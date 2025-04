10 sjablonen voor het in kaart brengen van de capaciteiten van een bedrijf voor strategische planning

Laten we zeggen dat je alles over je bedrijfscapaciteiten - middelen, processen en technologie - moet kristalliseren in een duidelijke, bruikbare strategie. Maar de vraag is, waar begin je?

Een sjabloon voor het in kaart brengen van uw bedrijfscapaciteiten kan u helpen deze uitdaging het hoofd te bieden.

Het geeft u een structuur om binnen te werken, bespaart tijd en moeite terwijl het u helpt in kaart te brengen wat belangrijk is.

In deze blog leiden we u door tien sjablonen voor het in kaart brengen van de capaciteiten van uw bedrijf die u zullen helpen om deze uitdaging aan te gaan. 🗺️

**Wat zijn sjablonen voor het in kaart brengen van de capaciteiten van een bedrijf?

Een sjabloon voor het in kaart brengen van de capaciteiten van een organisatie is een hulpmiddel dat organisaties helpt bij het visualiseren en beoordelen van hun belangrijkste functies, processen en middelen. Het biedt een duidelijk kader om capaciteiten in kaart te brengen en ze af te stemmen op zakelijke doelen.

Het sjabloon helpt om vooraf gedefinieerde secties in kaart te brengen, waardoor het gemakkelijker wordt om sterke punten, hiaten en gebieden voor verbetering te identificeren.

In plaats van een kaart vanaf de grond op te bouwen, kunt u de sjabloon gebruiken om de sleutelcompetenties van uw bedrijf op een gestructureerde manier te organiseren en te analyseren, als leidraad voor besluitvorming en strategische abonnementen.

🔍 Wist u dat?

Terwijl een proces in kaart brengen laat zien hoe Taken worden uitgevoerd, een capability map richt zich op 'wat' de organisatie kan. Dit verschil helpt belanghebbenden om overkoepelende sterke en zwakke punten te zien zonder te verdwalen in specifieke werkstromen.

Wat maakt een sjabloon voor een goede Business Capability Map?

Het vinden van de juiste sjabloon voor de Business Capability Map kan strategische abonnementen vereenvoudigen . Niet alle sjablonen zijn echter hetzelfde.

Hier lees je wat je moet zoeken in een degelijk sjabloon. 👀

Duidelijke structuur: Georganiseerde secties om de belangrijkste zakelijke mogelijkheden, functies, processen en middelen te beschrijven

Georganiseerde secties om de belangrijkste zakelijke mogelijkheden, functies, processen en middelen te beschrijven Aanpassingsopties: Flexibiliteit om te voldoen aan de unieke behoeften van uw organisatie

Flexibiliteit om te voldoen aan de unieke behoeften van uw organisatie Intuïtief ontwerp: Eenvoudige navigatie en updates zonder verwarring

Eenvoudige navigatie en updates zonder verwarring Indeling in categorieën en prioriteiten: Groepeer en rangschik de sleutelcompetenties voor een gerichte analyse

Groepeer en rangschik de sleutelcompetenties voor een gerichte analyse Identificeren van hiaten en kansen: Mogelijkheid om gebieden voor verbetering of investering te vinden

Mogelijkheid om gebieden voor verbetering of investering te vinden Tijdsefficiëntie:Klaar raamwerk dat de noodzaak om vanaf nul te beginnen minimaliseert

📖 Lees ook: 10 Software voor het in kaart brengen van waarden om processen te verbeteren

10 Sjablonen voor het in kaart brengen van de capaciteiten van een business

We hebben 10 geweldige sjablonen voor business capability op een rijtje gezet om u te helpen bij het begin. Elke sjabloon biedt een unieke aanpak, zodat u de juiste oplossing voor uw behoeften kunt vinden.

Laten we beginnen! 👇

1. ClickUp Business Capability Matrix Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Capability-Matrix-Template.png ClickUp capaciteitenmatrixsjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205388334&afdeling=hr-recruiting&1epjz61**\_gcl_aw*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSXNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp vermogensmatrix sjabloon helpt u om de sterke punten van elk lid van het team in kaart te brengen en af te stemmen op de behoeften van verschillende projecten of rollen. Met een duidelijk overzicht van wie welke vaardigheden heeft, is het gemakkelijk om te zien waar uw team uitblinkt en waar ruimte is voor verbetering.

