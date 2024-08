Top AI-cursussen om uw AI-kennis te ontwikkelen in 2024

Kunstmatige intelligentie (AI) is de simulatie van menselijke intelligentie die in staat is Taken en processen uit te voeren waar voorheen menselijke tussenkomst voor nodig was.

AI kan lezen, schrijven, creëren, analyseren en met je chatten.

Als AI nieuw voor je is, volgt hier een overzicht.

Kunstmatige intelligentie omvat vertakkingen zoals Machine Learning en Big Data. Machine leren stelt computers in staat om te leren van gegevens en prestaties te verbeteren zonder expliciet (direct) te programmeren.

Ondertussen verwijst Big Data naar grote verzamelingen informatie die AI-systemen onderzoeken om patronen en inzichten te vinden.

Uit dezelfde vertakking komen sterke en zwakke AI voort. Sterke AI is in staat tot mensachtige cognitie en zwakke AI is ontworpen om specifieke Taken uit te voeren met menselijke input.

De vooruitgang in AI lijkt misschien moeilijk bij te houden. Maar maak je geen zorgen; er zijn speciale cursussen kunstmatige intelligentie die je helpen deze concepten te begrijpen.

Dit artikel laat je kennismaken met de 10 beste cursussen die je meer leren over kunstmatige intelligentie en de verschillende toepassingen ervan.

AI-cursussen om te volgen in 2024

Artificial Intelligence (AI)-cursussen bieden diepgaande kennis over kunstmatige intelligentie, de toepassingen ervan, ethische overwegingen en loopbaanadvies.

Hieronder vind je een selectie van de beste AI-cursussen voor beginners, gevorderden en experts in 2024.

1. Inleiding tot kunstmatige intelligentie

Bron: OnderzoeksGate De inleiding tot de kunstmatige intelligentie de cursus is zelf te volgen en biedt een gedetailleerd overzicht van AI, waarbij de fundamenten, toepassingen en maatschappelijke gevolgen aan bod komen. De cursus leert je in eenvoudige taal termen als machine learning, deep learning en neurale netwerken.

Je krijgt ook toegang tot praktijkvoorbeelden van AI en hoe kunstmatige intelligentie verschillende bedrijfstakken verandert, van de gezondheidszorg tot de financiële sector. Je leert over de ethische aspecten van AI, zoals vooroordelen in algoritmen, problemen met privacy en de gevolgen voor de werkgelegenheid.

In deze cursus krijg je ook advies over hoe je een carrière in AI kunt beginnen. Aan het eind zul je kunstmatige intelligentie, de concepten ervan en wat het betekent voor de toekomst beter begrijpen.

Sleuteltrekkers

Voltooide analyse vanAI-terminologie, concepten en toepassingen

Toegankelijke uitleg over machinaal leren en neurale netwerken

Praktijkvoorbeelden van kunstmatige intelligentie in verschillende sectoren

Deskundig carrièreadvies voor AI-liefhebbers

Verkenning van ethische overwegingen en de impact van AI

Voor wie is dit boek bedoeld?

IT- en marketingprofessionals

AI-instructeurs en docenten die AI willen gebruiken voor repetitieve taken zoalslesplanning Cursusdetails

Beoordeling: 4.7 (12.000+ beoordelingen)

4.7 (12.000+ beoordelingen) Cursus niveau: Beginner

Beginner Duur: 8 uur

8 uur Prijs: Schrijf je gratis in

2. IBM toegepast AI professioneel certificaat

Bron: De professioneel AI-certificaat_IBM leert je hoe je AI chatbots en virtuele assistenten voor websites kunt maken zonder ook maar één regel code te schrijven.

De cursus kunstmatige intelligentie begint met een inleiding in de basis van prompt engineering en duikt vervolgens diep in het bouwen van AI-oplossingen met behulp van IBM Watson AI-services, API's en Python met minimale of geen codering.

Door middel van praktische oefeningen leert de cursus je ook hoe je computer vision-technieken kunt toepassen met Python, OpenCV en Watson om aangepaste beeldclassificatiemodellen te bouwen en te implementeren in de cloud.

Deze cursus gaat over leren en carrière maken. Met training op professioneel niveau, rechtstreeks van IBM (een toonaangevende autoriteit op het gebied van AI), kunnen studenten gepersonaliseerde AI-tools gebaseerd op hun leersnelheid en -behoeften om hun leerervaring te verbeteren.

