Hoe AI-inhoud menselijker maken: Strategieën + tools

Het is tijd om te accepteren dat we allemaal wel eens AI-schrijftools hebben gebruikt om content te genereren in ons professionele leven.

En waarom niet? AI-gegenereerde tekst is handig en razendsnel. Maar als we eerlijk zijn, kan het ook saai en levenloos aanvoelen.

AI was altijd al bedoeld als hulpmiddel - iets dat door mensen kan worden gebruikt voor betere resultaten. En je AI-gegenereerde content hoeft en mag niet robotachtig en slaapverwekkend overkomen. Ervaren schrijvers en editors moeten door AI gegenereerde teksten herkennen en menselijker maken, zodat AI en de ongelooflijke voordelen ervan optimaal worden benut terwijl de menselijke toon en stem behouden blijven.

In dit artikel deel ik de exacte strategieën die mijn team en ik gebruiken om AI-gegenereerde content tot leven te wekken. Als je het gebruik van AI-schrijftools door een vleugje persoonlijkheid en unieke menselijkheid toe te voegen, ben je hier aan het juiste adres.

Laten we ontdekken hoe je AI voor je kunt laten werken om content te produceren zoals mensen.

Wat is AI Content? Hoe wordt AI-inhoud gegenereerd?

**AI-schrijftools kunnen artikelen, blogberichten, productbeschrijvingen en andere formulieren voor geschreven content genereren op basis van opgegeven input en parameters.

AI kan ook afbeeldingen maken of bewerken, muziek en video's produceren en nog veel meer. Het doel van AI voor het aanmaken van content is meestal om tijd te besparen, de efficiëntie te verhogen en consistentie te behouden.

Zo werkt AI voor het maken van content:

Invoer en gegevensverzameling: AI-tools worden gevoed met grote gegevenssets van verschillende schrijfstijlen, onderwerpen en formats. Deze gegevens helpen AI-modellen om de structuur en vorming van verschillende soorten content te leren

AI-tools worden gevoed met grote gegevenssets van verschillende schrijfstijlen, onderwerpen en formats. Deze gegevens helpen AI-modellen om de structuur en vorming van verschillende soorten content te leren Training en patroonherkenning: AI-modellen worden getraind, waarbij de gegevens worden verwerkt om taalregels, veelgebruikte zinnen en de context achter verschillende soorten content te leren

AI-modellen worden getraind, waarbij de gegevens worden verwerkt om taalregels, veelgebruikte zinnen en de context achter verschillende soorten content te leren Inhoud genereren: Als je AI een opdracht geeft, gebruikt het zijn trainingsmateriaal en de patronen die het heeft geleerd om tekst te genereren die in de context past. Het voorspelt welke woorden en zinnen er moeten volgen op basis van de patronen die het heeft geleerd

Dit proces omvat een combinatie van technologieën, zoals Machine Learning (ML), Natural Language Processing (NLP), Generative Adversarial Networks (GANs), en meer.

De groei van OpenAI, een startup die in 2020 ChatGPT introduceerde, heeft de manier waarop we tegenwoordig content genereren voltooid. Het beschikt over grote taalmodellen (LLM's) zoals GPT-3 en GPT-4 die in staat zijn om binnen enkele seconden coherente en realistische content te genereren.

Maar zoals alle AI-gegenereerde content, heeft ook dit zijn nadelen.

**Wat zijn de problemen met AI-gegenereerde tekst? AI-content maken versnelt het schrijfproces het is echter niet allemaal zonneschijn en regenbogen.

Ondanks uitgebreide training heeft AI-gegenereerde content beperkingen, zoals:

Gebrek aan menselijk contact: Deze technologie kan snel content van hoge kwaliteit genereren, maar zal het verbinding maken met je publiek? Niet altijd. De menselijke essentie die lezers aanspreekt ontbreekt vaak in AI-gegenereerde content

Deze technologie kan snel content van hoge kwaliteit genereren, maar zal het verbinding maken met je publiek? Niet altijd. De menselijke essentie die lezers aanspreekt ontbreekt vaak in AI-gegenereerde content Hallucinatie: AI-modellen staan bloot aan het risico op hallucinaties, wat betekent dat ze mogelijk onjuiste of misleidende resultaten leveren. Als je alles wat AI genereert kruiselings verifieert, kan het je bijna evenveel tijd kosten om je content vanaf nul op te stellen. Voorbeeld: ChatGPT geeft een duidelijke waarschuwing weer: 'ChatGPT kan fouten maken. Controleer belangrijke informatie.'

