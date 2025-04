15 Beste Team Management Apps voor 2025

Het managen van groeiende teams brengt unieke uitdagingen met zich mee - het coördineren van updates, het vermijden van onnodige vergaderingen en het zorgen voor een naadloze samenwerking.

Als professional in team- en projectmanagement met jarenlange ervaring heb ik uit eerste hand gezien hoe de juiste tools de prestaties van teams kunnen verbeteren. Taken worden niet alleen georganiseerd; het verandert de manier waarop teams communiceren en samenwerken.

Op basis van mijn expertise en het onderzoek van mijn team heb ik een groot aantal apps voor teambeheer grondig geëvalueerd om de 15 beste opties te vinden die echt resultaat opleveren. Bekijk de lijst om de app te vinden die perfect aansluit bij de behoeften van je team en die de samenwerking verbetert.

Wat moet je zoeken in apps voor teambeheer?

Bij het vinden van een effectieve app voor teambeheer gaat het niet om het kiezen van de populairste tool, maar om het vinden van de juiste match voor jou en je team. Dit is wat je nodig hebt in een tool die de productiviteit van je team echt ondersteunt zonder het complexer te maken:

Gebruiksgemak: De tool voor teambeheer moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn, zodat je team er snel aan kan wennen

Functies voor taakbeheer: Zoek een tool waarmee u gemakkelijk taken kunt toewijzen, bijhouden en prioriteren om duidelijke verantwoordelijkheden vast te stellen en de coördinatie te verbeteren

Tools voor samenwerking: Zorg ervoor dat de app voor teambeheer uitgebreide communicatiefuncties heeft, zoals chatten, delen van bestanden of updates in realtime

Integratiemogelijkheden: Kies een tool die goed samenwerkt met andere tools die u al gebruikt

Rapportage en analyses: Een goede app biedt inzicht inprestatiebeheer van teamsde voortgang van projecten en eventuele knelpunten, zodat je datagestuurde beslissingen kunt nemen

Schaalbaarheid: Kies ten slotte een app die met je team kan meegroeien, of je nu een kleine groep bent of een groter team in de toekomst

De 15 beste apps voor teambeheer

Hier zijn de beste apps voor teammanagement die waarde toevoegen aan projectmanagement, betere afstemming tussen teams of ingebouwde communicatiekanalen.

1. ClickUp (de beste voor allround teambeheer en taakbeheer)

Breng gesprekken, taken en projecten naar één platform en zorg voor naadloze samenwerking en communicatie met ClickUp Chat ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projecten, kennis en chatten combineert op één plek - allemaal aangedreven door AI die jou en je team helpt sneller en slimmer te werken. ClickUp Projectmanagement heeft veel hulpmiddelen om je team goed verbonden te houden en duidelijk te maken wat hun rollen en verantwoordelijkheden zijn.

Een van de opvallende functies van ClickUp software voor projectmanagement is ClickUp chatten . U krijgt een ruimte voor instant messaging op de plek waar uw taken zich afspelen, zodat teamleden ideeën kunnen bespreken, snelle updates kunnen delen en vragen kunnen stellen zonder hun werkruimte te verlaten. U kunt taken bijwerken en statussen van taken in realtime bekijken vanuit de chatomgeving.

Met ClickUp zijn al uw teamcommunicatie gebeurt op één plaats. Geen geschakelde belasting meer!

Ik hou van ClickUp Whiteboards voor brainstormsessies in teams. Ze zijn een uitstekend visueel samenwerkingshulpmiddel voor het ontwikkelen van strategieën en het in kaart brengen van ideeën.

ClickUp heeft ook een andere functie voor samenwerking in realtime, ClickUp Documenten . Hier noteer ik al mijn ideeën en verbind ik mijn documenten met werkstromen. Dit creëert een buitengewone ruimte voor feedbacklussen om de tevredenheid van klanten en werknemers te verbeteren.

