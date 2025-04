Zoom Pro vs. Zoom Business: Welke is de beste?

In een wereldwijde werkruimte zijn videogesprekken niet alleen leuk om te hebben, ze zijn je geheime wapen om teams op verschillende continenten met elkaar in verbinding te houden!

Of je nu in realtime brainstormt met scherm delen of sessies opneemt voor je internationale team, de juiste digitale toolkit is absoluut essentieel.

Natuurlijk, Zoom Basic klaart de klus, maar als je het gevoel hebt dat je krap komt te zitten door de limieten, is het misschien tijd om een stapje hoger te gaan!

Ga met ons mee terwijl we zoomen (bedoeld als woordspeling!) door de spannende functies van Zoom Pro en Zoom Business om je te helpen de perfecte match te vinden.

Wat is Zoom Pro?

Zoom Pro is ontworpen voor individuen en kleine teams en is een betaald account waarmee je onbeperkte vergaderingen kunt houden zonder je zorgen te maken over de limiet van 40 minuten van het basis abonnement. Je krijgt ook toegang tot geavanceerde functies zoals gebruikersbeheer, 30 uur aan vergadercapaciteiten en tools om de werkstroom van je team soepel te laten verlopen.

Zoom Pro biedt de perfecte balans voor groeiende teams die meer nodig hebben dan de basis zonder de schaal die het Enterprise-abonnement van Zoom biedt.

Functies van Zoom Pro

Als je overweegt om te upgraden van Zoom Pro, zijn hier enkele van de belangrijkste functies die je in deze prijsklasse kunt vinden.

1. Functie#1: Aantal licenties

Zoom Pro staat maximaal negen gelicentieerde gebruikers toe, zodat elk lid van je team zijn eigen Zoom account heeft en vergaderingen tegelijkertijd kan houden. Dit voorkomt planningshoofdpijn, waardoor het perfect is voor externe of hybride installaties waar video conferencing de norm is.

Je kunt licenties toewijzen aan leiders of senior management terwijl je gedeelde licenties gebruikt voor de rest van het team. Het echte voordeel is dat de licenties op elk moment opnieuw kunnen worden toegewezen om bedrijven flexibel te houden.

2. Functie #2: Aantal deelnemers

Met Zoom Pro kun je tot 100 deelnemers meenemen naar elke vergadering voor brainstormsessies, town halls of forums met vragen en antwoorden. Voor teams op afstand zorgt de hogere limiet voor deelnemers ervoor dat je wereldwijde team in één ruimte kan werken en updates kan delen, ongeacht waar ze werken.

💡Pro Tip: Gebruik een sjabloon voor aantekeningen van vergaderingen om uw vergaderingen productiever te maken. Het biedt een basisstructuur voor het schrijven van uw aantekeningen voor vergaderingen, die vervolgens kunnen worden gedeeld met andere belanghebbenden.

3. Functie #3: AI metgezel

De betaalde abonnementen van Zoom bevatten een handige AI-assistent die het beheer van vergaderingen vereenvoudigt. De assistent legt de belangrijkste discussiepunten vast en vat ze samen in actie-items die je kunt delen via Team Chat of e-mail.

En als je iets wilt herhalen, kun je met de doorzoekbare transcripties moeiteloos door de opnames bladeren.

via Zoom Bovendien bewerking Zoom's AI metgezel ook de toon, lengte en format van uw e-mail of chatten berichten aan uw unieke use case te passen.

4. Functie #4: Clips

Clips zijn korte video- of audiofragmenten die je kunt maken en delen met Zoom Pro. Ze zijn handig voor het uitleggen van een breed concept, het delen van snelle updates of het geven van gedetailleerde feedback op een project.

Je kunt clips gebruiken om sleutelmomenten van een vergadering vast te leggen en te delen met je team. Dit is superhandig om iedereen op één lijn te houden, vooral als je team verspreid is over verschillende regio's en tijdzones.

Prijzen Zoom Pro

Zoom Pro (1-9 gebruikers): $15,99/maand per gebruiker

Wat is Zoom Business?

Zoom Business is de alles-in-één toolkit voor groeiende teams die alles heeft van het Business-abonnement en geavanceerde functies om de communicatie naadlozer te laten verlopen. Denk aan grotere capaciteit voor vergaderingen, aangepaste brandingopties, en tools waarmee het beheren van je team en vergaderingen een fluitje van een cent wordt.

