek hield en hem een belangrijke zakelijke les leerde.

Ze gingen kijken hoe mensen stofzuigers thuis gebruikten. Dit hielp hen bij het herontwerpen en verfijnen van hun aanbod. Het is een perfecte herinnering dat de beste inzichten soms van gebruikers komen, niet uit de directiekamer. Als productontwerper zul je waarderen hoe zelfs de meest onverwachte feedback je aanpak kan veranderen.

Ook lezen: Ontwerpbeheer-tips, sjablonen en hulpmiddelen Laten we nu eens begrijpen hoe je contextuele onderzoekssessies uitvoert. Daar gaan we in de volgende paragrafen dieper op in.

Hoe contextueel onderzoek doen

⚡️ Inzicht in de echte wereld

UX Ontwerper Nikki Anderson-Stanier experimenteerde met verschillende contextuele interviewmethodes voordat ze de meest effectieve vonden.

Haar probleem?

Het Hawthorne-effect, waarbij mensen hun gedrag aanpassen omdat ze weten dat ze geobserveerd worden.

Tijdens contextueel onderzoek kunnen deelnemers taken zorgvuldiger uitvoeren of procedures strikter volgen dan normaal omdat ze zich ervan bewust zijn dat ze bekeken worden. Dit kan leiden tot gegevens die het gedrag in de echte wereld niet volledig weerspiegelen.

Laten we nu de basis leggen voor het ontwikkelen van je eigen contextuele onderzoeksbenadering.

1. Maak een abonnement op het onderzoek

Je gaat mensen observeren in hun natuurlijke context. Dit vereist een systematisch abonnement!

De eerste stap is het begrijpen van je gebruikers. Probeer sjablonen voor persona's van gebruikers grafiek hoe je denkt dat ze zouden samenwerken met de inzichten die je verzamelt uit de contextuele onderzoeksmethoden.

Benoem vervolgens de kwalitatieve onderzoeksmethoden die je beantwoord wilt zien in het proces van contextueel onderzoek.

Bijvoorbeeld, als je een nieuw hulpmiddel voor opvoeders ontwikkelt, zouden je vragen kunnen zijn:

Hoe gaan leerkrachten momenteel om met het plannen van lessen?

Tegen welke uitdagingen lopen ze aan met de bestaande systemen?

U kunt ook een feedback formulier maken om input van deelnemers te verzamelen voor je contextuele onderzoek.

U kunt het allemaal handmatig doen of gemakkelijk met ClickUp terwijl u samenwerkt met andere belanghebbenden. ClickUp is de alles-in-één app voor werk die Taakbeheer, kennisbeheer en communicatie- en samenwerkingstools combineert in één interface om ervoor te zorgen dat je alle benodigde informatie binnen handbereik hebt! Zo werk je sneller en slimmer.

Met ClickUp formulieren kunt u deelnemers aan het onderzoek die gebruikers of andere belanghebbenden observeren, eenvoudig in staat stellen om rijke en relevante productfeedback en organiseer automatisch gegevens over reacties op acties.

Gebruik ClickUp Formulieren om snel deelnemersgegevens te verzamelen

ClickUp is zeer geschikt voor vergaderingen, het invullen van formulieren, het verzamelen van gegevens, het beheren van dagelijkse taken, het beheren van de bandbreedte van het team, het beheren van werk wanneer de leden van het team niet op kantoor zijn voor vakanties of ziektedagen, historische gegevens, en goed om te zien hoeveel geld en campagnes ons team heeft aangeraakt gedurende het jaar. Chrissie Boyle , Senior campagnemanager, Penske Media Corporation

De ClickUp sjabloon voor onderzoeksabonnementen voor gebruikers helpt u bij het communiceren, organiseren en uitvoeren van elke fase en bij het verkrijgen van diepgaande inzichten in het gedrag, de behoeften en de motivaties van gebruikers in hun natuurlijke omgeving.

