Hoe ChatGPT gebruiken voor copywriting

"Creativiteit is intelligentie die plezier maakt," zei Albert Einstein. Voor tekstschrijvers is creativiteit wat woorden in magie verandert. Maar wat als je een hulpmiddel had om sneller, scherper en spannender te schrijven?

ChatGPT is een AI-tool waarmee je sneller onderzoek kunt doen, je concepten kunt bijschaven en ideeën voor content kunt genereren. ✨

Het enige wat je hoeft te doen is ChatGPT openen, details over je project invoeren en voilà! Je hebt meteen een reeks creatieve taglines en innovatieve ideeën binnen handbereik.

Met ChatGPT voelt copywriting niet langer als een eenzame baan. Het kan je creatieve partner zijn om ideeën te genereren, je target doelgroep te begrijpen en boeiende content te maken, allemaal in een paar seconden. Dus of je nu een pakkende kop, een advertentietekst of een gepolijst verkooppraatje nodig hebt, ChatGPT is er om je te ondersteunen als je creativiteit opraakt.

Klaar om te zien wat AI-gestuurde creativiteit voor jou kan doen? Laten we beginnen! 🤖

ChatGPT begrijpen voor copywriting

Dankzij kunstmatige intelligentie heeft copywriting een 360-graden transformatie ondergaan, waardoor schrijvers nieuwe mogelijkheden hebben gekregen. In plaats van te verzanden in de technische aspecten van het aanmaken van content, kunnen schrijvers zich nu richten op wat er echt toe doet creativiteit en het opbouwen van verbindingen .

Nu AI het zware werk doet, hebben tekstschrijvers meer tijd om hun werk te verfijnen, nieuwe ideeën te verkennen en content te laten opvallen. Dit betekent meer ruimte om te experimenteren met unieke invalshoeken, nieuwe trends te verkennen en meer persoonlijke en boeiende content te creëren.

Met AI kunnen copywriters slimmer werken, niet harder. Zie ChatGPT als een mix van creativiteit en technologie die schrijven krachtiger en dynamischer maakt.

Hoe werkt ChatGPT echt?

Net als veel andere moderne AI-tools werkt ChatGPT als een groot taalmodel (LLM). Het wordt getraind op enorme datasets, waarbij prompts worden opgedeeld in tokens om de context en intentie te analyseren. Open AI beweert zelfs dat ChatGPT is getraind op 300 miljard woorden van verschillende blogs, websites en meer!

Wanneer je een prompt invoert, genereert ChatGPT een antwoord met behulp van de patronen die het heeft geleerd van zijn trainingsgegevens.

Bijvoorbeeld, als je vraagt: "Wat is een goede slogan voor het verkopen van croissants? ChatGPT analyseert de context en genereert een antwoord als 'Maak je morgen vrolijker met versgebakken croissants! Deze afstemming gebeurt omdat ChatGPT heeft geleerd van een enorm bereik aan taalpatronen om relevante en natuurlijk klinkende output te produceren.

wist je dat? ChatGPT heeft het volgende geleerd 1 miljoen gebruikers in slechts 5 dagen na de lancering. En na twee maanden waren er al 100 miljoen actieve gebruikers!

Voordelen van het gebruik van ChatGPT voor copywriting

Laten we nu eens kijken hoe ChatGPT en andere AI-tools helpen bij copywriting :

Bespaart tijd: ChatGPT kan tijd besparen door taken als brainstormen, opstellen, content schetsen en onderzoek uit te voeren. Met snellere doorlooptijden kunt u meer clients aannemen, d.w.z. uw freelance business of agentschap uitbreiden

ChatGPT kan tijd besparen door taken als brainstormen, opstellen, content schetsen en onderzoek uit te voeren. Met snellere doorlooptijden kunt u meer clients aannemen, d.w.z. uw freelance business of agentschap uitbreiden Kosteneffectief: De kosten voor het gebruik van ChatGPT (originele versie) zijn nul. Ja, dat klopt! zonder een cent uit te geven, kun je het gebruiken om elke vorm en type van boeiende content op schaal te creëren. Met andere woorden: meer content, efficiëntie en creativiteit, allemaal zonder kosten