ClickUp heeft verschillende handige sjablonen om teambeheer te versnellen met een minimale inspanning. De ClickUp sjabloon voor teambeheer organiseert het werk van uw team door taken toe te wijzen, mijlpalen in te stellen en deadlines bij te houden. Of u nu een klein of groot team leidt, deze sjabloon zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina blijft.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-141.png ClickUp sjabloon voor teambeheer https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-211294139&department=operations&\_gl=1*7q7986*\_gcl_aw*R0NMLjE3MzI3MzAxODkuQ2owS0NRaUFvNXU2QmhESkFSSXNBQVZvRFd1OW9NSlNvYUx2VGxnN1A3cWJsZE9CNTl2YWd4c0hhRk40UF9yMmFUSF9kNEtwNmNpU2xqZ2FBak51RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

ClickUp beste functies

Ontvang geautomatiseerde projectsamenvattingen en voortgangsupdates om uw team voor te blijven op hun targets en snel vertragingen te beheren met de ingebouwde ClickUp AI, ClickUp brein Creëer geautomatiseerde workflows en verbeter de samenwerking met meerdere integraties zoals Zoom, Slack en Google Werkruimte

Automatiseer terugkerende taken zoals het toewijzen van taken of het bijwerken van de status met ClickUp-taak automatiseringen

Pas volledig aan hoe u taken toewijst en bijhoudt met ClickUp Taken Eenvoudig doelstellingen instellen en bijhouden met behulp van ClickUp Doelen bijhouden en OKR sjablonen



ClickUp limieten

Het enorme aantal flexibiliteits- en aanpassingsopties kan een beetje een leercurve zijn

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Asana (het beste voor teambeheer met gamefuncties)

via Asana Asana is de juiste keuze als je op zoek bent naar gebruiksvriendelijke en flexibele software voor teambeheer. Het lijkt bijna alsof Asana zijn app heeft gegamificeerd om je te motiveren telkens als je een Taak hebt voltooid! Het vermindert ook het gevoel overweldigd te zijn; je kunt complexe projecten eenvoudig opdelen in beheersbare taken, deze toewijzen aan leden van het team en de voortgang bijhouden.

De app biedt verschillende weergaven, zoals lijsten, borden en tijdlijnen, en laat u indien nodig prioriteiten voor taken instellen.

Asana beste functies

Verminder repetitief werk door aangepaste automatisering in te stellen

Houd de capaciteit van teams in realtime in de gaten voorbeheer van werklast Visualiseer uw project abonnement met een drag-and-drop tijdlijn



Asana beperkingen

Als u functies nodig hebt voor terugkerende Taken, dan zult u misschien teleurgesteld zijn

Soms gaan notificaties verloren in de inbox

Het is moeilijk te begrijpen welke informatie voor wie toegankelijk is wanneer u aan verschillende Taken werkt

Asana prijzen

Personal: Free

Free Beginner: $10,99

$10,99 Geavanceerd: $24,99

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (13.000+ beoordelingen)

3. Monday.com (Beste voor aanpasbaar teambeheer)

via Monday.com Of je nu eenvoudige Taken of complexe projecten beheert, Monday.com zorgt ervoor dat alles duidelijk, georganiseerd en in beweging is. Met behulp van de visuele interface en automatiseringsmogelijkheden kunt u de samenwerking tussen projecten vereenvoudigen, zelfs voor grote teams en complexe projecten.

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface van deze tool kun je de ervaring volledig aanpassen aan de behoeften van je team. Een andere opvallende functie is de zoekfunctie. Je hoeft niet meer uren te zoeken naar een belangrijk bestand.

Monday.com beste functies

Aanpasbare werkstromen die passen bij de processen van je team

Kleurgecodeerde borden en grafieken om je te helpen elk aspect van je project te visualiseren

Automatisering voor het afhandelen van regelmatige taken zoals status updates en notificaties

Monday.com limieten

Er zijn beperkte rapportagemetrieken beschikbaar en er is een beperkte mogelijkheid om rapporten aan te passen

De layout is enigszins verwarrend, waardoor het moeilijk is om de keten van gebeurtenissen van verschillende Taken te volgen

Het is vervelend om automatiseringen te maken of consistente variabelen over de hele linie te hebben

Monday.com prijzen

Free Forever

Basis: $27/maand (jaarlijks gefactureerd)

$27/maand (jaarlijks gefactureerd) Standaard: $36/maand (jaarlijks gefactureerd)

$36/maand (jaarlijks gefactureerd) Pro: $57/maand (jaarlijks gefactureerd)

$57/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (12.000+ beoordelingen)

4.7/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (5.000+ beoordelingen)

4. MeisterTask (Beste voor gecentraliseerd teambeheer)

via MeisterTask MeisterTask is gecentraliseerde en eenvoudige werkbeheersoftware voor teamleiderschap. Het helpt om de status van een project eenvoudig te verduidelijken, een kennisbank voor belanghebbenden te creëren en de voortgang van een project met vertrouwen bij te houden. De applicatie heeft ook een kaartsysteem waarmee je data kunt toevoegen en delen met anderen om processen soepeler te laten verlopen.