Zoom Business functies

Dit is wat je erin vindt:

1. Functie #1: Licentietelling

Zoom Business is gemaakt voor teams die flexibiliteit belangrijk vinden. Je kunt tot 250 licenties instellen, met een minimum van 10 om te beginnen. Alle 250 accounts kunnen gelijktijdig vergaderingen hosten, waardoor het perfect is voor grotere organisaties die meerdere gesprekken tegelijk moeten beheren.

Met een capaciteit van 300 deelnemers per vergadering kun je met Zoom Business naadloos gebeurtenissen op Zoom, check-ins voor teams en grootschalige vergaderingen organiseren.

2. Functie #2: Aangepast e-maildomein

Met Zoom Business kun je uitnodigingen voor vergaderingen en gebeurtenissen verzenden via het aangepaste e-maildomein van je bedrijf. Deze functie ziet er niet alleen professioneel uit, maar voegt ook een vertrouwenslaag toe. Het is een stap hoger dan het Pro abonnement en helpt je Zoom werkplek professioneel en veilig te houden.

3. Functie #3: Zoom planner

Zoom Business wordt geleverd met een 'Scheduler' Deze optimaliseert het plannen van vergaderingen door uw beschikbaarheid te tonen aan andere leden van het team (of clients). Dit vermindert het eindeloze heen-en-weer geloop om vergaderingen op te zetten, vooral voor grote teams waar verschillende individuele agenda's moeten worden geraadpleegd voordat een vergadering kan worden ingesteld.

Het enige wat je hoeft te doen is blokken van je beschikbaarheid delen via een link, die wordt weergegeven in je e-mails, teksten of chats.

🍬 Bonus tip: Het koppelen van transcripties van opnames met een sjabloon voor één-op-één vergaderingen is een goede manier om follow-ups na besprekingen te stroomlijnen. Het sjabloon kan u helpen om de voortgang van taken bij te houden, terwijl het transcript u een overzicht geeft van de sleutelactiepunten en deadlines.

Prijzen Zoom Business

Zoom Business (10-250 gebruikers): $21,99/maand per gebruiker

Zoom Pro Vs Zoom Business: Vergelijking van functies

Zoom Pro en Business bieden veel vergelijkbare functies met verschillende capaciteiten, afhankelijk van de prijs.

Hieronder vind je een vergelijking van de functies van beide abonnementen om je te helpen een abonnement te kiezen voor jouw zakelijke behoeften.

functies | Zoom Pro | Zoom Business | Zoom Pro | Zoom Business | Zoom Pro | Zoom Business | Zoom Pro | Zoom Business™

| ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |

| Aantal licenties | 1-9 | 10-250 |

| Deelnemerscapaciteit | 100 | 300 |

| Aangepast e-maildomein | Niet beschikbaar | Beschikbaar |

|Clips | Unlimited | Unlimited |

| Zoom planner | Niet beschikbaar | Beschikbaar |

| Opnemen van transcripties Niet beschikbaar | Beschikbaar |

| API Companion | Beschikbaar | Beschikbaar |

| Live chatten en telefonisch ondersteunen is alleen beschikbaar voor abonnementen van meer dan $50/maand en $200/maand

| Video ondersteuning Niet beschikbaar Alleen beschikbaar voor abonnementen boven $200/maand

Functie #1: Capaciteit deelnemers

Met Zoom Pro kun je vergaderingen organiseren met maximaal 100 deelnemers (geweldig voor team check-ins, kleinschalige webinars of workshops). Je kunt de limiet voor deelnemers uitbreiden met add-on's voor grote vergaderingen, maar deze kosten iets meer.

Voor grotere teams gaat Zoom Business een stapje verder, met maximaal 300 deelnemers per vergadering. Voor grotere teams gaat Zoom Business een stap verder, met maximaal 300 deelnemers per vergadering. Het beschikt over alle functies die je nodig hebt voor het hosten van presentaties of het houden van video-conferentiesessies met externe belanghebbenden.

Winnaar 🏆: Zoom Pro is perfect voor kleine teams en individuen die een betrouwbare, budgetvriendelijke optie nodig hebben voor alledaagse vergaderingen en workshops. Zoom Business spant de kroon voor grotere teams en grotere gebeurtenissen en biedt meer capaciteit en professionele functies om alles moeiteloos af te handelen

Functie #2: Planning van vergaderingen

Met Zoom Pro kun je rechtstreeks vanuit de Zoom app of via tools als Google Agenda of Outlook vergaderingen instellen. Uitnodigingen voor vergaderingen komen echter van het standaard domein van Zoom (bijv. @zoom.us), dus er is geen optie voor aangepaste branding.