Aan het einde van de cursus krijg je exclusieve toegang tot carrièrehulpmiddelen, zoals persoonlijke feedback op cv's, interactieve tools en proefinterviews, en praktische carrièreondersteuning met de banenzoekgids van Coursera.

Sleuteltips

Introductie en toepassingen van generatieve AI

AI-gestuurde chatbots bouwen zonder code

AI-toepassingen ontwikkelen met Python en Flask

Beheersing van computervisietechnieken

AI-apps bouwen met Watson API's

Voor wie is dit?

Studenten

Ontwikkelaars

IT-professionals

Technologie-adviseurs

AI-hobbyisten

Cursusdetails

Beoordelingen: 4.6 (6.500+ beoordelingen)

4.6 (6.500+ beoordelingen) Niveau: Beginner

Beginner Tijd: 3 maanden bij 10 uur per week

3 maanden bij 10 uur per week Prijs: $32.75/maand

3. Specialisatie Machine Leren

afbeeldingsbron:_ mediumMachine Leren Specialisatie is een specialisatieprogramma van 3 cursussen dat is gemaakt in samenwerking tussen DeepLearning.AI en Stanford Online.

De cursus biedt een brede introductie tot modern machinaal leren, van het maken van voorspellende leermodellen met NumPy en sci-kit-learn tot het trainen van neurale netwerken met TensorFlow. De cursus behandelt ook beslisbomen en ensemblemethoden.

Je hebt echter wel basisvaardigheden op het gebied van codering nodig om deze cursus te volgen. Het specialisatieprogramma is onderverdeeld in drie cursussen:

Cursus 1: Supervised Machine Learning: Regressie en Classificatie

Supervised Machine Learning: Regressie en Classificatie Cursus 2: Geavanceerde leeralgoritmen

Geavanceerde leeralgoritmen Cursus 3: Niet-gesuperviseerd leren, Recommenders, Versterkingsleren

Aan het eind van deze specialisatie heb je een diepgaand begrip van de sleutel ML concepten en technieken met praktische vaardigheden die je opdoet en die klaar zijn om te worden geïmplementeerd in real-world scenario's.

Sleuteltrekkers

Begrijpen hoe je voorspellende modellen bouwt met NumPy en sci-kit-learn

Neurale netwerken bouwen en trainen voor dataclassificatie met TensorFlow (een populaire tool voor deep learning)

Beslissingsbomen en ensemblemethoden leren gebruiken

Het verkennen van best practices en technieken voor ML-ontwikkeling

Voor wie is de cursus bedoeld?

Studenten die een studie in data science of machine learning volgen

Professionals die hun vaardigheden op het gebied van machine learning willen verbeteren

Personen met rente in voorspellende modellen en gegevensanalyse

Cursusdetails

Beoordeling: 4.9 (19.000+ beoordelingen)

4.9 (19.000+ beoordelingen) Niveau: Beginner

Beginner Duur: 3 maanden bij 9 uur per week

3 maanden bij 9 uur per week Prijs: $32.75/maand

4. Specialisatie diep leren

Bron: KZHU.AI Je leert geavanceerde neurale netwerken bouwen en trainen in specialisatie diep leren_ . De cursus helpt je te begrijpen hoe je de nodige instellingen kunt aanpassen voor betere prestaties en hoe je deze technieken kunt toepassen in praktische situaties.

De cursus behandelt terugkerende neurale netwerken (RNN's), natuurlijke taalverwerking (NLP) en woordinbeddingen, zodat u effectief met tekstgegevens kunt werken.

Daarna wordt dieper ingegaan op geavanceerde technieken zoals het gebruik van HuggingFace tokenizers en transformatormodellen voor Taken als named entity recognition (NER) en het beantwoorden van vragen.

Je ontdekt manieren om de nauwkeurigheid van je modellen te verbeteren met behulp van TensorFlow. Deze cursus over kunstmatige intelligentie (AI) is ontworpen om je een goed inzicht te geven in deep learning met veel praktijkervaring.

Sleuteltrekkers

Bouwen en trainen van geavanceerde kunstmatige neurale netwerken

Praktische toepassing van deep learning-technieken

Werken met tekstgegevens, inclusief NLP en woordinsluitingen

HuggingFace tokenizers en transformatormodellen gebruiken

De nauwkeurigheid van modellen verbeteren met TensorFlow

Voor wie is het bedoeld?

