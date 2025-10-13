50 indrukwekkende voorbeelden van generatieve AI die industrieën transformeren

Een door AI gegenereerd kunstwerk is bij Christie's verkocht voor $ 432.500!🎨 Beethovens onvoltooide 10e symfonie, tot leven gebracht met de hulp van AI, betoverde het publiek wereldwijd!🎶

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe generatieve AI een revolutie teweegbrengt in verschillende sectoren. Van het creëren van boeiende content en het ontwerpen van innovatieve producten tot het voorspellen van toekomstige trends: generatieve AI verlegt de grenzen van wat mogelijk is.

Het verandert de manier waarop we werken, creëren en problemen oplossen.

In deze blog delen we 50 indrukwekkende voorbeelden die laten zien hoe generatieve AI een grote impact heeft in verschillende sectoren.

Wat is generatieve AI?

Generatieve AI is een vorm van kunstmatige intelligentie die nieuwe content creëert – zoals tekst, afbeeldingen, muziek en video's – op basis van patronen in de data waarmee het is getraind.

In tegenstelling tot traditionele AI, die voornamelijk patronen herkent of voorspellingen doet, genereert generatieve AI originele, realistische content. Het maakt gebruik van diepe neurale netwerken, met name Large Language Models (LLM), om onderliggende patronen en structuren in bestaande content te analyseren en zo nieuwe te genereren.

Bovendien heb je geen programmeerkennis nodig om generatieve AI in je werkstroom te implementeren. Je hoeft er alleen maar in natuurlijke taal mee te communiceren tijdens een gesprek!

Toepassingen van generatieve AI

Hoewel ChatGPT het populairst is onder gebruikers, kent generatieve kunstmatige intelligentie vele toepassingen in verschillende sectoren.

Tegenwoordig worden generatieve AI-modellen op grote schaal gebruikt voor:

Beeldaanmaak en -bewerking

Audio en video

Contentgeneratie

Zoeken binnen de onderneming

Ontwerp en architectuur

AI versnelt taken, inspireert tot nieuwe ideeën en biedt unieke perspectieven voor sectoren met een brede reikwijdte, van marketing tot wetenschappelijk onderzoek. Laten we eens kijken naar 50 voorbeelden van generatieve AI die creativiteit, productiviteit en probleemoplossend vermogen transformeren.

Laten we aan de slag gaan!

Voorbeelden van generatieve AI in projectmanagement

Generatieve AI in projectmanagement kan routinetaken automatiseren, teamleden de ruimte geven om zich te concentreren op kernactiviteiten en bedrijfsprocessen stroomlijnen.

Van het plannen van vergaderingen en het bijwerken van projectstatussen tot het genereren van rapporten: generatieve AI-tools voor projectmanagement automatiseren veel handmatige taken. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden:

ClickUp AI (Brain)

ClickUp is projectmanagementsoftware die al je taken, documenten en teamgenoten, met een verdeling over verschillende apps, samenbrengt in één centraal platform.

Met meer dan 100 intuïtieve functies voor projectmanagement, een uitgebreide bibliotheek met sjablonen en naadloze integraties is ClickUp een krachtige tool waarmee teams hun werk kunnen stroomlijnen.

ClickUp Brain tilt productiviteit naar een hoger niveau met zijn op rollen gebaseerde AI-functies:

AI Knowledge Manager: Vraag ClickUp Brain gewoon alles over taken, bedrijfswiki's, deadlines en toegewezen personen om een overzicht van je project te krijgen. En wat nog meer? Krijg direct antwoorden over het plan, inzichten en producten binnen ClickUp en andere gekoppelde apps

AI-projectmanager: Besteed geen tijd aan repetitieve taken uit het projectmanagement. Besteed geen tijd aan repetitieve taken uit het projectmanagement. Gebruik AI voor automatisering van routinetaken , zoals het toewijzen van actiepunten, het plannen van subtaaken en het automatisch invullen van gegevens. Stroomlijn uw werkstroom, verminder handmatig werk en krijg meer gedaan in minder tijd

AI Writer voor Werk: ClickUp biedt een geïntegreerde ClickUp biedt een geïntegreerde AI voor documentatie , waarmee je je schrijfstijl kunt perfectioneren en de nauwkeurigheid kunt verbeteren. Schrijf opmerkingen en berichten, samenvattingen van threads, agenda's voor vergaderingen, handleidingen en meer

Gebruik ClickUp AI om taken te automatiseren, zoals het plannen van subtaaken en het bijwerken van statussen en toegewezen personen

Belangrijkste functies van ClickUp

Stel vragen over taken, deadlines en documenten om prioriteit te geven aan urgent werk. Kies uit vooraf opgestelde prompts om de belangrijkste punten van taakactiviteiten te zien

Maak persoonlijke stand-ups en teamupdates met behulp van AI om de voortgang te evalueren

Gebruik de AI-schrijfassistent om rolspecifieke content en samenvattingen te genereren op basis van uw voorkeuren

Maak aangepaste automatiseringen met behulp van natuurlijke taal, zoals het bijwerken van statussen, het toepassen van sjablonen, het aanmaken van taken, het wijzigen van prioriteiten of het versturen van opmerkingen

Zet spraakclips om in teksten met behulp van AI en bekijk snel de belangrijkste details

Gebruik meer dan 15 aanpasbare projectweergaven , zoals Gantt, tijdlijn, Kanban-achtige bordweergave, AI-kalender en lijst, om uw werk vanuit meerdere invalshoeken te beheren

Maak verbinding met toonaangevende tools met meer dan 1000 integraties

Limieten van ClickUp

Het kan even duren voordat gebruikers de honderden krachtige functies van ClickUp onder de knie hebben

Niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7 per maand per lid

Business: $ 12 per maand per lid

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

ClickUp Brain is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $ 7 per maand per lid van de werkruimte

Notion AI

via Notion

Notion AI helpt je bij het zoeken naar kennis, het genereren van content, het verkrijgen van samenvattingen en het opstellen van uitvoerbare plannen.