Zoom Business stapt een stapje verder met de 'Scheduler', die je beschikbaarheid toont en leden van je team en belanghebbenden vergaderingen laat boeken op tijden die voor iedereen het beste werken. Het is een levensredder voor teams die jongleren met een groot aantal vergaderingen. Bovendien kun je een professioneel tintje geven door je uitnodigingen van een eigen merk te voorzien en ze via een aangepast e-maildomein te versturen.

Winnaar🏆: Zoom Business neemt hier de leiding. Het maakt het boeken van vergaderingen een fluitje van een cent door je beschikbaarheid aan anderen te laten zien. Voeg ook aangepaste branding toe voor uitnodigingen en laat ze er professioneler uitzien.

Functie #3: Rapportage

Met de rapportage tools van Zoom kun je sleutelstatistieken van vergaderingen bijhouden, zoals het aantal vergaderingen, de drukste dagen en het aantal deelnemers.

Deze inzichten tonen je piekmomenten, de effectiviteit van je huidige abonnement en zelfs hoe betrokken je team is tijdens vergaderingen. Het is perfect voor kleine en middelgrote bedrijven.

Het beste is dat zowel Zoom Pro als Zoom Business handige functies voor rapportage hebben, zodat het gemakkelijker wordt om je strategie voor vergaderingen bij te stellen.

Winnaar🏆: Op het gebied van rapportage doen Zoom Pro en Zoom Business het even goed. Zoom Pro is echter een budgetvriendelijkere optie voor wie minder vergaderingen organiseert maar toch inzicht wil in de frequentie, actieve dagen, betrokkenheid, enz.

Functie #4: Ondersteunen

Als je voor Zoom Pro kiest, krijg je toegang tot technische ondersteuning en de kennisbank, community en chatbot van Zoom. Je kunt ook tickets indienen bij hun helpdesk wanneer je een query hebt.

Zoom Business biedt alle bovenstaande ondersteuningskanalen, maar ook live chatten en bellen. Als je abonnement meer dan $200 per maand bedraagt, kun je zelfs videogesprekken voeren met een Zoom-agent.

Winnaar 🏆: Zoom Business heeft deze ronde gewonnen omdat je ondersteuning via verschillende kanalen kunt krijgen. Het is handig om live persoonlijke ondersteuning te krijgen, iets wat bij Zoom Pro niet het geval is.

Functie #5: Prijzen

Zoom Pro biedt een reeks functies: langere vergaderingen, opslagruimte in de Zoom cloud, streaming, rapportage en toegang tot meerdere apparaten. Het kost $15,99 per gebruiker per maand en met maximaal negen licenties (die opnieuw kunnen worden toegewezen) is het perfect voor kleine teams met flexibele behoeften.

Zoom Business daarentegen bouwt voort op de functies van Pro met nog een aantal upgrades. De clou? Het biedt tot 250 licenties en laat je vergaderingen organiseren met tot 300 deelnemers - ideaal voor grotere teams of drukke clienten.

Winnaar 🏆: Zoom Pro is perfect voor kleinere teams die flexibiliteit nodig hebben zonder de bank te breken. Zoom Business is ideaal voor grotere teams die meer licenties en capaciteit nodig hebben

Zoom Pro vs. Zoom Business op Reddit

Laten we eens kijken Redditor's commentaar uitdagingen en overwegingen voor het vinden van het meest kosteneffectieve Zoom abonnement:

De afgelopen jaren heb ik één Pro account gebruikt met af en toe de behoefte om twee gelijktijdige vergaderingen te hosten.

Dus om de paar maanden betaal ik voor een 2e Pro account - (zelfde betalingsgegevens, andere e-mail). Dan annuleer ik het 2e account voor de zoveelste keer.

Is er een betere/goedkopere manier om 2 gelijktijdige vergaderingen van 40+ minuten duur te starten?

Als ik kijk naar Vergelijking met volledige abonnementen, zie ik dat er een optie Licentietelling is voor Pro 1-9.

Hoe werkt het verhogen van het aantal licenties? Het zou dezelfde prijs zijn als een aparte licentie, toch?

Als alternatief probeer ik een licentie voor Business Zoom te krijgen, maar ik heb maar 2 gelijktijdige vergaderingen om de paar maanden nodig.