De cursus is bedoeld voor Deep learning-enthousiastelingen met gemiddelde Python-vaardigheden en een basiskennis van lineaire algebra en ML

Cursusdetails

Beoordeling: 4.9 (132.000+ beoordelingen)

4.9 (132.000+ beoordelingen) Niveau: Intermediair

Intermediair Duur: 3 maanden bij 12 uur per week

3 maanden bij 12 uur per week Prijs: $32.75/maand

5. Python voor datawetenschap, AI & ontwikkeling

bron: *[gitHub](https://github.com/yashuv/Python-for-Data-Science-AI-and-Development)* Deze cursus, gegeven door Joseph Santarcangelo, een ervaren Data Scientist bij IBM, helpt je om het volgende onder de knie te krijgen Python (de toonaangevende taal in Data Science en Softwareontwikkeling) .

De cursus legt fundamentele programmeerconcepten uit zoals variabelen, gegevensstructuren en functies - essentieel voor elk Python project. Je leert ook over web scraping-technieken met API's en tools zoals Beautiful Soup.

Daarnaast biedt de cursus meer dan 20 beoordelingen en quizzen voor cursisten om kennis te maken met de cognitieve leertheorie. Aan het eind zul je bedreven zijn in het gebruik van Python-bibliotheken zoals Pandas en NumPy - essentiële hulpmiddelen voor gegevensmanipulatie en -analyse.

Sleuteltrekkers

De basisprincipes van Python voor datawetenschap en kunstmatige intelligentie (AI) onder de knie krijgen

Het verkennen van web scraping technieken met Beautiful Soup

Pandas en NumPy gebruiken voor datamanipulatie

Leren ontwikkelen van code met behulp van Jupyter Notebooks

Python programmeerlogica toepassen Variabelen, datastructuren, vertakkingen, lussen, functies, objecten en klassen

Voor wie is het?

Beginners met interesse in informatica

Geïnteresseerden die willen werken in data science en essentiële vaardigheden willen leren op het gebied van kunstmatige intelligentie

Ontwikkelaars die Python willen leren voor datataken

Cursusdetails

Beoordeling: 4.6 (34.800+ beoordelingen)

4.6 (34.800+ beoordelingen) Niveau: Beginner

Beginner Duur: 26 uur ongeveer

26 uur ongeveer Prijs: Schrijf je gratis in

6. IBM AI Engineering Professional Certificaat

Bron: De professioneel certificaat voor AI-engineering van IBM deze cursus helpt je de grondbeginselen van machine learning en deep learning te begrijpen. Je leert machine learning algoritmes en pipelines te implementeren op Apache Spark voor schaalbare verwerking.

Bovendien leer je over populaire frameworks zoals Keras, PyTorch en TensorFlow en hoe ze je helpen om deep-learning modellen en neurale netwerken te bouwen. Deze cursus voorziet je van alle essentiële vaardigheden voor AI-engineering.

Sleuteltrekkers

Machine learning en deep learning grondbeginselen begrijpen

Machine learning-algoritmen implementeren op Apache Spark

Diep leermodellen bouwen met Keras, PyTorch en TensorFlow

Essentiële vaardigheden voor AI-engineering

Voor wie is dit?

Voor mensen met rente in kunstmatige intelligentie (AI) en ML, vooral als ze net beginnen of er beter in willen worden

Cursusdetails

Beoordeling: 4.5 (5.500+ beoordelingen)

4.5 (5.500+ beoordelingen) Niveau: Intermediair

Intermediair Duur: 3 maanden bij 9 uur per week

3 maanden bij 9 uur per week Prijs: $32.75/maand

7. AI Product Management Specialisatie

Bron: persoonlijke blog van Adhaar Walia_ De specialisatie AI Productbeheer de cursus van Duke University is een serie van 3 cursussen. De cursus introduceert hoe machine learning werkt en duikt vervolgens diep in het gebruik van ML om problemen op te lossen.

Deze cursus wordt gegeven door Jon Reifschneider, de directeur van Master Studies for AI, en richt zich op het toepassen van human-centered design principes om AI-producten te ontwikkelen die prioriteit geven aan privacy en zich houden aan ethische normen.

