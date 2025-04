Top 20 Winstgevende AI Business Ideeën in 2025

Als je ChatGPT, Google Gemini of de nieuwste Notebook LM nog niet hebt geprobeerd, dan nodigen we je uit om onder je steen vandaan te komen. Grapje, maar... niet echt.

De afgelopen jaren heeft kunstmatige intelligentie (AI) de zakenwereld getransformeerd en de manier waarop bedrijven werken, beslissingen nemen en waarde leveren een nieuwe vorm gegeven.

De verspreiding van AI is geen voorbijgaande rage. McKinsey schat dat AI kan bijdragen tot $13 biljoen voor de wereldeconomie tegen 2030 . Als je een stukje van die taart wilt, zijn hier 20 voorbeelden van winstgevende AI-bedrijfsideeën om je volgende onderneming te inspireren.

Top 20 voorbeelden van winstgevende AI business ideeën

De meeste gebruikers van generatieve AI zien het als een hulpmiddel om 'content' te genereren. Hoewel dat de meest populaire use case is, is het niet de enige. AI heeft grote vooruitgang geboekt in verschillende sectoren, waaronder muziek en entertainment, gezondheidszorg, farmacie, productie, softwareontwikkeling en meer.

Hier is een dwarsdoorsnede van zakelijke ideeën voor kunstmatige intelligentie om je rente op te wekken, in welke branche je ook actief bent.

1. Persoonlijke fitness- en voedingsabonnementen

Personalisatie is een van de meest effectieve Taken die AI kan uitvoeren. Het kan trends bestuderen, input begrijpen en output op schaal personaliseren. Het eerste voorbeeld van een AI-bedrijf maakt gebruik van deze mogelijkheid.

AI-gestuurde fitness- en voedingsapps passen de gezondheid en het welzijn van elke gebruiker aan op basis van zijn leeftijd, geslacht, activiteitsniveau, doelen en dieetvoorkeuren. Dergelijke apps kunnen:

Abonnementen op maaltijden en workouts aanbevelen

Levensstijlveranderingen voorstellen

Gebruikers helpen om gewoonte-vormende oefeningen te doen

Helpen bij het stoppen met roken of andere ongezonde gewoonten

Gebruikers eraan herinneren hun supplementen/medicijnen in te nemen

In tegenstelling tot traditionele fitness-apps kunnen AI-apps zich aanpassen aan veranderingen in de behoeften/levensstijl van de gebruiker. Als de gebruiker bijvoorbeeld zijn doel heeft bereikt, kan de app automatisch de workouts aanpassen om zijn huidige gewicht te behouden.

Business Tip: Als bedrijf volgen gepersonaliseerde fitness- en voedingsplannen business-to-consumer (B2C) abonnementsmodellen. Je kunt kiezen uit ondersteunde, freemium of gelaagde abonnementsmodellen om deze app winstgevend te maken.

2. Geautomatiseerd voorraadbeheer

Automatisering is meestal gebaseerd op regels, d.w.z. ze volgen een als-dit-dan-dat model. AI verandert het spel volledig. Met AI kunnen teams complexe processen automatiseren met meerdere triggers/reacties.

Dit soort automatisering is geweldig voor grootschalig voorraadbeheer in magazijnen en supply chain-organisaties. Een robuuste AI-gebaseerde voorraadbeheertool kan:

Vraag-aanbod beheren : De vraag begrijpen, voorraadniveaus bijhouden en automatisch voorraden bijbestellen zonder menselijke tussenkomst

: De vraag begrijpen, voorraadniveaus bijhouden en automatisch voorraden bijbestellen zonder menselijke tussenkomst Marktschommelingen aan kunnen : Seizoensgebonden vraagschommelingen voorspellen en inzicht bieden in productie, prijsstelling of andere strategische interventies

: Seizoensgebonden vraagschommelingen voorspellen en inzicht bieden in productie, prijsstelling of andere strategische interventies Verbeter de transportefficiëntie: Identificeer knelpunten in de toeleveringsketen en stel de meest efficiënte leveringsroutes voor

Business Tip: Dit is een B2B app die meestal wordt gefactureerd als langetermijncontracten. Hoewel pay-as-you-go abonnementsmodellen hier mogelijk zijn, zou het maken van meerjarige verbintenissen het meest winstgevend kunnen zijn.

3. Voorspellend onderhoud voor productiebedrijven

AI vergroot de impact van het Internet of Things (IoT). AI-gestuurde oplossingen voor voorspellend onderhoud gebruiken sensoren en apparaten om industriële apparatuur te controleren. Op basis van de verzamelde gegevens voorspelt de AI-gebaseerde app voor voorspellend onderhoud wanneer een machine defect dreigt te raken.

Hierdoor kunnen bedrijven onderhoudstaken uitvoeren voordat er storingen optreden, waardoor kostbare stilstand en reparaties worden voorkomen. Dit is met name winstgevend voor industrieën zoals productie, luchtvaart en energie, waar de kosten van apparatuurstoringen in de miljoenen kunnen lopen.

Business Tip: Bij een app voor voorspellend onderhoud komt meer kijken dan alleen software. Er is een array van genetwerkte sensoren nodig, wat een aanzienlijke investering vooraf kan zijn. Dit B2B-product kan het beste worden opgezet als een hardware + softwareoplossing voor de lange termijn.

4. AI-gebaseerde adaptieve leersystemen

Er zijn allerlei soorten leerlingen - visuele leerlingen, luisteraars, lezers, doeners, enzovoort. Een goed leersysteem is een systeem dat zich aanpast aan de unieke behoeften van de gebruiker zonder dat er tientallen verschillende abonnementen moeten worden gemaakt.