Stel bijvoorbeeld een vraag aan Notion AI en het zal uw werkruimte, inclusief gekoppelde apps zoals Slack, Google Documenten, Slides en Sheets, gebruiken om u beknopte en nauwkeurige antwoorden te geven.

Belangrijkste functies van Notion AI

Bewerk uw teksten tijdens de bewerking volgens stijlgidsen met behulp van AI

Analyseer PDF's en afbeeldingen om snel samenvattingen, inzichten en bruikbare plannen te genereren

Beperkingen van Notion AI

De AI werkt binnen de huidige pagina, heeft moeite met tabeldatabases en geeft onjuiste artikellinks weer

Prijzen van Notion AI

Free

Plus: $ 10 per maand per zetel

Business: $ 15 per maand per zetel

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Notion AI is beschikbaar als add-on voor alle Notion-abonnementen, inclusief Free-abonnementen, voor $ 8 per maand per lid (jaarlijks gefactureerd).

Overige vermeldingen

Trello

Met de AI van Trello kunt u queries van klanten beantwoorden met door AI opgestelde antwoorden en zelfhulp bieden via virtuele assistenten.

Gebruik deze AI om uw productiviteit te verhogen en routine-updates uit te voeren, de voortgang bij te houden en taken door verschillende projectfasen te loodsen zonder handmatige tussenkomst.

Asana

Asana AI kan rapporten genereren, teamprestaties analyseren en helpen bij het creëren van content voor verschillende marketingkanalen. Het kan ook automatisch taken aanmaken, werk toewijzen en bewerkingen voorstellen met behulp van zijn AI-model.

Voorbeelden van generatieve AI in marketing en reclame

Het gebruik van AI in contentmarketing en reclame is erg nuttig voor startups en bedrijven die niet over het budget beschikken om hoogwaardige content te creëren.

Dus als u op zoek bent naar manieren om merkgerichte content te creëren, zijn hier enkele voorbeelden om u op weg te helpen.

Jasper

via Jasper

Jasper, een AI-schrijftool gebaseerd op GPT-4, helpt marketeers, contentmakers en ondernemers bij het creëren van geschreven content met behulp van automatisering.

Voer prompts in of kies er een uit bestaande sjablonen om blogs, teksten, e-books, productbeschrijvingen, posts voor sociale media en e-mails voor verkoop te maken. Met dit generatieve AI-model kunt u uw contentmarketinginspanningen opschalen en een betere verbinding met uw klanten opbouwen.

Belangrijkste functies van Jasper

Hiermee kunt u een kennisbank voor AI opzetten met bedrijfsinformatie zoals strategie, doelgroep, concurrenten en productdetails

Verwijs naar de vorige tekst om ervoor te zorgen dat de nieuwe content consistent en coherent is en herhaling voorkomt

Beperkingen van Jasper

Vereist aanzienlijke bewerking en feitencontrole, aangezien de output vaak onnauwkeurig is

Het bedrijf heeft een geschiedenis van inconsistente prijsstelling, wat frustrerend kan zijn voor trouwe klanten

Prijzen van Jasper

Maker: $39/maand per zetel

Pro: $ 59 per maand per zetel

Business: Aangepaste prijzen

Copy.ai

Copy.ai, gebouwd op OpenAI's GPT-3 LLM, is een schrijftool die marketeers in staat stelt gepersonaliseerde content te creëren. Bovendien kunt u de functie 'Brand Voice' gebruiken om originele content te delen en de tool te trainen op de stem van uw merk, zodat de consistentie in verschillende marketingkanalen behouden blijft.

Belangrijkste functies van Copy.ai

Gebruik Infobase om belangrijke informatie over uw merk op te slaan en te raadplegen

Beveilig uw content met krachtige versleuteling en strikte toegangscontroles

Beperkingen van Copy.ai

Soms genereert het platform geplagieerde content

De aanpassingsmogelijkheden binnen elke sjabloon zijn beperkt

Prijzen van Copy.ai

Free Forever

Startpakket: $ 49 per maand per zetel

Geavanceerd: $ 249/maand voor 5 zetels

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Overige vermeldingen

AdCreative.ai

AdCreative.ai maakt gebruik van generatieve AI-modellen om het aanmaken van content voor marketingteams te stroomlijnen. Het kan u helpen bij het aanmaken van goed presterende advertentiebeelden en teksten voor posts op sociale media en display-advertenties.

Het analyseert complexe gegevens en gedrag van gebruikers met behulp van machine learning-algoritmen om content te genereren die aansluit bij de voorkeuren van uw targetgroep.

Phrasee

Met Phrasee (nu bekend als Jacquard) kunt u relevante content genereren aan de hand van briefings. Kies het marketingkanaal en de tool genereert binnen enkele seconden automatisch enorme hoeveelheden merkgerichte content.

Vervolgens kunt u deze door AI gegenereerde berichtvarianten A/B-testen, de content optimaliseren en topprestaties behalen met uw campagnes op alle digitale kanalen.

Voorbeelden van generatieve AI in video-productie

Heb je ooit geprobeerd om helemaal zelf video's te maken en heb je het opgegeven omdat het te veel moeite kostte? Een AI-tool voor het genereren van video's kan daar verandering in brengen.

Deze generatieve AI-systemen voor videocreatie kunnen in een mum van tijd video's aanmaken op basis van teksten en scripts. Deze technologie maakt het aanmaken van video's op grote schaal zowel eenvoudig als snel.

