Hoe de retentie van gebruikers berekenen en verhogen

Je bekijkt de feedback van gebruikers en één opmerking valt op: 'Ik vind de app geweldig, maar ik wou dat hij...' Je realiseert je dat dit precies het inzicht is dat je nodig had.

Dit soort momenten, waarop je ziet wat gebruikers echt belangrijk vinden, leggen de basis voor sterke retentiestrategieën.

Uitzoeken hoe je de retentie van gebruikers kunt verhogen, gaat niet altijd over het toevoegen van grote, flitsende functies. Vaak zijn het de kleine, betekenisvolle veranderingen - verborgen in zowel feedback als gebruikersgedrag - die het verschil maken.

In deze blogpost verkennen we manieren om deze cruciale inzichten te ontdekken en ze om te zetten in strategieën die ervoor zorgen dat gebruikers terugkomen. 🔄

TL;DR

Als u zich afvraagt hoe u de retentie van gebruikers kunt verhogen, kunnen tools zoals ClickUp u helpen bij het bijhouden, meten en verbeteren van klantretentie-inspanningen met hun functies, waaronder doelen, dashboards, automatiseringen, integraties en formulieren

Gebruikersbehoud meet hoe goed een bedrijf gebruikers betrokken houdt en na verloop van tijd laat terugkeren, wat een directe invloed heeft op duurzame groei

Tot de sleutelgegevens voor gebruikersbehoud behoren churnpercentage en customer lifetime value (CLV)

Een hoge gebruikersretentie verlaagt de acquisitiekosten, verhoogt de inkomsten en creëert loyale klanten

Effectieve strategieën om klantenbinding te stimuleren zijn onder andere het optimaliseren van onboarding, het personaliseren van gebruikerservaringen en het regelmatig bijwerken van functies

Inzicht in gebruikersbehoud

Gebruikersbehoud is het vermogen van een bedrijf om zijn klanten betrokken te houden en na verloop van tijd terug te laten komen. Het speelt een cruciale rol bij het stimuleren van duurzame groei, omdat het behouden van bestaande klanten vaak kosteneffectiever is dan het werven van nieuwe klanten.

Een hoge retentiegraad geeft aan dat gebruikers waarde hechten aan uw product of service, wat een directe invloed heeft op het succes op lange termijn.

Verschillende sleutelgegevens helpen de retentie van gebruikers te meten en beoordeel de gezondheid van uw business wanneer u leert hoe u de retentie van gebruikers kunt verhogen:

Klantenbehoudpercentage (CRR): Deze metriek toont het percentage gebruikers dat uw product na een bepaalde periode blijft gebruiken. Instance, als je bent begonnen met 100 gebruikers en 75 blijven na een maand, dan is je retentiegraad 75%

Deze metriek toont het percentage gebruikers dat uw product na een bepaalde periode blijft gebruiken. Instance, als je bent begonnen met 100 gebruikers en 75 blijven na een maand, dan is je retentiegraad 75% Verlooppercentage: Dit meet het percentage gebruikers dat stopt met het gebruik van je product binnen een bepaalde periode. Een opzegpercentage van 25% betekent dat je 25% van je gebruikers bent kwijtgeraakt, wat aangeeft dat je je retentie-inspanningen moet verbeteren

Dit meet het percentage gebruikers dat stopt met het gebruik van je product binnen een bepaalde periode. Een opzegpercentage van 25% betekent dat je 25% van je gebruikers bent kwijtgeraakt, wat aangeeft dat je je retentie-inspanningen moet verbeteren Customer lifetime value (CLV): Hiermee schat je hoeveel een klant zal uitgeven gedurende zijn relatie met je merk. Als een gebruiker zich bijvoorbeeld 12 maanden lang voor $10 per maand op uw service abonneert, is hun CLV $120

