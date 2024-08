10 Value Stream Mapping Software om processen te verbeteren in 2024

Visualiseren, analyseren en optimaliseren: dat zijn de basisprincipes voor het verfijnen van je operationele processen.

Het in kaart brengen van de waardestroom vormt de ruggengraat van Lean- en Six Sigma-strategieën en helpt u knelpunten op te sporen, inefficiënties te verminderen en het beste uit uw werkstroom te halen. Zonder het in kaart brengen van de waardestroom zou u kunnen worstelen met ernstige management- en werkstroomproblemen.

Wat is value stream mapping?

In een recent onderzoek onder 500 leidinggevenden, waaronder IT- en bedrijfsleiders, gebruikte 42% software om waardestromen in kaart te brengen. Dit aantal zal naar verwachting groeien tot 70% in 2024.

Maar welke software moet je kiezen? Welk merk biedt de functies die je nodig hebt? En hoe vind je er een die aan de eisen van je team voldoet?

In deze blogpost helpen we je bij het kiezen van een software voor het in kaart brengen van de waardestroom die past bij je budget en behoeften.

**Wat moet je zoeken in software om waardestromen in kaart te brengen?

Voordat je de beste software kiest voor je waardestroombeheer en het in kaart brengen van je waardestromen, zijn hier de belangrijkste mogelijkheden waar je op moet letten:

Operatie visualisatie: Uw mapping software moet gedetailleerde visuele kaarten van uw processen maken, die elke stap tot aan de levering van uw product of dienst omvatten

Uw mapping software moet gedetailleerde visuele kaarten van uw processen maken, die elke stap tot aan de levering van uw product of dienst omvatten Gegevensanalyse: De mogelijkheid om gegevens te verwerken en analyseren met ingebouwde tools is cruciaal. Het helpt u statistieken te verzamelen over cyclustijden, leadgeneratie, conversietijden en andere prestatiecijfers, zodat u uw processen kunt verbeteren

De mogelijkheid om gegevens te verwerken en analyseren met ingebouwde tools is cruciaal. Het helpt u statistieken te verzamelen over cyclustijden, leadgeneratie, conversietijden en andere prestatiecijfers, zodat u uw processen kunt verbeteren Samenwerking en communicatie: Een onmisbare functie in Value Stream Mapping is de mogelijkheid voor teamleden en afdelingen om eenvoudig samen te werken op een shared interface

Een onmisbare functie in Value Stream Mapping is de mogelijkheid voor teamleden en afdelingen om eenvoudig samen te werken op een shared interface Simulaties en planning: Sommige software voor het in kaart brengen van waardestromen kan simulaties uitvoeren met behulp van verzamelde gegevens om de besluitvorming te verbeteren. U kunt de potentiële impact van veranderingen beoordelen voordat u ze in de echte wereld toepast

Sommige software voor het in kaart brengen van waardestromen kan simulaties uitvoeren met behulp van verzamelde gegevens om de besluitvorming te verbeteren. U kunt de potentiële impact van veranderingen beoordelen voordat u ze in de echte wereld toepast Integratiemogelijkheden: Uw tool voor het in kaart brengen van waardestromen moet uw team in staat stellen om andere noodzakelijke producten te gebruiken. Het moet basisintegraties bieden, waardoor het gemakkelijker wordt om met andere business tools te werken

De 10 beste software voor het in kaart brengen van waardestromen in 2024

1. ClickUp

via ClickUp Gebruik ClickUp om werkstromen te ontwerpen met handige functies zoals whiteboards, mindmaps, automatiseringen en talrijke sjablonen

ClickUp's virtueel whiteboard (ClickUp Whiteboards) zet ideeën op een handige manier om in gecoördineerde acties op een gedeelde interface. Werk samen en brainstorm in realtime via dit gedeelde canvas.

Relaties tussen taken tekenen met ClickUp-taak Mindmap functie om het projectproces te visualiseren ClickUp mindmaps geeft u voltooide controle over uw creativiteit. Noteer ideeën en teken verbindingen tussen deze ideeën en Taken. De functie voor slepen en neerzetten maakt het hele proces een fluitje van een cent. Deel je concept kaarten met de leden van het team, waardoor een betere samenwerking mogelijk wordt.

Beste functies van ClickUp

ClickUp Whiteboard sjablonen: Coördineer ideeën en werkstromen. U kunt eindeloos brainstormen, strategieën bedenken, krabbelen, tekenen en creëren en dit alles verbinden met uw werkstroom

ClickUp Mindmapping: Organiseer uw ideeën en breng Taken in kaart met behulp van ClickUp-taaksMindmap functie. Teken verbindingen tussen al uw knooppunten en visualiseer uw werkstroom met een handig drag-and-drop systeem

Organiseer uw ideeën en breng Taken in kaart met behulp van ClickUp-taaksMindmap functie. Teken verbindingen tussen al uw knooppunten en visualiseer uw werkstroom met een handig drag-and-drop systeem ClickApps: Pas ClickUp aan met ClickApps-integraties om te voldoen aan uw project- of teamgerelateerde behoeften op het gebied van projectmanagement, samenwerking, organisatie en rapportage

Pas ClickUp aan met ClickApps-integraties om te voldoen aan uw project- of teamgerelateerde behoeften op het gebied van projectmanagement, samenwerking, organisatie en rapportage Naadloze samenwerking: Synchroniseer automatisch uwwhiteboardsmindmaps, proceskaarten en Kanban-kaarten in één platform

Synchroniseer automatisch uwwhiteboardsmindmaps, proceskaarten en Kanban-kaarten in één platform Gedetailleerde rapportage en analyse: Houd uw projecten en tijdlijnen bij met de gedetailleerde rapporten van ClickUp

Beperkingen van ClickUp

Gebruikers moeten misschien even wennen aan de interface

Prijzen ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp AI integreert in alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Creately

via Creately Creately is een veelzijdige visualisatietool die geavanceerde diagrammen, een oneindig canvas voor brainstormen en real-time samenwerking biedt. Maak diagrammen als een pro met 70 diagrammenstandaarden en meer dan 1000 vormen en connectoren om snel diagrammen aan te maken.

Maak intuïtieve kaarten van waardestromen, meerdere rollen en werkstromen, maak aangepaste databases en sla uw ideeën op één plaats op.

De beste functies

Geavanceerde diagrammen en whiteboards maken: Maak uitgebreide diagrammen, mindmaps en stroomschema's om een duidelijk inzicht te krijgen in uw ideeënbusiness processen *Oneindig canvas: Werk op één canvas met oneindig veel ruimte voor al uw ideeën. U kunt elementen vrij verslepen zonder beperkende muren tegen te komen

Maak uitgebreide diagrammen, mindmaps en stroomschema's om een duidelijk inzicht te krijgen in uw ideeënbusiness processen *Oneindig canvas: Werk op één canvas met oneindig veel ruimte voor al uw ideeën. U kunt elementen vrij verslepen zonder beperkende muren tegen te komen Realtime samenwerking: Weergave van tekst en muisaanwijzers op dezelfde werkruimte als uw teamleden, zodat u gemakkelijk kunt samenwerken

Weergave van tekst en muisaanwijzers op dezelfde werkruimte als uw teamleden, zodat u gemakkelijk kunt samenwerken Gecentraliseerde opslagplaats voor gegevens: Sleep gegevenselementen van vrijwel elke databron rechtstreeks naar je canvas en maak ze klaar voor visuele interactie

Beperkingen

Heeft meer tutorials nodig om nieuwe gebruikers te begeleiden

Het laden van te veel gegevens op diagrammen maakt de tool traag

Beperkte aanpassingen

Kort geprijsd

Gratis versie met beperkte functionaliteit

Personele versie: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business versie: $89/gebruiker per maand

$89/gebruiker per maand Enterprise versie:Aangepaste prijzen

Krachtige beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.070+ beoordelingen)

4.4/5 (1.070+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (160+ beoordelingen)

3. SmartDraw via

SmartDraw SmartDraw combineert diagrammen maken, whiteboarden en gegevensanalyse op één plaats, waardoor samenwerking eenvoudiger wordt.

SmartDraw staat bekend om zijn gebruiksgemak en veelzijdigheid, waardoor het geschikt is voor verschillende toepassingen. Het is het meest geschikt voor architectuur, bouw en andere complexe sjablonen dankzij de krachtige CAD-tekentools.

SmartDraw beste functies

Diagrammen AI: Visualiseer uw operationele processen met ingebouwde automatisering. Bewerk uw diagrammen zonder de verbindingen te verknoeien

Visualiseer uw operationele processen met ingebouwde automatisering. Bewerk uw diagrammen zonder de verbindingen te verknoeien CAD Tekengereedschappen: Gebruik bouwkundige, metrische of aangepaste schalen en verander de schaal indien nodig nadat u bent begonnen met tekenen

Gebruik bouwkundige, metrische of aangepaste schalen en verander de schaal indien nodig nadat u bent begonnen met tekenen Laagjessysteem: Plan ingewikkelde constructiediagrammen met elektrische, loodgieters- of HVAC-ontwerpen met het ingebouwde laagjessysteem van SmartDraw

Plan ingewikkelde constructiediagrammen met elektrische, loodgieters- of HVAC-ontwerpen met het ingebouwde laagjessysteem van SmartDraw Gegevens naar diagram converteren: Genereer visuele grafieken van elke databron zoals GitHub, AWS, enz

SmartDraw limieten

Aanraakscherm UI ontbreekt

Het licentie- en installatieproces moet verder gestroomlijnd worden

Vereist meer aanpassingen, bijvoorbeeld vormen en objecten

SmartDraw prijzen

Individuele versie: $9.95/gebruiker per maand

$9.95/gebruiker per maand Team versie: $8.25/gebruiker per maand

$8.25/gebruiker per maand Site Versie: $2.995 per jaar

SmartDraw beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (230+ beoordelingen)

4.6/5 (230+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (110+ beoordelingen)

4. Microsoft Visio

via Microsoft Visio Visio biedt kant-en-klare sjablonen en aanpasbare vormen voor het moeiteloos in kaart brengen van waardestromen. Verhoog de productiviteit van uw business door samen te werken aan professionele diagrammen en verbeter uw besluitvormings- en datavisualisatie .

Visio geeft prioriteit aan toegankelijkheid voor een breder publiek door functies als Narrator en Accessibility Checker te gebruiken. De Narrator helpt gebruikers door de content van de diagrammen voor te lezen, terwijl de Accessibility Checker ervoor zorgt dat de diagrammen voldoen aan de toegankelijkheidsnormen.

Bovendien deelt het robuuste veiligheidsmaatregelen met apps van Microsoft 365, waaronder Information Rights Management.

De beste functies van Microsoft Visio

Advanced Diagramming: Krijg toegang tot een goede selectie van kant-en-klare stream mapping sjablonen, startdiagrammen en stencils die u kunt gebruiken om eenvoudig te begrijpen visuele representaties te maken

Krijg toegang tot een goede selectie van kant-en-klare stream mapping sjablonen, startdiagrammen en stencils die u kunt gebruiken om eenvoudig te begrijpen visuele representaties te maken Visio JavaScript Mashup AP: Krijg toegang tot Visio webdiagrammen, pagina's en vormen en gebruik ze rechtstreeks op hun websites

Krijg toegang tot Visio webdiagrammen, pagina's en vormen en gebruik ze rechtstreeks op hun websites Microsoft Office Add-Ins: Koppel diagrammen die u in Visio maakt aan andere populaire Microsoft-producten. Werk rechtstreeks vanuit Microsoft Teams, neem diagrammen op in Power BI-dashboards, voer business workflows automatisch uit met Power Automate, integreer met Excel, Powerpoint, Word en nog veel meer

Microsoft Visio beperkingen

Geen gratis versie of proefversie

Niet intuïtief voor sommige gebruikers

Relatief steile leercurve

Geen mobiele stream mapping online

Prijzen voor Microsoft Visio

Abonnement 1: $5/gebruiker/maand

$5/gebruiker/maand Abonnement 2: $15/gebruiker/maand

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft Visio

G2: 4.2/5 (650+ beoordelingen)

4.2/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3050+ beoordelingen)

5. EdrawMax

via EdrawMax EdrawMax is een alles-in-één diagrammaker. Het richt zich op het benutten van de kracht van kunstmatige intelligentie om overtuigende visualisaties te maken, analyseren en simuleren.

EdrawMax heeft de aandacht getrokken (pun intended) van veel bedrijven door zijn intelligente symboolbibliotheken, compatibiliteit met meerdere formaten en intelligente AI.

EdrawMax beste functies

AI Diagramming: Vereenvoudig het diagrammenproces met behulp van kunstmatige intelligentie. Verschillende AI-functies zoals AI Diagramming, AI Analysis, AI Chat, AI Copywriting, AI OCR, enz. komen samen om een naadloze virtuele omgeving voor uw teams te creëren

Vereenvoudig het diagrammenproces met behulp van kunstmatige intelligentie. Verschillende AI-functies zoals AI Diagramming, AI Analysis, AI Chat, AI Copywriting, AI OCR, enz. komen samen om een naadloze virtuele omgeving voor uw teams te creëren Compatibiliteit met meerdere formaten: Ondersteunt meerdere relevante bestandsformaten zoals Visio (VSSX), Excel, PowerPoint, Word, PDF, HTML, GIF, TIFF, JPG en meer

Ondersteunt meerdere relevante bestandsformaten zoals Visio (VSSX), Excel, PowerPoint, Word, PDF, HTML, GIF, TIFF, JPG en meer Intelligente symboolbibliotheken: Creëer diagrammen in kaart gebrachte waardestromen en verbeter diagrammen met vooraf gebouwde symboolbibliotheken. Personaliseer deze functie verder door uw eigen symbolen voor het in kaart brengen van waardestromen te importeren

Creëer diagrammen in kaart gebrachte waardestromen en verbeter diagrammen met vooraf gebouwde symboolbibliotheken. Personaliseer deze functie verder door uw eigen symbolen voor het in kaart brengen van waardestromen te importeren Auto Layout Opties: Verfraai het uiterlijk van je diagrammen met slechts één knop. Organiseer objecten met de speciale richtlijnentool

EdrawMax limieten

Onnodig ingewikkeld proces met meerdere stappen om diagrammen te exporteren

Zou meer kant-en-klare bibliotheken met pictogrammen moeten bevatten

Sommige gebruikers hebben problemen gehad met het formatteren en afdrukken van tekst en afbeeldingen

EdrawMax prijzen

Geperkte gratis proefversie

Halfjaarabonnement: $55,2 per gebruiker

$55,2 per gebruiker Jaarabonnement: $79,2 per gebruiker

$79,2 per gebruiker Levensduur abonnement: $171,5 per gebruiker

$171,5 per gebruiker Lifetime Bundel Plan $187,2 per gebruiker

EdrawMax beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

6. Miro

via Miro Miro verkoopt zichzelf als een innovatieve maker van visuele werkruimtes.

Het helpt gebruikers hun creativiteit de vrije loop te laten door vele formulieren voor visualisatiehulp en samenwerkingsmogelijkheden te bieden, zodat u intuïtieve en professionele waardestroomkaarten kunt maken.

De beste functies van Miro

Oneindig canvas: Werk zonder limieten aan je creatieve werkruimte en een oneindig canvas

Werk zonder limieten aan je creatieve werkruimte en een oneindig canvas Innovatieve widgets: Verbeter uw visualisatieproces met behulp van Miro's diverse selectie widgets, waaronder sticky notes, vrije vorm pennen, vormen, pijlen en slimme tekentools

Verbeter uw visualisatieproces met behulp van Miro's diverse selectie widgets, waaronder sticky notes, vrije vorm pennen, vormen, pijlen en slimme tekentools Functies voor samenwerking: Werk samen met functies zoals ingesloten video, chatten en commentaar geven, eenvoudig delen van schermen en realtime bijhouden van cursors

Werk samen met functies zoals ingesloten video, chatten en commentaar geven, eenvoudig delen van schermen en realtime bijhouden van cursors Meervoudige integraties:Stroomlijn uw werkstroom met populaire en relevante integraties zoals Slack, Jira, Google Drive, Sketch en meer

Miro limieten

Zowel de gebruikersinterface als de gebruikerservaring (UI en UX) zijn onintuïtief

Het aantal vooraf gebouwde sjablonen voor stream mapping is vrij beperkt

Exporteren in PDF format is soms buggy

Het integreren van PowerPoint-dia's kan een gedoe zijn

Er zijn fouten gemeld in de functie Stemmen

Miro prijzen

Altijd Free Limited versie

Basis Plan: $8 per lid per maand

$8 per lid per maand Business versie: $16 per lid per maand,

$16 per lid per maand, Enterprise Versie:Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5200+ beoordelingen)

4.8/5 (5200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1390+ beoordelingen)

7. MindMeister

via MindMeister MindMeister is software voor het in kaart brengen van waardestromen die zich richt op het maken van mindmaps. Creëer en bewerk mindmaps in real-time en bevorder efficiënte brainstorming en besluitvorming.

Het platform ondersteunt toegankelijkheid met een gebruiksvriendelijk ontwerp, waardoor het voor iedereen gemakkelijk is om bij te dragen aan het creatieve proces.

De beste functies van MindMeister

Mind Mapping Essentials: Maak mindmaps voor uw proces met functies zoals Layouts voor gemengde waarden in kaart brengen, Presentaties, Sjablonen, Verbindingen, Mooie Thema's, enz

Maak mindmaps voor uw proces met functies zoals Layouts voor gemengde waarden in kaart brengen, Presentaties, Sjablonen, Verbindingen, Mooie Thema's, enz Styling opties: Wees creatief met de vele styling opties van MindMeister zoals Individual Topic Styling, Line Styling, Tintable Images, en Emojis, Markdown Syntax, enz

Wees creatief met de vele styling opties van MindMeister zoals Individual Topic Styling, Line Styling, Tintable Images, en Emojis, Markdown Syntax, enz Functies voor samenwerking: Deel, becommentarieer en geef oudere versies van kaarten weer om collectief ideeën te brainstormen

Deel, becommentarieer en geef oudere versies van kaarten weer om collectief ideeën te brainstormen Integraties: MindMeister integreert met MeisterTask, MeisterNote, Embedded Media, Google werkruimte integraties, MS Teams integraties, enz

De beperkingen van MindMeister

Klantenservice doet er lang over om te reageren

Veel gebruikers hebben gesuggereerd dat het gratis abonnement meer functies zou moeten bevatten

Betaalde versies zouden flexibelere betalingsabonnementen kunnen hebben

Grotere kaarten zijn een beetje moeilijk te navigeren

Prijzen voor MindMeister

Extreem beperkte Free versie

Persoonlijke versie: $3.50 per gebruiker per maand

$3.50 per gebruiker per maand Pro versie: $5.50 per gebruiker per maand

$5.50 per gebruiker per maand Business Versie: $8.50 per gebruiker per maand

Beoordelingen en beoordelingen van MindMeister

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (280+ beoordelingen)

8. GitMind

via GitMind GitMind voorziet gebruikers van een nieuwe generatie benadering van het in kaart brengen van informatiestromen en mindmapping met behulp van kunstmatige intelligentie. Het brengt functionaliteit en esthetiek in evenwicht om een optimale workstroom voor gegevensvisualisatie te bieden.

Er zit veel creativiteit in, zoals blijkt uit de namen die zijn gekozen voor de functies.

GitMind beste functies

Een fijne balans: Esthetiek en kinematica-GitMind heeft beide in het vizier. Visuele representaties zoals mindmaps, stroomdiagrammen, organigrammen, UML diagrammen en swimlanes zijn eenvoudig te maken en uit te voeren met de software

Esthetiek en kinematica-GitMind heeft beide in het vizier. Visuele representaties zoals mindmaps, stroomdiagrammen, organigrammen, UML diagrammen en swimlanes zijn eenvoudig te maken en uit te voeren met de software Collaborative Feedback: Genereer visualisaties die uw teamgenoten kunnen weergeven, zodat ze commentaar kunnen geven en precieze feedback kunnen geven, waardoor uw werkstroom efficiënt wordt gestroomlijnd.

Genereer visualisaties die uw teamgenoten kunnen weergeven, zodat ze commentaar kunnen geven en precieze feedback kunnen geven, waardoor uw werkstroom efficiënt wordt gestroomlijnd. Integratie met AI: Maak gebruik van GitMind's krachtige AI tools, inclusief AI Docs, chatten foto editor, ondertitel schrijver, en spraak-naar-tekst, om je visualisatie reis te verbeteren

GitMind limieten

UI thematisering aspecten kunnen een beetje problematisch zijn

Beperkte sjabloonontwerpen

GitMind prijzen

Basisversie gratis

3-jarig abonnement zonder abonnement: $2.47 per gebruiker per maand

$2.47 per gebruiker per maand Jaarabonnement: $4.08 per gebruiker per maand

$4.08 per gebruiker per maand Maandelijks abonnement: $9 per gebruiker per maand

GitMind beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

9. Lucidchart

via Lucidchart Lucidchart is een dynamisch platform dat complexe ideeën vereenvoudigt door middel van intuïtieve visualisaties, zodat uw team samen kan brainstormen.

AI Prompt Flow, ondersteuning voor Android en geautomatiseerde diagrammen springen eruit als mogelijkheden. Gebruik deze software om bedrijfsprocessen in kaart te brengen, werkstromen in kaart te brengen of Scrum-teams te organiseren.

Lucidchart beste functies

Ondersteuning voor Android: De Android app van Lucidchat gaat tegen de stroom in. Maak nieuwe diagrammen en bewerk bestaande. Voltooi onderweg de toegang tot alle documenten en mappen van Lucidcharts

De Android app van Lucidchat gaat tegen de stroom in. Maak nieuwe diagrammen en bewerk bestaande. Voltooi onderweg de toegang tot alle documenten en mappen van Lucidcharts Realtime samenwerking: Deel je diagrammen binnen en tussen teams voor directe feedback. Meerdere mensen kunnen hetzelfde bestand tegelijkertijd bewerken als u dat wilt

Deel je diagrammen binnen en tussen teams voor directe feedback. Meerdere mensen kunnen hetzelfde bestand tegelijkertijd bewerken als u dat wilt Easy Imports: Importeer Visio-, Gliffy- of OmniGraffle-bestanden in Lucidchart en bewerk ze zonder beperkingen

Importeer Visio-, Gliffy- of OmniGraffle-bestanden in Lucidchart en bewerk ze zonder beperkingen Geautomatiseerde diagrammen: Maak automatisch diagrammen van ruwe gegevens. Genereer UML-volgordediagrammen uit tekst, organigrammen uit CSV-bestanden, verbind diagrammen met Google Spreadsheets, enz

Lucidchart beperkingen

De UI en UX zien er een beetje verouderd uit

Kan niet synchroniseren met SharePoint en Microsoft Teams

Geen eenmalige aankoopopties

De mobiele ervaring is niet de beste

Lucidchart prijzen

Erg beperkte Free versie

Individueel abonnement: $7.95 per gebruiker per maand

$7.95 per gebruiker per maand Team abonnement: $9.00 per gebruiker per maand

$9.00 per gebruiker per maand Enterprise-abonnement:Aangepaste prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (4800+ beoordelingen)

4.5/5 (4800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2000+ beoordelingen)

10. Visueel paradigma

via Visueel paradigma Visual Paradigm is een verzameling hulpmiddelen voor ontwerp, analyse en beheer. Ze komen voornamelijk samen om te helpen bij het projectmanagement van IT.

De tools ondersteunen verschillende formats en ontwerpen zoals UML, BPMN, ArchiMate, DFD, ERD, SoaML, SysML, CMMN, enz. Dit maakt de software een goede keuze voor niche-eisen.

De beste functies van Visual Paradigm

Gespecialiseerde ADM-tools: Voer ADM-activiteiten uit met minimale teamtraining en genereer automatisch TOGAFdeliverables met unieke TOGAF ADM (Architecture Development Method) levenscyclus tools en andere zoals DoDAF, NAF en MODAF

Voer ADM-activiteiten uit met minimale teamtraining en genereer automatisch TOGAFdeliverables met unieke TOGAF ADM (Architecture Development Method) levenscyclus tools en andere zoals DoDAF, NAF en MODAF Analyse en ontwerp: De end-to-end business tools helpen u bij het plannen van procesontwerpen met BPNM, het bestuderen en analyseren van werkstromen en het documenteren van uw plannen

De end-to-end business tools helpen u bij het plannen van procesontwerpen met BPNM, het bestuderen en analyseren van werkstromen en het documenteren van uw plannen Scrum Process Canvas: Beheer uw hele Scrum Project op één enkele pagina. Voer acties uit binnen de proceskaart en genereer eenvoudig Scrum Rapportages

Beheer uw hele Scrum Project op één enkele pagina. Voer acties uit binnen de proceskaart en genereer eenvoudig Scrum Rapportages Functies voor samenwerking: Zoals de meeste goedewaardestroom in kaart brengen software, heeft VP de mogelijkheid om jou en je team gelijktijdig aan documenten te laten werken

De beperkingen van Visual Paradigm

Van diagramconnectoren is vaak gerapporteerd dat ze zich vreemd gedragen

Onintuïtieve gebruikersinterface

De overkoepelende look en feel van de software is behoorlijk verouderd

De drag-and-drop tools werken vaak niet goed

Prijzen van Visual Paradigm

Modelleer abonnement: $6 per maand of $99 voor het eeuwigdurende abonnement

$6 per maand of $99 voor het eeuwigdurende abonnement Standaard abonnement: $19 per maand of $349 voor het eeuwigdurende abonnement

$19 per maand of $349 voor het eeuwigdurende abonnement Professioneel abonnement: $35 per maand of $799 voor het eeuwigdurende abonnement

$35 per maand of $799 voor het eeuwigdurende abonnement Enterprise-abonnement: $89 per maand of $1999 voor het eeuwigdurende abonnement

Visual Paradigm beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

4.3/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

**Vind de beste software voor het in kaart brengen van waarden voor u!

Als efficiëntie en het verminderen van verspilling uw doelen zijn, dan is software voor het in kaart brengen van waardestromen uw antwoord. Het in kaart brengen van waardestromen verbetert uw bedrijfsvoering voortdurend en maakt een transparante communicatie- en samenwerkingsketen mogelijk.

Als u uw teams bij elkaar wilt brengen en wilt begrijpen hoe waardevol Value Stream Mapping Software kan zijn, meld u dan aan bij ClickUp gratis.