ClickUp sjabloon voor abonnement gebruikersonderzoek

Met dit sjabloon kunt u:

Eenvoudig de behoeften en kenmerken van uw gebruikers ontdekken en categoriseren

Effectieve onderzoeksvragenlijsten ontwikkelen om uw onderzoek te ondersteunen

Datagestuurde strategieën ontwikkelen om uw functie/product/dienst te verbeteren

Het resultaat? U kunt zich richten op het leveren van producten en oplossingen van topkwaliteit die echt voldoen aan de verwachtingen van gebruikers.

Om uw abonnementen uit te voeren, plant u interviews en observatiesessies en wijst u taken toe aan relevante teamleden met behulp van ClickUp-taak . Dit helpt u bij het beheren van projecten effectief te ontwerpen en klantgerichte systemen creëren.

Verzamel relevante informatie en stel uw team in staat om werk te doen met ClickUp-taaken

2. Observaties uitvoeren

Als u begint met het uitvoeren van gebruikersobservaties, zorg dan voor een goede verstandhouding met de deelnemers zodat ze zich op hun gemak voelen. Als je de deelnemer niet kent, begin dan met jezelf voor te stellen!

Stel eenvoudige opwarmvragen, zoals "How's your day?" of "What is your favourite hobby?". Dit geeft je de tijd om een band op te bouwen met de deelnemer en onderscheidt dit van andere onderzoeksmethoden.

Bespreek met hen wat uw verwachtingen voor werk zijn en wat ze van u kunnen verwachten. Vertel hen bijvoorbeeld: "Ik zal je op een natuurlijke manier observeren terwijl je werkt en ik kan snelle vragen stellen - concentreer je gewoon op je taken alsof ik onzichtbaar ben!"

Dit zou je helpen om ze nog meer te betrekken. Tijdens de observaties kun je gedetailleerde aantekeningen blijven maken voor waardevolle inzichten.

tip: Je aantekeningen moeten het volgende bevatten:

Handelingen van gebruikers: Welke specifieke Taken voeren ze uit? Hoe werken ze met tools of producten?

Welke specifieke Taken voeren ze uit? Hoe werken ze met tools of producten? Omgevingscontext: Aanteken de fysieke layout, beschikbare middelen en relevante sociale interacties

Aanteken de fysieke layout, beschikbare middelen en relevante sociale interacties Emotionele reacties: Leg zichtbare frustraties of tevredenheid van de gebruiker vast

Gebruik ClickUp Notepad om gebruikersobservaties van contextuele onderzoekssessies om te zetten in traceerbare Taken

Met ClickUp kladblok kunt u uw gedachten, ideeën, aantekeningen en Taken met betrekking tot de interviews direct vastleggen. Wekte de snelle actie van een deelnemer een idee voor een potentiële functie? Noteer het meteen in uw notitieblok.

Organiseer deze inzichten in uitvoerbare Taken, zoals "Observaties van onderzoekers implementeren" en houd ze overal toegankelijk, zodat er geen waardevolle details verloren gaan.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-371.png ClickUp's kalender weergave voor contextueel onderzoek /$$$img/

Plan eenvoudig sessies voor observatie van contextueel onderzoek en houd belangrijke data bij in de ClickUp kalenderweergave

Om uw onderzoek georganiseerd en op schema te houden, gebruikt u de ClickUp Kalender Weergave en houd belangrijke datums bij. Of u nu één-op-één observaties wilt plannen of instellingen wilt instellen voor vervolginterviews, met de aanpasbare weergaven en drag-and-drop mogelijkheden van de kalender kunt u sessies gemakkelijk plannen.

3. Onderzoek uitvoeren

Zodra u de eerste gebruikersobservaties hebt uitgevoerd, is het tijd om dieper te graven en een onderzoekssessie te houden. Stel snelle, open vragen om te verduidelijken wat je ziet.

Als ze worstelen met een functie, vraag dan: "Wat is hier het doel?" of "Hoe gebruik je dit normaal gesproken?"

