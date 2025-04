Feedback vs. Feedforward: Wat is beter voor prestatiemanagement

Bij het managen van de prestaties van werknemers vraag je je misschien af: Wat helpt werknemers echt om hun volledige potentieel te bereiken - constructief advies over werk uit het verleden of nuttige suggesties voor de toekomst? Feedback of feedforward?

Zie het als autorijden.

Feedback is de achteruitkijkspiegel, die een glimp geeft van waar je geweest bent.

Feedforward is de GPS, die je naar je bestemming leidt.

Beide spelen een cruciale rol in feedback-lussen en het benutten van hun unieke voordelen kan het prestatiemanagement van werknemers in uw organisatie aanzienlijk verbeteren.

Wat is feedback?

Feedback is informatie over iemands prestaties of gedrag die met hem of haar gedeeld wordt om de prestaties te verbeteren. Feedback kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals managers, collega's, klanten of zichzelf.

A feedback sessie biedt een speciale ruimte om de prestaties van een werknemer te bespreken. Deze gesprekken kunnen constructieve feedbackmomenten zijn waarbij ze begeleiding krijgen over hoe ze zich kunnen verbeteren.

Volgens het People Development Report van het LMS Training Platform, Eloomi, 64% van de werknemers en 72% van de leiders hechten veel belang aan constructieve feedback.

Het is belangrijk om te onthouden dat positieve of negatieve feedback even waardevol kan zijn. Negatieve feedback kan fouten uit het verleden benadrukken en lessen bieden voor de toekomst, terwijl positieve feedback de sterke punten van een werknemer versterkt en hen aanmoedigt om door te gaan op de juiste weg.

Wat is feedforward?

Feedforward is een proactieve benadering van prestatiemanagement die zich richt op het anticiperen op en aanpakken van potentiële uitdagingen of kansen voor toekomstige verbetering.

Het implementeren van feedforward houdt een meer gezamenlijk proces in. Het begint vaak met een feedforward beoordeling, waarbij individuen of teams hun doelen en ambities identificeren.

Het helpt niet alleen individuen om zich professioneel te ontwikkelen, maar versterkt ook positieve interpersoonlijke relaties door een cultuur van ondersteuning en groei aan te moedigen.

Belangrijke verschillen tussen feedback en feedforward

Als je de sleutel verschillen tussen feedback en feedforward begrijpt, kun je een beter proces ontwikkelen voor het evalueren van prestaties in je organisatie. Beide zijn waardevolle concepten, maar dienen verschillende doelen en bieden unieke voordelen.

Functie Terugkoppeling Feedforward Prestaties in het verleden Potentieel in de toekomst Evalueren, beoordelen Anticiperen, sturen Functioneringsgesprekken, /href/https://clickup.com/nl/blog/72962/360-graden-feedback/360-degree feedback/%href/ Coaching, mentoring, feedforward leiderschap Reactief Proactief Sterke en zwakke punten identificeren Vaardigheden ontwikkelen, doelen bereiken

Feedback is voornamelijk gericht op het geven van informatie over prestaties in het verleden. Het helpt individuen en teams om hun sterke en zwakke punten en verbeterpunten te begrijpen.

Daarentegen is feedforward toekomstgericht, gericht op het anticiperen op en aanpakken van potentiële uitdagingen of kansen. Bij feedforward leiderschap gaat het om het creëren van een ondersteunende omgeving waarin individuen zich gesterkt voelen om begeleiding te zoeken en hun potentieel te ontwikkelen.

Voorbeelden van feedback

Er is positieve feedback, waarbij je iemand een schouderklopje geeft voor goed werk, en er is opbouwende kritiek, waarbij je hem of haar laat weten wat er ontbreekt en hoe hij of zij dat kan oplossen. Laten we eens wat voorbeelden van elk type doornemen.

Positieve feedback

Specifiek: "Ik heb echt gewaardeerd hoe je gisteren met de moeilijke client bent omgegaan. Door je kalme en professionele houding heb je de situatie effectief opgelost."

"Ik heb echt gewaardeerd hoe je gisteren met de moeilijke client bent omgegaan. Door je kalme en professionele houding heb je de situatie effectief opgelost." Bemoedigend: "Je creatieve ideeën voor de nieuwe marketingcampagne zijn echt verfrissend. Blijf buiten de box denken!"