Hierop antwoordde een andere gebruiker van Reddit:

Ja, Business heeft minimaal tien licenties. Ik denk dat je het best mogelijke doet door een licentie toe te voegen aan je Pro account wanneer je het nodig hebt. Aangezien er een minimum is van één maand, als je elke maand de 2 gelijktijdige vergaderingen nodig hebt, dan lijkt het erop dat je vastzit aan de kosten voor 2 licenties, en misschien zou een besparing op de jaarlijkse verbintenis van toepassing zijn. Maar als er hiaten zijn, kun je de tweede licentie naar behoefte maandelijks toevoegen aan je account en dan vervalt de licentie na de maand.

Ik had een soortgelijke situatie, maar omdat we een tolkfunctie nodig hadden, werkte de Business met 10 licenties beter voor die periode. Zoom maakt het heel gemakkelijk om licenties toe te voegen en te verwijderen. Als je dat nog niet doet, stel dan voor om één ACCOUNT te houden en daar licenties aan toe te voegen of af te trekken. Ik heb verschillende e-mail accounts aangemaakt met elk hun eigen Zoom login op onze bedrijfsaccount. Dan kan ik een extra licentie kopen en deze naar behoefte toewijzen.

Ik vond het voorbeeld in het Zoom artikel een beetje misleidend omdat het niet vermeldt dat John een extra licentie moet kopen voor Paul om hem "uit te nodigen".

Het is dus het beste om naar je gebruikspatronen te kijken en een oplossing te kiezen die het beste bij je behoeften en budget past.

💡Pro Tip: Kijk bij het kiezen van je abonnement ook naar de opslagruimte. Zoom Pro en Business abonnementen bieden 5GB cloud opslagruimte per gelicentieerde gebruiker, terwijl Enterprise-abonnementen onbeperkte opslagruimte bieden.

Maak kennis met ClickUp: Het beste alternatief voor Zoom Pro vs. Zoom Business

Zoom is fantastisch voor alles wat met communicatie te maken heeft - dagelijkse meetings met je team, grootschalige webinars en alles daartussenin. Maar als je een bedrijf runt, heb je vaak meer nodig dan alleen goede communicatie (en een betere oplossing) Zoom alternatief ).

Je hebt het volgende nodig ClickUp , de alles app, voor werk.

Het combineert projectmanagement, kennisbeheer en chatten - allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken. Naast samenwerken en brainstormen vereenvoudigt ClickUp alles, van projectmanagement tot project bijhouden.

Laten we eens kijken waarom ClickUp een beter alternatief kan zijn voor Zoom Pro vs Business.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Vergaderingen

Neem vergaderingen moeiteloos op en maak elke discussie productief met ClickUp Vergaderingen .

Stroomlijn vergaderingsgerelateerde taken zoals agenda, documentatie, en taakbeheer zodat iedereen weet wat er wordt besproken en essentiële items nooit over het hoofd worden gezien.

Breng structuur aan in uw vergaderingen 👇

breng structuur aan in uw vergaderingen en ✅Centraliseer alle informatie over vergaderingen in ClickUp Documenten en gebruik rijke bewerking om te markeren wat belangrijk is

belangrijke discussiepunten omzetten in ClickUp-taak en toewijzen aan de juiste teamleden

maak checklists voor alle subtaken en kleinere actiepunten die een follow-up vereisen en markeer ze zodra ze Voltooid zijn met behulp van ClickUp-taak Checklists ✅Maak een terugkerende taak voor verschillende soorten vergaderingen zoals team check-ins of een-op-een-vergaderingen, zodat je niet elke keer opnieuw een agenda hoeft op te stellen

ClickUp Vergaderingen maakt het mogelijk om met veel tegelijk te jongleren - maar waarom helemaal opnieuw beginnen als dat niet nodig is? Pak de kant-en-klare ClickUp Vergaderingen sjabloon om de installatie over te slaan en te duiken in waar het om gaat.