Onderzoek bijvoorbeeld of iemand constant aan het tikken is voordat hij de juiste knop heeft gevonden. "_Is er iets waar je specifiek naar op zoek bent?"

Houd het gesprek gaande, moedig ze aan om vervolgvragen te stellen en wees klaar om je aan te passen als ze iets onverwachts vermelden. En aarzel niet om foto's of video's te maken (met toestemming) om nuances vast te leggen die aantekeningen misschien missen.

Dit flexibele, realtime onderzoek geeft je onbewerkte, eerlijke inzichten die geen enkel script kan voorspellen en die klantgerichte systemen definiëren.

De ClickUp sjabloon voor gebruikersstudies biedt een gestructureerde aanpak voor het verzamelen en organiseren van feedback van gebruikers en het aanbevelen van uitvoerbare wijzigingen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-372.png ClickUp sjabloon voor gebruikersonderzoeken https://app.clickup.com/signup?template=t-205355916&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het sjabloon zal:

U tijd besparen door structuur te bieden

Het gemakkelijker maken om gebruikersgegevens vast te leggen en te analyseren

U helpen datagestuurde, geïnformeerde beslissingen te nemen over ontwerp- en productwijzigingen

Zorgen voor consistente resultaten bij meerdere onderzoeken

Gebruik het om gebruikerservaringen in detail te analyseren, bevindingen te valideren en prioriteit te geven aan verbeteringen die uw applicatie of website intuïtiever, responsiever en gebruiksvriendelijker kunnen maken.

tip: Sluit af met een kort overzicht van wat je hebt geleerd en vraag of ze nog iets willen delen. Het zal je verbazen hoe vaak de beste contextuele ontwerpinzichten pas aan het einde naar boven komen!

4. Gegevens documenteren, organiseren en analyseren

Organiseer na elke sessie je aantekeningen in categorieën zoals 'onderzoeker observeert' op basis van thema's of specifieke onderzoeksdoelstellingen.

Dit kan bijvoorbeeld zijn:

Behoeften van de gebruiker

Pijnpunten

Werkstromen

Omgevingsfactoren

U kunt ClickUp Documenten om al uw inzichten en informatie te ordenen en te beoordelen op terugkerende contextuele ontwerppatronen:

Gelijksoortig gedrag of uitdagingen waarmee meerdere gebruikers worden geconfronteerd

Gemeenschappelijke omgevingsfactoren die acties van gebruikers beïnvloeden

Inzichten in de motivaties van gebruikers op basis van hun opmerkingen tijdens het onderzoek

Een van je teamleden kan bijvoorbeeld samen met iemand anders een contextueel ontwerp maken. Je kunt je aantekeningen aan dit gecentraliseerde document toevoegen en ze later bekijken.

ClickUp Docs gebruiken om coöperatieve interviewgidsen te maken

Betrek leden van het team of belanghebbenden bij het analyseproces om het gedeelde begrip te bevorderen en verschillende perspectieven op de bevindingen van de onderzoeksmethode te krijgen.

Groepsdiscussies kunnen helpen om interpretaties van gebruikersinterviews te valideren en extra inzichten bloot te leggen voor doeltreffende UX-strategie .

Het beste deel? ClickUp's directe en live samenwerking functie waarschuwt teamleden wanneer anderen hetzelfde document bewerken. Het helpt conflicten voorkomen en zorgt voor een soepele samenwerking in realtime.

5. Beoordelen en verfijnen

Gebruik de inzichten die zijn opgedaan in contextueel onderzoek om de contextuele ontwerpproces concepten, prototypes en ideeën.

Dit maakt het essentieel om voortdurend bruikbaarheidstesten uit te voeren met gebruikers tijdens elke iteratie van het ontwerpproces van contextueel onderzoek, om ervoor te zorgen dat ontwerpkeuzes worden gevalideerd en afgestemd op het gebruik in de praktijk.