"Je creatieve ideeën voor de nieuwe marketingcampagne zijn echt verfrissend. Blijf buiten de box denken!" Waarderend: "Bedankt dat je zo je best hebt gedaan om het project op tijd te voltooien. Je toewijding is van onschatbare waarde voor het team." Waarderend:

opbouwende kritiek

Specifiek: "Hoewel je presentatie informatief was, denk ik dat het boeiender zou kunnen zijn als je beelden zou gebruiken om de tekst te onderbreken."

"Hoewel je presentatie informatief was, denk ik dat het boeiender zou kunnen zijn als je beelden zou gebruiken om de tekst te onderbreken." Oplossingsgericht: "In plaats van je te richten op de negatieve aspecten, kun je beter de positieve aspecten van de situatie benadrukken. Dit zal helpen om een positievere teamdynamiek op te bouwen."

"In plaats van je te richten op de negatieve aspecten, kun je beter de positieve aspecten van de situatie benadrukken. Dit zal helpen om een positievere teamdynamiek op te bouwen." Toekomstgericht: "Ik geloof dat je het potentieel hebt om een groot leider te worden. Overweeg een leiderschapscursus te volgen om je vaardigheden verder te ontwikkelen."

💡Pro Tips:

Wees specifiek: Vage feedback heeft weinig zin. Kies één of twee gebieden en concentreer je daarop

Vage feedback heeft weinig zin. Kies één of twee gebieden en concentreer je daarop Wees op tijd: Geef zo snel mogelijk na de gebeurtenis feedback om reflectie en gedragsverandering/versterking aan te moedigen

Geef zo snel mogelijk na de gebeurtenis feedback om reflectie en gedragsverandering/versterking aan te moedigen Wees constructief: Richt je op het gedrag, niet op de persoon

Richt je op het gedrag, niet op de persoon Wees respectvol: Houd een positieve en professionele toon aan

Houd een positieve en professionele toon aan Sta open voor feedback: Wees bereid om feedback te ontvangen en te gebruiken om te verbeteren

Voorbeelden van feedforward

Hier volgen enkele voorbeelden van feedforward:

In plaats van: "Je sprak te snel tijdens de presentatie." Probeer: "Probeer de volgende keer je tempo te verlagen voor een beter begrip."

"Je sprak te snel tijdens de presentatie." "Probeer de volgende keer je tempo te verlagen voor een beter begrip." In plaats van: "Je verslag was slecht georganiseerd!" Probeer: "Overweeg het gebruik van een duidelijk schema of koppen om de structuur van je volgende verslag te verbeteren."

"Je verslag was slecht georganiseerd!" "Overweeg het gebruik van een duidelijk schema of koppen om de structuur van je volgende verslag te verbeteren." In plaats van: "Je hebt de deadline niet gehaald." Probeer: "Om vertragingen in de toekomst te voorkomen, kun je proberen de Taken op te splitsen in kleinere, beheersbare stappen en realistische deadlines in te stellen."

💡Pro Tips:

Richt u op de toekomst: Probeer bruikbaar advies te geven voor toekomstige verbeteringen zonder al te kritisch te zijn over het verleden

Probeer bruikbaar advies te geven voor toekomstige verbeteringen zonder al te kritisch te zijn over het verleden Wees specifiek: Geef duidelijk aan welk gedrag of welke actie verbetering behoeft

Geef duidelijk aan welk gedrag of welke actie verbetering behoeft Wees positief: Omlijst uw feedback op een constructieve en ondersteunende manier

Omlijst uw feedback op een constructieve en ondersteunende manier Vermijd verwijten: Richt u op het gedrag, niet op de persoon

Richt u op het gedrag, niet op de persoon Bied oplossingen aan: Stel specifieke strategieën of technieken voor om de persoon te helpen verbeteren

Waarom omschakelen van feedback naar feedforward?

Overstappen van feedback naar feedforward kan een revolutie teweegbrengen in de manier waarop teams communiceren en groeien. Dit is waarom je de sprong zou moeten wagen:

Voordeel #1: Feedforward is toekomstgericht

Feedforward richt zich op toekomstige mogelijkheden, niet op fouten uit het verleden. In plaats van te focussen op wat er fout ging, legt het de nadruk op uitvoerbare suggesties, waardoor mensen zich hun beste zelf kunnen voorstellen en ernaar kunnen streven in plaats van zichzelf te veroordelen omdat ze dingen fout hebben gedaan.

Voordeel #2: Feedforward is niet veroordelend

In tegenstelling tot traditionele feedback, die kan aanvoelen als kritiek, creëert feedforward een ondersteunende omgeving van psychologische veiligheid. Het moedigt een open dialoog aan zonder het gewicht van een oordeel, waardoor het voor leden van het team gemakkelijker wordt om zonder angst ideeën en strategieën te delen.

Voordeel #3: Feedforward helpt je om leiders in je team te ontdekken

Wanneer je feedforward aanmoedigt, creëer je ruimte voor verborgen talenten om te schitteren. Leden van je team stappen op natuurlijke wijze naar voren om inzichten te geven, waardoor potentiële leiders aan het licht komen die anders misschien onopgemerkt zouden blijven.

Voordeel #4: Feedforward stimuleert groei

Feedforward stimuleert voortdurende ontwikkeling. Focussen op verbetering in plaats van op tekortkomingen uit het verleden cultiveert een cultuur van leren, waarin fouten worden gezien als stappen op weg naar succes.

Voordeel #5: Feedforward bevordert psychologische veiligheid en open communicatie

Deze aanpak bevordert een sfeer van vertrouwen en openheid. Teams voelen zich veilig om hun gedachten en ideeën te uiten, wetende dat ze zullen worden aangemoedigd in plaats van bekritiseerd.

Essentiële onderdelen van feedforward

Feedforward, een proactieve benadering van prestatiemanagement, is een krachtige katalysator voor groei en ontwikkeling. Het is meer dan alleen een hulpmiddel; het is een strategische investering in het succes van je team.

Dit is waarom:

Component #1: Feedforward regenereert talent

In tegenstelling tot feedback, die zich vaak richt op fouten uit het verleden, kijkt feedforward vooruit, identificeert potentiële uitdagingen en biedt begeleiding voor toekomstige verbetering. Hierdoor kunnen werknemers eigendom nemen over hun ontwikkeling en hun volledige potentieel benutten.

Component #2: Feedforward vergroot mogelijkheden

Door zich te richten op toekomstige doelen en ambities, helpt feedforward individuen en teams om nieuwe mogelijkheden te verkennen en limieten te overwinnen. Het stimuleert een mentaliteit van groei en innovatie.

voorbeeld:

Een medewerker heeft interesse in een leidinggevende rol, maar voelt zich ondergekwalificeerd. De manager gebruikt feedforward om toekomstige vaardigheden en ervaringen te identificeren die zouden helpen, zoals het leiden van een klein projectteam. Deze begeleiding opent nieuwe paden en moedigt de medewerker aan om nu te beginnen met het opbouwen van relevante ervaring.

Component #3: Feedforward is bijzonder

Effectieve feedforward is afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van het individu of het team. Het is geen one-size-fits-all aanpak maar eerder een gepersonaliseerde routekaart naar succes.

Component #4: Feedforward is authentiek

Om echt effectief te zijn, moet feedforward met authentieke communicatie worden gegeven. Vermijd het gebruik van negatieve connotaties en concentreer u op het geven van constructieve begeleiding en ondersteuning.

Een recent experiment over prestatiemanagement door Kognoz, een technologiegedreven adviesbureau voor mensen, toonde aan dat wanneer managers zich richten op voortdurende input en coaching (feedforward), dit het gevoel van eerlijkheid van werknemers over hun prestaties kan verbeteren met wel $$$a 30% .

Component #5: Feedforward maakt een impact

Het implementeren van feedforward kan het moreel, de productiviteit en de algemene prestaties van werknemers aanzienlijk beïnvloeden. Het bevordert een positieve werkomgeving en stimuleert een cultuur van voortdurend leren.

Component #6: Feedforward verfijnt de teamdynamiek

Door open communicatie, samenwerking en wederzijds respect te bevorderen, kan feedforward de teamdynamiek versterken en het teamwerk verbeteren. Het helpt bij het creëren van een meer samenhangende en ondersteunende werkomgeving waar individuen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen om het beste van zichzelf te geven.

Stappen om een Feedforward Beoordeling uit te voeren

Organisaties zijn voortdurend op zoek naar innovatieve manieren om de prestaties van hun medewerkers te verbeteren en groei te stimuleren. Feedforward is zo'n beoordeling die anticipeert op toekomstige uitdagingen en deze aanpakt door gebruik te maken van tools voor feedback van werknemers .

Maar hoe breng je je team en deze tools samen in één platform? Het antwoord is - met ClickUp , software voor productiviteit en taakbeheer, natuurlijk!

Hier leest u hoe u een feedforward prestatiebeoordelingssysteem kunt bouwen en implementeren met ClickUp:

1. Duidelijke doelen en verwachtingen stellen

Bekijk de wekelijkse doelen voor elk lid van uw team, zie wie waaraan werkt, wat de sleutelgebieden voor verbetering zijn enzovoort met ClickUp Goals

Het instellen van duidelijke doelen en verwachtingen is de eerste stap voor het uitvoeren van een feedforward beoordeling. Als doelen goed gedefinieerd zijn, kan feedforward worden afgestemd op specifieke doelstellingen, waardoor de begeleiding bruikbaar en relevant wordt. Duidelijke verwachtingen helpen werknemers ook om te begrijpen hoe succes eruit ziet en om de precieze vaardigheden of gedragingen te identificeren die ze moeten ontwikkelen.

Met ClickUp Doelen kunnen werknemers hun doelstellingen rechtstreeks aan hun werk koppelen door traceerbare doelen te creëren met duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en automatische voortgangscontrole. Dit betekent dat iedereen niet alleen kan zien wat zijn doelen zijn, maar ook een gedetailleerd stappenplan voor hoe ze van plan zijn deze te bereiken.

ClickUp Goals kan onder andere input leveren voor uw feedforward beoordeling:

Numerieke targets : Stel specifieke numerieke doelen voor een duidelijk gevoel van voortgang

: Stel specifieke numerieke doelen voor een duidelijk gevoel van voortgang Taken voltooien : Taken definiëren die direct bijdragen aan het bereiken van uw doelen

: Taken definiëren die direct bijdragen aan het bereiken van uw doelen Waar/onwaar of valuta doelen: Vereenvoudig complexe doelen in eenvoudige, traceerbare resultaten

ClickUp Goals helpen om de focus van elk lid van de afdeling te houden op wat echt belangrijk is, wat cruciaal is wanneer het nieuwe product wordt gelanceerd. Darya Krkovyak , hoofd communicatie bij HYPERVSN

2. Luister naar je medewerkers en werk met ze samen

Om de kracht van feedforward echt te benutten, is het essentieel om feedback en suggesties in de juiste context te plaatsen. ClickUp chatten biedt een handig en collaboratief platform om dergelijke open communicatie te vergemakkelijken, terwijl de context van het werk van uw werknemers behouden blijft.

Leg altijd relevante informatie vast die meer context opbouwt met voorwaardelijke logica met ClickUp Forms

Met hun aanpasbare ontwerp maken Formulieren het eenvoudig om relevante feedback te verzamelen van teamleden, clients of belanghebbenden, zodat elke reactie op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt.

Met de functie voor voorwaardelijke logica van ClickUp Forms kunt u één formulier maken dat zich aanpast op basis van eerdere selecties, waardoor het voltooiingsproces wordt vereenvoudigd.

Instance, als een gebruiker aangeeft feedback te geven over een specifiek product, zal het formulier automatisch alleen de relevante vragen met betrekking tot dat product weergeven, waardoor het niet alleen gemakkelijker is om in te vullen, maar ook efficiënter is in het vastleggen van precieze informatie.

Zodra de feedback is verzameld, kan deze direct worden gerouteerd naar traceerbare Taken, zodat je team snel actie kan ondernemen op basis van de verkregen inzichten.

2. Oefen het gezamenlijk bewerken en aantekeningen maken tijdens feedbacksessies

ClickUp Docs gebruiken voor het gezamenlijk bewerken en aantekeningen maken tijdens feedbackbeoordelingen verandert een traditioneel statisch proces in een dynamische, realtime hub voor samenwerking.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-21.gif ClickUp Documenten /%img/

Werk in realtime samen met je team, maak aantekeningen en geef direct feedback of feedforward met ClickUp Docs

Stel uw teams in staat om mooie, gestructureerde documenten te maken en te bewerken met functies zoals geneste pagina's, tabellen en sjablonen - ideaal voor het maken van uitgebreide stappenplannen of kennisbanken die centraal staan bij feedforward-evaluaties.

Tijdens een feedforward beoordelingssessie kunnen de leden van het team tegelijkertijd bijdragen aan hetzelfde document en in realtime feedback geven, opmerkingen toevoegen of verbeterpunten markeren.

3. Taken toewijzen en opmerkingen achterlaten voor voortdurende feedforward

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-249.png ClickUp opmerkingen /%img/

Converteer opmerkingen in chats of documenten onmiddellijk naar ClickUp-taak met ClickUp Toegewezen opmerkingen ClickUp Taken en ClickUp Toegewezen opmerkingen bieden een krachtige combinatie voor het geven van voortdurende feedforward en om ervoor te zorgen dat uw team hier snel naar handelt.

Door complexe taken op te splitsen in kleinere, beter hanteerbare componenten en specifiek commentaar toe te wijzen aan leden van het team, kunt u gerichte begeleiding bieden en ervoor zorgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheden kent.

Bovendien kunt u, door de status van taken aan te passen en prioriteitsniveaus in te stellen voor elke taak, snel taken identificeren en prioriteren die onmiddellijke aandacht vereisen. Dit helpt ervoor te zorgen dat feedback onmiddellijk wordt behandeld en dat je team gefocust blijft op het bereiken van hun doelen.

4. Audio- of videofeedback opnemen voor gedetailleerde feedback

Gedetailleerde feedback opnemen en zelfs opmerkingen achterlaten in een ClickUp Clip om mogelijkheden voor verbetering en groei te bieden ClickUp Clips bieden een innovatieve manier om directe feedback of feedforward te geven door uw scherm, webcam en voice-over op te nemen. Dit maakt communicatie vaak sneller, duidelijker en meer bruikbaar dan wanneer u alleen vertrouwt op geschreven berichten en lange documenten.

Of je nu inzichten deelt over een project of suggesties doet voor verbetering, met Clips kun je moeiteloos gesprekken vooruit helpen, zonder dat je lange uitleg hoeft te typen.

5. Automatiseer feedbacklussen voor continue verbetering

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-251.png ClickUp Automatisering /%img/

Bouw feedbacklussen om voortdurende verbetering te stimuleren met behulp van ClickUp Automatiseringen

ClickUp Automations kan feedbacklussen automatiseren om een cultuur van voortdurende verbetering te creëren, zodat teams moeiteloos op één lijn kunnen blijven en snel kunnen reageren.

Met ClickUp Brein wordt het automatiseren van feedbacklussen net zo eenvoudig als beschrijven wat je nodig hebt in gewoon Engels.

Vertel de ClickUp AI bijvoorbeeld gewoon wat u wilt automatiseren - of het nu gaat om een herinnering om feedback te delen nadat een taak is gemarkeerd als Voltooid, het toewijzen van follow-up/hersteltaken nadat feedback is ontvangen, het op de hoogte stellen van belanghebbenden van updates of het aanpassen van de status van een project - en kijk hoe het onmiddellijk de werkstroom configureert voor elke ruimte, map of lijst in ClickUp.

Weet u niet waar u moet beginnen? Gebruik de ClickUp werknemer feedback sjabloon om bedrijfsbrede feedback van werknemers op één plaats te beheren, visualiseren en bijhouden.

Het ClickUp Employee Feedback Sjabloon is ontworpen om teams te helpen waardevolle inzichten te verzamelen over management, bedrijfscultuur, compensatie, extraatjes en de werkomgeving.

Deze sjabloon vereenvoudigt het verzamelen en analyseren van feedback van werknemers het cultiveren van een cultuur van groei en vertrouwen.

U kunt:

Snel aan de slag gaan met behulp van de handige tips en instructies in de 'Start hier weergave'

Eenvoudig bijhouden wie feedback heeft ingediend met de weergave 'Alle respondenten'

Enquêtevragen maken, bijwerken en beheren met de weergave Employee Feedback Survey

Gebruik ClickUp voor end-to-end prestatiebeheer

Feedback en feedforward zijn beide krachtige concepten voor groei en verbetering. Feedback richt zich op het reflecteren op prestaties uit het verleden, het identificeren van gebieden voor aanpassing en het leren van acties uit het verleden.

Feedforward is toekomstgericht en legt de nadruk op potentiële verbeteringen en bruikbare suggesties voor de toekomst.

Beide benaderingen zijn heilzaam: feedback steunt ons op waardevolle lessen uit het verleden, terwijl feedforward ons aanzet tot innovatie en motiveert tot voortdurende voortgang.

Met ClickUp kunnen teams beide strategieën naadloos integreren in hun workflows. Van het verzamelen van feedback via formulieren en het bijhouden van voortgang met automatiseringen tot het plannen van toekomstige acties via collaboratieve chats, documenten en clips, het is een ideale tool voor het beheren en superchargen van organisatorische prestaties.