AI-tools kunnen precies dat bereiken. Ze kunnen aangepaste onderwijservaringen bieden door te analyseren hoe leerlingen leren. Instance, AI-cursussen kan visuele leerlingen afbeeldingen en grafieken aanbieden en tekstuele leerlingen ezelsbruggetjes. Het kan ook aanvullend materiaal aanbevelen dat is afgestemd op de behoeften van studenten, waardoor het leren boeiender en efficiënter wordt.

Als je op zoek bent naar adaptieve leersystemen met AI, zijn hier enkele populaire leerbehoeften.

Leren van talen

Schoolcurriculum, zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, enz

Productiviteit en geheugenoefeningen

Programmeertalen

Hobby's zoals haken, breien, schilderen, enz

Beroepsvaardigheden zoals timmeren, bouwen, loodgieterswerk, enz

Business Tip: Leersystemen kunnen B2C zijn door middel van abonnementen. Je kunt het ook op een B2B-model bouwen, waarbij je leer- en ontwikkelingsprogramma's voor bedrijven verkoopt.

5. Op AI gebaseerd slim thuisbeheer

Smart home management is een van de snelst groeiende sectoren in AI. Grote bedrijven zoals Google Nest en Samsung Smart Things bouwen oplossingen om alles te beheren, van temperatuurregeling tot verlichting en veiligheid.

Enkele van de meest aantrekkelijke use cases voor thuisbeheer zijn:

Apparaten beheren door ze op afstand aan en uit te zetten

Kleur, warmte en helderheid van verlichting aanpassen

Optimaliseren van energieverbruik en efficiëntie door apparaten die niet in gebruik zijn automatisch aan te passen of uit te schakelen

Monitoren op ongewone activiteiten en huiseigenaren waarschuwen voor potentiële bedreigingen

Meestal worden smart home apps verkocht via de fabrikant van het apparaat.

Als Samsung of Xiaomi bijvoorbeeld koelkasten of robotstofzuigers maken, bieden ze ook een mobiele app om ze te bedienen.

Business tip: Als je een AI-gebaseerd thuisbeheersysteem bouwt, doe je er goed aan partner te worden van fabrikanten van apparaten of implementatiebedrijven om je producten met hen te bundelen.

6. AI-gestuurd financieel advies

Financieel advies is ook een educatieve onderneming. Adviseurs moeten ervoor zorgen dat klanten de voorwaarden, risico's en opbrengsten van hun investeringsbeslissingen begrijpen. De diepgang van deze gesprekken maakt het moeilijk om op te schalen.

AI-gedreven financieel advies kan dat veranderen. Het vermogen van AI om snel enorme hoeveelheden financiële gegevens te verwerken maakt het ideaal voor het voorspellen van markttrends, het beheren van risico's en het identificeren van beleggingskansen.

Voor beleggers kan AI gepersonaliseerd beleggingsadvies bieden tegen een fractie van de kosten van traditionele adviseurs. Voor adviseurs kan het een veelheid aan relaties met klanten automatiseren en operationaliseren zonder extra inspanning.

Business Tip: Als maker van een app kun je een abonnement vragen aan beide soorten gebruikers, gebruikmakend van een marktplaatsmodel.

7. AI-gestuurde diagnostiek voor de gezondheidszorg

Vandaag de dag is een groot deel van de gezondheidszorg reactief, d.w.z. patiënten wenden zich tot artsen wanneer ze pijn of ziekte voelen. De hele sector - en de vergrijzende populatie - overweegt echter om over te stappen op een proactieve aanpak met op waarde gebaseerde gezondheidszorg.

Deze stap is sterk afhankelijk van gegevens, voorspellingen en automatisering. Uw AI-gebaseerde apps voor diagnostiek in de gezondheidszorg kunnen winstgevend op deze golf meeliften door:

Gegevens van monitoring/wearables in realtime te verwerken op afwijkingen

Analyseren van medische beelden, labresultaten en de geschiedenis van de patiënt om ziekten vroegtijdig op te sporen

Medische scans te lezen en de diagnostische nauwkeurigheid te verbeteren

Het correleren van gedrag, zoals eetgewoonten, training, suikerinname, roken, enz. aan gezondheidsresultaten

Business Tip: Als onderdeel van een sterk gereguleerde sector, wilt u alles uit de kast halen als het gaat om naleving. Overweeg samen te werken met gerenommeerde verzekeraars om uw diagnostische diensten uit te rollen.

8. AI voor fraudedetectie en -preventie in de banksector

In de eerste helft van 2024 werd £ 570 miljoen (gelijk aan $ 740 miljoen) verloren aan betalingsfraude in het Verenigd Koninkrijk . Vorig jaar, Amerikaanse klanten $ 10 miljard verloren aan fraude . Omdat kwaadwillende actoren steeds meer oplichtingspraktijken ontwerpen om banken en klanten te misleiden, kijkt elke bankleider naar AI voor hulp.

Een voor Enterprise geschikte app voor fraudedetectie en -preventie kan dat:

Grote hoeveelheden transactiegegevens in realtime analyseren om patronen te herkennen

Afwijkende of frauduleuze transacties identificeren

Verdachte activiteiten opsporen en relevante teams waarschuwen

Potentiële fraude voorspellen en aanbevelingen doen voor preventieve maatregelen

Business Tip: Omdat AI-gestuurde fraudedetectiesystemen zich in de loop der tijd aanpassen, worden ze effectiever door het leren van nieuwe technieken die fraudeurs mogelijk gebruiken dan traditionele, op regels gebaseerde systemen.