De hele cursus is verdeeld in drie minicursussen:

Cursus 1: Machine Learning Foundation voor productmanagers

Machine Learning Foundation voor productmanagers Cursus 2: Machine Learning projecten managen

Machine Learning projecten managen Cursus 3: Menselijke factoren in AI

Aan het einde van deze specialisatie heb je inzicht in het leiden van machine learning projecten met behulp van industriestandaard data science processen en best practices.

Belangrijkste punten

Identificeren van machine learning-oplossingen voor echte problemen

Inzicht in industriestandaard data science-processen

Het beperken van privacy en ethische risico's in AI projecten

Mensgerichte ontwerpprincipes toepassen op AI-productontwikkeling

Voor wie is dit?

Productmanagers

Business professionals

Leidinggevenden

IT-professionals

Cursusdetails

Beoordeling: 4.7 (300+ beoordelingen)

4.7 (300+ beoordelingen) Niveau: Beginner

Beginner Duur: 3 maanden bij 4 uur per week

3 maanden bij 4 uur per week Prijs: $26.07/maand

8. Google Data Analytics Professioneel Certificaat

Bron: LinkedIn Deze cursus helpt je om essentiële analytische vaardigheden onder de knie te krijgen, zoals gegevens opschonen, analyseren en visualiseren met behulp van populaire tools zoals spreadsheets, SQL, R programmeren en Tableau.

Je leert gegevens efficiënt op te schonen en te organiseren voor analyse en bevindingen te visualiseren met dashboards en presentaties.

Met portfolio-klare projecten kun je je vaardigheid aan potentiële werkgevers laten zien en een door de werkgever erkend certificaat van Google verdienen, waarmee je gekwalificeerd bent voor veelgevraagde titels als Data Analist, Junior Data Analist of Associate Data Analist.

Sleuteltips

Inzicht in de werkwijzen en processen die data-analisten gebruiken tijdens hun werk

Belangrijke analytische vaardigheden aanleren en beheersen, zoals gegevens opschonen, analyseren en visualiseren, en tools zoals SQL, R-programmeren, Tableau en meer

Leren hoe je data bevindingen visualiseert en presenteert in dashboards en veelgebruikte visualisatie tools zoals Tableau

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Personen die de overstap willen maken naar rollen als Data Analist of Junior Data Analist

Diegenen die geïnteresseerd zijn in het beheersen van tools zoals SQL, R en Tableau voor gegevensanalyse

Cursusdetails

Beoordeling: 4.8 (130k+ beoordelingen)

4.8 (130k+ beoordelingen) Niveau: Beginner

Beginner Duur: 3 maanden bij 15 uur per week

3 maanden bij 15 uur per week Prijs: $9.36/maand

9. AI Grondslagen voor Iedereen Specialisatie

Bron: LinkedIn De AI Grondslagen voor Iedereen Specialisatie deze cursus is geschikt voor mensen met weinig of geen AI-achtergrond. De cursus heeft als doel een goed begrip te geven van AI, de toepassingen ervan en belangrijke termen zoals Machine Learning, Deep Learning en Neurale Netwerken.

Praktische ervaring met IBM Watson AI services zal je helpen om virtuele assistenten te creëren voor verschillende doeleinden. Aan het einde van de cursus zul je met succes een AI-chatbot ontwikkelen en implementeren op een website zonder codering.

Sleuteltrekkers

Een goed begrip van AI-concepten en -toepassingen

Verken echte toepassingen van generatieve AI

Leren en oefenenprompt engineering technieken in generatieve AI-modellen

AI-gestuurde chatbots bouwen zonder één programmeerregel

Voor wie is dit?

Voor iedereen die ondanks zijn of haar technische expertise nieuwsgierig is naar AI en de toepassingen ervan wil verkennen zonder programmeervaardigheden nodig te hebben

Cursusdetails

Beoordeling: 4.7 (2400+ beoordelingen)

4.7 (2400+ beoordelingen) Niveau: Beginner

Beginner Duur: 3 maanden bij 3 uur per week

3 maanden bij 3 uur per week Prijs: $32.75/maand

10. AI voor Business Specialisatie

Bron: LinkedIn De AI voor Business Specialisatie deze cursus van de University of Pennsylvania leert je de grondbeginselen van AI en Machine Learning en hoe je de technologieën kunt gebruiken voor verschillende toepassingen in je bedrijf.

Onderwerpen zoals ethiek en risico's van AI, het ontwerpen van eerlijke bestuurlijke kaders voor het gebruik ervan en het beheren van mensen binnen Machine Learning-gedreven HR-functies worden breed behandeld in deze cursus.