Synthesia

via Synthesia

Synthesia is een gratis AI-videogenerator die tekst omzet in video's van studiokwaliteit en voice-overs in meer dan 140 talen. Het is ideaal voor het maken van video's voor sales enablement, klantenservice, marketing en informatieveiligheid, en verbetert en stroomlijnt uw videoproductieproces.

Het mooiste is dat het maken van video's met deze generatieve AI-app net zo eenvoudig is als het maken van een presentatie. Selecteer een sjabloon, voer de bewerking van je videoscript uit en pas video-elementen zoals AI-avatars, kleuren en lay-outs aan om boeiende video's te maken.

Belangrijkste functies van Synthesia

Genereer hoogwaardige video's in de taal van uw voorkeur met behulp van scripts

Integreer uw video's in uw favoriete CRM-, LMS- en CMS-softwareoplossingen

Limieten van Synthesia

Veroorzaakt onverwachte glitches in de uiteindelijke renders, die niet zichtbaar zijn in de editor-modus

AI-avatars knipperen niet met hun ogen en er is geen optie om de stemtekening aan te passen, wat de natuurlijkheid van video's vermindert

Prijzen van Synthesia

Gratis: $0/maand

Startpakket: $ 18/maand

Maker: $ 64/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pictory

via Pictory

Met Pictory, een tool voor het genereren van video's, kunt u boeiende visuele content maken met behulp van generatieve AI-technologie. Voer gewoon het videoscript in, voer de tekstsamenvatting door, bekijk het videostoryboard, voeg muziek of voice-over toe en pas thema's aan uw merk aan.

Bekijk ten slotte een voorbeeld van de video en genereer deze voor samenwerking.

Belangrijkste functies van Pictory

Maak video's met behulp van teksten, URL's of media en zet lange video's om in korte fragmenten van verschillende groottes

Genereer nauwkeurige ondertitels en bijschriften voor uw video's

Limieten van Pictory

Er is slechts een beperkt aantal AI-stemopties beschikbaar

Ondersteunt alleen Engels, waardoor het beperkt is in de selectie van geschikte afbeeldingen voor andere talen

Prijzen van Pictory

Startpakket: $ 19 per maand per gebruiker

Professional: $39/maand per gebruiker

Team: $ 99/maand voor 3 of meer gebruikers

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Overige vermeldingen

Lumen5

Lumen5 zorgt voor een revolutie in de manier waarop video's worden gemaakt en gedeeld door generatieve AI te combineren met een drag-and-drop-gebruikersinterface. Zet uw scripts, blogposts, PDF's, whitepapers en ander geschreven materiaal met slechts een paar klikken om in video's.

Het platform integreert talrijke AI-aangedreven functies, waaronder het genereren van afbeeldingen. Dit helpt u relevante afbeeldingen en video-Clips te vinden die bij het verhaal passen.

RunwayML

Runway is een geavanceerd model voor het genereren van video-content dat snelheid en controle biedt. U kunt uw locatie wijzigen, de belichting aanpassen, ideeën in realtime verkennen en de kloof tussen concept en uitvoering eenvoudig overbruggen.

Voorbeelden van generatieve AI in grafisch ontwerp

Met AI-tools voor grafisch ontwerp kunt u eenvoudig afbeeldingen maken en bewerken, zelfs zonder geavanceerde ontwerpvaardigheden. Deze tools voor het genereren van afbeeldingen, ondersteund door AI-statistieken , gebruiken menselijke prompts om gepersonaliseerde afbeeldingen te genereren. Laten we ze eens bekijken:

Canva's Magic Write

via Canva

Magic Write maakt gebruik van geavanceerde AI-modellen en analyseert onderliggende patronen in tekst om natuurlijke, leesbare content te creëren die bij uw stijl past. Het is perfect voor iedereen die de productiviteit wil verhogen zonder vast te lopen in repetitieve schrijftaken.

Belangrijkste functies van Canva Magic Write

Zet een paar trefwoorden om in hoogwaardige sollicitatiebrieven, wenskaarten, blogs en meer

Genereer content in uw eigen schrijfstijl en toon, zodat u minder tijd kwijt bent aan het herschrijven van uw werk

Limieten van Canva Magic Write

Gebruikt alleen gegevens tot medio 2021

Gratis gebruikers hebben slechts 50 Magic Write-gebruiken voor de hele levensduur

Prijzen voor Canva Magic Write

Gratis voor iedereen die de Canva-app gebruikt

Fotor

via Fotor

Met de generatieve AI-tools van Fotor is het aanmaken van afbeeldingen eenvoudiger dan ooit tevoren. Gebruik de beste AI-schrijfopdrachten en voer ideeën in zodat de tool unieke afbeeldingen kan aanmaken.

De tool heeft ook de functies achtergrondverwijdering, fotoretouchering en eenvoudig toe te passen filters die de beeldkwaliteit direct verbeteren.

Belangrijkste functies van Fotor

Verbeter de sfeer en uitstraling van uw afbeeldingen met vintage-, zwart-wit-, sepia- en bokeh-vervagingseffecten

Verwijder fotobombers, tekst en stempels uit afbeeldingen

Beperkingen van Fotor

Er is slechts een beperkt aantal lettertypen en effecten beschikbaar

Sommige gebruikers melden dat de tool af en toe hapert en vastloopt

Prijzen van Fotor

Basis: Gratis

Pro: $ 3,33/maand

Pro+: $ 7,49/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Overige vermeldingen

Looka

Looka helpt je bij het maken van logo's, posts voor sociale media en visitekaartjes.

Voer gewoon uw bedrijfsnaam in, kies logostijlen, kleuren en symbolen, en de AI van Looka genereert gepersonaliseerde logo-ontwerpen op basis van uw voorkeuren. Kies uw favoriet en pas visuele elementen zoals kleuren, lettertypes, layouts en symbolen aan, bekijk een voorbeeld op T-shirts en rond het logo af.