9. AI-gestuurde content aanmaken

In de wereld van digitale marketing draait alles om content. Met AI-tools kun je echt meer doen met content.

Concepts maken : Natuurlijke taalverwerking gebruiken om menselijke aanwijzingen te begrijpen om content te creëren

: Natuurlijke taalverwerking gebruiken om menselijke aanwijzingen te begrijpen om content te creëren Content hergebruiken : Input nemen in één vorm van content, zoals een blog of een casestudy, en deze automatisch hergebruiken voor videoscripts, podcasts, nieuwsbrieven, updates voor sociale media, enz

: Input nemen in één vorm van content, zoals een blog of een casestudy, en deze automatisch hergebruiken voor videoscripts, podcasts, nieuwsbrieven, updates voor sociale media, enz Content cureren : Curatieve content bouwen, zoals afspeellijsten op Spotify en YouTube, door de voorkeuren van gebruikers te leren uit hun geschiedenis

: Curatieve content bouwen, zoals afspeellijsten op Spotify en YouTube, door de voorkeuren van gebruikers te leren uit hun geschiedenis Handhaven van kwaliteitscontrole : Controleren op plagiaat, grammaticafouten, SEO en meer

: Controleren op plagiaat, grammaticafouten, SEO en meer Leesbare samenvattingen genereren: Het verwerken van content in lange formaten en deze samenvatten zodat ze gemakkelijk kunnen worden gelezen en geraadpleegd

Business Tip: Tools voor het aanmaken van content die AI gebruiken, hebben tal van opties voor bedrijfsmodellen. Als je bijvoorbeeld een plagiaatcontrole maakt, kun je het aantal woorden dat je controleert in rekening brengen.

Als je content hergebruikt, zou het logisch zijn om een vast abonnement te vragen. Personalisatietools kunnen worden geïntegreerd in apparaten of media-apps en samen worden verkocht. Met content zijn de mogelijkheden echt eindeloos.

10. AI voor productiviteit

Het optimaliseren van de persoonlijke en teamproductiviteit is een van de grootste uitdagingen voor elke bedrijfsleider. Vooral in kenniswerk, waar het bijna onmogelijk is om productiviteit eenduidig te definiëren, is elke tool die de prestaties verbetert een zegen voor organisaties.

AI projectmanagement: Een geïntegreerde AI-tool zoals ClickUp Brein binnen een software voor projectmanagement voor starters kan u helpen

Updates/stand-ups genereren

Projectinformatie ophalen

Planning automatiseren

Werklasten van cross-functionele teams beheren

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-273-1400x653.png ClickUp Brein /%img/

Projectintelligentie binnen handbereik met ClickUp Brain

AI kalenderbeheer: Vergaderingen zijn een noodzakelijk kwaad voor kenniswerkers. AI kan dit helpen temmen door agenda's te personaliseren op basis van voorkeuren, patronen en prioriteiten.

AI Copilots: Generatieve AI heeft geleid tot de opkomst van AI-agenten in verschillende functies. Je kunt een Copilot bouwen voor schrijvers, editors, ontwikkelaars, operationele leiders, verkopers, financiële professionals, enz.

Business tip: Je kunt deze tools B2C maken en verkopen aan particulieren. Je kunt ze ook maken als een samenwerkingsproduct, waarbij je abonnementen per gebruiker op AI-tools in rekening brengt voor startups en teams van ondernemingen.

11. AI-gebaseerde automatisering van werving en selectie en HR

Modern werk is complex. Met stille opzeggingen, gig-economie, hybride personeelsbestand en andere transformatieve werkmodellen, is talentacquisitie een chaos. AI-tools kunnen helpen om die chaos beter te beheren en zinvolle resultaten te behalen.

Op AI gebaseerde apps voor een van de volgende use cases kunnen een winstgevend business idee zijn.

Screening van cv's : Het gebruik van machine learning modellen om het eerste niveau van screening van cv's te doen voor verschillende rollen

: Het gebruik van machine learning modellen om het eerste niveau van screening van cv's te doen voor verschillende rollen Geautomatiseerde tests : Vooraf ontworpen tests om de vaardigheid van kandidaten te meten in de vaardigheden die ze nodig hebben voor de baan

: Vooraf ontworpen tests om de vaardigheid van kandidaten te meten in de vaardigheden die ze nodig hebben voor de baan Video-evaluatie : Het analyseren van video-interviews op lichaamstaal, communicatieve vaardigheden, enz

: Het analyseren van video-interviews op lichaamstaal, communicatieve vaardigheden, enz Interviewplanning : Automatisch afstemmen van beschikbaarheid van interviewer en kandidaat om interviews te plannen

: Automatisch afstemmen van beschikbaarheid van interviewer en kandidaat om interviews te plannen Onboarding: Uitgebreide en gepersonaliseerde onboarding workflows mogelijk maken voor nieuwe werknemers op basis van hun afdeling, rol, senioriteitsniveau, enz.

Business Tip: U kunt elk van deze apps bouwen voor klanten van ondernemingen of hun wervingspartners. Voor talentacquisitieteams van ondernemingen kunnen deze apps worden geïntegreerd in de workstroom van de organisatie om het proces effectiever te maken. Voor wervingsbureaus kunnen deze apps buitengewone efficiëntie op schaal creëren.

Voor beide klanten kunnen deze apps werken op basis van een maandelijks/jaarlijks abonnement. Het zou ook zinvol zijn om op gebruik gebaseerde prijzen te hanteren. Je kunt bijvoorbeeld geld vragen voor elk cv dat wordt gescreend of elke werknemer die wordt aangenomen.

