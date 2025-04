Airtable vs. Excel: Welke tool is beter in 2025?

Een van de grootste uitdagingen voor moderne bedrijven is de gereedheid van gegevens.

Of je nu cijfers moet kraken voor een groot project, voorraden moet bijhouden of gewoon je dagelijkse to-dos moet organiseren, een degelijke gegevenstool is een game-changer. Er zijn zoveel opties dat het moeilijk kan zijn om de juiste te kiezen.

Gelukkig voor jou nemen we twee populaire databasemanagementtools onder de loep: Airtable en Excel. Beiden zitten boordevol functies om je te helpen dingen Klaar te krijgen, maar ze benaderen gegevensbeheer op een unieke manier.

Ben je er klaar voor om uit te vinden welke jouw nieuwe keuze wordt? Zet je schrap voor de ultieme confrontatie tussen Airtable en Excel. We doen er ook een nieuwe tool bij die de weegschaal wel eens zou kunnen doen doorslaan! 🏆

Wat is Airtable?

Airtable is een relationele databasetool die je helpt gegevens te organiseren in rijen en kolommen en verschillende gegevenspunten met elkaar te verbinden om je projecten en projectmanagement beter te laten verlopen. Je kunt het gebruiken om al je bedrijfsgegevens op één plek te zetten, of het nu gaat om OKR's voor teams, projecten voor clients, marketingcampagnes of feedback van klanten.

Het maakt samenwerking eenvoudig, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft met realtime updates en aangepaste weergaven die aan ieders behoeften voldoen.

Bovendien helpen de sjablonen van Airtable je om snel aan de slag te gaan, of je nu een project tracker, een CRM of een persoonlijke lijst wilt maken.

Functies van Airtable

Als je op zoek bent naar een gebruiksvriendelijke tool om alle bedrijfsgegevens bij te houden en datasilo's tussen afdelingen te verwijderen, dan biedt Airtable een aantal handige functies. Laten we ze eens bekijken!

Functie #1: Weergaven

Organiseer en uw gegevens visualiseren met aangepaste weergaven. Met Airtable kun je kiezen uit verschillende weergavetypen, zoals een rasterweergave, kalender of kanban, zodat je informatie kunt weergeven in een format dat het beste past bij de vereisten van je project en je team.

Functie #2: Interfaceontwerper

Met de Interface Designer van Airtable kun je aangepaste interfaces bouwen, rechtstreeks op basis van je gegevens. Maak weergaven op maat van specifieke behoeften, zodat teams gemakkelijker kunnen interageren met gegevens op een manier die visueel aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk is.

Functie #3: Rapportage

Airtable heeft ook rapportagemogelijkheden. U kunt uw gegevens in Airtable meten en analyseren met uitgebreide functies voor rapportage om gegevens te beheren zoals incidenten, beschikbare middelen per type, verkooppijplijn en meer. Dit helpt je inzichten te verwerven en sleutelcijfers bij te houden om je projecten op koers te houden, zodat je moeiteloos gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen.

Functie #4: Automatiseringen

Airtable heeft een heleboel mogelijkheden voor automatisering. Je kunt terugkerende taken stroomlijnen, triggers voor notificaties maken en integreren met externe tools om ervoor te zorgen dat je workstroom soepel verloopt met minimale handmatige inspanning. Als je meer functies nodig hebt, kun je een Javascript verbinding maken.

Airtable prijzen

Gratis

Teams: $24 per maand

$24 per maand Business: $54 per maand

$54 per maand Schaal voor Enterprise: Aangepaste prijzen

Wat is Excel?

Excel is een populair spreadsheet software van Microsoft dat veel gebruikt wordt voor gegevensanalyse, financiële modellering en gegevensorganisatie. Het biedt een raster van cellen waarin gebruikers gegevens kunnen invoeren, manipuleren en analyseren met behulp van formules, grafieken en draaitabellen. Excel projectmanagement heeft krachtige functies die ontworpen zijn om alles aan te kunnen, van de invoer van basisgegevens tot geavanceerde analyses.

Of u nu een budget beheert, rapporten maakt, complexe gegevensstructuren beheert of modellen bouwt, Excel biedt praktische hulpmiddelen om uw gegevens waardevoller te maken.

Functies van Excel

Hier volgen enkele sleutelvoordelen van MS Excel:

Functie #1: Formules en functies

Excel biedt een uitgebreide bibliotheek met formules en functies, waarmee gebruikers gemakkelijk berekeningen, gegevensanalyse en logische bewerkingen kunnen uitvoeren. Excel's formule mogelijkheden maken het onmisbaar voor vele Taken, van eenvoudige wiskunde tot complexe statistische functies.

Functie #2: Gegevensvisualisatie

U kunt gegevenspatronen en trends visualiseren met behulp van verschillende soorten grafieken, zoals staafdiagrammen, lijndiagrammen en cirkeldiagrammen. Je kunt ook voorwaardelijke opmaak gebruiken om gegevens te markeren op basis van regels, waardoor het gemakkelijk wordt om uitschieters of trends in één oogopslag te zien.

Excel biedt krachtige ingebouwde hulpmiddelen voor gegevensweergave zoals Solver, Analysis ToolPak en Goal Seek voor statistische analyse, vereenvoudigde invoer van gegevens, voorspellingen en optimalisatie. Deze tools vereenvoudigen complexe berekeningen, waardoor Excel een goede keuze is voor gegevensgestuurde besluitvorming.

Functie #4: Macro's en automatiseringen

Met VBA (Visual Basic for Applications) kunnen Excel gebruikers macro's maken om repetitieve taken te automatiseren, workflows te stroomlijnen en tijd te besparen. Deze functie is vooral handig voor het maken van aangepaste rapportages en complexe workflows.

Excel prijzen

Gratis

Essentieel: $4/gebruiker/maand

$4/gebruiker/maand Basis: $6/gebruiker/maand

$6/gebruiker/maand Standaard: $12.5/gebruiker/maand

Airtable vs. Excel: Functies vergeleken

Laten we een diepgaande vergelijking doen van Excel en Airtable gebaseerd op hun mogelijkheden:

Functie #1: Gegevensstructuur en flexibiliteit

Als het aankomt op het organiseren van je gegevens, is flexibiliteit alles. Of je nu een eenvoudige lijst beheert of een complex project, een tool die zich kan aanpassen aan je behoeften maakt het verschil. Excel en Airtable gaan op hun eigen unieke manier om met gegevensstructurering en flexibiliteit.

Excel

Excel is een flexibele, rastergebaseerde tool voor het beheren van gegevens. Je kunt enorme datasets verwerken, cellen aanpassen, formules gebruiken en spelen met opmaak om je gegevens eruit te laten zien zoals jij dat wilt. Het is gemaakt om complexe berekeningen uit te voeren, daarom is het zo populair voor alles waar nummers en financiën bij komen kijken.

Airtable

Airtable is een mix van spreadsheetsoftware en een database en geeft je het beste van twee werelden. Het is ingesteld als een 'relationele database', dus je kunt gemakkelijk records koppelen tussen tabellen, wat handig is voor dingen als projectmanagement , het bewaken van de verkooppijplijn en contentbeheer. Bovendien is het intuïtiever voor niet-technische gebruikers dan een traditionele spreadsheet app, waardoor het voor teams eenvoudig is om georganiseerd te blijven.

🏆 Winnaar: Airtable voor gecentraliseerd gegevensbeheer

Functie #2: Formules en berekeningen

Formules en berekeningen vormen het hart van elke krachtige gegevenstool. Of je nu nummers kraakt, trends analyseert of gewoon gegevens organiseert, robuuste berekeningsopties maken je werk een stuk eenvoudiger. Hier zie je hoe Excel en Airtable presteren:

Excel

Excel heeft krachtige, geavanceerde formules, waaronder complexe wiskundige, statistische en financiële functies. U kunt geneste formules, draaitabellen en complexe gegevensstructuren maken met analysetools zoals Power Query, die handig zijn voor gedetailleerde gegevensanalyse en financiële modellering.

Airtable

Airtable bevat basis formules maar mist meer geavanceerde functies en de berekeningsdiepte van Excel. Het is beter ontworpen voor het organiseren van gegevens dan voor zware berekeningen. Eenvoudige formules en functies voor eenvoudige wiskunde, gegevensmanipulatie en functies voor tekst zijn beschikbaar, maar ze ondersteunen geen complexe formules op hetzelfde niveau als Excel.

🏆 Winnaar: Excel voor complexe gegevensberekeningen

Functie #3: Gegevensvisualisatie

Gegevensvisualisatie helpt gebruikers om snel inzichten te krijgen, trends te identificeren en vergelijkingen te maken. In tools zoals Excel en Airtable maakt deze functie complexe gegevens toegankelijker, zodat je in één oogopslag patronen kunt zien en conclusies kunt trekken uit numerieke gegevens.

Excel

Excel biedt uitgebreide hulpmiddelen voor gegevensvisualisatie, waaronder grafieken, grafieken en voorwaardelijke opmaak. Je kunt lijngrafieken, staafdiagrammen, spreidingsdiagrammen en cirkeldiagrammen rechtstreeks in spreadsheets maken. Excel bevat ook Power BI-integratie voor geavanceerdere, interactieve dashboards.

Airtable

Airtable bevat visualisatieopties, maar dit zijn meer basisfuncties die gericht zijn op gebruiksvriendelijkheid. Weergaven zoals Kanban, galerij, kalender en raster zijn beschikbaar in de sectie 'Apps'. Deze visualisaties zijn functioneel voor het bijhouden van projecten, maar missen de complexiteit van de grafiektools van Excel.

🏆 Winnaar: Excel voor gedetailleerde gegevensvisualisatie

Functie #4: Automatisering en werkstroombeheer

Een tool zonder functies voor automatisering en workflowbeheer heeft geen zin. Automatisering en workflowbeheer stroomlijnen repetitieve taken, waardoor het werk efficiënter wordt en er tijd vrijkomt voor activiteiten op een hoger niveau. Dit is wat Excel en Airtable hiervoor in petto hebben:

Excel

Excel heeft een beperkte automatisering door middel van macro's en VBA (Visual Basic for Applications), waarmee gebruikers terugkerende taken kunnen automatiseren en aangepaste functies kunnen maken. Hoewel macro's krachtig zijn, vereisen ze codeerkennis en zijn ze niet voor iedereen gebruiksvriendelijk.

Airtable

Airtable biedt automatisering in een toegankelijker format zonder code. De automatisering functies maken het mogelijk om triggers, notificaties en integraties met andere tools (zoals Slack, Google Agenda, enz.) in te stellen, waardoor het zeer geschikt is voor team workflows en projectmanagement. Dit gebruiksgemak is ideaal voor samenwerking, maar mist de diepgang van VBA in Excel.

🏆 Winnaar: Airtable voor automatisering zonder code en geavanceerde functies

Functie #5: Samenwerken en delen

Functies voor samenwerking en delen maken het makkelijk voor teams om naadloos samen te werken. Met tools zoals Excel en Airtable kunnen meerdere gebruikers gegevens in realtime openen, bewerken en becommentariëren, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft en de productiviteit van het team toeneemt.

Excel

Excel ondersteunt samenwerking, vooral via Microsoft 365, waar meerdere gebruikers tegelijkertijd aan een bestand kunnen werken. Het bijhouden van wijzigingen en het beheren van toestemmingen voor meerdere weergaven kan echter complex worden, vooral voor grote teams.

Airtable

Airtable is ontworpen met samenwerking in het achterhoofd. Gebruikers kunnen commentaar geven op records, taken toewijzen en in realtime werken aan gedeelde databases . Toestemmingen kunnen worden ingesteld voor elke weergave, zodat gecontroleerde toegang tot specifieke gegevens mogelijk is. Airtable's gebruiksvriendelijke interface en deelopties maken het naadloos voor collaboratieve, teamgebaseerde projecten.

🏆 Winnaar: Airtable voor naadloze samenwerking tussen gegevens

Airtable vs. Excel op Reddit

We zijn op Reddit gaan kijken wat mensen zeggen over Airtable vs. Excel. Dit is wat we vonden:

Airtable is weliswaar krachtig, maar heeft zijn limieten als het aankomt op het verwerken van grootschalige berekeningen zoals Excel.

Reddit gebruiker

Ik vind het geweldig dat ik bijna elke functie die ik wil in Airtable kan toevoegen op het moment dat ik me realiseer dat ik die wil. Het is perfect voor iemand die een volledig aangepaste, op maat gemaakte oplossing wil en er plezier in vindt om het zelf uit te voeren.

Reddit gebruiker

Vergadering ClickUp-Het beste alternatief voor Airtable vs. Excel

Zowel Airtable als Microsoft Excel bieden unieke functies en use cases voor gegevensbeheer. Ze hebben echter basisfuncties voor samenwerking.

Welke tool je ook kiest, je hebt een apart platform nodig voor gegevensanalyse of communicatie met belanghebbenden. Voor elk gegevenspunt overschakelen naar een andere tool is een gedoe en kan ervoor zorgen dat je de context verliest.

Om dit te voorkomen kun je het beste een uitgebreid platform gebruiken zoals ClickUp dat het beste biedt van de flexibiliteit van Airtable en de gegevenskracht van Excel

Laten we eens kijken wat ClickUp zo bijzonder maakt als topalternatief voor gegevensbeheer en -analyse.

ClickUp's One Up #1: Organiseren met tabel weergave

taken en projecten beheren met de tabelweergave van ClickUp_ Tabelweergave van ClickUp brengt de functionaliteit van spreadsheethulpmiddelen naar uw projectmanagement en biedt een vertrouwde rastergebaseerde layout die kan worden aangepast en boordevol krachtige functies zit.

U kunt taken beheren, gegevens bijhouden en informatie organiseren op een intuïtieve en flexibele manier, perfect voor teams die gewend zijn met spreadsheets te werken.

Met de weergave van tabellen hoef je niets te coderen. Teken snel relaties tussen taken en organiseer je werk door taken, documenten en afhankelijkheid te koppelen.

ClickUp's One Up #2: Slimmer plannen met spreadsheetsjablonen

ClickUp biedt een speciale spreadsheet sjabloon dat de beste delen van Excel en Airtable nabootst, maar dan binnen een projectmanagement omgeving-de ClickUp spreadsheetsjabloon .

Met deze sjabloon kunt u eenvoudig projectbudgetten, trackers voor taken of zelfs bladen voor gegevensanalyse instellen, terwijl alles gekoppeld blijft aan uw ClickUp-werkruimte voor naadloze samenwerking.

Dat is nog niet alles. U kunt kiezen uit zes verschillende weergaven: Lijst, Raster, Board Doc, Formulier en In kaart brengen. Dit sjabloon is beginnersvriendelijk, dus je zou Excel of Airtable wel eens kunnen vergeten (haha)!

ClickUp's One Up #3: Automatiseer uw werkstroom ClickUp's automatisering functies brengen werkstroombeheer naar een hoger niveau. U kunt automatiseringen instellen om acties te triggeren voor taken, projecten en notificaties, zodat u minder handmatige inspanning hoeft te leveren en uw team op schema blijft.

Of u nu taken toewijst, statussen bijwerkt of teamleden herinnert aan deadlines, de automatiseringen van ClickUp-taak besparen tijd en verhogen de efficiëntie.

Je kunt de AI ook vertellen wat je wilt dat er gedaan wordt, en de AI zal direct je automatiseringen bouwen. Hoe cool is dat? Bovendien kun je het in je hele workstroom gebruiken, zoals voor snelkoppelingen naar projecten, dynamische toegewezen personen, e-mail automatisering, AI-gestuurde updates en analyse, en nog veel meer.

Andere ClickUp functies voor soepel gegevensbeheer

maak codevrije automatiseringen met de automatiseringsfuncties van ClickUp_

We hebben ook ClickUp Brein, een AI-assistent, die het gemakkelijk maakt om content te genereren, updates samen te vatten en workflows te optimaliseren met slechts een paar klikken. Dit is een enorm pluspunt voor teams die terugkerende Taken sneller willen uitvoeren en hun productiviteit willen verbeteren.

laat ClickUp AI u project updates en meer geven met ClickUp Brain_

Daarnaast is er een uitgebreide suite van ClickUp Projectmanagement functies kunt u werk organiseren, doelen instellen en voortgang bijhouden - alles op één plek.

Met Gantt grafieken, Kanban-borden en kalenders kunt u elk aspect van een project beheren zonder van tool te moeten veranderen.

Als u op zoek bent naar een flexibelere installatie, hebben we de ClickUp bewerkbare spreadsheetsjabloon, die volledig aanpasbaar is. Met deze sjabloon kunt u een gepersonaliseerde werkruimte in spreadsheetstijl maken, aangepast aan uw unieke behoeften.

ClickUp: De oplossing voor het Airtable vs. Excel debat

Als u gecentraliseerd gegevensbeheer en naadloze samenwerking op het gebied van gegevens wilt, kies dan voor Airtable. Excel kan echter een betere keuze zijn als u een gevarieerde dataset hebt en geavanceerde berekeningen wilt uitvoeren.

Maar waarom kiezen? Waarom niet alle functies in één platform voor geavanceerde inzichten in gegevens?

Dit is waar ClickUp om de hoek komt kijken. Het combineert de relationele databasemogelijkheden van Airtable met de veelzijdigheid van Excel en wordt zo de perfecte oplossing voor het beheren van werkstromen.

ClickUp is ontworpen om het werk te stroomlijnen en biedt mogelijkheden voor automatisering, projectmanagement en samenwerking die Airtable en Excel kunnen vervangen, met een paar unieke wendingen. Het brengt het beste van beide in één intuïtief platform, waardoor werkbeheer naadloos verloopt. Aanmelden voor ClickUp om efficiënter te werken!