Designify

Designify combineert geavanceerde visuele AI-technologieën om achtergronden te verwijderen, realistische schaduwen toe te voegen en kleuren te verbeteren, zodat prachtige afbeeldingen ontstaan.

Het bijzondere aan deze tool is de mogelijkheid om intuïtieve afbeeldingen te creëren. Upload eenvoudige, met de camera gescande productafbeeldingen en genereer professionele productfoto's zonder studio.

Voorbeelden van generatieve AI in muziekcompositie

Heb je je ooit voorgesteld dat je je eigen muziek zou kunnen componeren zonder enige ervaring of dure studioapparatuur? Met generatieve AI is het nu mogelijk om originele nummers te maken die passen bij je stemming, tempo en stijl.

Muziekgeneratietools op basis van AI-technologie kunnen composities van professionele kwaliteit creëren die klinken alsof ze door een echte muzikant zijn gemaakt. Laten we eens naar enkele voorbeelden kijken:

AIVA

via Aiva

AIVA, een AI-tool voor het genereren van muziek, is een geweldige assistent om beginners te helpen bij het componeren van liedjes. Je kunt je eigen stijlmodel maken op basis van verschillende vooraf gebouwde muziekstijlen. Voer de bewerking uit aan de gegenereerde tracks met de tool en download ze in het format van je voorkeur. Dat is alles!

Belangrijkste functies van Aiva

Genereer nieuwe nummers in meer dan 250 verschillende stijlen

Upload je eigen audio- of MIDI-bestanden om gepersonaliseerde stijlmodellen te maken

Beperkingen van AIVA

Een enkele gebruiker kan niet meer dan 5 composities tegelijk genereren

De preview van AIVA komt soms niet overeen met de uiteindelijke weergave op de site

Prijzen van AIVA

Free Forever

Standaard: $ 11/maand + btw

Pro: $ 33/maand + btw

Amper Music

via Amper Music

Amper Music, onderdeel van Shutterstock, is een gebruiksvriendelijk, AI-gestuurd platform voor het componeren van muziek die bij uw smaak past. Stel uw muziek aanpasbaar samen uit een breed bereik aan stijlen, sferen, instrumenten en tempo's. U kunt het ook naadloos integreren met populaire software voor bewerking om uw composities verder te verfijnen.

Belangrijkste functies van Amper Music

Kies uit de beschikbare sjablonen en maak je eigen muziek

Bepaal zelf de stijl, sfeer, instrumentatie, lengte, tempo's en structuur van je muziek

Limieten van Amper Music

Het reactiesysteem van Amper vereist dat gebruikers scrollen om volledige aantekeningen te bekijken, wat de communicatie binnen het team bemoeilijkt

Prijzen van Amper Music

Free

Persoonlijke licentie: $5

Professionele licentie: $25

Commerciële licentie: $99

Licentie voor online advertenties: $ 499

Overige vermeldingen

Jukedeck

Jukedeck, overgenomen door TikTok, stelt gebruikers in staat om originele, royaltyvrije muziek te genereren met aangepaste parameters zoals genre, instrumenten en duur, en specifieke climaxmomenten in de muziek. Het interpreteert zelfs de context van de video en koppelt daar automatisch relevante muziek aan.

OpenAI MuseNet

OpenAI MuseNet, aangedreven door een diep neuraal netwerk, genereert muziekstukken van 4 minuten met tien verschillende instrumenten en stijlen. Selecteer een componist of stijl en gebruik een beroemd stuk als uitgangspunt om een gloednieuwe compositie te creëren.

U kunt ook een prompt invoeren om unieke muziek te creëren, aangezien het model is getraind op gegevens uit MIDI-bestanden.

Voorbeelden van generatieve AI in softwareontwikkeling

Softwareontwikkelingsteams hebben veel baat bij het integreren van AI-codeertools in hun werkstroom. Deze beste generatieve AI-tools voor ontwikkelingsteams bieden realtime codeersuggesties om de nauwkeurigheid van softwareoplossingen te vergroten. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden:

GitHub Copilot

via GitHub Copilot

GitHub Copilot, een AI-codeerassistent, versnelt het tempo van uw softwareontwikkeling. Stel deze AI-assistent algemene of specifieke programmeervragen over uw codebase om suggesties te krijgen voor het verbeteren van verouderde code.

Belangrijkste functies van GitHub Copilot

Ontvang in realtime AI-gebaseerde suggesties om code vol tetooien

Vat wijzigingen in pull-aanvragen samen, maak beoordelingen sneller en duidelijker

Beperkingen van GitHub Copilot

Het begrijpt de contextuele werkstroom vaak niet en vraagt om opeenvolgende prompts

Codesuggesties kunnen soms code voorstellen die al is geïmplementeerd

Prijzen van GitHub Copilot

Copilot Individual: $ 10 per maand per gebruiker

Copilot Business: $ 19 per maand per gebruiker

Copilot Enterprise: $ 39 per maand per gebruiker

OpenAI Codex

via OpenAI Codex

OpenAI Codex, ontwikkeld in samenwerking met GitHub Copilot, zet opmerkingen om in code, vult repetitieve code automatisch in en doet suggesties voor tests. Codex is gebaseerd op GPT-3 en is getraind op zowel natuurlijke taal als miljarden regels code uit openbare bronnen, waaronder GitHub.