12. Virtuele assistenten met AI

Iedereen gebruikt wel een virtuele assistent, of je nu Siri vraagt om een alarm in te stellen of een app voor persoonlijke financiën gebruikt om onkostendeclaraties te maken. Virtuele assistenten en agenten zijn geweldige op AI gebaseerde businessideeën voor startups om producten met exponentiële waarde te bouwen.

Hieronder vind je een aantal apps die je kunt uitbouwen tot een winstgevend bedrijf.

Persoonlijke assistenten: Automatisering van werkstromen die verbinding maken met verschillende apps voor gebruikers om persoonlijke taken uit te voeren, zoals het versturen van een e-mail, het betalen van een rekening, het bestellen van bestellingen of het boeken van afspraken.

Klant ondersteunende assistenten: AI-chatbots spelen de rol van klantenserviceagenten om gebruikers te helpen informatie te vinden, eenvoudige problemen op te lossen, tickets aan te maken, enz.

Expert-assistenten: AI-tools met gespecialiseerde intelligentie op gebieden zoals de aandelenmarkt, het weer, het boeken van reizen, onderzoek, enz.

Executive assistants: AI-tools die zakelijke leiders helpen bij het plannen van vergaderingen, het verwerken van e-mails, het samenvatten van documenten, het plannen van follow-ups, enz.

Business tip: Afhankelijk van de aard van je virtuele assistent, kun je abonnementen aanrekenen. Zo kunnen deskundige assistenten een hoger abonnement vragen voor hun diepgaande kennis, terwijl uitvoerende assistenten een breder publiek kunnen bereiken tegen een lagere prijs.

13. AI-gestuurde marketing en reclame

Bij digitale marketing draait alles om intentie en relevantie. Op AI gebaseerde reclamesoftware kan dat optimaliseren door zeer gerichte advertenties, productaanbevelingen en marketingboodschappen te leveren.

Voorspellende e-mails : AI-tools kunnen aangepaste e-mails op het juiste moment naar gebruikers sturen op basis van hun interacties met uw producten via verschillende kanalen

: AI-tools kunnen aangepaste e-mails op het juiste moment naar gebruikers sturen op basis van hun interacties met uw producten via verschillende kanalen Tijdgebonden aanbiedingen : IoT-apparaten kunnen een klant identificeren die een winkel binnenloopt en op het juiste moment kortingen aanbieden om impulsaankopen te stimuleren

: IoT-apparaten kunnen een klant identificeren die een winkel binnenloopt en op het juiste moment kortingen aanbieden om impulsaankopen te stimuleren Gepersonaliseerde catalogi : AI kan gepersonaliseerde catalogi maken van producten die een klant leuk zou kunnen vinden op hun enorme e-commerce website

: AI kan gepersonaliseerde catalogi maken van producten die een klant leuk zou kunnen vinden op hun enorme e-commerce website Contextuele reclame : AI kan enorme hoeveelheden gegevens verwerken om advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de klant en zijn surfcontext

: AI kan enorme hoeveelheden gegevens verwerken om advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de klant en zijn surfcontext Tijdgebonden notificaties: Mobiele apps kunnen AI-tools integreren om notificaties te leveren op het juiste moment in de juiste taal om het gedrag van gebruikers te beïnvloeden

Business Tip: Naast het bouwen van AI-producten heb je ook de mogelijkheid om een niche AI-marketingtechnologiebureau te worden voor specifieke clients. Je kunt aangepaste AI-marketingoplossingen maken voor hun behoeften. Je kunt bijvoorbeeld een bot maken om specifieke zoekwoordprestaties bij te houden of om te rapporteren over marktontwikkelingen, waarbij je producten maakt die een concurrentievoordeel bieden.

14. AI-gestuurde automatisering van verkoop

Het vermogen van een organisatie om meer klanten te bereiken en meer bekendheid/rente op te bouwen, hangt rechtstreeks samen met hoeveel omzet ze kunnen maken. In zeer concurrerende marktscenario's zijn verkoopteams op zoek naar manieren om de kosten te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Op AI gebaseerde producten kunnen precies dat mogelijk maken.

Hieronder staan de producten die je kunt bouwen om verschillende marketing- en sales use cases te helpen.

**Hoe kan AI worden gebruikt in marketing en verkoop?

Taken automatiseren: Bouw een AI-gebaseerde automatisering app om het aantal repetitieve taken dat verkopers moeten uitvoeren te verminderen.

Zo kunnen bijvoorbeeld follow-ups volledig worden geautomatiseerd met AI, met aangepaste en voorspellende berichten.

Video's transcriberen: AI aantekeningenmakers zijn erg in trek bij verkoopprofessionals, die de tool gebruiken om het gesprek op te nemen/over te schrijven terwijl ze zich concentreren op het opbouwen van een betekenisvolle relatie met de prospect.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Clips-AI-Transcription-feature-example-1400x849.png ClickUp Clips AI voorbeeld functie voor transcriptie /$$$img/

creëer videodemo's op ClickUp Clips met realtime AI-gegenereerde transcripties_

Ontwerp volgende stappen: Op basis van het gesprek kunnen AI-tools automatisch actiepunten creëren voor beide partijen. De mogelijkheid om de AI-tool te integreren in apps zoals CRM, e-mail, videoconferenties, demoplatforms enz. kan zelfs complexe workflows automatiseren.

Maak dashboards: De meeste verkooptools bieden tegenwoordig een vorm van rapportage. De standaard out-of-the-box rapportages zijn echter vaak niet genoeg. AI kan teams helpen om aangepaste, KPI-gedreven dashboards te maken met alleen de belangrijkste informatie op elk moment.