De onderscheidende factor van deze software is de veiligheid van de gegevens, waardoor je gerust kunt zijn dat de bedrijfsgegevens veilig zijn.

MeisterTask beste functies

Sneller projecten uitvoeren met speciaal gebouwde sjablonen om sneller te werken

Real-time samenwerking vergemakkelijken met opmerkingen, vermeldingen en bijlagen om iedereen op de hoogte te houden

Tijd besparen en fouten minimaliseren door automatisering in te stellen die acties triggert

MeisterTask limieten

De functies voor rapportage en analyse van de applicatie zijn beperkt

Er is geen werkstroomkalender die een volledig beeld geeft van de productiviteit van een project

MeisterTask prijzen

Basic: Free

Free Pro: $7 / gebruiker/maand

$7 / gebruiker/maand Business: $12,5 / gebruiker/maand

$12,5 / gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

MeisterTask beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

4.6/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

5. Bitrix24 (Beste voor directe en efficiënte communicatie)

via Bitrix24 Bitrix24 heeft met zijn uitgebreide bereik aan functies voor samenwerking een plaats veroverd tussen de beste 15 beheer-apps. Het beschikt over alles wat nodig is voor productieve samenwerking en communicatie tussen teams, van chatten en online vergaderingen tot opslagruimte voor bestanden en automatisering van werkstromen.

Daarbij krijg je ook een AI-werkruimte die fungeert als brainstormpartner en je helpt bij het genereren van originele ideeën en tekst. En het beste? Deze software is gemakkelijk te gebruiken, zelfs als je nog nooit met apps voor teambeheer hebt gewerkt.

Bitrix24 beste functies

Ingebouwdsoftware voor taakbeheer om taken te maken, toe te wijzen en bij te houden

Verbeterde verbinding met activiteitenstroom waar leden van het team updates kunnen becommentariëren, liken en delen

Naadloze communicatie en real-time updates met verschillende communicatie formulieren

Bitrix24 limieten

De klantenservice is niet optimaal als u vastloopt bij het beheren van uw taken

De tool is relatief duur vergeleken met andere apps voor teambeheer

Bitrix24 prijzen

Vanaf $61/maand (Bron:Capterra)

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (500+ beoordelingen)

4.1/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (800+ beoordelingen)

6. Slack (het beste voor gecategoriseerd teambeheer)

via Slack Slack brengt alles - gesprekken, bestanden en tools - op één plaats.

Wat indruk op me heeft gemaakt, is dat je verschillende kanalen kunt aanmaken voor verschillende projecten, zodat iedereen van een bepaald team altijd gesynchroniseerd is en de werkstroom georganiseerd is. Bovendien kun je een huddle starten om live met je team te chatten en zelfs een clip opnemen als dat nodig is.

Slack beste functies

Maak speciale ruimtes voor verschillende teams, projecten of onderwerpen voor specifieke gesprekken

Taken beheren, voortgang bijhouden en samenwerken zonder Slack te verlaten dankzij de compatibiliteit met meer dan 2400 apps

Zoek door eerdere gesprekken en uitwisselingen om alles toegankelijk te houden

Slack beperkingen

Soms is het mogelijk om te verdwalen in het midden van verschillende kanalen en gesprekken uit het oog te verliezen

Het is moeilijk om verschillende wachtwoorden voor elk Slack kanaal bij te houden

Slack prijzen

Pro: $17,25/per persoon/maand

$17,25/per persoon/maand Business+: $22,50/per persoon/maand

$22,50/per persoon/maand Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (33.000+ beoordelingen)

4.5/5 (33.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

7. Trello (het beste voor teambeheer op afstand)

via Trello De agenda van Trello is "Houd alles op dezelfde plaats, zelfs als je team dat niet is" De functies voor samenwerking op afstand helpen je om een goed presterend team op te bouwen en te onderhouden .

Het is verrijkt met borden, lijsten en kaarten om je een duidelijke weergave te geven van Taken in uitvoering en de pijplijn. Het beste is dat het een geweldige functie biedt voor kleine teams, zelfs in het gratis abonnement. Je kunt verschillende werkruimten maken, waardoor je beter georganiseerd bent.

Trello beste functies

Taken bijhouden door een blik te werpen op de pijplijn met de tijdlijn weergave

Krijg een duidelijk beeld van wat er in het verschiet ligt met de kalenderweergave

Alle informatie bijhouden door kaarten te gebruiken om alle informatie over een bepaalde Taak weer te geven

Trello beperkingen

Beperkte functies voor rapportage en tijdsregistratie, waardoor het geen alles-in-één software is

De interface van de app kan moeilijk te begrijpen zijn als je aan meerdere projecten tegelijk werkt

Trello prijzen

Free: Forever

Forever Standaard: $5/gebruiker/maand

$5/gebruiker/maand Premium: $10/gebruiker/maand

$10/gebruiker/maand Enterprise: $17.50/gebruiker/maand

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23.000+ beoordelingen)

8. Podio (Beste voor low-code teambeheer)

via Podio Als u een low-code bedrijfsoplossing wilt om teambeheer en -communicatie te vereenvoudigen, dan is Podio het antwoord. En wat is er nog meer? Podio werkt gesynchroniseerd met ShareFile, Dropbox en Google Drive zodat je naadloos toegang hebt tot je bestanden vanaf elk platform dat je maar wilt.

Deze tool heeft ook een 99,99% uptime van vorig jaar, waardoor het een veilige keuze is. Je kunt ook widgets maken die aan je behoeften voldoen en ze zelfs aanpassen en experimenteren zonder veel technische kennis.

Podio beste functies

Maak rapporten met verschillende overzichten om je projecten moeiteloos te visualiseren

Beheer het klanttraject met geïntegreerde formulieren en houd elke lead bij

Maximale transparantie door alle updates bij te houden via werkruimte activiteitenstromen

Podio beperkingen

De UI van de software kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers en kan moeilijk te navigeren zijn

De app mist een time-lapse functie om bij te houden hoe lang elke Taak duurt

Podio prijzen

Free Forever

Plus: $11.20/maand

$11.20/maand Premium: $19.20/maand

Podio beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (500+ beoordelingen)

4.2/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

9. Teamwerk (het beste voor diepgaande rapportage en analyses)

via Teamwerk Met Teamwork hoef je je niet af te vragen wie verantwoordelijk is voor leveringen en of toewijzing van middelen op punt staat. Teamwork helpt je om de capaciteit van teams in balans te brengen om een gezond gebruik van middelen over projecten heen te garanderen.

De focus op zichtbaarheid van projecten, tijdsregistratie en gedetailleerde taakdelegatie springen eruit, waardoor het ideaal is voor het beheren van complexe projecten. Je kunt ook een bereik aan add-on's krijgen die aan je eisen voldoen.

Teamwork beste functies

Houd tijd, tarieven en geld bij om de inkomsten te optimaliseren

Maximaliseer de teamprestaties door rapportage over factureerbare uren, onderbezetting en overbezetting van medewerkers

Verbeter de planning en uitvoering van projecten met een sjabloon voor projectmanagement

Teamwerk limieten

De nieuwe interface is relatief traag in gebruik

Er is geen functie om te chatten om met het team te communiceren

Prijzen van Teamwork

Bezorgen: $10,99/gebruiker/maand

$10,99/gebruiker/maand Groeien: $19,99/gebruiker/maand

$19,99/gebruiker/maand Schaal: $54,99/gebruiker/maand

$54,99/gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Teamwork beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.100+ beoordelingen)

4.4/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

10. ProofHub (het beste voor divers teammanagement)

via ProofHub Of je nu een team van 4 of 40 mensen hebt, of het nu gaat om marketing, ontwikkeling of een creatief team, deze app helpt je tijd te besparen, gefocust te blijven en de productiviteit te verhogen. Het biedt een gecentraliseerde bron van informatie voor eenvoudige toegang en maximaliseert de transparantie met stap voor stap bijhouden.

Bovendien kun je sjablonen maken om teambeheer te versnellen en georganiseerd te blijven. Een ander hoogtepunt van deze app is de meertalige interface en aangepaste rollen om privacy te behouden.

ProofHub beste functies

Taken toewijzen en bijhouden met duidelijke prioriteiten en deadlines

Visuele rapportages en samenvattingen van projecten voor beter inzicht

De voortgang van een project bekijken met Board View, Tabel View en Gantt grafieken

ProofHub limieten

Er zijn beperkte trainingsmodules voor de applicatie

De mobiele app heeft beperkte functies

De UI/UX-ervaring van de app is niet zo goed en het is moeilijk om door functies zoals Kanan-borden te navigeren

ProofHub prijzen

Essential: $45/maand jaarlijks gefactureerd

$45/maand jaarlijks gefactureerd Ultimate controle: $89/maand jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies over ProofHub

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

11. Basecamp (het beste voor kleine teams)

via Basecamp Met Basecamp kunt u een speciale pagina maken voor elk project, waarbij alle belangrijke details en resources intact blijven. Zo heeft je hele team toegang tot alle informatie.

Basecamp ondersteunt ook geconsolideerde facturering en vereenvoudigt onboarding. Het werkt als één applicatie die organisatie, facturatie en onboarding voor je team vereenvoudigt.

Basecamp beste functies

Toegang tot een gecentraliseerd dashboard met één pagina voor projecten, opdrachten en planningen

Bijhouden of projecten op schema liggen of hulp nodig hebben met Mission Control

Tijd direct bijhouden in Basecamp met de add-on TimeSheet

Basecamp beperkingen

De gebruikersinterface kan verwarrend zijn, wat soms leidt tot vertragingen

Er is onvoldoende klantenservice voor het geval je ergens vastloopt tijdens het gebruik van de applicatie

Prijzen Basecamp

Basecamp: $15/gebruiker per maand (maandelijks gefactureerd)

$15/gebruiker per maand (maandelijks gefactureerd) Basecamp Pro Unlimited: $299/maand (jaarlijks gefactureerd)

Basecamp beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (5.000+ beoordelingen)

4.1/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

12. Pumble (Beste voor alles-in-één teamcommunicatie)

via Bommel Pumble is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke app voor teambeheer. Het is ook uitgerust met vele functies, zoals één-op-één berichten, kanalen, threads en het delen van bestanden, om interne communicatie waterdicht te maken. Je kunt videoconferenties starten, berichten versturen en de berichtgeschiedenis weergeven met één enkele klik.

Je kunt ook verbinding maken met je team via spraak- en videogesprekken. Zo kun je demo's laten zien en ondersteuning bieden met de functie voor het delen van schermen.

Pumble beste functies

Toegang tot alle eerdere gesprekken zonder limiet op de berichtgeschiedenis

Ideeën opnemen en aantekeningen voor jezelf bewaren in je DM

Meerdere bestanden tegelijk uploaden met een simpele drag-and-drop en delen in Pumble kanalen of directe berichten

Pumble beperkingen

De app heeft beperkte functies voor een privé werkruimte

Gebruikers kunnen de werkruimte niet aanpassen met hun eigen logo of kleurenschema's

Pumble prijzen

Free Forever

Pro: $2.49/zetel/maand

$2.49/zetel/maand Business: $3,99/zetel/maand

Enterprise: $6,99/zetel/maand

Pumble beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.7/5 (180+ beoordelingen)

13. Scoro (Beste voor end-to-end teambeheer)

via Scoro Scoro is het meest geschikt voor adviesbureaus en professionele dienstverlenende bedrijven. Het brengt verkoop, levering en financiën samen en dient als buitengewone software voor interne communicatie .

De functie van Scoro die mijn aandacht trok, is de gebruiksrapportage. Het helpt je met resource management door je te helpen resource tekorten op te sporen voordat ze zich voordoen, zodat je proactief beslissingen kunt nemen over uitbesteding of het inhuren van personeel.