Belangrijkste functies van OpenAI Codex

Genereer code met behulp van beschrijvingen of commando's in natuurlijke taal

Vertaal code van de ene programmeertaal naar de andere

Ontvang inzichten en suggesties om uw foutopsporingsproces te versnellen

Limieten van OpenAI Codex

Soms interpreteert het AI-model de commando's verkeerd en genereert het onnauwkeurige code

Subtiele logische fouten kunnen over het hoofd worden gezien

Prijzen van OpenAI Codex

Aangepaste prijzen

Overige vermeldingen

Replit

Replit vereenvoudigt het genereren van code met krachtige AI-tools, waardoor gebruikers websites, automatiseringen, interne tools en datapijplijnen kunnen maken – allemaal binnen één cloudwerkruimte.

Met Replit AI kunt u snel code genereren, autocomplete gebruiken en problemen opsporen via eenvoudige prompts in natuurlijke taal. Het ondersteunt naadloos elke programmeertaal.

Tabnine

De AI-codeassistent van Tabnine ondersteunt verschillende programmeertalen en IDE's en biedt realtime codesuggesties. Hij leert van uw codepatronen en voorkeuren in elke fase van de softwareontwikkeling.

Voorbeelden van generatieve AI in de gezondheidszorg

Generatieve AI geeft een nieuwe invulling aan de manier waarop artsen diagnoses stellen en zorg verlenen, en versnelt de werkstroom bij de ontwikkeling van geneesmiddelen.

Hier zijn enkele opvallende voorbeelden:

Zebra Medical Vision

via Zebra Medical Vision

Zebra Medical Vision, overgenomen door Nanox.AI, is een medische beeldvormingstool om chronische ziekten op te sporen met behulp van AI-technologie. Dit generatieve AI-model maakt gebruik van machine learning-algoritmen om de grote datasets van bestaande medische beelden te analyseren en vroege tekenen van ziekten te identificeren, waardoor de kans op ernstige medische problemen wordt verkleind.

Belangrijkste functies van Zebra Medical Vision

Voert kwantitatieve en kwalitatieve analyses uit van lichaamsorganen

Zet röntgenfoto's om in 3D-modellen voor orthopedische planning

Beperkingen van Zebra Medical Vision

Artsen kunnen moeilijkheden ondervinden bij het gebruik van AI-toepassingen voor ziektebeoordeling

Prijzen van Zebra Medical Vision

Aangepaste prijzen

PathAI

via PathAI

PathAI maakt gebruik van AI-aangedreven pathologie om de werkstroom voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en diagnostiek te verbeteren. Het identificeert en meet tumoren in weefselmonsters, waardoor het beoordelingsproces van pathologen wordt versneld. Het maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om pathologie nauwkeuriger en efficiënter te maken.

Belangrijkste functies van PathAI

Identificeer, analyseer, kwantificeer en classificeer TIL's binnen weefselgebieden met PathAI

Ondersteunt klinische proeven met kant-en-klare algoritmen, laboratoriumdiensten en deskundige klinische activiteiten

Beperkingen van PathAI

Een gebrek aan diverse gegevens om het AI-model te trainen kan leiden tot onnauwkeurige pathologische identificatie

Prijzen van PathAI

Aangepaste prijzen

Overige vermeldingen

Insilico Medicine

Insilico Medicine transformeert de ontwikkeling van geneesmiddelen met generatieve AI, waardoor de tijd en kosten voor het beschikbaar maken van levensreddende medicijnen voor patiënten worden verminderd. Het biedt een volledig geïntegreerde softwarepakket voor geneesmiddelenontwikkeling om de slagingspercentages van klinische proeven te voorspellen, zwakke punten te herkennen en geneesmiddelen op de markt te brengen die levens redden.

Google DeepMind Health

Google DeepMind Health ontwikkelt innovatieve AI-toepassingen om ziekten in een vroeg stadium op te sporen en de levensduur van patiënten te verlengen. Deze technologieën analyseren bijvoorbeeld oogscans om vroege tekenen van blindheid te detecteren.

Voorbeelden van generatieve AI in het onderwijs

De tijd dat onderwijs beperkt bleef tot studieboeken en colleges is voorbij. Met de opkomst van generatieve AI is leren interactiever, persoonlijker en boeiender geworden.

Hier zijn enkele belangrijke voorbeelden:

Khan Academy AI

via Khan Academy AI

Khanmigo, een door AI aangestuurde onderwijsassistent, maakt huiswerk maken een fluitje van een cent voor leerlingen en bovenliggende ouders. In plaats van simpelweg de vragen van leerlingen te beantwoorden, stelt Khanmigo vervolgvragen en moedigt het hen aan om diep en kritisch na te denken om problemen zelf op te lossen.

Belangrijkste functies van Khan Academy AI

Plan uw week en bereid u eenvoudig voor op vervangingen met een reeks tools

Creëer lesintroducties voor leerlingen met minimale aanwijzingen

Limieten van de AI van Khan Academy

Ontbreekt aan personalisatiemogelijkheden voor studieplannen en studiemateriaal

Het toevoegen van nieuwe studenten aan klassen kan vervelend zijn, omdat opdrachten niet automatisch worden overgedragen

Prijzen voor AI van Khan Academy

Free

Leerkrachten en gezinnen: $ 4 per maand

District-tools: Aangepaste prijzen

DreamBox Learning

via DreamBox Learning

Met behulp van AI-tools en voortdurende evaluatie past DreamBox Learning zich aan elke leerling aan en biedt het relevante instructies om cruciale vaardigheden op te bouwen en de voortgang te stimuleren. Het stemt leerervaringen af door lessen te verfijnen en de voortgang bij te houden.