Bovendien kun je ook een AI-chatbot bouwen die reageert met nummers. "Wat is de totale verkoop tot nu toe?" of "Hoeveel leads zijn meer dan 30 dagen inactief gebleven?" zodat teams hun verkoopgegevens dynamisch kunnen verkennen zonder een data-analist te hoeven storen!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-Dashboard-1400x842.png ClickUp Verkoopdashboard /$$$img/

KPI-gestuurde dashboards voor verkoopteams met ClickUp

Business Tip: Het is belangrijk om te begrijpen dat verkoop een zeer concurrerende ruimte is. Grote CRM-platforms domineren de markt al. Als bedrijf heeft het dus meer zin om niche AI-producten te ontwikkelen.

Je kunt ook apps bouwen voor functies die deze CRM-platforms missen. Op die manier kun je deze apps hosten op de marktplaats van Salesforce of HubSpot en een op gebruik gebaseerde vergoeding vragen.

Lees meer: Als een van de bovenstaande punten je interesseert, lees dan hier meer over hoe u AI kunt gebruiken in de verkoop .

15. AI in softwareontwikkeling

Meer dan tien jaar geleden zei investeerder Marc Andreessen in een kwinkslag dat software de wereld opeet . Sindsdien zijn we alleen maar omringd door meer en meer software, die ons elke dag helpt om alles te doen, van rekeningen betalen tot spelletjes spelen.

AI neemt de ontwikkeling van dergelijke software een enorme vlucht. Je kunt eenvoudige maar krachtige producten bouwen voor elk van de software engineering problemen waar organisaties vandaag de dag mee te maken hebben. Hieronder enkele ideeën.

Kwaliteitscontrole met AI-gebaseerde code review, debugging en testen

Geautomatiseerde documentatie met visuele elementen, grafieken, werkstroomdiagrammen, enz

Copilots voor softwareontwikkelaars om code te creëren op basis van invoer in natuurlijke taal

Samen programmeren en feedback over de kwaliteit/prestaties van code

Machine-learningmodellen voor cyberbeveiliging

Van projectmanagement tot implementatie van software, er zijn tientallen technische use cases die met AI kunnen worden verbeterd. Als u in deze branche werkt, vindt u onze blogpost over hoe AI te gebruiken in softwareontwikkeling interessant.

Business Tip: Er zijn al verschillende tools die softwareteams gebruiken. Jira voor ticketing, GitHub voor codebeheer, enz. worden bijvoorbeeld wereldwijd door miljoenen ontwikkelaars gebruikt. Bij het opbouwen van een AI-gebaseerde softwareontwikkelingsbusiness helpt het om zorgvuldig de hiaten in deze veelgebruikte producten te identificeren en deze op doordachte wijze op te lossen.

In de eerste fasen van de invoering van AI wilt u misschien enkele van ClickUp's sjablonen voor ontwikkelingsplannen gebruiken om uw reis te begeleiden.

16. AI-gestuurde mode-aanbevelingen

Een van de grootste uitdagingen in e-commerce zijn retourzendingen. Klanten kopen producten om ze te passen en retourneren producten die niet passen. Wat nog erger is, is dat producten zoals make-up die niet geretourneerd kunnen worden - zelfs als ze niet geschikt zijn - koperswroeging veroorzaken.

AI-gebaseerde apps voor mode willen precies dit probleem oplossen. Hier zijn enkele ideeën voor apps die je kunt bouwen.

Maat aanbevelingen : Doe nauwkeurige aanbevelingen met AI op basis van de aangegeven maten van een klant, eerdere aankopen en productinformatie

: Doe nauwkeurige aanbevelingen met AI op basis van de aangegeven maten van een klant, eerdere aankopen en productinformatie Virtuele proefversie : Gebruik voor producten als schoenen, lippenstift, kleding etc. AI en virtual reality apps om gebruikers virtueel te laten proberen voordat ze kopen

: Gebruik voor producten als schoenen, lippenstift, kleding etc. AI en virtual reality apps om gebruikers virtueel te laten proberen voordat ze kopen Lookboeken: Met behulp van de aankoopgeschiedenis van de klant, accessoires aanbevelen die goed bij hun bestaande garderobe passen

Business tip: Met al deze gegevens in de hand kan je AI-product ook toekomstige modetrends voorspellen, zodat retailers de concurrentie voor kunnen blijven. Zorg er wel voor dat je toestemming krijgt van de gebruiker voordat je er gebruik van maakt.

17. AI voor vastgoed en vastgoedbeheer

Vastgoed is niet de meest enthousiaste sector als het gaat om de toepassing van technologie. Een overtuigend product kan echter net het duwtje in de rug zijn dat ze nodig hebben. AI-technologie biedt enorme kansen in deze nieuwe sector.

Taxatie van onroerend goed: AI-technieken kunnen nauwkeuriger taxaties maken van onroerend goed op basis van historische gegevens, markttrends en andere factoren, zoals de groei van de buurt of rentepercentages.

Diensten voor huurders: AI-gebaseerde tools voor vastgoedbeheer kunnen diensten voor huurders automatiseren, zoals het innen van huur en het aanvragen van onderhoud.

Faciliteitenbeheer: AI-tools kunnen vastgoedbeheerders helpen bij het plannen van aankomend onderhoud, het voorspellen van uitvaltijden/reparaties, het evalueren van beslissingen over reparatie of vervanging, enz.