Dit sjabloon maakt gebruik van een raster lay-out, waarbij de leden van het team op de ene as staan en hun vaardigheden of capaciteiten op de andere.

Je kunt elke cel invullen met vaardigheidsniveaus, zodat je snel kunt zien wie de vaardigheden heeft die je nodig hebt en hoe sterk ze zijn. Dit visuele format maakt projectopdrachten eenvoudiger en zorgt ervoor dat de juiste mensen de juiste taken uitvoeren.

Ideaal voor: Teams die een snel overzicht nodig hebben van vaardigheden en capaciteiten om hun sterke punten af te stemmen op de behoeften van het project.

🧠 Leuk weetje: Het in kaart brengen van de capaciteiten van bedrijven vindt zijn oorsprong in de militaire strategie, waar een 'capaciteit' oorspronkelijk verwees naar een specifieke set vaardigheden of uitrusting die nodig is om een missie te voltooien.

2. ClickUp sjabloon voor analyse van vaardigheidstekorten

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image8-5.png ClickUp's sjabloon voor analyse van vaardigheidstekorten https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-222052366&department=ander&\_gl=1\*1uy1ytd\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSXNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor analyse van hiaten in vaardigheden helpt u de hiaten te identificeren tussen de huidige vaardigheden van uw team en de vaardigheden die nodig zijn om uw zakelijke doelen te bereiken.

Het is een praktische manier om de kwalificaties, ervaring en training van uw werknemers te **evalueren, zodat duidelijk wordt waar ontwikkeling nodig is. Dit sjabloon helpt u ook om de concurrentie voor te blijven door de vaardigheden van uw team af te stemmen op veranderingen in de sector en nieuwe technologieën - de sleutel tot het behouden van een concurrentievoordeel.

Met deze sjabloon kunt u gerichte abonnementen opstellen om uw team bij te scholen of nieuw talent binnen te halen. Het bevordert een cultuur van voortdurend leren en stimuleert zowel de productiviteit als de tevredenheid van je werknemers.

📌 Ideaal voor: Leiders die de vaardigheden van hun team willen afstemmen op de zakelijke doelstellingen.

📖 Lees ook: 10 Software voor het in kaart brengen van relaties voor verkoopteams

3. ClickUp Matrix Sjabloon voor technische vaardigheden

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-306.png ClickUp's matrix voor technische vaardigheden sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205427994&afdeling=hr-recruiting&&gl=1*ks7dj8*\_gcl_aw*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSXNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp matrix technische vaardigheden sjabloon helpt u om de technische vaardigheden van uw team op een eenvoudige, georganiseerde manier in kaart te brengen.

U kunt een lijst maken van elk lid van het team en hun vaardigheden, en ze vervolgens categoriseren op type, vaardigheidsniveau en relevantie voor verschillende projecten. Dit maakt het gemakkelijk om te zien wie waar goed in is. De matrix vergelijkt de leden van het team naast elkaar, zodat je de juiste persoon aan de juiste Taak kunt toewijzen.

Bovendien helpt het bijhouden van de matrix met nieuwe vaardigheden je team te blijven groeien en zorgt ervoor dat de vaardigheden van iedereen overeenkomen met de strategische doelstellingen van de organisatie.

Ideaal voor: IT-managers en technische leidinggevenden die een duidelijk overzicht nodig hebben van de sterke punten van teams voor technische projecten.

💡 Pro Tip: Gebruik technieken om processen in kaart te brengen in kaart brengen naast business capability maps om beter te begrijpen hoe uw capaciteiten de sleutel functies van uw bedrijf aansturen.

4. ClickUp Bestuursvaardigheden matrix sjabloon

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ClickUp-Board-Skills-Matrix-Template.jpg Matrix sjabloon bestuursvaardigheden van ClickUp https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205393892&afdeling=hr-recruiting&pxm05m*\_gcl_aw*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSXNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Bestuursvaardigheden Matrix Sjabloon hiermee kunt u de competenties van elk teamlid weergeven en ze categoriseren in technische, zachte en functiespecifieke vaardigheden.

Deze sjabloon onderscheidt zich door de manier waarop u vaardigheden kunt rangschikken, zodat u snel sterke punten en lacunes kunt ontdekken. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een training te abonneren. Bovendien kun je op basis van hun vaardigheden de juiste persoon aan het juiste project toewijzen.

De ClickUp Board Weergave layout biedt een duidelijke visuele weergave van de vaardigheden van uw team. U kunt gemakkelijk gebieden van deskundigheid of ontbrekende vaardigheden identificeren, zodat u uw middelen effectiever kunt plannen.

ideaal voor HR- en projectmanagers die op een visuele manier teamvaardigheden willen bepalen, categoriseren en vergelijken.

📖 Lees ook: 10 sjablonen voor proceskaarten in ClickUp, Excel en Word

5. ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van vaardigheden

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-39.gif ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van vaardigheden https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205355895&afdeling=hr-recruiting&s8lcgo*\_gcl_aw*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSXNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van vaardigheden ondersteunt een eenvoudige visualisatie van de vaardigheden van uw team. Het heeft een gestructureerde layout waarin u de vaardigheden van elk lid van het team kunt invoeren, zodat u een duidelijk beeld krijgt van de algemene capaciteiten van uw team.

Dit sjabloon is handig omdat het vaardigheden organiseert in categorieën zoals technisch, zacht en industriespecifiek. Je kunt snel zien waar je team in uitblinkt en waar er hiaten zijn. Bovendien kun je vaardigheidsniveaus aan elke vaardigheid toewijzen, zodat je kunt zien wie training of extra ondersteuning nodig heeft.

Je kunt ook doelen stellen voor de ontwikkeling van vaardigheden en de voortgang in de tijd bijhouden.

📌 Ideaal voor: Managers die de vaardigheden van teams willen afstemmen op de veranderende behoeften van de business.

💡 Pro Tip: Breng je capaciteiten in kaart met capaciteitsopbouw inspanningen. Als je je sterke punten en leemtes visualiseert, kun je targetten op gebieden die ontwikkeling nodig hebben.

6. ClickUp IT Vaardigheden Matrix Sjabloon

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-306.png ClickUp's Technische Vaardigheden Matrix Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205427994&afdeling=hr-recruiting&&1ko11vd*\_gcl_aw*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSXNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp IT Vaardigheden Matrix Sjabloon is perfect voor het bijhouden van de vaardigheden van uw IT-team. Het helpt u precies te zien wat elk lid van het team inbrengt, van programmeertalen tot softwarekennis en projectmanagement.

U kunt vaardigheden gemakkelijk beoordelen en sterke punten of gebieden die aandacht nodig hebben ontdekken. De layout maakt het vergelijken van vaardigheden binnen je team super eenvoudig, zodat je weet wie de aangewezen persoon is voor elke Taak.

Als je team groeit en nieuwe dingen leert, kun je hun vaardigheden bijwerken, zodat iedereen weet wat er nodig is voor de komende projecten.

📌 Ideaal voor: IT Teams die een snelle momentopname nodig hebben van hun technische capaciteiten voor komende projecten.

7. Werknemer Vaardighedenmatrixblad HR Sjabloon van Template.net

Via: Sjabloon.net Het sjabloon Employee Skill Matrix Sheet is een handig hulpmiddel voor HR-professionals om de vaardigheden van werknemers in de organisatie in kaart te brengen. Het geeft je een gestructureerde manier om bij te houden wie welke vaardigheden heeft en waar er mogelijk hiaten zijn.

Het sjabloon bevat:

Werknemersinformatie: Secties voor namen, rollen en afdelingen

Secties voor namen, rollen en afdelingen Vaardigheidscategorieën: Een lijst met relevante vaardigheden gegroepeerd in technische, zachte en managementgebieden

Een lijst met relevante vaardigheden gegroepeerd in technische, zachte en managementgebieden Vaardigheidsniveaus: Een schaal om het vaardigheidsniveau van elke werknemer weer te geven (bijv. beginner, gemiddeld, gevorderd)

Een schaal om het vaardigheidsniveau van elke werknemer weer te geven (bijv. beginner, gemiddeld, gevorderd) Trainingsbehoeften: Een ruimte om aan te tonen welke training nodig is om lacunes in vaardigheden op te vullen

Deze matrix geeft u een duidelijk beeld van de sterke punten en ontwikkelingsgebieden van uw team, zodat u gemakkelijker een abonnement kunt nemen op toekomstige personeelsbehoeften.

Ideaal voor: HR Teams die talent en vaardigheden op meerdere afdelingen beheren.

🤝 Vriendelijke herinnering: Capability maps zijn niet statisch; ze kunnen (en moeten) regelmatig worden bijgewerkt. Als bedrijven groeien, draaien of nieuwe markten betreden, moeten ze hun kaarten herzien om op koers te blijven en concurrerend te blijven.

8. Sjabloon voor analyse van hiaten in vaardigheden voor managers door Indeed

Via: Inderdaad Het sjabloon Analyse van vaardigheidstekorten voor managers helpt managers te bepalen waar de vaardigheden van hun team tekortschieten en hoe ze die tekorten kunnen wegwerken.

Het begint met de basis - naam werknemer, positie en afdeling - om wat context te geven. Vervolgens beoordeel je de huidige vaardigheden en geef je een beoordeling op een schaal. Je kunt aantekeningen toevoegen over waar ze goed in zijn en waar ze werk nodig hebben.

Van daaruit kunt u een actieplan opstellen, of dat nu via training of mentorschap is, met tijdlijnen om de voortgang bij te houden.

Ideaal voor: Managers die de prestaties van teams willen verbeteren en hiaten in hun vaardigheden willen opvullen.

9. Sjabloon competentiematrix door AIHR

Via: AIHR De AIHR Skills Competency Matrix Sjabloon brengt de vaardigheden binnen uw organisatie uitgebreid in kaart.

Bij het uitwerken van het sjabloon definieert u specifieke competenties die aansluiten bij de strategische doelstellingen van uw organisatie, waardoor het sjabloon uw unieke behoeften weerspiegelt.

Op basis van de normen van uw organisatie kunt u beoordelingen van competenties instellen die het beheersingsniveau weergeven, van fundamenteel tot gevorderd. Met duidelijke visuele markeringen voor elk niveau kunt u snel gebieden met hoge prestaties herkennen en lacunes in vaardigheden identificeren.

Ideaal voor: HR-professionals en teamleiders die behoefte hebben aan een gedetailleerde weergave van de competenties van werknemers op sleutelgebieden.

Vriendelijke tip: Perceptuele kaarten koppelen met uw capaciteitenkaart om te zien hoe uw sterke punten overeenkomen met de weergave van de klant. Terwijl de capaciteitenkaart uw interne sterke punten benadrukt, laat de perceptuele kaart zien hoe de markt u ziet, zodat u kunt zien op welke gebieden u zich kunt verbeteren en aan de verwachtingen van de klant kunt voldoen.

10. Sjabloon voor evaluatiematrix van zakelijke capaciteiten door InfoTech

Via: InfoTech De IT Business Capability Evaluation Matrix Sjabloon beoordeelt de business mogelijkheden die nodig zijn om strategische doelen te bereiken. Het begint met het definiëren van deze capaciteiten-wat de organisatie Nog te doen heeft om haar missie te vervullen.

In plaats van te focussen op hoe (zoals specifieke bedrijfsprocessen), kijkt het sjabloon naar wat-de kernfuncties die de organisatie uitvoert. Dit helpt om sterke en zwakke punten te benadrukken, wat waardevolle inzichten oplevert voor uw business-abonnement vorm te geven .

Het sjabloon raadt ook aan om sleutelpersonen te interviewen om belangrijke capaciteiten en hiaten te identificeren, zodat alle perspectieven worden overwogen.

📌 Ideaal voor: Executive teams die zich abonneren op het identificeren van sterke punten en lacunes om toekomstige doelstellingen vorm te geven.

📖 Lees ook: 10 beste sjablonen voor technologische routekaarten voor strategische IT-planning

Haal meer uit uw capaciteitenkaarten met ClickUp

Een sjabloon voor het in kaart brengen van de capaciteiten van uw bedrijf is een goed startpunt om inzicht te krijgen in de sterke punten van uw organisatie en de gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Maar waarom zou u het hierbij laten?

ClickUp biedt zelfs nog meer - aanpasbare, dynamische sjablonen die naadloos integreren in uw werkstroom.

Met ClickUp kunt u eenvoudig uw capaciteiten in realtime visualiseren en aanpassen, zodat alles op één lijn en efficiënt blijft. Aanmelden voor ClickUp en begin sjablonen te gebruiken die meer doen dan organiseren - ze helpen u slimmer te werken.