Belangrijkste functies van DreamBox Learning

Biedt docenten gedetailleerde rapportages over de voortgang van elke leerling

Beoordeel de antwoorden van elke leerling om gepersonaliseerde lessen te geven

Beperkingen van DreamBox Learning

Beperkt studenten bij de selectie van specifieke vaardigheden om te oefenen

Vereist dat studenten wiskundige problemen oplossen met behulp van bepaalde strategieën

Prijzen van DreamBox Learning

Aangepaste prijzen beschikbaar voor docenten, gezinnen en professionele dienstverleners

Overige vermeldingen

Squirrel AI

Squirrel AI ondersteunt gepersonaliseerde leerervaringen voor studenten. Het analyseert de individuele kwaliteiten van de student om relevante leertrajecten voor te bereiden.

Quizlet

Quizlet, een wereldwijd leerplatform met AI-ondersteuning, maakt leren leuk en gemakkelijk met interactieve quizkaarten, toetsen en studiegames. Het versnelt ook het aanmaken van flashcards met Magic Notes, tekstvoorspelling en afbeeldingssuggesties.

Voorbeelden van generatieve AI in e-commerce

Generatieve AI zorgt voor een revolutie in de e-commercesector. AI-tools kunnen nu productaanbevelingen aangepast presenteren, boeiende social media-posts genereren en zelfs vragen van klanten beantwoorden via AI-chatbots.

Hier volgen enkele concrete voorbeelden van generatieve AI in de e-commercesector:

via Shopify

Als je een ondernemer bent die werkt aan de groei van je bedrijf, dan helpen de Magic- en Sidekick-functies van Shopify je om je productiviteit, creativiteit en succes te verhogen.

Gebruik de generatieve AI-mogelijkheden om de achtergronden van productafbeeldingen te veranderen, SEO-vriendelijke productbeschrijvingen te genereren en suggesties voor veelgestelde vragen te krijgen om toe te voegen aan je Shopify inbox.

Belangrijkste functies van Shopify AI

Maak professionele productfoto's met slechts een paar muisklikken

Maak effectieve onderwerpen en e-mailteksten en ontdek wanneer het beste moment is om e-mails te versturen

Beperkingen van Shopify AI

Shopify AI genereert soms content met grammaticale fouten en ongepaste bewoordingen

De functie 'toon van de stem' moet nog worden verbeterd, aangezien er vaak weinig variatie is tussen de verschillende tonen

Prijzen voor Shopify AI

Startpakket: $ 5 per maand

Basis: $ 29/maand

Geavanceerd: $ 299/maand

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Bluecore

via Bluecore

Het AI-platform van Bluecore biedt relevante productaanbevelingen aan klanten op basis van hun winkelbehoeften. U kunt automatisch klantgegevens verzamelen en triggers instellen om deze aangepaste aanbevelingen te versturen.

Belangrijkste functies van Bluecore

Optimaliseert de verzendtijden van berichten en verbetert de klantbetrokkenheid

Voorkom klantverloop door risicoklanten te targeten met relevante berichten

Limieten van Bluecore

Het is niet mogelijk om klanten te segmenteren op basis van verschillende gedragingen, zoals het openen van e-mails, klikken en interactie op sociale media

Het bouwen van specifieke segmenten in Bluecore kan een uitdaging zijn vanwege het ontbreken van eenvoudige 'als/en'-filters

Prijzen van Bluecore

Er is onvoldoende informatie beschikbaar

Overige vermeldingen

Dynamic Yield

Shopping Muse van Dynamic Yield, een op generatieve AI gebaseerde tool, bootst de menselijke winkelervaring na voor gebruikers door hun informele taal om te zetten in aangepaste productaanbevelingen. Gebruikers kunnen met Shopping Muse moderne stijlen, trendy looks en gelegenheidsspecifieke dresscodes verkennen om de meest relevante producten te vinden.

Algolia

Algolia is een belangrijk voorbeeld van generatieve AI dat online winkelervaringen gepersonaliseerd en meeslepend maakt. Het genereert productvergelijkingen om de verschillen, voor- en nadelen tussen verschillende producten samen te vatten, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Voorbeelden van generatieve AI in klantenservice

Klantenserviceteams hebben altijd hun handen vol: trage reacties, gefrustreerde klanten en eindeloze queries.

Als oplossing lost AI deze problemen op met virtuele assistenten. Het gebruik van AI in de klantenservice helpt klanten tevreden te stellen met snelle reacties en aangepaste personalisatie.

Hier zijn enkele voorbeelden:

Zendesk AI

via Zendesk

Zendesk is een omnichannel-platform voor klantenservice dat is ontworpen om de ervaring van klanten en medewerkers te stroomlijnen. De generatieve AI-functies van het platform, zoals chatbots, kennisbanken en spraakoproepen, zijn ongelooflijk nuttig.

Zo genereert de AI-aangedreven chatbot van Zendesk automatisch antwoorden voor klanten door te leren van bestaande kennisbanken, breidt hij content uit met een aangepaste toon en stelt hij samenvattingen en transcripties van telefoongesprekken samen.

Belangrijkste functies van Zendesk AI

Automatiseert routinetaken zoals routering en triage

Maak van een paar opsommingstekens een compleet artikel met behulp van generatieve AI

Limieten van Zendesk AI

Er is geen optie voor de agent om het chatten met de chatbot over te nemen

Dialogue Builder reageert soms niet en hanteert strikte regels voor blokvolgordes

Prijzen voor Zendesk AI

Suite Team: $ 55/maand per agent

Suite Growth: $ 89/maand per agent

Suite Professional: $ 115 per maand per agent

Suite Enterprise: Aangepaste prijzen

LivePerson

via LivePerson

De generatieve AI van LivePerson vindt waardevolle inzichten die verborgen zitten in grote hoeveelheden klantgesprekken. De AI-chatbot graaft dieper in de verzamelde klantgegevens om trends en patronen in het gebruik door klanten te ontdekken. U kunt ook taken op het gebied van klantenservice en het aanmaken van content automatiseren met behulp van de generatieve AI-mogelijkheden, en dat ook nog eens met uitgebreide aanpassingsopties.