Informatie dubbel controleren om de authenticiteit en betrouwbaarheid ervan te garanderen

Een abrupte verschuiving in onderwerpen: Een manier waarop AI zichzelf verraadt is het duidelijke gebrek aan werkstroom. In tegenstelling tot menselijk schrijven verschuift AI-content vaak abrupt tussen onderwerpen zonder dat de lezers gemakkelijk leesbare en logische overgangen hebben

Een manier waarop AI zichzelf verraadt is het duidelijke gebrek aan werkstroom. In tegenstelling tot menselijk schrijven verschuift AI-content vaak abrupt tussen onderwerpen zonder dat de lezers gemakkelijk leesbare en logische overgangen hebben Niche-specifieke beperkingen: Hoewel AI snel enorme hoeveelheden online content kan doorzoeken, heeft het moeite om de diepgang van de nichekennis van een menselijke expert te evenaren. Dit leidt tot algemene, oppervlakkig gegenereerde tekst, waardoor je tekst gewoon een stuk ongedifferentieerde content op het web blijft

**Waarom is het vermenselijken van AI content nodig?

We weten dat AI-content alleen je contentmachine niet draaiende kan houden, maar betekent dat dat je het moet opgeven? Absoluut niet! AI-inhoud kan je schrijven versnellen en zelfs verbeteren en er is geen reden om terug te gaan naar uren of zelfs dagen besteden aan het schrijven van goede content.

Hier is een middenweg: AI-content vermenselijken om aan je behoeften te voldoen.

Nog te doen is noodzakelijk omdat:

Google websites met slechte content afstraft Google geeft voorrang aan people-first content dit betekent dat uw content deskundig moet zijn, een aanzienlijke waarde moet bieden aan lezers en gericht moet zijn op hun behoeften. Bovendien,

Google geeft de voorkeur aan E-E-A-T content dat staat voor Ervaring, Deskundigheid, Autoriteit en Betrouwbaarheid.

Hoewel Google AI-gegenereerde content niet specifiek bestraft, zal content die alleen maar bestaand materiaal van internet oplikt en herhaalt en echte expertise mist, niet scoren. Om ervoor te zorgen dat je content goed presteert en voldoet aan de SEO best practices, moet je een laag menselijke expertise en perspectief toevoegen.

Plagiaat

Copyleaks ontdekte dat bijna 60% van ChatGPT content is geplagieerd . De gevolgen? Het kan een negatieve invloed hebben op je SEO-ranking, je merkreputatie en de kwaliteit van je content. Waarom zouden lezers naar jou komen voor content als ze die ook rechtstreeks van de oorspronkelijke bron kunnen krijgen?

In feite kan het gebruik van geplagieerde AI-gegenereerde content het hele doel van content aanmaken tenietdoen. De sleutel is dus om AI-gegenereerde tekst te vermenselijken.

De leesbaarheid verbeteren

Het uiteindelijke doel van het schrijven van tekst is om verbinding te maken met je publiek en in hun behoeften te voorzien. Door AI-content te vermenselijken, kun je nuttige voorbeelden en context toevoegen. Door AI-gegenereerde content te bewerken, kun je tekst ook persoonlijker maken zodat deze betekenisvol is voor je lezers.

Emotionele impact

Menselijke content is veel beter in het overbrengen van emoties die je publiek aanmoedigen om zich te verbinden met wat je te zeggen hebt. Menselijk gegenereerde content zal bijna altijd gevarieerde zinslengtes gebruiken, ritmes die menselijke spraak weerspiegelen en zelfs spreektaal die de werkstroom van een artikel verbetert.

De meeste AI-stukken hebben een identieke zinslengte en structuur. Het menselijker maken van deze content kan vooral belangrijk zijn in marketing, klantenservice en storytelling, waar het publiek authenticiteit, vertrouwen en geloofwaardigheid op prijs stelt.

Merkstem en identiteit

Zowel jij als je concurrenten kunnen content genereren met AI-tools. Wat jouw content onderscheidt, is een duidelijke merkstem en -identiteit. Door je content te vermenselijken, zorg je ervoor dat het aansluit bij de waarden en persoonlijkheid van je merk en creëer je een unieke en consistente stem.

Elimineer miscommunicatie

Tot slot is het met AI-gegenereerde tekst mogelijk om de nuance van een complexe boodschap te missen of verkeerd te communiceren. Het vermenselijken van de content zorgt ervoor dat je de bedoelde betekenis en context behoudt en dat de boodschap op de juiste toon wordt overgebracht. Bankrate.nl , een gerenommeerde financiële website, maakte effectief gebruik van AI om content te genereren voor specifieke query's zoals 'Wat is contributiemarge?' en 'Wat is financiële liquiditeit?' Deze strategie zorgde voor een aanzienlijke toename van hun verkeer, waarbij de AI-content maandelijks honderdduizenden bezoeken opleverde.

Hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen?

Ze kopieerden en plakten AI-gegenereerde tekst niet rechtstreeks; in plaats daarvan zorgden ze ervoor dat meerdere materiedeskundigen de AI-gegenereerde content beoordeelden en hun ervaringen eraan toevoegden, zodat hun expertise in het domein werd weerspiegeld.

Ze hielden zich ook aan de richtlijnen van Google door het gebruik van AI duidelijk te erkennen.

Takeaway: Voor optimale prestaties moet u AI-gegenereerde content vermenselijken, beoordelen en herzien voordat u deze op uw website publiceert.

We hebben besproken waarom het vermenselijken van AI-teksten belangrijk is. Laten we nu eens kijken wanneer het nodig is.

Wanneer moet je AI-tekst vermenselijken?

Hier zijn een paar gevallen waarin je AI-tekst moet vermenselijken:

Marketing of branding

Bij het maken van merk- of marketingmateriaal is het cruciaal om ervoor te zorgen dat de stem van het merk doorschemert en je een echte verbinding met je publiek opbouwt.

Klantencommunicatie

Wanneer in directe interactie met klanten via klantenservice tickets of het klantenservice portaal, zorg er dan voor dat je AI tekst menselijk maakt zodat interacties persoonlijk aanvoelen en de klantervaring positief is.

Blog content aanmaken

Als je een blogbericht schrijft, is het van het grootste belang dat je de content vermenselijkt om je publiek te bereiken en te betrekken met een gemakkelijk te lezen, echt nuttige tekst, zodat je content opvalt. U wilt ook dat uw persoonlijkheid of merkpersoonlijkheid in uw content tot uiting komt.

Communicatie met hoge inzet

Tot slot, in scenario's waar de impact van de boodschap kritiek of bijzonder gevoelig is, zoals bij crisiscommunicatie, helpt het vermenselijken van content om duidelijkheid, empathie en een genuanceerde, doordachte benadering te brengen. Het vermindert ook het risico op misverstanden.

Hier zijn een paar beproefde strategieën die ik heb gebruikt om mijn content menselijker, boeiender en zoekmachinevriendelijker te maken.

Hoe maak je AI Content menselijker: 7 bruikbare strategieën

1. Kies een AI-tool die werkt als een persoonlijke assistent

Er zijn veel AI-tools beschikbaar voor verschillende doeleinden. Sommige helpen je om content vanaf nul te creëren, terwijl andere reeds geschreven kopij verbeteren. Zoek er een die het beste bij je wensen past.

De logica is eenvoudig: hoe beter een AI-tool presteert, hoe minder tijd en moeite het kost om AI-teksten op maat te maken en te vermenselijken.

Houd bij het kiezen van een tool rekening met het type content, de taal, de target en het budget waarmee je werkt

Stel bijvoorbeeld dat je momenteel het gratis ChatGPT-model gebruikt, maar dat je voortdurend AI-tekst moet bewerken omdat het geen contextuele content levert waar je team baat bij heeft. Dit is het moment waarop je een AI-tool zoals ClickUp Brein .

ClickUp Brain is een alles-in-één oplossing waarmee u content schrijven lange teksten samenvatten, content bewerken, outlines voor content genereren boeiende teksten voor sociale media samenstellen en nog veel meer. Het analyseert de context van content om verbeteringen en optimalisaties op maat aan te bieden en zorgt voor relevantie en samenhang.

Genereer relevante en boeiende content met ClickUp Brain

U kunt ook integreer ClickUp Docs voor realtime gezamenlijke bewerking van documenten . Met Docs kunnen u en uw team naadloos samenwerken aan content.

Dankzij de integratie met ClickUp Brain is Docs perfect voor experimenten en ideeën. Met ClickUp Brain wordt uw document een veelzijdige speelplaats om te experimenteren met verschillende AI-aanwijzingen en content te creëren zoals u dat wilt.

Als je al content hebt geschreven, biedt ClickUp Brain realtime inzichten en suggesties om je te helpen je schrijfwerk te verfijnen en impactvoller te maken.

reactie van ChatGPT op een vraag om een blogpost over NLP_ te schrijven

Als het je bedoeling is om nuttige content te maken, is het aan te raden om niet te veel technische termen of jargon te gebruiken die de leeservaring belemmeren.

Scan de gegenereerde content op passieve stemzinnen en probeer het gebruik van de actieve stem te maximaliseren . Dit maakt zinnen vaak korter en impactvoller, wat de leesbaarheid verbetert en de aandacht van de lezer vasthoudt.

In het bovenstaande, door ChatGPT gegenereerde blogbericht over NLP is de intro bijvoorbeeld droog en ontbreekt het aan voorbeelden uit de echte wereld, statistieken of een persoonlijk tintje.

Hier is een mogelijk menselijkere manier om dezelfde intro te proberen:

heb je je ooit afgevraagd hoe systemen als Alexa, Siri of spraakbots werken? NLP of Natural Language Processing is de technologie achter deze programma's. NLP maakt interacties tussen mensen mogelijk. NLP maakt interacties tussen mensen en technologie mogelijk met minimale inspanning.'_

4. Persoonlijke ervaringen en expertise in het domein opnemen

AI-teksten zijn, in tegenstelling tot menselijke teksten, generiek en missen relateerbare ervaringen.

Verrijk deze content door er persoonlijke ervaringen en deskundigheid aan toe te voegen om je content te laten opvallen. Je schrijft voor mensen, niet voor machines, en mensen reageren sterker op emoties dan op alinea's en paragrafen vol informatie.

Creëer een verhaal, ga in op de pijnpunten van de lezer en neem ze mee op reis met je content zodat ze je vertrouwen en ermee aan de slag gaan.

Het doel is simpel: we proberen niet alleen feitelijke details te geven, maar we willen het publiek bereiken, met ze praten en ze helpen een dieper inzicht in het onderwerp te krijgen.

💡 Pro Tip: Vergeet niet om citaten van marktleiders toe te voegen, ondersteunende feiten en statistieken te gebruiken en ga de diepte in als je de fijne kneepjes van de content uitlegt. Maak je content rijk aan voorbeelden uit de praktijk, ga in op veelvoorkomende uitdagingen en verwerk humor waar mogelijk.

Laten we ChatGPT nog een vraag stellen over video marketing.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/video-marketing-1400x643.png ChatGPT /%img/

ChatGPT wordt gevraagd om videomarketing kort uit te leggen. Hoewel het antwoord goed is, ontbreekt het aan door onderzoek gestaafde feiten en cijfers die het argument (van hogere conversiepercentages) overtuigender maken.

Hoe kun je AI-teksten menselijker maken door er meer waarde aan toe te voegen en ze betrouwbaarder te maken? Simpelweg door een statistiek toe te voegen en te zeggen:

'Je klanten betrekken met een mix van auditieve en visuele stimulatie is een geweldige manier om hun aandacht te trekken. Sterker nog, 86% van de bedrijven geeft nu prioriteit aan het maken van video's als sleutel tot marketing.'_

5. Visuals toevoegen aan AI-tekst voor SEO-optimalisatie

Een andere manier om de eentonigheid van AI content te doorbreken is door simpelweg afbeeldingen toe te voegen.

Omdat veel mensen die content op internet consumeren visuele content aantrekkelijker en boeiender vinden, geven zoekmachines er de voorkeur aan en ranken ze beter. Gebruik je creatieve vrijheid om afbeeldingen, GIF's, memes, infographics en verklarende visuals toe te voegen.

Optimaliseer je AI content voor SEO door alt tekst toe te voegen aan je afbeeldingen. Zorg ervoor dat je trefwoorden en metatags toevoegt

Met alt-tags kunnen zoekmachines de afbeeldingen scannen en de relevantie ervan begrijpen; ze verbeteren de gebruikerservaring als de afbeelding niet wordt geladen en tot slot zijn ze belangrijk voor lezers met een visuele beperking.

SEO optimalisatie geeft u ook een concurrentievoordeel in een geclusterde markt voor digitale content. SEO-geoptimaliseerde content kan na verloop van tijd verkeer blijven aantrekken en leads genereren, wat waarde op lange termijn en rendement op investering oplevert. De meeste AI-tools zijn niet in staat om content te produceren met de juiste afbeeldingen en visuals.

6. AI-detectors gebruiken om te bepalen welke AI-tekst gehumaniseerd moet worden

Dit is je laatste kans: plak de AI-gegenereerde content direct in een converter voor menselijke tekst en identificeer de secties die worden gemarkeerd. Deze gedeelten zijn waarschijnlijk te robotachtig en onpersoonlijk.

Laten we dezelfde AI-respons van videomarketing in Copyleaks plakken. Hier is het resultaat:

AI content detectors kunnen gemakkelijk AI-tekst detecteren

De content wordt gedetecteerd als AI-gegenereerd en wordt gemarkeerd. Laten we nu gehumaniseerde AI-inhoud invoeren en kijken wat Copyleaks zegt:

Je kunt altijd AI-gegenereerde content herformuleren om AI-detectors te omzeilen

De content wordt niet langer gemarkeerd. Ook hier hielp het aanpassen van de content met een statistiek en eenvoudige bewoording om de AI-tekst te vermenselijken en de markering op te heffen.

Onthoud dat het gebruik van AI-detectortools om je content te bewerken alleen werkt als het gedeelte dat is gemarkeerd als AI-gegenereerd minimaal is. Als een lang document vol staat met AI-inhoud die is gemarkeerd, moet het mogelijk volledig worden herschreven door een mens.

In dat geval kunt u ClickUp Docs gebruiken om de gemarkeerde content te kopiëren en plakken en suggesties van ClickUp Brain ontvangen om deze te verbeteren.

Werk samen met uw team aan één ClickUp Doc zonder gedoe

Als een team van schrijvers aan een stuk content werkt, kunnen ze met ClickUp Docs op één plek samenwerken. Ze kunnen hun input, suggesties en opmerkingen in realtime toevoegen en de content sneller in vorm krijgen.

Als het echter je doel is om lezers diepgaand bij je content te betrekken, moet je AI-tekst menselijker maken. Door de hierboven beschreven strategieën en tools te gebruiken, krijg je het beste van twee werelden: content die op schaal en snel wordt gegenereerd, versterkt door de menselijke touch.

Kies de juiste AI-tool zodat je AI-gegenereerde concepten een goede vorm hebben. Pas dan je menselijke expertise toe, zet je editor's pet op en druk op 'publiceren'!

Probeer ClickUp's geavanceerde AI-tool, ClickUp Brain, uit voor uw projecten en ervaar het verschil. Combineer het met ClickUp Docs voor eenvoudige realtime samenwerking en tekstverrijking. Aanmelden voor ClickUp en wees getuige van de magie van het menselijk aanmaken van AI content.