Scoro beste functies

Gecentraliseerde weergave van projecten, taken en financiën voor volledige controle

Consolideert facturatie met vooraf ingestelde sjablonen en tijdsregistratie

Inzicht verkrijgen om strategische beslissingen te nemen door essentiële KPI's voor projectmanagement bij te houden

Scoro limieten

Er is een kleine leercurve in het begrijpen van de verschillende aanpassingen die Scoro biedt

De PDF sjabloon voor bestellingen, facturatie en offertes is beperkt

Scoro prijzen

Essentieel: $26/gebruiker/maand

$26/gebruiker/maand Standaard: $37/gebruiker/maand

$37/gebruiker/maand Pro: $63/gebruiker/maand

$63/gebruiker/maand Ultimate: Aangepaste prijzen

Scoro beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

14. Google Meet (Beste voor veilige virtuele samenwerking)

via Google Vergadering Voor velen komt Google Meet als beste uit de bus als het gaat om vergaderingen voor virtuele samenwerking. Het is ongelooflijk gebruiksvriendelijk: je kunt met een paar klikken een vergadering voor een team organiseren. En het integreert naadloos met Google Werkruimte, zodat het plannen van vergaderingen, delen van documenten en samenwerken in realtime bijna moeiteloos gaat.

Als veiligheid een punt van zorg is (voor mij is dat altijd zo), dan heeft Google Meet het onder controle. Het is zeer veilig, met versleuteling voor videogesprekken en vergadergegevens, zodat je weet dat de privacy van je team beschermd is.

Google Meet beste functies

Integratie met Google Documenten, Sheets en Slides voor live samenwerking

Vergaderingen opnemen en direct opslaan in Google Drive

Verbinding in 65+ talen met vertaalde bijschriften

Gemini gebruiken om aantekeningen te maken voor vergaderingen

Google Meet limieten

De kwaliteit van de content kan inconsistent zijn, waardoor belangrijke vergaderingen soms worden verstoord

De bijschriften zijn soms onnauwkeurig, wat tot verwarring kan leiden

Prijzen van Google Meet

Free: Nodig tot 100 deelnemers uit en vergader tot 60 minuten per vergadering. Er is geen limiet voor mobiele gesprekken en 1:1's.

Beschikbaar als onderdeel van een abonnement op Google Werkruimte voor grotere vergaderingen

Business Starter: $7,20/gebruiker/maand

$7,20/gebruiker/maand Standaard voor bedrijven: $14,40/gebruiker/maand

$14,40/gebruiker/maand Business Plus: $ 21,60/gebruiker/maand

Google Vergaderingen beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2.500+ beoordelingen)

4.6/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11.000+ beoordelingen)

15. nTask (Beste voor teamsamenwerking op maat)

via nTask Deze app is voor jou als je een project beheert met strikte budgetten en tijdsbeperkingen. NTask biedt bijhouden van kosten tot voltooiing om je te helpen elke seconde bij te houden en het budget soepel te laten verlopen.

Je krijgt ook end-to-end teambeheerdiensten met tal van functies, waaronder Gantt grafieken, Kanban-borden, problemen bijhouden en rapportage. Tot slot kun je met de functie Bestanden sommige taken voor later reserveren terwijl je je concentreert op taken met de hoogste prioriteit.

nTask beste functies

Toegang beheren met flexibele rollen en toestemmingen, zoals alleen weergave voor gasten en toestemming voor Taken

Maak verbinding met je team om belangrijke projecten te bespreken met de ingebouwde functie chatten

Beheer financiën, factureringsmethoden en taken van begin tot eind

nTask beperkingen

De mobiele applicatie is niet up-to-date en kan soms traag zijn

De klantenservice is slecht en kan de werkzaamheden vertragen als je ergens vastloopt met de app

nTask prijzen

Free: 7 dagen gratis proefversie

7 dagen gratis proefversie Premium: $3/maand jaarlijks gefactureerd

$3/maand jaarlijks gefactureerd Business: $8/maand jaarlijks gefactureerd

$8/maand jaarlijks gefactureerd Enterprise: Aangepaste prijzen

nTask beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

Verbeter teambeheer met ClickUp

De juiste app voor teambeheer kan de activiteiten van uw team volledig voltooien. Met functies die dagelijkse taken automatiseren, workflows organiseren en zelfs budgetten en facturen beheren, helpen deze tools je te focussen op strategische doelen in plaats van op routinetaken.

ClickUp consolideert alles wat je nodig hebt op één platform - je kunt taken creëren, aangepaste workflows bouwen, kant-en-klare sjablonen gebruiken en in realtime communiceren met je team.

Met sterke team management vaardigheden en een krachtig hulpmiddel zoals ClickUp, kunt u moeiteloos uw team op één lijn brengen, taken vereenvoudigen en projecten op schema houden. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om al uw teambeheertools onder te brengen in één intuïtief platform.