De ClickUp Ontwerp Software voor projectmanagement biedt een gebruikersgerichte aanpak die de nadruk legt op het begrijpen van de taken en omgevingen van gebruikers om producten te maken die naadloos aansluiten op hun behoeften en werkstromen.

Maak vervolgens een samenhangend rapport met de belangrijkste observaties, gedragingen, uitdagingen en inzichten van de gebruiker. Met ClickUp Dashboards kunt u alle tot nu toe verzamelde inzichten omzetten in rijke, informatieve grafieken en grafieken.

Verbeter de zichtbaarheid van uw projecten met de aanpasbare dashboards van ClickUp

Als u wilt weten hoeveel mensen een bepaalde functie in uw sessies hebben aangevraagd, kunt u AI-vragen stellen en ClickUp Brein doorzoekt de gegevens op de relevante dashboards in uw werkruimte om snelle, diepgaande inzichten te bieden.

Projectoverzichten en voortgangsupdates automatiseren met ClickUp Brain

Voordelen van contextueel onderzoek

We weten nu dat contextueel onderzoek een krachtig hulpmiddel is om diepgaande inzichten van gebruikers te ontdekken door gebruikers in hun natuurlijke omgeving te observeren en met hen te communiceren. Dit is waarom het zo waardevol is:

Het bevordert een dialoog in twee richtingen, waardoor je gebruikers kunt synchroniseren en werkstromen kunt creëren die voor hen en het bedrijf werken

Je kunt slimmere ontwerpkeuzes maken die giswerk overbodig maken door beslissingen te baseren op echt gebruikersgedrag

U krijgt een echt gevoel van hoe gebruikers zich gedragen in hun natuurlijke omgeving, niet alleen in gecontroleerde instellingen

Het helpt bij het identificeren van factoren zoals fysieke, culturele of technische barrières die je anders misschien over het hoofd zou zien tijdens het ontwerpen van de UX

Pro Tip: Om de impact van contextueel onderzoek te maximaliseren, kun je overwegen een contextuele onderzoekstoolkit te gebruiken. Deze kan bestaan uit een checklist voor observatie, veelgestelde interviewvragen en een veldboek om je bevindingen in op te schrijven.

Uitdagingen tijdens contextueel onderzoek

Hoewel contextueel onderzoek waardevolle inzichten biedt, brengt het ook unieke uitdagingen met zich mee. Hier zijn enkele van de sleutelhindernissen waarmee je te maken kunt krijgen:

Het omzetten van ruwe gegevens in bruikbare inzichten vereist veel creativiteit en systematisch denken

Je kunt informatie tegenkomen die buiten de gestructureerde processen valt; persoonlijke anekdotes en onverwachte inzichten passen misschien niet in vooraf gedefinieerde categorieën

Uw verwachtingen, meningen of vooroordelen kunnen van invloed zijn op wat u waarneemt of vastlegt in een onderzoek

Je zou meer dan één persoon tegelijk in je sessie kunnen aantreffen omdat ze ervan uitgaan dat dit tot meer feedback zal leiden

Contextueel onderzoek zet gebruikers op de voorgrond

Contextueel onderzoek is een krachtig hulpmiddel om de kloof tussen gebruikers en ontwerpers te overbruggen. Hansjan Kamerling , productmanager en medeoprichter bij AI aanpassen , zegt,

Ik raad aan contextuele onderzoeken uit te voeren in scenario's waar interacties tussen gebruikers complex en gelaagd zijn en het product sterk geïntegreerd is in de dagelijkse routines van gebruikers.

Hansjan Kamerling, productmanager en medeoprichter bij Adaptify AI

Nog te doen, een tool als ClickUp zal zeker helpen - met functies zoals formulieren om feedback van gebruikers te verzamelen, dashboards om verbeteringen bij te houden op basis van contextueel onderzoek en documenten om alle testwaarnemingen van begin tot eind vast te leggen.

Klaar om gebruikersonderzoek gemakkelijker te maken? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om uw gebruikersgerichte ontwerpaanpak te verbeteren.