Aan het einde van deze cursus verdien je een carrièrecertificaat van de Universiteit van Pennsylvania en ben je goed uitgerust met waardevolle tools om te slagen in de zakenwereld.

Belangrijkste punten

Leren van de grondbeginselen van AI en Machine Learning voor business

Onderzoeken van AI-gebruiksgevallen in marketing en financiën

Ontwikkeling van implementatiestrategieën voor AI, ML en Big Data

Inzicht in ethiek, risico's enbestuurlijke kaders bij AI* Verkenning van managementstrategieën voor Machine Learning-gedreven HR-functies

Voor wie is het?

Leidinggevenden in business

Managers in verschillende sectoren

HR-professionals

Gegevensanalisten

Cursusdetails

Beoordeling: 4.8 (400+ beoordelingen)

4.8 (400+ beoordelingen) niveau: Beginner

Beginner Duur: 3 maanden bij 3 uur per week

3 maanden bij 3 uur per week Prijs: $52.80/maand

Terwijl u uw AI-vaardigheden uitbreidt, kunt u verschillende AI-tools verkennen AI-tools kunnen je carrièrekansen aanzienlijk vergroten. Eén zo'n hulpmiddel dat het overwegen waard is, is ClickUp Brain. ClickUp Brein is 's werelds eerste neurale netwerk dat Taken, Documenten, Mensen en de kennis van uw bedrijf met AI verbindt. Het is ontworpen om het voor iedereen in uw organisatie gemakkelijker te maken om te communiceren, samen te werken en de nodige informatie te vinden.

Werk je 30-minutentaken af in 30 seconden met ClickUp Brain

ClickUp Brain ondersteunt uw business bij het beheren van projecten:

AI kennismanager: Krijg onmiddellijk accurate antwoorden op basis van context vanuit elk werk binnen en verbonden met ClickUp AI

Krijg onmiddellijk accurate antwoorden op basis van context vanuit elk werk binnen en verbonden met ClickUp AI AI projectmanager : Automatiseer projectsamenvattingen, voortgangsupdates, actie-items, subtaak planning en data auto-filling

projectmanager : Automatiseer projectsamenvattingen, voortgangsupdates, actie-items, subtaak planning en data auto-filling AI schrijver voor werk: Gebruik AI als uw virtuele assistent om te helpencontent te schrijven en te bewerken en antwoorden; vraag ClickUp Brain om tabellen, sjablonen en transcripties te maken in enkele seconden

Bovendien brengt ClickUp 100+ ingebouwde AI-tools om het werk te stroomlijnen en te automatiseren. Probeer ClickUp Brain vandaag nog!

Veelgestelde vragen

1. Welke cursus is het beste voor AI?

Welke cursus het beste bij je past, hangt af van je doelen, achtergrond en voorkeuren. Elke cursus biedt unieke content en richt zich op verschillende aspecten van AI.

Bijvoorbeeld, als AI nieuw voor je is en je een brede introductie wilt, dan is AI Foundations for Everyone Specialization of _AI For Business Specialization een uitstekende cursus.

Op dezelfde manier, als je rente hebt op deep learning-Deep Learning Specialization zou je keuze moeten zijn. Maar nogmaals, je moet rekening houden met je rente, expertiseniveau en gewenste resultaten bij het selecteren van de beste cursus voor jou.

**2. Hoe kan ik AI gaan studeren?

Online cursussen zijn de beste manier om kunstmatige intelligentie te leren. Onderzoek en begrijp welke online cursussen het beste bij jou passen. Kijk wat binnen je budget past en kies het ideale programma.

Oefen met coderen in Python of R en laat je ondersteunen door AI-community's. Werk aan projecten om je AI-vaardigheden toe te passen en verken gespecialiseerde gebieden zoals natuurlijke taalverwerking.

**3. Wat is AI en wat behandelen AI-opleidingen?

Kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt menselijke intelligentie in computersystemen. AI-cursussen gaan over machinaal leren, diep leren en natuurlijke taalverwerking.

AI-cursussen leren je AI-systemen te maken die kunnen leren van gegevens, menselijke taal kunnen begrijpen en beslissingen kunnen nemen. Door AI-cursussen te volgen, kun je waardevolle vaardigheden opdoen voor een carrière in AI en ben je voorbereid om aan projecten in verschillende bedrijfstakken te werken.