Vul gewoon de gaten in, pas het aan aan de behoeften van je team en je kunt aan de slag. Of het nu gaat om een snelle check-in of een gedetailleerde strategiesessie, dit sjabloon maakt het plannen een stuk eenvoudiger en zorgt ervoor dat alles soepel en zonder stress verloopt.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-539.png ClickUp Vergaderingen sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-4389460&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon helpt je:

Een overzicht bijhouden van al uw vergaderingen op status - Gepland, Voltooid of In uitvoering

Taken aanmaken voor alle actie-items die tijdens de vergadering zijn besproken en de voortgang ervan bijhouden

Een duidelijk overzicht krijgen van de acties en follow-ups na de vergadering met ClickUp's 15+ aangepaste weergaven Plan regelmatige vergaderingen door terugkerende taken te maken voor wekelijkse updates, maandelijkse beoordelingen en driemaandelijkse strategievergaderingen



⚡️Quick Hack: Gebruik ClickUp Brein om de sleutelpunten van uw vergaderingen gemakkelijk samen te vatten. Voer gewoon basisgegevens in zoals agendapunten, genomen beslissingen, actiepunten en deelnemers. De AI analyseert het gesprek, markeert essentiële punten en genereert automatisch aantekeningen voor vergaderingen in een handomdraai!

Gebruik ClickUp Clips om uw scherm op te nemen en complexe concepten eenvoudig uit te leggen

Het beste deel? Clips zijn overal toegankelijk in uw ClickUp-werkruimte. Eenmaal opgenomen, kunt u ze direct in ClickUp insluiten, downloaden of direct een openbare link maken om te delen.

Maar er is meer - met ClickUp kunt u clips delen met uw team, opmerkingen achterlaten voor feedback en er zelfs Taken van maken.

En dankzij ClickUp Brain worden uw clips binnen enkele seconden getranscribeerd, zodat u ze gemakkelijk kunt doorbladeren, tijdstempels kunt vinden en snel belangrijke details kunt vinden. deel kennis wordt nog slimmer

ClickUp's One Up #3: ClickUp chatten

De dagen van jongleren met tools om de gesprekken in het team bij te houden zijn voorbij. ClickUp chatten is de nieuwe toevoeging die alles oplost en uw chatten en Taken samenbrengt op één plaats. U hoeft niet meer heen en weer te schakelen - alles wat u nodig hebt, vindt u hier.

Maak naadloze teamsamenwerking mogelijk met ClickUp Chat

Met realtime updates en geneste antwoorden kunt u de chaos van lange threads van e-mails en eindeloze follow-ups overslaan door @mentions te gebruiken om teamleden direct in te schakelen. Bovendien zorgen notificaties ervoor dat niemand iets mist.

Maar daar houdt de magie niet op. Elk gesprek kan gekoppeld worden aan een relevante taak, zodat toegewezen personen altijd precies weten wat ze moeten doen. En met ClickUp Brain kunt u threads samenvatten of suggesties voor antwoorden krijgen, zodat chats duidelijk en contextueel blijven.

Meer munitie nodig? Gebruik ClickUp Toegewezen opmerkingen om actie-items te maken van opmerkingen en deze toe te wijzen aan jezelf of anderen. Alle toegewezen opmerkingen worden geordend in uw werkruimte onder het label 'Opmerkingen', zodat u ze gemakkelijk kunt vinden en bijhouden.

ClickUp's One Up #4: ClickUp integraties

ClickUp integreert naadloos met samenwerkingstools zoals Slack, Microsoft Teams, Google Agenda en Zoom, waardoor uw werkstroom soepeler en efficiënter verloopt. Bijvoorbeeld, met de ClickUp Zoom integratie kunt u vergaderingen rechtstreeks starten vanuit een Taak in uw werkruimte zonder van app te wisselen.

Integreer ClickUp met talloze tools om samenwerking nog naadlozer te maken

Bovendien wordt de taak na afloop van de vergadering automatisch bijgewerkt met een optionele koppeling naar de opname (echt één bestemming voor alles wat met werk te maken heeft). U kunt zich richten op het leiden van productieve discussies, het vasthouden aan uw agenda en het afwerken van uw etiquette voor virtuele vergaderingen zonder te zweten.

➡️ Lees meer: 10 beste apps voor teamgroepchatten voor business

ClickUp: Het alles-in-één alternatief voor Zoom

Zoom Pro en Business zijn degelijke opties voor videovergaderen voor kleine bedrijven en teams die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke tool om samen te werken en productiviteit te verhogen.

Maar waarom zou je het daarbij laten?

Wat als je vergaderingen via video zou kunnen combineren met samenwerking in teams, taakbeheer, AI-hulp, automatisering en meer in een 'alles voor werk'-app?

Dat is wat ClickUp het beste doet. Het dicht de kloof tussen vergaderingen en action items.

Van het bijhouden van taken tot het beheren van projecten, het is gemaakt om je team te helpen verbonden, productief en samen te werken. Klaar om het uit te proberen? Gratis aanmelden en zie hoe ClickUp het spel verandert!