Samenwerking: AI-gestuurde samenwerkingstools zoals ClickUp voor onroerend goed kan de resultaten drastisch verbeteren. Met de ClickUp tools voor locaties kunt u bijvoorbeeld lijsten in kaart brengen, kleurcodes gebruiken om aanbiedingen te onderscheiden op basis van prijsbereik en eenvoudig informatie opslaan voor later.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Map-view.png ClickUp kaartweergave /$$$img/

Interactieve kaartweergave voor visuele clientsamenwerking op ClickUp

Business Tip: Omdat het een voorzichtige, relatief langzaam bewegende sector is, zullen klanten in de vastgoedsector niet snel AI-tools kopen. Een freemiummodel zou dus helpen om waarde aan te tonen en vervolgens vertrouwen op te bouwen via het klanttraject.

18. AI-gestuurde landbouwoplossingen

AI heeft het potentieel om een bepalende rol te spelen in de modernisering van de landbouw. AI-systemen kunnen gegevens analyseren van bodemsensoren, weersvoorspellingen en satellietbeelden om de landbouw op verschillende fronten te optimaliseren.

Enkele sleutel AI-gebruiksgevallen zijn:

Aanbevelingen over wanneer en hoeveel gewassen water te geven

Suggesties voor wanneer te planten of te oogsten

Strategieën om plagen te beheersen

Gegevensgestuurde beslissingen rond bedrijfsbeheer en productiviteit van de boer

Business tip: Als AI-product heb je de mogelijkheid om consumenten/boeren rechtstreeks een abonnement te laten betalen. In deze markt kun je echter ook een B2B-model ontwerpen door samen te werken met NGO's of gemeenschapsorganisaties voor modellen voor het delen van inkomsten.

19. AI voor reizen en horeca

Reisbedrijven en horecaplatforms zoals Airbnb en TripAdvisor maken al lang gebruik van AI om aangepaste reiservaringen voor gebruikers te creëren. Er is echter nog veel meer te doen in deze ruimte.

Enkele problemen die nog onopgelost zijn, zijn:

Bestemmingsbeslissingen : De juiste vakantiebestemming kiezen op basis van voorkeuren, seizoenen, gebeurtenissen, kosten en meer

: De juiste vakantiebestemming kiezen op basis van voorkeuren, seizoenen, gebeurtenissen, kosten en meer Budgettering en abonnementen : Het ontwerpen van de voltooide vakantie, inclusief tickets, hotelovernachtingen, visa, activiteiten, winkelen, enzovoort, binnen het budget

: Het ontwerpen van de voltooide vakantie, inclusief tickets, hotelovernachtingen, visa, activiteiten, winkelen, enzovoort, binnen het budget Groepsreizen : Beschikbaarheid, voorkeuren en behoeften van meerdere mensen in een groepsreis in balans brengen

: Beschikbaarheid, voorkeuren en behoeften van meerdere mensen in een groepsreis in balans brengen Contextuele aanbevelingen : Suggesties doen voor gebeurtenissen/bezienswaardigheden op basis van seizoen, tijd van de dag, locatie, enz

: Suggesties doen voor gebeurtenissen/bezienswaardigheden op basis van seizoen, tijd van de dag, locatie, enz Automatisering: Naadloos inchecken, uitchecken, luchthaventransfer, enz. mogelijk maken

Business tip: Aangezien de reisindustrie een overvolle ruimte is, kun je het beste uitbreidingen bouwen en deze aan verschillende organisaties verkopen. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste automatiseringsoplossing bouwen voor een hotelketen die integreert met hun ERP.

20. AI-gebaseerd juridisch onderzoek en contractanalyse

"Een doorsnee Fortune 1000-bedrijf heeft op elk moment 20.000-40.000 actieve contracten," vindt een onderzoek door World Commerce and Contracting . Het kennen van de clausules, data en details van deze contracten kan een uitputtende handmatige Taak zijn.

Met AI verandert dat. AI levert exponentiële waarde door te automatiseren:

Contractanalyse voor beoordelingen, uitvoering en betalingen

Beoordeling van documenten voordat contracten worden uitgevoerd

Juridisch onderzoek om de beste deals voor alle partijen te garanderen

Zoeken in juridische databases voor relevante jurisprudentie

Compliance en service level agreements (SLA's)

Business Tip: In deze markt werken zowel op gebruikers als op gebruik gebaseerde prijzen. In het geval van apps voor juridisch onderzoek kun je bijvoorbeeld een abonnement per gebruiker vragen. Voor apps voor het nakijken van documenten kun je bijvoorbeeld kosten in rekening brengen per verwerkt document/pagina.

Als geen van deze je aanspreken, hebben we een 21e idee - een beetje meta, maar volledig de moeite waard: Vraag het een AI

Gebruik een AI-tool zoals ClickUp Brein en wissel er ideeën mee uit. Als u startproblemen hebt, vraag ClickUp Brain dan om ideeën voor te stellen en deze te verfijnen.

Wat zijn de meest winstgevende AI-opstartideeën?

AI startup is een enorm landschap van bedrijven. Met het aanmaken van modellen, platforms, B2C, B2B en dienstenaanbod ligt de wereld aan uw voeten. Houd bij het evalueren van ideeën voor je startup rekening met de aard, de marktwaarde en het concurrentievermogen van elke bestaande speler in deze ruimte.

Om je op weg te helpen, volgen hier enkele voorbeelden van bedrijven die vandaag de dag een plek voor zichzelf creëren.

In de ruimte voor generatieve AI behoren modelontwikkelingsbedrijven als OpenAI en Anthropic tot de meest waardevolle startups van dit moment. Op het gebied van gegevensanalyse met AI springt Databricks eruit. Abridge, een startup in de gezondheidszorg, wordt steeds populairder onder artsen.

Op het gebied van productiviteit en samenwerking maken Notion en ClickUp enorme vooruitgang. Op het gebied van content aanmaken wordt Writer steeds populairder.