Hiermee schat je hoeveel een klant zal uitgeven gedurende zijn relatie met je merk. Als een gebruiker zich bijvoorbeeld 12 maanden lang voor $10 per maand op uw service abonneert, is hun CLV $120 Nettopromotorscore (NPS): NPS meet de loyaliteit van klanten door te vragen hoe waarschijnlijk het is dat gebruikers je product zullen aanbevelen. Als bijvoorbeeld 60% van de respondenten een score van 9-10 geeft (promotors) en 10% een score van 0-6 (detractors), is uw NPS 50%. Een hoge NPS weerspiegelt een sterke klanttevredenheid

NPS meet de loyaliteit van klanten door te vragen hoe waarschijnlijk het is dat gebruikers je product zullen aanbevelen. Als bijvoorbeeld 60% van de respondenten een score van 9-10 geeft (promotors) en 10% een score van 0-6 (detractors), is uw NPS 50%. Een hoge NPS weerspiegelt een sterke klanttevredenheid Actieve gebruikers (DAU/MAU): Dagelijks actieve gebruikers (DAU) en maandelijks actieve gebruikers (MAU) laten zien hoeveel gebruikers actief betrokken zijn bij je product. Als je dagelijks 500 gebruikers hebt en maandelijks 2.000, zijn je DAU en MAU respectievelijk 500 en 2.000

Dagelijks actieve gebruikers (DAU) en maandelijks actieve gebruikers (MAU) laten zien hoeveel gebruikers actief betrokken zijn bij je product. Als je dagelijks 500 gebruikers hebt en maandelijks 2.000, zijn je DAU en MAU respectievelijk 500 en 2.000 Aantal herhalingsaankopen: Dit houdt bij hoe vaak klanten terugkomen om extra aankopen te doen. Bijvoorbeeld, als 40 van de 100 klanten een tweede aankoop doen, is het percentage herhaalaankopen 40%

Waarom gebruikersbehoud belangrijk is

Gebruikersbehoud is een sleutel tot het succes op lange termijn van elk product of dienst.

Als gebruikers blijven terugkeren, geeft dat aan dat ze waarde hechten aan wat u aanbiedt, of dat nu is door consistente prestaties, vergaderingen of het bieden van een positieve ervaring.

Een hoge klantenbinding verlaagt de marketing- en acquisitiekosten, omdat bedrijven minder hoeven uit te geven om gebruikers terug te halen. Ze verhogen ook de CLV, wat een hogere omzet betekent zonder constant op zoek te hoeven naar nieuwe klanten.

Uiteindelijk verbetert gebruikersbehoud klantenbinding gebruikers veranderen in pleitbezorgers die eerder geneigd zijn om anderen door te verwijzen.

Gebruikersbehoud vs. churn

Gebruikersbehoud en churn zijn twee zijden van dezelfde medaille. Retentie meet hoe goed u gebruikers behoudt, terwijl churn laat zien hoeveel gebruikers u bent kwijtgeraakt. Dit is hoe ze zich tot elkaar verhouden:

Behoud van gebruikers Definitie Percentage gebruikers die uw product blijven gebruiken Percentage gebruikers die uw product niet meer gebruiken Doel Het aantal terugkerende gebruikers verhogen Het aantal verloren gebruikers verlagen Focus Betrokkenheid en tevredenheid verbeteren Redenen identificeren waarom gebruikers vertrekken Invloed op groei Leidt tot duurzame, kosteneffectieve groei Signaleert de noodzaak voor verbetering van product of service

Behoud van gebruikers vs. churn

sleutel inzicht:

We zien onze klanten als gasten op een feestje, en wij zijn de gastheren. Het is elke dag onze taak om elk belangrijk aspect van de klantervaring een beetje beter te maken

Jeff Bezos, uitvoerend voorzitter van Amazon

**Wat wordt beschouwd als een goede retentiegraad?

Een goede klantenbinding hangt af van de bedrijfstak en het soort product of dienst dat wordt aangeboden.

Bijvoorbeeld, in de SaaS-industrie wordt een retentiepercentage van 85% of hoger als sterk beschouwd, terwijl eCommerce bedrijven een goed retentiepercentage tussen 40-60% zien, afhankelijk van de levenscyclus van het product.

Het is essentieel om je klantretentiecijfers te vergelijken met de benchmarks in de sector, maar het belangrijkste is om je eigen retentiecijfers in de loop van de tijd te verbeteren.

💡 Pro Tip: Om te meten SaaS-klantsucces , richten zich op statistieken zoals productadoptie, gebruiksfrequentie en klanttevredenheid (CSAT).

Strategieën om de retentie van gebruikers te verhogen

Gebruikers binnenhalen is één ding, maar ze behouden is het toverwoord. Hier zijn een paar strategieën om u te helpen om clientbehoud te stimuleren als je op zoek bent naar de beste manieren om de retentie van gebruikers te verhogen. 📈

1. Onboarding optimaliseren

De eerste ervaring die gebruikers hebben met uw product is cruciaal. Door de onboarding te optimaliseren, begrijpen gebruikers snel hoe ze de waarde van uw product kunnen maximaliseren.

Een soepele onboarding-ervaring vermindert wrijving en verhoogt de kans dat gebruikers terugkeren.

Focus op duidelijkheid en eenvoud. Leid gebruikers door essentiële functies zonder ze te overweldigen. Gebruik tooltips, in-app tutorials en korte video's om de sleutel functies te benadrukken. Het doel is om gebruikers zich zelfverzekerd te laten voelen bij het navigeren door de app, waardoor de kans groter wordt dat ze de app blijven gebruiken.

Vraag bovendien om zo min mogelijk informatie tijdens het inwerken. Verminder het aantal velden en stappen om de conversie te verbeteren en de kans op afhaken te verkleinen.

2. Gebruikers personaliseren en segmenteren

Een standaardaanpak werkt niet altijd als het gaat om klantenbinding.

Door gebruikers te personaliseren en te segmenteren kunt u inspelen op specifieke behoeften, gedragingen en voorkeuren, waardoor ze zich gewaardeerd en begrepen voelen.

Segmenteer gebruikers op basis van hun activiteit of gedrag.

Voorbeeld: aparte groepen voor nieuwe gebruikers, actieve gebruikers en gebruikers die zich nog niet recent hebben geëngageerd, maken meer gerichte communicatie mogelijk. Door je berichten en content op elke groep af te stemmen, kun je de betrokkenheid vergroten.

Bied gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van gedrag of voorkeuren uit het verleden. Hoe meer je product op maat gemaakt is voor elke gebruiker, hoe groter de kans dat ze loyaal blijven.

Voorbeeld: Spotify stemt ervaringen af op individuele gebruikers met afspeellijsten zoals 'Discover Weekly' en 'Release Radar' en biedt aanbevelingen op basis van luistergewoonten. Functies zoals 'Spotify Wrapped' benadrukken persoonlijke muziekvoorkeuren, terwijl updates over nieuwe releases en gebeurtenissen de content up-to-date houden.

3. Regelmatig functies bijwerken en waardevolle content toevoegen

Een product dat niet evolueert, loopt het risico afgezaagd te worden.

Regelmatige updates houden gebruikers betrokken en versterken dat uw product voortdurend verbetert. Richt je op het verfijnen van bestaande functies, het aanpakken van pijnpunten van gebruikers en het toevoegen van nieuwe functies die de gebruikerservaring verbeteren.

Content zoals blogberichten, tutorials of nieuwe functies kunnen gebruikers betrokken houden. Zorg ervoor dat content relevant is voor de behoeften van gebruikers en tastbare waarde toevoegt. Besteed aandacht aan feedback om verbeterpunten te identificeren en problemen aan te pakken voordat ze tot churn leiden.

Regelmatige updates geven aan dat je prioriteit geeft aan de tevredenheid van gebruikers, wat bijdraagt aan klantenbinding.

Voorbeeld: ClickUp lanceert nieuwe functies en betrekt gebruikers actief via e-mails waarin deze updates worden aangekondigd, zodat iedereen op de hoogte blijft. Het geeft gebruikers ook een stem door hen direct te laten stemmen op nieuwe functies via de optie 'Stemmen op nieuwe functies' van hun mobiele app.

4. Gebruik push notificaties en e-mails op een verstandige manier

Pushmeldingen en e-mails zijn krachtige hulpmiddelen als ze op de juiste manier worden gebruikt.

Tijdige, relevante notificaties kunnen gebruikers herinneren aan de waarde van uw product zonder opdringerig te worden.

Stuur bij pushmeldingen updates die belangrijk zijn voor gebruikers, zoals speciale aanbiedingen, functie-updates of herinneringen. Houd de frequentie onder controle om gebruikers niet te overweldigen. Te veel notificaties kunnen ertoe leiden dat gebruikers ze uitschakelen of het product helemaal niet meer gebruiken.

E-mails zijn net zo effectief als ze worden gebruikt voor gepersonaliseerde klantcommunicatie . Berichten op maat verzenden, zoals functie-updates of aanbevelingen op basis van gebruikersactiviteit.

Elke e-mail moet een duidelijke waarde bieden en een sterke oproep tot actie bevatten.

📌 Voorbeeld: Duolingo, de app voor het leren van talen, stuurt pushmeldingen die gebruikers eraan herinneren hun dagelijkse lessen te voltooien, zodat gebruikers op koers blijven met hun leerdoelen. De app gebruikt ook e-mails om persoonlijke updates te geven, zoals voortgangsrapporten of mijlpalen die gebruikers aanmoedigen om door te gaan met leren.

🔑 Sleutelinzicht:

Er is maar één baas. De klant. En hij kan iedereen in het bedrijf ontslaan, vanaf de voorzitter, door zijn geld gewoon ergens anders uit te geven.

Sam Walton, oprichter van Walmart

5. Feedback en betrokkenheid van gebruikers aanmoedigen

Feedback van gebruikers geeft waardevolle inzichten in wat gebruikers leuk vinden, wat hen frustreert en waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Moedig gebruikers aan om feedback te geven via enquêtes, aanwijzingen in de app of knoppen om feedback te geven.

Door te reageren op feedback laten gebruikers zien dat hun inbreng ertoe doet. Als ze zinvolle veranderingen zien als resultaat van hun suggesties, is de kans groter dat ze loyaal blijven.

Door te reageren op opmerkingen, feedback te erkennen of gebruikers te betrekken bij de productontwikkeling, bevorder je het vertrouwen en het gemeenschapsgevoel.

Voorbeeld: Adobe Creative Cloud verzamelt input via in-app prompts, enquêtes en een portaal voor feedback van klanten en implementeert vaak populaire suggesties in updates. Adobe Creative Cloud bevordert ook de gemeenschap door de dialoog aan te gaan met gebruikers op sociale media en via het Community Forum, waar gebruikers ideeën kunnen delen en in contact kunnen komen met Adobe-experts.

6. Een klantloyaliteitsprogramma implementeren

Een klantloyaliteitsprogramma beloont gebruikers voor hun voortdurende betrokkenheid.

Het aanbieden van stimulansen die gebruikers aanspreken, zoals kortingen, speciale toegang of exclusieve content, kan de retentie aanzienlijk verbeteren.

Loyaliteitsprogramma's zorgen ervoor dat gebruikers zich gewaardeerd voelen en moedigen voortdurende activiteit aan. Een puntensysteem, waarbij gebruikers beloningen verdienen op basis van gebruik of aankopen, werkt goed. Gedifferentieerde beloningen motiveren gebruikers om zich intensiever met je product bezig te houden.

Deze programma's verhogen de retentie en helpen de levenslange waarde te verbeteren, waardoor een win-winsituatie ontstaat voor zowel uw bedrijf als uw terugkerende klanten.

Voorbeeld: Sephora's Beauty Insider programma is een voorbeeld van een effectief klantenloyaliteitsprogramma. Leden verdienen punten bij elke aankoop, die ze kunnen inwisselen voor exclusieve beloningen zoals monsters van producten en items met een beperkte oplage.

🔍 Wist je dat?

Terugkerende en tevreden klanten hebben de neiging om

kopen vaker

en geven meer uit dan nieuwe klanten. Als ze de waarde van een product of dienst aan den lijve hebben ondervonden, zijn ze gemotiveerd om regelmatig terug te komen.

Het succes van retentie bijhouden en meten

Als het op gebruikersbehoud aankomt, is weten wat werkt (en wat niet) de sleutel. Het bijhouden en meten van retentiesucces geeft je een duidelijk beeld van hoe gebruikers zich na verloop van tijd met je product bezighouden en helpt je te bepalen hoe je de gebruikersretentie kunt verhogen.

Laten we de tools en technieken bespreken waarmee je kunt meten wat belangrijk is en je strategieën voor klantbehoud kunt verfijnen. 🧑‍🏫

Sleutelgegevens voor het meten van retentie

Als je de retentie van gebruikers wilt verhogen, heb je de juiste meetgegevens nodig en moet je weten hoe je die moet berekenen. Laten we eens kijken hoe je ze kunt meten. 🧮

Klantenbehoud (CRR)

Om CRR te berekenen:

Selecteer een cohort gebruikers (bijv. gebruikers die zich in januari hebben aangemeld)

Meet het aantal gebruikers uit die groep die nog steeds actief zijn na een bepaalde periode (zoals 30, 60 of 90 dagen)

Gebruik deze formule:

behoudsratio = (Aantal actieve gebruikers aan het einde van de periode / Totaal gebruikers aan het begin van de periode) x 100

Verlooppercentage

Om het opzegpercentage te berekenen:

Identificeer het aantal gebruikers dat binnen een bepaalde tijd is gestopt met het gebruik van het product

Gebruik deze formule:

Churn rate = (Gebruikers verloren tijdens de periode / Totaal gebruikers aan het begin van de periode) x 100

Klant levensduur waarde (CLV)

Bereken CLV met deze formule:

CLV = Gemiddelde inkomsten per gebruiker (ARPU) x Gemiddelde levensduur gebruikeran

Als u de CLV kent, kunt u bepalen hoeveel u moet investeren in het behouden van klanten, zodat middelen verstandig worden besteed.

4. Nettopromotorscore (NPS)

NPS berekenen:

Vraag klanten op een schaal van 0-10 hoe waarschijnlijk het is dat ze je product zullen aanbevelen

Trek het percentage criticasters (degenen met een beoordeling van 0-6) af van het percentage promotors (degenen met een beoordeling van 9-10)

NPS = % van de promotors - % van de detractors

5. Actieve gebruikers (DAU/MAU)

Om de DAU/MAU-ratio te berekenen, meet u het aantal actieve gebruikers per dag (DAU) of per maand (MAU).

DAU/MAU-ratio = DAU / MAU

Een ratio van meer dan 0,2 (of 20%) wijst op een goede betrokkenheid van gebruikers.

6. Aantal herhalingsaankopen

Om het percentage herhalingsaankopen te berekenen:

Identificeer het aantal klanten dat meer dan één aankoop heeft gedaan in een bepaalde periode

Deel dat door het totale aantal klanten in diezelfde periode

Aantal herhalingsaankopen = (Aantal herhalingsklanten / Totaal aantal klanten) x 100

Tools voor het bijhouden van gebruikersbehoud

Het effectief bijhouden van gebruikersbehoud vereist de juiste combinatie van tools en technieken. Deze helpen bij het monitoren van betrokkenheid, het identificeren van trends en het optimaliseren van strategieën om langdurige loyaliteit te garanderen.

Laten we de sleutel tools verkennen, te beginnen met de ClickUp klantenservicesoftware ontworpen om retentie te verbeteren en processen te stroomlijnen.

ClickUp doelen

Volg de voortgang van klantbehoud en breng uw team op één lijn met aanpasbare ClickUp Goals

Het bijhouden van lange termijn retentie doelen begint met ClickUp Doelen . Ze helpen u om duidelijke doelstellingen te definiëren, of u nu streeft naar een lagere churn, meer actieve gebruikers of een betere CLV.

Met Doelen kun je eenvoudig meetbare doelen instellen, de voortgang bijhouden en ervoor zorgen dat je retentiestrategieën gericht en uitvoerbaar blijven.

Je kunt bijvoorbeeld een doel stellen om het aantal herhaalaankopen het komende kwartaal met 20% te verhogen en dit koppelen aan relevante taken, zodat je team op één lijn blijft wat betreft de prioriteiten.

ClickUp Dashboards

Visualiseer retentiegegevens in realtime met volledig aanpasbare ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards bieden een real-time overzicht van sleutelprestatie-indicatoren voor klantervaring (KPI's), waarmee u trends kunt visualiseren en de voortgang van retentie kunt bijhouden.

Aangepaste kaarten maken het eenvoudig om grafieken van retentiegraden, churn-trends en inzichten in klantbetrokkenheid te berekenen en weer te geven. Deze gecentraliseerde weergave vereenvoudigt de besluitvorming en zorgt ervoor dat je retentiestrategieën datagestuurd zijn.

Je kunt bijvoorbeeld een kaart toevoegen om terugkerende gebruikers in de tijd te volgen of het succes van een recente loyaliteitscampagne bij te houden.

De dashboards van ClickUp zijn een echte game changer voor ons, omdat we nu een echte realtime weergave hebben van wat er gebeurt. We kunnen eenvoudig zien welk werk we hebben Voltooid en we kunnen eenvoudig zien welk werk in uitvoering is._

Teresa Sothcott, Manager, PMO bij VMware

ClickUp Automatiseringen

Consistentie is essentieel voor retentiestrategieën, en ClickUp Automatiseringen zorgen ervoor dat werkstromen gestandaardiseerd, soepel en efficiënt blijven verlopen.

Vereenvoudig retentieworkflows en verminder handmatige inspanningen met ClickUp Automatiseringen

U kunt repetitieve taken automatiseren, zoals het opvolgen van inactieve gebruikers of het categoriseren van feedbackreacties. Dit minimaliseert handmatig werk, zodat uw team zich kan richten op het creëren van zinvolle gebruikerservaringen.

U kunt bijvoorbeeld automatisering instellen om notificaties te triggeren voor achterstallige taken of feedback follow-ups toewijzen aan specifieke leden van het team.

Actieve ClickUp Automatiseringen instellen om werkopdrachten te stroomlijnen

Deze kleine verbeteringen hebben een aanzienlijke impact op klantenlevenscyclusbeheer .

Het heeft onze productiviteit zeker vereenvoudigd en een groot deel daarvan is te danken aan alle verschillende integraties en ClickApps die ClickUp biedt. De automatiseringen die ons leven gemakkelijker maken en ons in staat stellen om ons te concentreren op de eigenlijke projecten, zijn echt gunstig voor ons en het hele bedrijf._

Daniel Zacks, Marketing Operations Manager bij Kryon

Integraties van ClickUp

Het verzamelen van feedback uit verschillende kanalen is essentieel om de behoeften van gebruikers te begrijpen, en ClickUp integraties maken het consolideren van deze gegevens moeiteloos.

Verbind je favoriete tools met ClickUp integraties om klantgegevens en inzichten op één plaats te bewaren

Of het nu gaat om een verbinding met enquêtetools, CRM's of analyseplatforms, integraties stellen u in staat om het verzamelen en analyseren van feedback te stroomlijnen.

Door ClickUp bijvoorbeeld te integreren met tools voor klantenservice, kunt u feedback van tickets of chats vastleggen, terwijl enquêtetools reacties van gebruikers rechtstreeks in uw workflows kunnen trechteren. Deze gecentraliseerde aanpak zorgt ervoor dat er geen feedback over het hoofd wordt gezien.

ClickUp Formulieren

Het verzamelen van feedback van gebruikers zou niet als een karwei moeten voelen, noch voor u noch voor uw gebruikers. ClickUp formulieren maakt het eenvoudig om feedbackkanalen te maken die perfect in uw werkstromen passen.

Verzamel moeiteloos feedback van gebruikers en zet deze om in uitvoerbare taken met ClickUp-formulieren

Stel, een gebruiker stelt een nieuwe functie voor of wijst iets aan dat hij graag veranderd zou zien. Hun feedback wordt onmiddellijk omgezet in een Taak in ClickUp, klaar voor uw team om te bekijken en er iets mee te doen.

Geen extra stappen, geen gegoochel met tools, alleen duidelijke input die leidt tot betere beslissingen.

Aanbevolen analysetools

Terwijl ClickUp voorziet in operationele behoeften, bieden gespecialiseerde analysetools diepere inzichten in het gedrag van gebruikers.

Overweeg deze voor het meten van retentieprestaties:

Google Analytics: Analyseer het gedrag van gebruikers op web- en mobiele platforms

Analyseer het gedrag van gebruikers op web- en mobiele platforms Mixpanel: Bewaak betrokkenheidstrends en identificeer afhaakpunten

Bewaak betrokkenheidstrends en identificeer afhaakpunten Amplitude: Verkrijg inzicht in het traject van gebruikers en productinteracties

Verkrijg inzicht in het traject van gebruikers en productinteracties Hotjar:Begrijp het gedrag van gebruikers door heatmaps, opnames van sessies en enquêtes

Gemeenschappelijke valkuilen die moeten worden vermeden bij inspanningen om gebruikers te behouden

Zelfs de beste strategieën voor gebruikersbehoud kunnen mislukken als je vermijdbare fouten maakt bij het leren hoe je gebruikersbehoud kunt verhogen.

Hier zijn enkele veelvoorkomende valkuilen die gebruikers kunnen wegjagen. 📉

Feedback van gebruikers negeren

Gebruikers delen vaak waardevolle inzichten over hun behoeften en frustraties. Het negeren van deze feedback kan ervoor zorgen dat ze zich niet gewaardeerd voelen en niet betrokken zijn bij uw product.

Verzamel, analyseer en reageer regelmatig op feedback om gebruikers te laten zien dat u hun inbreng waardeert.

🔑 Sleutelinzicht:

De eerste stap om de verwachtingen van uw klant te overtreffen is deze verwachtingen te kennen.

Roy H. Williams, Auteur

Overbelasting van gebruikers met notificaties

Notificaties moeten informeren, niet irriteren. Constante meldingen over kleine updates of irrelevante aanbiedingen kunnen gebruikers overweldigen en leiden tot frustratie en het verlaten van de app.

Focus op kwaliteit boven kwantiteit en zorg ervoor dat elke notificatie echte waarde biedt.

Geen duidelijke waarde bieden

Een sterk waardevoorstel helpt gebruikers te begrijpen waarom uw product hun tijd waard is. Als dit niet duidelijk is, kunnen gebruikers moeite hebben om de voordelen in te zien.

Wees consistent in het communiceren van de unieke voordelen van uw product en maak ze waar.

💡 Pro Tip: Om klantgerichtheid te verbeteren zorg altijd voor follow-up na het oplossen van problemen of het doorvoeren van wijzigingen. Vraag klanten of ze tevreden zijn met de oplossing en of ze nog iets anders nodig hebben, om te laten zien dat hun voortdurende ervaring belangrijk voor je is.

Nalaten om technische problemen aan te pakken

Regelmatige bugs, crashes of trage laadtijden kunnen het geduld van een gebruiker op de proef stellen. Als technische problemen niet worden opgelost, kunnen gebruikers uw product helemaal opgeven.

Geef prioriteit aan het snel oplossen van problemen om het vertrouwen en de tevredenheid te behouden.

Gebruik ClickUp om uw gebruikers aan u te binden

Het opbouwen van een sterke klantenbinding is geen eenmalige inspanning; het is een continu proces van verbinding houden met uw klanten, inspelen op hun behoeften en aanpassen aan hun feedback.

Als u zich richt op het creëren van echte waarde voor hen, stelt u zichzelf op voor succes op de lange termijn.

Als u de retentie van gebruikers wilt verhogen of uw strategie voor klantenbinding wilt optimaliseren, kan ClickUp u helpen. Met zijn krachtige functies voor het bijhouden van doelen, het automatiseren van taken en het verzamelen van feedback, maakt ClickUp het eenvoudig om uw gebruikers betrokken en tevreden te houden. Probeer ClickUp gratis uit vandaag.