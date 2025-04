Free sjablonen voor bestelformulieren in PDF

Elke eigenaar van een bedrijf kent het gevoel: een enthousiaste client e-mailt je met een bestelling en plotseling ben je aan het racen om alle details te noteren.

Een klein bedrijf runnen of freelancen betekent natuurlijk jongleren met meerdere Taken tegelijk.

Maar als het om bestellingen gaat, is eenvoud de sleutel. Een goed ontworpen formulier bespaart tijd, vereenvoudigt het proces en zorgt ervoor dat je alle benodigde gegevens noteert.

In deze blog verkennen we PDF sjablonen voor bestelformulieren om het bestelproces in uw bedrijf te stroomlijnen. We bekijken ook enkele alternatieve (en betere) sjablonen van ClickUp . 🎯

What Makes a Good Order Form Template PDF?

Een goed sjabloon voor bestelformulieren pdf is essentieel om het inkoopproces te stroomlijnen en de klanttevredenheid te vergroten.

Laten we eens kijken naar enkele functies die een goed sjabloon voor een bestelformulier moet hebben. 👇

Eenvoud en duidelijkheid: Het moet een eenvoudige, gemakkelijk te navigeren layout hebben met een logische structuur voor het invoeren van klantinformatie, productgegevens en betaling

Het moet een eenvoudige, gemakkelijk te navigeren layout hebben met een logische structuur voor het invoeren van klantinformatie, productgegevens en betaling Uitgebreide informatievelden: Het sjabloon moet velden bevatten voor productnamen, beschrijvingen, hoeveelheden en prijzen zodat klanten precies weten wat ze bestellen

Het sjabloon moet velden bevatten voor productnamen, beschrijvingen, hoeveelheden en prijzen zodat klanten precies weten wat ze bestellen Gebruiksvriendelijke functies: Het moet uitklapmenu's bevatten voor de selectie van producten, selectievakjes voor aanvullende diensten en automatische berekeningen voor kortingen en belastingen

Het moet uitklapmenu's bevatten voor de selectie van producten, selectievakjes voor aanvullende diensten en automatische berekeningen voor kortingen en belastingen Minimalistische aanpak en visuele aantrekkingskracht: Het formulier moet onnodige rommel vermijden en visuele functies hebben die het aantrekkelijker en informatiever maken

Het formulier moet onnodige rommel vermijden en visuele functies hebben die het aantrekkelijker en informatiever maken Afdrukvriendelijk: Een sjabloon voor een bestelformulier moet een afdrukvriendelijk format hebben, zodat klanten die de voorkeur geven aan fysieke exemplaren het formulier kunnen afdrukken zonder de leesbaarheid of opmaak te verliezen

🔍 Weet je dat? Het concept van een formulier gaat terug tot de oude beschavingen. Kooplieden in Mesopotamië, Egypte en Rome gebruikten kleitabletten en papyrusrollen om bestellingen en transacties bij te houden. Dit zijn enkele van de vroegst bekende formulieren voor bestellingen!

6 Sjablonen bestelformulieren PDF

PDF sjablonen voor bestelformulieren maken het afhandelen van transacties efficiënt en bieden kant-en-klare, aanpasbare formulieren die voldoen aan verschillende zakelijke behoeften.

Laten we een aantal sjablonen voor formulieren voor bestellingen om uw werkstroom te vereenvoudigen en het bijhouden van bestellingen te verbeteren. 📋

1. PDF sjabloon voor bestelformulier door OnPlanners.com

Via: OpPlanners.nl Met het PDF sjabloon voor formulieren van OnPlanners.com kunnen verkopers gemakkelijk de verkoop van producten bijhouden.

U vindt secties voor belangrijke klantinformatie, zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer. In het gedeelte met de details van de bestelling kun je de besteldatum, items, hoeveelheden en prijzen invoeren.

Bovendien is er ruimte om de betalingsmethode aan te tonen en handtekeningen te vragen. Dit sjabloon is een eenvoudig hulpmiddel om uw verkopen bij te houden zonder gedoe.

Ideaal voor: Verkopers die het bijhouden van hun verkopen willen stroomlijnen met overzichtelijke klant- en bestellinggegevens.

2. PDF Inkooporder Formulier sjabloon by SafetyCulture

Via: Veiligheidscultuur Het PDF Inkooporder Formulier sjabloon van SafetyCulture verduidelijkt de data en het nummer van de bestelling, het verzendadres en de betalingsvoorwaarden. Het registreert ook het belastingtarief, de belasting, de leveringskosten en de afhandelingskosten.

U vindt secties voor lijst met leveranciers te organiseren informatie, itembeschrijvingen, hoeveelheden, prijzen en totale kosten. Bovendien kun je zoveel items aan de bestelling toevoegen als je nodig hebt en de inkooporder goedkeuren met een digitale handtekening.

📌 Ideaal voor: Business die op zoek is naar een efficiënte manier om alle sleutel inkoopgegevens vast te leggen en bestellingen te beheren.

3. Sjabloon voor formulier voor reparatieopdracht door SafetyCulture

Via: Veiligheidscultuur Het sjabloon voor het formulier voor de bestelling van reparaties van SafetyCulture is geweldig voor autoreparatieservices. Het helpt u alle belangrijke details bij te houden voor een soepel servicemanagement.

U vindt secties voor klantinformatie, inclusief hun naam en contactnummer, met een optie om hun bedrijfsadres toe te voegen. Er is een speciale ruimte voor de gevraagde services, zoals olie verversen, reparaties en onderhoud. Voor onderdelenbeheer kun je een lijst maken van nieuwe en vervangende onderdelen, hun kosten en leveranciers.

📌 Ideaal voor: Autoreparatieservices die service- en onderdelendetails willen organiseren voor een soepele werking.

4. Sjabloon voor opdracht tot taxatie voor onroerend goed by Template.net

Via: Sjabloon.net Dit sjabloon voor het bestellen van een taxatie voor onroerend goed stroomlijnt het proces van het aanvragen van taxaties van onroerend goed. Het verzamelt op beknopte wijze alle noodzakelijke informatie van zowel de geldschieter als de bewoner.

Het sjabloon bevat verschillende secties voor klantinformatie, eigendomsgegevens en het doel van de taxatie. Je zult velden ontdekken die bedoeld zijn om details over het getaxeerde eigendom vast te leggen, inclusief de fysieke kenmerken en relevante historische gegevens.

Ideaal voor: Vastgoedprofessionals die woningtaxaties nodig hebben met duidelijke velden voor kredietverstrekkers en gebruikers.

5. Sjabloon bestelformulier groothandel door Smartsheet

Via: Smartsheet Het sjabloon voor groothandelsbestellingen van Smartsheet is een gebruiksvriendelijke PDF met een voltooide catalogus van items met groothandelsprijzen.

Klanten kunnen aantallen items opgeven en verzend- en factureringsgegevens invoeren. U kunt het sjabloon op maat maken door het bedrijfslogo en voorwaarden voor groothandelsbestellingen, retourzendingen of betalingsbeleid toe te voegen.

Deze sjabloon stroomlijnt het bestelproces en biedt duidelijkheid voor zowel u als uw klanten, waardoor het eenvoudiger wordt om bestellingen te beheren.

📌 Ideaal voor: Bedrijven die groothandelsbestellingen beheren, met gespecificeerde catalogi en eenvoudige aanpassingen.

6. Sjabloon voor retouropdracht door Smartsheet

Via: Smartsheet Met het formulier voor retourzendingen van Smartsheet kunt u efficiënt bestellingen voor retourzendingen bijhouden. U kunt het aanpassen aan uw specifieke producten en bedrijfsvereisten en er uw restitutie- en omruilbeleid in opnemen voor een uitgebreid formulier.

Klanten kunnen een lijst maken van items die geretourneerd moeten worden, samen met de redenen en relevante details, waardoor retourneren en ruilen een fluitje van een cent wordt. Het is een geweldige manier om relaties met klanten te ondersteunen en te versterken.

📌 Ideaal voor: Bedrijven die op zoek zijn naar een duidelijk, aanpasbaar formulier om retourzendingen te verwerken en de klanttevredenheid te ondersteunen.

Limieten van het gebruik van PDF voor formulieren voor bestellingen

Hoewel sjablonen voor bestelformulieren in PDF formaat vele voordelen bieden, is het belangrijk om te erkennen dat er bepaalde beperkingen aan verbonden zijn. ⚠️

Laten we er een paar bekijken.

Gebrek aan interactiviteit: PDF formulieren kunnen geen dynamische velden bevatten, waardoor het een uitdaging is om automatisch totalen te berekenen of prijzen aan te passen op basis van selecties van aantallen

PDF formulieren kunnen geen dynamische velden bevatten, waardoor het een uitdaging is om automatisch totalen te berekenen of prijzen aan te passen op basis van selecties van aantallen Moeilijk te bewerken: Zodra een PDF formulier is gemaakt, kan het lastig zijn om wijzigingen aan te brengen. Gebruikers kunnen specifieke software nodig hebben om de PDF te bewerken, wat kan leiden tot problemen met versiebeheer

Zodra een PDF formulier is gemaakt, kan het lastig zijn om wijzigingen aan te brengen. Gebruikers kunnen specifieke software nodig hebben om de PDF te bewerken, wat kan leiden tot problemen met versiebeheer Beperkte toegankelijkheid: PDF-bestanden zijn mogelijk niet gemakkelijk toegankelijk op alle apparaten, met name op mobiele apparaten, waar het invullen van formulieren minder gebruikersvriendelijk kan zijn

PDF-bestanden zijn mogelijk niet gemakkelijk toegankelijk op alle apparaten, met name op mobiele apparaten, waar het invullen van formulieren minder gebruikersvriendelijk kan zijn Statisch ontwerp: Hoewel aanpasbaar, kunnen de ontwerpopties voor PDF formulieren beperkt zijn in vergelijking met online formulieren, wat de gebruikerservaring kan beïnvloeden

Hoewel aanpasbaar, kunnen de ontwerpopties voor PDF formulieren beperkt zijn in vergelijking met online formulieren, wat de gebruikerservaring kan beïnvloeden Gebrek aan realtime gegevens: PDF sjablonen integreren niet met realtime systemen, wat betekent dat u voorraadniveaus of prijswijzigingen niet automatisch kunt bijwerken zonder het document handmatig aan te passen

🔍 Wist u dat? Digitale formulieren voor bestellingen zijn pas aan het eind van de 20e eeuw in gebruik genomen met de opkomst van computers. In de jaren '90 werd een online bestelformulier gemeengoed met de groei van e-commerce, waardoor de manier waarop we kopen en verkopen voorgoed veranderde.

Alternatieve sjablonen voor bestelformulieren

Als u op zoek bent naar flexibele sjablonen voor sjablonen voor bestelformulieren die verder gaan dan de beperkingen van PDF, dan bent u hier op de juiste plek! Er zijn tal van alternatieven beschikbaar. Een goede optie is ClickUp.

Met zijn aanpasbare sjablonen en krachtige functies voor Taakbeheer vereenvoudigt ClickUp uw bestelproces.

Laten we enkele alternatieve ClickUp sjablonen bekijken! 💪

1. ClickUp sjabloon voor productbestelformulier

ClickUp's sjabloon voor een productbestelformulier is ontworpen om u te helpen bij het bijhouden van bestellingen en het beheren van klantverzoeken.

De ClickUp sjabloon voor bestellingen en voorraden maakt het beheren van bestellingen en inventaris veel gemakkelijker voor uw business.

Met dit sjabloon kunt u al uw bestellingen vanaf één plaats afhandelen, voorraadniveaus controleren, nabestelpunten instellen en automatische waarschuwingen ontvangen om op de hoogte te blijven van de status van de voorraad.

Met deze sjabloon kunt u processen voor bestellingen te vereenvoudigen verbetert de nauwkeurigheid en vermindert de tijd die nodig is om bestellingen te beheren. Je kunt ook gedetailleerde gegevens bijhouden over interacties met leveranciers en aankopen, wat essentieel is voor een robuust beheer van de toeleveringsketen.

📌 Ideaal voor: Eigenaars van bedrijven die ervoor willen zorgen dat iedereen begrijpt hoe het bijhouden en verwerken van voorraden werkt met het formulier voor inventarisbestellingen.

3. ClickUp Formulier voor wijzigingsopdracht

ClickUp's Change Order Form for Renovations sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het beheren en bijhouden van wijzigingen in uw renovatieproject.

De ClickUp Formulier voor wijzigingsopdracht voor renovatie sjabloon maakt het beheren van projectveranderingen tijdens renovaties eenvoudig.

Renovaties zijn onvoorspelbaar, dus dit sjabloon helpt je om alles op één plek te organiseren, zodat de communicatie voor alle betrokkenen duidelijk is.

In deze sjabloon worden alle aanpassingen aan het werk of de prijs duidelijk uiteengezet, zodat iedereen de bijgewerkte kosten, tijdlijn en verwachtingen begrijpt. Het is ook perfect om alle wijzigingen nauwkeurig bij te houden, zodat kostbare geschillen en misverstanden worden voorkomen.

Ideaal voor: Bouw- en renovatieprojecten waarbij wijzigingen en goedkeuringen duidelijk moeten worden bijgehouden.

4. ClickUp formulier voor bestelling

ClickUp's formulier voor bestellingen van benodigdheden is ontworpen om u te helpen bij het beheren van de bestelling en levering van benodigdheden.

De ClickUp Supply Formulier voor bestelling sjabloon maakt het beheren van bestellingen voor leveringen eenvoudig en efficiënt.

U kunt bestellingen bijhouden vanaf de eerste aanvraag tot aan de leveringsgegevens, zodat voorraad en logistiek overzichtelijk blijven. Dit sjabloon bevordert de samenwerking tussen leden van het team en leveranciers, waardoor het perfect is voor alles van kantoorbenodigdheden tot grootschalige projecten. Je hebt minder papierwerk, bestellingen worden nauwkeuriger en het inkoopproces wordt transparanter.

Als je meer transparantie en verantwoordelijkheid nodig hebt in het inkoopproces, is dit sjabloon ideaal.

Ideaal voor: Organisaties die bestellingen effectief willen beheren en tekorten willen voorkomen.

5. ClickUp Cookie Formulier voor bestelling

ClickUp's sjabloon voor Cookie Formulieren is ontworpen om u te helpen snel al uw bestellingen voor cookies vast te leggen en te beheren.

De ClickUp Cookie Formulier bestelling sjabloon biedt een georganiseerde manier om bestellingen van koekjes (of algemene bakkerij) te beheren.

In tegenstelling tot traditionele formulieren worden bestellingen bijhouden en klantgegevens op één plek verzameld, zodat u afscheid kunt nemen van de chaos van spreadsheets.

U kunt de voortgang van elke bestelling in één oogopslag volgen, de communicatie met uw klanten verbeteren en hen duidelijke updates over hun bestellingen geven. Het biedt klanten een gebruiksvriendelijk formulier om snel bestellingen te plaatsen en bespaart verkopers tijd door klantgegevens bij te houden.

📌 Ideaal voor: Bakkerijen of koekjeszaken die bestellingen van klanten willen organiseren en bestellingen beter willen bijhouden.

6. ClickUp sjabloon voor orderverwerking

ClickUp's Order Fulfillment Template is ontworpen om u te helpen bestellingen en productbeschikbaarheid efficiënt te beheren.

De ClickUp sjabloon voor orderverwerking biedt een flexibele oplossing voor het beheren van het volledige bestelproces. Het helpt de voortgang te bewaken om ervoor te zorgen dat bestellingen nauwkeurig en op tijd worden uitgevoerd, terwijl de samenwerking tussen afdelingen wordt verbeterd. U kunt alle items van bestellingen beheren en bijhouden op één handige locatie.

Dit sjabloon maakt samenwerking tussen teams eenvoudig en effectief, vooral in snelle e-commerceomgevingen waar een snelle, efficiënte uitvoering van bestellingen belangrijk is.

Het intuïtieve drag-and-drop ontwerp stroomlijnt elke stap van het orderbeheer, waardoor het eenvoudig is om te navigeren en bestellingen snel bij te werken terwijl ze door fases gaan.

📌 Ideaal voor: E-commercebedrijven die zich richten op een tijdige en nauwkeurige verwerking van bestellingen.

7. ClickUp Bedrijfs-Swag Bestellingen Sjabloon

ClickUp's Company Swag Ordersjabloon is ontworpen om bestellingen voor bedrijfsartikelen bij te houden.

De ClickUp Bedrijf Swag Bestellingen Sjabloon maakt het beheren van bedrijfsartikelen eenvoudig en efficiënt. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunt u het hele bestelproces van de swag overzien, van ontwerp tot en met voorraadbeheer .

Dit sjabloon centraliseert aanvragen en beheert bestellingen op één plaats, zodat je een consistente merknaam en kwaliteitscontrole kunt handhaven. Je kunt al je bestellingen naadloos bijhouden, wat het bestelproces vereenvoudigt en uiteindelijk tijd en geld bespaart.

📌 Ideaal voor: Bedrijven die promotionele merchandise beheren en zorgen voor een consistente branding.

8. ClickUp sjabloon voor verkooptracker

ClickUp's Sales Tracker Template is ontworpen om u te helpen bestellingen van klanten van begin tot eind bij te houden.

De ClickUp sjabloon voor verkooptracker biedt een indrukwekkende array aan functies voor het beheren van verkoop in real-time. U kunt eenvoudig individuele en teamprestaties monitoren, waardoor u een duidelijk beeld krijgt van uw verkoopinspanningen om weloverwogen, datagestuurde beslissingen te nemen.

Met het sjabloon kunt u verkoopdoelstellingen instellen en herzien, trends herkennen en uw gegevens effectief visualiseren. Het stelt je ook in staat om je verkooppijplijn te optimaliseren en weloverwogen beslissingen te nemen op basis van nauwkeurige, actuele informatie.

📌 Ideaal voor: Sales teams die op zoek zijn naar verkooprapportages te genereren prestaties analyseren en hun verkooppijplijn optimaliseren.

9. ClickUp Formulier voor betaling

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Payment-Form-Template.jpg ClickUp's sjabloon voor betalingsformulieren is ontworpen om u te helpen bij het beheren en bijhouden van betalingen voor producten en diensten.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205379878&department=finance-accounting&_gl=1$1mjcb3f$$_gcl_au*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp Formulier voor betaling sjabloon combineert het verzamelen van betalingen en bestelgegevens in één gebruiksvriendelijke interface. U zult functies zoals veilige gegevenscodering om klantgegevens te beschermen en geautomatiseerde waarschuwingen om iedereen op de hoogte te houden van de status van betalingen, zeker waarderen.

Dit sjabloon verhoogt de klanttevredenheid met een veilig betalingsplatform dat vertrouwen schept. Het vermindert de tijd die je team besteedt aan het handmatig verwerken van betalingen, waardoor de werkstroom soepeler verloopt.

Bovendien verhoogt het de nauwkeurigheid bij het invoeren van klantgegevens, waardoor het risico op menselijke fouten aanzienlijk afneemt.

📌 Ideaal voor: Business die een veilige en efficiënte manier nodig heeft om betalingen en bestellinggegevens te verzamelen om account account planning te ondersteunen .

Order Management Gemakkelijk gemaakt met ClickUp

Sjablonen voor bestelformulieren kunnen de manier waarop u uw business beheert drastisch verbeteren.

Het stroomlijnen van bestelbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest als met deze gratis sjablonen in PDF-formaat. Ze zijn aanpasbaar, eenvoudig te gebruiken en perfect om al uw transacties op één plek georganiseerd te houden.

Ze hebben echter bepaalde nadelen die uw aanpassingen limieten.

Met de flexibele sjabloonopties van ClickUp kunt u nog verder gaan, bestellingen bijhouden, geautomatiseerde herinneringen instellen en naadloos samenwerken met uw team.

Waar wacht u nog op? Aanmelden bij ClickUp vandaag nog!