Het is belangrijk om aan te tonen dat dit allemaal groeiende startups zijn die de fase van winstgevendheid nog niet hebben bereikt. De weg naar succes voor AI in business is echter wel duidelijk.

Als je eenmaal een idee hebt om te onderzoeken, kun je hier beginnen met het ontwikkelen van je tool.

Het ontwikkelen van een AI-tool is een veelomvattende onderneming waarbij zowel de business, de technologie als de consument een rol spelen. Hier wordt stap voor stap uitgelegd hoe je het jouwe kunt ontwikkelen.

Ideeën en onderzoek

Voordat u begint met het ontwikkelen van uw tool, moet u uw idee verduidelijken.

Definieer het probleem van de gebruiker duidelijk

Begrijp de klant en zijn gedrag

Bestudeer de huidige oplossingen die ze gebruiken

Evalueer de kans die je hebt

Zodra je je idee hebt uitgekristalliseerd, voer je marktonderzoek uit om te weten waar je staat. Stel de volgende vragen.

Is er een markt voor dit product?

Heeft de gebruiker het vermogen en de bereidheid om ervoor te betalen?

Zijn er andere hulpmiddelen op de markt? Hoe werken ze? Wat brengen ze in rekening?

Wat zijn de bedreigingen die u waarschijnlijk zult ondervinden bij het op de markt brengen van uw product?

Als je bijvoorbeeld een AI-gebaseerde tool voor sociale-mediabeheer aan het bouwen bent, vertrouw je voor het uitvoeren van de Taak sterk op de API van X (voorheen Twitter). Als X ondersteuning intrekt, stort je businessmodel in.

Begrijp deze parameters voordat je begint met het bouwen van je AI-tool.

Objectieven definiëren

Identificeer die ene belangrijke waarde die uw op AI gebaseerde product levert aan de klant. Dit beantwoordt de vraag: "**Wat zijn de voordelen van AI?

Het antwoord kan zijn: verbetering van de efficiëntie, verhoging van de productiviteit, besparing op operationele kosten, automatisering van de klantenservice, realtime analyse, enz.

Maak je doelstellingen SMART (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden). Zorg ervoor dat je product na verloop van tijd consequent deze doelstellingen voor je klanten vervult.

Verzamel en bereid de gegevens voor uw AI-tool voor

Deze stap is de hoeksteen van AI-ontwikkeling. De prestaties van een AI-model zijn direct gekoppeld aan de hoeveelheid en kwaliteit van de gegevens waarop het is getraind. Onnauwkeurige, voltooide of slecht gestructureerde gegevens kunnen leiden tot mislukte AI-tools.

Verzamel relevante gegevens

Schoon de gegevens op om ruis of inconsistenties te verwijderen

Annoteer of label de gegevens als u modellen voor leren onder supervisie gebruikt

Ontwikkel en implementeer het model

Zodra u de gegevens hebt voorbereid, ontwikkelt u de AI-modellen met behulp van machine learning- of deep learning-algoritmen. Op basisniveau bent u:

Het juiste algoritme selecteren

Het model trainen op de voorbereide gegevens

Het model verfijnen op prestaties

Het model testen en valideren om er zeker van te zijn dat het goed generaliseert naar nieuwe gegevens

Het model implementeren in de cloud of on-prem infrastructuur en het gebruik ervan mogelijk maken

Ook lezen: Hier is een inleiding over hoe je AI in een website integreert .

De AI-tool op de markt brengen en verkopen

Zodra je de tool hebt gebouwd, is het tijd om hem op de markt te brengen. Marketing en verkoop van een softwareproduct is een boek apart. Daarom bespreken we hier een aantal basisprincipes waar u rekening mee moet houden.

positionering: Gebruik je onderzoek om je AI-product in de markt te positioneren. Focus op wat het anders en beter doet. Stem de voordelen van je product af op de behoeften van de gebruiker.

⼮ Kanalen: Gebruik kanalen zoals contentmarketing, reclame, gebeurtenissen, demo's en sociaal bewijs om vertrouwen en geloofwaardigheid op te bouwen bij potentiële klanten.

💵 Prijzen: Bepaal wat u uw klant gaat aanrekenen en hoe. In de volgende sectie bespreken we een paar modellen.

😎 Klant succes: AI-tools worden beter naarmate ze gebruikt worden. Dit betekent dat uw klanten de tool gedurende langere periodes moeten gebruiken, zodat u gegevens kunt verzamelen en benutten. Stel sterke Teams voor klantensucces samen en stimuleer langdurig gebruik.

Bewaken en optimaliseren

AI-tools zijn een voortdurend evoluerende technologie die voortdurend moet worden gecontroleerd en geoptimaliseerd. Laat het model dynamisch leren van nieuwe gegevens. Bewaak de prestaties om er zeker van te zijn dat de gedefinieerde doelstellingen worden gehaald. Verzamel feedback van gebruikers en gegevens over systeemprestaties om de AI-tool adequaat en relevant te houden.

We hebben het gehad over het bouwen en op de markt brengen van het product. Nu is het tijd om de onderste steen boven te krijgen - letterlijk.

AI Startups: Winstgevendheid en inkomsten genereren

Zoals elk bedrijf, AI starters moeten geld verdienen. Daarom genereren ze inkomsten via verschillende kanalen.

Hoe verdienen AI-bedrijven geld?

Abonnementen op producten: Startups maken AI-tools die toegankelijk zijn door een terugkerend bedrag te betalen op basis van een abonnement. Populaire voorbeelden zijn Google Gemini en Jasper.