Belangrijkste functies van LivePerson

Beoordeel, voer bewerkingen uit, herschrijf en keur antwoorden op vragen van klanten goed met behulp van generatieve AI

Gebruik AI-agenten om veelvoorkomende problemen op te lossen, zoals het uitstippelen van routes, het verzamelen van informatie en het beantwoorden van veelgestelde vragen

Limieten van LivePerson

Soms wordt er door klanten rapportage gedaan over vertragingen in de reacties wanneer ze communiceren met de chatbot van LivePerson

De Analytics Builder is lastig te navigeren, met verspreide gegevens en een limiet aan filteropties

Prijzen van LivePerson

Aangepaste prijzen

Overige vermeldingen

Ada

De AI-agent van Ada maakt gebruik van conversational AI-algoritmen om de afhandeling van problemen te optimaliseren. De engine verwerkt elke klantvraag om de context te begrijpen en haalt informatie op uit kennisbronnen. Vervolgens voert hij de benodigde acties uit in de bedrijfssystemen en reageert hij om het probleem op te lossen.

Intercom

Intercom is een AI-first klantenserviceplatform dat is ontworpen om de klantenservice voor klanten, medewerkers en supportmanagers te transformeren. Deze AI-app kan helpcenterartikelen schrijven, antwoorden herformuleren en de toon (formeel of vriendelijk) aanpassen om medewerkers meer context te bieden voor hun reacties.

Voorbeelden van generatieve AI bij het aanmaken van content

Hoeveel uur heb je besteed aan het maken van je laatste stukje content? Het antwoord is in uren, toch? Gelukkig helpen generatieve AI-systemen je om binnen enkele seconden unieke content samen te stellen met een aangepaste toon.

Hier zijn enkele AI-tools voor het genereren van content om uw werkstroom te versnellen:

Sudowrite

via Sudowrite

Sudowrite is een op generatieve AI gebaseerde schrijftool die fungeert als creatieve metgezel voor fictieauteurs, met name romanschrijvers en scenarioschrijvers.

De ‘Story Engine’-functie in Sudowrite helpt je bij het schrijven van de roman van begin tot eind. Je kunt ook de ‘Describe’-functie gebruiken om levendige scènes te creëren die je personages tot leven brengen.

Belangrijkste functies van Sudowrite

Genereer automatisch de volgende 300 woorden in uw eigen stijl met de functie 'Schrijven'

Creëer alternatieve plotwendingen, karakterontwikkelingen en thema's met Magic AI Canvas

Limieten van Sudowrite

Gebruikers melden dat de tool niet helemaal geschikt is voor lange verhalen met meerdere hoofdstukken

Prijzen van Sudowrite

Hobby & Student: $10/maand

Professional: $ 22/maand

Max: $ 44/maand

Shortly AI

via Shortly AI

ShortlyAI maakt gebruik van generatieve AI-modellen om uw tekst moeiteloos uit te breiden, te herschrijven of in te korten. Met behulp van OpenAI's GPT-3-technologie produceert het mensachtige tekst om artikelen, verhalen, posts op sociale media en meer te schrijven.

Belangrijkste functies van Shortly AI

Voltooi het concept helemaal in je eigen stijl met behulp van Shortly AI, je schrijfpartner

Brainstorm ideeën en zet uw gedachten om in goedgeschreven alinea's wanneer u vastzit

Kort gezegd: de limieten van AI

Er zijn geen mappen beschikbaar om uw werk te ordenen

Sommige gebruikers melden dat de resultaten voor advertentiekoppen en advertentieteksten slecht waren

Prijzen van Shortly AI

Jaarabonnement: $ 65/maand

Maandelijks abonnement: $ 79/maand

Overige vermeldingen

Writesonic

Writesonic helpt u snel hoogwaardige, SEO-geoptimaliseerde content te creëren door gebruik te maken van realtime onderzoek en ingebouwde marketingtools. Functies zoals de SEO Checker en Optimizer, samen met Chatsonic – een alternatief voor ChatGPT – verbeteren de kwaliteit van de content en verhogen de positie in zoekmachines op een efficiënte manier.

Wordsmith

Wordsmith AI helpt bij het genereren van tekst op basis van uw behoeften. Selecteer het type inhoud, pas de instellingen aan en voer details in, zoals product- of merkinformatie. De AI creëert vervolgens de benodigde inhoud. Met slechts een paar klikken kunt u deze door AI gegenereerde inhoud bekijken, bewerken en exporteren naar platforms zoals Shopify of WordPress.

Voorbeelden van generatieve AI in data-analyse

De tijd dat datateams alles handmatig vanaf nul moesten analyseren, is voorbij. Dankzij de opkomst van generatieve AI bespaart u tijd en verkrijgt u belangrijke inzichten.

Laten we eens kijken naar de beste AI-tools voor het genereren van inzichten die nuttige inzichten kunnen opleveren:

Tableau AI

via Tableau AI

Tableau Pulse, een op generatieve AI gebaseerde generator van inzichten, helpt data-analisten bij de automatisering van taken zoals het voorbereiden en visualiseren van data.

Het is gebouwd met krachtige veiligheid via de Einstein Trust Layer, waardoor gegevens veilig en privé blijven. U kunt ook profiteren van gepersonaliseerde inzichten die naadloos in uw werkstroom passen.

Belangrijkste functies van Tableau AI

Beschrijf berekeningen voor gegevensvoorbereiding met behulp van prompts in natuurlijke taal

Ontvang suggesties voor vragen van gebruikers om een begin te maken met het verkennen van gegevens

Beperkingen van Tableau AI

Sommige gebruikers melden dat grote datasets kunnen leiden tot prestatieproblemen

Vage foutmeldingen dwingen gebruikers er vaak toe om rapporten en databronnen opnieuw aan te maken

Prijzen voor Tableau AI

Aangepaste prijzen

Qlik

via Qlik

Qlik zet ruwe data om in bruikbare inzichten, zodat analisten zich kunnen richten op het oplossen van zakelijke problemen in plaats van handmatig werk. Met generatieve AI-functies biedt het inzichten in natuurlijke taal en antwoorden op vragen op basis van de meest recente data. Het is een slimme manier om snel relevante antwoorden te krijgen en complexe data te begrijpen met behulp van AI-technologie en natuurlijke taalverwerking.

Belangrijkste functies van Qlik

Maak realtime visualisaties, voorspellende inzichten en samenvattingen met behulp van vragen in natuurlijke taal

Genereer rapporten met behulp van rapportage-sjablonen zonder code

Beperkingen van Qlik

Het platform wordt traag bij het verwerken van grote datasets

Het voorbereiden van gegevens kan complex worden wanneer u te maken hebt met ongestructureerde gegevens

Prijzen van Qlik

Standaard: $ 825/maand

Premium: $ 2500/maand

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Overige vermeldingen

IBM Watsonx Analytics

Watsonx is het cloudgebaseerde generatieve AI-platform van IBM dat een studio biedt voor het maken van AI-modellen, een gegevensopslagplaats voor het beheren van informatie en een toolkit om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

Het ondersteunt verschillende LLM's, waaronder IBM's eigen model, Granite. Een opvallende functie is de flexibiliteit. Met Watsonx kunnen bedrijven AI-modellen aanpassen aan hun behoeften en ze trainen op basis van hun eigen data.

Power BI

In Power BI kunt u met AI Insights gebruikmaken van vooraf getrainde AI-algoritmen om de voorbereiding van gegevens te vereenvoudigen. Met Azure Machine Learning kunt u machine learning-modellen rechtstreeks in Power BI maken, trainen en implementeren. Dit betekent dat het trends en risico's kan voorspellen op basis van historische gegevens. Het kan bijvoorbeeld helpen vaststellen wanneer apparatuur in een fabriek defect dreigt te raken, zodat onderhoud van tevoren kan worden gepland.

Voorbeelden van generatieve AI in vertaling en lokalisatie

AI-vertalers kunnen teksten snel vertalen naar de taal van uw voorkeur. Het is alsof er een gids met u meereist om de context in verschillende talen uit te leggen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

DeepL

via DeepL

DeepL is een AI-aangedreven vertaaloplossing die moeiteloos content in meer dan 30 talen vertaalt en zorgt voor menselijke precisie. U kunt ook woordenlijsten aanpassen om de unieke terminologie van uw bedrijf te behouden, waardoor consistentie in alle content wordt gewaarborgd.

Belangrijkste functies van DeepL

Vertaal een heel bestand met behoud van het oorspronkelijke format

Pas de stijl en toon van de vertaalde teksten aan uw doelgroep aan en zorg voor consistentie

Beperkingen van DeepL

Sommige gebruikers melden privacyproblemen met gevoelige en vertrouwelijke teksten

Prijzen van DeepL

Free

DeepL Pro Starter: $ 8,74/maand per gebruiker Advanced: $ 28,74/maand per gebruiker Ultimate: $ 57,49/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijs

Startpakket: $ 8,74 per maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 28,74 per maand per gebruiker

Ultimate: $ 57,49 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Startpakket: $ 8,74 per maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 28,74 per maand per gebruiker

Ultimate: $ 57,49 per maand per gebruiker

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Google Translate

via Google Translate

Google Translate doorbreekt taalbarrières en brengt je in verbinding met verschillende mensen, plaatsen en culturen. Het vertaalt tekst in bijna 110 talen, zodat je in verschillende talen kunt communiceren. Richt je camera gewoon op de tekst om deze direct te vertalen, of download een taal om offline te vertalen.

Belangrijkste functies van Google Translate

Vertaal teksten, spraak, websites en zelfs afbeeldingen in de taal van uw keuze

Sla vertalingen op om ze later te bekijken

Beperkingen van Google Translate

De tool kan soms subtiele nuances en culturele verwijzingen missen

Prijzen van Google Translate

Gratis te gebruiken

Overige vermeldingen

Microsoft Translator

Met Microsoft Translator kunt u chats, gesprekken, spraak, afbeeldingen en zelfs interacties in grote groepen vertalen. Het is ideaal om alledaagse communicatie om te zetten in realtime vertaalde gesprekken, vooral in één-op-één-gesprekken met iemand die een andere taal spreekt.

iTranslate

iTranslate helpt je bij het lezen, schrijven en communiceren in meer dan 100 talen. Vertaal tekst of spraak naar populaire talen, of gebruik je camera om content direct te scannen en te vertalen. De app houdt ook een geschiedenis bij van je vertalingen en biedt de mogelijkheid om favorieten op te slaan.

Stroomlijn uw taken met deze 50 indrukwekkende generatieve AI-tools, die stuk voor stuk speciaal zijn ontworpen om werkstroomautomatisering te realiseren.

Hoewel er veel geweldige tools beschikbaar zijn, helpt het soms om één oplossing te hebben die veel terreinen bestrijkt. ClickUp onderscheidt zich als een alles-in-één platform voor projectmanagement en teamproductiviteit.

Het is de perfecte ruimte voor teams om te brainstormen, te plannen en samen te werken – of het nu gaat om procesdocumenten, productontwerpen of alles daartussenin. ClickUp maakt het eenvoudig om georganiseerd te blijven dankzij de uitgebreide functies en AI-oplossing.

Meld u gratis aan bij ClickUp.