De kosten voor het gebruik van ChatGPT (originele versie) zijn nul. Ja, dat klopt! zonder een cent uit te geven, kun je het gebruiken om elke vorm en type van boeiende content op schaal te creëren. Met andere woorden: meer content, efficiëntie en creativiteit, allemaal zonder kosten Het blok van de schrijver overwinnen: Elke schrijver kent de strijd van het staren naar een lege pagina, wachtend op ideeën die maar niet komen. En na een tijdje kan het voelen alsof je elk goed idee hebt opgebruikt. Je kunt ChatGPT gebruiken voor inspiratie

Elke schrijver kent de strijd van het staren naar een lege pagina, wachtend op ideeën die maar niet komen. En na een tijdje kan het voelen alsof je elk goed idee hebt opgebruikt. Je kunt ChatGPT gebruiken voor inspiratie Personalisatie van content: ChatGPT helpt bij het personaliseren van content voor specifieke doelgroepen door hun voorkeuren te begrijpen en de boodschap aan te passen aan hun behoeften. Het kan teksten creëren die een emotionele verbinding opbouwen met potentiële klanten, of het nu gaat om e-mails, sociale media of websites

ChatGPT helpt bij het personaliseren van content voor specifieke doelgroepen door hun voorkeuren te begrijpen en de boodschap aan te passen aan hun behoeften. Het kan teksten creëren die een emotionele verbinding opbouwen met potentiële klanten, of het nu gaat om e-mails, sociale media of websites Veelzijdigheid in formats, stijlen en tonen: ChatGPT schakelt gemakkelijk tussen verschillende formats, of het nu gaat om productbeschrijvingen, blog posts, e-mailmarketing of content voor sociale media, en past de toon en stijl aan de context aan, of die nu professioneel, informeel of vriendelijk is

Dit is een voorbeeld van hoe ChatGPT kan reageren:

via ChatGPT

Ja, zo eenvoudig is het! 🎉

Dit zijn enkele van de voordelen van ChatGPT. Laten we snel enkele voorbeelden bekijken om je te helpen de gebruikssituaties in detail te begrijpen.

Hoe ChatGPT gebruiken voor copywriting

Bij copywriting ligt de kracht van ChatGPT in hoe je prompts schrijft . Hoe specifieker de prompt, hoe beter de uitvoer.

Zo ziet de invoer en uitvoer van een normale prompt eruit:

via ChatGPT

Laten we nu, op basis van hetzelfde voorbeeld, een complexere prompt maken. Hieronder staat de invoer en de uitvoer:

_via ChatGPT

Zie je het verschil in de uitvoer? Dat is de kracht van de juiste ChatGPT-prompts. Laten we nu eens onderzoeken hoe je ChatGPT kunt gebruiken voor copywriting om relevante content van hoge kwaliteit te krijgen.

1. Posten op sociale media

Zie ChatGPT als je brainstormpartner of teamgenoot voor sociale media. Geef ideeën of voeg trefwoorden toe en het programma kan leuke en pakkende berichten voor sociale media in elkaar flansen.

Laten we zeggen dat je een social media post nodig hebt voor Kerstmis voor een meubelzaak. Dit is hoe ChatGPT zou reageren:

3. Blogs

Als je een blogpost aan het maken bent en hulp nodig hebt bij het maken van een opzet, kan ChatGPT je helpen. Stel je voor dat je een blog schrijft over conversie op een landingspagina. Je kunt zelfs een volledig uitgewerkte post genereren op basis van een schets. ChatGPT kan je helpen bij het maken van een blogoverzicht:

4. Headlines en CTA's

Met ChatGPT kun je opvallende koppen en overtuigende CTA's maken die aanzetten tot actie. Het genereert geoptimaliseerde meta titels en beschrijvingen om SEO te stimuleren, zodat je content de aandacht trekt en beter scoort.

Instance, als je blog over 'koffiebonen' gaat, kun je het optimaliseren met ChatGPT.

5. E-mail campagnes

ChatGPT helpt je snel aansprekende e-mails te maken. Geef gewoon de sleutelpunten op en het genereert pakkende onderwerpregels, gepersonaliseerde intro's en boeiende content. E-mails worden op maat gemaakt voor je publiek, of je nu in de e-commerce zit, een nieuwsbrief hebt of leads wilt bereiken.

Stel, je hebt een eCommerce winkel en je wilt je klanten informeren over de korting van 20% die je aanbiedt. Dit is hoe ChatGPT je kan helpen:

📖 Lees meer:

15 Beste AI-schrijftools voor content in 2024

Naast al het content-specifieke werk kan ChatGPT je helpen met:

6. Onderzoek

ChatGPT kan je onderzoekspartner zijn, waardoor het proces sneller en effectiever verloopt. U kunt klanteninterviews, beoordelingen en getuigenissen invoeren om patronen in taalgebruik, pijnpunten en behoeften te identificeren. Het kan gemeenschappelijke thema's en inzichten identificeren om meer target tekst te creëren die uw publiek direct aanspreekt.

ChatGPT kan je helpen unieke invalshoeken te ontdekken door bestaande feedback van klanten en markttrends te bekijken voor een betere positie en waardepropositie.

Het kan ook content van concurrenten analyseren - website teksten, social media posts, e-mail campagnes - en inzicht geven in hun berichtgevingsstrategieën. Het kan sterke en zwakke punten en hiaten in hun aanpak ontdekken, zodat u uw merk effectiever kunt positioneren en kansen kunt grijpen die zij misschien over het hoofd zien.

Laten we aannemen dat je schrijft voor de schoonheidsindustrie. Als je de social media-strategie van jouw merk wilt vergelijken met die van een concurrent, dan is dit hoe je dat kunt doen:

Lees meer:

10 Content Werkstroom Software voor Marketing Teams in 2024

9. Bewerking en toonafstemming

Bewerking is de sleutel tot het maken van een kwaliteitskopie. En raad eens? ChatGPT kan hier ook bij helpen! Het kan uw content bewerken voor duidelijkheid en samenhang om ervoor te zorgen dat deze overeenkomt met de toon die u wilt overbrengen - of deze nu professioneel, vriendelijk of informeel is.

Je kunt ChatGPT bijvoorbeeld gebruiken om content te proeflezen en grammaticale en tonale verschillen te verwijderen.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de kracht van AI. Het verandert de manier waarop bedrijven copywriting benaderen voor landingspagina's, websites, persberichten en productbeschrijvingen. Kijk eens naar deze tabel hieronder:

Type copywriting Hoe ChatGPT kan helpen SEO copywriting: genereert content die rijk is aan trefwoorden en geoptimaliseerd is voor SEO, zodat het goed scoort in zoekmachines Productbeschrijvingen Creëert unieke, overtuigende productbeschrijvingen op maat om de voordelen en functies effectief te benadrukken Landingspagina's Maakt overtuigende teksten voor landingspagina's die zijn ontworpen om bezoekers te converteren in leads of klanten Verkoopteksten: helpt bij het maken van teksten voor elke fase van een verkooptrechter, om leads te voeden en naar conversie te leiden Video scripts: maakt boeiende en duidelijke video scripts voor explainer video's, advertenties of social media content Branding copy Helpt bij het creëren van consistente, aantrekkelijke berichten die de stem van een merk weerspiegelen en een verbinding maken met het publiek Persberichten Helpt bij het schrijven van duidelijke, professionele persberichten om nieuws, gebeurtenissen of productlanceringen aan te kondigen Case studies: ontwikkelt gedetailleerde, overtuigende case studies die het succes en de impact van een merk benadrukken White papers Genereert diepgaande, informatieve white papers die expertise aantonen en oplossingen bieden Nieuwsbrieven Creëert content voor nieuwsbrieven die informatief, boeiend en relevant is voor het publiek Samenwerkingsverbanden met influencers Schrijft boeiende teksten voor marketingcampagnes met influencers die aansluiten bij zowel het merk als de influencer Maakt promotieteksten voor gebeurtenissen en zorgt ervoor dat deze duidelijk en boeiend zijn en bezoekers aanmoedigen om deel te nemen Verkooptrechters: Helpt bij het maken van teksten voor elke fase van een verkooptrechter, om leads te voeden en naar conversie te leiden Teksten voor e-commerce: maakt duidelijke, conversiegerichte teksten voor e-commerce sites, productpagina's en afrekenprocessen Website content Genereert overtuigende, gebruikersvriendelijke website content die de merkboodschap duidelijk overbrengt Bedrijfscommunicatie Schrijft professionele, merkgerichte communicatie voor interne en externe bedrijfsboodschappen

Lees meer: 7 Gratis sjablonen voor het schrijven van content om sneller content aan te maken En hoewel veel marketeers en AI-enthousiastelingen geloven dat dit nog maar het begin is, is het de vraag of het gemakkelijk aanmaken van content zonder bijlage kan? eigenlijk niet._

Voordat je content gaat maken met ChatGPT, moet je ook de limieten kennen.

Beperkingen van het gebruik van ChatGPT voor copywriting en het aanmaken van content

Als je ChatGPT vraagt 'Wat is 2 + 3?' zal het je vertellen dat het 5 is. Maar als je erop staat dat het antwoord 6 is, is het mogelijk dat hij het met je eens is of een manier vindt om het daar niet mee eens te zijn. Dit is een sleutel limiet-ChatGPT klinkt misschien zelfverzekerd, maar het mist echt begrip en gaat gewoon mee met wat juist lijkt.

Hoewel ChatGPT kan helpen bij het aanmaken van content, garandeert het niet de nauwkeurigheid, originaliteit en betrouwbaarheid van de content. Dit zijn enkele van de belangrijkste beperkingen:

Strijd met nauwkeurigheid en bijgewerkte informatie

Een van de grootste uitdagingen van ChatGPT is dat het alleen heeft getraind op gegevens en informatie tot 2023. Dit kan een groot probleem zijn als je content nodig hebt met actuele feiten, recente statistieken of nieuws uit de branche.

Op veel velden, zoals financiën, technologie en gezondheidszorg, vinden bijna elke dag snelle veranderingen plaats en ChatGPT is niet op de hoogte van iets nieuws en heeft er geen toegang toe. Instance, als je ChatGPT vraagt om inflatiecijfers voor 2024 of nieuwe technologische producten, geeft het je misschien geen bijgewerkte gegevens.

Risico's van plagiaat en herhalende bewoordingen

ChatGPT kopieert niet rechtstreeks uit zijn bronnen, maar zijn antwoorden kunnen soms nauw de bestaande content op andere websites of sociale mediaplatforms weerspiegelen.

Voor merken die streven naar een unieke, authentieke stem en onderscheidend vermogen, kan alleen vertrouwen op ChatGPT leiden tot herhaalde zinnen en een gebrek aan originaliteit.

💡Pro Tip:

Humazine AI content

door het verwijderen van pluisjes als 'steeds evoluerend', 'verheffen' en 'samenwerken' en te focussen op het toevoegen van waarde door middel van duidelijke context en deskundige inzichten.

Inconsistente toon en stijl

ChatGPT kan moeite hebben met het behouden van een consistente toon en stijl. Omdat het getraind is op een breed bereik van gegevens, kan het onverwacht wisselen tussen formeel en informeel taalgebruik, waardoor een onsamenhangende leeservaring ontstaat.

Als u een specifieke stem wilt gebruiken, kan deze inconsistentie leiden tot extra bewerkingstijd om de content soepel te laten werken.

Dit is wat Rob Rooney, een copywriter, zegt over het gebruik van ChatGPT voor een copy:

gebruik ClickUp Brain om in een paar seconden creatieve social-mediaposts te maken_

Met ClickUp Brain kunt u:

Marketingteksten schrijven die perfect bij uw stem en doelen passen. Van boeiende blogberichten tot marketingcontent, ClickUp Brain biedt schrijfsuggesties op maat die passen bij uw stijl en doelstellingen, zodat elk woord telt

Complexe copywriting-ideeën vereenvoudigen en messaging verfijnen om aantrekkelijkere en leesbaardere content te creëren

Haal automatisch sleutelpunten uit documenten, Taken en commentaren en vat ze samen om duidelijkheid en focus te behouden over projecten heen

Profiteer van een veilig platform dat informatie uit uw ClickUp-werkruimte kan halen.

📖 Lees meer: Meer informatie verschillen tussen ChatGPT en ClickUp om te begrijpen welke tool het beste bij uw werkstroom past

ClickUp Documenten

Copywriting omvat verschillende revisierondes en feedback. Met ClickUp Documenten kunnen meerdere leden van een team tegelijkertijd aan hetzelfde document werken. U hoeft niet meer te wachten op reacties per e-mail of problemen met versiebeheer op te lossen: iedereen kan wijzigingen zien terwijl ze plaatsvinden voor naadloze communicatie.

ideeën brainstormen, analyses uitvoeren en in realtime samenwerken met ClickUp Docs_

Met ClickUp Docs kan uw team:

In realtime samenwerken, feedback geven en opmerkingen achterlaten - allemaal binnen hetzelfde document. Onmiddellijke feedback krijgen van belanghebbenden, clients of leden van het team om ter plekke bewerkingen uit te voeren en de doorlooptijd van projecten te versnellen

Ideeën voor koppen, taglines of blogonderwerpen brainstormen, verfijnen en organiseren - alles op één plek

Kopij organiseren met koppen, subkoppen en checklists om de leesbaarheid te verbeteren en een logische werkstroom te garanderen

Taken direct in het document toewijzen, deadlines instellen en revisies bijhouden om je copywritingproces op schema te houden

Wijzigingen bijhouden via de versiegeschiedenis, concepten vergelijken en eerdere content terugzoeken om te voorkomen dat belangrijke ideeën verloren gaan

ClickUp Werkstroom Automatisering

Schrijvers moeten vaak jongleren met veel Taken - zoeken, schrijven, bewerking en samenwerken. Met zoveel tools voor het aanmaken van content, projectmanagement en feedback is het gemakkelijk om de aandacht te verliezen. ClickUp Werkstroom automatisering vereenvoudigt terugkerende taken zoals content revisies of goedkeuringen door automatisch vaste richtlijnen te volgen. Dit elimineert handmatige stappen, versnelt tijdlijnen van projecten en zorgt voor consistentie.

Creëer aangepaste automatiseringen in uw copywriting workflow met ClickUp Automation

Met ClickUp workflow automatisering, kunt u:

Taken voor het aanmaken van content, revisies en goedkeuringen automatiseren om projecten soepel te laten verlopen

Triggers instellen om teamleden op de hoogte te stellen wanneer content specifieke fases bereikt, zoals concepten, bewerkingen of definitieve goedkeuring

Werkstromen aanpassen om het proces te stroomlijnen van het aanmaken van een briefing tot het afleveren van de uiteindelijke kopij voor consistentie en efficiëntie

Knelpunten elimineren door herinneringen voor deadlines en feedbackverzoeken te automatiseren, zodat content tijdig wordt afgeleverd

Integreer met tools zoals Google Documenten, Slack en Grammarly om feedbacklussen te automatiseren en werk op verschillende platforms te synchroniseren

ClickUp Marketing

U kunt ook brainstormen over campagne-ideeën, een contentdatabase opbouwen en gedetailleerde routekaarten voor projecten maken met taken die aan elk teamlid zijn toegewezen met ClickUp Marketing functies.

naadloos marketingcampagnes en gebeurtenissen met ClickUp Marketing_ abonneren, uitvoeren en bijhouden

ClickUp marketing helpt u:

Projectworkflows organiseren met gecentraliseerde planningstools, inclusief projectmanagement, tijdlijnen en campagnekalenders

Uw marketingdoelen afstemmen op de dagelijkse uitvoering door uw stappenplan te verbinden met uitvoerbare taken en mijlpalen

Werk moeiteloos samen met ClickUp's Docs, Whiteboards en Redactie tools, zodat elk lid van het team gesynchroniseerd blijft

Visualiseer de voortgang van het team in real-time met dashboards die de voltooiing van taken, tijdlijnen en algemene campagneprestaties bijhouden

Integreer uw favoriete marketingtools, zoals HubSpot, Slack en G Suite, om een uniforme, efficiënte werkstroom te creëren

Het beste halen uit AI voor copywriting met ClickUp AI

Het is een spannende tijd om schrijver te zijn. AI wordt de assistent die schrijvers nodig hebben - een die niet slaapt, niet moe wordt en geen ideeën meer heeft. Door het beste van twee werelden te combineren (AI-gestuurde efficiëntie met menselijke nuance), herdefiniëren makers en schrijvers wat mogelijk is op het gebied van storytelling en content aanmaken.

Als het op copywriting aankomt, is de sleutel tot succes weten wanneer je moet leunen op de kracht van AI voor productiviteit en wanneer je je eigen stem het verhaal moet laten vertellen. ClickUp kan hierbij uw partner zijn.

ClickUp Brain helpt u bij het structureren, abonneren en delen van uw schrijven en gedachten. Of u nu een blog, een script of een sollicitatiebrief schrijft, u doet het allemaal met één klik.

Blijf niet zitten met het potentieel van AI om meeslepende kopij te maken. Meld u aan bij ClickUp om projecten te organiseren, deadlines te halen en je copywritingcarrière te laten groeien.