Licenties: Sommige startups bouwen AI-algoritmen en geven deze in licentie aan verkopers of bedrijven in sectoren zoals de gezondheidszorg, de financiële sector of de detailhandel. Google's Med-PaLM of OpenAI's GPT-modellen werken op deze manier.

Advies: Startups leveren adviesdiensten, ontwikkelen aangepaste AI-oplossingen voor clients of integreren AI in bestaande workflows.

Insights: Er zijn ook startups die gegevens te gelde maken door inzichten of voorspellende analyses afgeleid van eigen AI-modellen te verkopen. BloombergGPT is een goed voorbeeld.

Welk verdienmodel je ook kiest, houd de ROI in de gaten. Gezien de aanzienlijke kosten, infrastructuur, gegevens en vaardigheden die komen kijken bij het bouwen van AI-tools, kan return on investment (ROI) een verre droom worden. Dit is in feite een van de belangrijkste uitdagingen van een AI-startup.

Uitdagingen bij het implementeren van AI in Business en hoe ze te overwinnen

Het opbouwen van een AI-gebaseerde business is eenvoudiger en gemakkelijker dan de meeste andere. Als je bijvoorbeeld een sportschool wilt openen, moet je investeren in vastgoed, apparatuur, trainers, verkoop, marketing, enz. Een AI-gebaseerde workout app kan daarentegen vanuit je garage worden gebouwd.

Er zijn echter verschillende andere AI-uitdagingen moet u overwegen.

Gegevens

AI-tools worden gebouwd op gigantische hoeveelheden gegevens. Bij het verwerven en gebruiken van deze gegevens kunt u voor uitdagingen komen te staan, zoals:

Ethiek van de manier waarop de gegevens zijn verzameld

Privacy problemen rond het gebruik van de gegevens, vooral als het persoonlijk identificeerbare informatie betreft

Veiligheid bij het opslaan van de gegevens

Naleving van lokale, provinciale, federale en internationale wetgeving

Denk grondig na over problemen met gegevens voordat je een AI-tool maakt. Roep de hulp in van gegevensexperts en juristen om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen.

Een ander formulier voor gegevens is expertise. Als je bijvoorbeeld AI-gebaseerde workouts ontwerpt, heb je materiedeskundigen nodig om de nauwkeurigheid en geschiktheid van je workout te valideren. Je tool kan klanten niet aanraden om potentieel riskante activiteiten te ondernemen alleen maar om hun doelen op het gebied van gewicht te bereiken.

Denk na over de gevolgtrekkingen/aanbevelingen die je AI app doet en neem experts in dienst om die te valideren. Bouw een verantwoordingsmodel om ervoor te zorgen dat de content wordt doorgelicht door experts op dit gebied. Als je in sterk gereguleerde sectoren werkt, zoals de gezondheidszorg of de financiële sector, let dan extra goed op en raadpleeg juridische deskundigen om je te begeleiden.

Kosten

**Wat kost het om een AI-startup te lanceren?

De kosten voor het opstarten van een AI-startup kunnen variëren van $5.000 tot meer dan $100.000, afhankelijk van het product, de infrastructuur, de gegevensverwerving, de grootte van het team en de complexiteit van de productontwikkeling. Vaak worden deze kosten vooraf gemaakt, lang voordat het product op de markt kan worden gebracht of rendement kan opleveren.

Om kostengerelateerde uitdagingen te elimineren, moet je een duidelijk lange termijn business-abonnement maken om je investering terug te verdienen. Begin met een kleinere MVP en valideer deze voordat je opschaalt.

Privacy en veiligheid

Aangezien AI-systemen vertrouwen op enorme hoeveelheden gevoelige gegevens, is bezorgdheid over privacy en veiligheid te verwachten. Bouw robuuste systemen om inbreuken te voorkomen:

Verkeerd gebruik van gegevens te voorkomen

Compliant te blijven en boetes van regelgevende instanties te voorkomen

Beheren van gegevensbeheer

Zorgen voor best practices op het gebied van veiligheid, zoals anonimisering, versleuteling, enz

Cyberbeveiligingsmaatregelen en -audits implementeren

Vertrouwen van klanten

Ondanks het enthousiasme kunnen klanten op hun hoede zijn voor AI. Dit geldt met name op gebieden als gezondheidszorg, investeringen of zelfs mode, waar menselijke creativiteit en beoordelingsvermogen zeer waardevol zijn.

Pak deze terughoudendheid aan door vertrouwen op te bouwen. Wees transparant over hoe AI wordt gebruikt, welke gegevens worden verzameld en hoe beslissingen worden genomen. Geef gebruikers meer controle over hun gegevens. Laat ze met mensen communiceren wanneer ze dat willen. Zoek en implementeer feedback.

Start uw AI Business met ClickUp

Sinds de lancering van ChatGPT en soortgelijke grote taalmodellen (LLM's) is AI overal.

Elke werkplektool en elk productiviteitsplatform heeft nu AI. Apple integreert Apple Intelligence in iOS en MacOS. In elke branche en voor elk gebruik zijn er AI-tools in opkomst.

Toch staan we nog maar aan het begin van een enorme kans op de AI-markt. Als de volgende generatie softwareproducten zullen AI-startups technologiebedrijven herdefiniëren. Als je een stukje van die taart wilt, is het tijd om te beginnen met je beste AI-bedrijfsideeën.

ClickUp heeft alles wat u nodig hebt om uw slag te slaan. Ideeën ontwikkelen met ClickUp Brain. Voer enquêtes uit en analyseer gegevens met ClickUp Forms. Abonneer u op de ontwikkeling van uw AI-tool met ClickUp-taak. Bouw een CRM, automatiseer werkstromen, monitor prestaties en optimaliseer, allemaal op één plek met ClickUp. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit!